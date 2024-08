Faites en sorte que les cadeaux d'entreprise fonctionnent : Remerciez vos clients avec ces idées de cadeaux parfaits !

Quelle que soit la qualité du produit ou du service que vous offrez, rien n'est plus magique qu'un cadeau client bien pensé. Tout comme une poignée de main scelle une affaire, des cadeaux soigneusement choisis peuvent améliorer les relations d'entreprise, stimuler le mécénat, et même améliorer le retour sur investissement grâce à un plus grand nombre de références et à un retour d'information positif. 🍀

Avec le période des fêtes de fin d'année est une excellente occasion d'exprimer votre appréciation et votre gratitude envers vos précieux clients et les partenariats solides que vous avez établis. Mais il y a un problème : le choix des cadeaux peut être un cauchemar pour une entreprise : _Choisir le bon élément de cadeau peut être un cauchemar pour l'entreprise !

Nous souhaitons généralement offrir quelque chose de personnalisé qui laisse une impression durable, mais les idées de cadeaux pour les clients dans l'espace de l'entreprise ont tendance à être très génériques et superficielles.

Pour remédier à cette situation et faire bon usage de votre budget cadeaux, nous avons rassemblé.. :

Des suggestions d'experts pour dynamiser votre stratégie de cadeaux d'entreprise

Une liste de 25 idées de cadeaux pour les clients qui conviennent à différents goûts et niveaux de prix

Quels sont les avantages des cadeaux pour les clients ?

Le marché des cadeaux d'entreprise est ENORME, et il se développe chaque année - nous parlons d'une projection de marché de plus de 300 milliards de dollars d'ici 2027 ! Alors, pourquoi l'offre de cadeaux aux clients est-elle si importante ?

La raison : vous ne vous contentez pas d'exprimer votre gratitude, vous renforcez les relations B2B et B2C, vous encouragez la fidélité des clients et vous améliorez votre image de marque grâce à un cadeau simple mais personnalisé. Il témoigne de la valeur que vous accordez à vos clients et de votre volonté de les satisfaire.

Vous créez ainsi des liens et une solidarité avec vos clients, ce qui vous aide à garder une longueur d'avance sur des marchés concurrentiels. Et avec un message personnalisé sur un cadeau client, vous montrez qu'ils sont au centre de vos préoccupations.

D'après une étude du sondage réalisé par Forbes plus de 80 % des entreprises participantes ont constaté une amélioration des relations avec leurs clients grâce aux cadeaux d'entreprise. Voici quelques avantages concrets :

Fidélisation des clients et partenariats à long terme

Amélioration de la notoriété de la marque

Commentaires positifs sur l'entreprise et bonne volonté 🥳

Nouveaux clients (par le biais de recommandations et d'un bouche-à-oreille positif)

Les cadeaux destinés aux clients peuvent être plus avantageux si l'élément porte la marque de l'entreprise - la marchandise sert de rappel subtil de votre entreprise et maintient la visibilité et la pertinence de votre marque. La marque doit cependant être subtile, car vous ne voulez pas donner l'impression d'une promotion de mauvais goût. Il est préférable d'offrir des cadeaux personnalisés qui montrent que vous faites une étape supplémentaire.

Avant de plonger dans les idées de cadeaux, explorons deux bonnes pratiques pour stimuler votre stratégie de cadeaux d'entreprise :

Étudiez votre client: Comprendre les besoins de l'entreprise et la culture du client vous permet d'être plus sensible et plus réfléchi lorsque vous choisissez des cadeaux pour vos clients. Par exemple, si votre client accorde de l'importance aux pratiques commerciales durables, il pourrait adorer les cadeaux personnalisés respectueux de l'environnement Get aun logiciel de gestion de la relation client (CRM) outil: La gestion manuelle des besoins et des préférences de plusieurs clients peut ralentir votre activitéL'équipe des relations publiques ou des ressources humainesc'est pourquoi il est important ded'utiliser un CRM performant pour gérer la logistique des cadeaux d'entreprise

Maîtrisez la gestion des cadeaux d'entreprise comme un pro avec ClickUp !

Vous constaterez que l'utilisation de Le CRM de ClickUp et Équipes commerciales Suites peut simplifier considérablement le cycle de vos cadeaux clients, de la réflexion à la communication finale. Nous vous montrerons comment envoyer et choisir au mieux les cadeaux pour les clients. ClickUp est un outil complet qui permet d'organiser vos contacts, de suivre les interactions et de gérer les tâches liées aux cadeaux de manière fluide et efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Utilisation de ClickUp en tant que CRM et gestion des données des clients dans la vue Liste de ClickUp /$$img/

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Avec ClickUp, vous pouvez créer des comptes clients détaillés contenant des attributs tels que les préférences en matière de cadeaux, les dates spéciales et les enregistrements de cadeaux passés. Recueillez des informations sur les clients par le biais de Formulaires ClickUp et utilisez Champs personnalisés pour regrouper les données collectées afin que tout soit facile à trier et à filtrer.

En plus de servir de hub centralisant les données des clients, ClickUp vous aide à gérer les flux de travail des cadeaux d'entreprise. Vous pouvez :

Mettre en place des paramètres et checklists: Planifiez et gérez les tâches liées aux dons des clients, en veillant à ce qu'aucun détail ne soit négligé. Vous pouvez créerDépendances des tâches (comme commander un cadeau seulement après l'approbation de la direction) pour un cycle de cadeaux ordonné

Planifiez et gérez les tâches liées aux dons des clients, en veillant à ce qu'aucun détail ne soit négligé. Vous pouvez créerDépendances des tâches (comme commander un cadeau seulement après l'approbation de la direction) pour un cycle de cadeaux ordonné Suivre les interactions avec les clients : Tirer parti de15+ affichages ClickUp pour suivre les relations avec les clients en examinant les interactions passées, l'historique des cadeaux et les nombres de revenus

: Tirer parti de15+ affichages ClickUp pour suivre les relations avec les clients en examinant les interactions passées, l'historique des cadeaux et les nombres de revenus Suivi des commandes et des reçus :Les affichages ClickUp comme l'Échéancier etCalendrier vous aident à garder visuellement l'onglet sur les dates de commande oules calendriers de don* Utiliser les automatisations: Paramétrez des déclencheurs pour les tâches de cadeaux automatiques. Par instance, vous pouvez configurer le système pour qu'il envoie des coupons-cadeaux à des heures précises ou après des interactions spécifiques avec le client 🥰

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/8-1400x649.gif Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp /$$img/

Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp

Vous avez besoin d'aide pour organiser vos prospects et vos clients ? ClickUp a plusieurs modèles de CRM pré-conçus Modèles CRM qui aident à organiser les listes de clients en fonction du type de compte, du statut du cadeau ou de tout autre paramètre. Dans l'ensemble, cette plateforme gratuite est un must-have si vous avez besoin de rester au top des flux de travail CRM et de créer des expériences de gifting personnalisées pour les clients.

25 idées de cadeaux tendance pour vos clients (+1 élément bonus !)

Nous avons exploré quelques tendances nouvelles sur le marché des cadeaux d'entreprise, et il semble que de plus en plus de clients soient à la recherche de cadeaux écologiques, expérientiels et stimulant la productivité.

Nous avons soigneusement sélectionné 25 idées de cadeaux clients exceptionnels qui vous aideront à exprimer de manière mémorable votre gratitude et votre appréciation. 🎁

Mais d'abord, nous avons un élément bonus pour vous !

Bonus in-house pick : Un an de ClickUp

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un cadeau grand public à première vue, écoutez-nous ! ClickUp, en tant que logiciel tout-en-un de travail et de outil de gestion de la productivité est un cadeau qui ne s'arrête jamais !

Les diverses fonctionnalités de ClickUp assistent les entreprises de tous les secteurs d'activité et à toutes les échelles. Il peut bénéficier à vos clients dans leur vie personnelle et professionnelle en :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif ClickUp Views pour le forfait, le suivi et la gestion du travail /$$img/

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

En faisant cadeau d'un Abonnement annuel à ClickUp En vous abonnant à ClickUp, vous montrez que vous vous souciez de la croissance et de la réussite de vos clients. Cela a plus de chances d'impressionner les clients qui gèrent beaucoup de choses avec de petites équipes et qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce en matière d'organisation !

Vous cherchez d'autres idées de cadeaux pour vos clients ? Nous avons tout ce qu'il vous faut ! 😎

1. Une note manuscrite accompagnée d'une boîte de chocolats ou de bonbons haut de gamme Peu de budget ? Vous ne pouvez pas vous tromper avec une boîte de chocolats ou de confiseries gourmandes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Chocolates-1304x1400.jpg Chocolats /$$img/ Elle Hughes via Pexels Laissez-vous tenter par le côté sucré des entreprises avec des saveurs exquises et un emballage élégant. Dans un monde où une touche de luxe va loin, ces chocolats offrent un délicieux goût de raffinement. Ils sont comme des jetons de votre reconnaissance pour la collaboration des clients. 🍫

Le choix des chocolats dépend de votre budget, mais nous vous recommandons d'y ajouter un message personnalisé écrit à la main. Tirez parti d'une note joliment calligraphiée pour accompagner tout cadeau client, et le client appréciera le temps consacré à ce geste. Vous pouvez même utiliser ClickUp AI un assistant d'écriture, pour concevoir un contenu de message sur mesure !

2. Calendrier personnalisé

A calendrier pour les clients est un cadeau à la fois pratique et parfait. Personnalisés avec la marque de votre entreprise, ces calendriers constituent un rappel de votre entreprise tout au long de l'année. Cette idée de cadeau pour les clients est un jeton durable de votre appréciation qui combine la fonction et la reconnaissance de la marque dans un seul paquet bien reçu. 🗓️

3. Box bien-être

Après les longues journées, les mois et les années passés dans le monde des affaires, chacun aspire à un moment de détente et de ressourcement. A paramètre de bien-être est conçu pour offrir une occasion de se détendre et de donner la priorité aux soins personnels.

Ce coffret soigneusement sélectionné peut inclure des éléments tels que des bougies apaisantes, des sels de bain luxueux et des huiles d'aromathérapie pour créer une expérience semblable à celle d'un spa à l'Accueil. C'est un rappel de l'importance de faire une pause et de se recharger, ce qui en fait un cadeau significatif pour les clients et les employés qui travaillent dur. 🛀

4. Éléments écologiques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Eco-friendly-bag-1400x934.jpg Sac écologique /$$img/ prêt à l'emploi via Pexels Les cadeaux écologiques symbolisent les changements positifs que vous favorisez, tant dans le monde de l'entreprise que dans celui que nous partageons tous. 🌍

Les entreprises qui font des choix respectueux de l'environnement peuvent apprécier les produits durables, tels que les sacs de courses réutilisables, les ustensiles en bambou et les produits de nettoyage écologiques, comme cadeaux.

De tels gestes indiquent que nous faisons tous partie de l'Team Earth, encourageant un mode de vie responsable et durable, ce qui est déjà une déclaration en soi.

5. Organisateur électronique

Un organiseur électronique est destiné à apporter un sentiment d'ordre et de facilité dans la vie quotidienne. Il permet de ranger proprement les gadgets, les câbles et les accessoires, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'encombrement. 🛠️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Electronics-organizer-1400x1400.png Organisateur électronique /$$img/ Sayan Majhi via Unsplash En offrant ce cadeau à votre client, vous lui fournirez un outil pour améliorer son efficacité quotidienne et rationaliser l'expérience technologique. Ce geste symbolise votre validation à rendre la vie de votre client plus agréable plus facile et mieux organisée .

6. Horloge de bureau bloc horaire

Autre élément de notre liste destiné à stimuler la productivité : une horloge de bureau à bloc horaire ($$$a$a$) n'est pas seulement un moyen de suivi du temps mais un puissant outil de gestion du temps. Cette horloge élégante est également dotée d'un Chronomètre Pomodoro , qui aidera votre client à forfaiter efficacement sa journée et à mieux se concentrer. ⏰

7. Carnet de notes intelligent

A carnet de notes intelligent est un outil numérique qui permet de numériser des notes manuscrites et des croquis, les rendant ainsi facilement accessibles sur d'autres appareils. Cet élément est parfait pour les créatifs et les professionnels. De plus, il permet de réduire l'utilisation du papier. 📝

8. Support portable pour ordinateur portable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Portable-laptop-stand-1400x935.jpg Support pour ordinateur portable /$$$img/ Anete Lusina via Pexels L'un des moyens d'améliorer tout espace de travail est de disposer d'un support portable pour ordinateur portable. Il s'ajuste à la hauteur et à l'angle parfaits, offrant un confort ergonomique et aidant les utilisateurs à maintenir une meilleure maintenance. Il réduit la tension liée aux longues heures de travail, ce qui en fait un excellent cadeau pour les clients ! 💻

9. Tasse à café auto-chauffante

Si le café alimente la productivité pour votre client, faites-le profiter de l'arôme d'une tasse fraîchement préparée et de cette première gorgée revigorante de caféine ! Le mug auto-chauffant innovant garantit que le café de votre client est toujours à la température parfaite, de la première gorgée à la dernière goutte, ce qui lui permet de.. se concentrer sur leur travail ininterrompu . 🍵

10. Livre

En fonction du travail ou des préférences de votre client, vous pouvez lui offrir un livre pour aiguiser son sens des affaires. Une lecture perspicace remplie de stratégies, de sagesse et de conseils pratiques peut les aider à porter leur entreprise vers de nouveaux sommets. ⛰️

11. Kindle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Kindle-1400x934.jpg Kindle /$$img/ Özgür via Pexels Si vous avez du mal à vous décider pour un seul livre (ou si vous avez un budget plus important), vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour un Kindle ! Il ouvre la porte à toute une bibliothèque de possibilités. Avec des milliers de titres à portée de main, votre client adorera élargir son univers littéraire à sa convenance. 📱

12. Don caritatif

Dans l'esprit de la gratitude et de la restitution, nous avons choisi un cadeau client significatif qui peut résonner avec certains en faisant un don de charité. Notez les causes auxquelles votre client assiste et faites un don de charité en son nom.

C'est un cadeau qui transcende le matériel, soulignant votre validation non seulement de votre partenariat professionnel, mais aussi de l'amélioration du monde. 💌

13. Montre intelligente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Smartwatch-1400x788.jpg Montre intelligente /$$$img/ Onur Binay via Pexels Une smartwatch peut être l'une des meilleures idées de cadeau client pour ceux qui se consacrent à la flexibilité du travail et au bien-être général. En plus d'être un assistant personnel au poignet, elle aidera votre client à ne pas perdre de vue son emploi du temps, à recevoir des notifications et à.. surveiller leur santé et leur forme physique en déplacement. ⌚

14. Bouteille d'eau intelligente

Il est fréquent que les entreprises oublient de s'hydrater. La bouteille d'eau intelligente est là pour changer cela. Cet outil innovant rappelle aux utilisateurs de boire de l'eau régulièrement, suit leur progression en matière d'hydratation et se synchronise de manière transparente avec les appareils intelligents.

Votre précieux client aurait un souci de moins à se faire, car ce cadeau Business l'aidera à maintenir une valeur d'hydratation optimale tout au long d'un emploi du temps exigeant. 🥤

15. Cours en ligne

Si votre client est une startup qui essaie de se faire une place dans le monde, lui offrir des cours en ligne est une façon amusante d'aider son équipe à se mettre à niveau. Les cours les plus populaires dans l'espace des cadeaux d'entreprise tournent autour du perfectionnement professionnel, mais certaines entreprises optent également pour des cadeaux qui favorisent la création de liens, comme des cours de cuisine, de méditation ou d'art des ongles. 💅

Ce type de cadeau personnalisé peut donner l'impression que vous recommandez fortement de s'améliorer - assurez-vous donc qu'il s'agit d'un cadeau attentionné et non d'un cadeau de client à la sauvette.

16. Plan à gratter

Vous avez un client qui a le bug du voyage ? Alors, une un plan à gratter serait la toile parfaite pour leurs aventures vagabondes. À chaque emplacement visité, ils peuvent gratter la surface pour révéler une explosion de couleurs en dessous, créant ainsi un carnet de voyage personnalisé - et pensant peut-être à vous par la même occasion ! 🗺️

17. Succulentes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Succulents-1400x933.png Succulentes /$$$img/ Angèle Kamp via Pexels Pour ceux qui passent le plus clair de leur temps au bureau, une touche de nature peut être un répit bienvenu. C'est là qu'interviennent les cadeaux de succulentes. Ces plantes robustes et gracieuses offrent plus qu'un charme esthétique - elles sont une bouffée d'air frais dans une journée de travail autrement chargée, transformant n'importe quel espace de bureau en un joli havre de paix. 🪷

18. Billets pour une salle d'évasion

Les billets pour les salles d'évasion ne sont pas seulement un cadeau ; c'est un passeport pour l'aventure et la collaboration. Les salles d'évasion, qu'elles soient physiques ou virtuelles (ces dernières sont idéales pour les les équipes à distance ) mettent à l'épreuve les capacités de résolution de problèmes et de travail d'équipe de n'importe quelle équipe, tout en s'amusant. Ils favorisent la camaraderie, améliorent la communication et offrent une expérience mémorable renforcement de l'esprit d'équipe expérience. 🎟️

19. Portefeuille personnalisé

Si vous visez un geste professionnel avec une touche personnelle, le padfolio personnalisé est précisément ce qu'il vous faut. C'est plus qu'un simple accessoire d'entreprise pour conserver des documents.

Lorsque vous ajoutez le nom ou les initiales de votre client à l'élément, cela ajoute un message personnalisé et une dimension, mettant en évidence votre attention aux détails et votre dévouement à leur réussite. 🗂️

20. Sac à dos intelligent

Dans un monde où les gens sont toujours en mouvement, un sac à dos devient un compagnon essentiel pour transporter tout ce dont on a besoin.

Vous pouvez opter pour un sac à dos antivol portant la marque de l'entreprise et comportant des compartiments pour les gadgets et autres objets essentiels. Les cadeaux pour clients de ce type pourraient devenir le compagnon de voyage et de travail de votre client, en améliorant sa mobilité et en s'assurant qu'il est bien équipé à tout moment. 🎒

21. Traceur de tuiles

Imaginez que vous n'ayez plus jamais à fouiller pour trouver vos clés ou votre portefeuille égarés. C'est la magie du traqueur de tuiles grâce à la technologie de suivi Bluetooth, votre client saura toujours où se trouvent ses affaires, ce qui lui facilitera la vie au quotidien. 🏷️

22. Machine à bruit blanc

A appareil à bruit blanc est un bon cadeau pour les clients stressés.

De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à dormir après une longue et exigeante journée de travail. Un gadget de bruit blanc offre un intervalle de sons, du bruit blanc calmant aux mélodies apaisantes. Ce cadeau d'entreprise permet à votre client d'adapter son environnement de sommeil à ses préférences, ce qui garantit qu'il se réveille frais et dispos, prêt à aborder chaque nouvelle journée avec vigueur. 🎼

23. Anneaux contre l'anxiété

Si vous voulez que votre cadeau soit axé sur la promotion de la santé mentale, les bagues en épi.. bagues contre l'anxiété (également appelés anneaux sensoriels) peuvent être une excellente option. Ils sont disponibles en vrac, sont très économiques et peuvent être très utiles pour les travailleurs d'entreprise sujets au stress et à l'anxiété ou pour ceux qui ont des problèmes de santé souffrant de TDAH . Ces bagues travaillent en activant les terminaisons nerveuses et les points de pression des doigts, déclenchant un effet calmant.

24. Porte-clés gravé

Pour les clients de la dynamique monde dynamique de l'immobilier où les clés sont la clé d'innombrables opportunités, un porte-clés gravé est plus qu'un simple cadeau plein d'esprit. Il symbolise votre appréciation de leurs efforts inlassables pour ouvrir les portes des maisons et des investissements. Vous pouvez faire graver un nom ou un message spécial sur le porte-clés, selon les préférences de votre client. 🗝️

25. Modules complémentaires pour la santé et les soins de la peau

Vous voulez faire plaisir à vos clients ? Offrez-lui des modules complémentaires pour la santé et les soins de la peau ! Ces éléments comprennent généralement des produits de marque de luxe qui visent à équilibrer les dommages causés au corps et à la peau par les longues heures de travail et le temps passé devant un écran.

Nous parlons de compléments de santé, de masques rafraîchissants pour les yeux et le visage, de sérums d'hydratation et de toniques pour les soins capillaires - ce sont des éléments unisexes, et tout le monde les aime ! 💆

Simplifiez les forfaits de vos clients avec ClickUp !

Une fois que vous avez décidé ce que vous allez offrir, établissez un forfait méticuleux pour présenter et livrer l'élément dans des délais raisonnables - personne ne veut recevoir un cadeau de Noël après le jour de l'An !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-with-Calendrier-bundle.png ClickUp 3.0 Vue Tableur avec l'ensemble Calendrier /$$img/

Passez de la vue Tableur de ClickUp 3.0 à la vue Calendrier pour mieux visualiser votre travail

Heureusement, la gestion de l'activité de votre client devient un jeu d'enfant avec ClickUp. Tirez parti de cette outil de gestion de projet pour rationaliser les processus d'attribution des cadeaux à chaque étape du processus d'attribution parcours du client . Utilisez ClickUp pour :

Suivre votre inventaire de cadeaux : Garder l'onglet sur les cadeaux que vous avez en stock, les clients qui ont reçu quoi et quand Paramétrer des rappels: Programmer des rappels pour des tâches telles que la commande ou l'expédition d'un cadeau Gérer votre budget : Gardez le contrôle de vos dépenses de cadeaux et assurez-vous que vous êtes en mesure d'offrir des cadeaux à vos prochesd'allouer des ressources bien Collaborez avec votre équipe : Partagez la tâche du brainstorming et de la gestion des cadeaux avec votre équipe, en favorisant un sentiment d'unité et de responsabilité partagée pendant les fêtes de fin d'année

So, s'inscrire à ClickUp et transformez la corvée des cadeaux en une joyeuse célébration ! 🎄