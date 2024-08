Jerga empresarial: más de 30 palabras de moda y su significado

Presentaste tu propuesta de proyecto a tu jefa para que la aprobara y te dijo: "Está bien, pero no has movido la aguja" Intuiste que algo no iba bien por el "pero" de su afirmación.

Pero, ¿qué quiere decir con "mover la aguja"?

Bueno, es jerga de Business que significa "tu propuesta de proyecto no es lo suficientemente impactante como para marcar una gran diferencia" Este es un ejemplo, pero si a menudo oyes palabras en tu lugar de trabajo que te confunden, probablemente necesites conocer tu jerga empresarial.

Se trata de acrónimos, frases o expresiones propias de las empresas que tienen un significado común en el mundo corporativo.

No conocer la jerga empresarial puede convertirle en víctima de la falta de comunicación, lo que conduce a expectativas desajustadas, una toma de decisiones más lenta y una menor confianza en un ajuste profesional.

Vamos a ayudarle a familiarizarse con estas palabras de moda en el mundo empresarial para que pueda entenderlas con claridad y responder con confianza sin sentirse excluido.

Entender la jerga empresarial

La jerga empresarial se refiere a expresiones o eufemismos especializados y técnicos utilizados en el mundo de los negocios para comunicar ideas. Suele variar de un sector a otro y de una profesión a otra.

Si tu amigo se te acerca y te dice que no sabe cómo romper el hielo en su próxima cita, sabrás automáticamente que no se refiere literalmente a romper el hielo, sino a cómo iniciar una conversación.

De la misma manera,

términos de gestión de proyectos

como "sinergia" o "apalancamiento" no siempre son literales en la empresa.

¿Por qué necesitamos la jerga empresarial?

**Las palabras de moda facilitan las cosas, sobre todo cuando se trata de conceptos complejos

He aquí un ejemplo sencillo.

Quieres saber cuánto riesgo asumirá un cliente cuando invierta en una nueva tecnología. En lugar de escribir: "¿Cuáles son los límites de riesgo de su organización en términos de posibles pérdidas o contratiempos asociados a las inversiones en nuevas tecnologías?", puede utilizar simplemente esta jerga corporativa y preguntar: "¿Cómo es su apetito de riesgo?"

La jerga corporativa ayuda con lo siguiente:

Eficiencia: La jerga empresarial ayuda a las personas a comunicarse con precisión y rapidez, ahorrando tiempo en reuniones, (elaboración de) informes y correspondencia

La jerga empresarial ayuda a las personas a comunicarse con precisión y rapidez, ahorrando tiempo en reuniones, (elaboración de) informes y correspondencia Profesionalidad: Utilizar una jerga específica del sector es una señal de profesionalidad que ayuda a establecer credibilidad y autoridad en un campo concreto

Utilizar una jerga específica del sector es una señal de profesionalidad que ayuda a establecer credibilidad y autoridad en un campo concreto Colaboración: La jerga garantiza que todo el mundo dentro de una industria u organización específica tenga una comprensión compartida de los términos y conceptos clave para ayudar a alinear las expectativas

Ideas clave y propósitos de la jerga empresarial común

La jerga empresarial suele tener su origen en sectores o prácticas profesionales específicos y sirve para fines distintos en la comunicación. Veamos algunos términos comunes, su origen y su finalidad:

Liquidez de mercado: Describe la facilidad para comprar y vender activos sin que ello repercuta directamente en su precio. El objetivo de esta jerga es ayudar a los operadores a comprender las condiciones del mercado para tomar decisiones con conocimiento de causa

Describe la facilidad para comprar y vender activos sin que ello repercuta directamente en su precio. El objetivo de esta jerga es ayudar a los operadores a comprender las condiciones del mercado para tomar decisiones con conocimiento de causa Diseño de la experiencia del usuario (UX Design): Surgido de la interacción persona-ordenador y la psicología cognitiva, se centra en mejorar la usabilidad de las interfaces digitales. Un ejemplo de jerga dentro de esta categoría es el "viaje del usuario", que agiliza los debates sobre la creación de experiencias digitales eficientes y fáciles de usar

Surgido de la interacción persona-ordenador y la psicología cognitiva, se centra en mejorar la usabilidad de las interfaces digitales. Un ejemplo de jerga dentro de esta categoría es el "viaje del usuario", que agiliza los debates sobre la creación de experiencias digitales eficientes y fáciles de usar Llamada a la acción (CTA): Con origen en el marketing y la publicidad, este término se utiliza para indicar respuestas inmediatas del público. Tanto si se trata de suscribirse a un boletín de noticias como de realizar una compra, el objetivo es impulsar la participación del usuario y aumentar la conversión

Con origen en el marketing y la publicidad, este término se utiliza para indicar respuestas inmediatas del público. Tanto si se trata de suscribirse a un boletín de noticias como de realizar una compra, el objetivo es impulsar la participación del usuario y aumentar la conversión Tendencia del mercado: Procedente del análisis económico, este término ayuda a las empresas a anticiparse a los cambios y a realizar ajustes estratégicos en función de los patrones observados

Procedente del análisis económico, este término ayuda a las empresas a anticiparse a los cambios y a realizar ajustes estratégicos en función de los patrones observados Pensamiento de cielo azul: Es un término utilizado para describir un enfoque creativo y abierto a la resolución de problemas y la generación de ideas. Es como mirar a un cielo inmenso e ilimitado y dejar volar la imaginación. El pensamiento del cielo azul tiene como objetivo generar una gran cantidad de ideas que se pueden refinar y desarrollar más tarde, en lugar de encontrar una solución práctica de inmediato

Es un término utilizado para describir un enfoque creativo y abierto a la resolución de problemas y la generación de ideas. Es como mirar a un cielo inmenso e ilimitado y dejar volar la imaginación. El pensamiento del cielo azul tiene como objetivo generar una gran cantidad de ideas que se pueden refinar y desarrollar más tarde, en lugar de encontrar una solución práctica de inmediato Fruta que cuelga baja: Este término se utiliza a menudo como metáfora para describir algo que es fácilmente alcanzable. Es como la fruta de un árbol que está al alcance de la mano, sin necesidad de una escalera. Por ejemplo, una empresa puede centrarse en mejorar el servicio al cliente como fruta madura para aumentar la satisfacción antes de abordar retos más complejos como el desarrollo de productos

Este término se utiliza a menudo como metáfora para describir algo que es fácilmente alcanzable. Es como la fruta de un árbol que está al alcance de la mano, sin necesidad de una escalera. Por ejemplo, una empresa puede centrarse en mejorar el servicio al cliente como fruta madura para aumentar la satisfacción antes de abordar retos más complejos como el desarrollo de productos Cambio de paradigma: Un cambio de paradigma es un cambio significativo en la forma de pensar o de hacer algo. Se produce cuando un descubrimiento o una idea nuevos y diferentes sustituyen a la forma habitual y aceptada de entender o abordar un tema

Ejemplos de jerga empresarial en distintas industrias

Hay una jerga empresarial muy extendida con la que todos los responsables de RR.HH. pueden estar familiarizados, mientras que hay otras que todos los equipos financieros deben entender bien. Para ayudarte a familiarizarte con estos términos, hemos recopilado una lista de la jerga empresarial más utilizada en distintos sectores, como RR.HH., marketing, TI y finanzas.

Recursos Humanos

RR.HH. desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de las relaciones y la comunicación con el equipo. Ya se trate de contratación, gestión del rendimiento o planificación de la plantilla, es probable que te encuentres con términos como:

1. Experiencia del empleado

La experiencia de los empleados (EX) describe cómo se sienten los empleados con respecto al trabajo en la empresa. Incluye

la interacción con los compañeros de trabajo y los directivos

el proceso de incorporación y su entorno de trabajo diario.

ejemplo "Para mejorar la productividad general y reducir los índices de rotación, la empresa puso en marcha un programa integral de Experiencia del Empleado."

2. Apretón de manos dorado

Este término empresarial describe un pago económico que se da a un empleado cuando deja la empresa. Es un gesto de agradecimiento por su servicio y dedicación.

por ejemplo, un representante de RR.HH. te puede decir: "Dadas tus importantes contribuciones a la empresa, queremos asegurarnos de que te marchas con una nota positiva, con un sustancioso apretón de manos de oro como muestra de nuestro agradecimiento"

3. Conciliación de la vida laboral y familiar

El equilibrio entre trabajo y vida personal significa tener una relación sana entre el trabajo y la vida. Es un término de uso común en los entornos de trabajo que promueven el bienestar general del empleado y evitan el agotamiento.

un representante de RR.HH. de una empresa que desee lograr un equilibrio saludable podría decir: "Nos hemos comprometido a ayudar a nuestros empleados a lograr un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por eso ofrecemos horarios flexibles y opciones de teletrabajo"_

4. Ajuste cultural

Se refiere a encontrar empleados cuyos valores y estilo de trabajo se alineen bien con la cultura y el ethos de la empresa.

RR.HH. suele utilizar este término cuando busca nuevos empleados: buscamos candidatos que encajen bien con nuestra cultura, que se integren bien en nuestro equipo y contribuyan positivamente a nuestro entorno de trabajo"

5. Propuesta de valor para el empleado (PVE)

La Propuesta de Valor para el Empleado (PVE) se refiere al conjunto de beneficios y recompensas que una empresa ofrece a sus empleados a cambio de su trabajo.

al responder a lo que la empresa ofrece a un empleado, RR.HH. podría decir: "Nuestra PVE se centra en salarios competitivos, oportunidades de crecimiento profesional y un entorno de trabajo propicio para atraer y retener a los mejores talentos"

6. 80/20

80/20 es el principio dado por el Principio de Pareto, que indica que el 80% de los resultados de la empresa proceden sólo del 20% de los empleados. Indica que unos pocos empleados son responsables de la mayor parte de su producción.

Marketing y publicidad

El marketing y la publicidad es una vasta industria que ocupa diferentes esferas, como el marketing de influencers y el marketing en redes sociales. Algunos ejemplos de jerga corporativa comúnmente utilizados para esta industria incluyen:

7. Impresiones

Las impresiones se refieren al número de veces que un cliente potencial ha visto el contenido, ya sea una publicación en las redes sociales o un anuncio en línea.

cuando asistimos a reuniones de equipos de marketing, es habitual oír decir: "Tenemos que analizar las impresiones de nuestra última campaña publicitaria para comprender su alcance y eficacia"

8. Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Después de implantar una estrategia de negocio, el siguiente paso es hacer un seguimiento del rendimiento a través de los KPI. Los KPI indican la eficacia con la que el equipo está alcanzando sus objetivos de empresa

por ejemplo: "Nuestros principales KPI para esta campaña son las tasas de clics y de conversión, que nos ayudarán a medir su intento correcto"

9. Trayectoria del cliente

El viaje del cliente define la experiencia del cliente con una empresa, desde el interés inicial del cliente por la empresa hasta el final de su relación, es decir, la renovación de su suscripción o la compra del producto de nuevo. Proporciona información sobre cada fase por la que pasa el cliente.

los directores de marketing suelen decir: "Correlacionar el recorrido del cliente nos ayudará a identificar los puntos débiles y a mejorar la experiencia general del cliente"

10. Pruebas A/B

**Compara dos versiones de una página web o un anuncio para determinar cuál funciona mejor.

por ejemplo, "Estamos realizando pruebas A/B en nuestras páginas de destino para ver qué diseño produce una mayor tasa de conversión"

11. Generación de clientes potenciales

**Puede que oiga esto cuando el equipo se centra en atraer y captar el interés de clientes potenciales para aumentar su cartera de ventas.

se suele utilizar cuando se ajustan metas como "Nuestro objetivo para este trimestre es aumentar la generación de clientes potenciales en un 30% a través de la publicidad dirigida en las redes sociales"

12. Segmentación de clientes

La segmentación de clientes es un término utilizado habitualmente para el marketing y la publicidad personalizados. Divide una base de clientes en grupos distintos en función de características como la demografía, el comportamiento o los patrones de compra.

un caso de uso cotidiano de esta jerga corporativa en el mundo de los Business es "Mediante la implementación de la segmentación de clientes, podemos crear campañas de correo electrónico personalizadas que se adapten a los intereses y necesidades específicos de cada segmento, lo que conduce a mayores tasas de compromiso"

Tecnología de la Información (TI)

La jerga empresarial se utiliza a menudo en el sector de las TI porque ayuda a simplificar y explicar conceptos y procesos complejos. Hemos definido algunas jergas empresariales recurrentes y

términos de la jerga ágil

en TI para facilitar su comprensión.

13. Ancho de banda

Cuando se habla de capacidad o velocidad de una red, los técnicos suelen utilizar la palabra "ancho de banda ", que significa la cantidad de datos transmitidos por una red en un periodo de tiempo determinado.

es posible que oigas al jefe de informática decir: "Tenemos que actualizar nuestro servidor porque nuestro ancho de banda actual no puede soportar el creciente número de peticiones de los usuarios"

14. DevOps

DevOps tiene su origen en la combinación de dos términos, desarrollo de software (Dev) y operaciones de TI (Ops), para mejorar la eficiencia del proceso de desarrollo y despliegue.

un ejemplo de uso de este término en el mundo empresarial sería "La aplicación de prácticas DevOps ha reducido significativamente nuestro tiempo de comercialización de nuevas funciones"

15. Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Cuando se habla de integración y desarrollo de software, a menudo se hace hincapié en la API. API es un conjunto de protocolos y herramientas que permiten a distintas aplicaciones de software comunicarse entre sí.

un desarrollador puede afirmar durante las conversaciones sobre integración de software: "La nueva API permite una interacción fluida entre nuestra aplicación y los servicios de terceros"

16. Prototipo de software

**La creación de prototipos de software se refiere a la creación de versiones tempranas o modelos de una aplicación de software para visualizar y probar su diseño, funcionalidad e interacciones con el usuario antes del desarrollo a gran escala

en la reunión de lanzamiento del proyecto, el jefe de producto puede explicar: "Empezaremos con la creación de prototipos de software para asegurarnos de que nuestro diseño satisface las necesidades de los usuarios"

17. Despliegue

El despliegue es un proceso paso a paso que incluye todo lo necesario para el ajuste de un nuevo software, desde la instalación hasta las pruebas.

_¿Qué hace un programador? Se encarga de la implantación de un nuevo programa informático en función de las necesidades de la empresa

18. Computación en nube

La computación en nube es un aspecto crucial de la infraestructura digital de TI. En este método, servidores remotos en Internet almacenan, gestionan y procesan datos, eliminando la necesidad de servidores locales u ordenadores personales.

en la última actualización de la empresa, el departamento de TI puede afirmar: "Hemos adoptado la computación en nube para agilizar nuestras operaciones, mejorar la escalabilidad y reducir los costes asociados a la infraestructura local"

Finanzas e inversión

Tanto si inviertes tu dinero como si trabajas en el sector financiero, a menudo te encuentras con términos como "oferta pública inicial", "flexibilización cuantitativa" y "diversificación de inversiones" Vamos a aclararle esta jerga empresarial de las finanzas y la inversión.

19. Flexibilización cuantitativa

Si hay deflación económica, un banco central inyecta dinero en la economía comprando valores públicos u otros activos financieros para aumentar la oferta monetaria, bajar los tipos de interés y estimular la actividad económica. Este proceso se denomina flexibilización cuantitativa

podría encontrarse con una declaración emitida por el banco central: "Para hacer frente a la desaceleración económica, el banco central ha iniciado un programa de relajación cuantitativa, comprando cantidades sustanciales de títulos del Estado para aumentar la liquidez y compatibilidad con el crecimiento económico"

20. Oferta pública inicial

Oirá el término OPI en las noticias cada vez que una empresa privada sale a bolsa. Se refiere al proceso de listar las acciones de una empresa privada en una bolsa de valores para ofrecerlas al público por primera vez.

en su comunicado de prensa oficial, la empresa anunció: "Estamos muy contentos de seguir adelante con nuestra oferta pública inicial (OPI), que nos permitirá reunir capital para la expansión y mejorar nuestra presencia en el mercado"

21. Plusvalías

Calcular las plusvalías es esencial a la hora de abordar las implicaciones fiscales. **Las plusvalías son los beneficios obtenidos por la venta de un activo o una inversión cuando su precio de venta supera el precio de compra

si consultara a un asesor fiscal, éste podría aconsejarle: "Las plusvalías derivadas de la venta de sus acciones estarán sujetas a impuestos, así que asegúrese de tenerlo en cuenta en su planificación financiera"

22. Retorno de la inversión (ROI)

ROI es un acrónimo utilizado para evaluar la rentabilidad de una inversión. Se calcula dividiendo el beneficio neto por el coste inicial de la inversión. Este término se utiliza tanto en inversiones bursátiles individuales como en inversiones empresariales en software o nuevas tecnologías.

al hablar de los resultados de un proyecto, el director financiero puede decir: "Nuestra última campaña de marketing ha obtenido un ROI del 25%, lo que indica un buen rendimiento de nuestra inversión"

23. Beta

Cuando se invierte en acciones, a menudo se evalúa la volatilidad del mercado. Esta evaluación se denomina beta, donde una beta superior a 1 indica una mayor volatilidad, mientras que una beta inferior a 1 sugiere una menor volatilidad.

durante una revisión de cartera, un analista de inversiones puede explicar: "La beta de este valor es 1,5, lo que significa que es un 50% más volátil que el mercado, lo que podría afectar al riesgo global de su cartera"

24. Capitalización bursátil

La capitalización bursátil es un término utilizado a menudo para clasificar las empresas en función de su tamaño o evaluar su potencial de inversión. Es el valor total de mercado de las acciones en circulación de una empresa, calculado multiplicando el precio de las acciones por el número de acciones.

en una reunión de accionistas, el Consejero Delegado puede destacar: "La capitalización bursátil de nuestra empresa ha alcanzado los 10.000 millones de dólares, lo que refleja nuestros buenos resultados y nuestras perspectivas de crecimiento"

Ejemplos generales de jerga empresarial

Aunque los ejemplos anteriores son específicos de un sector, los términos estándar de la jerga empresarial se utilizan en diversos sectores y en las operaciones diarias. Veamos algunos de estos términos para que no se sienta perdido la próxima vez que alguien mencione la jerga empresarial.

25. Benchmarking

Tanto si se realiza un análisis de la competencia como si se evalúa el rendimiento de la empresa, a menudo se establecen puntos de referencia. **El benchmarking consiste en comparar las métricas de rendimiento de una empresa con los estándares del sector o las buenas prácticas para identificar áreas de mejora

el director de proyecto podría decir: "Hemos comparado nuestros procesos con los de los líderes del sector para identificar las buenas prácticas y mejorar nuestra eficiencia operativa"

26. Malware

El malware es la jerga corporativa para el software diseñado para dañar, explotar o poner en peligro un sistema informático, red o datos. Incluye virus, gusanos, troyanos, spyware y ransomware.

supongamos que pregunta a un experto en ciberseguridad sobre incidencias recientes. En ese caso, mencionarían el "malware": "Una de las principales preocupaciones en nuestro campo es hacer frente a las infecciones de malware que pueden paralizar nuestros sistemas y la integridad de los datos"

27. Cortafuegos

Un cortafuegos es un dispositivo o software de seguridad de red que supervisa y controla el tráfico de red entrante y saliente basándose en reglas de seguridad predeterminadas.

el administrador de red puede explicar: "Tenemos que configurar el cortafuegos para bloquear el acceso no autorizado y permitir el tráfico legítimo"

28. Tocar base

En lugar de decir "ponte al día", la forma empresarial de decirlo es "tocar base". **Significa ponerse en contacto brevemente con alguien para ponerse al día o hablar de algo

es posible que oigas al director decir: "Vamos a ponernos en contacto la semana que viene para revisar nuestros progresos y abordar cualquier problema que haya surgido"

29. Competencia básica

**Este término se utiliza a menudo durante la planificación estratégica para centrarse en el área de especialización.

por ejemplo, en una reunión anual de estrategia de Business, el Director de Operaciones podría destacar: "Nuestra competencia básica en soluciones tecnológicas innovadoras es lo que nos diferencia de la competencia e impulsa nuestro crecimiento"

30. Pivote

La palabra "pivotar" se utiliza siempre que un proyecto requiere cambios de dirección o enfoque. Significa hacer un cambio significativo de estrategia o dirección para adaptarse a nuevas circunstancias u oportunidades.

en una sesión de estrategia, el director general puede utilizar la siguiente jerga empresarial: "Tras los resultados de los últimos estudios de mercado, tenemos que dar un giro a nuestro enfoque de marketing para dirigirnos mejor a un público más joven"

Posibles problemas con la jerga corporativa

La jerga empresarial simplifica la interacción con profesionales del mismo sector, pero sólo si se utiliza con cuidado y correctamente.

Un estudio realizado por Duolingo entre más de 8.000 profesionales en activo

de ocho países reveló que el 58% de los encuestados cree que sus compañeros de trabajo abusan de la jerga.

Además, el 60% de ellos también cree que debe averiguar qué significa esa jerga, lo que le provoca estrés.

El uso excesivo y poco claro de la jerga corporativa puede causar varios problemas de comunicación y estrés. Algunos de estos problemas comúnmente identificados son:

La barrera para una comunicación clara: Puede convertirse en una barrera para las conversaciones claras si su audiencia no es consciente de su jerga corporativa. En estos casos, en lugar de simplificar las operaciones y la comunicación, las complica al crear una brecha comunicativa entre los que entienden la jerga y los que no

Puede convertirse en una barrera para las conversaciones claras si su audiencia no es consciente de su jerga corporativa. En estos casos, en lugar de simplificar las operaciones y la comunicación, las complica al crear una brecha comunicativa entre los que entienden la jerga y los que no Uso excesivo y mala interpretación de la jerga : A veces, la jerga puede hacer que conceptos y términos sencillos sean más difíciles de entender de lo que ya son. Si se malinterpreta, puede ralentizar las operaciones de la empresa y ocultar el mensaje deseado

: A veces, la jerga puede hacer que conceptos y términos sencillos sean más difíciles de entender de lo que ya son. Si se malinterpreta, puede ralentizar las operaciones de la empresa y ocultar el mensaje deseado Riesgo de mala comunicación y malentendidos: Los términos especializados tienen significados distintos en contextos diferentes. Pueden causar confusión, exponer a las personas al riesgo de malentendidos y afectar a la calidad de las interacciones

Consejos para minimizar el uso indebido de la jerga empresarial en el mundo de los negocios

Una comunicación clara es esencial para el trabajo en equipo eficaz y la gestión de proyectos con éxito en el mundo empresarial. **Cuanto más directo sea el lenguaje utilizado, mejor

Aunque el uso de la jerga conlleva ciertos límites, no puede eliminarse por completo. En su lugar, hay que utilizarla de forma que se minimice su uso indebido. He aquí algunas

consejos de redacción técnica

y sugerencias de gestión para reducir gradualmente la dependencia de las palabras de moda de la empresa:

Solicite regularmente la opinión de los miembros del equipo sobre la claridad de la comunicación y realice los ajustes necesarios

sobre la claridad de la comunicación y realice los ajustes necesarios Demostrar el uso de un lenguaje claro y directo en reuniones, correos electrónicos y documentos para establecer una norma para el equipo

en reuniones, correos electrónicos y documentos para establecer una norma para el equipo Formar a los empleados en términos específicos del sector para ayudarles a entender y adaptarse a la jerga de la empresa cuando sea necesario

Rol de ClickUp en la aclaración de la jerga empresarial

La jerga empresarial puede dar lugar a malentendidos, sobre todo cuando los miembros de un equipo trabajan de forma aislada. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiera colaborar en tiempo real con su equipo, discutiendo claramente las tareas y prioridades sin depender de una jerga compleja?

Es posible con

ClickUp

un software de gestión de proyectos diseñado para mejorar

la colaboración en el lugar de trabajo

.

Chat ClickUp

Vista del chat ClickUp

proporciona una plataforma en tiempo real para conectar con los miembros del equipo, los directivos y las partes interesadas en el proyecto. Esta función permite hablar de tareas y proyectos sin recurrir a la jerga, garantizando que los mensajes sean claros y comprendidos por todos los implicados.

participe en conversaciones en tiempo real y reciba comentarios y aclaraciones al instante con ClickUp Chat_

Puede contar con un feedback inmediato, eliminando así

retos de comunicación en el entorno de trabajo

. Además, puedes entablar conversaciones en hilos para que el contexto de los mensajes esté siempre claro para el receptor y pueda seguirlo sin jerga ajena.

Utilice ClickUp para chatear en privado o en grupo

comunicación en grupo

para mejorar la claridad y facilitar una conversación simplificada.

Documentos ClickUp

Otra potente función que ClickUp amplía es Docs, donde los equipos pueden colaborar y conectarse en tiempo real para evitar confusiones basadas en la jerga corporativa.

Documentos de ClickUp

proporciona un espacio compartido a

centralizar la comunicación

y crear, editar y revisar documentos de forma colaborativa en tiempo real. También permite que todos contribuyan y aclaren jerga compleja.

Consejo profesional: También puedes crear en Docs un glosario de términos estándar específicos del sector que los miembros del equipo puedan consultar cuando lo necesiten.

Cree un documento claro y accesible que mejore la comunicación general y evite los errores de jerga con ClickUp Docs

Pizarras ClickUp

Además de Docs, puede utilizar

Pizarras ClickUp

para presentar ideas visualmente y facilitar su comprensión. Añade notas adhesivas y comentarios para aclarar las palabras de moda en el mundo de los Business y proporcionar un significado o intención detallados cuando sea necesario.

Además, es compatible con la edición por varios usuarios a la vez, por lo que su idea se puede refinar de forma colectiva, y puede abordar y simplificar la jerga en tiempo real.

visualice ideas y añada notas y comentarios para simplificar la jerga empresarial con las Pizarras ClickUp_

Plantilla del plan de comunicación de ClickUp

¿Sigue teniendo problemas para organizar y agilizar el flujo de comunicación de su equipo, incluso con todas estas funciones? En

Plantilla del plan de comunicación de ClickUp

le ayudará

Es una guía completa para organizar el uso compartido de la información dentro de una organización. Garantiza que los mensajes sean claros, coherentes y accesibles para todos los miembros del equipo.

Agilice y organice la comunicación en equipo para lograr más claridad y transparencia con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Elementos clave de la plantilla del plan de comunicación:

Detalles del proyecto: Comience con la información básica del proyecto: nombre, persona responsable, datos de contacto y fecha

Comience con la información básica del proyecto: nombre, persona responsable, datos de contacto y fecha Objetivos: Exponer claramente la misión y las metas que se pretenden alcanzar

Exponer claramente la misión y las metas que se pretenden alcanzar Resumen ejecutivo: Proporcionar una visión concisa de las metas de la empresa, los puntos fuertes y débiles del proyecto y las técnicas de ejecución

Proporcionar una visión concisa de las metas de la empresa, los puntos fuertes y débiles del proyecto y las técnicas de ejecución Análisis e investigación: Recopilar datos y llevar a cabo investigaciones para comprender el sistema empresarial actual y lograr una ejecución eficaz

Recopilar datos y llevar a cabo investigaciones para comprender el sistema empresarial actual y lograr una ejecución eficaz Análisis PEST: Analizar los factores externos que influyen en el proyecto: Aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos

Analizar los factores externos que influyen en el proyecto: Aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos Análisis DAFO: Evaluar los factores internos: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para fundamentar las decisiones de la empresa

Evaluar los factores internos: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para fundamentar las decisiones de la empresa Análisis de la competencia: Recopilar y comparar información sobre la competencia para evaluar la posición competitiva

Recopilar y comparar información sobre la competencia para evaluar la posición competitiva Lista de partes interesadas: Lista de partes interesadas con su información de contacto, canales de comunicación y frecuencia de participación

Lista de partes interesadas con su información de contacto, canales de comunicación y frecuencia de participación Herramientas: Identificar las herramientas necesarias para alcanzar las metas del proyecto

Identificar las herramientas necesarias para alcanzar las metas del proyecto Plan de comunicación: Detallar la estrategia indicando qué, cuándo y cómo comunicar

Detallar la estrategia indicando qué, cuándo y cómo comunicar Evaluación: Revisar el sistema implantado, recabar opiniones del equipo y evaluar los puntos fuertes y débiles de la estrategia

Con este

plantilla de plan de comunicación

puede:

Garantizar una comunicación directa, reduciendo la probabilidad de mensajes confusos o llenos de jerga

Adaptar las estrategias de comunicación a los distintos grupos, minimizando la jerga y adaptando los mensajes al nivel de comprensión del público

Esbozar mensajes básicos y temas de conversación para destilar información compleja en declaraciones claras y concisas

Descargar esta plantilla

Mejorar la comunicación con ClickUp

La jerga de Business puede transmitir mucha información en pocas palabras, pero puede resultar confusa si su audiencia no está familiarizada con los términos. Recuerde que una comunicación clara es esencial para el intento correcto de una organización. Por lo tanto, es importante minimizar la jerga y utilizarla de forma que su mensaje se entienda.

Una gestión de proyectos y

herramienta de comunicación en el lugar de trabajo

como ClickUp puede facilitar una comunicación clara gracias a sus funciones de comunicación colaborativa y en tiempo real, como chatear, documentos y pizarras. Minimiza la posibilidad de confusión proporcionando canales para aclaraciones rápidas y añadiendo notas.

Regístrate en ClickUp

hoy mismo y elimine los malentendidos de las comunicaciones de su equipo.