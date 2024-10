los 10 mejores programas de uso compartido de archivos para empresas

En el mundo de los negocios, el uso compartido de archivos puede ser un delicado ejercicio de equilibrismo entre la necesidad de rapidez y la seguridad de los datos confidenciales.

El riesgo de que se produzcan filtraciones o una mala gestión es real, ya que a diario se intercambian datos confidenciales de clientes, contratos y documentos internos.

Después de pasar varios años en TI, he visto lo difícil que puede ser equilibrar la seguridad con la facilidad de uso. A través de la experiencia y la investigación, he aprendido lo que funciona -y lo que no- cuando se trata de un uso compartido de archivos seguro y fiable.

A partir de estos conocimientos y de la amplia investigación realizada por el equipo de ClickUp, he elaborado una lista de las mejores plataformas para compartir archivos de forma segura para las necesidades de las empresas. Siga leyendo para conocer las herramientas que pueden mantener sus datos seguros sin sacrificar la eficiencia.

¿Qué debe buscar en el uso compartido seguro de archivos?

Elegir la seguridad soluciones de uso compartido de archivos no se trata sólo del precio o de los límites de almacenamiento, sino de encontrar una solución que ofrezca un uso compartido seguro de los datos de la empresa y que, al mismo tiempo, sea fácil de usar.

Estas son las funciones clave que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una plataforma:

Encriptación: La columna vertebral de cualquier plataforma segura de uso compartido de archivos es una encriptación fuerte tanto en reposo como en tránsito. Busca servicios que ofrezcan cifrado de extremo a extremo para minimizar el riesgo de interceptación de datos

La columna vertebral de cualquier plataforma segura de uso compartido de archivos es una encriptación fuerte tanto en reposo como en tránsito. Busca servicios que ofrezcan cifrado de extremo a extremo para minimizar el riesgo de interceptación de datos Conformidad : Dependiendo de su industria, el cumplimiento de regulaciones como GDPR, HIPAA o SOX es crucial. Busque una plataforma que equilibre el uso compartido de archivos de forma segura para la empresa y que, al mismo tiempo, cumpla con todas las normativas

: Dependiendo de su industria, el cumplimiento de regulaciones como GDPR, HIPAA o SOX es crucial. Busque una plataforma que equilibre el uso compartido de archivos de forma segura para la empresa y que, al mismo tiempo, cumpla con todas las normativas Controles de acceso granulares: La capacidad de ajustar permisos detallados de usuario es esencial para controlar quién puede ver, compartir o editar archivos. Esta función ayuda a reducir las amenazas internas mediante la gestión del acceso estrictamente en función de la necesidad de conocer

La capacidad de ajustar permisos detallados de usuario es esencial para controlar quién puede ver, compartir o editar archivos. Esta función ayuda a reducir las amenazas internas mediante la gestión del acceso estrictamente en función de la necesidad de conocer Seguimiento de auditoría: Controlar quién ha accedido a qué y cuándo añade una capa de seguridad y responsabilidad. Esta función es vital para el seguimiento de cualquier problema que pueda surgir y garantizar que la información sensible no se ha visto comprometida

Controlar quién ha accedido a qué y cuándo añade una capa de seguridad y responsabilidad. Esta función es vital para el seguimiento de cualquier problema que pueda surgir y garantizar que la información sensible no se ha visto comprometida Facilidad de uso: A pesar de las sólidas funciones de seguridad, la plataforma elegida debe ser fácil de usar. Esto garantizará que todos los empleados puedan utilizarla eficazmente sin necesidad de una formación exhaustiva

A pesar de las sólidas funciones de seguridad, la plataforma elegida debe ser fácil de usar. Esto garantizará que todos los empleados puedan utilizarla eficazmente sin necesidad de una formación exhaustiva Capacidad de integración: Un servicio seguro de uso compartido de archivos debe integrarse sin problemas con sus herramientas y flujos de trabajo existentes para mejorar la productividad sin interrumpir los procesos establecidos

A la hora de elegir una solución segura de uso compartido de archivos para empresas, busque escalabilidad para crecer con sus necesidades y materiales de formación fáciles de usar. Estos factores garantizan que la solución proteja sus datos y, al mismo tiempo, sea compatible con la eficacia de su empresa.

Las 10 mejores soluciones de uso compartido de archivos para empresas

Con la plataforma adecuada, puede proteger su información confidencial a la vez que facilita el uso compartido de archivos.

Esta es mi lista de los diez mejores servicios de uso compartido de archivos que ofrecen un equilibrio entre seguridad y funciones fáciles de usar:

1. Google Drive (el mejor para la gestión colaborativa de archivos)

vía Google Google Drive es una opción popular para empresas que necesitan compartir archivos de forma cómoda. Su perfecta integración con las apps de Google Workspace, como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Diapositivas de Google, crea un entorno de colaboración en el que mi equipo y yo podemos trabajar juntos, independientemente de la ubicación.

Para mí, lo que diferencia a Google Drive son sus sólidas funciones de seguridad, como la autenticación de dos factores y el cifrado avanzado de datos. En precauciones de seguridad de los datos garantizan que nuestra información permanezca protegida y nos proporcionan la tranquilidad de que nuestros datos sensibles están a salvo de accesos no autorizados.

Las mejores funciones de Google Drive

Colabora en documentos, hojas de cálculo y presentaciones con tus compañeros de equipo

Accede a los archivos desde cualquier dispositivo con conexión (a internet)

Guarda y realiza copias de seguridad automáticas de los archivos en la nube para evitar la pérdida de datos

Comparte yorganizar archivos y carpetas al instante con equipos o socios externos

límites de Google Drive

La privacidad del usuario puede ser motivo de preocupación, ya que el análisis de datos se utiliza para la personalización de anuncios

Las opciones de personalización de los ajustes de acceso son limitadas en comparación con otras soluciones orientadas a la corporación

Precios de Google Drive

Business Starter: 6 $/mes

6 $/mes Business Standard: 12 $/mes

12 $/mes Business Plus: 18 $/mes

18 $/mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Drive

G2: 4,6/5 (42.544+ opiniones)

4,6/5 (42.544+ opiniones) **Capterra 4.8/5 (27.486 opiniones)

💡Consejo profesional: Obtén lo mejor de ambos mundos- integrar Google Drive con ClickUp

2. Box (Lo mejor para la gestión de contenidos de empresa)

vía Box Si está considerando una revisión completa de sus sistemas de gestión de documentos, Box es una excelente opción. Su plataforma de uso compartido de archivos impulsada por IA, Intelligent Content Cloud, mejora significativamente la colaboración segura en toda la organización.

En mi experiencia, Box ha sido inestimable para el uso compartido seguro de archivos entre equipos de empresa en cualquier ubicación. Su protección de datos de extremo a extremo y un conjunto de herramientas impulsan la productividad y optimizan los flujos de trabajo. Es un activo indispensable para cualquier corporación moderna que necesite un almacenamiento en la nube seguro.

Las mejores funciones de Box

Gestione contenidos de forma segura con protección de datos de extremo a extremo

Automatice los flujos de trabajo y los procesos para ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual

Colabore en archivos de forma segura entre equipos con edición y uso compartido en tiempo real

Utilice herramientas basadas en IA para mejorar la gestión de contenidos y la toma de decisiones

Límites de Box

Los problemas de transición de Box Sync a Box Drive pueden dar lugar a transferencias de archivos incompletas, lo que obliga a los usuarios a verificar la migración de cada archivo manualmente

La interfaz de usuario de Box Drive a veces no refleja con precisión el estado actual de los archivos, lo que lleva a confusión sobre si los archivos se actualizan en la nube o solo se almacenan localmente

Precios de Box

Business: 20 $/mes

20 $/mes Business Plus: 33 $/mes

33 $/mes Empresa: 47 $/mes

47 $/mes Enterprise Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Box

G2: 4,2/5 (4.954 opiniones)

4,2/5 (4.954 opiniones) **Capterra 4.4/5 (5.432 críticas)

3. Dropbox (Lo mejor para la gestión optimizada de archivos)

via buzón Dropbox consolida el almacenamiento, el uso compartido y la colaboración en una única plataforma de almacenamiento en la nube, mejorando nuestro trabajo. Es un herramienta de colaboración segura que compatibiliza la edición y gestión de documentos y vídeos directamente dentro de la plataforma.

Además, Dropbox Paper permite almacenar documentos fácilmente y acceder a ellos desde cualquier lugar, mientras que las anotaciones de Dropbox permiten a los usuarios resaltar y comentar imágenes para obtener comentarios eficaces.

Sus funciones, como la edición de PDF dentro de la plataforma, la grabación de vídeo y la firma de documentos, optimizan mis flujos de trabajo de forma significativa. Gracias a su interfaz intuitiva y a su sólida seguridad, puedo gestionar tareas y colaborar con mi equipo de forma eficaz, al tiempo que me aseguro de que mis datos permanecen protegidos y accesibles.

Las mejores funciones de Dropbox

Almacena y comparte archivos de forma eficiente en una plataforma integrada

Edita archivos PDF, firma documentos y realiza un seguimiento del compromiso sin salir de Dropbox

Accede y gestiona archivos sin conexión con facilidad a través de sus apps para escritorio y móvil

Colabora sin esfuerzo con tu equipo y entrega trabajo rápidamente desde cualquier ubicación

Límites de Dropbox

La sincronización puede demorarse ocasionalmente, lo que puede retrasar el acceso a los archivos en momentos críticos

Aunque en general es seguro, algunos usuarios han expresado su preocupación por la solidez de las medidas de seguridad en comparación con las soluciones de almacenamiento seguro dedicadas

Precios de Dropbox

Más: 11,99 $/mes

11,99 $/mes Esenciales : 19,99 $/mes

: 19,99 $/mes Business: 18 $/mes

18 $/mes Business Plus: 30 $/mes

30 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dropbox

G2: 4,4/5 (más de 27.000 opiniones)

4,4/5 (más de 27.000 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 21.000 opiniones)

4. Microsoft OneDrive (el mejor por su completa integración en la nube)

vía

https://support.microsoft.com/en-us/office/collaborate-in-onedrive-d8a2a19a-e306-4ca5-9b00-19b0e96890d6 microsoft /%href/

Si necesitas una solución segura para compartir archivos en tu empresa que se integre a la perfección con Microsoft 365, considera Microsoft OneDrive. Como software de gestión de documentos le permite guardar, acceder y gestionar archivos de forma fiable en varios dispositivos.

En mi experiencia, las capacidades de uso compartido seguro y las herramientas de productividad de OneDrive -como la recuperación de archivos y la sincronización en tiempo real- han sido esenciales para mantener los proyectos de equipo en marcha y garantizar la integridad de los datos.

Las mejores funciones de Microsoft OneDrive

Sincroniza tus archivos en todos los dispositivos para disponer siempre de la versión más reciente

Colabora en documentos con compañeros de equipo, viendo las actualizaciones inmediatamente

Recupera datos perdidos restaurando versiones anteriores de archivos fácilmente

Trabaja de forma eficiente en todo el ecosistema de Microsoft 365

Limitaciones de Microsoft OneDrive

La sincronización requiere una conexión (a internet) estable, y el rendimiento podría degradarse con un ancho de banda bajo, arriesgando la pérdida de datos

La sincronización inicial de archivos o carpetas de gran tamaño puede llevar mucho tiempo

Precios de Microsoft OneDrive

OneDrive para empresas (plan 1): 5 $/mes (facturación anual)

5 $/mes (facturación anual) Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mes (facturación anual)

6 $/mes (facturación anual) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneDrive

G2: 4.3/5 (9,574 reseñas)

4.3/5 (9,574 reseñas) Capterra: 4.5/5 (12,002 opiniones)

5. WeTransfer (Mejor para transferencias de archivos grandes)

/%img/ WeTransfer WeTransfer simplifica el envío de archivos de gran tamaño en línea, permitiéndole subir y compartir archivos de hasta 2 GB de forma gratuita, con opciones para ampliar la capacidad hasta 200 GB por transferencia.

Recomiendo este software de uso compartido de archivos para profesionales creativos que a menudo necesitan intercambiar archivos de proyectos importantes y prefieren evitar las molestias del correo electrónico o los métodos de almacenamiento físico. Es una solución sencilla y eficaz para gestionar transferencias de archivos de gran tamaño.

Las mejores funciones de WeTransfer

Envía archivos grandes de hasta 2 GB fácilmente de forma gratuita/a y más con planes de pago

Gestiona y almacena tus proyectos con hasta 1 TB de almacenamiento personal

Mejora la colaboración con portales ilimitados y revisiones para recibir comentarios

Limitaciones de WeTransfer

La carga y descarga puede ser lenta, especialmente con archivos muy grandes, lo que puede afectar a los cronogramas de los proyectos

La versión gratuita restringe el uso compartido de archivos a sólo tres destinatarios, lo que puede ser un límite para los proyectos de colaboración

Precios de WeTransfer

Free Forever gratis, para siempre

gratis, para siempre Pro: $15/mes (facturado anualmente)

$15/mes (facturado anualmente) Premium: 25 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de WeTransfer

G2: 4.6/5 (501 opiniones)

4.6/5 (501 opiniones) Capterra: 4.8/5 (2,944 opiniones)

6. GoAnywhere MFT (Lo mejor para almacenamiento y transferencia segura de archivos de gran volumen)

via GoAnywhere MFT GoAnywhere MFT es un robusto gestor de software de organización de archivos diseñado para organizaciones que necesitan un intercambio de datos fiable y automatizado. Es compatible con protocolos esenciales como HTTPS, SFTP y FTPS, que son fundamentales para proteger los datos tanto en tránsito como cuando se almacenan.

Esta plataforma es especialmente valiosa para cualquier organización como la nuestra, que maneja grandes volúmenes de datos y necesita cumplir normativas estrictas como HIPAA, PCI DSS y GDPR. Es una herramienta fiable para transferir de forma segura sus datos confidenciales y garantizar el cumplimiento en todas las transacciones".

GoAnywhere MFT mejores funciones

Proteja los datos durante la transferencia con protocolos seguros

Automatice las transferencias con desencadenantes y programación para agilizar los procesos

Garantice el cumplimiento de HIPAA, PCI DSS y GDPR mediante un cifrado y autenticación sólidos

Limitaciones de GoAnywhere MFT

Los elevados costes pueden resultar prohibitivos para las pequeñas y medianas empresas

La compleja configuración requiere una importante experiencia en TI, lo que podría ser un reto para las organizaciones sin recursos de TI dedicados

Precios de GoAnywhere MFT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GoAnywhere MFT

G2: 4.7/5 (215 votos)

4.7/5 (215 votos) Capterra: 4.8/5 (125 votos)

7. FileCloud (El mejor para un uso compartido de archivos seguro y personalizable)

via Nube de archivos FileCloud ofrece un uso compartido de archivos altamente personalizable y seguro para las necesidades de las empresas. Es adecuado para corporaciones que necesitan funciones sólidas de protección de datos y cumplimiento de normativas. Se integra sin problemas con los sistemas informáticos existentes y es compatible tanto con la nube como con las instalaciones locales, lo que lo hace versátil para las distintas necesidades de las empresas.

Para mí, lo que realmente distingue a FileCloud son sus avanzadas funciones de seguridad, como el cifrado robusto y la gestión de derechos digitales. Estas medidas garantizan que tus datos sensibles permanezcan siempre protegidos de accesos no autorizados.

Las mejores funciones de FileCloud

Despliegue flexible en entornos en la nube, locales o híbridos

Personalice ampliamente para reflejar su marca y controlar la experiencia del usuario

Garantice la seguridad con herramientas integrales de protección de datos y cumplimiento de normativas

Gestione archivos de forma eficiente con potentes funciones de administración y gobernanza

Limitaciones de FileCloud

Sus complejas funciones pueden requerir formación adicional, lo que puede ralentizar la adopción por parte de los usuarios y reducir la eficiencia

Su mayor coste en comparación con algunos competidores puede forzar el presupuesto, especialmente para las organizaciones más pequeñas

Precios de FileCloud

Básico: 12,50 $/mes

12,50 $/mes Avanzado: 18,75 $/mes

18,75 $/mes GovCloud: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FileCloud

G2: 4,5/5 (144 opiniones)

4,5/5 (144 opiniones) **Capterra 4.6/5 (224 opiniones)

8. Progress MOVEit (Lo mejor para transferencias de archivos seguras basadas en el cumplimiento de normativas)

a través de Progreso MOVEit ofrece una completa solución de transferencia de archivos gestionada (MFT) que permite a las empresas gestionar y controlar las transferencias de datos críticos para el negocio de forma segura. Soporta la compatibilidad con varios estándares como PCI-DSS, HIPAA, GDPR y más, garantizando que los archivos confidenciales se transfieran de forma segura y confiable.

MOVEit es crucial para mantener la seguridad e integridad de los datos. Gestiona de forma fiable sus transferencias de datos y le ayuda a cumplir los requisitos normativos, por lo que es una parte clave de su estrategia de protección de datos.

MOVEit mejores funciones

Garantice el cumplimiento de normas como PCI, HIPAA y GDPR

Automatice las transferencias de archivos para reducir los errores humanos y mejorar la eficiencia

Transferencia de datos segura con protocolos de cifrado sólidos

Supervise y registre las actividades para completar los registros de auditoría y la gobernanza

Límites de MOVEit

La gestión de notificaciones por correo electrónico para múltiples tareas puede resultar tediosa debido a la falta de control centralizado

La configuración inicial puede ser compleja, especialmente para organizaciones con requisitos complejos o conocimientos técnicos limitados

Precios de MOVEit

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MOVEit

G2: 4.4/5 (439 opiniones)

4.4/5 (439 opiniones) **Capterra 4.7/5 (93 opiniones)

9. Axway MFT Cloud Services (Mejor para la gestión de archivos escalable basada en la nube)

www.axway.com

www.axway.com https://blog.axway.com/product-insights/amplify-platform/axway-amplify-platform-api-calls_ servicios en la nube de Axway MFT /%href/

El servicio de almacenamiento en la nube MFT de Axway ofrece alta disponibilidad, entornos seguros y gestión experta. Es perfecto para organizaciones que buscan las ventajas de operaciones de transferencia de archivos en la nube sin las complejidades de la gestión interna.

Para la gestión de datos confidenciales, Axway MFT garantiza un uso compartido de datos seguro y el cumplimiento de los estándares clave, integrándose a la perfección con nuestros servicios en la nube existentes. Soporta a las organizaciones en el impulso de la eficiencia operativa y la mejora de la seguridad de los datos.

Mejores funciones de Axway MFT

Garantiza una alta disponibilidad con un tiempo de actividad de hasta el 99,99% en implementaciones en la nube

Mantener estrictos controles de seguridad en un entorno de nube privada gestionada por un único inquilino

Automatización de la supervisión y las alertas para una protección permanente frente a las amenazas

Externalizar el mantenimiento de la infraestructura, el software y la seguridad

Limitaciones de Axway MFT

Las opciones de personalización pueden ser limitadas debido a la naturaleza gestionada del servicio en la nube

La transición a un servicio gestionado en la nube puede requerir ajustes en los flujos de trabajo y procesos informáticos

La dependencia de los acuerdos de nivel de servicio puede variar, lo que requiere una cuidadosa selección para adaptarse a las necesidades de la organización

Precios de Axway MFT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Axway MFT

G2: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

4,5/5 (más de 60 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Sharefile de Citrix (El mejor para portales de clientes seguros)

vía compartir archivo ShareFile simplifica el uso compartido seguro de archivos para las necesidades de la empresa, al tiempo que mejora la productividad y la colaboración entre equipos. Optimiza las tareas rutinarias y se integra a la perfección con las herramientas de trabajo más populares para garantizar un flujo de trabajo fluido.

Con funciones como el uso compartido y la colaboración seguros, portales de cliente intuitivos y funciones rápidas de firma electrónica, ShareFile está diseñado para mejorar la experiencia del cliente. Además, con plantillas de impuestos personalizadas listas para usar, optimiza los procesos financieros y ayuda a los usuarios a cumplir los requisitos de forma eficaz.

ShareFile mejores funciones

Comparta documentos de forma segura con cifrado avanzado

Soporte completo de compatibilidad para sectores como el sanitario y el financiero

Automatización de tareas rutinarias para mejorar la eficacia y el servicio al cliente

Límites de ShareFile

Los usuarios no familiarizados con la tecnología en la nube pueden necesitar tiempo para adaptarse a las funciones de ShareFile

Editar el mismo documento a la vez puede causar conflictos, lo que podría dar lugar a pérdida de datos o confusión

Precios de ShareFile

Avanzado: 17,60 $/mes

17,60 $/mes Premium: 27,50 $/mes

27,50 $/mes Avanzado para Contabilidad : 45,83 $/mes

: 45,83 $/mes **Sala de datos virtual:75 $/mes

Valoraciones y reseñas de ShareFile

G2: 4,2/5 (1.422 opiniones)

4,2/5 (1.422 opiniones) Capterra: 4.5/5 (398 opiniones)

Otro software de gestión de archivos y colaboración

Aunque hay muchas herramientas disponibles para la gestión de archivos y la colaboración, ClickUp destaca por sus versátiles funciones adaptadas para mejorar el flujo de trabajo y la productividad.

aproveche el uso compartido seguro de archivos para las necesidades de su empresa con ClickUp_

ClickUp ofrece sólidas funciones de colaboración en las que puede editar en tiempo real, comentar y convertir texto en tareas rastreables. Esto mejora la comunicación y la gestión de proyectos dentro de su equipo. ClickUp centraliza la comunicación y la gestión de archivos con la garantía añadida de la seguridad de los datos.

Por ejemplo, con Documentos de ClickUp con ClickUp Docs, puede crear, gestionar y compartir documentos y wikis de forma segura mientras los conecta directamente a sus flujos de trabajo. Esta integración ayuda a su equipo a ejecutar ideas de forma eficaz, facilitando el acceso y el uso de hojas de ruta y bases de conocimientos.

Acceso a medida para los miembros del equipo en ClickUp Docs para salvaguardar los datos confidenciales

Además, Búsqueda conectada de ClickUp simplifica la búsqueda de archivos en ClickUp y en cualquier aplicación conectada. Su potente función de búsqueda reduce el tiempo dedicado a navegar por diferentes plataformas, facilitando la localización y el uso compartido de la información que necesita.

encuentre archivos rápidamente en todas las apps con ClickUp_

Con la documentación colaborativa de ClickUp, podrá::

Colaborar en tiempo real editando documentos simultáneamente y etiquetando a los miembros del equipo para una comunicación eficaz

Proteger sus datos con ajustes de permisos avanzados y funciones de seguridad preparadas para el cumplimiento de normativas con el fin de proteger la información confidencial

Vincular documentos directamente a tareas o proyectos específicos, garantizando que todos los archivos relevantes estén accesibles en el contexto del flujo de trabajo

Además, **Detección de colaboración de ClickUp mejora el uso compartido de archivos permitiéndote ver si tus compañeros de equipo están viendo o editando simultáneamente una tarea, añadiendo comentarios o realizando cambios en tiempo real. Esto proporciona una experiencia de colaboración fluida y le mantiene informado sobre las actividades simultáneas.

añada figuras a su lienzo, enlácelas a su flujo de trabajo y compártalas fácilmente con su equipo mediante las Pizarras ClickUp

Además, con Pizarras ClickUp con ClickUp, tú y tu equipo podéis colaborar en tiempo real, intercambiar ideas y planificar proyectos juntos. Esto resulta especialmente útil para los alumnos visuales, a los que les resulta más útil ver las ideas que leerlas.

Ofrece funciones dinámicas para capturar y desarrollar ideas al instante. Puede dibujar maquetas, crear gráficos de flujo y convertir conceptos en tareas o flujos de trabajo procesables directamente desde el Tablero. Con el guardado automático, puedes volver a tu trabajo en cualquier momento sin perder el progreso.

ClickUp ofrece funciones avanzadas de seguridad gracias a su capacidad para compartir archivos en la nube

Las mejores funciones de ClickUp

Comparta archivos fácilmente con su equipo y haga un seguimiento de los mismos mediante diversas vistas y herramientas

Cree y gestione documentos y wikis, integrándolos con flujos de trabajo para una mejor ejecución de los proyectos

Colabore en tiempo real editando documentos conjuntamente y etiquetando a los miembros del equipo

Garantice la seguridad de los datos con ajustes avanzados de permisos y funciones de cumplimiento de normativas

Vincule documentos a tareas para facilitar el acceso y el contexto dentro de sus proyectos

Realice un seguimiento de las actualizaciones y los cambios efectuados por los miembros del equipo mediante notificaciones en tiempo real

Diseñe y comparta contenidos visuales para lluvias de ideas y planificaciones

Guarde el trabajo automáticamente para evitar la pérdida de datos y reanudar fácilmente las tareas

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones avanzadas de colaboración puede resultar difícil de dominar para algunos usuarios

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis/a

: gratis/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.700 opiniones)

4,7/5 (más de 9.700 opiniones) Capterra: 4,6/5 (4.200+ opiniones)

Optimice su proceso de uso compartido de archivos con ClickUp

Elegir el sistema de gestión documental adecuado es esencial para compartir y crear documentos de forma segura.

ClickUp destaca como una plataforma segura que simplifica su flujo de trabajo al combinar la gestión de documentos, el seguimiento de proyectos y la colaboración en equipo en una sola plataforma. Gracias a sus funciones de uso compartido seguro de archivos, los equipos que dan prioridad a la seguridad de los datos pueden trabajar sin estrés.

Con un amplio intervalo de funciones y plantillas personalizables y listas para usar, le ayuda a agilizar procesos, automatizar tareas y mantener organizado a su equipo, todo ello garantizando la seguridad de sus datos.