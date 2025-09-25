No hace mucho tiempo, para crear un asistente personal virtual, necesitabas:

Un modelo personalizado de procesamiento del lenguaje natural (NLP) entrenado con datos específicos del dominio

Infraestructura backend para gestionar conversaciones, intenciones y entidades

Múltiples integraciones de terceros para habilitar el manejo de voz, lógica y tareas

Compatibilidad DevOps para implementarlo y escalarlo en todas las plataformas

Piensa en Siri o Alexa. Sistemas masivos creados por equipos de investigadores, ingenieros y científicos de datos a lo largo de años.

Si avanzamos rápidamente hasta hoy, las cosas parecen muy diferentes. Todo gracias a la tecnología de IA.

Con herramientas como ChatGPT, crear un asistente virtual ya no requiere escribir miles de líneas de código ni comprender los modelos transformadores. Puedes:

Diseña conversaciones con indicaciones en lenguaje natural

Integra tu asistente en apps, aplicación o flujo de trabajo utilizando API fáciles de usar

Personaliza su comportamiento con instrucciones sencillas

Si quieres crear tu asistente personal virtual con ChatGPT, nosotros ya hemos terminado el trabajo preliminar por ti. Aquí tienes una guía paso a paso que te ayudará a hacerlo. Implementa tu asistente, personalizado según tu caso de uso. Y todo ello en cuestión de horas, no de meses.

¿Cómo crear un asistente virtual con ChatGPT?

Aquí tienes tres formas sencillas de crear un asistente personal virtual con ChatGPT:

1. Habla con ChatGPT como si fuera tu asistente

Si no quieres perder el tiempo con ajustes predefinidos ni crear algo completamente nuevo, simplemente puedes instruir o entrenar a ChatGPT para que sea tu asistente. Eso es todo.

Así es como funciona el trabajo de ChatGPT:

Para acceder a ChatGPT, solo tienes que abrir chat.openai.com y empezar a chatear con una sencilla instrucción

Escribe un mensaje sencillo y directo indicando lo que te gustaría que estuviera pendiente

Y la herramienta comenzará a actuar como su asistente

Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imagina que le das la siguiente indicación a ChatGPT:

a través de ChatGPT

ChatGPT responderá con algo como:

Y así, sin más, ya tienes un asistente virtual a tu disposición.

Puede utilizarlo para:

Establece recordatorios: «Recuérdame que programe una llamada con el equipo mañana a las 2 p. m.» (¡conecta ChatGPT a tu aplicación de calendario para asegurarte de que se convierta en un desencadenante!)

Responde a preguntas como: «¿Cuál es la mejor manera de organizar mi bandeja de entrada?», o

Escribir correos electrónicos: «Redacta un correo electrónico resumen para un cliente»

ChatGPT también puede generar respuestas a consultas de clientes, preguntas frecuentes o instrucciones de incorporación. Incluso puede entrenarlo para que realice tareas específicas, como redactar actualizaciones de estado, generar facturas o configurar plantillas de agenda.

Solo tienes que darle una indicación con el contexto y los requisitos adecuados, y ChatGPT se adaptará a tus necesidades.

🤝 Recordatorio amistoso: este método funciona incluso con la versión gratuita de ChatGPT. No es necesario suscribirse a menos que desee funciones avanzadas o acceder a GPT personalizados.

2. Encuentre un asistente ya creado en «Explore GPT»

También puedes elegir entre un grupo de asistentes personales virtuales preconfigurados creados por OpenAI y otros. Es una opción útil si no deseas crear nada desde cero, pero aún así quieres un asistente personal personalizado y bien entrenado.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Abre ChatGPT (para ello necesitarás ChatGPT Plus)

Haz clic en «Explorar GPT» en la barra lateral izquierda

Una vez terminado, ChatGPT Plus abrirá un directorio de asistentes como se ve a continuación:

Haz clic en el asistente que prefieras y empieza a chatear. Si no encuentras lo que necesitas, escribe lo que buscas, como «ayudante de código», «entrenador físico» o «planificador de viajes», en la barra «Buscar GPT» y obtendrás una mina de oro de ejemplos de asistentes personales de ChatGPT

Lo mejor de estos asistentes virtuales con IA es que están entrenados y probados para realizar un trabajo concreto. Por ejemplo, supongamos que necesitas un asistente virtual para código; cuando buscas «asistente virtual para código», esto es lo que te muestra ChatGPT:

Supongamos que selecciona «PyCharm Expert», aparecerá una ventana similar a la imagen siguiente. Podrá ver al instante las valoraciones, la descripción, la categoría y más información sobre el GPT.

Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en «Iniciar chat». Y un asistente de código que utiliza ChatGPT estará listo para ayudarte con tu tarea.

3. Crea tu asistente personalizado

¿Por qué debería crear su asistente personal virtual con ChatGPT?

Para empezar, se trata de una herramienta que se adapta a tu flujo de trabajo, no un chatbot genérico. Al integrar ChatGPT con tus herramientas o API, puedes personalizar cómo habla, de qué conocimientos se nutre y qué tareas realiza, ya sea responder a preguntas frecuentes, resumir notas o redactar respuestas.

Como recuerda tus preferencias o interacciones pasadas, no tendrás que repetirte constantemente.

A continuación, le ofrecemos una descripción detallada paso a paso de cómo crear su asistente personalizado con ChatGPT:

Inicie sesión en ChatGPT Plus y vaya a «Explorar GPT»

Haz clic en «Crear» en la esquina superior derecha, como se muestra a continuación:

Al hacer clic en «Crear», ChatGPT Plus se abre en una nueva ventana

El espacio «Crear» es donde introduces tus necesidades y requisitos. Te ayudará a crear el asistente virtual exacto que estás buscando

Supongamos que quieres crear un asistente virtual que escriba hilos de Twitter atrevidos y sin florituras para marcas Web3. Tienes que empezar por definir los conceptos básicos.

Lo primero que necesitarás para tu asistente virtual es un nombre. Así que piensa en algunas ideas. Como estamos escribiendo hilos, llamemos al asistente «Thread Alchemist» (Alquimista de hilos)

Ahora pasamos a la descripción. Aquí debes «describir» lo que quieres que haga. Por instancia, esta podría ser una descripción breve y concisa para «Thread Alchemist»: «Ayuda a los creadores de Twitter/X, a los emprendedores individuales y a las agencias a convertir sus ideas en hilos virales con ganchos ingeniosos, narraciones y una redacción adecuada a la plataforma».

A continuación, tendrás que anotar todas las instrucciones, lo que se debe y no se debe hacer, que quieres que siga el asistente virtual (en este caso, «Thread Alchemist»)

Para ajustar nuestro «Hilo Alchemist», añadimos un conjunto de instrucciones que debe seguir el bot de inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quieres que te ayude a generar ideas? Añádelo a tus indicaciones: «Genera 3 ángulos para un tuit sobre los riesgos de DeFi»

💡 Consejo profesional: No te limites a indicar lo que tu asistente debe hacer. Añade también lo que no debe hacer. Si, por ejemplo, no quieres que haga bromas o incluya emojis, asegúrate de indicarlo en tu indicación.

Una vez terminado esto, pasa a «Conversation Starter», que es una indicación predefinida o una pregunta de ejemplo que aparece al usuario cuando abre el asistente

Para nuestro ejemplo, supongamos que utilizamos las siguientes indicaciones: Convierte este blog en un hilo de Twitter para mi marca Web3. Escribe tres ideas atractivas para un hilo sobre la prevención del fraude en las tecnologías financieras. Convierte estas estadísticas en una serie de tuits

Convierte este blog en un hilo de Twitter para mi marca Web3

Escribe tres ideas interesantes para un hilo sobre la prevención del fraude en el sector fintech

Convierte estas estadísticas en una tormenta de tuits

A continuación viene la sección «Conocimiento». Aquí puede cargar archivos, documentos o cualquier referencia que desee que siga el asistente. Los artículos y referencias de Web3 con mayor valoración perfeccionarán «Hilo Alchemist» para producir contenido similar

La siguiente sección, «Capacidades», le permite seleccionar las habilidades que desea que tenga el asistente virtual. Estas pueden estar en un intervalo que va desde el rastreo de la web hasta la generación de imágenes. Esta es una sección importante, ya que decide lo que el asistente puede y no puede hacer

Por último, definirás cómo se establece la conexión de tu asistente con otras herramientas para optimizar las operaciones. En primer lugar, elige la autenticación adecuada (como una clave de API o un nombre de usuario). A continuación, carga o pega el esquema API para que ChatGPT sepa cómo utilizarlo. Añade ejemplos de indicaciones y, si es necesario, enlaza una política de privacidad

Después de rellenar todas las secciones, haz clic en «Crear de nuevo» y aparecerá una ventana como esta:

Haz clic en «Guardar» y el asistente virtual (en este caso, «Hilo Alchemist») ya estará activo

Al hacer clic en «Vista GPT», aparecerá una ventana como esta:

Puedes mantener tu asistente virtual con IA en privado o hacer uso compartido de él con los miembros de tu equipo, clientes y otros usuarios de ChatGPT para que puedan acceder a él

🧠 Dato curioso: En los dos primeros meses desde el lanzamiento de los GPT personalizados, se crearon más de 3 millones de versiones personalizadas de ChatGPT hasta enero de 2024.

Límites de la creación de un asistente virtual con ChatGPT

Sin duda, ChatGPT es un asistente virtual fiable, pero hay ciertos límites que debes tener en cuenta:

No puede ayudar con la gestión de proyectos: No puede ejecutarse en segundo plano ni notificarte sobre próximas reuniones, plazos, etc., a menos que se programe para hacerlo mediante lógica externa o un programador

Carece de capacidades colaborativas: Las sesiones de ChatGPT son en su mayoría interacciones aisladas para un solo usuario. Además, ChatGPT puede generar o realizar edición en documentos, pero solo para un usuario a la vez

sin ejecución de tareas ni seguimiento del flujo de trabajo: *ChatGPT puede sugerir pasos a tomar, pero no puede realizar un seguimiento de si están terminados, por lo que necesitará contratar a un asistente virtual o utilizar una herramienta de gestión de proyectos

sin centro de conocimiento centralizado: *ChatGPT puede mostrar información, pero no almacena conocimientos ni POEEs, y solo puede procesar un idioma a la vez

sin flujos de trabajo ni automatizaciones recurrentes: *ChatGPT no recuerda rutinas ni actúa como desencadenante de acciones repetidas

sin asistente de voz ni entrada de sensores (a menos que se añadan por separado): *ChatGPT no procesa de forma nativa datos de voz, cámara o ubicación. Necesitas herramientas adicionales (como Whisper para la entrada de voz o API externas para GPS) para simular esas experiencias

👀 ¿Sabías que...? Transmitir datos confidenciales a ChatGPT es arriesgado. Carece de cifrado nativo, lo que significa que la información puede filtrarse fácilmente, ser utilizada de forma indebida o no superar los controles normativos, a menos que hayas envuelto el modelo en un backend de seguridad y conformidad. ChatGPT no cumple de forma inherente con normativas como el RGPD, SOC-2, HIPAA y PCI DSS. Si utiliza la API de OpenAI (o cualquier proveedor de modelos alojados), sus datos se envían y procesan en servidores externos. ¿Qué pendiente en su lugar? Si tu asistente maneja datos confidenciales: Mantén los datos confidenciales fuera de las indicaciones siempre que sea posible. Utiliza ID o etiquetas simbólicas y resuélvelos de forma segura en tu backend

Cifre los datos en reposo y en tránsito en su propia infraestructura

Utiliza un proxy de seguridad o una capa intermedia que sanee las entradas y salidas del modelo

Añade controles de acceso y registros para supervisar quién utiliza el asistente y cuándo

Utilice herramientas como Azure OpenAI o LLM totalmente autohospedados cuando trabaje con datos protegidos y necesite cumplir con la normativa

Factores a tener en cuenta a la hora de buscar un asistente virtual: Compatibilidad: ¿Se integra con tus dispositivos y tecnología actuales?

interfaz de usuario: *Busca una interfaz intuitiva para reducir la carga cognitiva asociada al uso de una nueva herramienta

Seguridad: ¿Cumple con las normativas locales y específicas del sector?

Coste: ¿Buscas una herramienta gratis, gratuita/a o una que tenga un coste inicial pero que te ayude a alcanzar una mayor productividad?

📚 Lea también: La IA en el lugar de trabajo para mejorar la productividad

Crea un asistente virtual con ClickUp: una alternativa más inteligente a ChatGPT

Si quieres evitar los retos que supone utilizar ChatGPT para crear tu asistente virtual (mencionados anteriormente), tenemos una solución alternativa para ti.

ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, te ofrece un camino más sencillo. Con la potencia combinada de Autopilot Agents y ClickUp Brain, obtienes una IA que actúa, no solo responde. Aunque te recomendamos que los pruebes por ti mismo, aquí tienes una guía básica sobre el uso de asistentes virtuales predefinidos y personalizados en ClickUp

Agentes de piloto automático de ClickUp: tus compañeros de equipo de IA que realizan el trabajo por ti

Los agentes Autopilot son entidades de IA creadas dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp que se adaptan a los cambios, razonan sobre el contexto y toman medidas reales en tu nombre, para que tú no tengas que hacerlo.

Explora ClickUp Autopilot Agents para realizar más trabajo de forma automática

Pueden:

Realice un seguimiento de la actividad del entorno de trabajo y actívele el flujo de trabajo como desencadenante cuando se cumplan las condiciones

Crea tareas, publica actualizaciones, envía informes y responde preguntas

Ejecútalo dentro de tus chats, espacios, carpetas o listas de ClickUp, para que la ayuda esté siempre donde haces trabajo

Puede empezar con agentes predefinidos para necesidades comunes (como elaboración de informes diarios o semanales o respuestas a preguntas frecuentes) o crear agentes personalizados para sus flujos de trabajo únicos utilizando un sencillo generador desplegable.

Los agentes Autopilot preconfigurados son agentes listos para usar que puedes interruptor. Responden a desencadenantes específicos con datos de tus tareas, documentos o chats de ClickUp. Los agentes Autopilot personalizados te permiten definir tus propios desencadenantes, condiciones e instrucciones, e incluso establecer una conexión con el conocimiento de tu entorno de trabajo para que actúen con un contexto real.

📌 Imagina que tu «agente de actualizaciones semanales» actúa como un asistente virtual. Todos los viernes, revisa las tareas completadas por tu equipo, extrae lo más destacado de los documentos y publica un resumen pulido en el chat de tu proyecto, sin que tú tengas que mover un dedo. En lugar de perseguir las actualizaciones, tu agente las entrega de forma proactiva, como lo haría un asistente real.

¡Aquí tienes unas instrucciones en vídeo para hacer el ajuste de tu primer agente en ClickUp!

💡 Consejo profesional: dado que los agentes de Autopilot pueden razonar (en lugar de limitarse a seguir reglas rígidas), son ideales cuando necesitas que la IA gestione la ambigüedad, genere contenido o decida entre varias opciones.

ClickUp Brain: tu potente asistente virtual que te guía

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado de ClickUp, también conocido como el asistente de IA contextual más completo del mundo para el trabajo. Entiende tus proyectos y tareas, lo que significa que puede proporcionar respuestas contextuales relacionadas con tus proyectos de ClickUp y las aplicaciones conectadas que has integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp.

Utiliza ClickUp Brain para resumir los datos de tus tareas, documentos, chats y mucho más en ClickUp

Desde generar resúmenes de proyectos (como el anterior) hasta extraer tareas clave y asignarlas a los respectivos miembros del equipo, la potente IA de ClickUp puede hacerlo todo.

Puede utilizarlo para resumir sus reuniones, hilos de chat e incluso transcribir sus clips grabados de ClickUp.

Como asistente virtual listo para usar, Brain cuenta con una función de IA CatchUp que extrae actualizaciones de tus hilos de chat de ClickUp en el momento oportuno, por ejemplo, de períodos específicos en los que estás ausente.

Ponte al día con las conversaciones perdidas en tus canales de chatear con ClickUp Brain

También puedes pedirle a la IA que resuma otras actualizaciones de tu espacio de trabajo: qué ha sucedido, qué tareas se han completado, cuánto han terminado los miembros de tu equipo y qué documentos se han creado o actualizado en tu ausencia.

🧠 Dato curioso: ClickUp Brain puede incluso ayudarte a crear agentes de piloto automático personalizados convirtiendo tus instrucciones en lenguaje natural en lógica estructurada. En la sección Instrucciones del creador de agentes, puedes hacer clic en «Pedir ayuda a Brain» y repetir la conversación hasta que la indicación se refine y esté lista para usar. Brain es el asistente con el que hablas, mientras que Autopilot Agents son los asistentes que actúan por ti. En cualquier caso, ¡puedes crear tu propio asistente de IA en ClickUp!

clickUp Brain frente a ChatGPT como asistente virtual: de un vistazo *

Funciones y capacidades ChatGPT ClickUp Gestión de proyectos ❌ ✅ Colaboración ❌ ✅ Ejecución de tareas y seguimiento del flujo de trabajo ❌ ✅ Centro de conocimiento centralizado ❌ ✅ Automatizaciones ❌ ✅ Ejecuta trabajo con tu voz ❌ ✅

📮 Información de ClickUp: El 32 % de los trabajadores cree que la automatización solo ahorraría unos minutos cada vez, pero el 19 % afirma que podría suponer un ahorro de entre 3 y 5 horas a la semana. La realidad es que, a largo plazo, incluso el menor ahorro de tiempo se acumula. Por ejemplo, ahorrar solo 5 minutos al día en tareas repetitivas podría resultar en más de 20 horas recuperadas cada trimestre, tiempo que se puede redirigir hacia un trabajo más valioso y estratégico. Con ClickUp, automatizar pequeñas tareas, como asignar fechas de vencimiento o etiquetar a compañeros de equipo, lleva menos de un minuto. Dispone de agentes de IA integrados para resúmenes e informes automáticos, mientras que los agentes personalizados se encargan de flujos de trabajo específicos. ¡Recupere su tiempo!💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de informes personalizables de ClickUp—gratis, gratuito/a para sus equipos, que pudieron centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

Ventajas de ClickUp Brain

*mayor productividad: la integración con tus proyectos, tareas, documentos, pizarras, listas de pendientes, etc., significa que no tienes que cambiar entre herramientas o flujos de trabajo cuando utilizas la IA para mejorar la productividad . Esto reduce los cambios de contexto y controla la proliferación de la IA , que hace que los equipos dejen de utilizar o invertir en herramientas de IA

configuración sencilla: *Todo lo que tienes que hacer es registrarte en ClickUp y podrás empezar a utilizar Brain como tu asistente virtual. No es necesario realizar pasos adicionales para crear tu asistente

seguridad de nivel corporación: *Sus datos cumplen con normas de seguridad como el RGPD, la HIPAA y la AICPA SOC 2

ClickUp Brain MAX: tu superaplicación de IA para escritorio

Si quieres llevar la asistencia virtual de Brain a tu escritorio, ¡descargar ClickUp Brain MAX!

Haga el comando de su entorno de trabajo con ClickUp Brain Max: utilice texto o su voz para crear, resumir y gestionar tareas

productividad basada en la voz : Te ofrece Talk to Text convierte tus ideas expresadas oralmente en mensajes pulidos, descripciones de tareas o indicaciones, sin necesidad de escribir

Tiene compatibilidad con múltiples modelos de lenguaje grandes (LLM) en una sola interfaz: Brain MAX te permite cambiar entre ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini y otros, todo ello manteniendo el contexto de tu entorno de trabajo de ClickUp

Debido a que está profundamente conectado a su espacio de trabajo y aplicaciones externas, Brain MAX no es solo un área para chatear, es un asistente inteligente que actúa según sus comandos. Busque en sus herramientas, muestre contexto, genere contenido o cree tareas, todo desde voz o texto

Veamos también otras funciones de ClickUp que te ayudarán a aumentar tu productividad en tu trabajo.

ClickUp Documento: edición colaborativa

Mientras que Brain es un proveedor de resúmenes instantáneos, actualizaciones e información sobre tareas, ClickUp Documento garantiza que los conocimientos de su equipo se mantengan organizados, accesibles y editables, todo en un solo lugar.

Ya sea que esté redactando notas de reunión, creando contenido, incluyendo POEEs, o escribiendo resúmenes de proyectos, los documentos en ClickUp son colaborativos de forma predeterminada. Puede coeditar en tiempo real, dejar comentarios y asignar elementos directamente desde cualquier documento. Sin necesidad de cambiar de herramienta.

Genera contenido nuevo o realiza edición en contenido existente utilizando ClickUp Brain dentro de ClickUp Documento

ClickUp Brain también hace trabajo dentro de documentos. Puedes utilizarlo para:

Resuma al instante documentos largos

Genera ideas para entradas de blog y cualquier otro recurso de tus campañas de marketing digital

Sugiera ediciones o mejore la claridad en la creación de contenido y la gestión del correo electrónico

Extraiga los puntos de acción clave y conviértalos en tareas

Realice traducciones de diferentes materiales de marketing

Así, en lugar de utilizar ChatGPT para generar contenido y luego trasladarlo manualmente a otra herramienta, puedes crear, edición, resumir y realizar acciones dentro de ClickUp Documento.

ClickUp para la ejecución de tareas y el seguimiento del flujo de trabajo

Mientras que ChatGPT, como asistente virtual, puede sugerir pasos a seguir, con las tareas de ClickUp puedes convertirlas en trabajo estructurado y fácil de seguir.

Las funciones de gestión de tareas de ClickUp te permiten dividir los proyectos en pasos manejables, asignar propietarios, establecer plazos y supervisar el progreso.

Dado que Brain trabaja dentro de las tareas de ClickUp, esto es lo que puedes hacer:

Crea nuevas tareas directamente desde documentos, comentarios o resúmenes de chat

Rellene automáticamente los nombres de las tareas, las descripciones, las fechas límite y las personas asignadas

Sugiera subtareas o elementos de (la) lista de control basados en el contexto del proyecto

Detecta los obstáculos y las tareas pendientes, para que nada se te escape

Crea desde simples listas pendientes hasta complejos flujos de trabajo con subtareas anidadas, listas de control, prioridades, dependencias y mucho más.

Búsqueda de IA de la corporación: hub de conocimiento centralizado

Todos los equipos tienen «ese documento». El que contiene información desactualizada, está enterrado en cuatro carpetas y es imposible de encontrar cuando más lo necesitas.

ClickUp soluciona ese problema con un centro de conocimientos conectado que no solo almacena tus POEEs, notas y guías, sino que los conecta directamente con tu trabajo.

La búsqueda con IA empresarial de ClickUp te permite buscar en todo (documento, tarea, comentarios e incluso campos personalizados) y obtener exactamente lo que necesitas al instante.

Haz que la sabiduría colectiva de tu equipo sea consultable, estructurada y escalable con las funciones de gestión del conocimiento con AI de ClickUp AI

Cuando lo combinas con ClickUp Brain, no solo estás buscando, sino que estás haciendo preguntas y obteniendo respuestas basadas en IA extraídas del conocimiento real de tu equipo.

Pregunta: «¿Cuál es nuestra política de reembolso?» → Brain busca y resume el documento adecuado

Introduce un resumen aproximado del proyecto → Brain lo limpia y sugiere los pasos que faltan

¿Quieres ver cómo fue el trabajo de una campaña anterior? → Busca y obtén el hilo completo de tareas + documentos

Lo que también debes saber es que Enterprise AI Search se vuelve más inteligente cuanto más lo utilizas.

Crea, personaliza y da comando: crea tu asistente dentro de ClickUp

Sin duda, estarás de acuerdo en que utilizar la asistencia de ClickUp AI, con Brain y Autopilot Agents, es mucho más fácil que crear tu asistente virtual desde cero.

No es necesario ser programador. Solo tienes que registrarte en ClickUp, convertirte en usuario de ClickUp y listo. Obtendrás tu asistente personal virtual que hará trabajo en tu herramienta de gestión de proyectos.

Regístrese en ClickUp gratis, gratuito/a y empiece a ahorrar más de un día a la semana