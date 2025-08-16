20 plantillas de listas de deseos para regalos, metas y mucho más en 2025

No todas las listas tienen que estar en un trozo de papel o enterradas en una app de notas.

Una plantilla de lista de deseos limpia y visual hace mucho más que organizar ideas: las hace visibles, fáciles de compartir y fáciles de seguir.

Ya sea que estés planificando regalos de Navidad, materiales para el aula o recompensas para tu equipo, tener una lista flexible que puedas personalizar sobre la marcha te ayuda a ahorrar tiempo y reducir idas y venidas.

🧠 Dato curioso: Más de la mitad de los consumidores (55 %) en el Reino Unido utilizan listas de deseos para conseguir ofertas de sus marcas favoritas, esperando a que bajen los precios o a recibir notificaciones de descuentos.

Este blog cuenta con plantillas de listas de deseos que te permiten editar, compartir y realizar un seguimiento de las actualizaciones desde cualquier lugar. Funciona tan bien para uso personal como para la planificación en grupo. ¡Empecemos!

¿Qué son las plantillas de listas de deseos?

Las plantillas de listas de deseos son diseños prediseñados que facilitan a los usuarios la organización y visualización de los elementos que desean recibir, comprar o conseguir. Estos recursos de plantillas suelen estar estructurados como listas editables con marcadores de posición para texto, imágenes, casillas de selección o prioridades.

Por ejemplo, un profesor puede utilizar una plantilla para hacer una lista de los materiales necesarios para el semestre, mientras que un padre puede hacer un seguimiento de los regalos de cumpleaños o fiestas. A diferencia de una lista básica, una plantilla de lista de deseos también ofrece un formato visual y categorizado que ahorra tiempo y mantiene la coherencia de la información.

¿Qué hace que una plantilla de lista de deseos sea buena?

Una buena plantilla de lista de deseos va más allá de la estética: permite organizar y compartir elementos de la lista de forma rápida, clara y sin frustraciones. Ya sea para planificar las vacaciones, establecer metas personales o coordinar un equipo, el diseño adecuado debe facilitar el seguimiento, la actualización y el uso compartido.

Estas son las funciones que debes buscar:

Diseño limpio: selecciona plantillas de listas de deseos que evitan el desorden y permiten ver los elementos de la lista de un solo vistazo

Secciones editables: elige una plantilla que te permita añadir, eliminar o reordenar elementos sin necesidad de reformatear rápidamente

Formato para compartir: Explora plantillas que puedes enviar a otras personas al instante a través de herramientas como Google Slides o exportaciones en PDF

Opción de lista de control: Elige plantillas con listas de control para marcar los elementos completados y realizar un seguimiento claro del progreso

Marcadores de posición multimedia: elige plantillas de listas de deseos que te permitan añadir fotos o vídeos de productos como sugerencias o referencias para que tu lista sea más visual

Rótulos personalizados: busca plantillas que te permitan renombrar los campos para que se ajusten a tu propósito específico (por ejemplo, «prioridad», «precio», «fecha límite»)

Lista para colaborar: elige la plantilla de lista de deseos en la que otros pueden sugerir, comentar o actualizar en tiempo real

Secciones codificadas por colores: elige plantillas en las que se muestran categorías separadas visualmente o niveles de urgencia codificados por colores para acceder más rápidamente a tu colección

20 plantillas de listas de deseos que debes conocer

Una plantilla de lista de deseos bien diseñada te ayuda a organizarte, ya sea para recopilar ideas de regalos, realizar un seguimiento de las necesidades de un grupo o planificar futuras compras.

Hemos recopilado algunas de las mejores plantillas de listas de deseos para ayudarte.

1. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organiza y personaliza los elementos de la lista de deseos con la plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

La plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp está diseñada para simplificar el seguimiento, tanto si gestionas tareas diarias como si compilas una lista de deseos de regalos en varias categorías. Es un espacio digital flexible en el que puedes crear listas de deseos utilizando tareas de arrastrar y soltar, etiquetas de estado y campos personalizados.

Lo que la hace destacar es su velocidad: se carga como un documento listo para usar, por lo que puedes empezar a añadir elementos a la lista inmediatamente. Incluso puedes insertar enlaces, subir imágenes de productos o asignar elementos a diferentes usuarios, lo que la convierte en una opción sólida para la planificación en grupo. Además, la estructura de ClickUp también permite que tu lista de deseos evolucione hacia un sistema más complejo sin necesidad de cambiar a otra plataforma.

⭐Por qué te encantará esta plantilla:

Prioriza por urgencia, importancia o fecha límite con etiquetas de colores

Agrupa las tareas en categorías como «Personal», «Compras» o «Regalos»

Añade elementos a la lista con fechas límite, etiquetas o campos personalizados

Asigna elementos específicos a miembros de tu familia o compañeros de equipo

🔑Ideal para: planificar el flujo de trabajo durante las vacaciones, incluyendo las compras, los intercambios de regalos entre equipos o las listas de deseos compartidas en familia.

Esto es lo que Darya Krakovyak, responsable de comunicaciones de HYPERVSN, opina sobre el uso de ClickUp:

Los equipos de ventas, marketing, laboratorio de diseño, logística, ingeniería y soporte deben realizar sus tareas en un orden específico para que el proyecto del cliente sea un intento correcto; esto solía ser un verdadero dolor de cabeza antes de ClickUp. Sin la capacidad de realizar un seguimiento del cronograma del proyecto, las metas y las tareas de los equipos globales, todo en un solo lugar, nos costaba mucho trabajo tener todas las piezas listas a tiempo para los eventos.

2. Plantilla de lista por niveles de ClickUp

Obtener plantilla gratis Clasifica los elementos de la lista de deseos por prioridad con la plantilla de lista por niveles de ClickUp

¿Organizas tus listas de deseos por valor o urgencia? La plantilla de lista por niveles de ClickUp está diseñada para tomar decisiones de un vistazo. En lugar de una lista de control básica, ofrece una forma de clasificar los elementos de la lista de deseos en categorías ordenadas, lo que resulta ideal para planificar compras importantes, una lista de recursos para proyectos o pedidos de regalos al por mayor.

Puedes arrastrar elementos a través de niveles personalizados, utilizar el seguimiento de estado integrado e incluso asignar clasificaciones en función de la urgencia o el coste. Es especialmente útil cuando necesitas comparar o priorizar varios elementos antes de realizar una compra. La clasificación visual mantiene tu lista clara, mientras que los paneles de ClickUp te permiten realizar un seguimiento de lo que es de nivel 1 y lo que puede esperar.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Clasifica los elementos de la lista de deseos por importancia utilizando niveles de arrastrar y soltar

Realiza un seguimiento del estado y el movimiento de los elementos en categorías personalizadas

Utiliza paneles para comparar el progreso en diferentes niveles

Colabora en listas compartidas para tomar decisiones en grupo o intercambiar regalos

🔑 Ideal para: Organizar grandes listas de regalos, comparar la prioridad de los elementos o clasificar las compras para planificar el presupuesto.

📮 ClickUp Insight: Menos del 5 % de las personas que participaron en nuestra reciente encuesta están trabajando activamente para alcanzar metas importantes en su vida, como comprar una casa, viajar por el mundo o poner en marcha un negocio. ¿Por qué? Porque esos grandes sueños suelen parecer demasiado abrumadores o lejanos como para empezar a planificarlos. 🔭 Pero con la plantilla de plan de vida o la plantilla de metas anuales de ClickUp, puedes convertir esos sueños a largo plazo en pasos factibles. Divide tus metas en hitos, visualiza tu progreso a lo largo de meses o incluso años con la vista Cronograma y mantente al día con plazos claros. ¡Convierte ese «algún día» en un plan de acción!

3. Plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp Calendario

Consigue plantillas gratis Planifica los plazos y horarios de tu lista de deseos con la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp

Cuando los elementos de tu lista de deseos tienen plazos, la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp te ayuda. Proporciona una vista estructurada de tus tareas por días, semanas y meses, lo que te permite vincular los elementos de tu lista de deseos a plazos específicos.

Tanto si estás coordinando una lista de material para el aula como si estás planificando la compra de regalos por fechas de entrega, esta plantilla te ayuda a visualizar y actuar según las prioridades basadas en el tiempo. Las vistas de calendario integradas, las funciones de programación y las actualizaciones de estado mantienen todo en marcha sin perder de vista las fechas límite importantes. Las vistas múltiples, como «Por rol» y «Por categoría», te permiten ordenar la lista exactamente como lo necesitas.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Visualiza los elementos de la lista de deseos en calendarios diarios, semanales o mensuales

Ordena y realiza un seguimiento de los elementos de la lista mediante vistas y filtros personalizados

Integra recordatorios para no perder nunca una meta

Supervisa su finalización con opciones claras de estado «Abierto» y «Completado»

🔑 Ideal para: Gestionar listas de deseos con plazos determinados, como compras navideñas, necesidades para el aula o planificación de elementos para proyectos.

💡 Consejo profesional: Divide tu lista de deseos en cuatro categorías: Imprescindible, Deseable, Opcional y No lo quiero (por ahora). Originalmente una técnica de gestión de proyectos, este método te ayuda a establecer expectativas realistas y evitar que tu lista de deseos se hinche, lo que lo hace especialmente útil durante la planificación del presupuesto o la compra de regalos navideños.

¿Quieres llevar la planificación al siguiente nivel? ¡Anótalo en el Calendario de ClickUp!

4. Plantilla de lista de deseos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Convierte los sueños de tu lista de deseos en metas con seguimiento con la plantilla de lista de deseos de ClickUp

Desde saltar en paracaídas hasta crear un club de lectura, la plantilla Lista de deseos de ClickUp está diseñada para soñadores con un plan. No solo registras tus aspiraciones, sino que las correlacionas para plasmarlas en un diseño estructurado e inspirador.

Creada con campos personalizados para ubicación, personas, nivel de satisfacción y mucho más, añade profundidad a cada entrada. Puedes agrupar elementos por continente, asignar tareas o ver el progreso por estado. A diferencia de una simple nota, esta te ofrece un marco visual agradable para que cada idea parezca factible y merecedora de seguimiento.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla

Organiza las metas de tu lista de deseos por continente, categoría o acompañantes

Utiliza vistas como Lista, Valoración y Por personas para ordenar las ideas

Utiliza tareas periódicas para volver a visitar metas estacionales, como viajes o vacaciones

Añade fotos, etiquetas de ubicación o enlaces a temas para inspirarte

🔑 Ideal para: Amantes de la aventura, personas con metas y aprendices de por vida, para visualizar y organizar las metas de la lista de deseos de toda la vida, planes de viaje o logros personales que traen alegría.

📚 Lea también: Cómo optimizar su flujo de trabajo durante las vacaciones

5. Plantilla de listas de control de ClickUp

Obtener plantilla gratis Realiza un seguimiento paso a paso de los elementos de la lista de control con la plantilla de listas de control de ClickUp

La plantilla de listas de control de ClickUp es perfecta para dividir una lista de deseos en pasos sencillos y factibles. En lugar de gestionar una única lista desordenada, este formato te permite agrupar elementos relacionados bajo títulos claros, lo que facilita la gestión de compras en curso, la planificación de sets de regalo o la organización de suministros en varias categorías.

Cada lista de control se puede utilizar para una persona, evento o tema diferente. Al tratarse de una configuración basada en ClickUp Docs, es rápida de editar, fácil de duplicar y se adapta de forma natural tanto a los flujos de trabajo personales como a los de equipo.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Crea listas de control individuales para diferentes categorías de listas de deseos o destinatarios

Marca los elementos completados para estar al tanto del progreso

Añade contexto o notas debajo de cada elemento para mayor claridad

Asigna fechas límite, adjunta archivos o añade recordatorios a cada elemento

🔑 Ideal para: Crear listas de deseos organizadas y categorizadas para planificación personal, eventos o compras para varias personas.

6. Plantilla de lista de control semanal de ClickUp

Consigue plantillas gratis Mantén la coherencia en la planificación de tus listas de deseos con la plantilla de lista de control semanal de ClickUp

¿Quieres convertir tu lista de deseos semanal en un plan que se convierta en un hábito? La plantilla de lista de control semanal de ClickUp es una opción sólida para cualquiera que gestione necesidades recurrentes de listas de deseos, especialmente cuando los elementos cambian de una semana a otra. Tanto si estás haciendo un seguimiento de los regalos para un evento en curso, rotando las necesidades de suministros o simplemente dividiendo tu lista de deseos en partes semanales, esta plantilla te ofrece flexibilidad y estructura.

Incluye vistas de tareas como Calendario semanal y Tareas completadas, para que nunca tengas que adivinar qué es lo siguiente. Utiliza campos personalizados como «Me siento bien» o «Racha» para que todo sea más atractivo e interesante. No se trata solo de crear una lista de control, sino de establecer un ritmo que mantenga tu lista de deseos en flujo sin perder de vista las prioridades.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Crea elementos recurrentes para la lista de deseos para cada día de la semana

Asigna diferentes temas para cada día (por ejemplo, «Fitness Friday» o «Gift Monday»)

Clasifica y prioriza las tareas con rótulos y filtros personalizados

Supervisa el progreso mediante estados visuales y recordatorios recurrentes

🔑 Ideal para: usuarios que se fijan metas semanales, planificadores y personas preocupadas por la productividad que gestionan tareas de listas de deseos continuas o basadas en el tiempo, como la compra semanal, los regalos rotativos del equipo o el seguimiento de metas.

¿Tienes una lista de deseos para ti o para tus seres queridos, como regalos, experiencias o grandes metas? Solo tienes que añadirlos a ClickUp Brain y organizará todo en tareas claras y viables. Puedes establecer recordatorios, realizar un seguimiento del progreso e incluso dividir los grandes deseos en pasos más pequeños, para que nada se te escape. Con Brain MAX, es aún más fácil. Expresa en voz alta tu lista de deseos, ya sea unas vacaciones de ensueño, una sorpresa de cumpleaños o un nuevo gadget que te gusta, y Brain MAX capturará cada detalle. Te ayuda a establecer plazos, crear listas de la compra, planificar presupuestos y programar seguimientos, convirtiendo tus deseos en planes reales y fáciles de seguir. Se acabaron las ideas olvidadas y las prisas de última hora: Brain y Brain MAX se encargan de que tu lista de deseos se haga realidad.

7. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtener plantilla gratis Ordena, asigna y prioriza los elementos de la lista de deseos con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp está diseñada para usuarios que necesitan algo más que una lista básica. Si tu lista de deseos incluye varios colaboradores, plazos o categorías, esta es la plantilla ideal. Incluye seis vistas diferentes, entre ellas Lista, Tablero, Box y Calendario, para que puedas planificar las tareas de tu lista de deseos desde todos los ángulos.

Puedes asignar elementos a personas, adjuntar archivos, establecer prioridades y crear un proceso completo desde «Ideas» hasta «Terminado». Los campos personalizados te permiten registrar todo, desde detalles del presupuesto hasta enlaces de productos. Es robusto, pero fácil de adaptar al flujo de tu lista de deseos.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza los elementos de la lista de deseos por estado, urgencia o persona asignada

Realiza un seguimiento de tus compras de regalos, metas vitales y proyectos de temporada en un formato limpio y estructurado

Compatibilidad con etiquetas, dependencias, campos personalizados y paneles para mantener visible el progreso

Colabora con tus amigos o familiares en metas de listas de deseos compartidas

🔑 Ideal para: usuarios avanzados, listas de deseos en equipo y planificadores de proyectos que gestionan listas de deseos en equipo, planificación colaborativa o seguimiento de elementos en varios pasos.

8. Plantilla de pizarra virtual «Elefante blanco» de ClickUp

Consigue plantillas gratis Planifica y organiza un intercambio de listas de deseos festivo con la plantilla Pizarra virtual «Elefante blanco» de ClickUp

La plantilla Virtual White Elephant de ClickUp es una versión divertida de la planificación de listas de deseos. Diseñada como una pizarra interactiva, esta plantilla ofrece una vista única para que todos puedan compartir ideas de regalos corporativos, inscribirse para participar y seguir las reglas del juego.

Está diseñada para divertirse en grupo, pero con la estructura suficiente para mantener el caos organizado. Tanto si estás coordinando un equipo remoto como si estás planificando una reunión familiar digital, esta plantilla te ayuda a evitar confusiones y mantiene a todos informados. Arrastra, suelta, intercambia y ríete: no se necesitan apps ni listas en papel.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica regalos compartidos, realiza un seguimiento de los elementos reclamados y aleatoriza fácilmente el orden de los pedidos

Organiza un intercambio de regalos totalmente virtual con colaboración en directo

Añade nombres, selecciones de regalos y notas directamente al tablero

Realiza un seguimiento de los intercambios, las reglas y el flujo del juego en un solo espacio

🔑 Ideal para: Organizar intercambios de regalos digitales, ideas para regalos navideños o juegos de listas de deseos en grupo de forma remota.

10. Plantilla de propuesta de proyecto para regalos de ClickUp

Obtener plantilla gratis Planifica cada parte de tu lista de deseos con la plantilla de propuesta de proyecto para regalos de ClickUp

La plantilla de propuesta de proyecto para regalos de ClickUp es ideal para correlacionar una lista de deseos con estructura, especialmente cuando hay varios destinatarios, presupuestos o plazos. En lugar de anotar ideas dispersas, esta plantilla te ayuda a planificar cada paso, desde establecer un presupuesto hasta asignar tareas como la investigación, la compra y la entrega.

Puedes realizar un seguimiento de los gastos, añadir preferencias de los destinatarios y colaborar con otras personas, todo en un solo documento. Las vistas de propuestas y planificación integradas te ayudan a organizar tu lista de deseos como un proyecto a gran escala, no como una simple nota rápida.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Correlaciona las ideas de regalos con los presupuestos, las fechas límite y las preferencias de los destinatarios

Asigna tareas relacionadas con los regalos a otras personas y realiza un seguimiento del progreso en tiempo real

Utiliza las vistas de propuesta y guía para planificar y ejecutar cada detalle

Planifica con proveedores y voluntarios mediante la asignación de tareas

🔑 Ideal para: equipos de RSC, organizaciones sin ánimo de lucro y planificadores de proyectos estacionales que organizan planes detallados para regalos en vacaciones, cumpleaños, eventos o regalos corporativos.

➡️ Más información: Los mejores regalos para tus amigos más productivos

11. Plantilla para el ajuste de metas de ClickUp Individuals

Obtener plantilla gratis Convierte las metas de tu lista de deseos en acciones con la plantilla de establecimiento de metas de ClickUp Individuals

Empieza el nuevo año, o cualquier hito, con una visión personal, trazable e inspiradora. La plantilla de establecimiento de metas para individuos de ClickUp está diseñada para convertir esperanzas vagas en objetivos claramente definidos. Diseñada para el desarrollo personal enfocado, proporciona secciones categorizadas para metas a corto, medio y largo plazo.

La plantilla es compatible con metas SMART, seguimiento del progreso y puntuación del esfuerzo personal, todo en un formato que te permite rendir cuentas. Puedes visualizar cronogramas de metas, asignar prioridades y dividir cada objetivo en pasos manejables. Con vistas integradas y actualizaciones de estado, sabrás exactamente qué está en curso, qué está en espera y qué está terminado.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Divida las metas de la lista de deseos en pasos con las hojas de trabajo de metas SMART

Realiza un seguimiento de los niveles de motivación, los retos y los hitos completados

Añade notas estilo diario para reflexionar y revisiones mensuales

Utiliza vistas visuales para supervisar el crecimiento y mantenerte centrado

🔑 Ideal para: Personas emprendedoras, estudiantes y cualquiera que esté creando un registro de metas al estilo de un segundo cerebro vinculado al crecimiento, las experiencias o los logros.

12. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Consigue plantillas gratis Organiza y cumple las metas de tu lista de deseos con la plantilla de metas anuales de ClickUp

La plantilla de metas anuales de ClickUp está diseñada para cualquiera que desee gestionar las metas de su lista de deseos con estructura a largo plazo. Desde ahorrar para compras importantes hasta planificar un año de experiencias significativas, te ayuda a dividir tus intenciones más grandes en acciones manejables y fáciles de seguir.

Puedes establecer plazos, agrupar elementos relacionados y supervisar el rendimiento mediante vistas como Lista, Calendario y Gantt. Es fácil seguir el progreso con los estados de las tareas y los paneles visuales, por lo que no solo estableces metas, sino que avanzas hacia ellas con claridad.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Establece y realiza un seguimiento de las metas de tu lista de deseos a lo largo de todo un año natural

Utiliza vistas y paneles para visualizar plazos y hitos

Configura la automatización para revisiones periódicas o resúmenes mensuales

Divide tus metas a largo plazo en tareas más pequeñas y alcanzables

🔑 Ideal para: Planificadores anuales, entusiastas de la productividad personal y creadores de mapas de vida que correlacionan metas de listas de deseos que requieren planificación, presupuesto o consistencia durante todo el año.

📚 Lee también: Ideas estéticas para listas de tareas pendientes que aumentan la productividad

13. Plantilla de gestión de ideas innovadoras de ClickUp

Obtener plantilla gratis Recopila y prioriza ideas para listas de deseos con la plantilla de gestión de ideas innovadoras de ClickUp

Captura la chispa antes de que se apague. La plantilla de gestión de ideas innovadoras de ClickUp es perfecta para almacenar ideas de listas de deseos para mejoras personales o profesionales. Tanto si estás planificando futuras compras, actualizaciones de tu lista de deseos o ideas para regalos en grupo, esta plantilla te ofrece espacio para intercambiar ideas, categorizar y perfeccionar cada concepto.

Incluye campos personalizados para el coste, el impacto y el tipo de idea, lo que facilita la clasificación y la comparación. Puedes mover las ideas a través de fases como Nueva, En evaluación y Aprobada, mientras que las herramientas de colaboración ayudan a los equipos a opinar antes de tomar las decisiones finales.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Envía y almacena ideas para listas de deseos en un formulario específico

Registra y perfecciona tus ideas con el seguimiento por categorías y fases

Ordena las ideas por precio, relevancia o categoría para compararlas fácilmente

Realiza un seguimiento de cada idea, desde la propuesta hasta la revisión y aprobación

🔑 Ideal para: Innovadores, emprendedores y equipos que realizan lluvias de ideas y gestionan listas de deseos entre equipos, temporadas o proyectos compartidos.

💡 Consejo profesional: somete los elementos a la prueba 10/10/10: ¿Seguiré queriendo esto dentro de 10 minutos, 10 días o 10 meses? Te obliga a pensar a largo plazo.

14. Plantilla de donaciones de ClickUp

Obtener plantilla gratis Realiza un seguimiento de las contribuciones a las listas de deseos con la plantilla de donaciones de ClickUp

¿Quieres gestionar campañas de regalos o elementos de listas de deseos benéficas? La plantilla de donaciones de ClickUp ofrece un espacio perfecto para listar, realizar un seguimiento y ejecutar metas basadas en donaciones, especialmente para eventos grupales, campañas de recaudación de fondos o iniciativas de regalos comunitarios. Esta plantilla te permite realizar un seguimiento de quién está donando qué, cuánto se ha prometido y qué queda por completar.

Útil para personas que planifican regalos comunitarios o equipos que coordinan iniciativas de impacto social, está estructurada para admitir vistas personalizadas, como Calendario y Prioridades, lo que te ayuda a estar al tanto de los plazos, los agradecimientos y las asignaciones de tareas.

Cada entrada de donación puede incluir campos para la información del donante, el tipo de donación, el importe y el estado, lo que garantiza que no se pase nada por alto.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Registra las aportaciones a la lista de deseos de personas, grupos o socios

Controla los plazos, el seguimiento de los donantes y los objetivos presupuestarios en un solo lugar

Utiliza las vistas de calendario y lista para realizar un seguimiento del estado y los siguientes pasos

Compatibilidad con actualizaciones en tiempo real, elaboración de informes y logística colaborativa

🔑 Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas y voluntarios que gestionan esfuerzos de donaciones recurrentes para campañas navideñas, necesidades del aula, eventos comunitarios o campañas basadas en regalos.

15. Plantilla de planificador de vacaciones de ClickUp

Consigue plantillas gratis Planifica los elementos de la lista de deseos, los viajes y los detalles de los regalos con la plantilla de planificador de vacaciones de ClickUp

La plantilla Planificador de vacaciones de ClickUp pone orden en el caos de las fiestas. Más que una simple lista de control festiva, te ayuda a planificar eventos de temporada, intercambios de listas de deseos, viajes y presupuestos, todo en un solo lugar. Ya sea la compra de regalos y el seguimiento de la decoración o la planificación del menú y la coordinación de las confirmaciones de asistencia, cada detalle se correlaciona meticulosamente para que disfrutes de una temporada sin estrés.

Con los campos personalizados para el tipo de vacaciones, la ubicación y las fechas, puedes asignar tareas, realizar un seguimiento de las listas de regalos y planificar viajes sin perder de vista los detalles importantes. Las vistas como Calendario y Vacaciones te ayudan a cumplir con tu agenda, mientras que las actualizaciones de estado mantienen a todos sincronizados.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de las listas de deseos para las fiestas, las tareas de compras y los horarios de viaje

Segmenta la planificación en temas como viajes, regalos, comida y decoración

Adjunta archivos como invitaciones, menús e información de envío

Controla los presupuestos con los campos de seguimiento financiero integrados

🔑 Ideal para: Anfitriones de fiestas, familias y coordinadores de eventos en el lugar de trabajo que planifican tareas de listas de deseos durante la temporada navideña, gestionan viajes en grupo o coordinan la logística de los regalos.

16. Plantilla para historias de Instagram con lista de deseos de cumpleaños de Canva

a través de Canva

La plantilla de historia de Instagram «Lista de deseos de cumpleaños» de Canva es una forma limpia y llamativa de organizar y compartir tus planes de cumpleaños. Con un fondo neutro texturizado, ofrece secciones claramente etiquetadas para todo lo que necesitas, quieres y deseas hacer, desde regalos y atuendos hasta comida y lugar de celebración.

Cada elemento se muestra dentro de una moderna burbuja dibujada a mano con suaves trazos en tonos pastel, lo que le da un toque divertido y personal. Está diseñada para ediciones rápidas y uso compartido instantáneo, tanto si estás dando pistas sobre tu lista de deseos como si solo quieres capturar el ambiente del gran día.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Destaca los elementos de la lista de deseos por categoría con elegantes fuentes manuscritas

Edita el texto, los colores y el diseño directamente en la interfaz móvil de Canva

Compártelas al instante en las historias de Instagram o descárgalas como invitaciones digitales

🔑 Ideal para: Crear una publicación personal con una lista de deseos de cumpleaños, una invitación digital o un avance informal de un evento para las redes sociales.

17. Lista de deseos de Año Nuevo para Instagram Stories de Canva

a través de Canva

Expresa intenciones que van más allá de los regalos con la plantilla para historias de Instagram «Lista de deseos para Año Nuevo» de Canva. Con un diseño limpio y minimalista y un fondo neutro acentuado por sombras suaves, te permite centrarte en valores como la paz, la creatividad y el amor propio. Diseñada para reflejar nuevos comienzos, esta plantilla aporta claridad visual a tus propósitos, compras o deseos para alcanzar hitos.

Cada palabra se presenta en un diseño con casillas de selección, lo que permite a los espectadores marcar mentalmente lo que quieren adoptar para el nuevo año. Personaliza secciones para el crecimiento personal, las experiencias y los elementos imprescindibles para guiar tu año con un toque compartible.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Lista elementos de tu lista de deseos basados en intenciones con un estilo visual tranquilo y estético

Añade filtros, afirmaciones y citas marcadas como favoritas

Utiliza fuentes elegantes y diseños predefinidos para mantener la coherencia

🔑 Ideal para: Compartir metas de crecimiento personal o elementos de listas de deseos centrados en la mentalidad al comienzo del nuevo año.

💡 Consejo profesional: En lugar de limitarte a enumerar lo que quieres, incluye cosas que solías querer pero que ahora te alegras de no haber comprado o hecho. Esto te dará perspectiva y te ayudará a refinar tu lista actual eliminando elementos que ya no te interesan.

18. Plantilla de lista de deseos navideña para colegios de Template.net

a través de Template.net

La plantilla Lista de deseos navideños para colegios de Template.net es un recurso visual listo para compartir que ayuda a los educadores a destacar las necesidades del aula en un formato festivo.

Con un estilo similar al de una página de cuaderno, con fondo verde y gráficos temáticos navideños, clasifica los elementos en tres secciones claras: Necesidades del aula, Regalos para los alumnos y Elección del profesor. Esto facilita a los donantes o a las comunidades escolares identificar lo que más se necesita. El diseño editable también permite a los profesores personalizar rápidamente los elementos en función del nivel académico o las prioridades de la temporada.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Recopila rápidamente los detalles de las listas de deseos de varios alumnos

Edita directamente para reflejar las necesidades en tiempo real y comparte digitalmente o en formato impreso

Úsalas durante campañas en el aula o campañas de donación estacionales

🔑 Ideal para: Profesores, asociaciones de padres y profesores u organizadores escolares que gestionan donaciones estacionales o campañas de recogida de regalos.

19. Plantilla de lista de deseos navideños de Template.net

a través de Template.net

La plantilla Lista de deseos de Navidad de Template.net cuenta con alegres ilustraciones y un formato claro, lo que facilita enumerar las preferencias de regalos de una manera divertida y accesible.

El gran regalo verde en el centro, enmarcado por luces de cadena, llama inmediatamente la atención, mientras que la lista de deseos en sí está presentada de forma ordenada, con viñetas en forma de estrella para darle un toque festivo. El estilo es informal y personal, perfecto para niños, adolescentes o cualquier persona que quiera compartir ideas de regalos con clientes, familiares o amigos sin complicarse demasiado.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Incluye secciones de lista de deseos para diferentes personas

Descárgalas al instante en formato DOC, PDF o Google Drive para compartirlas con el público adecuado

El diseño editable te permite personalizar el texto, las fuentes y las ideas de regalos para los clientes

🔑 Ideal para: Listas de deseos personales de Navidad para individuos, niños o miembros de la familia.

20. Lista de deseos para lectores de libros de Plan Print Land

a través de Plan Print Land

La lista de deseos para lectores de Plan Print Land es una plantilla minimalista, estilo lista de control, creada para lectores empedernidos que necesitan una forma sencilla y fiable de realizar un seguimiento de los libros que desean comprar. Incluye espacio para escribir el título, el autor, el precio e incluso una casilla para marcar cuando se ha comprado un libro.

La plantilla, con una estética limpia, incluye campos para el título, el autor, el género y notas. Úsala para plan tus compras de libros, pedir prestados o para los debates del club de lectura.

⭐ Por qué te encantará esta plantilla:

Añade títulos de libros con precios, autores y seguimiento de compras

Incluye ocho colores vibrantes y dos tamaños fáciles de imprimir

Úsalas en agendas, carpetas o registros de lectura

🔑 Ideal para: Lectores ávidos, miembros de clubes de lectura o cualquier persona que organice sus compras de libros

Planifica, realiza un seguimiento y comparte todas tus listas de deseos con ClickUp

Ya sea que estés organizando un intercambio de regalos familiares, ajustando metas personales o recolectando útiles escolares, la plantilla de lista de deseos adecuada puede simplificar el proceso y facilitar la colaboración.

Las plantillas de ClickUp no solo se pueden editar, sino que se adaptan a cualquier propósito, desde la planificación de regalos hasta el seguimiento de metas y todo lo demás.

En lugar de hacer malabarismos con múltiples apps o notas dispersas, utiliza ClickUp para reunir todas tus plantillas de listas de deseos en un espacio organizado. Asigna tareas, establece recordatorios, visualiza cronogramas e incluso realiza un seguimiento de las contribuciones, sin cambiar de pestaña.

¿Estás listo para optimizar la planificación de tu lista de deseos en casa, en el trabajo o en la escuela? ¡Regístrate gratis para empezar a utilizar las plantillas de listas de deseos gratuitas de ClickUp hoy mismo!