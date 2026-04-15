Reunión con los 15 mejores GPT para SEO en [año]

Como bien sabes, hoy en día la optimización para motores de búsqueda ya no se limita a los enlaces azules. Se trata de una compleja interacción entre resúmenes de IA, citas de modelos de lenguaje grande (LLM) y resultados hiperpersonalizados.

Crear manualmente grupos de palabras clave o adivinar la intención de búsqueda ya no funciona. Necesitas herramientas que puedan encargarse de parte del trabajo pesado. ChatGPT es útil, pero resulta un poco genérico. Los GPT personalizados, entrenados específicamente para tareas concretas, son tu mejor opción.

¿El reto? Encontrar los mejores GPT para esta tarea.

En esta entrada del blog, hemos recopilado una lista de los mejores GPT para SEO con el fin de ayudarte a ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Se trata de GPT personalizados que realmente merecen la pena para tus créditos de API en lo que respecta a auditorías técnicas, autoridad temática y posicionamiento. 🎯

Nombre de la herramienta Ideal para Funciones principales Precios Guía de SEO para evaluadores de calidad Ajustar el contenido a los estándares E-E-A-T de Google Evaluación E-E-A-T, desglose de las directrices para evaluadores de calidad, comentarios de auditoría estructurados Precios personalizados GPT para la creación de enlaces SEO Prospección escalable de backlinks y automatización de la captación Identificación de oportunidades de enlaces, borradores de campañas de divulgación, análisis de carencias en los backlinks Precios personalizados Julian Goldie GPT Estrategias de creación de enlaces probadas en la práctica y guías de SEO basadas en IA Estructuras avanzadas de creación de enlaces, optimización de palabras clave, indicaciones de divulgación escalables Precios personalizados ¿Es un factor de posicionamiento GPT? Aclarando las señales reales de posicionamiento de Google frente a los mitos del SEO Evaluación de factores de posicionamiento, análisis de actualizaciones de SEO, priorización de la optimización Precios personalizados Analizador de consultas de búsqueda Descifrando la intención de los SERP y los patrones de posicionamiento de las páginas Desglose del tipo de página en el posicionamiento, identificación de la intención, análisis de patrones estructurales Precios personalizados Herramienta de optimización de la intención de búsqueda Alinear la intención del contenido con las expectativas de calidad de Google Identificación de la intención principal y secundaria, análisis de la diferencia entre el borrador y los resultados de búsqueda (SERP), alineación de la calidad Precios personalizados Gráfico de dispersión de cambios en el posicionamiento de palabras clave de GSC Visualización del impacto de las actualizaciones de los algoritmos en el rendimiento de las palabras clave Comparación de posiciones antes y después, visualización mediante diagramas de dispersión, detección de valores atípicos Precios personalizados Creador gratuito de esquemas de contenido para blogs de SEO Crear rápidamente estructuras de blog adaptadas a los SERP Esquemas centrados en el SEO, estructuras de títulos basadas en patrones de posicionamiento, sugerencias de profundidad temática Precios personalizados Creador de mapas temáticos de SEO Crear autoridad temática estructurada en tu nicho Creación de mapas temáticos, agrupación TOFU/MOFU/BOFU, soporte para enlaces internos Precios personalizados Herramienta de agrupación de palabras clave Evitar la canibalización de palabras clave a gran escala Agrupación semántica de palabras clave, reducción de duplicados, refuerzo de la autoridad temática Precios personalizados Asistente de implementación de GA4 Solucionar configuraciones desordenadas de GA4 y lagunas en el seguimiento Diagnóstico de la configuración de GA4, recomendaciones sobre la estructura de eventos, claridad en la atribución Precios personalizados Post Cheetah SEO Análisis instantáneo del rendimiento SEO a nivel de página Evaluación de la alineación de palabras clave, deficiencias de SEO on-page, evaluación de la calidad del contenido Precios personalizados Ella sabe de texto alternativo Optimización de imágenes escalable y centrada en la accesibilidad Generación de texto alternativo sensible al contexto, accesibilidad + equilibrio de palabras clave, optimización por lotes Precios personalizados Ingeniero de rendimiento web Mejora de los Core Web Vitals y del rendimiento técnico Diagnóstico de Core Web Vitals, recomendaciones para la optimización de recursos y soluciones centradas en la experiencia de usuario Precios personalizados Schema Advisor GPT Implementación de marcado de esquemas preciso y orientado a resultados Recomendaciones personalizadas de Schema.org, elegibilidad para resultados enriquecidos, alineación de datos estructurados Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Cómo encajan los GPT en los flujos de trabajo de SEO

Un GPT personalizado es un asistente de IA personalizado basado en ChatGPT de OpenAI, diseñado para realizar tareas específicas. Cuenta con tres componentes principales:

Función Qué hace Instrucciones Un conjunto permanente de «reglas» que indican a la IA cómo actuar, qué tono utilizar y qué pasos seguir (para que no tengas que repetir tus indicaciones cada vez). Conocimientos Puedes subir tus propios archivos (PDF, hojas de cálculo, documentos) y el GPT les dará prioridad frente a sus datos de entrenamiento generales. Funcionalidades Puedes activar o desactivar funciones específicas, como Navegación web, DALL-E (generación de imágenes) o Intérprete de código (análisis de datos).

En el ámbito del SEO, los GPT son herramientas esenciales para optimizar el contenido, crear textos ricos en palabras clave y potenciar la interacción de los usuarios con sugerencias de contenido perspicaces y contextualmente relevantes.

Como ventaja adicional, puedes subir las directrices de tu marca, listas de palabras clave y ejemplos del contenido que prefieres. El GPT personalizado generará entonces resultados que se ajusten a los estándares de tu marca y de SEO, sin que tengas que volver a explicarlo todo.

⚙️ Bonus: Aprende a citar correctamente ChatGPT en los informes de SEO y a garantizar la atribución adecuada en tus investigaciones.

📖 Lee también: Casos de uso de ChatGPT con ejemplos de indicaciones y sugerencias de uso

¿Qué hace que un GPT sea bueno para el SEO?

Un GPT de SEO de alta calidad no se limita a escribir texto, sino que sigue una lógica estratégica específica. Genera de forma constante resultados alineados con las búsquedas, sensibles a la intención y con una estructura sólida que realmente mejoran el posicionamiento y atraen tráfico.

Los modelos más eficaces producen contenido relevante en cada contexto, generan metadescripciones y ayudan con el marcado de esquemas y los datos estructurados.

Las características clave que hacen que un modelo GPT sea excelente para el SEO incluyen:

Generación y optimización de contenido : crea entradas de blog, : crea entradas de blog, descripciones de productos y artículos optimizados para SEO que resultan atractivos tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda.

Investigación y estrategia de palabras clave : identifica palabras clave relevantes, incluidas frases de cola larga, y analiza el contenido de la competencia para definir estrategias de objetivos de posicionamiento.

Asistencia para el SEO on-page : crea etiquetas meta y títulos, y sugiere mejoras para una mejor legibilidad y puntuaciones E-E-A-T (experiencia, pericia, autoridad y fiabilidad).

Soporte técnico en SEO: Puede generar datos estructurados o marcado de esquemas, escribir fragmentos de código para desarrolladores web y mejorar la estructura del sitio web para facilitar el rastreo.

Eficiencia y escalabilidad: ahorra tiempo al automatizar tareas rutinarias de SEO, como la generación de metadatos o el análisis de contenido para introducir mejoras

Consideraciones importantes:

Limitaciones: Los modelos GPT carecen de métricas detalladas, como el volumen de búsqueda y la dificultad de las palabras clave, por lo que requieren el uso de herramientas específicas como complemento.

Supervisión humana: Los mejores resultados se obtienen utilizando la IA para la investigación y la redacción, seguidas de una edición manual para garantizar la calidad, la voz de la marca y la precisión.

Los 15 mejores GPT para SEO (asistentes de IA para mejorar el posicionamiento)

No todos los GPT merecen tu tiempo para el SEO. Estos son los que dan buenos resultados.

Nota: Los precios de las herramientas de SEO basadas en GPT suelen ser personalizados y dependen del uso, las funciones y la escala.

1. Quality Raters SEO Guide (Ideal para adaptar el contenido a los estándares E-E-A-T de Google)

a través de ChatGPT

Posicionarse en nichos competitivos implica cumplir con los estándares de calidad de Google. Este GPT te ayuda a pensar como un evaluador de calidad, no solo como un redactor de contenido.

Analiza tu contenido según los principios E-E-A-T y señala lo que falta. ¿El resultado? Páginas más sólidas y creíbles, diseñadas para posicionarse.

Guía SEO de Quality Raters: las mejores funciones

Desglosa las directrices de Google para evaluadores de calidad en criterios prácticos que puedes aplicar a la redacción de blogs, páginas de productos y páginas de destino.

Evalúa el contenido según los principios E-E-A-T (experiencia, pericia, autoridad y fiabilidad) y destaca las deficiencias

Te ayuda a perfeccionar la estrategia de contenido para sectores regulados o sensibles mediante comentarios contextuales claros

Genera comentarios estructurados que puedes utilizar en auditorías de SEO, informes para clientes y revisiones internas para agencias

Limitaciones de la Guía SEO de Quality Raters

No es un proveedor de métricas en tiempo real como el volumen de búsqueda, la dificultad de las palabras clave o los datos de Google Analytics.

Funciona mejor como una capa de revisión cualitativa, por lo que seguirás necesitando herramientas específicas de investigación de palabras clave y de SEO técnico.

Precios de la Guía SEO de Quality Raters

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de la Guía SEO de Quality Raters

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡 Consejo profesional: Consigue una redacción impecable con ClickUp Brain MAX. Puedes dictar el contenido en Talk to Text, en lugar de escribirlo todo manualmente. Brain MAX: Lo transcribe y corrige automáticamente las palabras de relleno

Simplifica frases complejas y enrevesadas para facilitar la lectura

Adapta el tono y el estilo, ya sea que lo necesites académico para un trabajo de investigación, informal para una publicación en un foro o conciso para notas de estudio.

📖 Lee también: Cómo usar ChatGPT para el marketing

2. GPT para la creación de enlaces SEO (ideal para la prospección escalable de backlinks y la automatización de la divulgación)

a través de ChatGPT

Los backlinks siguen siendo importantes, pero la captación manual no es escalable. Este GPT te ayuda a convertir la creación de enlaces en un proceso repetible.

Encuentra oportunidades, estructura listas de clientes potenciales y redacta mensajes de captación. Eso significa una ejecución más rápida sin perder el rumbo.

Las mejores funciones del GPT para la creación de enlaces SEO

Identifica oportunidades de enlaces basadas en la investigación de nichos y palabras clave

Genera borradores de comunicación alineados con tu marca y las metas de tu campaña

Estructura listas de clientes potenciales para agencias con gran volumen de trabajo

Te ayuda a analizar las carencias en los backlinks y los datos de la competencia

Limitaciones de los GPT para la creación de enlaces SEO

No sustituye a los rastreadores de backlinks especializados ni a las suites completas de SEO para análisis en profundidad.

El outreach sigue requiriendo supervisión humana para mantener la calidad y evitar señales de spam

Precios de GPT para la creación de enlaces SEO

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GPT para la creación de enlaces SEO

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 ClickUp Insight: El 88 % de las personas utiliza ya la IA de alguna forma, y un impresionante 55 % la utiliza varias veces al día. A medida que la IA se convierte en una herramienta cotidiana para los profesionales, su rol en la investigación, la gestión de tareas y la toma de decisiones sigue creciendo. ClickUp mejora estos flujos de trabajo impulsados por IA al integrar la inteligencia directamente en tu entorno de trabajo. Extrae información clave de documentos densos, recopila actualizaciones de proyectos en tiempo real y convierte las conversaciones en tareas prácticas. Simplifica los procesos complejos, lo que te permite centrarte en el trabajo de mayor impacto.

3. Julian Goldie GPT (Ideal para estrategias de creación de enlaces probadas en la práctica y guías de SEO basadas en IA)

a través de ChatGPT

Si buscas estrategias de SEO probadas, este GPT te las ofrece. Se basa en marcos y guías prácticas de creación de enlaces del mundo real, como el Link Building Mastery Ebook.

Obtendrás orientación estructurada, no consejos superficiales. Esto te facilitará planear, ejecutar y ampliar lo que realmente funciona.

Julian Goldie: las mejores funciones de GPT

Desglosa marcos avanzados de creación de enlaces para agencias

Te ayuda a perfeccionar la optimización de palabras clave y las estrategias de creación de autoridad

Ofrece ideas de indicaciones listas para usar que te ayudarán a ampliar la creación de contenido y el alcance

Combina la creación táctica de enlaces con una estrategia de contenido más amplia y metas de posicionamiento

Julian Goldie Limitaciones de GPT

Se centra principalmente en la adquisición de enlaces, por lo que seguirás necesitando herramientas independientes para realizar análisis en profundidad y auditorías técnicas.

Funciona mejor cuando se combina con tus propios datos de rendimiento y el contexto de tu nicho

Precios de Julian Goldie GPT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Julian Goldie GPT

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Cómo realizar estudios de usuarios

4. ¿Es un factor de posicionamiento GPT? (Ideal para aclarar las señales reales de posicionamiento de Google frente a los mitos del SEO)

a través de ChatGPT

El SEO está lleno de opiniones. Este GPT te ayuda a separar los hechos del ruido.

Explica qué factores influyen realmente en el posicionamiento y cuáles no. Así podrás centrar tus esfuerzos donde realmente importan.

¿Es un factor de posicionamiento? Las mejores funciones de GPT

Evalúa si hay elementos específicos que influyen en el posicionamiento en Google

Desglosa las actualizaciones de SEO en información práctica

Te ayuda a priorizar los esfuerzos de optimización en torno a factores de posicionamiento contrastados

Proporciona soporte para la planificación estratégica para la creación de contenido y el SEO técnico

¿Es un factor de posicionamiento? Limitaciones de los GPT

No sustituye a las plataformas de auditoría completas ni a las herramientas de análisis prácticas

Centrados en la validación del posicionamiento, no en la investigación general de palabras clave ni en la adquisición de enlaces

¿Es un factor de posicionamiento? Precios de GPT

Precios personalizados

¿Es un factor de posicionamiento? Valoraciones y reseñas de GPT

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🤝 Recordatorio amistoso: La IA aprende de los datos existentes, lo que significa que puede heredar sesgos. Analiza siempre los resultados de forma crítica y ten en cuenta las posibles imprecisiones, especialmente cuando se trate de temas delicados.

5. SEO: Search Query Analyzer (Ideal para descifrar la intención de las SERP y los patrones de posicionamiento de las páginas)

a través de ChatGPT

Antes de crear contenido, debes comprender la SERP. Este GPT analiza qué resultados ya están posicionados y por qué.

Muestra la intención, los formatos y los patrones de los resultados principales. Eso significa que puedes crear contenido que se ajuste a lo que Google valora.

Las mejores funciones de Search Query Analyzer para consultas

Desglosa los tipos de páginas en los rankings para consultas específicas

Identifica la intención comercial, informativa o de transacción

Destaca los patrones estructurales comunes en los primeros resultados

Proporciona soporte para la creación de contenido más inteligente, en consonancia con los factores de posicionamiento

Limitaciones del analizador de consultas de búsqueda

Centrados en el análisis de SERP, no en análisis completos del sitio web ni en auditorías

No sustituye a las herramientas de investigación de palabras clave en profundidad

Precios de Search Query Analyzer

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Search Query Analyzer

G2: No hay suficientes reseñas

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6. Herramienta de optimización de la intención de búsqueda GPT (ideal para alinear la intención del contenido con las expectativas de calidad de Google)

a través de ChatGPT

Un buen SEO comienza por entender la intención del usuario. Este GPT te ayuda a adaptar tu contenido a lo que los usuarios realmente buscan.

Va más allá de la optimización superficial de palabras clave y pone de relieve las diferencias entre tu borrador y la SERP. Como resultado, tus páginas parecen más relevantes y obtienen mejores resultados.

Las mejores funciones de Search Intent Optimization

Identifica la intención de búsqueda primaria y secundaria detrás de las palabras clave objetivo

Alinea el contenido con los estándares de calidad y evaluación de Google

Destaca las diferencias entre tu borrador y las expectativas de la SERP

Refuerza la planificación estratégica para la redacción de blogs, páginas de destino y contenido comercial

Limitaciones de la optimización de la intención de búsqueda

No sustituye a las plataformas de análisis en profundidad ni a los rastreadores SERP completos

Centrados en la alineación de la intención más que en la búsqueda general de palabras clave

Precios de GPT para la optimización de la intención de búsqueda

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GPT para la optimización de la intención de búsqueda

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🤝 Recordatorio: Los GPT pueden generar referencias académicas convincentes pero inexistentes. Comprueba siempre las fuentes generadas por IA para garantizar su exactitud antes de citarlas en tus investigaciones.

a través de ChatGPT

Cuando el tráfico cambia, necesitas claridad rápidamente. Este GPT convierte los datos de Search Console en gráficos claros.

Podrás detectar rápidamente mejoras, caídas y valores atípicos. Esto te permitirá responder con mayor confianza a las actualizaciones de los algoritmos.

Las mejores funciones del gráfico de dispersión de cambios en el posicionamiento de palabras clave de GSC

Compara las posiciones de las palabras clave antes y después de las actualizaciones de Google

Visualiza la volatilidad del posicionamiento mediante el análisis de diagramas de dispersión

Destaca los valores atípicos que requieren una investigación más profunda

Proporciona soporte para realizar evaluaciones del impacto de las actualizaciones en múltiples sitios web

Limitaciones del gráfico de dispersión de cambios en el posicionamiento de palabras clave de GSC

Requiere exportaciones de datos de Search Console limpias y precisas

Centrados en la evolución del posicionamiento, no en análisis técnicos o de contenido exhaustivos

Gráfico de dispersión de precios de los cambios en el posicionamiento de palabras clave de GSC

Precios personalizados

GSC: cambios en el posicionamiento de palabras clave, gráfico de dispersión, valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Creador gratuito de esquemas de contenido para blogs SEO (ideal para crear rápidamente estructuras de blog alineadas con los SERP)

a través de ChatGPT

Este GPT te ayuda a pasar de la palabra clave al esquema en cuestión de minutos. Se acabó la ansiedad ante la página en blanco.

Crea estructuras organizadas y optimizadas para SEO basadas en lo que está posicionado. De esta forma, puedes escribir más rápido sin omitir secciones clave.

Las mejores funciones del creador de esquemas de contenido para blogs de SEO

Genera esquemas de blogs centrados en el SEO en torno a palabras clave objetivo

Estructura los títulos basándose en patrones de posicionamiento y estrategias de SEO

Ofrece sugerencias para reforzar la profundidad temática y la autoridad

Compatibilidad con flujos de trabajo escalables para agencias que gestionan múltiples sitios web

Limitaciones del creador de esquemas de contenido para blogs de SEO

No sustituye a un análisis exhaustivo de las deficiencias de la competencia ni a las herramientas de análisis completas

Requiere un ajuste humano en cuanto al tono, la experiencia y la posición de marca

Precios del creador de contenido de SEO Blog

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SEO Creator de contenido

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Capterra: No hay suficientes reseñas

9. SEO Topical Map Maker (Ideal para crear autoridad temática estructurada en tu nicho)

a través de ChatGPT

El SEO no se limita a las publicaciones individuales. Este GPT te ayuda a planear grupos temáticos completos, para que puedas generar una visibilidad que se acumule con el tiempo.

Funciona como un generador de autoridad temática, correlacionando tu estrategia de contenido en torno a un pilar central. Esto garantiza que tus sitios web envíen señales claras de relevancia a los motores de búsqueda.

Las mejores funciones de SEO Topical Map Maker

Crea mapas temáticos estructurados en torno a palabras clave principales

Organiza el contenido TOFU, MOFU y BOFU en grupos lógicos

Refuerza los enlaces internos y la profundidad temática

Proporciona soporte para estrategias de optimización SEO a largo plazo centradas en el crecimiento de la autoridad

Limitaciones de SEO Topical Map Maker

No sustituye a las auditorías técnicas ni al análisis del rendimiento

Requiere una priorización manual basada en las metas de la empresa y los recursos

Precios de SEO Topical Map Maker

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SEO Topical Map Maker

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Cómo utilizar la IA en marketing con ejemplos prácticos

10. Herramienta de agrupación de palabras clave (ideal para evitar la canibalización de palabras clave a gran escala)

a través de ChatGPT

Más contenido no siempre es mejor. Si las páginas se solapan, compiten entre sí.

Este GPT agrupa palabras clave relacionadas en clústeres claros. Así, tu contenido se mantiene enfocado, organizado y más fácil de entender para los motores de búsqueda.

Las mejores funciones de la herramienta de agrupación de palabras clave

Agrupa palabras clave semánticamente similares en grupos claros

Reduce la duplicación y la competencia interna entre sitios web

Facilita una planificación más inteligente de la estrategia de contenido

Refuerza la autoridad temática dentro de estrategias de SEO más amplias

Limitaciones de la herramienta de agrupación de palabras clave

No sustituye a las herramientas avanzadas de volumen de búsqueda de palabras clave ni a las de tendencias.

Requiere revisión humana para garantizar la coherencia con la empresa y captar los matices de la intención de búsqueda

Precios de la herramienta de agrupación de palabras clave

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de la herramienta de agrupación de palabras clave

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Las mejores herramientas de IA para marketing que te ayudarán a mantener la productividad

11. Asistente de implementación de GA4 (ideal para solucionar configuraciones desordenadas de GA4 y lagunas en el seguimiento)

a través de ChatGPT

La mayoría de los equipos instalan GA4. Pocos lo configuran correctamente. Este GPT te ayuda a convertir tu configuración de Google Analytics en una fuente fiable de información para la toma de decisiones.

Identifica lagunas y sugiere mejores estructuras de eventos, para que puedas confiar realmente en tus datos.

Las mejores funciones del Asistente de implementación de GA4

Detecta configuraciones de GA4 incompletas o mal configuradas

Recomienda estructuras de eventos más claras y alineadas con las metas empresariales

Ayuda a alinear el seguimiento con estrategias de SEO centradas en la conversión

Mejora la claridad de la atribución en múltiples canales

Limitaciones del Asistente de implementación de GA4

No sustituye a la depuración manual dentro de Tag Manager o del código

Requiere acceso a detalles precisos de implementación y datos del sitio web

Precios del Asistente de implementación de GA4

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del Asistente de implementación de GA4

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Cómo las agencias de marketing IA pueden transformar tu estrategia digital

12. Post Cheetah SEO (Ideal para el análisis instantáneo del rendimiento SEO a nivel de página)

a través de ChatGPT

A veces, lo único que necesitas es un diagnóstico rápido y práctico. Este GPT te ofrece una revisión rápida y práctica del SEO de cualquier página.

Analiza cómo se ajusta una página a las palabras clave objetivo, la intención de búsqueda y las señales de SEO on-page. Esto te permite priorizar las mejoras sin necesidad de realizar una auditoría técnica completa.

Las mejores funciones de Post Cheetah SEO

Evalúa la alineación de palabras clave y la coincidencia de intenciones

Identifica las deficiencias en las estrategias de SEO on-page de las páginas

Destaca la calidad del contenido y las oportunidades de optimización

Proporciona soporte para una iteración más rápida para las agencias que gestionan múltiples sitios web

Limitaciones de Post Cheetah SEO

Centrados en el análisis SEO a nivel de página, no en rastreos técnicos profundos

No sustituye a las herramientas de análisis ni a las de backlinks de nivel corporativo

Precios de Post Cheetah SEO

Precios personalizados

Publica valoraciones y reseñas de Cheetah SEO

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

13. She Knows Alt Text (Ideal para la optimización de imágenes escalable y centrada en la accesibilidad)

a través de ChatGPT

El texto alternativo suele quedar en un segundo plano. Este GPT te ayuda a hacerlo bien, siempre.

Genera descripciones claras y contextuales para tus imágenes con el fin de mejorar la accesibilidad y el SEO. Esto refuerza la forma en que tu sitio web se comunica con los usuarios y los motores de búsqueda.

Las mejores funciones de She Knows Alt Text

Genera texto alternativo descriptivo acorde con el contexto de la página

Combina los estándares de accesibilidad con una optimización inteligente de palabras clave

Acelera la optimización de imágenes en blogs y redes sociales

Facilita flujos de trabajo de creación de contenido coherentes para agencias

Ella conoce los límites del texto alternativo

Requiere revisión manual para ajustar el tono y los matices de la marca

No sustituye a las estrategias generales de SEO on-page para páginas

Precios de She Knows Alt Text

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de She Knows Alt Text

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

14. Ingeniero de rendimiento web (ideal para mejorar los Core Web Vitals y el rendimiento técnico)

a través de ChatGPT

La velocidad de tu sitio web influye directamente en la experiencia de los usuarios y en cómo lo evalúan los motores de búsqueda. Este GPT te ayuda a detectar qué es lo que está ralentizando el sitio.

Analiza los problemas de rendimiento y sugiere soluciones para mejorar los tiempos de carga, la capacidad de respuesta, etc. De este modo, tu sitio se carga más rápido, funciona con mayor fluidez y ofrece un mejor rendimiento general.

Las mejores funciones de Web Performance Engineer

Diagnostica los problemas de rendimiento que afectan a los Core Web Vitals

Analiza las oportunidades de optimización para imágenes, scripts y recursos

Alinea las correcciones técnicas con los factores de posicionamiento reales

Favorece una mejor experiencia de usuario y estrategias de SEO centradas en la conversión

Limitaciones del ingeniero de rendimiento web

Requiere acceso a informes de rendimiento reales y datos a nivel de sitio web

Centrados en la ingeniería del rendimiento, no en una estrategia de contenido completa

Precios de ingeniero de rendimiento web

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ingenieros de rendimiento web

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

15. Schema Advisor GPT (Ideal para implementar un marcado de esquemas preciso y orientado a resultados)

a través de ChatGPT

Para agencias y profesionales del marketing técnico, este GPT es una capa estratégica dentro de tu conjunto de herramientas de IA. Te ayuda a añadir datos estructurados que mejoran la visibilidad en las búsquedas, sin acumular marcado innecesario.

Además, te orienta sobre qué esquema utilizar y cómo hacerlo. Todo está adaptado a tu modelo de empresa, tu contenido y tus metas de SEO. ¿El resultado? Los motores de búsqueda entienden mejor tu sitio web y tus páginas tienen más probabilidades de obtener buenos resultados.

Las mejores funciones de Schema Advisor GPT

Recomienda el marcado Schema.org adaptado a tipos de páginas específicos

Alinea los datos estructurados con la intención de búsqueda y la estructura del contenido

Favorece una mayor visibilidad gracias a la compatibilidad con resultados enriquecidos

Consolida los fundamentos técnicos del SEO con una lógica de implementación clara

Limitaciones de Schema Advisor GPT

No sustituye a las auditorías técnicas completas ni a las herramientas de pruebas de validación.

Requiere un contexto preciso de la página y detalles sobre la posición de la empresa

Precios de Schema Advisor GPT

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Schema Advisor GPT

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Existen docenas de herramientas GPT para tareas de SEO específicas. Por ejemplo, la herramienta Keyword Clustering Tool tendrá una finalidad diferente a la de Schema Advisor GPT. Pero si añades demasiadas herramientas, acabarás en el tedioso ciclo de la proliferación de la IA.

Ahí es donde destaca una plataforma completa de gestión de flujos de trabajo como ClickUp. En lugar de tratar la IA como un conjunto de herramientas independientes, ClickUp la convierte en un sistema conectado.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp mantiene conectadas las tareas, las conversaciones, la investigación de palabras clave, los análisis y el seguimiento de entregas. En lugar de tener que saltar entre GPT, documentos y hojas de cálculo, puedes gestionar todo en un solo lugar, desde la investigación hasta la ejecución.

Así es como funciona el trabajo.

Organiza la investigación de palabras clave con ClickUp Brain

Empieza por el principio con ClickUp Brain, la IA integrada en ClickUp. Pídele que analice tendencias, datos de la competencia e intenciones de búsqueda, y que genere una lista de palabras clave de gran impacto para tu nicho.

A diferencia de las herramientas GPT y su enfoque limitado, ClickUp Brain consolida la información sobre palabras clave. Esto te ayuda a determinar qué términos priorizar, cómo estructurarlos dentro del contenido y dónde encajan en tu estrategia general de SEO.

Respuesta de ClickUp Brain a la investigación exhaustiva de palabras clave para esta entrada del blog

🦸🏻‍♀️ Prueba el agente Keyword Research Automator en ClickUp. Introduce un tema, la URL de un competidor o un conjunto de palabras clave de partida, y el agente te devolverá un plan de palabras clave estructurado, puntuado y agrupado que, de otro modo, requeriría que un analista a tiempo completo trabajara durante días. Acelera tu proceso de SEO con el agente Keyword Research Automator de automatización

Escribe mejor con ClickUp Brain

Desde la redacción hasta la edición y el pulido con elementos de SEO, ClickUp Brain es un potente socio creativo basado en IA.

Escribe mejor con el generador de contenido de IA de ClickUp Brain

El asistente de redacción con IA puede ayudarte a dar forma a tu primer borrador. El corrector ortográfico puede corregir tus errores tipográficos con delicadeza. Brain también puede ayudarte a crear metadescripciones, títulos, enlaces internos y mejoras en la legibilidad.

¿Lo mejor de todo? Como conoce el contexto de tu trabajo, aprende de tu rendimiento SEO anterior. Sus recomendaciones se adaptan a tus metas y objetivos de SEO, por lo que las optimizaciones son más estratégicas.

💡 Consejo profesional: Utiliza los Superagentes de ClickUp para garantizar un seguimiento coherente de las tareas. Los Super Agents son compañeros de equipo de ClickUp impulsados por IA, diseñados para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos utilizando el contexto de tu entorno de trabajo. Son agentes ambientales que pueden trabajar de forma continua mientras mantienen el acceso controlado. Puedes hacer menciones a los Super Agents, asignarles tareas y enviarles mensajes directamente. Crea un equipo de agentes para gestionar cada paso de tu flujo de trabajo, desde la investigación de palabras clave y la creación de briefings hasta el análisis de SERP, la redacción de contenido y la generación de metadescripciones.

¡Descubre cómo un Super Agent puede encargarse de la tarea de generar títulos de blog optimizados para SEO a gran escala!

Los Superagentes pueden realizar análisis de brechas de palabras clave, auditar elementos de páginas, supervisar perfiles de backlinks y generar recomendaciones de optimización priorizadas. ¡Echa un vistazo a nuestra gama completa de Superagentes de SEO preconfigurados!

Centraliza el trabajo de SEO disperso en documentos de ClickUp que se pueden compartir

La mayor parte del trabajo de SEO acaba fragmentado: listas de palabras clave en hojas de cálculo, esquemas en documentos, comentarios en la sección de comentarios y borradores finales en otro sitio.

Reúne tus briefings, investigaciones y contenidos en un solo lugar con ClickUp Docs

ClickUp Docs lo reúne todo. Puedes crear resúmenes, redactar contenido, integrar investigaciones y colaborar con tu equipo en un solo lugar. Todo permanece conectado a las tareas de ClickUp, por lo que la ejecución no se desvía de la planificación.

Además, facilita la iteración. Puedes actualizar el contenido, realizar el seguimiento de los cambios y mantener tus activos de SEO al día sin tener que rebuscar entre múltiples herramientas.

📚 Lee también: El mejor software para agencias de SEO para aumentar tu tráfico orgánico

Realiza el seguimiento de tus datos en un solo lugar con los paneles de ClickUp

Los datos de SEO suelen estar dispersos: el posicionamiento en una herramienta, el tráfico en otra y las tareas en otra parte. Eso hace que sea difícil tener una visión global.

Comprueba qué funciona (y qué no) con los paneles de control de ClickUp en tiempo real

Los paneles de ClickUp lo reúnen todo. Puedes realizar el seguimiento del progreso del contenido, supervisar las métricas clave de SEO y visualizar el rendimiento en un solo lugar.

Esto agiliza la elaboración de informes y aclara la toma de decisiones. En lugar de buscar actualizaciones, puedes ver al instante qué requiere atención y en qué debes centrarte a continuación.

Plantilla de investigación y gestión de SEO de ClickUp

Un buen SEO requiere la combinación adecuada de investigación, planificación y ejecución, pero sin las herramientas adecuadas, puede resultar complicado.

Por eso la plantilla de investigación y gestión de SEO de ClickUp es un recurso tan valioso. Te ofrece todo lo que necesitas para supervisar y controlar tus esfuerzos de SEO, incluyendo:

Funciones de investigación de palabras clave

Herramientas de análisis de la competencia

Funciones flexibles de gestión de tareas

📚 Lee también: Optimiza tu flujo de trabajo de SEO con ClickUp

Simplifica la optimización para motores de búsqueda con ClickUp

Hoy en día, la optimización para motores de búsqueda no tiene límite en cuanto a herramientas. Como has visto, las herramientas de IA pueden ayudarte a investigar palabras clave, analizar los resultados de búsqueda (SERP) y optimizar el contenido en cuestión de minutos.

La verdadera diferencia está en la ejecución. Cuando realizas el trabajo con múltiples herramientas inconexas, se rompe el contexto y se pierden los insights.

Los GPT te ayudan a realizar mejor tareas específicas de SEO. ClickUp te ayuda a conectar esas tareas en un sistema que realmente genera resultados. Reúne tu investigación, contenido, tareas y decisiones en un solo lugar, para que tu trabajo de SEO realmente avance.

¿A qué esperas? ¡Prueba ClickUp hoy mismo gratis!

Preguntas frecuentes sobre los GPT para SEO

¿Cuál es el mejor GPT para SEO?

No existe un único GPT «óptimo» para el SEO. La elección adecuada depende de tu flujo de trabajo: si necesitas investigación de palabras clave, estructuración de contenido, auditorías técnicas o esquemas. La mayoría de las agencias combinan GPT especializados para garantizar la compatibilidad con diferentes aspectos de sus estrategias de SEO.

No. Los GPT complementan herramientas como Ahrefs y SEMrush, pero no las sustituyen. Las plataformas tradicionales proporcionan datos propios, índices de backlinks y métricas de volumen de búsqueda. Los GPT ayudan a interpretar esos datos, generar insights y optimizar los flujos de trabajo de creación de contenido.

¿Qué grado de precisión tienen las recomendaciones de SEO generadas por IA?

Las recomendaciones generadas por IA pueden resultar muy útiles para la ideación y la estructura, especialmente en lo que respecta a las palabras clave y al SEO on-page. Sin embargo, la precisión depende del contexto y de la calidad de los datos introducidos. La validación humana y el análisis del rendimiento real siguen siendo esenciales para la toma de decisiones estratégicas.

¿Cómo encajan los GPT en una estrategia de SEO a largo plazo?

Los GPT actúan como capas de aceleración dentro de las estrategias de SEO a largo plazo. Proporcionan soporte para la investigación, la optimización y el desarrollo de estrategias de contenido, pero las posiciones sostenibles siguen dependiendo de unos fundamentos sólidos: salud técnica, creación de autoridad y una ejecución coherente basada en datos.