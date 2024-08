9 meilleures alternatives à MediaWiki qui rendent l'organisation des wikis plus facile que jamais !

Vous avez probablement visité Wikipédia plus de fois que vous ne pouvez le compter. Mais qu'est-ce qui fait que cette plateforme est si géniale qu'elle a plus de 60 millions de personnes l'utilisent quotidiennement ?

Eh bien, MediaWiki a peut-être eu un rôle important à jouer à cet égard. Peu connu, MediaWiki alimente de nombreux sites web de la fondation Wikimedia, y compris d'autres projets wiki tels que Wiktionary et Wikiquote.

Vous avez déjà cliqué sur la page des fans de votre émission favorite ? Ces pages wiki ont probablement été créées à l'aide de MediaWiki ! 🤔

Aussi génial soit-il, MediaWiki peut s'avérer trop complexe à paramétrer et à gérer à long terme. C'est pourquoi il est judicieux de disposer d'un outil de sauvegarde pour la création collaborative complexe d'une base de connaissances.

C'est pourquoi nous avons rassemblé une sélection des neuf meilleures alternatives à MediaWiki pour vous aider à faire le bon choix !

Qu'est-ce que MediaWiki ?

Via : Mediawiki MediaWiki est un site web gratuit et logiciel libre et open-source qui permet à quiconque de créer, d'organiser et de présenter des informations dans une disposition simple et digeste. Utilisé par des milliers d'entreprises dans le monde entier, il s'appuie sur le langage de script PHP pour afficher des bases de données.

Pour les équipes qui ne sont pas tout à fait au fait de la technologie, MediaWiki propose un format wikitext qui vous permet de créer un wiki sans avoir à vous plonger dans des codes HTML ou CSS compliqués. La Sandbox de la plateforme fait un excellent travail en agissant comme un champ d'essai pour les nouveaux venus. Les utilisateurs peuvent y créer et modifier des pages fictives en expérimentant diverses fonctions.

MediaWiki a révolutionné la collaboration et le partage des connaissances notamment dans le domaine des encyclopédies en ligne. Cependant, en raison de sa nature open-source, il ne fournit généralement pas aux entreprises de riches options de modification en cours. 🖥️

Que faut-il rechercher dans une alternative à MediaWiki ?

Voici quelques caractéristiques à garder à l'esprit avant de partir à la recherche d'une alternative à MediaWiki :

Évolutivité: Recherchez un moteur de wiki qui fournit un volume de stockage adéquat pour s'adapter à des bases de données en constante expansion Collaboration sécurisée: Recherchez une solution de partage des connaissances qui permette à l'ensemble de votre équipe de communiquer et de travailler ensemble sur le même wiki. C'est encore mieux si elle vous permet de contrôler les niveaux d'accès à votre base de données en fonction de la hiérarchie ou du niveau de l'utilisateur Convivialité: Il est préférable d'opter pour un système de gestion de documents qui utilise un langage de balisage simple et dispose de fonctionnalités sans code, telles que le glisser-déposer Assistance multilingue: L'idéal est de disposer d'un moteur de wiki multilingue qui supporte plusieurs langues afin d'élargir le champ d'action de votre public Recherche textuelle: La recherche d'un mot particulier dans une mer de paragraphes peut être atroce. Une option de recherche de texte robuste rendra la navigation et la modification en cours des wikis plus rapides Étiquette de fichier: Avec l'étiquetage de fichier, vous pouvez facilement paramétrer des libellés pour tout document afin de le localiser ou de l'assigner à des collaborateurs pour un travail ultérieur Contrôle de version: Vous pouvez préférer une plateforme qui vous permet de suivre les modifications et d'afficher et de restaurer les versions précédentes d'un document

9 alternatives évolutives à MediaWiki pour des projets polyvalents !

Nous avons dressé une liste de neuf des meilleures alternatives à MediaWiki que vous pouvez trouver aujourd'hui. Nos critiques vous aideront à explorer les configurations de chaque solution - mais rappelez-vous que le choix ultime repose sur le type de wiki que vous construisez. Plongeons dans l'aventure ! 🎉

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans les documents

ClickUp est votre solution de documentation unique, dotée de fonctionnalités de premier ordre pour la création de wikis et de documentation de projet, ainsi que pour l'organisation des données et la gestion de l'information collaboration en temps réel .

Tirer parti Documents ClickUp pour la création et la maintenance des bases de connaissances étendues tout en gérant des tâches ou des projets liés aux documents. Cet outil gratuit vous permet de :

Créer des pages imbriquées dans les documents par une simple action de glisser-déposer

Relier des documents entre eux

Archiver des éléments au lieu de les supprimer

Exploiter la mise en forme du texte pour créer de superbes wikis

Un conseil en prime: Vous n'avez pas besoin de partir de zéro - utilisez la fonction Modèle de wiki ClickUp pour centraliser toutes les tâches liées au wiki et créer une base de connaissances accessible, à l'image de l'entreprise, pour n'importe quel cas d'utilisation !

Avec ClickUp, vous pouvez paramétrer un Structure de hiérarchie de l'environnement de travail et modifier les permissions d'afficher et de modifier pour les utilisateurs. Utilisez Vue Tout et Espaces pour afficher une vue d'ensemble de vos wikis et savoir qui est responsable de quoi. Recherche universelle de ClickUp University et les fonctionnalités pratiques d'étiquettes de fichiers vous permettent de localiser les éléments en un clin d'œil ! 😍

ClickUp Recherche universelle permet aux utilisateurs de trouver rapidement des tâches, des documents, des fichiers, des utilisateurs, des discussions et des tableaux de bord dans l'ensemble de l'espace de travail et même dans d'autres applications de travail connectées

En tant qu'outil wiki intégré, ClickUp Docs est conçu pour la collaboration. Avec l'outil Collaboration instantanée et en direct grâce à cette fonctionnalité, plusieurs utilisateurs peuvent modifier un wiki en cours. Ils peuvent suivre les étiquettes de noms et les curseurs multiples pour voir ce qui est en train d'être travaillé !

Vous voulez réfléchir à des projets wiki avec votre équipe ? Tableaux blancs ClickUp est l'endroit où votre équipe peut se réunir pour faire un brainstorming et créer des éléments de connaissance étonnants. Vous avez également la possibilité d'étiqueter les membres de l'équipe en des commentaires spécifiques ou les faire passer à flux de travail de la Révision !

Pour gagner du temps, tirez parti de la puissance de ClickUp AI et ne manquez jamais d'idées pour achever un wiki ! Il suffit de lancer des invitations à cet acolyte de l'IA pour obtenir de vastes documents tels que des notes de projet et des forfaits de test rédigés en quelques secondes ! Il sert également de traducteur à plein temps avec la capacité de naviguer dans plus de 10 langues.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Docs pour créer et collaborer sur des wikis époustouflants

Recherche et Étiquette sans effort pourl'amélioration de l'efficacité des processus* Organiser les documents en pages/sous-pages à l'aide d'une interface de type glisser-déposer

Convertir et exporter le travail au format PDF, HTML ou même Markdown

Documents stockés dans une base cloud sécurisée

S'intègre à plus de 1 000 plateformes

Application mobile permet aux équipes de gérer des wikis depuis n'importe quel emplacement

Facilecontrôle de version Permet aux équipes de partager leurs commentaires et leurs expériencescommuniquer par le biais de commentaires, de discussions et de mentions Contrôles et permissions basés sur la hiérarchie

Assistance de l'IA pour la rédaction de projets et de contenus, résumer et traduire

Stockage évolutif

Option de mise en forme des blocs de code pour améliorer la lisibilité

Limites de ClickUp

S'habituer aux fonctionnalités complètes de ClickUp peut prendre du temps

Les utilisateurs ne disposent pas encore d'applications mobiles complètes

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra : 4.7/5 (3 900+ commentaires)

2. DokuWiki

Via : DokuWiki Similaire à MediaWiki, DokuWiki fonctionne également avec le langage de programmation PHP. Il ne nécessite pas de base de données puisqu'il enregistre votre travail sous forme de fichiers texte simple. Sa syntaxe propre et lisible permet aux nouveaux venus d'organiser facilement leurs wikis.

DokuWiki dispose de contrôles d'accès et de connecteurs d'authentification intégrés. De plus, vous pouvez utiliser la plateforme comme un outil interne de gestion de contenu système de gestion de contenu (CMS) ou même un développement de projet environnements de travail pour votre entreprise.

Les utilisateurs ont la possibilité de télécharger et de personnaliser n'importe quel modèle et de créer des wikis pour un cas d'utilisation spécifique. Ces wikis sont les suivants modèles pour la base de connaissances wordPress et les sites web.

Les meilleures fonctionnalités de DokuWiki

Installation et installation simples

Faible configuration requise

Assistance en plusieurs langues

Fournit des modèles de cas d'utilisation spécifiques

Connecteur d'authentification intégré

Limites de DokuWiki

Peut être considéré comme un outil ordinaire pour ceux qui recherchent des fonctionnalités supplémentaires

Son processus de rendu initial peut être un peu plus lent

Prix de DokuWiki

**Free

G2: 3.9/5 (plus de 10 commentaires)

3.9/5 (plus de 10 commentaires) Capterra: 4.5/5 (moins de 10 commentaires)

3. TiddlyWiki

Via : TiddlyWiki En tant que carnet de notes non linéaire en ligne, TiddlyWiki vous permet de conserver des notes, des rappels, des histoires ou tout autre document, y compris des wikis. En fait, il vous permet également de choisir l'endroit où vous souhaitez enregistrer vos données, ce qui garantit que vos wikis sont toujours accessibles.

Activez l'enregistrement automatique pour éviter que vos wikis et vos documents ne soient supprimés accidentellement. Elle est déclenchée par les boutons Ok et Delete lors de la modification en cours, tandis que le glisser-déposer permet la portabilité des documents. 🆗

Si vous vous sentez d'humeur fantaisiste et souhaitez ajouter un peu de piment à vos wikis, vous pouvez naviguer dans la galerie d'icônes vectorielles personnalisées de TiddlyWiki. Avec diverses icônes telles que des tiques, des flèches et même le logo original de Twitter (aujourd'hui X), vous pouvez rendre vos écrits plus présentables. La plateforme vous permet en outre de restreindre les personnalisations grâce à son mode sécurisé.

Les meilleures fonctionnalités de TiddlyWiki

Fonctionnalité d'enregistrement automatique déclenchée par certains boutons

Éditeur simple avec fonctionnalité de glisser-déposer

Vaste galerie d'icônes vectorielles

Le mode sans échec limite les personnalisations

Limites de TiddlyWiki

Il peut ne pas convenir aux entreprises qui ont besoin de wikis professionnels

L'assistance de la communauté est limitée

Prix de TiddlyWiki

Free

Aucune évaluation n'est encore disponible

4. Nuclino

Via : Nuclino En tant qu'alternative à MediaWiki, Nuclino est exceptionnellement léger et se concentre principalement sur la fourniture de l'essentiel et la rapidité. Grâce à un éditeur facile à utiliser par glisser-déposer, les équipes peuvent éditer sur un seul espace de travail de manière transparente.

Malgré l'interface minimaliste, vous pouvez créer des wikis complets sur la plateforme. Ajoutez des notes, assignez des tâches, intégrez des fichiers, et bien plus encore !

Grâce à plusieurs affichages, vous pouvez extraire tout ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un document ou d'une tâche spécifique. La même fonctionnalité vous permet de filtrer les données et d'obtenir des éléments de connaissance plus précis pour tous les membres de l'équipe.

Nuclino vous permet de laisser des commentaires et de donner votre avis sur les wikis, ce qui permet une production en temps voulu. Vous pouvez également tirer parti de Nuclino Sidekick, un assistant IA qui peut rédiger des articles de blog et simplifier le contenu technique .

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Collaboration en temps réel

Éditeur par glisser-déposer

Possibilité d'ajouter des commentaires et des réactions

Affichages multiples pour une recherche rapide

Assistant de rédaction IA

Limites de Nuclino

Le contrôle de version doit être amélioré

Les intégrations limitées peuvent être un problème pour ceux qui cherchent à importer leur travail

Prix de Nuclino

Free

Standard : 5$/mois

: 5$/mois Premium : 10$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/ 5 (20+ commentaires)

4.5/ 5 (20+ commentaires) Capterra: 5/5 (70+ avis)

5. GitBook

Via : GitBook GitBook est une plateforme de documentation moderne où les équipes techniques peuvent tout documenter, du lancement d'un produit aux différentes bases de connaissances internes et API. Il dispose d'une interface épurée qui nécessite une installation minimale pour fonctionner.

Principalement utilisé comme plateforme pour stocker des données complètes sur les projets, GitBook assiste l'importation depuis d'autres plateformes telles que Google Docs. Cela vous aide à reprendre le travail là où vous l'aviez laissé, au cas où vous rédigiez le contenu de votre wiki dans Google Docs. 📝

GitBook est excellent pour les équipes qui ont besoin d'un outil de gestion de projet simple et efficace collaboratif pour la création, l'organisation et la publication de la documentation, tel que les processus de développement de produits ou forfaits de recherche .

Grâce à plusieurs intégrations, vous pouvez recevoir des alertes d'autres applications au sein de GitBook et suggérer des modifications sous l'option Discussions.

Les meilleures fonctionnalités de GitBook

Assistance aux importations depuis d'autres outils

Flux d'activité de l'équipe

Installation minimale

Intégrations avec des plateformes comme Slack, Jira, et plus encore

Limites de GitBook

Les utilisateurs peuvent être confrontés à des problèmes d'éditeur qui mettent en forme les documents

Il peut ne pas être très intuitif lors de la première utilisation

Prix de GitBook

Free

Plus : 6,70 $/mois

: 6,70 $/mois Pro : 12,50 $/mois

: 12,50 $/mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7 (130+ commentaires)

4.7 (130+ commentaires) Capterra: 4.5/ 5 (15+ commentaires)

6. WackoWiki

Via : WackoWiki WackoWiki est un moteur wiki fonctionnel, prestataire d'un éditeur intuitif WYSIWYG (What You See Is What You Get) pour vous aider à modifier vos documents en quelques minutes. La plateforme assiste plusieurs langues et est compatible avec MariaDB/MySQL.

Les membres de votre équipe peuvent laisser des commentaires pour suggérer des améliorations pour tous vos wikis. Les commentaires déclenchent des notifications par e-mail, ce qui permet aux créateurs de rester dans la boucle.

En outre, WackoWiki dispose de plusieurs thèmes de conception que vous pouvez utiliser pour vos projets et vos miniatures. Pour les nerds, la plateforme dispose de plusieurs niveaux de cache qui réduisent le temps de réponse à vos clics - cette fonction optimise votre flux de travail grâce à des vitesses de traitement rapides ! 😏

Les meilleures fonctionnalités de WackoWiki

Éditeur WYSIWYG

Contrôle total des révisions

Plusieurs niveaux de cache pour un traitement efficace

Collaboration par le biais des commentaires

Création de miniatures riches

Les limites de WackoWiki

Ce n'est peut-être pas la meilleure option pour les équipes qui recherchent une modification en profondeur du wiki

N'a pas d'intégration

Prix de WackoWiki

Free

évaluations et critiques de WackoWiki

Aucune évaluation n'est encore disponible

7. Walling

Via : Muraille Comme son nom l'indique, cette plateforme vous permet de créer des murs sous forme d'espaces visuels semblables à des tableaux blancs dans lesquels vous et votre équipe pouvez collaborer. Walling utilise la phrase Beauty Meets Function pour se décrire. Mignon, non ? 😊

Qu'il s'agisse de tableaux, de tâches, de documents ou du contenu de votre wiki, vous pouvez écrire et concevoir presque tout ce qui vous fait envie. Avec la productivité comme objectif principal les utilisateurs reçoivent des notifications push sur leur téléphone concernant les dates d'échéance des tâches.

La personnalisation lourde vous permet de changer la couleur de tout à partir de l'arrière-plan à chaque section et texte. Les utilisateurs disposent également de l'assistant Walling IA pour déléguer des tâches et mettre en place leur tableau blanc visuel plus efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Walling

Un assistant IA pour achever des tâches

Espaces visuels conviviaux

Permet d'ajouter des tableaux et des calendriers aux murs

Notifications personnalisées pour les échéances

IA murale pour planifier les projets

Limites de Walling

La prise en main de l'outil peut prendre un certain temps

Des fonctionnalités telles que la recherche peuvent être indisponibles sur le forfait gratuit

Prix de Walling

Free (gratuit)

(gratuit) Premium: 6$/mois

6$/mois Teams: $6/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Product Hunt: 4.9/5 (100+ reviews)

4.9/5 (100+ reviews) Capterra : 4.7/ 5 (25+ commentaires)

8. XWiki

Via : XWiki XWiki est un logiciel libre logiciel de wiki solution écrite en Java. Il fournit aux utilisateurs un éditeur WYSIWYG simple. Il est possible d'importer des fichiers tels que CSV et Excel, ainsi que de les exporter dans plusieurs formes, notamment PDF, RTF et XML.

L'une des principales fonctionnalités de XWiki est qu'il permet de stocker des données structurées dans des bases de données de relations tout en fournissant une API RESTful pour les intégrer à vos autres applications.

En matière de collaboration, XWiki permet aux équipes d'ajouter et de supprimer des membres d'un wiki, de modifier les permissions et de recevoir des notifications via des flux RSS pour savoir quand une modification a été apportée. Grâce au contrôle de version, vous pouvez suivre les modifications en cours sur un wiki ou même restaurer une itération précédente.

Les meilleures fonctionnalités de XWiki

Assistance à la modification en cours

Informations structurées stockées dans des bases de données de relations

Fournit une API RESTful pour l'intégration

Éditeur WYSIWYG

Importation et exportation de divers types de fichiers

Assistance au contrôle des versions

Limites de XWiki

Les fonctions de base de XWiki peuvent ne pas convenir à toutes les équipes

Il peut y avoir des instances de dysfonctionnement de la plateforme tout au long de la journée

Prix de XWiki

**Gratuit

Standard Bronze : €1.92/mois par utilisateur

: €1.92/mois par utilisateur Pro Silver : 3,83 €/mois par utilisateur

: 3,83 €/mois par utilisateur Pro Gold : €19.17/mois par utilisateur

: €19.17/mois par utilisateur Pro Platinum : €38.33/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/ 5 (10+ commentaires)

4.4/ 5 (10+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ commentaires)

9. Wiki.js

Via : Wiki.js Disponible sur les places de marché AWS et DigitalOcean, Wiki.js est un moteur de wiki qui fonctionne sur nœud.js et est écrit en Javascript. Ce logiciel gratuit offre un certain nombre de configurations puissantes, comme la possibilité d'activer Pandoc pour convertir entre les formats de balisage.

Vous pouvez utiliser plusieurs éditeurs, notamment WYSIWYG, WikiText ou même le bon vieux HTML. Wiki.js vous permet également de personnaliser l'apparence générale de votre wiki - en le paramétrant en mode clair ou sombre, ou en concevant et en insérant des éléments visuels comme des organigrammes et les Diagrammes UML .

Vous avez la possibilité de stocker les données dans le cloud, sur GitHub ou sur votre périphérique de stockage local. Ajoutez des membres de l'équipe en quelques clics, modifiez leurs permissions et renforcez la sécurité supplémentaire à l'aide de 2FA. 🔏

Les meilleures fonctionnalités de Wiki.js

Plusieurs options d'éditeur

Nombreuses personnalisations possibles

Assistance multilingue

Permet la création de diagrammes

Authentification à deux facteurs pour une sécurité accrue

Limites de Wiki.js

L'expérience utilisateur pourrait être améliorée

Il faut un bon moment pour s'habituer à l'interface

Prix de Wiki.js

Free

G2: 4.2/ 5 (10+ reviews)

4.2/ 5 (10+ reviews) Capterra : 4.1/ 5 (20+ commentaires)

Best MediaWiki Alternative ? Organisez, modifiez et exploitez l'IA dans ClickUp !

Les alternatives MediaWiki que nous avons présentées vous aideront à créer des wikis avec un minimum d'efforts.

Mais si vous avez encore des doutes, cela vaut la peine d'essayer ClickUp ! Utilisez cet outil de gestion de projet pour gérer votre documentation , générer du contenu écrit avec l'IA, et faites en sorte que votre wiki se distingue des autres ! S'inscrire à un compte gratuit et commencez à créer des wikis de premier ordre en quelques minutes ! 💃