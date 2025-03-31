Cómo utilizar la IA en marketing: 10 ejemplos eficaces

Vale, es hora de confesar. Yo solía ser el típico profesional del marketing que «confiaba en su instinto». ¿Mi ritual? Noches en vela analizando los resultados de pruebas A/B, hojas de cálculo que me hacían ver doble y charlas motivadoras sobre cómo mi «instinto» para el marketing salvaría el día.

Entonces vi los números: el 60 % de los profesionales del marketing ya utilizaban la IA para alcanzar sus metas, mientras que el 74 % cree que en 2030 será tan básico como tener un CRM. Me quedé alucinado.

Desde que me sumergí en el marketing con IA, he visto cómo las campañas han pasado de ser conjeturas a ser pura ciencia. Permítame mostrarle 10 ejemplos que le harán preguntarse cómo hemos podido hacer marketing sin IA generativa.

⏰ Resumen de 60 segundos La IA está transformando el marketing al personalizar las experiencias de los clientes, predecir tendencias y realizar la automatización de la creación de contenidos.

Marcas como Nike, Starbucks y Volkswagen utilizan la IA para la creación de vídeos, mensajes personalizados y análisis predictivos.

Las herramientas de IA ayudan a mejorar la orientación al cliente, la generación de contenidos y la gestión de tareas, lo que ahorra tiempo y aumenta la eficacia del marketing.

Entre los retos del marketing basado en IA se encuentran los sesgos, la precisión de los datos, la ética y las cuestiones de seguridad.

Comprender la IA en las campañas de marketing

¿Alguna vez se ha preguntado cómo ese anuncio de LinkedIn sobre un seminario web sobre gestión de redes sociales le llega justo en el momento adecuado? ¿O cómo Instagram parece inundado de anuncios con grandes descuentos en ese gadget que lleva tanto tiempo deseando?

Estos son algunos de los ejemplos más comunes de IA en marketing, en los que algoritmos avanzados de aprendizaje automático predicen qué productos comercializar, a qué público y en qué momento.

¿Qué es la IA y cómo se aplica en el marketing?

En esencia, la IA consiste en enseñar a las máquinas a pensar, adaptarse y aprender, como un estudiante hiperinteligente que nunca falta a clase. Utiliza tecnologías como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural (NLP), términos sofisticados que significan que cada vez es mejor a la hora de resolver problemas basándose en datos.

Es más bien como el Sherlock Holmes de la tecnología: analiza patrones, predice lo que va a pasar y toma decisiones que parecen extrañamente humanas.

En marketing, la IA se utiliza para: 🔮 Realiza la previsión del comportamiento de los clientes y las tendencias futuras. 📱 Cree anuncios que aparezcan en el momento perfecto. 🎯 Segmenta las audiencias para crear campañas personalizadas. 📝 Genere contenido para entradas de blog, redes sociales y correos electrónicos, acelerando la producción y mejorando la interacción con los clientes. 📧 Personalice el marketing por correo electrónico adaptando el contenido y los horarios de envío. 💬 Supervisa las redes sociales para realizar el seguimiento de la percepción de la marca y las tendencias.

¿El resultado? Un marketing más inteligente y específico que establece conexiones naturales y relevantes con las personas.

El rol de la IA en la mejora de la experiencia del cliente y el impulso del crecimiento empresarial.

Así es como la IA en marketing está cambiando las reglas del juego tanto para las empresas como para los consumidores:

🛍️ Compras personalizadas : la IA utiliza tus preferencias y compras anteriores para recomendarte exactamente lo que te va a encantar, sin tener que desplazarte sin fin por la pantalla.

💬 Servicio de soporte al cliente siempre disponible : los chatbots con IA son como los representantes de soporte al cliente más rápidos, que trabajan las 24 horas del día para resolver problemas a la velocidad del rayo.

📈 Predicción del futuro : la IA puede detectar tendencias antes de que se produzcan, lo que ayuda a las empresas a mantenerse a la vanguardia con productos y servicios que los clientes aún no sabían que necesitaban.

🛠️ La magia entre bastidores: la IA optimiza las operaciones de la empresa, ya sea prediciendo las necesidades de inventario o ajustando las estrategias de precios.

¿Tienes curiosidad por saber cómo puedes utilizar la IA para mejorar tus campañas? Echa un vistazo a este vídeo con nuestros tres consejos principales para el marketing con IA:

10 ejemplos de IA en marketing

Ahora que ya conoce los entresijos del marketing con IA, veamos algunos ejemplos de marcas que utilizan la IA para mejorar sus estrategias de marketing.

1. Nike

Tipo de industria: Deportes

Caso de uso: Creación de vídeos con IA

Campaña «Never Done Evolving» de Nike con Serena Williams.

La campaña Never Done Evolving (Nunca dejamos de evolucionar) de Nike para 2023 mostró la innovación de la IA al crear un partido de tenis virtual entre Serena Williams de 1999 y su versión de 2017. La tecnología analizó la evolución de su estilo de juego, desde la selección de golpes hasta los movimientos en la pista, a lo largo de casi dos décadas.

El eje central de la campaña fue una simulación de partido en YouTube, respaldada por un marketing específico en redes sociales que despertó el interés de los aficionados.

🎯El resultado: El partido virtual acumuló vistas de 1,69 millones de suscriptores de YouTube. Además, obtuvo un gran éxito en Cannes, donde ganó el Gran Premio a la Creación Digital.

2. Starbucks

Tipo de industria: Alimentación y bebidas

Caso de uso: Mensajes personalizados

La IA de Starbucks, Deep Brew, es como el barista definitivo con un don para los datos. No solo toma tu pedido, sino que estudia tus hábitos: lo que pides, cuándo visitas el local e incluso las tendencias generales en el comportamiento de los clientes.

Utilizando esta información, inicia una comunicación de marketing tan personalizada que parece hecha a medida, animando a los usuarios de la aplicación a unirse al programa de recompensas con ofertas demasiado tentadoras como para ignorarlas.

🎯El resultado: Este uso inteligente de la IA dio sus frutos. Starbucks consiguió más de 4 millones de nuevos miembros en su programa de fidelización.

3. Volkswagen

Tipo de industria: Automoción

Caso de uso: Análisis predictivo

Volkswagen, que ya es toda una experta en automatización, decidió dejar que la IA tomara las riendas en las decisiones de compra de anuncios. En lugar de confiar en el instinto de su agencia de publicidad, que a menudo chocaba con los datos de sus esfuerzos de marketing digital, Volkswagen se centró en aprovechar la IA para gestionar tareas complejas.

🎯El resultado: Volkswagen eliminó los costes ocultos que cobraba la agencia de medios y tomó decisiones más informadas. Esto condujo a un aumento del 14 % en las ventas de los concesionarios.

4. Virgin Voyages

Tipo de industria: Viajes

Caso de uso: Personalización

Campaña «Jen IA» de Virgin Voyages con Jennifer López.

Virgin Voyages causó sensación con su atrevida campaña Jen IA. A primera vista, la protagonista era Jennifer López, o eso pensaba todo el mundo. ¿El giro inesperado? La J. Lo que aparecía en pantalla era en realidad una versión de IA con la divertidísima voz de un chico llamado Kyle.

La gran revelación causó revuelo, pero Virgin Voyages no se detuvo ahí.

Dieron un paso más allá e invitaron a los fans a crear invitaciones de viaje personalizadas utilizando las herramientas de IA Jen de su sitio web. Este giro lúdico e interactivo no solo mantuvo las risas, sino que también impulsó la participación de los clientes, consolidando a Virgin Voyages como la comidilla de la ciudad.

🎯El resultado: Jen IA se hizo viral con más de dos mil millones de impresiones, lo que generó un enorme tráfico web, más de 25 000 invitaciones personalizadas y un gran aumento en las reservas.

5. Heinz

Tipo de industria: Alimentación y bebidas

Caso de uso: Refuerzo de la marca

Heinz demostró que es el rey del ketchup con su campaña 2022 A.I. Ketchup. Se asoció con DALL-E 2, la IA de texto a imagen, y le pidió que imaginara «ketchup».

Independientemente de la indicación (por ejemplo, «botella de ketchup renacentista» o «tarjeta del tarot del ketchup»), la IA siguió produciendo botellas al estilo Heinz.

¿La conclusión? Heinz no es solo ketchup, es el ketchup. Llevaron las cosas más allá invitando a sus seguidores en las redes sociales a crear su propio arte con ketchup mediante IA, lo que desencadenó una tendencia viral. Incluso grandes nombres como Ducati y Sportsnet se sumaron a la diversión, convirtiendo a Heinz en la comidilla de Internet.

🎯El resultado: La campaña obtuvo 1150 millones de impresiones en todo el mundo y generó más de un 2500 % más de exposición que la inversión en medios. Además, la participación en las redes sociales se disparó, con una tasa un 38 % superior a la de campañas anteriores.

6. Wowcher

Tipo de industria: comercio electrónico

Caso de uso: Publicidad en redes sociales

La IA en la publicidad consiste en crear anuncios que parezcan personalizados, y Wowcher lo ha conseguido. En colaboración con la tecnología de redacción publicitaria con IA de Phrasee, han convertido sus publicaciones en redes sociales y sus anuncios en experiencias personalizadas para su público objetivo.

Así, si eres de los que hacen clic en los anuncios de ofertas de vacaciones, la IA lo detecta y llena tu feed con irresistibles ofertas de viajes. Es como tener un asistente personal para tus escapadas de ensueño.

¿Cómo lo lograron? Wowcher puso a prueba la IA, literalmente. Realizaron una prueba A/B, en la que compararon cuatro anuncios generados por IA con uno escrito por humanos. Los anuncios de IA obtuvieron sistemáticamente valoraciones de relevancia de 9 o 10 sobre 10, lo que demuestra que dieron en el clavo con su público.

🎯El resultado: Esta estrategia impulsada por la IA condujo a una reducción del 31 % en el coste por cliente potencial.

7. Mastercard

Tipo de industria: Servicios financieros

Caso de uso: Análisis competitivo

Cuando la pandemia sacudió todo, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) se enfrentó a un mercado en rápida evolución. Para mantener su ventaja, se apoyaron en Crayon, una plataforma impulsada por IA que se convirtió en su brújula competitiva.

Con Crayon, Mastercard extrajo información basada en datos sobre lo que hacían sus competidores y detectó posibles amenazas antes de que se convirtieran en problemas.

🎯El resultado: Crayon hizo maravillas para MPGS. Mike Wienke, director de Marketing Global de Productos y Capacitación del Equipo de Ventas, afirma: Crayon ofrece a los participantes una visión clara de cómo cada competidor aborda el mercado, lo que facilita ver Mastercard desde un punto de vista externo. Esto no solo hace que el ejercicio sea mucho más eficaz, sino que también nos permite reunir a personas de toda la organización y abrir un diálogo en el que todos pueden aportar ideas valiosas. Crayon ofrece a los participantes una visión clara de cómo cada competidor aborda el mercado, lo que facilita ver Mastercard desde un punto de vista externo. Esto no solo hace que el ejercicio sea mucho más eficaz, sino que también nos permite reunir a personas de toda la organización y abrir un diálogo en el que todos pueden aportar ideas valiosas.

8. Nutella

Tipo de industria: Alimentación y bebidas

Caso de uso: Diseño

Campaña Nutella Unica con 7 millones de diseños de rótulos para tarros.

Nutella apostó por la IA para su campaña Nutella Unica, creando 7 millones de rótulos únicos para sus tarros. Cada rótulo se diseñó para que pareciera exclusivo, aprovechando el amor de los fans por los productos personalizados.

Pero, por muy singular que fuera el diseño, el emblemático logotipo de Nutella garantizaba que cada tarro fuera reconocible al instante. Lanzada en Italia, la campaña tuvo un gran impacto gracias a una combinación de anuncios online y televisivos que dieron mucho que hablar.

🎯El resultado: en solo un mes, se vendieron los 7 millones de tarros generados por IA.

9. Kasasa

Tipo de industria: Servicios financieros

Caso de uso: Creación de contenido

Kasasa muestra cómo la IA puede transformar el marketing de contenido.

Kasasa tenía dificultades para planificar contenidos en el dinámico sector financiero. Aunque contaban con un calendario editorial anual, necesitaban una forma de optimizar el proceso, validar ideas y acelerar el proceso. En colaboración con MarketMuse, utilizaron resúmenes de contenidos basados en IA para crear contenidos atractivos y de alta calidad que resonaran en su público y aumentaran la autoridad de su sitio web.

El resultado: un aumento del 92 % en el tráfico orgánico interanual, un incremento del 83 % en el posicionamiento de palabras clave y un 28 % más de tiempo dedicado a sus páginas.

10. The Economist

Tipo de industria: Medios de comunicación y editoriales

Caso de uso: publicidad programática impulsada por IA.

En 2017, The Economist estaba luchando contra la caída del número de lectores hasta que probó algo ingenioso: dejó que la IA se encargara de la orientación de sus anuncios. La IA analizó todo, desde el comportamiento en la web hasta los datos de los suscriptores, lo que les ayudó a comprender quiénes eran realmente sus lectores y a encontrar personas similares a las que también les gustara su contenido. ¡Un cambio bastante notable!

🎯El resultado: The Economist consiguió atraer a 3,6 millones de nuevos lectores, logrando un fantástico retorno de la inversión de 10:1 gracias a sus campañas con objetivos específicos. También experimentaron un aumento del 9 % en el número de suscriptores fieles entre 2020 y 2021.

/IA para mejorar las estrategias de marketing digital

Crear una estrategia de marketing basada en la IA no es tarea fácil. Se necesitan las herramientas de IA adecuadas y un profundo conocimiento de los distintos casos de uso de la IA para que todo funcione.

Veamos un ejemplo para entenderlo mejor.

Sarah, directora de marketing de una startup de comercio electrónico, tenía dificultades para optimizar el flujo de trabajo de su equipo a pesar de destacar en tareas creativas. Aunque se le daba muy bien desarrollar campañas, los retos de la gestión de proyectos provocaban el caos.

Su búsqueda de una solución la llevó a ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Con capacidades para la gestión de documentos, conocimientos y gestión de proyectos reunidas en una potente plataforma respaldada por IA, ClickUp ayudó a consolidar los flujos de trabajo dispersos de su equipo en un solo sistema.

Al igual que Sarah, el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp también puede ayudarte a automatizar los flujos de trabajo, organizar proyectos a la perfección y obtener información en tiempo real sobre el rendimiento del equipo y el progreso de las campañas. Además, su asistente de IA puede ahorrarte horas de trabajo manual.

1. Segmentación y orientación personalizada al cliente

Sarah pensaba que conocía bastante bien a sus clientes, hasta que se dio cuenta de que sus mensajes no estaban dando en el blanco. Fue entonces cuando recurrió a las herramientas de marketing con IA para profundizar en los datos de los clientes y extraer patrones que nunca habría detectado por sí misma.

De repente, pudo ver exactamente cómo se comportaba su público, qué les gustaba e incluso las pequeñas peculiaridades que los diferenciaban.

ClickUp Brain llevó las cosas al siguiente nivel. En lugar de tener que buscar ella misma entre los datos, Sarah podía simplemente hacer preguntas pertinentes sobre segmentos de clientes o datos demográficos específicos.

📌 Ejemplo de indicación: ¿Cuál es el comportamiento de mis compradores habituales que no han comprado en los últimos 30 días?

Clasifique y filtre los datos de los clientes de sus aplicaciones conectadas con facilidad utilizando ClickUp Brain.

Además, los Campos personalizados de ClickUp podrían ayudarla a recopilar todo tipo de datos sobre los clientes, como información demográfica, historial de compras y cómo interactuaron con campañas anteriores. Además, podría crear segmentos específicos, como «clientes fieles que no han comprado en mucho tiempo» o «compradores primerizos que buscan descuentos».

Clasifique, organice y gestione los detalles de los clientes y las campañas de marketing con los campos personalizados de ClickUp.

2. Análisis del mercado y la competencia

La IA convierte la investigación de mercado de una tarea abrumadora a una tarea sencilla en muy poco tiempo.

Cuando Sarah quiere conocer la opinión de los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto, utiliza ClickUp Brain para analizar y resumir la información clave de las reseñas, los datos de la competencia y las menciones en las redes sociales.

Cómo funciona para Sarah:

Análisis de datos: Sarah puede cargar encuestas, comentarios o reseñas, y ClickUp Brain identifica tendencias e información útil.

Investigación de la competencia: ClickUp Brain extrae datos de fuentes públicas para comparar ofertas, precios y estrategias, y ofrece informes rápidos.

Tendencias del sector: también analiza artículos, noticias y redes sociales para ofrecer las últimas tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores.

📌 Ejemplos de indicaciones: Analice las tendencias actuales del mercado en el sector B2B SaaS. Identifique los competidores clave, las previsiones de crecimiento del mercado y las oportunidades emergentes para la innovación.

Realice un análisis competitivo de las principales empresas B2B que ofrecen software de gestión de proyectos. Compare funciones, precios y opiniones de los clientes.

Pruebe ClickUp Brain. Respuesta de ClickUp Brain a una indicación sobre las tendencias actuales del mercado en el sector del SaaS B2B.

3. Creación de contenido

Sarah se enfrenta a menudo al temido bloqueo del escritor o a la presión de desarrollar nuevas ideas.

ClickUp Brain le ahorra horas de lluvia de ideas y creación de contenido, por lo que puede centrarse en las partes divertidas del marketing, es decir, la elaboración de estrategias y la narración de historias.

Por ejemplo, cuando Sarah necesita una entrada de blog para una próxima venta navideña, simplemente escribe la idea. ClickUp Brain genera un esquema atractivo, sugiere títulos interesantes, proporciona una estructura de contenido e incluso ofrece sugerencias de palabras clave para SEO.

Todo lo que Sarah tiene pendiente es ajustar el tono y añadir la voz de su marca.

📌 Ejemplos de indicaciones: Escribe una entrada de blog atractiva sobre las rebajas navideñas para las empresas de comercio electrónico.

Sugiere palabras clave SEO para una entrada de blog sobre las ofertas de rebajas de Año Nuevo.

Redacta un anuncio en Facebook para una venta flash de zapatos de 24 horas.

Genera líneas de asunto para una campaña de correo electrónico que promocione descuentos de verano en trajes de baño.

Sugiere un texto publicitario para un anuncio de Google sobre envío gratis en todos los pedidos.

Redacta un correo electrónico persuasivo para promocionar el lanzamiento de nuestro último producto.

Genere un titular para la página de destino de una promoción de «compre uno y llévese otro gratuito».

Redacta y realiza la edición del contenido de marketing de primera categoría con ClickUp Brain.

4. Gestión de tareas

No todas las tareas de marketing merecen el mismo nivel de urgencia. ClickUp Brain analiza el historial de tu proyecto y la carga de trabajo de tu equipo, y luego te ofrece consejos personalizados sobre qué priorizar primero.

Además, si un proyecto se retrasa, también identifica el cuello de botella y lo notifica al equipo. Esto ayuda a priorizar las tareas, de modo que el equipo de marketing de Sarah puede centrarse rápidamente en lo que es urgente, como actualizar un anuncio de campaña o completar el borrador de una entrada de blog.

Además, si ella está trabajando en dos borradores de campañas de marketing similares, ClickUp Brain lo detecta y sugiere combinar o duplicar tareas para que todo vaya sobre ruedas.

Encuentre tareas de marketing duplicadas o combinadas con ClickUp Brain.

5. Automatización del marketing

La automatización de sus flujos de trabajo de marketing con IA abre un sinfín de posibilidades.

Así es como ClickUp Brain puede poner en piloto automático esas interminables tareas de marketing:

Seguimiento de clientes potenciales: crea automáticamente tareas y establece recordatorios para enviar correos electrónicos de bienvenida personalizados y indicaciones de seguimiento.

Campañas por correo electrónico: desencadenantes de correos electrónicos automatizados y personalizados basados en las acciones de los clientes, como ofertas posteriores a la compra.

Informes de progreso de las campañas: reciba actualizaciones automáticas sobre las métricas de las campañas, con alertas sobre cualquier problema.

Recordatorios de tareas y plazos: establece recordatorios automáticos y plazos para cada tarea de marketing con el fin de mantenerte al día.

Más información: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

Retos y consideraciones en el marketing con IA

Solo hicieron falta unas pocas herramientas de IA virales y fáciles de usar para que los expertos se subieran al carro de la IA y mejoraran sus campañas. Sin embargo, el marketing con IA no siempre es sencillo.

Esto es lo que hay que tener en cuenta:

Sesgo: la IA aprende de los datos, y los datos no siempre son imparciales. Ten cuidado con los sesgos raciales, de género, culturales o socioeconómicos que se cuelan en tus estrategias de marketing.

Inexactitud: los datos erróneos dan lugar a resultados erróneos. Una información inexacta sobre los clientes podría significar ofrecer botas de nieve a personas que viven en Miami. Compruebe dos veces sus datos para mantener la IA por el buen camino.

Ética: la personalización excesiva puede resultar invasiva, como los anuncios hiperorientados o el uso de datos sin consentimiento. Equilibre la privacidad con la personalización para evitar asustar a su público.

Sensibilidad y seguridad de los datos: la IA se basa en datos sensibles, por lo que es esencial contar con una seguridad sólida. Las protecciones débiles suponen un riesgo de violaciones de la privacidad y problemas de cumplimiento normativo.

Transparencia: con el auge del contenido generado por IA, sea claro sobre su uso y dé crédito a quien lo merece para abordar las preocupaciones sobre la autoría y la propiedad intelectual.

Consejos para dominar la IA en marketing: 🔍Prueba y ajusta: Sigue perfeccionando las campañas: la IA se nutre de la optimización de datos. ❤️Mantén tu humanidad: deja que la IA impulse la creatividad, no que la sustituya. El toque humano marca la diferencia. 🦸‍♂️La IA como aliada: utilice la IA para proporcionar soporte a su equipo, no para sustituirlo. Combine la eficiencia con la perspicacia humana. 📚Forma a tu equipo: asegúrate de que todos sepan cómo utilizar las herramientas de IA de manera eficaz.

Tendencias futuras en el marketing basado en IA

El mercado de la IA en el marketing tenía un valor de 15 840 millones de dólares en 2021 y se prevé que se dispare en más de 107 500 millones de dólares para 2028. Esta repentina avalancha de inversiones ya está transformando la forma en que las empresas utilizan la IA en sus estrategias.

Estas son algunas de las tendencias clave que están dando forma al futuro del marketing con IA:

1. IA emocional

La IA está aprendiendo a leer las emociones a través de las expresiones faciales, los tonos de voz o los comportamientos, lo que permite interacciones más empáticas con los clientes.

📌 Ejemplo: Un bot de servicio detecta la frustración y responde con un tono tranquilizador o soluciones más rápidas. Las marcas también pueden analizar las reacciones emocionales a los anuncios, logotipos o productos y enviar mensajes de marketing personalizados.

2. Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) impulsadas por la IA

La IA está haciendo que la RA y la RV sean más personalizadas y prácticas, creando experiencias inmersivas que se adaptan en tiempo real.

📌 Ejemplo: Las aplicaciones de RA con IA permiten a los usuarios visualizar muebles en su espacio, mientras que las visitas a tiendas con RV ofrecen experiencias de compra atractivas e interactivas.

3. Integración de la IA y la cadena de bloques

La combinación de la IA con la cadena de bloques mejora la seguridad, la autenticidad y la personalización en las campañas de marketing.

📌 Ejemplo: La IA analiza los historiales de compra verificados por blockchain para alcanzar objetivos precisos, mientras que blockchain garantiza la credibilidad de las colaboraciones con influencers.

Aumente el retorno de la inversión de su estrategia de marketing digital con ClickUp.

Los profesionales del marketing de todo el mundo utilizan herramientas de IA para todo, desde la creación de contenido hasta la recopilación de información sobre los clientes. Sin embargo, la verdadera dificultad radica en saber en qué herramientas confiar.

Ahí es donde entra en juego ClickUp Brain. Se trata de un asistente todo en uno que gestiona diferentes esfuerzos de marketing, ya sea generando contenido de marketing, analizando a la competencia o sugiriendo mejoras en la estrategia.

¿Lo mejor de todo? ClickUp Brain automatiza las tediosas tareas de marketing que has estado posponiendo, como el seguimiento de clientes potenciales o el envío de correos electrónicos personalizados. Esto te da más tiempo para centrarte en la estrategia, la creatividad y el crecimiento de tu empresa.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y compruébelo usted mismo. 🙌