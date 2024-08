10 mejores CRM para diseñadores gráficos en 2024

En un sector intrincadamente entretejido de estética, precisión y colaboración, los diseñadores gráficos no son sólo artistas: son visionarios que convierten conceptos abstractos en imágenes tangibles. Mientras compaginan la creación artística con las exigencias de la comunicación con el cliente por ello, necesitan herramientas capaces de tender puentes entre la creatividad y la visión empresarial del diseño.

El software de gestión de la relación con el cliente (CRM) está diseñado para convertirse en el aliado de confianza del diseñador. La gestión de la relación con el cliente (a veces denominada gestión de la relación con el cliente) es importante para fomentar vínculos sólidos con los clientes y garantizar que cada proyecto, ya sea grande o pequeño, se gestione con eficacia. Junto con tecnologías emergentes como Generadores de arte IA el software CRM disponible para los diseñadores gráficos en 2024 es revolucionario.

¡En esta guía, vamos a cubrir el CRM superior para los diseñadores para construir campañas de marketing personalizadas, organizar las tareas de gestión de proyectos, y mucho más!

¿Qué debe buscar en un CRM para diseñadores?

En primer lugar, la facilidad de uso ocupa la fase central. En una profesión en la que cada segundo cuenta, los diseñadores no pueden perder valiosas horas descifrando complicadas interfaces de software CRM.

Lo siguiente son las herramientas de colaboración. Un software de CRM sólido fomenta un entorno en el que los diseñadores, independientemente de su ubicación geográfica, pueden colaborar sin problemas en informes de diseño y activos. La capacidad de varias manos para dar forma a un proyecto sin problemas de comunicación tiene un valor incalculable.

La flexibilidad tampoco es negociable. Cada diseñador tiene su propio ritmo, un flujo de trabajo único que ha ido perfeccionando a lo largo de innumerables proyectos. Un enfoque de talla única no sirve. El software de CRM debe ser flexible para adaptarse a los distintos estilos de trabajo de sus usuarios.

Gracias a sus completas funciones de seguimiento y a su gran potencial de integración, un diseñador puede pasar de una plataforma a otra sin esfuerzo. Ya se trate de transferir los comentarios de los clientes, importar activos o exportar diseños finales, la transición debe ser tan fluida como un degradado bien trazado.

Por último, estamos en la cúspide de una era impulsada por la IA. El software CRM moderno debe aprovechar el poder de la inteligencia artificial, ofreciendo información que no sólo se base en datos, sino que sea predictiva. Desde la comprensión de las preferencias de los clientes hasta la previsión de tendencias de diseño, estas pepitas de sabiduría impulsadas por la IA pueden dotar a los diseñadores de una ventaja competitiva que les permita ir no sólo un paso por delante, sino varios.

Las 10 mejores herramientas CRM para diseñadores gráficos en 2024

Esta es nuestra selección de los 10 mejores CRM que los diseñadores gráficos deben tener en cuenta para gestionar sus relaciones con los clientes en 2024.

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno diseñada para que equipos de cualquier tamaño permanezcan conectados, trabajen juntos y se comuniquen eficazmente mientras abordan cualquier tarea o proyecto.

Su plataforma repleta de funciones agiliza la gestión de proyectos de diseño facilitando una mejor comunicación entre los equipos de diseño.

Las integraciones con herramientas de diseño esenciales, las capacidades de automatización de primer nivel y los análisis impulsados por IA ayudan a los diseñadores a mantenerse a la vanguardia en comparación con otros Ejemplos de software CRM .

Con bases de datos de clientes, desarrollo de proyectos y herramientas de gestión de proyectos, así como una gestión de tareas intuitiva, ClickUp comprende realmente la perspectiva del diseñador sobre gestión de contactos ¡!

Las mejores funciones de ClickUp

Vistas personalizadas adaptadas a diseñadores, equipos de ventas, operaciones, etc. para agilizar múltiples flujos de trabajo

Plantillas de diseño gráfico personalizables para compartir documentos profesionales, incluyendoPlantillas CRM y plantillas de propuestas

Eficaces herramientas de colaboración en equipo inspiradas ensoftware de colaboración en diseño* Automatización completa que ahorra horas en tareas repetitivas

Análisis exhaustivos para una supervisión detallada de los proyectos

Integración con herramientas de diseño esenciales

Control de tiempo para garantizar el cumplimiento de los plazos de reunión

Información basada en IA para una mejor previsión de los proyectos

Límites de ClickUp

Ligera curva de aprendizaje para sacar el máximo partido a este sistema de gestión de las relaciones con los clientes

La aplicación móvil requiere mejoras ocasionales

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa:Contacto para precios *ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.000+ opiniones)

Check out the best Software CRM para Mac !

2. Pipedrive

vía Pipedrive Un centro neurálgico diseñado específicamente pensando en los clientes potenciales de ventas, Pipedrive ofrece una experiencia sin fisuras a los diseñadores gráficos que desean agilizar la gestión de contactos y la gestión de ventas.

Su interfaz intuitiva, con su vibrante diseño visual, garantiza que los diseñadores puedan, de un vistazo, obtener una visión completa de todo su proceso de ventas.

Esta herramienta de CRM de ventas permite una priorización impecable, garantizando que no se pase por alto ningún proyecto o cliente.

Pipedrive brilla por sus profundas posibilidades de integración, enlazándose a la perfección con otras herramientas de gestión de ventas que puedan utilizar los diseñadores. Sus funciones avanzadas de automatización reducen las entradas y tareas manuales, mientras que sus análisis basados en información garantizan que los diseñadores puedan tomar decisiones basadas en datos para impulsar su canal de ventas.

La adaptabilidad y la naturaleza intuitiva de la plataforma la convierten en una opción formidable para los diseñadores deseosos de mejorar su flujo de trabajo.

Mejores funciones de Pipedrive

Canal de ventas visual para facilitar el seguimiento

Asistente de ventas con IA para obtener indicaciones rápidas

App, aplicación móvil para gestionar proyectos sobre la marcha

API robusta para integraciones versátiles

Análisis de datos avanzados para revisar los proyectos en profundidad

Automatización de tareas repetitivas

Experiencia de usuario personalizada

Límites de Pipedrive

Capacidades limitadas de la versión gratuita/a

No tan personalizable como otras alternativas

Precios de Pipedrive

Esencial : 14,90 $/mes por usuario

: 14,90 $/mes por usuario Avanzado : 27,90 $/mes por usuario

: 27,90 $/mes por usuario Profesional : 49,90 $/mes por usuario

: 49,90 $/mes por usuario Power : 64,90 $/mes por usuario

: 64,90 $/mes por usuario Empresa: 99,00 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.500+ opiniones)

: 4.2/5 (1.500+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (2.500+ opiniones)

3. Freshbooks

vía Freshbooks Freshbooks, que satisface principalmente las necesidades de pequeñas empresas y autónomos, ofrece algo más que facturación: es un hub unificado para la gestión integral de contactos.

Pensado para las necesidades específicas de autónomos y estudios de diseño, presenta un sistema CRM todo en uno que permite identificar clientes potenciales, hacer un seguimiento de los hitos de los proyectos, gestionar los procesos de ventas y supervisar los aspectos financieros.

Su interfaz, fácil de usar, garantiza que la facturación, las actualizaciones del estado del proyecto y la gestión de las ventas se lleven a cabo de forma centralizada comunicación con el cliente con unos pocos clics.

A medida que los diseñadores aumentan su clientela, la escalabilidad de Freshbooks garantiza que crezca con ellos.

Sus recordatorios automatizados, sus facturas personalizables y sus funciones de elaboración de informes detallados dan fe de su versatilidad, convirtiéndola en una herramienta de valor incalculable en el arsenal de un diseñador.

Las mejores funciones de Freshbooks

Sencilla herramienta de facturación integrada con la gestión de clientes

Seguimiento de gastos para la gestión de proyectos

Herramienta de control de tiempo adaptada a los diseñadores

Automatización de recordatorios de pago atrasado

Panorámica simplificada de la gestión de proyectos

Portales específicos de clientes para facilitar la colaboración

Informes financieros detallados para una vista holística de su proceso de ventas

Límites de Freshbooks

No es ideal para grandes empresas de diseño

Integraciones de terceros limitadas

Precios de Freshbooks

Lite : 15 $/mes, 5 clientes facturables

: 15 $/mes, 5 clientes facturables Plus : 25 $/mes, 50 clientes facturables

: 25 $/mes, 50 clientes facturables Premium : 50 $/mes, clientes ilimitados

: 50 $/mes, clientes ilimitados Selección: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 opiniones)

: 4.5/5 (645 opiniones) Capterra: 4.5/5 (3.666 reseñas)

4. Proponga

vía Proponga Como sistema CRM orientado exclusivamente al diseño, Proposify aporta un toque rejuvenecedor, haciendo hincapié en la creación y gestión impecable de propuestas. Reconoce los retos a los que se enfrentan los diseñadores gráficos, especialmente los autónomos y las pequeñas agencias, en sus procesos de empresa y ofrece herramientas para navegar por ellos sin esfuerzo.

Su amplia biblioteca de plantillas personalizables garantiza que cada propuesta sea única y esté hecha a medida.

El sistema CRM también cuenta con funciones de colaboración en tiempo real que permiten a los equipos trabajar conjuntamente en las propuestas, garantizando la cohesión y la puntualidad. Las firmas electrónicas integradas aceleran el proceso de aprobación, y los análisis detallados ofrecen una visión de lo que funciona y lo que necesita mejoras.

Proposify elimina las conjeturas de las propuestas y permite que el trabajo de los diseñadores brille con luz propia.

Mejores funciones de Proposify

Generador de propuestas de arrastrar y soltar

Plantillas personalizables adaptadas a las propuestas de diseño

Firmas electrónicas integradas para aprobaciones rápidas

Presupuestos interactivos para proyectos flexibles

Notificaciones en tiempo real cuando los clientes ven la propuesta o la comentan

Análisis exhaustivos para perfeccionar su estrategia de propuestas

Herramientas de colaboración para perfeccionar la presentación en equipo

Límites de Proposify

Se centra principalmente en las propuestas

Integraciones limitadas con otro software en comparación con otros CRM para diseñadores

Precios de Proposify

Plan Teams: $49 por usuario/mes

$49 por usuario/mes Plan Business: A partir de 590 $ al mes para 10 usuarios

Valoraciones y reseñas de Proposify

G2 : 4.6 de 5 (900+ opiniones)

: 4.6 de 5 (900+ opiniones) Capterra: 4.5 sobre 5 (260+ opiniones)

5. OnePage CRM

vía CRM de una página OnePage destaca por su enfoque minimalista y desordenado del CRM, encarnando la filosofía de que la simplicidad a menudo conduce a la productividad.

Está pensado para los diseñadores que desean centrarse, eliminando las distracciones innecesarias y haciendo hincapié en las tareas prácticas. La exclusiva metodología de ventas "Next Action" de OnePage es una gran ayuda, especialmente para los diseñadores que hacen malabarismos con la gestión de proyectos en curso.

Agiliza las tareas, prioriza los seguimientos y garantiza un proceso coherente de creación de relaciones con los clientes. Las aplicaciones móviles integradas permiten a los diseñadores mantenerse conectados incluso en movimiento, garantizando que no se pierda ninguna comunicación con el cliente.

Gracias a los recordatorios intuitivos y a la perfecta integración del correo electrónico, OnePage deja de ser una herramienta para convertirse en un socio de diseño.

Las mejores funciones de OnePage CRM

Enfoque de ventas ágil y práctico

Aplicaciones móviles integradas para trabajar sobre la marcha

Herramientas eficaces de marketing para captar clientes potenciales

Perfecta integración del correo electrónico para un seguimiento puntual

Canalizaciones personalizables para alinearse con los flujos de trabajo de diseño

Gestión eficaz de tareas con recordatorios intuitivos

Cumplimiento del GDPR para clientes europeos

Limitaciones de OnePage CRM

Menos funciones que algunos competidores

Puede requerir apps de terceros para necesidades avanzadas

Precios de OnePage CRM

Profesional: $9.95/mes por usuario

$9.95/mes por usuario Business: 19,95 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de OnePage CRM

G2 : 4.7/5 (50+ opiniones)

: 4.7/5 (50+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (60+ opiniones)

6. HoneyBook

vía HoneyBook HoneyBook se ha convertido en uno de los favoritos de los creativos, ya que combina sin esfuerzo las funciones de CRM con las de gestión de proyectos.

Diseñado para mentes creativas, reconoce los innumerables retos a los que se enfrentan los diseñadores en su propia empresa, desde la captación de clientes hasta la entrega del proyecto. Su enfoque centrado en el usuario portal del cliente ayuda a todos a ponerse de acuerdo, mientras que las herramientas de automatización reducen la monotonía de las tareas repetitivas.

Las funciones de seguimiento financiero, junto con los contratos en línea y las herramientas de facturación, facilitan la elaboración de presupuestos y la facturación.

Y con sus funciones de colaboración, tanto los equipos internos como los clientes pueden estar sincronizados, lo que garantiza que los proyectos se mantengan en marcha y dentro de su alcance.

HoneyBook se convierte en una extensión del estudio de diseño, que promueve la organización y la eficiencia.

Las mejores funciones de HoneyBook

Portal del cliente fácil de usar

Herramientas de automatización que ahorran tiempo

Contratos y facturación en línea en una plataforma unificada

Seguimiento financiero del presupuesto del proyecto

Herramientas de comunicación optimizadas

Tableros de tareas para los hitos del proyecto

Integración con herramientas de productividad populares

Límites de HoneyBook

Más adecuado para autónomos y pequeños estudios

Personalización limitada

Precios de HoneyBook

Inicio : 12,80 $/mes

: 12,80 $/mes Esenciales : 25,50 $/mes

: 25,50 $/mes Premium: 52,80 $/mes

Valoraciones y reseñas de HoneyBook

G2 : 4.5/5 (más de 500 opiniones)

: 4.5/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.5/5 (100+ reseñas)

7. Clientjoy

vía Clientjoy Posicionada como una plataforma integral, Clientjoy combina varias facetas de la gestión de clientes, desde la captación de clientes potenciales hasta la facturación, bajo un mismo techo.

Diseñada pensando en agencias y autónomos, elimina la necesidad de múltiples herramientas inconexas. Sus intuitivas herramientas de propuesta y sistema de gestión de contratos garantiza que el lanzamiento y la incorporación se realicen sin problemas.

La plataforma también cuenta con una vista personalizable del ciclo de vida del cliente, que ofrece a los diseñadores una hoja de ruta clara de las interacciones con el cliente. Facturación integrada y un servicio de a los clientes agilizan aún más las operaciones.

Completo herramientas de (elaboración de) informes ofrecen información práctica que garantiza el perfeccionamiento continuo de las interacciones con los clientes.

Las mejores funciones de Clientjoy

Gestión integrada de propuestas y contratos

Eficaz sistema de seguimiento de clientes potenciales

Vistas personalizables del ciclo de vida del cliente

Facturación y pagos unificados

Colaboración en equipo con acceso basado en roles

Conjunto de herramientas de incorporación de clientes

Recursos para la elaboración de informes

Límites de Clientjoy

Curva de aprendizaje para principiantes

No es ideal para grandes empresas

Precios de Clientjoy

Inicio: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Agencia: 25 $/mes por usuario

25 $/mes por usuario Enterprise: 49 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Clientjoy

**G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (60+ opiniones)

8. Ágil

vía Nimble Haciendo honor a su nombre, Nimble ofrece una solución CRM fluida y adaptable que combina funciones tradicionales con integraciones modernas.

La conexión con las redes sociales más populares ofrece a los diseñadores una vista panorámica de sus clientes, con información que va más allá de las meras interacciones por correo electrónico.

Este enfoque de CRM social garantiza perfiles de cliente más ricos y detallados, allanando el camino para interacciones personalizadas. Un panel de contactos unificado e integraciones de calendario intuitivas garantizan que los diseñadores no pierdan de vista sus compromisos.

El seguimiento por correo electrónico y los recordatorios de tareas garantizan que no se pierda ningún hito del proyecto o de la relación con el cliente. Nimble se convierte en un hub central para todas las actividades relacionadas con el cliente de un diseñador.

Las mejores funciones de Nimble

Información sobre las redes sociales para enriquecer los perfiles de los clientes

Panel de contactos unificado

Integración eficaz con calendarios

Seguimiento del correo electrónico para una comunicación eficaz con el cliente

Recordatorios de tareas para el seguimiento de los proyectos

Integración perfecta con otras herramientas de software

Intuitiva aplicación móvil para teletrabajo

Límites de Nimble

Funciones de automatización limitadas

Puede resultar abrumadora para los principiantes

Precios de Nimble

Business: 24,90 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Nimble

G2 : 4.5/5 (900+ opiniones)

: 4.5/5 (900+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (1.800+ opiniones)

9. ActiveCampaign

vía ActiveCampaign ActiveCampaign, que comenzó su andadura como herramienta de marketing por correo electrónico, ha pasado a ofrecer funciones de CRM. Su contenido dinámico a medida garantiza que cada interacción con el cliente sea personal y relevante.

Las avanzadas herramientas de segmentación permiten a los diseñadores agrupar a los clientes en función de diversas métricas, lo que garantiza una comunicación dirigida a objetivos concretos.

La plataforma también cuenta con automatización de tareas repetitivas, lo que permite a los diseñadores centrarse en su trabajo. Automatización de ventas las funciones de automatización de ventas, combinadas con análisis detallados, la convierten en una herramienta de comunicación e información práctica y de crecimiento.

Mejores funciones de ActiveCampaign

Completa suite de marketing por correo electrónico

Automatización de tareas repetitivas

Segmentación detallada para personalizar la comunicación con el cliente

Automatización de ventas para una mejor gestión de clientes potenciales

Adaptación dinámica de contenidos

Herramientas avanzadas de pruebas divididas

Análisis en tiempo real para obtener información práctica

Límites de ActiveCampaign

Principalmente una herramienta de correo electrónico, no un CRM dedicado

Requiere integraciones para mejorar las capacidades de CRM

Precios de ActiveCampaign

Más : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Profesional : 49 $/mes por usuario

: 49 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas para consultar precios

Valoraciones y reseñas de ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (1.000+ opiniones)

: 4.4/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2.000+ opiniones)

10. ConvertKit

vía ConvertKit Mientras ConvertKit se posiciona firmemente como una solución de marketing por correo electrónico, sus funciones de CRM no pueden pasarse por alto. Es una herramienta que se alinea con sus metas, especialmente para los diseñadores que invierten mucho en marketing de contenidos y divulgación.

Más allá del envío de correos electrónicos, ConvertKit permite una gestión intuitiva de los suscriptores, lo que garantiza que los diseñadores puedan segmentar y dirigir su audiencia de forma eficaz. Su atractivo diseño de correo electrónico garantiza que cada mensaje refleje la creatividad del diseñador.

La organización basada en etiquetas, las completas herramientas de (elaboración de) informes y la compatibilidad premium lo convierten en algo más que una herramienta de correo electrónico. Se convierte en una plataforma que defiende los esfuerzos de difusión de los diseñadores, garantizando que su trabajo merece ser el centro de atención.

Las mejores funciones de ConvertKit

Diseñador de correo electrónico intuitivo con automatizaciones visuales

Formularios de suscripción personalizables

Gestión eficaz de suscriptores

Completas herramientas de (elaboración de) informes

Perfecta integración con las plataformas más populares

Organización de suscriptores basada en etiquetas

Soporte Premium para todos los niveles de usuarios

Límites de ConvertKit

Más una herramienta de marketing por correo electrónico que un CRM

Funciones avanzadas de CRM limitadas

Precios de ConvertKit

Gratuito

Creador : 15 $/mes por usuario

: 15 $/mes por usuario Creator Pro: 29 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ConvertKit

G2 : 4.4/5 (100+ opiniones)

: 4.4/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

Libere el potencial del diseño con el CRM de ClickUp

En el ámbito del diseño gráfico, es fundamental aunar creatividad y eficacia. Aunque las herramientas que hemos analizado ofrecen funciones especializadas, ClickUp destaca como solución integral. No sólo sirve como CRM; ClickUp combina magistralmente la gestión de proyectos, la gestión de tareas y una serie de funciones de productividad. Este enfoque holístico garantiza que no sólo gestione clientes, sino que también ofrezca diseños cautivadores de forma constante.

La amplia biblioteca de plantillas de ClickUp es un tesoro para cualquier empresa de diseño. Tanto si se embarca en un nuevo proyecto de marca como si se enfrenta a las complejidades de una campaña multifacética, estas plantillas le ayudarán a reducir el tiempo de preparación y a dar rienda suelta a su creatividad.

En esencia, ClickUp no es sólo una herramienta, sino un socio en el viaje de su empresa de diseño. Un socio que conoce los matices del diseño gráfico y le ofrece un entorno estructurado pero flexible para hacer realidad sus ideas. Y dado que la rentabilidad es una faceta crucial de cualquier empresa, ClickUp garantiza la racionalización de sus operaciones, permitiéndole centrarse en lo que realmente importa: Ofrecer un trabajo excepcional a sus clientes.

Explore ClickUp y descubra cómo puede revolucionar su flujo de trabajo de diseño. Más información sobre Funciones de CRM de ClickUp y su confirmación para ayudar a los diseñadores gráficos