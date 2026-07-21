Las 12 mejores herramientas de software de colaboración con clientes en 2026

Las herramientas de colaboración con clientes se dividen en dos categorías. Por un lado, están las herramientas con portal propio, que ofrecen a los clientes un espacio independiente con su propia imagen de marca. Por otro lado, existen las herramientas internas con acceso para invitados, que permiten a los clientes acceder a una vista limitada de tu entorno de trabajo.

Si eliges la opción equivocada, volverás a encontrarte con aprobaciones perdidas, múltiples versiones de archivos y un alcance que ha cambiado en una respuesta que nadie ha visto.

Esta guía compara las 12 mejores herramientas de software de colaboración con clientes en función de lo que realmente importa para el trabajo externo, para que puedas preseleccionar aquellas que se adapten a tu entorno tecnológico.

Herramienta Ideal para Función destacada Precios* En qué aspectos se queda corto Teamwork.com Agencias de tamaño medio que gestionan ciclos de vida de clientes complejos y con múltiples niveles Acceso externo gratuito a paneles, hitos y tareas compartidas, con cronómetros integrados que calculan los costes de los recursos en relación con el presupuesto. A partir de 9,99 $ al mes (facturación anual) Utiliza estimaciones basadas en horas, en lugar de puntos de historia, por lo que los equipos de desarrollo ágil se pierden la planificación de sprints. Moxo Empresas de sectores regulados que llevan a cabo procesos de incorporación muy personalizados Puntos de entrada con marcas diferenciadas para clientes y proveedores, con flujos de trabajo en lenguaje sencillo y firmas electrónicas cifradas. Gratis; Plan Business: 960 $ al año El plan de entrada tiene un límite en las integraciones y no dispone de cronómetros internos para la facturación por horas. monday.com Agencias de marketing que necesitan un seguimiento del progreso con alta visibilidad y codificación por colores Tableros de estado codificados por colores que ponen de manifiesto los retrasos Gratis; de pago a partir de 9 $ al mes No hay privacidad a nivel de columna, por lo que resulta difícil ocultar datos confidenciales a los contratistas. ClickUp Equipos multifuncionales en expansión que desean consolidar las operaciones internas y el trabajo con los clientes Los permisos de invitado controlan exactamente lo que ve un cliente, con tareas, documentos, Revisión, chat y formularios en un único entorno de trabajo, además de invitados gratuitos con acceso solo de lectura. Free; de pago a partir de 7 $ por usuario al mes Los equipos que utilizan una aplicación monofuncional necesitan entre una y dos semanas para configurar los espacios y los permisos. Asana Equipos pequeños que coordinan hitos de clientes rígidos y sujetos a cronogramas Seguimiento de dependencias que garantiza que los traspasos basados en el cronograma se realicen según lo previsto Gratis; de pago a partir de 10,99 $ al mes Diseñado para gestionar cronogramas más que para una comunicación intensiva con los clientes; requiere una jerarquía clara para seguir siendo útil. Basecamp Agencias en expansión que buscan una tarifa plana con un número ilimitado de usuarios de clientes Tarifa plana sin costes por usuario para un número ilimitado de clientes Gratis; Pro: 15 $ al mes por usuario; Pro Unlimited: 299 $ al mes Carece de permisos detallados para restringir el acceso a datos confidenciales en los tableros compartidos Slack Equipos de ingeniería y tecnología que dan prioridad a una comunicación rápida y en tiempo real con los clientes Canales gratuitos de Slack Connect que permiten incorporar a socios externos a conversaciones compartidas Gratis; de pago a partir de 8,75 $ al mes por usuario Las actualizaciones importantes pueden pasar desapercibidas en los canales con mucho tráfico; la versión gratuita limita el historial de mensajes. Google Workspace Equipos distribuidos que necesitan una solución ligera para la edición conjunta de documentos con los clientes Edición en tiempo real y nativa de la nube que elimina el ciclo de «enviar-revisar-adjuntar». A partir de 7 $ al mes (facturación anual) Está optimizado para documentos más que para grandes volúmenes de datos, por lo que las hojas de cálculo muy extensas con fórmulas pueden ralentizar el sistema; además, las alertas entre aplicaciones se acumulan. Notion Estudios creativos que necesitan paneles de control para clientes y hubs de recursos altamente personalizables Bloques flexibles y separación de Teamspace para crear portales de clientes personalizados Gratis; de pago a partir de 10 $ al mes Las bases de datos de gran tamaño pueden ralentizar el sistema; límite en el acceso sin conexión FuseBase Agencias orientadas al cliente que buscan portales totalmente personalizados con Marca blanca, al estilo de un sitio web Espacios integrados en el portal con aspecto de página web, con acceso mediante enlaces mágicos y personalización completa de Marca blanca. A partir de 32 $ al mes (facturación anual) Tiempos de carga más lentos y ausencia de exportación directa de datos a Hojas de cálculo de Google Zoho Proyectos Equipos con un presupuesto ajustado que buscan actualizaciones para las partes interesadas con un formato familiar, al estilo de las redes sociales Un feed de proyectos al estilo de las redes sociales para actualizaciones, archivos y comentarios Gratis; de pago a partir de 4 $ al mes Cuenta con numerosas funciones, por lo que la navegación resulta más recargada que en una herramienta minimalista cuando se trata de carteras de gran tamaño. Trello Autónomos y pequeños equipos que diseñan flujos de trabajo sencillos y visuales para sus clientes Una bandeja de entrada central que convierte automáticamente los correos electrónicos de los clientes en tarjetas de tareas que se pueden arrastrar Gratis; de pago a partir de 5 $ al mes Sin dependencias nativas ni control de tiempo para proyectos complejos y de múltiples capas

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es el software de colaboración con clientes?

El software de colaboración con clientes ofrece a los clientes externos un espacio compartido y seguro para trabajar junto a tu equipo. En él, pueden ver el progreso de los proyectos, intercambiar archivos, aprobar los resultados y enviarte mensajes, todo ello sin interferir en tus operaciones internas.

No es lo mismo que las herramientas de colaboración interna, que están diseñadas para los empleados. Y es diferente del software de gestión de clientes, que se centra en el seguimiento de la relación en lugar del trabajo compartido.

La diferencia que importa: las buenas herramientas de colaboración con clientes te permiten controlar exactamente lo que ve el cliente, de modo que el trabajo tiene un uso compartido, pero tu entorno de trabajo sigue siendo privado.

Qué hay que tener en cuenta al elegir un software de colaboración con clientes

Evalúa cada herramienta según nueve criterios: modelo de acceso externo, seguridad en el uso compartido de archivos y permisos, aprobaciones y Revisión, colaboración en tiempo real, visibilidad de los proyectos para los clientes, Marca blanca, integraciones, precios para invitados y esfuerzo de incorporación.

En conjunto, estos aspectos distinguen una herramienta diseñada para usuarios externos de una interna a la que se le ha añadido un asiento para invitados. A continuación te explicamos por qué cada uno de estos aspectos es importante específicamente para el trabajo con clientes:

Modelo de acceso externo (portal, invitado o ambos) : Decide qué parte de tu actividad puede ver el cliente. Un portal es un espacio independiente con tu marca al que el cliente accede; el acceso de invitado le permite entrar en tu entorno de trabajo con ciertos límites.

Compartir archivos de forma segura y gestionar permisos : Controla quién puede ver, comentar, editar o descargar cada archivo, no solo por entorno de trabajo. El trabajo con los clientes depende en gran medida de los documentos, lo que hace que : Controla quién puede ver, comentar, editar o descargar cada archivo, no solo por entorno de trabajo. El trabajo con los clientes depende en gran medida de los documentos, lo que hace que el uso compartido de archivos sea imprescindible para los trabajos sujetos a normativa.

Aprobaciones y revisión : Consigue que las aprobaciones queden documentadas en lugar de perderse entre los correos electrónicos. Los clientes aprueban los trabajos entregables y comentan los diseños creativos en un único lugar, y las mejores : Consigue que las aprobaciones queden documentadas en lugar de perderse entre los correos electrónicos. Los clientes aprueban los trabajos entregables y comentan los diseños creativos en un único lugar, y las mejores herramientas de revisión en línea mantienen esos comentarios adjuntos al trabajo.

Colaboración en tiempo real : reduce las idas y venidas permitiendo que los clientes realicen la edición y aporten ideas junto a ti en documentos y pizarras con uso compartido.

Visibilidad de los proyectos para los clientes : muestra a los clientes el estado, los cronogramas y quién se encarga de qué, sin revelar las subtareas internas ni las conversaciones del equipo.

Marca blanca y personalización de marca : pon tu logotipo en el portal, no el del proveedor. Para consultores y agencias, forma parte de la imagen profesional.

Integraciones : Conéctate al almacenamiento de archivos, al chat y al Calendario que los clientes ya utilizan, para que nadie tenga que abandonar sus herramientas habituales.

Modelo de precios para invitados y clientes : Presta atención a este aspecto: algunas herramientas cobran por invitado, otras los incluyen, otras establecen un límite máximo y, en el caso del trabajo con clientes, esto puede multiplicar considerablemente el coste de la suscripción básica.

Esfuerzo de incorporación de clientes: una incorporación sin complicaciones fomenta la adopción; si un cliente necesita formación solo para publicar un comentario, el proceso se estanca. Combina tu herramienta con : una incorporación sin complicaciones fomenta la adopción; si un cliente necesita formación solo para publicar un comentario, el proceso se estanca. Combina tu herramienta con un software específico para la incorporación de clientes si buscas relaciones de alto contacto.

Si te estás decantando por un portal de clientes con la marca de tu empresa, este vídeo te mostrará algunas opciones:

En esta lista figuran doce herramientas de colaboración: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects y Trello.

Cada una destaca en una configuración concreta y se queda corta en otra. Todas las opciones que se muestran a continuación reciben el mismo tratamiento: a quién va dirigida, qué es lo que mejor hace, en qué aspectos no da la talla y cuánto cuesta.

1. Teamwork.com (la mejor opción para la gestión de clientes de agencias en equipos de tamaño medio)

Si tu equipo necesita coordinar los entregables de los clientes sin tener que pagar por licencias de software adicionales, Teamwork.com es la solución ideal. Ofrece a las partes interesadas externas acceso gratuito a paneles, hitos y tareas en uso compartido. Esto lo convierte en una opción muy recomendable para empresas de servicios profesionales que necesitan transparencia a lo largo de ciclos de vida de proyectos prolongados.

Imaginemos que una agencia de marketing se encarga de la creación de una página web. Se invita al cliente a revisar directamente las tareas de desarrollo, registrar sus comentarios o realizar el seguimiento de las horas dedicadas al proyecto dentro de la lista compartida. Los gestores también pueden activar cronómetros nativos en tareas individuales, y la plataforma calcula automáticamente los costes de los recursos en relación con el presupuesto total.

Funciones principales y aspectos destacados

Evita que las conversaciones se dispersen: crea canales de chat temporales para proyectos a corto plazo con el fin de aislar automáticamente las conversaciones.

Reduce las tareas administrativas manuales con la IA: utiliza Teamwork IA para resumir las actualizaciones de los proyectos, redactar contenidos y responder a preguntas sobre los datos de los proyectos.

Descubre el contexto detrás de decisiones pasadas: busca en el historial completo de mensajes para descubrir el razonamiento sin tener que rebuscar en los hilos de correo electrónico.

Actualiza las tareas desde tus canales habituales: conecta Slack para modificar las listas de tareas directamente sin tener que utilizar conecta Slack para modificar las listas de tareas directamente sin tener que utilizar un sinfín de herramientas

Precios

Características básicas: 9,99 $ al mes por usuario

Accelerate : 24,99 $ al mes por usuario

Optimizar: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,4/5 (más de 1.150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Donde Teamwork.com se queda corto: los equipos de desarrollo ágil se encontrarán con problemas de compatibilidad, ya que la herramienta utiliza estimaciones basadas en horas en lugar de puntos de historia. La plataforma también carece de una gestión avanzada de la cartera de tareas y de flujos de trabajo detallados sobre el ciclo de vida de las incidencias. No elijas Teamwork.com si: tus equipos necesitan marcos nativos de planificación de sprints o tienen que ver simultáneamente en una sola pantalla las tareas completadas y las activas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork.com?

Descubre la opinión de este usuario de G2 sobre Teamwork.com:

Lo que más me gusta de Teamwork.com son sus completas funciones de gestión de proyectos, que incluyen el seguimiento de tareas, la gestión del tiempo, herramientas de colaboración y funciones de elaboración de informes. Ayuda a los equipos a mantenerse organizados, mejorar la productividad, cumplir los plazos de forma eficiente y mantener una comunicación clara a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos con éxito.

Lo que más me gusta de Teamwork.com son sus completas funciones de gestión de proyectos, que incluyen el seguimiento de tareas, la gestión del tiempo, herramientas de colaboración y funciones de elaboración de informes. Ayuda a los equipos a mantenerse organizados, mejorar la productividad, cumplir los plazos de forma eficiente y mantener una comunicación clara a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos con éxito.

2. Moxo (la mejor opción para la automatización de la incorporación al portal de clientes)

vía Moxo

Diseñado para trasladar la gestión de las cuentas de clientes a entornos de trabajo unificados, Moxo crea puntos de acceso diferenciados para las distintas partes interesadas externas. Los clientes ven una interfaz de portal, los proveedores interactúan con un diseño independiente y los equipos internos describen los pasos de entrega en un lenguaje sencillo para generar flujos de trabajo. Las partes externas se mantienen al corriente del cronograma de entrega desde el primer día.

Una agencia inmobiliaria puede utilizarlo para gestionar la incorporación de socios. La empresa comparte material promocional de los inmuebles en venta y programa llamadas de configuración desde la aplicación móvil. Los nuevos agentes firman los documentos de incorporación directamente a través de la interfaz segura, y las firmas de los clientes se protegen con cifrado de nivel empresarial.

Funciones principales y aspectos destacados

Amplía la capacidad operativa diaria: implementa asistentes de IA entrenados en las competencias internas de la empresa para gestionar el trabajo rutinario.

Detecta inmediatamente los proyectos estancados: realiza una consulta en tiempo real sobre el rendimiento del equipo, expresada en un lenguaje sencillo, para identificar los cuellos de botella.

Adáptalo a tu identidad corporativa: Incorpora logotipos propios y los colores de tu marca en todos los paneles de control destinados a las partes interesadas.

Acelera la recopilación de documentos: solicita, recibe y organiza de forma segura los archivos de los clientes sin tener que recurrir a los adjuntos de correo electrónico.

Precios

Free

Empresa : 960 $/facturación anual

Pro : 4.800 $/facturación anual

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 20 opiniones)

Puntos débiles de Moxo: El plan de entrada restringe las conexiones directas a bases de datos externas y carpetas de almacenamiento en la nube. Esta limitación obliga a duplicar los datos manualmente, mientras que la falta de temporizadores internos ralentiza la elaboración de informes. No elijas Moxo si: tus operaciones de empresa requieren una facturación por horas precisa o integraciones exhaustivas con el nivel básico.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Moxo?

Descubre qué es lo que valora este usuario de G2 de Moxo:

Valoro mucho la mejora en la experiencia del cliente y el diseño intuitivo. La posibilidad de personalizar formularios y notificaciones para nuestros clientes ha resultado extremadamente valiosa para nuestro equipo. Además, el equipo de soporte al cliente ha sido muy receptivo y un recurso fiable siempre que he necesitado ayuda.

Valoro mucho la mejora en la experiencia del cliente y el diseño intuitivo. La posibilidad de personalizar formularios y notificaciones para nuestros clientes ha resultado extremadamente valiosa para nuestro equipo. Además, el equipo de soporte al cliente ha sido muy receptivo y un recurso fiable siempre que he necesitado ayuda.

3. monday.com (La mejor opción para el seguimiento visual de proyectos en agencias de marketing)

Si tu equipo realiza el seguimiento de las cuentas de los clientes mediante hojas de cálculo dispersas, monday.com las sustituye por tableros de estado codificados por colores. Podrás visualizar los plazos y planificar en consecuencia. Las actualizaciones se vinculan directamente a los entregables específicos, y una columna dedicada a las personas responsables muestra quién se encarga de cada tarea sin necesidad de reuniones de seguimiento constantes.

Una agencia creativa que gestione una campaña multicanal puede implementar un tablero compartible para socios externos. Las nuevas solicitudes de recursos llegan a través de formularios web integrados que rellenan automáticamente las filas con los detalles de los plazos. Los gestores de cuentas hacen clic en un reloj integrado para realizar el seguimiento de las horas facturables dedicadas a las revisiones, y esos datos se transfieren directamente a los informes de progreso del cliente.

Funciones principales y aspectos destacados

Organiza tu jornada en una sola vista: agrupa las tareas personales de todos los comités activos en un único cronograma semanal.

Mantén un historial completo de las interacciones con la cuenta: Registra las llamadas, los correos electrónicos y las notas de las reuniones con los clientes en un registro de contactos centralizado.

Mostrar quién tiene capacidad disponible: Coordina las cargas de trabajo de forma visual en una columna con cronograma para detectar la disponibilidad para nuevos proyectos de clientes.

Obtén información más rápida sobre los proyectos gracias a la IA: utiliza monday IA para generar actualizaciones, resumir elementos, clasificar solicitudes y ayudarte en la creación de flujos de trabajo.

Precios

Free

Básico: 9 $ al mes por usuario

Tarifa estándar: 12 $ al mes por usuario

Ventaja: 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,7/5 (más de 16 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5.900 opiniones)

Donde monday.com se queda corto: los tableros de monday.com no ofrecen restricciones de visualización a nivel de columna, por lo que ocultar datos confidenciales de los clientes a los colaboradores externos en un tablero compartido requiere planificación. Además, su generador de automatizaciones es potente, pero tiende a ser manual para lógicas complejas del tipo «si... entonces». Las cadenas de reglas complejas se adaptan mejor a equipos dispuestos a invertir tiempo en la configuración. No elijas monday.com si: tu negocio requiere controles de privacidad estrictos a nivel de columna al realizar el uso compartido de tableros de seguimiento activos con socios externos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Descubre qué opina este usuario de G2 sobre monday.com:

Lo que más me gusta de monday Work Management es lo fácil que resulta ver el trabajo de un solo vistazo. Puedo abrir un tablero y, en cuestión de segundos, saber qué tareas están en curso, cuáles están pendientes de respuesta del cliente y cuáles llevan retraso. Las etiquetas de estado, los propietarios y las fechas límite son muy claras, por lo que hay menos conjeturas y menos mensajes del tipo «¿quién se encarga de esto?» en Slack o por correo electrónico.

Lo que más me gusta de monday Work Management es lo fácil que resulta ver el trabajo de un solo vistazo. Puedo abrir un tablero y, en cuestión de segundos, saber qué está en curso, qué está pendiente del cliente y qué va con retraso. Las etiquetas de estado, los propietarios y las fechas límite son muy claras, por lo que hay menos conjeturas y menos mensajes del tipo «¿quién se encarga de esto?» en Slack o por correo electrónico.

4. ClickUp (la mejor plataforma «todo en uno» para el trabajo con clientes y el trabajo interno)

Controla lo que ven los clientes con los permisos de invitado en ClickUp

La mayoría de los equipos gestionan el trabajo con los clientes en una herramienta y el trabajo interno en otra. ClickUp elimina esa división. Las tareas, los documentos, las pizarras, el chat, los paneles, las revisiones y los formularios se encuentran todos en un único entorno de trabajo. Los tipos de invitados con acceso solo de lectura y control de permisos te permiten controlar exactamente lo que puede ver un cliente. Para un acceso sin necesidad de iniciar sesión, las vistas compartidas públicas permiten que cualquiera pueda ver el progreso a través de un enlace.

Así es como funciona. Una agencia de branding configura la carpeta de ClickUp de un cliente con una lista de entregables, un documento con el briefing y paneles de ClickUp para realizar un seguimiento del progreso. El cliente inicia sesión, deja anotaciones de revisión en los archivos de diseño (PNG, PDF o vídeo) y envía mensajes al equipo a través del chat. Nunca ve los tableros de sprints internos ni las conversaciones del equipo.

Los formularios de ClickUp recogen nuevas solicitudes de recursos y crean automáticamente tareas en la lista correspondiente. La función «Detección de colaboración» muestra en tiempo real cuándo un cliente está viendo o realizando la edición de un documento. Los documentos se realizan mediante Autoguardado aproximadamente 1,5 segundos después de que alguien deje de escribir, por lo que la edición conjunta resulta instantánea.

Funciones principales y aspectos destacados

Sustituye la comunicación dispersa por el chat: Mantén las conversaciones indexables junto a las tareas a las que hacen referencia utilizando los canales Mantén las conversaciones indexables junto a las tareas a las que hacen referencia utilizando los canales de chat de ClickUp específicos para cada proyecto.

Acelera la entrega a los clientes: automatiza las aprobaciones, las tareas periódicas, las actualizaciones de estado y los traspasos de proyectos mediante flujos de trabajo sin código.

Respuestas al instante: busca en tareas, documentos y chat con busca en tareas, documentos y chat con Brain MAX para generar resúmenes de proyectos, encontrar archivos o redactar actualizaciones de estado sin tener que rebuscar en carpetas

Delega las consultas rutinarias de los clientes: asigna un asigna un «Superagente» basado en IA al que los clientes puedan @mencionar para solicitar actualizaciones, consultar archivos o solicitar acciones, liberando así a tu equipo de las repetitivas consultas de estado.

Precios

Valoraciones

G2 : 4,6/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4.400 opiniones)

En qué se queda corto ClickUp: La amplitud que permite a ClickUp integrar herramientas también implica una mayor configuración inicial: los equipos que provienen de una aplicación con un único propósito suelen necesitar una o dos semanas para configurar los espacios, las vistas y los permisos antes de que todo encaje. No elijas ClickUp si: un portal con la imagen de marca de tu empresa, al estilo de un micrositio, es imprescindible, y crearlo mediante permisos de invitados te parece un proceso demasiado manual para tu flujo de trabajo.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Cómo ayuda a este usuario de G2 el hecho de que ClickUp sea una plataforma «todo en uno»:

Lo que más me gusta es que lo agrupa todo en un solo lugar. Antes de ClickUp, el seguimiento de proyectos, el trabajo con los clientes y la coordinación del equipo estaban dispersos en diferentes herramientas, y ahora todo está en un único sistema. Puedo gestionar nuestros proyectos, garantizar que las entregas a los clientes se realicen según lo previsto y mantener la coordinación del equipo sin tener que cambiar constantemente de aplicación. Esa configuración de «fuente única de información» ha sido nuestra mayor ventaja durante el último año.

Lo que más me gusta es que lo agrupa todo en un solo lugar. Antes de ClickUp, el seguimiento de proyectos, el trabajo con los clientes y la coordinación del equipo estaban dispersos en diferentes herramientas, y ahora todo está en un único sistema. Puedo gestionar nuestros proyectos, garantizar que las entregas a los clientes se realicen según lo previsto y mantener la coordinación del equipo sin tener que cambiar constantemente de aplicación. Esa configuración de «fuente única de información» ha sido nuestra mayor ventaja durante el último año.

Descubre cómo invitar y gestionar invitados en ClickUp:

5. Asana (la mejor opción para la coordinación de cronogramas en equipos pequeños)

vía Asana

Asana mantiene organizado el trabajo con los clientes mediante proyectos estructurados, cronogramas y dependencias entre tareas que facilitan el seguimiento del progreso. Los equipos pueden invitar a los clientes a colaborar en proyectos específicos, recabar comentarios directamente sobre las tareas y automatizar las actualizaciones rutinarias sin crear largas cadenas de correos electrónicos. La plataforma aporta claridad en cuanto a la propiedad, los plazos y los próximos pasos.

El propietario de una pequeña empresa que gestione la formación de clientes puede utilizar las plantillas de Asana para crear un flujo de trabajo de incorporación que genere al instante entre 40 y 50 tareas dependientes. El sistema realiza el seguimiento de las dependencias para garantizar que los traspasos internos se produzcan según lo previsto. Los miembros del equipo comentan en las tarjetas individuales, suben archivos del proyecto y realizan menciones para compartir contexto.

Funciones principales y aspectos destacados

Automatiza los pasos operativos recurrentes: aplica una lógica de desencadenante personalizada para mover las tarjetas automáticamente cuando se cumplan condiciones específicas.

Celebra los hitos completados: activa animaciones de agradecimiento en pantalla para impulsar la motivación del equipo.

Adelántate a los plazos: visualiza las dependencias y los cronogramas para identificar los obstáculos antes de que retrasen la entrega.

Ahorra tiempo con la IA: utiliza la IA de Asana para resumir proyectos, identificar riesgos, recomendar los siguientes pasos y responder a preguntas sobre el trabajo en curso.

Precios

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter : 10,99 $ al mes por usuario

Avanzado : 24,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,4/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 400 opiniones)

Puntos débiles de Asana: Las actualizaciones de la plataforma modifican en ocasiones funciones ya establecidas, lo que obliga a los usuarios a dedicar tiempo a buscar nuevas soluciones alternativas. Los usuarios también señalan que al pasar el cursor por encima de las tareas, estas se abren automáticamente, lo que genera una pequeña molestia durante la navegación diaria. No elijas Asana si: tu equipo carece de una jerarquía estructural unificada, ya que la base de datos se convierte fácilmente en un caos de tareas sin orden ni concierto.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Por qué este crítico de G2 considera que Asana es fácil de usar para los usuarios:

Asana me parece increíblemente intuitiva y fácil de usar. Se adapta perfectamente al tamaño de mi pequeño equipo. Me gusta la integración de la aplicación con Clockify, que nos ahorra mucho tiempo a mi becario y a mí a la hora de cobrar y realizar el seguimiento de las horas y las hojas de horas. La visibilidad que ofrece a mi equipo sobre los proyectos y las tareas de los clientes es realmente beneficiosa.

Asana me parece increíblemente intuitiva y fácil de usar. Se adapta perfectamente al tamaño reducido de mi equipo. Me gusta la integración de la aplicación con Clockify, que nos ahorra mucho tiempo a mi becario y a mí a la hora de cobrar y realizar el seguimiento de las horas y las hojas de horas. La visibilidad que ofrece a mi equipo sobre los proyectos y las tareas de los clientes es realmente beneficiosa.

6. Basecamp (la mejor opción para la colaboración con clientes con tarifa plana en agencias en expansión)

vía Basecamp

Su tarifa plana y la ausencia de cargos por usuario para los clientes convierten a Basecamp en la opción más sencilla para las agencias en expansión que simplemente quieren evitar que la información de los proyectos se disperse. La plataforma sustituye los hilos de correo electrónico por tableros centralizados y listas de tareas transparentes. Los equipos internos pueden añadir proveedores externos y clientes a proyectos específicos sin coste adicional.

El director de una agencia puede utilizar el panel de control de Mission Control para ver al instante el estado de los proyectos. El equipo consulta una métrica visual para evaluar el progreso sin necesidad de abrir los tableros individuales. Los clientes participan en chats de Campfire o revisan archivos directamente desde la interfaz compartida.

Funciones principales y aspectos destacados

Detecta a tiempo los cuellos de botella: realiza el seguimiento de si las tareas se encuentran en la fase de planificación o de ejecución mediante los gráficos de Hill.

Reduce las reuniones de estado: programa indicaciones periódicas que recopilen automáticamente las actualizaciones del equipo.

Encuentra rápidamente los activos extraviados: agrupa todos los archivos activos y los comentarios en una única vista «Todo»

Redacta actualizaciones de proyectos más rápido: utiliza Basecamp IA para escribir actualizaciones de estado, generar ideas y resumir las conversaciones en curso.

Precios

Free

Ventaja: 15 $ al mes por usuario

Pro Unlimited: 299 $ al mes

Valoraciones

G2: 4,1/5 (más de 5.300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 200 opiniones)

Donde Basecamp se queda corto: antepone la simplicidad a los controles detallados, por lo que restringir el acceso a datos confidenciales por parte de colaboradores externos en los tableros con uso compartido no es su punto fuerte. Los equipos que necesiten permisos estrictos por elemento deberían tenerlo en cuenta antes de nada. No elijas Basecamp si: necesitas restringir el acceso a datos confidenciales en los tableros compartidos o establecer permisos estrictos por elemento para los colaboradores externos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Descubre cómo utiliza Basecamp este usuario de G2:

Soy responsable de coordinar varios equipos, y Basecamp facilita la comunicación y la colaboración en toda la organización. Permite que todos los implicados tengan fácil acceso a los materiales de referencia, los documentos de los proyectos y los archivos de trabajo, lo que reduce la confusión y los problemas relacionados con el control de versiones. Se integra perfectamente con herramientas de CRM, marketing y atención al cliente para mantener mi trabajo de cara al cliente alineado con las operaciones internas.

Soy responsable de coordinar varios equipos, y Basecamp facilita la comunicación y la colaboración en toda la organización. Permite que todos los implicados tengan fácil acceso a los materiales de referencia, los documentos de los proyectos y los archivos de trabajo, lo que reduce la confusión y los problemas relacionados con el control de versiones. Se integra perfectamente con herramientas de CRM, marketing y atención al cliente para mantener mi trabajo de cara al cliente alineado con las operaciones internas.

7. Slack (Ideal para la comunicación en tiempo real dentro de los equipos de ingeniería)

vía Slack

Slack simplifica la comunicación con los clientes al sustituir las largas cadenas de correos electrónicos por mensajes en tiempo real en un único espacio digital.

Un equipo de ingeniería que está solucionando un pico de tráfico en una base de datos puede iniciar una reunión rápida dentro de un canal de monitorización. Los ingenieros realizan un uso compartido de sus pantallas y debaten soluciones al instante sin tener que cambiar a una aplicación de terceros. Esos hilos crean un historial en el que se pueden realizar búsquedas y que funciona como documentación viva para su análisis posterior.

La colaboración externa funciona mediante invitaciones enviadas de forma gratuita a los socios a través de un canal seguro, lo que les permite participar en las aprobaciones creativas. De este modo, una aplicación de chat se convierte en un entorno de trabajo compartido para socios externos.

Funciones principales y aspectos destacados

Automatiza las aprobaciones sin necesidad de escribir código: crea flujos de trabajo operativos rutinarios utilizando desencadenantes y acciones de «arrastrar y soltar».

Acelerar los cronogramas de revisión externa: Invita a los proveedores a canales de uso compartido protegidos sin coste alguno para ellos.

Detecta al instante la exposición accidental de claves: detecta tokens privados de API en los mensajes antes de que se produzcan brechas de seguridad.

Encuentra respuestas sin tener que desplazarte: Haz preguntas a la IA de Slack en lenguaje natural para recuperar información de las conversaciones y los conocimientos compartidos en los distintos canales.

Precios

Free

Ventaja: 8,75 $ al mes por usuario

Business+: 18 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,5/5 (más de 39 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 24 000 opiniones)

Donde Slack se queda corto: dado que Slack está diseñado para el chat en tiempo real, las actualizaciones importantes pueden pasar desapercibidas en canales con mucho tráfico, por lo que funciona mejor si se combina con un sistema de registro de decisiones. No elijas Slack si: tu equipo depende del plan gratuito para mantener un archivo permanente y consultable de decisiones anteriores.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Ventajas de utilizar Slack, según este usuario de G2:

Lo que más me gusta de Slack es el historial y la opción de búsqueda. Todas las conversaciones que he mantenido en Slack quedan bien registradas, al igual que todos mis documentos y el resto de contenidos. Incluso si he perdido a un cliente y ya no está conectado conmigo, las conversaciones que he mantenido con él se guardarán en el historial de esa conversación en concreto, lo cual resulta muy útil.

Lo que más me gusta de Slack es el historial y la opción de búsqueda. Todas las conversaciones que he mantenido en Slack quedan bien registradas, al igual que todos mis documentos y el resto de contenidos. Incluso si he perdido a un cliente y ya no está conectado conmigo, las conversaciones que he mantenido con él se guardan en el historial de esa conversación en concreto, lo cual resulta muy útil.

8. Google Workspace (ideal para la edición sencilla de documentos con los clientes)

a través del entorno de trabajo de Google

Google Workspace reúne el correo electrónico, los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, las reuniones de vídeo y el almacenamiento en la nube en un único entorno de trabajo conectado. En lugar de mover archivos entre aplicaciones independientes, los equipos internos y los clientes trabajan juntos en documentos compartidos con comentarios en tiempo real, sugerencias e historial de versiones. Los controles de permisos facilitan compartir únicamente la información relevante con las partes interesadas externas.

Una agencia de marketing que prepara el lanzamiento de un producto puede redactar el texto de la campaña en Documentos de Google mientras el cliente deja comentarios en tiempo real. Los diseñadores suben los recursos creativos a Drive, el equipo debate las revisiones en reuniones de Google Meet y las aprobaciones finales se realizan sin necesidad de enviar múltiples adjuntos por correo electrónico. Todos trabajan a partir de la misma fuente de información fiable.

Funciones principales y aspectos destacados

Acelera la firma de proyectos: formaliza acuerdos y contratos con proveedores directamente en documentos de texto mediante firmas electrónicas nativas.

Colabora desde cualquier lugar: realiza la edición de documentos, hojas de cálculo y presentaciones simultáneamente en escritorios y dispositivos móviles

Reduce el trabajo repetitivo con la IA: utiliza Gemini en los entornos de trabajo para resumir reuniones, redactar correos electrónicos y generar contenido en documentos, Gmail, Sheets y Meet.

Protege los datos de los clientes de forma automática: clasifica los registros confidenciales mediante controles de cumplimiento normativo basados en IA y normas de seguridad internas.

Precios

Plan Starter: 7 $ al mes por usuario

Plan estándar: 14 $ al mes por usuario

Además: 22 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,6/5 (más de 47 900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 500 opiniones)

Donde Google Workspace se queda corto: los seguimientos muy extensos y con muchas fórmulas pueden ralentizarse cuando hay muchos editores trabajando a la vez. Las notificaciones agrupadas de Gmail, Documentos de Google y Google Calendar también pueden saturar el panel durante las horas punta de trabajo. No elijas Google Workspace si: tu trabajo con los clientes se basa en hojas de seguimiento extensas y repletas de fórmulas, o si necesitas un sistema de gestión de proyectos estructurado en lugar de una pila de documentos compartidos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Workspace?

Esto es lo que opina este crítico de G2 sobre Google Workspace:

Para mí, la colaboración en tiempo real es la mayor ventaja. Me encanta poder trabajar en una hoja de cálculo o en un documento al mismo tiempo que mi equipo, sin tener que preocuparme por el control de versiones ni por enviar y recibir archivos por correo electrónico. Con todo sincronizado en un único hub basado en la nube, es fácil alternar entre mi portátil y mi móvil sin dejar de tener todos mis proyectos organizados.

Para mí, la colaboración en tiempo real es la mayor ventaja. Me encanta poder trabajar en una hoja de cálculo o un documento al mismo tiempo que mi equipo, sin tener que preocuparme por el control de versiones ni por enviar y recibir archivos por correo electrónico. Con todo sincronizado en un único hub basado en la nube, es fácil alternar entre mi portátil y mi móvil sin dejar de tener todos mis proyectos organizados.

9. Notion (ideal para wikis orientados al cliente y documentos compartidos)

vía Notion

Si tu equipo creativo necesita paneles de control altamente personalizables para realizar el seguimiento de los entregables de los clientes, merece la pena echarle un vistazo a Notion. Trata la documentación de los proyectos como bloques flexibles en lugar de plantillas rígidas. Los equipos pueden crear portales de clientes personalizados que incluyan, en un mismo espacio, las directrices de marca, los presupuestos y los calendarios.

Un estudio fotográfico puede utilizar la estructura de la base de datos para gestionar calendarios de sesiones complejas. El responsable cambia la misma base de datos de una lista plana a una vista de calendario en función de la necesidad inmediata. Esa única fuente de datos conecta a los fotógrafos internos con los editores externos en una única fuente de información en tiempo real. Las ediciones de páginas en tiempo real permiten a los equipos distribuidos colaborar de forma asíncrona a través de diferentes zonas horarias.

Funciones principales y aspectos destacados

Mantén la privacidad de las cuentas: Aísla los entornos de trabajo confidenciales de las carpetas internas mediante las separaciones de Teamspace.

Controla lo que ven los colaboradores externos: ajusta permisos detallados de la base de datos a nivel de carpeta dentro de los documentos compartidos

Elimina las comprobaciones manuales del estado: realiza un seguimiento cronológico de las menciones y las revisiones de las páginas en una bandeja de entrada automatizada.

Encuentra respuestas al instante con la IA: utiliza Notion IA para resumir las notas de las reuniones, generar contenido, buscar información en los entornos de trabajo y responder a preguntas en distintos documentos.

Precios

Free

Además: 10 $ al mes por usuario

Plan Empresa: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,6/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2.600 opiniones)

Donde Notion se queda corto: Notion sigue siendo ágil para documentos y bases de datos pequeñas, pero las bases de datos muy grandes o con muchos niveles de anidación pueden ralentizarlo. Los equipos que manejan grandes volúmenes de datos deberían probarlo a gran escala antes de confirmar su decisión. El acceso sin conexión también es limitado, lo que resulta especialmente importante si tu equipo de campo trabaja sin una conexión fiable. No elijas Notion si: tus operaciones en el campo requieren una aplicación de escritorio que funcione de forma fiable sin necesidad de una conexión a internet activa.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Esto es lo que opina un usuario de G2 sobre Notion:

Me encanta el espacio compartido para equipos de Notion para la gestión de clientes. Nos ayuda a registrar las notas de las reuniones y a compartir listas de tareas de forma eficaz. La función de Calendario también es algo que utilizamos y nos encanta. La función de lista de tareas nos permite establecer tareas, asignarlas a diferentes personas, cambiar las fechas límite y establecer prioridades, lo que ha resultado ser una herramienta realmente útil para nosotros.

Me encanta el espacio compartido para el equipo en Notion para la gestión de clientes. Nos ayuda a registrar las notas de las reuniones y a compartir listas de tareas de forma eficaz. La función de calendario también es algo que utilizamos y nos encanta. La función de lista de tareas nos permite establecer tareas, asignarlas a diferentes personas, cambiar las fechas límite y establecer prioridades, lo que ha resultado ser una herramienta realmente útil para nosotros.

10. FuseBase (la mejor opción para portales de clientes tipo micrositio en agencias)

vía FuseBase

Fusebase combina portales de clientes, colaboración en proyectos y documentación en un único entorno de trabajo. Las agencias crean portales con la imagen de marca en los que los clientes pueden acceder a las actualizaciones de los proyectos, aprobar los entregables, intercambiar archivos y encontrar respuestas sin tener que rebuscar en hilos de correo electrónico. Elimina la curva de aprendizaje para los socios que tienen dificultades con los paneles de control de proyectos tradicionales.

Una agencia puede implementar una sala de ventas digital para realizar el uso compartido de archivos y recabar firmas legales. El acceso a través de enlaces mágicos sin contraseña garantiza la entrada inmediata de las partes interesadas. Las notas internas se almacenan en un entorno de trabajo interno independiente que mantiene las vistas de los clientes completamente ocultas.

Funciones principales y aspectos destacados

Identifica qué contenido tiene mejor acogida entre los clientes: supervisa las métricas de interacción en todos los recursos del portal mediante las herramientas de análisis integradas.

Trabaja de forma más inteligente con la IA: utiliza el asistente de IA integrado para buscar información de la empresa, generar contenido, resumir documentos y responder a preguntas a partir de los datos de tu entorno de trabajo.

Elimina toda la marca de la plataforma: añade ajustes SMTP personalizados, logotipos y nombres de dominio para un control total de Marca blanca.

Reduce las idas y venidas en la comunicación: centraliza las conversaciones, los archivos y las actualizaciones de los proyectos en entornos de trabajo específicos para cada cliente.

Precios

Solo: 32 $ al mes

Essentials: 82 $ al mes (hasta 5 usuarios)

Avanzado: 266 $ al mes (hasta 50 usuarios)

Ilimitado: Precios personalizados

Valoraciones

G2: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 140 opiniones)

Donde FuseBase se queda corto: FuseBase está diseñado pensando ante todo en el portal, por lo que los flujos de trabajo con gran volumen de datos no son su punto fuerte. No permite la exportación directa a Hojas de cálculo de Google, por lo que los equipos que trabajan principalmente con hojas de cálculo necesitarán una solución alternativa para exportar los datos. No elijas FuseBase si: tu agencia necesita funciones de exportación rápida de datos a hojas de cálculo externas secundarias.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FuseBase?

Descubre qué opina este usuario de G2 sobre FuseBase:

Mi equipo dispone de un espacio interno exclusivo con herramientas de gestión de proyectos y un editor de documentos, y nuestros clientes cuentan con un portal personalizado con un asistente de IA. FuseBase gestiona los datos a la perfección, lo que permite a nuestros equipos de ventas y de incorporación centrarse más en establecer relaciones que en ocuparse de tareas administrativas.

Mi equipo dispone de un espacio interno exclusivo con herramientas de gestión de proyectos y un editor de documentos, y nuestros clientes cuentan con un portal personalizado con un asistente de IA. FuseBase gestiona los datos a la perfección, lo que permite a nuestros equipos de ventas y de incorporación centrarse más en establecer relaciones que en ocuparse de tareas administrativas.

11. Zoho Projects (la mejor opción para la colaboración entre las partes interesadas al estilo de las redes sociales)

vía Zoho Projects

Zoho Project, una opción asequible, está pensada para equipos que desean que la comunicación con las partes interesadas resulte familiar. Toma prestados elementos de diseño de las redes sociales: un feed interactivo del proyecto en el que los equipos publican actualizaciones de estado, suben adjuntos y registran comentarios al instante.

Un coordinador de clínica puede organizar las notas de las cuentas corporativas y los horarios personalizados en un único entorno de trabajo, y realizar el seguimiento de las próximas citas de seguimiento de los pacientes en un tablero Kanban visual. Las salas de chat y los foros de mensajes integrados permiten a los compañeros resolver dudas sin necesidad de abrir aplicaciones externas.

Funciones principales y aspectos destacados

Ponte al día rápidamente de los cambios: revisa un flujo de actividad interactivo con las modificaciones recientes de las tareas en un feed de estilo red social.

Debate las decisiones sin interferencias en la comunicación: alterna entre salas de chat privadas y grupales integradas en el entorno de trabajo

Conserva el contexto histórico de las campañas: almacena las conversaciones extensas en foros de proyectos organizados y en los que se pueden realizar búsquedas.

Trabaja más rápido con la IA: utiliza Zia, el asistente de IA de Zoho, para generar contenido, resumir información y extraer conclusiones en todo el ecosistema de Zoho.

Precios

Free

Premium: 4 $ al mes por usuario

Enterprise: 9 $ al mes por usuario

Ultimate: 14 $ al mes por usuario

Valoraciones

G2: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Donde Zoho Projects se queda corto: Zoho ofrece una gran superficie de trabajo, y esa amplitud se nota. Los equipos que gestionan carteras muy grandes o entornos de trabajo con muchas etiquetas encontrarán la navegación más recargada que en una herramienta minimalista. Es más adecuado para equipos que no tienen inconveniente en sacrificar algo de simplicidad a cambio de una mayor variedad de funciones. No elijas Zoho Projects si: los miembros de tu equipo carecen de conocimientos técnicos y necesitan una interfaz de seguimiento sencilla y minimalista.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

El veredicto de un usuario de G2 sobre Zoho Projects:

Me gusta Zoho Projects porque ofrece una panorámica clara del progreso del proyecto, ayuda a gestionar las tareas y los plazos de forma eficaz y mejora la coordinación del equipo a través de una plataforma centralizada.

Me gusta Zoho Projects porque ofrece una visión general clara del progreso del proyecto, ayuda a gestionar las tareas y los plazos de forma eficaz y mejora la coordinación del equipo a través de una plataforma centralizada.

12. Trello (ideal para la representación visual de las tareas de los clientes)

vía Trello

Los equipos que piensan en flujos de trabajo visuales se sentirán como en casa en Trello. Convierte los mensajes entrantes de los clientes en tarjetas que se pueden arrastrar por fases personalizadas, lo que permite mantener visibles los entregables activos sin confusiones administrativas.

Un diseñador gráfico que coordine el lanzamiento de una marca puede crear un tablero específico para el cliente en Trello. Cuando un cliente envía una actualización por correo electrónico, el responsable la reenvía a la bandeja de entrada del tablero. El sistema convierte automáticamente el mensaje en una tarjeta de tarea.

La sincronización de tarjetas muestra tareas idénticas en tableros de equipo independientes para evitar actualizaciones de progreso inconexas. Las revisiones de los clientes siguen avanzando sin saturar los canales de chat con mensajes no urgentes.

Funciones principales y aspectos destacados

Recopila los comentarios de los clientes en forma de tarjetas de tareas: Recoge los comentarios sobre el diseño de la página web con capturas de pantalla adjuntas a través del complemento Feedbucket Power-Up.

Automatiza los pasos administrativos repetitivos: Crea reglas personalizadas de Butler que se activen como desencadenantes en función de las fechas límite o de los movimientos de las tarjetas.

Recibe comentarios sobre las pruebas con capturas de pantalla: importa informes de usuarios directamente a listas de tarjetas mediante la integración con Ybug

Acelera el trabajo con IA: utiliza Atlassian Intelligence para resumir tarjetas, generar contenido y responder a preguntas en todos los entornos de trabajo de Trello.

Precios

Free

Estándar : 5 $ al mes por usuario

Premium : 10 $ al mes por usuario

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario (coste estimado para 50 usuarios)

Valoraciones

G2: 4,4/5 (más de 13 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 400 opiniones)

Donde Trello se queda corto: la plataforma carece de dependencias nativas entre tareas, por lo que los gestores deben ajustar manualmente cada tarjeta relacionada cuando cambian los plazos. Además, en proyectos de gran envergadura, los tableros pueden parecer abarrotados, lo que ralentiza las búsquedas diarias de texto para encontrar detalles específicos de las tareas. No elijas Trello si: tu empresa gestiona proyectos de clientes complejos y con múltiples niveles que requieren un software nativo de control de tiempo o ajustes automáticos en los cronogramas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Por qué este reseñador de G2 utiliza Trello:

Utilizo Trello principalmente para mantenerme organizado con el trabajo de los clientes y los entregables, asegurándome de que nada se me pase por alto, desde tareas sencillas hasta la planificación a largo plazo. Valoro la capacidad de Trello para ayudarme a hacer un seguimiento de las prioridades que compiten entre sí y a gestionar las tareas que hay que completar, lo que me da tranquilidad al saber que nada se me olvidará. Me gusta su diseño visual, que muestra de un vistazo lo que está en curso, lo que está terminado, lo que está bloqueado y lo que se está moviendo en ese momento.

Utilizo Trello principalmente para mantenerme organizado con el trabajo de los clientes y los entregables, asegurándome de que nada se me pase por alto, desde tareas sencillas hasta la planificación a largo plazo. Valoro la capacidad de Trello para ayudarme a hacer un seguimiento de las prioridades que compiten entre sí y a gestionar las tareas que hay que completar, lo que me da tranquilidad al saber que nada se olvidará. Me gusta el diseño visual, que muestra de un vistazo lo que está en curso, lo que está terminado, lo que está bloqueado y lo que se está moviendo en ese momento.

¿En qué se equivocan la mayoría de los equipos al utilizar programas de colaboración con clientes?

La mayoría de los equipos adquieren software de colaboración con clientes para atraer a estos a su espacio de trabajo interno: un asiento de invitado por aquí, un tablero compartido por allá. La estrategia más acertada suele ser justo la contraria. Ofrece al cliente un espacio diseñado específicamente para él, de alcance limitado, y mantén fuera de su vista el trabajo interno fragmentado.

La estrategia de «añadir a los clientes a todo» fracasa en ambos sentidos. Los clientes se ven abrumados por tareas internas y conversaciones que nunca les incumben, o tu equipo empieza a autocensurarse porque un cliente está mirando. La herramienta que se supone que debe reducir la fricción acaba generándola.

Mostrar a los clientes la cantidad adecuada tiene una ventaja contraintuitiva, y está respaldada por estudios. El profesor Ryan W. Buell, de la Harvard Business School, descubrió que la transparencia operativa cambia el comportamiento:

Ver el trabajo oculto que se realiza en su nombre hace que los clientes estén más satisfechos, más dispuestos a pagar y sean más fieles.

Ser testigos del trabajo oculto que se realiza en su nombre hace que los clientes estén más satisfechos, más dispuestos a pagar y sean más fieles.

La meta no es el acceso máximo ni el mínimo. Se trata de un acceso diseñado: mostrar el progreso, los resultados y las decisiones que generan confianza, y ocultar el ajetreo interno que solo aporta ruido. Esa es la línea que marca la decisión entre «portal» y «invitado», y por eso es más importante que cualquier lista de control de funciones.

Así pues, la verdadera pregunta no es «qué herramienta tiene más funciones», sino qué parte de tu entorno de trabajo debe ver el cliente.

Esto divide claramente la categoría: las herramientas nativas de portal (Moxo, FuseBase) ofrecen a los clientes una interfaz limpia y personalizada con la marca, pero son más caras y conllevan gastos de configuración. Por su parte, las herramientas internas con acceso para invitados (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) son más baratas y resultan familiares, pero exponen en mayor medida tu entorno de trabajo. Esto hace que el cliente esté a un solo permiso erróneo de acceder a las conversaciones internas.

Reducir las doce herramientas a una lista de finalistas se reduce a cuatro preguntas sobre tu trabajo, no a las listas de funciones de las herramientas. Respóndelas en orden: cada una descarta una opción hasta que queden dos o tres.

¿Qué grado de formalidad tiene la relación? Los trabajos regulados, con gran volumen de documentación o sujetos a contratos requieren un portal de marca. La colaboración diaria en proyectos no lo necesita.

¿En qué medida se solapan el trabajo con los clientes y el trabajo interno? Si el solapamiento es importante, es mejor utilizar un único sistema de registro con acceso para invitados que utilizar dos herramientas diferentes.

¿Cuál es la modalidad principal? ¿Predominan las conversaciones, los documentos o los entregables con seguimiento? Eso determina si lo mejor es optar por un chat, documentos o un ¿Predominan las conversaciones, los documentos o los entregables con seguimiento? Eso determina si lo mejor es optar por un chat, documentos o un software de gestión de proyectos

¿Cuánto te costarán realmente los invitados? Los precios por invitado pueden encarecer rápidamente tu plan básico, así que calcula el precio de los asientos de cliente antes que el de los asientos del equipo.

A continuación te mostramos cómo se sitúan cada una de ellas y con qué herramientas empezar:

Si este es tu caso Tu bando Empieza por Trabajo con clientes de carácter formal, regulado o con gran volumen de documentación Portal de clientes Moxo, FuseBase El trabajo con los clientes y el trabajo interno se solapan en gran medida Entorno de trabajo con invitados ClickUp, Monday.com, Asana La conversación en tiempo real es la principal necesidad Prioridad al chatear Slack El trabajo consiste principalmente en documentos con uso compartido y una coordinación sencilla. Doc-first Google Workspace, Notion

Ofrece a tus clientes el nivel adecuado de visibilidad

El mejor software de colaboración con clientes es aquel que ofrece a tus clientes una transparencia total, filtrando las actualizaciones irrelevantes. Decide qué parte de tu entorno de trabajo debe ver un cliente, elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades y selecciona dos o tres herramientas de la lista anterior para probarlas con un proyecto real.

Si quieres que el trabajo con los clientes y el trabajo interno compartan espacio con una IA para toda la empresa, ClickUp está diseñado precisamente para eso. Empieza a utilizar ClickUp de forma gratuita y configura tu primer espacio para clientes en una tarde.

¿Es segura la seguridad del software de colaboración con clientes?

Sí. Las herramientas de confianza protegen el trabajo externo mediante permisos por archivo, cifrado y controles de acceso que mantienen a los clientes fuera de tu entorno de trabajo interno. Las herramientas nativas de portal, como Moxo y FuseBase, están diseñadas para flujos de trabajo regulados en los sectores financiero, jurídico y sanitario, mientras que las herramientas de acceso para invitados, como ClickUp, limitan el acceso del cliente a un único espacio, lista o documento. La seguridad sigue dependiendo de la configuración, así que revisa los ajustes de permisos antes de invitar a nadie.

¿Los clientes necesitan una cuenta de pago para colaborar?

Por lo general, los clientes no necesitan una cuenta de pago para colaborar. La mayoría de las herramientas permiten a los clientes unirse como invitados de forma gratuita o a bajo coste, en lugar de adquirir licencias de pago completas. ClickUp, monday.com, Asana, Notion y Trello admiten el acceso de invitados, y el plan Pro Unlimited de tarifa plana de Basecamp permite invitar a un número ilimitado de usuarios clientes por una única cuota. Presta atención a los límites de invitados en los planes gratuitos y a los cargos por invitado en los planes superiores, que varían según el proveedor.

¿Cuál es el mejor software de colaboración con clientes para pequeñas empresas?

Para las pequeñas empresas, Trello, Basecamp y el plan Free Forever de ClickUp ofrecen el inicio más sencillo, ya que combinan un uso compartido sencillo con los clientes con una configuración mínima. Trello y Basecamp destacan por la rapidez a la hora de incorporar a un cliente, mientras que ClickUp deja margen para consolidar el trabajo interno y el de los clientes a medida que la empresa crece. Las pequeñas empresas de sectores regulados deberían considerar, no obstante, una herramienta con portal integrado como Moxo para disponer de un espacio que cumpla con la normativa y refleje su imagen de marca.

¿En qué se diferencia el software de colaboración con clientes del software de gestión de proyectos?

El software de colaboración con clientes está diseñado para integrar a los clientes externos en el trabajo compartido de forma segura, mientras que el software de gestión de proyectos se ha creado principalmente para gestionar los proyectos internos de un equipo. Muchas herramientas de gestión de proyectos (ClickUp, monday.com, Asana) permiten hacer ambas cosas añadiendo acceso para invitados, mientras que las herramientas con portal integrado (Moxo, FuseBase) se centran únicamente en la interacción con el cliente. Elige en función de si los clientes son participantes fundamentales o meros observadores ocasionales.

¿Cuánto cuesta un software de colaboración con clientes?

El precio del software de colaboración con clientes está en el intervalo entre la gratuidad y unos 12 $ al mes por usuario en los planes de pago básicos, mientras que las herramientas integradas en portales suelen ofrecer precios de corporación personalizados solo tras una demostración. El plan Unlimited de ClickUp cuesta a partir de 7 $ al mes por usuario; el portal de FuseBase cuesta alrededor de 32 $ al mes. Las licencias para invitados y clientes pueden costar más que tu suscripción básica, así que confirma los costes por invitado antes de realizar la confirmación.