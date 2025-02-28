Travailler plus intelligemment : découvrez les 10 meilleurs outils d'IA pour Mac en 2025

Il est passionnant de voir comment l'intelligence artificielle (IA) change la donne dans à peu près tout ce que nous faisons ! 🤖

De la prédiction du comportement des clients à l'écriture augmentée, les capacités colossales de traitement des données et d'apprentissage progressif de l'IA ont facilité la vie des humains à plus d'un titre. En plus de vous faire économiser des ressources, Solutions logicielles d'IA peuvent améliorer la précision et l'efficacité de votre travail et vous aider à livrer plus rapidement.

Si vous êtes un utilisateur de Mac et que vous cherchez à tirer parti de l'IA, nous avons ce qu'il vous faut ! Plongez dans notre liste d'experts des 10 outils d'IA les plus performants pour les appareils Mac. Nous avons présenté des options polyvalentes qui élargiront les possibilités dans les domaines de la créativité, de la productivité et de la commodité.

Que rechercher dans les outils d'IA pour Mac ?

L'IA pour les appareils Mac se présente sous la forme de diverses applications, telles que les chatbots, les assistants numériques et les outils de gestion des flux de travail Solutions de gestion de projet . Leurs capacités peuvent varier selon le(s) modèle(s) analytique(s) utilisé(s).

Par exemple, de nombreux outils d'intelligence artificielle utilisent le traitement du langage naturel (NLP) pour aider les ordinateurs à comprendre, interpréter et répondre au langage humain. Les logiciels d'intelligence artificielle utilisent également des fonctions d'automatisation qui permettent d'augmenter la productivité et d'accomplir les tâches plus rapidement grâce à des messages textes qui résument le contenu - même dans les tâches !

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Bien que vous puissiez rechercher des fonctionnalités spécifiques en fonction de vos besoins, voici quelques points généraux à prendre en compte lors du choix d'une solution d'IA pour Mac :

Compatibilité : Vous êtes plongé dans l'univers Apple avec votre iPhone, votre iPad et votre Mac ? Dans ce cas, vous voudrez choisir un outil d'IA qui s'accorde avec tous vos gadgets Apple 📱 Expérience utilisateur : Une interface propre et intuitive, facile à naviguer, peut grandement contribuer à améliorer l'expérience utilisateurAugmenter la productivité Performance : Examinez la vitesse et l'efficacité de l'outil. Est-ce que les autres utilisateursSignalent-ils des bogues ? et des pépins ? 🐞 Scalability : L'outil doit pouvoir s'adapter à vos besoins au fur et à mesure que vos projets se développent Personnalisation : Les personnalisations du logiciel peuvent aller de simples ajustements de l'interface à des modifications plus approfondies Capacité d'intégration : Les meilleurs outils d'IA s'intègrent généralement à d'autres systèmes, applications ou bases de données pour optimiser vos processus quotidiens

Les 10 meilleurs outils d'IA pour Mac : Révision

De la gestion des tâches à la collaboration, en passant par la recherche de prospects et l'analyse de l'information Diagramme intelligent nous avons compilé une liste de 10 outils d'IA avec une variété de fonctionnalités pour Mac. Les avis ci-dessous vous aideront à trouver votre solution idéale ! 🌚

1. Cliquez ici

Utilisez ClickUp Brain pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp est un outil complet de collaboration et de Outil de gestion de projet avec capacités d'IA natives pour n'importe quel secteur ou niche. Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud, mais vous pouvez Télécharger le client dédié Mac ou Mac M1 pour une plus grande souplesse d'utilisation sur votre bureau. ClickUp Brain est un assistant de travail hautement qualifié qui vous aide à accélérer la livraison dans différents rôles. L'outil élimine les conjectures en vous proposant des dizaines de commandes et d'invites spécifiques à un rôle, entièrement modélisées, afin d'accélérer vos tâches quotidiennes.

Utilisez la barre d'outils de ClickUp Brain pour améliorer votre contenu en temps réel. Allégez votre travail administratif en générant des résumés, Des notes de projet , Notes de réunion les courriels, et Mesures à prendre instantanément avec le gestionnaire de projet d'IA, le gestionnaire de connaissances d'IA et le rédacteur d'IA pour le travail de ClickUp.

Cet outil d'IA peut optimiser n'importe quel élément que vous créez dans votre ClickUp Docs . Mettez en surbrillance un texte spécifique et utilisez les invites de rédaction disponibles pour le rendre plus court, plus long, plus attrayant ou plus simple.

Vérifiez l'orthographe et la grammaire à la volée, afin d'améliorer la qualité générale de vos textes Communications internes et externes . ClickUp Brain peut également traduire des langues, ce qui facilite une collaboration plus efficace pour les équipes mondiales. 🌎

En tirant parti de ClickUp Brain, vous réduisez la durée de tout flux de travail, qu'il s'agisse du marketing, des ventes, etc, Gestion de projet agile , de conception ou d'ingénierie ! Et la cerise sur le gâteau ? ClickUp a des applications natives pour iPad, iPhone et Apple Watch, afin que vous puissiez rester connecté à vos projets en déplacement !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

ClickUp Brain avec plus de 100 messages-guides intégrés spécifiques au rôle de l'interlocuteur

Aide à la rédaction pour paraître plus professionnel, plus direct ou plus engageant

Instantané Traduire l'action Détection et correction des erreurs

Support de contenu créatif

Tableaux blancs et Cartes mentales pour la création de diagrammes

Résumés permettant de gagner du temps et d'extraire les étapes suivantes de longs documents

Intégration avec plus de 1 000 autres outils

plus de 1 000 modèles pour de multiples cas d'utilisation (y comprisModèles d'invite ChatGPT)

15+ vues personnalisables du flux de travail

Évolutivité avec prise en charge de plusieurs appareils

Limitations de ClickUp

La création de tâches basée sur l'IA n'est pas encore disponible (mais le sera bientôt)

L'exploration de toutes les fonctionnalités de l'IA peut prendre un certain temps

ClickUp pricing*

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Affaires : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter l'équipe de vente pour un plan personnalisé adapté à vos besoins

: Contacter l'équipe de vente pour un plan personnalisé adapté à vos besoins ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. TypingMind

Via : TypingMind Si vous cherchez un moyen facile d'utiliser le ChatGPT avec quelques avantages supplémentaires, TypingMind vous couvre. Il dispose d'une bibliothèque de messages spécialisés ainsi que de personnages IA tels qu'un "Comédien debout" ou un "Rechercheur universitaire" pour vous aider à obtenir des réponses à vos questions d'une manière distincte.

Vous pouvez également télécharger un document et interagir avec l'IA sur son contenu. Cela pourrait être particulièrement pratique pour les utilisateurs universitaires ou professionnels à la recherche d'une IA-assistante. 🎓

Utilisez TypingMind directement dans votre navigateur web sans vous connecter, ou téléchargez l'application dans le dock de votre Mac. De plus, votre clé API reste en sécurité, stockée sur votre ordinateur, pour une meilleure protection de votre vie privée.

Les meilleures caractéristiques de TypingMind

Recherche sur le Web dans le chat pour améliorer les réponses

Vaste bibliothèque d'invites

Synthèse vocale disponible

Chatbot personnalisable avec une interface partageable

Nombre illimité de plugins (sur le niveau le plus élevé)

Limitations de TypingMind

Nécessite une clé API OpenAI pour l'installation

Caractères IA limités sur le plan gratuit

Prix de TypingMind

**Gratuit

Standard: 39 $ par licence

39 $ par licence Extended: 59 $ par licence

59 $ par licence Premium: 79 $ par licence

*Chaque clé de licence peut être utilisée sur cinq appareils

TypingMind ratings and reviews

Aucune évaluation n'est encore disponible

3. Elephas

Via : Éléphas Elephas, un assistant d'écriture IA, peut s'intégrer directement dans les applications Mac, iPhone et iPad. Vous pouvez ainsi poursuivre votre travail sans passer d'une application à l'autre ou utiliser un navigateur.

Elephas introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Super Brain pour centraliser votre base de connaissances. Elle extrait des données d'une variété de sources telles que des PDF, des pages web et des plates-formes comme Notion et Obsidienne et lui donne vie. Vous pouvez tout à fait faire du brainstorming et discuter avec votre jeu de données Elephas ! 🐘

Les données téléchargées sont indexées localement et fonctionnent en conjonction avec OpenAI pour prendre en charge les tâches d'écriture, comme répondre à des courriels ou créer du contenu.

Elephas met l'accent sur la confidentialité, en donnant aux utilisateurs la possibilité d'utiliser leurs propres clés OpenAI pour éviter le stockage de données sur des serveurs publics.

Les meilleures caractéristiques d'Elephas

S'intègre aux applications Mac

Super cerveau personnalisé à votre disposition

personnalisé à votre disposition Ensemble de données centralisé avec options de chat

la fonction Snippets permet aux utilisateurs de définir leurs propres tâches

permet aux utilisateurs de définir leurs propres tâches Réécriture de contenu disponible

Limites d'Elephas

La conception de l'interface utilisateur pourrait être améliorée

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Elephas

Standard : 4,99 $/mois

: 4,99 $/mois Pro : 8,99 $/mois

: 8,99 $/mois Pro+ : 14,99 $/mois

Elephas ratings and reviews

Produit Hunt : 4.4/5 (4+ commentaires)

: 4.4/5 (4+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (15+ commentaires)

4. Artisanat

Via : Artisanat Craft est un outil exceptionnel de prise de notes, de collaboration et d'aide à la décision Outil de productivité reconnu comme l'application Mac de l'année lors des Apple's App Store Best of 2021 Awards.

En plus d'être saluée pour sa belle interface utilisateur, la plateforme exploite la technologie GPT-3 pour vous aider à surmonter le syndrome de la page blanche. Son assistant IA est idéal pour générer des idées de contenu, résumer de longs documents et reformuler des rapports complexes en langage plus simple.

Craft AI peut corriger instantanément l'orthographe et la grammaire et traduire le texte dans la langue de votre choix. Il permet également d'extraire des informations de documents stockés sous forme de questions-réponses. Par exemple, vous pouvez demander : "Sur quoi Tom travaille-t-il cette semaine ?" pour obtenir un résumé des tâches qui lui sont assignées. 🔍

Les meilleures fonctionnalités de Craft

Conception et mise en page visuellement attrayantes

Barre de recherche pour un accès rapide aux documents et des suggestions intelligentes

Organisation avancée des notes avec la possibilité de créer des sous-pages pour des sujets nuancés

Personnalisablewikis d'équipe Objectifs hebdomadaires pour assigner des tâches et fixer des échéances



Limites de l'artisanat

Le modèle de partage pourrait être amélioré

Il pourrait y avoir plus de modèles

Prix de l'artisanat

Starter : Gratuit

: Gratuit Pro : 5$/mois par membre

: 5$/mois par membre Business : 10 $ /mois par membre

: 10 $ /mois par membre Entreprise : Contacter pour la tarification

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (15+ commentaires)

: 4.8/5 (15+ commentaires) Capterra : Indisponible

5. Plus AI par Setapp

Via : Plus sur Setapp Plus est un autre assistant d'écriture alimenté par GPT, disponible exclusivement sur Mac OS par le biais d'un abonnement mensuel à Setapp. Il n'y a pas besoin d'un paiement supplémentaire ou d'une clé API séparée, puisque tout est inclus dans votre abonnement Setapp.

Une fois activé par une touche de raccourci, Plus s'intègre de manière transparente dans n'importe quelle application. La plateforme vise à simplifier et à améliorer le processus de rédaction, qu'il s'agisse de rédiger un email, de créer une présentation ou de résumer de longs articles.

Utilisez Plus pour Génération de texte la réécriture et la traduction. Il propose également des services de relecture pour éviter les fautes d'orthographe et de grammaire. Créez et personnalisez vos propres messages-guides pour les tâches fréquentes. ✍️

Plus AI meilleures caractéristiques

Technologie avancée GPT-4

S'intègre aux applications Mac

Excellente dans la rédaction formelle d'affaires, en particulier avec sa fonction Améliorer la rédaction

Messages-guides personnalisables

Plus Limites de l'IA

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur confuse et boguée

Vous ne pouvez pas utiliser votre propre clé API OpenAI pour le moment

Prix de Plus AI (abonnement Setapp)

Mac : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Mac + iOS : 12,49 $/mois

: 12,49 $/mois Power User : 14,99 $/mois

Plus AI ratings and reviews (pour Setapp)

G2 : 4.8/5 (20+ avis)

: 4.8/5 (20+ avis) Capterra : 4.7/5 (30+ avis)

6. Freshchat

Via : Freshchat Freshchat, qui fait partie de la suite Freshworks, répond aux besoins des petites et grandes entreprises en matière de vente et d'assistance à la clientèle. La plateforme est accessible sur de nombreux canaux, y compris le web, le mobile, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger et Apple Business Chat.

Utilisez-la pour construire des chatbots polyvalents basés sur l'IA qui analysent l'intention sous-jacente des requêtes des clients, en fournissant des solutions plus pertinentes et adaptées au contexte.

Si une conversation devient trop complexe pour le bot, il transfère la demande à un agent en direct d'un simple clic. Les robots mettent automatiquement à jour les données clients, ce qui peut être particulièrement utile aux agents lorsqu'ils reprennent la conversation là où le robot l'a laissée, assurant ainsi la continuité et une expérience client personnalisée. 🗨️

Les meilleures caractéristiques de Freshchat

Support omnicanal

Conçu pour l'assistance à la clientèle avec une fonction de chatbot IA détaillée

Des widgets de chat personnalisables avec la possibilité d'ajouter des pièces jointes et des emojis

Création de robots personnalisés pour divers scénarios d'engagement des clients

Limites de Freshchat

Capacités limitées en matière de rapports et d'analyses

Les agents ne reçoivent pas toujours de notifications sur les chats entrants

Freshchat pricing*

Gratuit

Croissance : 15$/mois par agent

: 15$/mois par agent Croissance Omnichannel : 29 $/mois par agent

: 29 $/mois par agent Pro : 39 $/mois par agent

: 39 $/mois par agent Omnicanal Pro : 59 $/mois par agent

: 59 $/mois par agent Entreprise : 69 $/mois par agent

: 69 $/mois par agent Entreprise Omnichannel : 99 $/mois par agent

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (400+ commentaires)

: 4.4/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

7. PhotosRevive

Via : PhotosRevive PhotosRevive est utilisé pour coloriser des photos en noir et blanc. Disponible sur les plateformes MacOS et iOS, il propose des options automatiques et manuelles pour ajouter de la couleur à des images anciennes ou monochromatiques. 📷

Importez des photos depuis votre appareil, via l'app Photos ou le Finder, ou scannez-les directement dans l'application. Le logiciel s'adapte aux images présentant des imperfections et permet également des ajustements de luminosité et de contraste.

Pour ceux qui débutent ou qui cherchent l'inspiration, l'application propose une bibliothèque d'exemples avec des idées de transformations possibles avec l'outil.

Meilleures caractéristiques de PhotosRevive

Colorisation de photos assistée par l'IA

Mode manuel et marqueurs de couleur personnalisables pour ceux qui préfèrent contrôler le processus

Production par lots avec des préréglages créés par l'utilisateur

Interface intuitive de glisser-déposer pour l'ajout de photos

Limites de PhotosRevive

L'IA omet parfois de colorer certaines parties, comme les mains, ce qui nécessite des ajustements manuels

Débordement occasionnel de la couleur dans des zones non souhaitées

Prix de PhotosRevive

PhotosRevive Unlimited : 18,99 $ par licence à vie pour 3 Macs

Mac App Store : 4.2/5 (100+ avis)

8. Taskheat

Via : Taskheat Disponible sur MacOS et iOS, Taskheat est un logiciel de gestion de l'information Gestion des tâches application conçue pour rationaliser votre Liste de choses à faire et vous aide à atteindre vos objectifs plus rapidement. Il utilise l'IA pour générer des tâches personnalisées en fonction de vos données, en les classant par ordre de priorité dans une liste de tâches Organigramme visuel .

Gérez des relations complexes entre les tâches en créant, modifiant et supprimant les liens existants. Si vous confiez des tâches à des tiers possédant une expertise spécifique, l'application adapte l'organigramme en conséquence.

Des fonctionnalités telles que les balises à code couleur facilitent la navigation, et les dates d'échéance vous permettent d'être alerté des échéances à venir. Taskheat propose également des rappels géolocalisés et la possibilité de partager ou d'imprimer votre organigramme. 🖨️

Les meilleures caractéristiques de Taskheat

Organiser les projets en fonction deLes dépendances des tâches Décomposer visuellement les tâches en sous-tâches

Les vues en organigramme et en liste permettent de visualiser les flux de travail compliqués

Interface simple et conviviale

Limites de Taskheat

L'application peut parfois se bloquer ou se décaler

Outils de partage limités entre les utilisateurs

Prix de Taskheat

Version complète de Taskheat : 14,99 $ par licence à vie pour Mac, iPad et iPhone

Mac App Store : 4.2/5 (230+ commentaires)

9. Miro

Via : Miro Besoin d'esquisser une idée ou de monter un diaporama ? Miro vous couvre en tant que Tableau blanc virtuel . Il offre Une collaboration en temps réel sur plusieurs appareils - iOS, Android, Windows et Mac.

Travaillant conjointement avec votre tableau Miro, Miro AI offre des fonctions qui vont de la génération d'images basées sur des notes autocollantes au résumé de contenu ou à la création de blocs de code. Par exemple, il peut regrouper les notes autocollantes par mots-clés, supprimer les arrière-plans des images, développer les cartes heuristiques avec des questions ou des idées, et bien plus encore. 📌

Bien qu'encore en version bêta et en constante évolution, Miro AI est disponible pour tous les abonnés Miro, même avec le plan gratuit.

Les meilleures caractéristiques de Miro

Génération d'images assistée par l'IA

Espace illimité pour vos besoins créatifs et de planification de projet

Outils tels que notes autocollantes, stylo à forme libre, formes, flèches et dessin intelligent

Options de communication multiples (retour d'information, révisions et approbations)

Modèles personnalisables

Applications pour ordinateurs de bureau, téléphones portables et tablettes disponibles

Limitations de Miro

Temps de chargement relativement long par rapport à des applications similaires

Certains utilisateurs trouvent que les fonctions de navigation et de zoom sont maladroites

Prix de Miro

Gratuit

Débutant : 8$/mois par membre

: 8$/mois par membre Affaires : 16$/mois par membre

: 16$/mois par membre Entreprise : Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (5 000+ commentaires)

: 4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 300+ commentaires)

10. Pipedrive

Via : Pipedrive Comme Autres plateformes CRM pipedrive a été conçu pour aider Les équipes de vente conclure plus de contrats avec moins de travail. Mais ce qui lui confère un véritable avantage, ce sont ses fonctions d'intelligence artificielle.

Par exemple, l'outil Prospecteur piloté par l'IA vous permet d'accéder à une base de données de prospects Base de données B2B qui s'appuie sur des données publiques et privées pour vous fournir les pistes les plus fraîches possibles.

Le Sales Assistant offre des conseils de performance basés sur le comportement, des intégrations d'applications et des notifications pour que tout le monde reste synchronisé. Vous voulez Éliminer les tâches répétitives ? Les automatisations de Pipedrive vous couvrent, en rationalisant tout, de la création à l'utilisation L'entrée de données à l'envoi de courriels de suivi. 📧

La plateforme vise à réduire les erreurs humaines, à automatiser les tâches administratives et à offrir des perspectives personnalisées pour vous aider à remporter des marchés et à améliorer votre processus de vente.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Pipeline de vente visuel personnalisable avec une interface glisser-déposer

Outils d'IA prédictive pour la recherche de prospects

Outils pratiques pourFiltrer, catégoriser et trier les prospects applications iPad et iOS avec accès hors ligne



Limitations de Pipedrive

Capacités de reporting limitées

Les options d'automatisation pourraient être améliorées

Prix de Pipedrive

Essentiel : 9,90 $/mois par utilisateur

: 9,90 $/mois par utilisateur Avancé : 19,90 $/mois par utilisateur

: 19,90 $/mois par utilisateur Professionnel : 39,90 $/mois par utilisateur

: 39,90 $/mois par utilisateur Power : 49,90 $/mois par utilisateur

: 49,90 $/mois par utilisateur Entreprise : 59,90 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (plus de 1 500 commentaires)

: 4.2/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

L'avenir, c'est maintenant : Ne manquez pas la vague de l'IA sur votre Mac

L'éventail des outils d'IA conçus pour les utilisateurs de Mac est varié et ne cesse de s'élargir. Tous les outils dont nous avons parlé présentent des atouts uniques, alors n'hésitez pas à en consulter autant que vous le souhaitez !

ClickUp se distingue ici par ses fonctions intuitives d'aide au flux de travail alimenté par l'IA et son intégration transparente dans l'écosystème Apple.. S'inscrire et explorer la plateforme gratuitement !