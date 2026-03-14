10 plantillas gratuitas del modelo Frayer para aportar claridad

¿Alguna vez te has quedado mirando una palabra nueva —entropía, ironía, coste de oportunidad— y te has dado cuenta de que «más o menos» la conoces, pero no sabes explicarla con claridad?

El modelo Frayer se creó para resolver esto.

En lugar de memorizar definiciones que puedes olvidar, este método fomenta la comprensión real al dividir un concepto en cuatro partes (más adelante hablaremos de ello 😉). Está diseñado fundamentalmente para la transferencia: una vez que los alumnos pueden describir las características, son capaces de reconocer el concepto en nuevos pasajes, preguntas e incluso presentaciones.

En esta entrada del blog, te mostraremos algunas de las mejores plantillas gratuitas del Modelo Frayer que puedes copiar, personalizar y reutilizar, además de consejos rápidos para utilizarlas en el aula, en sesiones de estudio y en la formación de equipos.

Las mejores plantillas del modelo Frayer de un vistazo

¿Qué es el modelo Frayer?

El modelo Frayer es un organizador gráfico de cuatro partes que se utiliza para ayudar a los alumnos a comprender mejor una palabra o un concepto, especialmente en la enseñanza de vocabulario y conceptos. Por lo general, coloca el término en cuestión en el centro y pide a los alumnos que completen las cuatro secciones que lo rodean.

Desarrollado por Dorothy Frayer en 1969, este método lleva a los equipos y a los alumnos más allá de la simple memorización hacia una comprensión genuina. En lugar de limitarse a definir una palabra, la exploras desde todos los ángulos.

La estructura del modelo es la siguiente:

Definición: ¿Qué significa el término, en tus propias palabras?

Características: ¿Cuáles son los atributos o hechos esenciales que siempre se cumplen en relación con este concepto?

Ejemplos: ¿Cuáles son las instancias concretas y específicas de este concepto en la práctica?

No ejemplos: ¿Qué cosas parecen similares pero definitivamente no son el concepto?

🔖 Ejemplo: Supongamos que el término es «ecosistema». El modelo Frayer quedaría así: Definición: Una comunidad de seres vivos que interactúan entre sí y con su entorno.

Características: Incluye partes vivas y no vivas; los organismos tienen dependencia unos de otros

Ejemplos: Bosque, estanque, arrecife de coral

No ejemplos: una sola piedra, un solo animal, una botella de plástico

Ese último cuadrante —No ejemplos— es la parte más poderosa. Te obliga a trazar límites claros en torno a un concepto, agudizando tu comprensión al definir lo que no es. Aunque en un principio se diseñó para el vocabulario en el aula, este marco resulta increíblemente eficaz para aclarar la jerga empresarial, las especificaciones técnicas y el alcance de los proyectos.

👀 ¿Sabías que...? Un estudio de TESL-EJ sobre estudiantes de inglés de secundaria señala que el modelo Frayer es una herramienta eficaz para desarrollar la «propiedad de las palabras» (pasando del simple reconocimiento a una comprensión que permita utilizarlas).

10 plantillas gratuitas del modelo Frayer para el análisis de vocabulario y conceptos

Encontrar el formato adecuado para tu modelo Frayer puede ser todo un reto. Los archivos PDF estáticos son ideales para imprimir, pero impiden la colaboración en equipo, mientras que un documento en blanco te obliga a encargarte de todo el formato. La plantilla adecuada debe adaptarse a tu flujo de trabajo, tanto si trabajas con alumnos como si realizas una lluvia de ideas con un equipo distribuido.

Estas plantillas abarcan desde los diseños tradicionales de cuatro cuadrantes hasta adaptaciones digitales creativas que incorporan el enfoque del modelo Frayer a tu trabajo diario.

La mayoría son editables y están listas para usar de inmediato, lo que te ayudará a pasar de una memorización superficial a una comprensión profunda y práctica.

Echemos un vistazo:

1. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Anota definiciones, ejemplos y conceptos erróneos con la plantilla de lluvia de ideas de ClickUp

Si estás enseñando vocabulario o desarrollando la comprensión de conceptos, necesitas una plantilla que garantice la visibilidad del pensamiento.

La plantilla de lluvia de ideas de ClickUp te ofrece un espacio para desglosar un concepto en partes, asignar áreas de interés y organizar las respuestas por fases, equipos o categorías. Se trata de generar ideas y hacer una lluvia de ideas en torno a terminologías específicas.

Además, te permite personalizar los campos y las vistas para recopilar el término principal, la definición, las características, los ejemplos y los conceptos erróneos en un formato fácil de revisar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza los campos personalizados y columnas de ClickUp (como la descripción del problema, la solución, la prioridad o los rótulos personalizados) para correlacionar las secciones del modelo Frayer en un único diseño.

Agrupa las entradas por estado, categoría o fase de aprendizaje para realizar el seguimiento del progreso en múltiples términos o conceptos

Asigna tareas a los alumnos o a grupos cuando utilices los modelos Frayer para actividades colaborativas, revisión entre compañeros o aprendizaje por estaciones.

✅ Ideal para: Profesores y formadores que llevan a cabo actividades colaborativas de construcción de vocabulario y conceptos.

📮Dato de ClickUp: El 57,75 % de las personas afirma que el software de voz a texto podría «cambiar todo» en el trabajo, pero la mayoría sigue pegada al teclado. ¿Por qué? Porque escribir es un hábito arraigado, aunque sea cuatro veces más lento que la transcripción de voz. La función Talk-to-Text de Brain MAX te permite saltarte ese cuello de botella y capturar ideas tan rápido como hablas. Se acabó perder el hilo o esforzarse por seguir el ritmo de tus ideas. Con Brain MAX, tu voz se convierte en el acelerador de tu flujo de trabajo.

2. Plantilla de lista de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Convierte cada término en una entrada del modelo Frayer con seguimiento gracias a la plantilla de lista de ClickUp

Si buscas una configuración del modelo Frayer que sea lo suficientemente sencilla como para usarla rápidamente en clase, pero lo suficientemente flexible como para ampliarla a actividades más completas, la plantilla de lista de ClickUp es un buen punto de partida.

Incluye un diseño de lista claro y basado en el estado para organizar términos, ejemplos y elementos de práctica, a la vez que te permite añadir contexto adicional a través de múltiples vistas.

Para un flujo de trabajo del Modelo Frayer, esta plantilla te permite personalizar cada tarea como un término y utilizar campos, comentarios y recursos enlazados para desarrollar la definición, los ejemplos, los contraejemplos y el concepto.

Por qué te gustará esta plantilla:

Añade contexto utilizando las tareas de ClickUp debajo de cada tarea de vocabulario principal para crear una lista de múltiples ejemplos detallados o contraejemplos.

Cambia entre las diferentes vistas de ClickUp si estás planificando lecciones, tareas o cronogramas de repaso de vocabulario a lo largo de una unidad

Utiliza Video Embed para adjuntar vídeos explicativos, minilecciones o tutoriales de conceptos directamente dentro del entorno de trabajo para que los alumnos puedan consultarlos.

✅ Ideal para: Diseñadores instruccionales o formadores que crean actividades de aprendizaje al estilo Frayer con contenido didáctico integrado.

3. Plantilla de matriz de diseño de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Compara conceptos con criterios ponderados en un documento estructurado utilizando la plantilla de matriz de diseño de ClickUp.

Si utilizas un ejercicio al estilo Frayer para ayudar a los alumnos a comparar conceptos estrechamente relacionados (o a evaluar ejemplos frente a no ejemplos con criterios claros), la plantilla «Matriz de diseño» de ClickUp te ofrece un formato analítico con el que trabajar.

Creada como un documento estructurado de ClickUp, esta plantilla te guía a través de la definición de criterios, la evaluación ponderada y una sección de recomendaciones finales. Esto la hace especialmente útil cuando tu actividad con el modelo Frayer va más allá de la simple memorización de vocabulario y se adentra en la distinción de conceptos, la clasificación o la comparación basada en pruebas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza la sección «Definición de criterios» para establecer los atributos que los alumnos deben evaluar (por ejemplo: precisión de la definición, relevancia en el mundo real, ejemplos y contraejemplos).

Convierte las comparaciones abstractas en un marco repetible utilizando la tabla de puntuación ponderada, que resulta útil para actividades avanzadas de análisis al estilo Frayer.

Documenta todo el proceso de reflexión en un solo lugar, añade notas debajo de cada sección y colabora en las evaluaciones sin tener que cambiar de herramienta.

✅ Ideal para: Formadores y equipos docentes que crean ejercicios de evaluación estructurados en documentos colaborativos de Google Docs.

🏆 Truco rápido: Crea tus propios modelos Frayer personalizados con Talk-to-Text. Crea modelos Frayer a partir de notas de voz con la función «Hablar para escribir» en ClickUp Brain MAX Simplemente expresa en voz alta tus ideas generales: una definición breve, algunas características y 2 o 3 ejemplos. En cuestión de segundos, la función Talk-to-Text de ClickUp convierte ese borrador de voz en un Modelo Frayer impecable. Puede pulir la redacción, añadir mejores ejemplos y generar contraejemplos claros que evitan malentendidos habituales.

4. Plantilla de plan de acción mutuo de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Correlaciona los conceptos con subpáginas para características, ejemplos y próximos pasos utilizando la plantilla de plan de acción mutuo de ClickUp.

La plantilla de plan de acción mutua de ClickUp se puede adaptar a un entorno de trabajo de mapas conceptuales claro para que los equipos definan una idea antes de pasar a la acción. Sus subpáginas integradas —Partes interesadas, Seguimiento de acciones, Recursos, Criterios de éxito del proyecto piloto y Notas de la reunión— facilitan la revisión y el uso de los debates.

Este diseño funciona bien cuando tu equipo analiza un término, un proceso o una iniciativa desde múltiples ángulos durante un taller. Puedes captar el significado esencial, anotar rasgos definitorios, recopilar ejemplos reales de trabajos anteriores y documentar límites o excepciones. A continuación, lleva el debate hacia los siguientes pasos asignados.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza los comentarios asignados de ClickUp directamente en la plantilla para debatir y concretar las definiciones, creando así una única fuente de información fiable.

Anota ejemplos, casos extremos y referencias de apoyo en «Recursos» y «Notas de la reunión» durante los debates en directo.

Pasa directamente de la comprensión a la ejecución mediante el seguimiento de las tareas de seguimiento en el «Action Items Tracker»

✅ Ideal para: Facilitadores, equipos de éxito del cliente y grupos multifuncionales que organicen talleres de alineación de conceptos o sesiones de planificación.

5. Plantilla de pizarra infográfica de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Convierte cualquier concepto en una infografía visual de una sola página al estilo Frayer con la plantilla de pizarra infográfica de ClickUp.

Los modelos Frayer sencillos y basados en texto pueden resultar aburridos e ineficaces para los alumnos visuales de tu equipo. La plantilla de pizarra infográfica de ClickUp incluye un lienzo ya preparado para convertir cualquier tema en una página visual, utilizando bloques para los mensajes principales, secciones de apoyo y elementos visuales (iconos, fotos, minidiagramas).

Está creado en ClickUp Pizarras, por lo que tienes numerosas opciones para construir el modelo como quieras.

Puedes personalizarlo como un modelo Frayer, utilizando las cuatro zonas principales de contenido: Definición, Características, Ejemplos y No ejemplos. Coloca notas adhesivas en cada cuadrante, añade iconos como pistas visuales y, a continuación, utiliza el encabezado para dar el título al concepto y definir el público destinatario (curso, equipo o grupo de formación).

Por qué te gustará esta plantilla:

Ve más allá del texto sin formato añadiendo iconos, insertando imágenes y utilizando cuadrantes codificados por colores para que tus modelos Frayer sean visualmente distintivos y más fáciles de recordar.

Ilustra tu cuadrante «Ejemplos» arrastrando y soltando imágenes o incrustando vídeos directamente en el lienzo de la Pizarra digital.

Una vez que hayas completado tu modelo de Frayer visual, expórtalo como imagen o comparte un enlace público con quien quieras.

✅ Ideal para: Diseñadores instruccionales, formadores y jefes de equipo que crean recursos de «aprendizaje en una página» a partir de notas del modelo Frayer.

📚 Más información: Cómo aplicar los estilos de aprendizaje VARK para un mejor aprendizaje

6. Plantilla DMAIC de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Desglosa los conceptos paso a paso en una pizarra DMAIC con la plantilla DMAIC de ClickUp

La plantilla DMAIC de ClickUp incluye una pizarra paso a paso para resolver un problema utilizando la estructura clásica Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Cada fase cuenta con su propio espacio para notas adhesivas, y la guía mantiene el flujo de trabajo enfocado a medida que pasas de la formulación del problema a su solución.

Este diseño sirve como formato de desglose de conceptos cuando se quiere que los alumnos comprendan un término en profundidad y lo apliquen correctamente.

Puedes utilizar cada columna del DMAIC como indicación para completar una comprensión completa. Por ejemplo, puedes definir el concepto en un lenguaje sencillo, medirlo con indicadores reales, analizar lo que incluye y lo que excluye, mejorar la definición con ejemplos más contundentes y, por último, fijar la versión definitiva tras comprobar su coherencia.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza la sección Definir para captar el significado esencial de un término y, a continuación, añade las características clave en la segunda zona adhesiva.

Crea ejemplos más sólidos en Medir y Analizar mediante una lista de señales, métricas y malentendidos comunes que los alumnos suelen confundir

Mantén la coherencia de la versión final en Control guardando la definición, los ejemplos y los contraejemplos aprobados por tu equipo o clase.

✅ Ideal para: Educadores y formadores que enseñan pensamiento estructurado, mejora de procesos o claridad conceptual en entornos grupales.

👀 ¿Sabías que...? Los organizadores gráficos tienen su origen en la psicología cognitiva. Se desarrollaron para poner en práctica la teoría del aprendizaje por recepción significativa de David Ausubel (1963), basada en su idea central de que lo que el alumno ya sabe es el principal motor de lo que aprenderá a continuación (Ausubel, 1968).

7. Plantilla de pizarra para plan de trabajo de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Crea un mapa conceptual al estilo DMAIC con la plantilla de pizarra de plan de trabajo de ClickUp

La plantilla de pizarra de plan de trabajo de ClickUp presenta un plan completo en un único lienzo visual, con columnas específicas para DMAIC. Cada columna incluye espacio para la descripción del proyecto, las metas, los miembros del equipo, las notas de investigación, los resultados y los elementos pendientes, lo que permite mantener la planificación y el seguimiento en una sola vista.

Además, esto funciona muy bien para el aprendizaje de conceptos cuando quieres que los alumnos vayan más allá de las definiciones y desarrollen una comprensión real.

Puedes utilizar la primera columna para anotar la definición y las características clave, las columnas del medio para añadir ejemplos y notas de apoyo, y luego usar la última columna para incluir contraejemplos o conceptos erróneos comunes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Haz que los desgloses de conceptos sean fáciles de leer con columnas codificadas por colores y una leyenda integrada que separa claramente cada fase

Anota ejemplos, no ejemplos y notas de apoyo en secciones específicas

Mantén la coherencia entre varios términos reutilizando la misma estructura cada vez

✅ Ideal para: Profesionales sénior que imparten clases de negocios en grupo en las que los alumnos necesitan una estructura visual y un formato repetible.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres usar la IA para hacer una lluvia de ideas sin quedarte atascado en bucles interminables de ideación? Mira este vídeo para ver cómo los equipos convierten aportaciones dispersas en ideas claras usando ClickUp AI, documentos, pizarras y plantillas:

8. Colección de plantillas del modelo Frayer de Template.net

La colección de plantillas del modelo Frayer de Template.net incluye hojas de trabajo Frayer con un diseño de cuatro cuadrantes, pensadas para la enseñanza de vocabulario. Cada plantilla centra la palabra de vocabulario y la rodea de secciones específicas para la definición, las características, los ejemplos/modelos y los no ejemplos.

Como el formato es imprimible y reutilizable, resulta ideal para la práctica individual, el trabajo en grupos pequeños o para realizar comprobaciones rápidas en clase.

Por qué te gustará esta plantilla:

El clásico diseño de cuatro cajas mantiene la práctica de vocabulario centrada en las funciones principales del modelo Frayer

El término de vocabulario centrado facilita la revisión de las hojas completadas durante la revisión o la evaluación.

Funciona bien como rutina repetible para nuevas palabras de vocabulario en las unidades de lectura, ciencias y ciencias sociales.

✅ Ideal para: Educadores y formadores que necesitan diseños clásicos de cuatro cuadrantes para actividades impresas.

📚 Lee también: Cómo implementar la gestión de la ejecución del trabajo para equipos

9. Plantilla del diagrama del modelo Frayer V1 de TemplateLab

vía TemplateLab

La plantilla «Frayer Model Diagram V1» de TemplateLab incluye la palabra de vocabulario en el centro y cuatro rótulos etiquetados a su alrededor. Los rótulos ya están integrados, por lo que puedes proyectarlos durante una clase, rellenarlos juntos en clase o imprimirlos para practicar rápidamente.

También está disponible en formatos como Word y PowerPoint, lo que facilita su edición, su duplicación para múltiples palabras y su reutilización en diferentes unidades sin tener que volver a crear el organizador cada vez.

Por qué te gustará esta plantilla:

La clara jerarquía visual (término central + cuatro paneles) facilita la enseñanza de la estructura de Frayer durante las clases con toda la clase.

El diseño en forma de diagrama facilita la presentación en Word, PowerPoint o carteles.

Los rótulos claros facilitan la comprobación de la comprensión durante los repaso y la preparación de exámenes

✅ Ideal para: Profesores que preparan diapositivas para el aula o gráficos de referencia para el vocabulario académico.

📚 Lee también: Cómo evitar malentendidos en el lugar de trabajo

10. Plantilla del modelo Frayer de WordLayouts

vía WordLayout

La plantilla del modelo Frayer de WordLayouts es una plantilla sencilla de cuatro cuadrantes diseñada para realizarse directamente en Microsoft Word o Documentos de Google.

Al tratarse de un formato de documento sencillo, es fácil de duplicar para múltiples palabras de vocabulario, asignarlo como tarea o imprimirlo para practicar en clase. Puedes escribir directamente en cada casilla, guardar versiones para diferentes unidades y reutilizar el mismo diseño para repasar rápidamente antes de los exámenes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Funciona bien tanto para el trabajo individual como para las actividades en grupos pequeños, ya que los alumnos pueden completar una casilla cada vez y luego comparar las respuestas rápidamente.

Fáciles de imprimir y totalmente personalizables en Microsoft Word o Documentos de Google.

Fáciles de duplicar para listas de palabras semanales, vocabulario de unidades o preparación de exámenes.

✅ Ideal para: Personas y equipos que prefieren trabajar dentro del ecosistema de Microsoft/Google.

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la generación de conceptos. Pero, ¿qué ocurre con estas ideas brillantes después? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación todo en uno para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

Cómo utilizar una plantilla del modelo Frayer para el desarrollo del vocabulario

Contar con una plantilla es un buen comienzo, pero saber cómo rellenarla de forma eficaz es lo que mejora la retención del vocabulario y la coordinación del equipo.

Sigue este práctico método paso a paso para sacar el máximo partido a tu plantilla del modelo Frayer. 🛠️

Selecciona el término o concepto objetivo: Elige una palabra o un concepto que resulte realmente complicado o que se malinterprete con frecuencia. En el caso de los equipos, céntrate en la terminología en la que la falta de alineación provoca confusión, como «ágil» o «centrado en el cliente». Empieza por el cuadrante de la definición: No te limites a copiar la definición del diccionario. Escríbela con tus propias palabras. Si no puedes explicarla de forma sencilla, es que aún no la entiendes del todo. Identifica las características o datos clave: Crea una lista de los atributos que siempre se cumplen en este concepto. Pregúntate: «¿Cuáles son las características innegociables que definen este término?». Genera ejemplos: Ofrece instancias concretas y específicas del concepto. Cuanto más variados y cercanos a la vida real sean tus ejemplos, más profunda será tu comprensión. Define los contraejemplos (el paso clave): Este paso es esencial. Identifica elementos que sean similares pero que no correspondan al concepto. Esto te obliga a aclarar los límites del término Revisa y perfecciona: Lee los cuatro cuadrantes juntos. ¿Ofrecen una visión completa y precisa? Si trabajas en equipo, comenta cualquier desacuerdo; a menudo revelan lagunas importantes en la comprensión compartida.

✨ Ventaja de ClickUp: Cuando utilices una plantilla digital del modelo Frayer en ClickUp, usa ClickUp Brain para que te sugiera ejemplos o no ejemplos cuando te quedes atascado. Puede darte ideas que no habías considerado y acelerar el procesamiento profundo que hace que los nuevos conceptos se fijen.

✨ Ventaja de ClickUp: Cuando utilices una plantilla digital del modelo Frayer en ClickUp, usa ClickUp Brain para que te sugiera ejemplos o contraejemplos cuando te quedes atascado. Puede darte ideas que no habías considerado y acelerar el procesamiento profundo que hace que los nuevos conceptos se fijen.

Da vida al vocabulario con ClickUp

Las plantillas gratuitas del modelo Frayer son un excelente primer paso cuando necesitas una forma sencilla de ayudar a los alumnos a definir conceptos, detectar patrones y distinguir ejemplos de no ejemplos sin que se convierta en un plan de clase extenso.

Pero los modelos Frayer resultan aún más útiles cuando se integran en el flujo de trabajo. Con ClickUp, puedes reutilizar tus plantillas Frayer en documentos, impartir clases en tiempo real utilizando pizarras y convertir cada palabra objetivo en una tarea con un propietario, una fecha límite y listas de control.

Utiliza la IA para generar un primer borrador rápido de ejemplos y no ejemplos que puedas perfeccionar con tu clase o equipo.

Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita. ✅

Preguntas frecuentes

Los cuatro cuadrantes son: Definición (lo que significa el término en tus propias palabras), Características (atributos o datos clave), Ejemplos (instancias concretas) y No ejemplos (cosas que son similares pero que no encajan en la definición).

Los equipos pueden utilizar los modelos Frayer para crear un vocabulario común de términos, procesos o herramientas clave de la empresa. Esto garantiza que los nuevos empleados comprendan no solo las definiciones, sino también qué conceptos incluyen y cuáles no, lo que reduce los malentendidos desde el primer día.

Un modelo Frayer en blanco suele ser un documento estático, listo para imprimir, con cuadrantes vacíos. Una plantilla editable del modelo Frayer permite la personalización digital, la colaboración en tiempo real y la integración con otras herramientas de gestión del trabajo.

Sí, el modelo Frayer es muy eficaz para términos matemáticos (como «número primo»), conceptos científicos (como «fotosíntesis») y terminología técnica de cualquier campo. Destaca especialmente cuando distinguir los ejemplos de los no ejemplos es clave para aclarar la comprensión.