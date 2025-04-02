Trello y Jira: ¿qué herramienta de gestión de proyectos es la adecuada para ti?

Algunos equipos avanzan rápidamente con un tablero visual; otros necesitan flujos de trabajo y la elaboración de informes detallados. Elegir un software de gestión de proyectos no es tan sencillo como elegir el que es «popular».

Trello vs. Jira es un debate habitual entre los gestores de proyectos, y elegir la opción equivocada puede ralentizar a los equipos en lugar de ayudarles a avanzar más rápido. 🪢

Trello es sencillo y visual; Jira es potente, pero complejo.

¿Cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo? Analicémoslo. ⚒️

⏰ Resumen de 60 segundos Trello y Jira, dos populares herramientas de gestión de proyectos, ofrecen ventajas únicas para los gestores de proyectos y los jefes de equipo. Estas son las comparaciones clave: Trello: ideal para equipos que buscan una herramienta de gestión de tareas sencilla y visual para organizar y realizar el seguimiento de los proyectos sin una curva de aprendizaje pronunciada. Jira: ideal para equipos de desarrollo de software ágil o empresas que necesitan funciones avanzadas de gestión de proyectos, incluidos procesos ágiles, seguimiento de errores y flujos de trabajo personalizados.

ClickUp para la gestión de proyectos ofrece una plataforma centralizada para coordinar equipos ClickUp Brain proporciona información basada en IA para aumentar la productividad Vista Tablero de ClickUp ayuda a realizar un seguimiento de las tareas y los proyectos en un tablero de estilo Kanban ClickUp Automations automatiza las tareas y los flujos de trabajo repetitivos ClickUp Chat, Docs y Pizarra facilitan la colaboración y la comunicación en equipo en tiempo real

¿Qué es Trello?

vía Trello

Trello es una herramienta visual de gestión de proyectos que ayuda a las personas y a los equipos a organizar, priorizar y colaborar en tareas y proyectos. Con una interfaz de estilo Kanban, Trello divide el trabajo en tableros (proyectos o flujos de trabajo), listas (fases de progreso) y tarjetas (tareas o elementos individuales). Esto permite ver fácilmente lo que está en curso, lo que sigue y lo que ya está terminado, todo de un vistazo.

Trello es muy sencillo. Si alguna vez has anotado tareas en notas adhesivas y las has ido moviendo de un sitio a otro, ya sabes cómo funciona. Los tableros, las listas y las tarjetas hacen que el seguimiento de los proyectos resulte intuitivo, independientemente de la complejidad del trabajo. Además, es muy personalizable: los equipos pueden adaptar sus flujos de trabajo a su sector, sus procesos o sus preferencias personales.

🧠 Dato curioso: Trello se creó originalmente como un proyecto interno de Fog Creek Software en 2011. Más tarde se escindió como empresa independiente antes de ser adquirida por Atlassian en 2017.

Funciones de Trello

El sistema de tableros y tarjetas de Trello facilita la organización de tareas, ya sea para planificar una campaña de marketing, gestionar el lanzamiento de un producto o simplemente mantener a tu equipo al día.

Pero Trello ofrece mucho más que las funciones básicas de arrastrar y soltar para el seguimiento de proyectos. Veamos algunas de sus mejores funciones. 🖋️

Función n.º 1: automatizaciones basadas en IA

Trello ofrece Butler, un asistente basado en IA, para automatizar tareas repetitivas. Este Trello Power-Up te permite crear reglas, botones y comandos personalizados para gestionar todo, desde la gestión de proyectos hasta la automatización de la asignación de tareas. Puedes configurar desencadenantes y automatizar acciones para que tu flujo de trabajo sea más eficiente.

Butler también permite automatizaciones personalizadas. Tanto si necesitas botones a nivel de tarjeta para gestionar tareas como botones a nivel de tablero para manejar varias acciones simultáneamente, puedes adaptar las automatizaciones para que se ajusten perfectamente a tu flujo de trabajo.

🧠 Dato curioso: la automatización Butler de Trello era originalmente una herramienta de terceros. Se hizo tan popular que Trello la adquirió y la integró directamente en la plataforma, lo que permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas sin necesidad de escribir código.

Función n.º 2: listas de control avanzadas

Puedes añadir listas de control a las tarjetas Kanban en Trello, asignar tareas a los miembros del equipo y establecer fechas límite para cada elemento. Si se te asigna algo, aparecerá en la sección «Tus elementos» de la página de Inicio, por lo que es fácil realizar un seguimiento.

Además, recibirás notificaciones si se añade, cambia o se acerca una fecha límite, para que siempre estés al tanto y al día con tus tareas.

Función n.º 3: función de correo electrónico a tablero

La función «Email-to-Board» de Trello facilita la conversión de correos electrónicos en tareas. Cada tablero de Trello tiene su propia dirección de correo electrónico única, que puedes encontrar en el menú del tablero, en «Ajustes de Email-to-Board».

Una vez que tengas esta dirección, solo tienes que reenviarle un correo electrónico y Trello creará una tarjeta con el asunto del correo electrónico como título y el cuerpo como descripción. Los adjuntos del correo electrónico también se añadirán a la tarjeta.

Gestionar los hilos de correo electrónico también es sencillo. Si respondes a un correo electrónico en un plazo de siete días, Trello añadirá la respuesta como comentario a la tarjeta existente, lo que evita que se creen tarjetas duplicadas. Pasados siete días, cualquier respuesta se convertirá en una nueva tarjeta. Esto mantiene todo organizado y garantiza que no acabes con varias tarjetas para la misma tarea.

🔍 ¿Sabías que...? Los gestores de proyectos profesionales ejecutan la mayoría o la totalidad de los proyectos en un 47 % de los casos. Consideran que los tres procesos más difíciles de integrar en los proyectos son la gestión de beneficios, la gestión de recursos y la priorización de proyectos.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario.

Premium: 12,50 $ al mes por usuario.

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

¿Qué es Jira?

vía Atlassian

Jira es una herramienta de gestión de proyectos creada por Atlassian para ayudar a los equipos a planificar, realizar el seguimiento y gestionar el trabajo de forma eficiente.

Está diseñado para equipos que necesitan estructura, ya que ofrece un hub para crear, priorizar y supervisar tareas, problemas y progresos sin perderse en los detalles. Jira está disponible en tres versiones: Jira Software, Jira Service Management y Jira Align. Cada una de ellas se adapta a diferentes necesidades.

🧠 Dato curioso: el nombre de Jira proviene de «Gojira», la palabra japonesa para Godzilla. Esto era un guiño a su propósito original de abordar problemas de software a gran escala.

Funciones de Jira

La herramienta de gestión de proyectos de Jira está diseñada para equipos que necesitan estructura y precisión. Desde flujos de trabajo personalizables hasta la elaboración de informes detallados, esto es lo que la convierte en la herramienta ideal para equipos ágiles. 💁

Jira es ideal para equipos ágiles, ya que incluye numerosas funciones que facilitan la gestión de proyectos y la colaboración. Ofrece tableros ágiles, incluidos tableros Scrum y Kanban, para gestionar tu flujo de trabajo de forma visual.

Los tableros Scrum son ideales para equipos que trabajan en sprints con plazos fijos, mientras que los tableros Kanban facilitan la gestión continua de tareas. Estos tableros permiten a los equipos ver el estado de las tareas, lo que le ayuda a realizar un seguimiento del progreso del proyecto y a equilibrar las cargas de trabajo sin esfuerzo.

🔍 ¿Sabías que...? La ley de Parkinson establece que «el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para completarlo». Por eso, establecer plazos estrictos en la gestión de proyectos ayuda a evitar retrasos innecesarios y mantiene a los equipos centrados.

Función n.º 2: función de backlog

La función de backlog de Jira es un espacio centralizado donde los equipos empresariales pueden almacenar y gestionar todas las tareas, historias de usuarios, incidencias y funciones. Te permite priorizar las tareas arrastrándolas y soltándolas en el orden deseado.

Los equipos pueden organizar el trabajo con Epics (tareas más grandes) y user stories (tareas más pequeñas), asegurándose de que todo quede registrado. Además, se sincroniza perfectamente con los sprints, por lo que puedes mover tareas del backlog a un sprint y centrarte en lo que hay que hacer en un tiempo específico.

Y si lo necesitas, hay opciones de personalización para filtrar y ajustar tus vistas, manteniendo todo organizado tal y como te gusta.

Función n.º 3: Rastreador de errores

Con sus potentes funciones de búsqueda, el rastreador de incidencias de Jira te permite encontrar fácilmente lo que necesitas. Incluso puedes guardar tus búsquedas como filtros para utilizarlas en el futuro.

A continuación, te ofrecemos un sencillo desglose de las opciones de búsqueda de la herramienta de gestión de proyectos:

Búsqueda sencilla para usuarios que necesitan filtros. Cuenta con una interfaz fácil de usar con menús desplegables para filtrar por campos como proyecto, tipo de problema, estado, persona asignada, etc.

Búsqueda rápida que permite a los usuarios escribir palabras clave en la barra de búsqueda para obtener resultados en resúmenes de problemas, descripciones y comentarios.

Búsqueda avanzada que utiliza el lenguaje de consulta Jira (JQL), que permite escribir consultas estructuradas con una sintaxis similar a la de SQL. Se accede a ella pulsando «/» y, a continuación, Intro.

💡 Consejo profesional: Puedes utilizar los resultados de búsqueda configurables para personalizar los resultados de búsqueda, lo que te facilitará encontrar lo que más te importa dentro de Jira. La herramienta Agile también ofrece opciones de historial de estado de búsqueda para realizar el seguimiento de los cambios de estado de los problemas y controlar el progreso, y refinar búsquedas para obtener resultados más precisos.

Precios de Jira

Free

Estándar: 7,53 $ al mes por usuario.

Premium: 13,53 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Trello y Jira: comparación de funciones

Tanto Trello como Jira son potentes herramientas de gestión de proyectos que satisfacen diferentes necesidades. Trello simplifica las cosas con un tablero Kanban intuitivo, mientras que Jira está diseñado para la gestión de proyectos complejos.

Comparemos sus funciones clave para ayudarte a decidir qué herramienta se adapta mejor a tu equipo. 📃

Criterios Trello Jira Mejor uso Gestión visual de tareas, colaboración sencilla en equipo en proyectos menos complejos. Gestión integral de proyectos, especialmente para el desarrollo de software y los departamentos de TI. Gestión de tareas Interfaz sencilla tipo tablero Kanban, funcionalidad de arrastrar y soltar. Más opciones de personalización orientadas al desarrollo de software, una curva de aprendizaje más pronunciada. Visualización de datos Muy pocas opciones en los planes gratuitos o estándar, panel y gráficos preestablecidos en los planes más caros. Más opciones en planes más económicos, paneles con gráficos preestablecidos y 28 widgets, pero sin generador de gráficos personalizados. Automatizaciones Automatización basada en reglas a través de Butler; el intervalo de ejecuciones de automatización va desde 250 al mes hasta ilimitadas, dependiendo del nivel de suscripción. Herramienta de automatización basada en reglas para automatizar tareas y tableros para todos los usuarios de Jira en la nube; la funcionalidad puede estar limitada dependiendo del plan. Soporte para Agile y Scrum Se adapta al flujo ágil/scrum con tableros Kanban, pero no ofrece la elaboración de informes ágiles; los tableros de Trello no pueden realizar el seguimiento de múltiples sprints a lo largo del tiempo. Ofrece más funcionalidades, tiene compatibilidad con múltiples metodologías de planificación y genera informes en consecuencia. Control de tiempo nativo Carece de control de tiempo nativo, necesita integración con aplicaciones de terceros. Función nativa con amplios ajustes para los permisos de los usuarios y informes detallados de control de tiempo. Tableros Kanban Sencillo, personalizable y visualmente atractivo. Funcionalidad comparable, fácil de configurar y usar, pero puede resultar sosa y rígida. Precios Tres niveles: gratuito, Business Class (15 $ al mes por usuario) y Enterprise (precio personalizado). Free, Estándar (7,53 $ al mes por usuario), Premium (13,53 $ al mes por usuario), Enterprise (precio personalizado) Funciones básicas Tableros Kanban, listas, tarjetas Tableros Kanban, tableros Scrum, sprints Jira. Colaboración Mensajes, SMS, notificaciones push, comentarios, menciones. Asignación de tareas al equipo, mensajes, uso compartido de archivos. (Elaboración de) informes Sin elaboración de informes Gráficos de burn-down y mucho más. Integraciones Sin integraciones gratuitas. Integraciones ilimitadas de Jira

Función n.º 1: interfaz de usuario

Una interfaz limpia e intuitiva puede marcar la diferencia a la hora de gestionar tareas con facilidad. Veamos cómo se comparan estas herramientas.

Trello

Trello es conocido por su interfaz de tablero Kanban intuitiva y visualmente atractiva. Configurar un nuevo proyecto es muy sencillo, lo que lo convierte en el favorito entre los principiantes y aquellos que prefieren una gestión de tareas básica.

Jira

Jira ofrece numerosas funciones y opciones de personalización, lo que resulta fantástico para adaptar la herramienta a las necesidades de proyectos complejos. Sin embargo, esta riqueza puede resultar abrumadora al principio, lo que conlleva una curva de aprendizaje más pronunciada.

🏆 Ganador: Trello, por su simplicidad y facilidad de uso en diversos proyectos.

⚙️ Bonificación: prueba las plantillas de Trello para poner en marcha tus proyectos con flujos de trabajo predefinidos, lo que te permitirá empezar fácilmente y mantenerte organizado sin tener que reinventar la rueda.

Función n.º 2: Funciones de gestión de tareas

La gestión eficiente de tareas es el núcleo de cualquier software de gestión de proyectos. A continuación, te mostramos cómo se comparan estas plataformas.

Trello

Trello ofrece una experiencia de gestión de tareas sencilla. Puedes crear tarjetas para cada tarea o elemento de trabajo, arrastrarlas y soltarlas en las listas para indicar el progreso e incluso añadir listas de control, fechas límite y adjuntos. Es un sistema sencillo que mantiene todo a la vista y bajo control.

Jira

Por otro lado, Jira es un completo centro de comandos de proyectos.

Ofrece funciones avanzadas como establecer dependencias entre tareas, crear subtareas y elegir entre varios tipos de tableros. Esto lo hace especialmente beneficioso para equipos de desarrollo de software y proyectos que requieren una planificación y ejecución meticulosas.

🏆 Ganador: ¡Empate! Trello destaca por su sencilla gestión de tareas, mientras que Jira sobresale en el cumplimiento de requisitos de proyectos complejos.

🔍 ¿Sabías que...? Uno de los proyectos fallidos más caros fue el sistema automatizado de equipajes del Aeropuerto Internacional de Denver. Originalmente se había planificado un cronograma de tres años y un presupuesto de 193 millones de dólares, pero los retrasos y los problemas técnicos elevaron los costes a 560 millones de dólares antes de que el proyecto fuera finalmente abandonado.

Función n.º 3: control de tiempo

El seguimiento del tiempo ayuda a mantener los proyectos dentro del plazo previsto. Comparemos cómo lo gestiona cada herramienta.

Trello

No incluye un sistema integrado de control de tiempo. Si es fundamental supervisar la duración de las tareas, tendrás que integrar aplicaciones de terceros, lo que puede suponer pasos adicionales y posibles costes.

Jira

El tiempo es dinero, y Jira te ayuda en el seguimiento de ambos.

Con sus funciones integradas de control de tiempo, puedes registrar las horas de trabajo directamente en las tareas, supervisar el progreso y generar informes.

🏆 Ganador: Jira, por sus completas funciones de control de tiempo.

Jira y Trello en Reddit

Hemos acudido a Reddit para ver qué opinan los usuarios sobre el debate entre Jira y Trello. Encontrarás muchas opiniones contundentes cuando busques debates sobre estas dos herramientas. Algunos usuarios defienden la simplicidad de Trello, mientras que otros prefieren las capacidades avanzadas de gestión de proyectos de Jira.

¡Analicemos lo que tienen que decir! 💪

La simplicidad de Trello lo convierte en la opción preferida para quienes se inician en la gestión de proyectos:

Por ahora, usa Trello, Jira es más complicado... Trello es bastante sencillo, pero fácil de ampliar y básicamente hace todo lo que necesitas. Sin embargo, si empiezas a hacer cosas muy complicadas en grandes cantidades, empezarás a necesitar algunas funciones muy específicas que probablemente te ofrezca Jira. Probablemente puedas resolverlo con Trello, pero es posible que tengas que invertir trabajo extra en reinventar la rueda.

Hablando de la capacidad de Jira para gestionar proyectos complejos, otro usuario de Reddit dice:

Trello no se adapta bien y carece de funciones más robustas. Sin duda, tiene sus usos para tareas muy sencillas, pero creo que para el desarrollo de juegos y el seguimiento de incidencias, es mejor utilizar Jira o algo que tenga más capacidades para la planificación, el seguimiento de incidencias, etc.

Algunos usuarios coinciden en que debes elegir la herramienta que satisfaga tus expectativas:

Jira es realmente fantástico si se sabe utilizar correctamente, con todas las integraciones y demás, pero se necesita un profesional cualificado para configurarlo a la perfección para tu equipo... Dicho esto, para un proyecto pequeño, sin duda es excesivo. Trello es una herramienta estupenda para realizar el seguimiento de las listas de tareas pendientes, pero se queda corto a la hora de gestionar un proyecto de desarrollo de software.

🔍 ¿Sabías que...? La pandemia aceleró la adopción de modalidades de «trabajo desde cualquier lugar». Aproximadamente el 61 % de los profesionales de la gestión de proyectos trabajan a distancia, al menos parte del tiempo. Esto demuestra que elegir la solución de gestión de proyectos adecuada, como ClickUp, es más importante que nunca para una colaboración fluida.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Trello y Jira

¿No te decides entre Trello y Jira?

Aquí tienes un consejo para la gestión de proyectos: considera una herramienta que combine lo mejor de ambos mundos: la simplicidad de Trello y la potencia de Jira. Una herramienta como ClickUp.

ClickUp es la aplicación «todo en uno» para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente. 🤩

¡Veamos por qué debes considerarlo lo antes posible! ⚡

Ventaja n.º 1 de ClickUp: gestión de proyectos

Software de gestión de proyectos ClickUp

Organiza tus proyectos de forma eficiente con el software de gestión de proyectos ClickUp.

El software de gestión de proyectos ClickUp mejora la productividad y optimiza los flujos de trabajo para equipos de todos los tamaños. Con campos personalizables, estados de tareas y paneles de control ClickUp, esta herramienta ofrece flexibilidad para adaptarse a diversos flujos de trabajo.

Su interfaz intuitiva es fácil de navegar, incluso para los nuevos usuarios, y ofrece un modo sin conexión para realizar el trabajo sin interrupciones. La app móvil garantiza que los equipos permanezcan conectados y tengan alta productividad, sin importar dónde se encuentren.

ClickUp Brain

Encuentre y priorice las tareas más importantes con ClickUp Brain.

ClickUp Brain es un conjunto de funciones de IA conversacionales, contextuales y basadas en roles disponibles en ClickUp, que conectan a las personas, el trabajo y los conocimientos de tu organización. Es como tener un asistente virtual que extrae información de tus tareas, documentos, paneles y incluso chats para ahorrar tiempo en el trabajo rutinario.

Por ejemplo, en lugar de buscar manualmente en los documentos, puedes hacer preguntas a ClickUp Brain como «¿Cuál es la última actualización del Proyecto X?» y obtener respuestas instantáneas.

Con sus tres funciones principales, AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer for Work, el asistente de IA se encarga de todo, desde proporcionar respuestas en tiempo real hasta automatizar los informes de progreso y las actualizaciones del equipo.

Estaba buscando una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. Desde el primer momento, sentí que ClickUp podía resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiarían de formas que ni siquiera había imaginado.

Estaba buscando una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. Enseguida me di cuenta de que ClickUp podía resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiarían de formas que ni siquiera había imaginado.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: vista Tablero de ClickUp

Los equipos pueden elegir entre más de 15 vistas de ClickUp para realizar el seguimiento del progreso y gestionar las tareas según sus preferencias.

Vista Tablero de ClickUp

Utiliza la vista Tablero de ClickUp para disfrutar de una interfaz de gestión de proyectos sencilla y limpia.

Ya sea para gestionar tareas personales o un proyecto completo en equipo, la vista Tablero de ClickUp te ofrece una forma clara y visual de realizar el seguimiento del progreso, similar a los tableros Kanban de Trello. ¡Olvídate de revisar interminables listas de tareas!

Puedes asignar tareas, añadir comentarios directamente en las tarjetas e incluso adjuntar archivos para que todo quede en un solo lugar. Además, los límites de trabajo en curso (WIP) ayudan a evitar la sobrecarga al limitar el número de tareas en cada fase. Si las cosas empiezan a acumularse, es una señal para hacer una pausa y reevaluar la situación antes de que se produzca el caos.

¿Necesitas aún más organización? Utiliza los carriles para clasificar las tareas por persona asignada, prioridad o tipo de proyecto, lo que resulta perfecto para mantener tu tablero ordenado.

🧠 Dato curioso: Muchas grandes empresas tienen «cementerios de proyectos» donde documentan los proyectos fallidos. Estos archivos sirven como recurso de aprendizaje para ayudar a los equipos a evitar repetir los errores del pasado.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: automatización del flujo de trabajo

Crea desencadenantes personalizados con ClickUp Automatización para gestionar tareas repetitivas como un profesional.

Las automatizaciones de ClickUp eliminan el trabajo pesado de la gestión de proyectos para que tu equipo pueda centrarse en lo importante. ¿Asignar tareas, actualizar estados o enviar recordatorios? Nosotros nos encargamos de todo.

Las automatizaciones siguen una regla sencilla: «Cuando ocurra esto, haz aquello».

Supongamos que estás lanzando un producto. Puedes configurar una automatización que traslade las tareas de diseño completadas de «Diseño» a «Revisión», notificando al instante al equipo de marketing que es su turno para intervenir.

El aspecto y la sensación de Jira son muy anticuados, lo que genera una sensación negativa en la motivación laboral. Además, es extremadamente difícil crear automatizaciones, especialmente cuando hay varios tableros involucrados. ClickUp destaca en todas estas áreas.

El aspecto y la sensación de Jira son muy anticuados, lo que genera una sensación negativa en la motivación laboral. Además, es extremadamente difícil crear automatizaciones, especialmente cuando hay varios tableros involucrados. ClickUp destaca en todas estas áreas.

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utilizan métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las tareas pendientes, lo que da lugar a decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

ClickUp incluye numerosas herramientas de colaboración que facilitan el trabajo en equipo y lo hacen más eficiente. Conecta a equipos remotos a la perfección mediante comentarios en tiempo real, uso compartido de documentos, pizarras y más de 1000 integraciones.

Veamos algunas de sus herramientas de colaboración. 💬

Chat de ClickUp

Conéctese y colabore con su equipo en tiempo real con ClickUp Chat.

Se acabó el tener que saltar de una herramienta a otra. ClickUp Chat es un hub de comunicación integrado que se integra a la perfección con tus tareas. Las conversaciones, los proyectos y las acciones no solo se conectan, sino que convergen.

Y cuando necesites concentrarte, ClickUp Chat te permite ver fácilmente solo las conversaciones que te interesan. Además, no es necesario copiar y pegar información de un chat a una tarea, ya que todo permanece sincronizado.

Funciones como Publicaciones para anuncios, Seguimientos para convertir comentarios en tareas y sincronización de hilos con tareas facilitan el seguimiento de las conversaciones. Con herramientas basadas en IA como Creación de tareas, CatchUp y un asistente de IA para respuestas rápidas, tendrás todo lo que necesitas al alcance de la mano.

¿Y lo mejor? Puedes utilizar llamadas de voz y videollamadas (SyncUps) con resúmenes automáticos y elementos pendientes, todo en un solo lugar. El acceso móvil te ayuda a mantener la productividad sobre la marcha, incluso sin conexión. ¿A que es genial?

ClickUp Documenti

Trabaja en el mismo documento simultáneamente con tu equipo con ClickUp Docs.

ClickUp Docs permite la colaboración en tiempo real en documentos, wikis y mucho más, conectándolos directamente a tus flujos de trabajo para ejecutar ideas con tu equipo. El modo de concentración y las plantillas personalizables eliminan el estrés de la creación de contenido y el uso compartido de conocimientos, haciendo que todo sea más rápido, más fácil y mucho más divertido.

Pizarras ClickUp

Disfruta de la colaboración visual con tu equipo en ClickUp Pizarras.

Las pizarras de ClickUp proporcionan un lienzo visual para la lluvia de ideas y la planificación, lo que permite a los equipos colaborar en tiempo real y convertir las ideas en tareas viables. Tienen compatibilidad con diversas figuras, conectores e integraciones, lo que mejora la colaboración creativa y la gestión del flujo de trabajo.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de ClickUp

¡Elige la opción C (lickUp)!

Tanto Jira como Trello aportan algo valioso. Trello ofrece un enfoque sencillo y visual, perfecto para proyectos simples, mientras que Jira toma la delantera en lo que respecta a funciones avanzadas para flujos de trabajo más grandes y complejos.

Deja que ClickUp, la app que tiene todo para el trabajo, te ayude a tomar una decisión.

Con ClickUp, obtienes toda la flexibilidad de los tableros de Trello y las capacidades avanzadas de Jira, con ventajas añadidas como automatizaciones basadas en IA, vistas personalizables e integraciones perfectas. Es una plataforma todo en uno que puede crecer con tu equipo, sin importar lo grande o pequeño que sea.

Mejora tu solución de gestión de proyectos; ¡regístrate hoy mismo en ClickUp gratis! ✅