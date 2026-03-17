Plantillas gratuitas para listas de deseos de Navidad

El 72 % de los consumidores afirma que las listas de deseos facilitan las compras navideñas, y al 64 % también le gusta recibir regalos de las listas de deseos.

Pero las listas de deseos navideñas suelen fracasar porque están dispersas en hilos de chat, aplicaciones de notas y recordatorios mentales que se desvanecen en el momento en que más los necesitas. Este artículo recoge siete plantillas gratuitas para listas de deseos navideñas, desde sencillas listas de control imprimibles hasta agendas digitales con todas las funciones y colaboración en tiempo real.

Úsalas para organizar ideas de regalos, uso compartido de preferencias con la familia y recordar realmente lo que cada uno quiere cuando llegue diciembre. 🎄

7 plantillas gratuitas para listas de deseos navideñas de un vistazo

💡 Consejo profesional: Coordinar un intercambio de regalos en una familia numerosa o en la oficina puede resultar estresante. Tienes que hacer malabarismos con presupuestos, múltiples listas de destinatarios, plazos de compra y planes de eventos en diferentes aplicaciones, hojas de cálculo y chats grupales. Esta dispersión de contextos —la fragmentación de información crítica entre aplicaciones y plataformas inconexas— hace que se pierdan detalles cruciales, lo que lleva a compras duplicadas accidentales y a un presupuesto agotado antes incluso de que empiecen las fiestas. ClickUp, el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo, elimina este problema al reunir todo en un solo lugar. Con todas tus listas, tareas de compra y plazos, calendarios de eventos y chat de equipo en un solo lugar, y con la IA integrada en todo ello, ¡mantenerlo todo bajo control es pan comido!

Las mejores plantillas gratuitas para crear tu lista de deseos de Navidad

Entre las fiestas de la oficina, las reuniones familiares y los intercambios de regalos del Amigo Invisible, las listas de regalos de diciembre se multiplican rápidamente, y rara vez se coordinan entre sí. Esto da lugar a regalos duplicados, elementos olvidados y la molesta sensación de que estás gestionando un proyecto gigantesco en lugar de disfrutar de las fiestas.

Las plantillas de nuestra lista incluyen diferentes formatos: elige la que mejor se adapte a tu forma de comprar y compartir. Algunas son ideales para uso personal, mientras que otras destacan para la coordinación en equipo o familiar.

1. Plantilla de planificador de vacaciones de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Gestiona la planificación de tus actividades navideñas en un solo lugar con la plantilla de planificador navideño de ClickUp

Acaba con el caos de la planificación navideña con una plantilla completa que va más allá de una simple lista de deseos. Reúne el seguimiento de regalos, la gestión del presupuesto y la programación en un único entorno de trabajo con la plantilla Holiday Planner de ClickUp, un centro de comandos completo para tus operaciones navideñas.

En lugar de tener que lidiar con información dispersa, dispones de una única fuente de información fiable que mantiene a todo el mundo en sintonía y al día.

Por qué te gustará:

⚡️Ideal para: Usuarios avanzados que planifican las fiestas y quieren un hub único para coordinar regalos, presupuestos y fechas clave sin perder de vista los detalles.

📮Dato de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

📮Dato de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas entre chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para registrar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde entre el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. ¡Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

2. Plantilla de lista de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Con la plantilla de lista de ClickUp, puedes ahorrar tiempo, reducir el estrés y hacer más cosas con facilidad.

Tu lista de deseos personal es un lío desordenado en una aplicación de notas o, peor aún, un hilo de texto largo y confuso en el que es imposible buscar. Cuando alguien te pregunta qué quieres, le envías una lista desorganizada y no tiene ni idea de a qué «jersey azul» te refieres. Esta ambigüedad arruina la sorpresa cuando tienen que pedirte un enlace directo, el tamaño o el color que prefieres.

¿Por qué no sustituir las notas desordenadas y los textos interminables por un creador de listas de deseos digitales, limpias y fáciles de usar de forma compartida? Captura y comparte tus ideas en un único espacio organizado con la plantilla de lista de ClickUp. Transforma tus pensamientos dispersos en una lista clara y práctica que puedes actualizar sobre la marcha y compartir con cualquiera, asegurándote de recibir los regalos que realmente quieres.

Por qué te gustará:

Organízate con facilidad: utiliza la sencilla función de arrastrar y soltar para reordenar los elementos por prioridad a medida que tus deseos cambien a lo largo de la temporada

Añade enlaces directos a los productos: Evita las conjeturas añadiendo hipervínculos a los productos exactos que deseas. Quienes regalan pueden hacer clic directamente en el elemento, lo que hace que su experiencia de compra sea fluida

Anota los detalles importantes: Añade datos concretos como el intervalo de precios, el nivel de prioridad o tu color y tamaño preferidos. Esto proporciona a quienes te hacen regalos toda la información que necesitan sin tener que preguntar.

Compártela con quien quieras, desde cualquier lugar: Crea un enlace público compartible de ClickUp a tu lista que cualquiera pueda ver, incluso sin tener una cuenta de ClickUp. Envíaselo a familiares y amigos para que siempre tengan acceso a tus deseos actualizados.

⚡️Ideal para: Cualquiera que quiera una lista personal de deseos, clara y fácil de compartir, con enlaces y detalles para que quienes regalan puedan comprar lo adecuado rápidamente.

📚 Lee también: Consejos para evitar el agotamiento durante estas fiestas

3. Plantilla de lista de tareas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Convierte una lista de deseos navideños en una lista de tareas con propietarios, utilizando la plantilla de lista de tareas de ClickUp.

Quizá tengas una lista de deseos, pero ¿se traduce eso en un plan de compras real? Sabes qué quieres comprar para los demás, pero no tienes un sistema para realizar el seguimiento de quién lo va a comprar, cuándo hay que comprarlo o si ya se ha comprado y envuelto.

Esta falta de coordinación provoca el pánico de las compras de última hora y el clásico problema navideño de que dos personas compren el mismo regalo para alguien.

Convierte tu lista de deseos pasiva en un proyecto de compras práctico con una plantilla centrada en tareas. Trata cada idea de regalo como un elemento pendiente —con subacciones, plazos y propietarios— utilizando la plantilla de lista de tareas de ClickUp.

Este enfoque transforma tu lista de una simple recopilación de ideas en un plan colaborativo con responsabilidades claras. Garantiza que todos los regalos se compren a tiempo y sin duplicidades.

Por qué te gustará:

Lleva un seguimiento del progreso con casillas de selección: Disfruta de la satisfacción de tachar los elementos a medida que los compras y los envuelves. El seguimiento de progreso de la plantilla ofrece una visión clara de lo que ya está hecho y lo que queda pendiente.

Delega con precisión: Evita los regalos duplicados utilizando Evita los regalos duplicados utilizando la función «Persona asignada» de ClickUp para asignar cada tarea de compra a un miembro específico de la familia. De esta forma, todos sabrán exactamente qué tienen que comprar.

Organiza tus compras: Establece plazos para evitar las prisas de última hora. Puedes repartir tus compras a lo largo de varias semanas, lo que hará que el proceso sea menos estresante.

Desglosa los regalos complejos en pasos más sencillos: para los regalos que requieren más esfuerzo, crea para los regalos que requieren más esfuerzo, crea subtareas en ClickUp para llevar a cabo el seguimiento de los pasos de búsqueda, como «comparar precios», «comprobar el tamaño» o «encontrar un código de descuento».

⚡️Ideal para: Familias o equipos que coordinan la compra de regalos y necesitan tener claros quiénes son los propietarios, los plazos y el seguimiento del progreso para evitar duplicados.

📚 Lee también: Ideas de regalos corporativos para mostrar tu agradecimiento a los empleados

4. Plantilla de lista de control de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza el seguimiento de las tareas pendientes para las compras navideñas con la plantilla de lista de control de ClickUp

A veces, solo quieres una lista sencilla y sin florituras, sin la complejidad de presupuestos, personas asignadas o múltiples vistas. Estás cansado de herramientas demasiado sofisticadas para lo que debería ser una tarea sencilla: enumerar elementos y tacharlos. Esta frustración te lleva a recurrir a listas en papel (que se pierden) o a una aplicación básica de notas (que no ofrece ninguna estructura).

La plantilla de lista de control de ClickUp te ofrece la satisfacción de una sencilla lista de control sin renunciar a la comodidad digital. La lista, con un diseño limpio y casillas de selección, simplifica las cosas y te permite crear listas que puedes usar en tu teléfono o imprimir para pegarlas en la nevera. Es ideal para listas de deseos personales rápidas, ideas de regalos para niños o para ir de compras.

Por qué te gustará:

Diseño minimalista: La plantilla se centra en solo dos cosas: el elemento y una casilla de selección. No hay curva de aprendizaje, lo que te permite abrirla, añadir elementos y empezar a tacharlos inmediatamente.

Fácil de duplicar: Crea listas de control separadas e idénticas para cada miembro de la familia en cuestión de segundos, manteniendo los deseos de todos organizados y diferenciados

Diseño fácil de imprimir: Si prefieres una lista física, el diseño es fácil de imprimir y de usar sin conexión.

Agrupa los elementos para facilitar la planificación: Añade un nivel de organización agrupando los elementos en categorías con Añade un nivel de organización agrupando los elementos en categorías con listas de control anidadas de ClickUp . Por ejemplo, puedes crear sublistas de control para «Regalos para mamá», «Regalos para los calcetines de Navidad» o «Amigo invisible del trabajo».

⚡️Ideal para: Minimalistas que solo quieren una lista rápida para tachar que puedan usar en el móvil o imprimir, sin complicaciones de planificación adicionales.

💡 Consejo profesional: Si estás coordinando una lista de regalos familiar o un amigo invisible en el trabajo, prueba a utilizar un Superagente de ClickUp como tu «coordinador de fiestas». » Configúralo para que envíe un resumen diario o semanal de los regalos que aún están en la fase de Ideas, marque los elementos que parecen duplicados y envía recordatorios a todos sobre lo que hay que comprar antes de que se cierren los plazos de envío. De esta forma, la lista se mantiene actualizada sin idas y venidas adicionales, y evitas compras duplicadas de última hora. ¡Aprende hoy mismo a crear tu primer Super Agent en ClickUp!

5. Plantilla de lista de deseos de Navidad de TheGooDocs

vía GooDocs

Vives y respiras Documentos de Google y no quieres la molestia de aprender a usar una nueva plataforma solo para una lista navideña. Necesitas algo que te resulte familiar, que sea fácil de tener un uso compartido con otros usuarios de Google y que tenga un toque festivo sin que tengas que hacer ningún trabajo de diseño.

Esta plantilla de lista de deseos de Navidad basada en Documentos de Google de TheGooDocs es perfecta para los usuarios que buscan una opción rápida, decorativa y familiar. Incluye un diseño festivo prediseñado listo para rellenar, compartir a través de Google Drive o imprimir.

Por qué te gustará:

Diseño festivo incluido: El diseño navideño está terminado, así que puedes centrarte en añadir tus elementos sin preocuparte por el formato

Uso compartido con familiares: utiliza los permisos estándar de Google Drive para controlar quién puede ver o realizar la edición del documento

Campos de texto editables: añade fácilmente los nombres de los elementos, descripciones y notas sobre dónde comprar cada regalo

Totalmente personalizado: descárgala y personaliza el texto y el diseño tanto como quieras

Aunque es práctica para uso personal, recuerda que se trata de un documento estático. Carece de funciones dinámicas, como el estado de las compras en tiempo real o las notificaciones, lo que la hace menos adecuada para coordinar un intercambio de regalos entre varios compradores.

⚡️Ideal para: Los fans de los Documentos de Google que quieren una lista de deseos festiva y fácil de usar compartido que puedan rellenar e imprimir sin necesidad de configuración.

💡 Consejo profesional: Cuando estés de compras (o se te ocurra una idea para un regalo mientras navegas), usa ClickUp Talk to Text para anotarla al instante en lugar de intentar recordarla más tarde. Solo tienes que dictar una nota rápida como «Añadir un jersey azul cómodo para mamá, tamaño M, menos de 50 $» o «Marcar la taza del amigo invisible como comprada», y luego pegar el texto directamente en tu lista de deseos o en la tarea del regalo. Es una forma rápida de mantener actualizados los enlaces, los tamaños y el estado de los regalos sobre la marcha, incluso cuando solo tienes una mano libre. Realiza el trabajo cuatro veces más rápido que escribiendo con ClickUp Talk to Text

6. Presentación de la lista de deseos de Navidad de Slidesgo

vía Slidesgo

Una lista de texto sin formato resulta aburrida, sobre todo cuando intentas entusiasmar a los niños o compartir ideas creativas con la familia. Quieres una forma de hacer que tu lista de deseos sea más visual y atractiva, casi como un catálogo personal de regalos.

Crea una lista de deseos visualmente atractiva en formato de diapositivas con la presentación «Lista de deseos de Navidad» de Slidesgo para Google Slides o PowerPoint. Está diseñada para ser una presentación ilustrada y compartible, lo que resulta especialmente divertido para quienes buscan regalos creativos o para ayudar a los niños a mostrar a la familia lo que desean.

Por qué te gustará:

Diseños ilustrados para las fiestas: elige entre múltiples diseños de diapositivas festivas para crear tu presentación

Fácil de personalizar con imágenes: añade fotos de los regalos deseados justo al lado de sus descripciones para una mayor claridad

Fácil de usar: Preséntala en directo o expórtala como un PDF que cualquiera pueda descargar y ver fácilmente

Colores personalizables: Ajusta los colores y las fuentes para que se adapten a tu estilo personal para estas fiestas.

No está pensada para realizar el seguimiento de las compras ni para gestionar un presupuesto, pero sin duda hace que el uso compartido de una lista de deseos sea una experiencia más memorable.

⚡️Ideal para: Cualquiera que quiera una lista de deseos visual, al estilo de un catálogo (especialmente para niños o regalos creativos), con imágenes en primer plano.

7. Plantilla festiva de lista de deseos de Navidad de WordLayouts

vía WordLayouts

Quizás seas fan de la lista de deseos tradicional, en papel: algo que puedas imprimir, rellenar a mano y pegar en la nevera. No necesitas funciones digitales; solo quieres un documento imprimible con un diseño bonito que sea fácil de usar para los niños, las actividades en el aula o simples listas familiares.

La plantilla «Festive Christmas Wish List» de WordLayouts es una plantilla imprimible de Microsoft Word con un diseño navideño clásico, divertido y apto para niños. Es la opción perfecta para cualquiera que quiera una lista de deseos tradicional para imprimir y rellenar.

Por qué te gustará:

Indicaciones útiles: Al ofrecerte espacios para anotar las cosas que quieres y necesitas, así como lo que lees y te pones, la plantilla te ayuda a pensar en ideas para regalos.

Edición familiar: como se trata de un documento de Word, puedes editarlo fácilmente en un programa que la mayoría de la gente ya tiene instalado

Diseño listo para imprimir: La plantilla tiene el formato adecuado para imprimir, así que solo tienes que rellenar los espacios en blanco y listo.

Al tratarse de un documento de Word estático, carece de funciones de colaboración digital, como actualizaciones en tiempo real o enlaces a productos en los que se puede hacer clic. Es más adecuado para uso personal sin conexión que para un intercambio de regalos coordinado entre varias personas.

⚡️Ideal para: Personas que prefieren una lista de deseos imprimible y para rellenar para el hogar, el aula o las actividades de los niños, en lugar de un registro digital.

Si te encargas de los regalos corporativos o para clientes esta temporada, aquí tienes un vídeo útil con ideas prácticas para la selección de regalos de empresa adecuados que refuercen las relaciones profesionales:

💡 Consejo profesional: ¿Estás organizando las compras navideñas para una familia numerosa o un equipo? Ponlo todo en ClickUp Docs para que sea más fácil de gestionar. Crea un documento sencillo para las fiestas con secciones para cada persona y, a continuación, añade enlaces a la lista de deseos o las tareas correspondientes para que todo esté organizado y sea fácil de compartir. ¿Tienes alguna pregunta sobre alguna de ellas? ¡Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain para obtener respuestas en segundos, sin tener que buscar en múltiples listas! Reúne todas tus listas de la compra en un solo lugar con ClickUp Docs

Empieza hoy mismo tu lista de deseos de Navidad

Una buena plantilla de lista de deseos navideños reduce los regalos duplicados y simplifica el uso compartido de preferencias, tanto si estás coordinando un intercambio de regalos familiar como si quieres organizar tus propias ideas. Aunque las plantillas imprimibles son ideales para los niños o para listas personales rápidas, las plantillas digitales con uso compartido en tiempo real y enlaces a productos son mucho mejores para la coordinación en grupo. Una plantilla específica con funciones de colaboración y seguimiento de compras mantiene a todo el mundo al tanto. Empieza tu lista pronto —el 32 % de los consumidores empieza las compras navideñas antes de noviembre—, compártela ampliamente y actualízala a medida que se te ocurran nuevas ideas. ✨¿Listo para organizar tus regalos navideños? Empieza gratis con ClickUp y mantén todas las listas de deseos, tareas de compra e ideas de regalos en un solo lugar.

Preguntas frecuentes

Sí, compártela a través de un enlace público o por correo electrónico para que tus familiares o compañeros de trabajo puedan verla o editarla en tiempo real. La mayoría de las plantillas digitales, como las de ClickUp, tienen compatibilidad con esta funcionalidad. Para una lista de deseos navideños del trabajo o un amigo invisible, una plantilla compartida mantiene las listas de todos en un solo lugar sin interminables mensajes de grupo.

PDF y Word (.docx) son los formatos más fiables para una lista de deseos de Navidad imprimible y gratuita. Los archivos PDF conservan perfectamente el formato en todos los dispositivos, mientras que los archivos de Word te permiten realizar la edición del texto antes de imprimir.

Facilita a quienes regalan encontrar los productos exactos utilizando una plantilla digital que admita hipervínculos, como la plantilla de lista de ClickUp. Solo tienes que pegar la URL del producto en un campo personalizado o en la descripción del elemento para que quienes regalan puedan hacer clic directamente en la tienda online.