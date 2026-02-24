Las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos para equipos distribuidos en 2026

Cuando tu equipo distribuido está repartido por diferentes zonas horarias, lo último que necesitas es una pila tecnológica unida por integraciones frágiles que se rompen durante los traspasos.

El software de gestión de proyectos para equipos distribuidos sin integraciones consolida las tareas, los documentos, el chat, el control de tiempo y la elaboración de informes en un único entorno de trabajo, para que su equipo pueda colaborar sin tener que cambiar de contexto ni resolver problemas de sincronización entre cinco proveedores diferentes.

¿Qué es un software de gestión de proyectos para equipos distribuidos sin integraciones?

El software de gestión de proyectos para equipos distribuidos sin integraciones se refiere a plataformas de gestión del trabajo todo en uno que consolidan tareas, documentos, comunicaciones e informes en un único entorno. Esto elimina la necesidad de realizar conexiones con múltiples herramientas de terceros. Para los equipos remotos e híbridos repartidos por diferentes zonas horarias, esto es importante porque cada integración externa introduce fricciones, silos de datos y cambios de contexto que merman la productividad.

Gestión de la carga de trabajo de equipos remotos en ClickUp

El principal problema es la dispersión del contexto: los equipos pierden horas buscando información en herramientas desconectadas entre sí, y el 70 % dedica al menos una hora a buscar un solo dato y a repetir las mismas actualizaciones en varias plataformas.

Es posible que su equipo esté utilizando una aplicación de chat, una plataforma de documentos, un gestor de tareas y un panel de informes, cada uno con su propio inicio de sesión y permisos. Cuando algo falla, se ve obligado a resolver problemas con diferentes proveedores en lugar de terminar su trabajo.

Un entorno de trabajo convergente resuelve este problema al integrar documentos, chat, control de tiempo y automatización basada en IA directamente en la plataforma. Tu equipo obtiene una única fuente de información veraz donde todas las conversaciones, archivos y tareas conviven con todo su contexto. Esa es la diferencia entre «integrado» y «incorporado», y para los equipos distribuidos, determina si el trabajo avanza o se estanca.

📮 Información de ClickUp: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Gestión de Proyectos por Correo Electrónico, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Di adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo productivo. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Software de gestión de proyectos para equipos distribuidos sin integraciones de un vistazo

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Equipos que necesitan un entorno de trabajo totalmente integrado para tareas, documentos, chat, control de tiempo e IA. Gestión de tareas, documentos, chat, correo electrónico, control de tiempo, paneles, Calendario, resúmenes de IA, traspasos de IA. Free Forever; Personalización disponible para corporaciones. Monday. com Planificación visual de proyectos y configuración rápida del flujo de trabajo. Tableros visuales, automatizaciones, vista Carga de trabajo, paneles, plantillas. Plan Free disponible; planes de pago desde 9 $/usuario/mes. Asana Equipos que gestionan flujos de trabajo interfuncionales estructurados Gráfico de trabajo, Cronograma, Carga de trabajo, AI Studio, informes de cartera. Plan Free disponible; planes de pago desde 10,99 $/usuario/mes. Basecamp Equipos que desean una gestión de proyectos sencilla y con criterio, sin complejidades. Tablones de mensajes, chat Campfire, gráficos Hill, registros. Plans desde 16 $/usuario/mes. Notion Equipos con gran volumen de documentación que necesitan una gestión flexible del conocimiento. Documentos, wikis, bases de datos, Notion IA, plantillas Plan Free disponible; planes de pago desde 9 $/usuario/mes. Trello Tableros de tareas visuales ligeros para flujos de trabajo distribuidos sencillos. Tableros Kanban, automatización Butler, vistas de Calendario y Cronograma. Plan Free disponible; planes de pago desde 6 $/usuario/mes. Smartsheet Equipos que utilizan principalmente hojas de cálculo y necesitan una estructura de gestión de proyectos basada en cuadrículas. Vista en cuadrícula, vista Gantt, paneles, automatizaciones, herramientas de cartera. Planes de pago desde 10 $/usuario/mes. Wrike Equipos empresariales que necesitan gobernanza, revisión y visibilidad interfuncional. Etiquetado cruzado, Revisión, IA de Wrike, plantillas de proyectos. Plan Free disponible; planes de pago desde 10 $/usuario/mes. Zoho Proyectos Teams que utilizan el amplio ecosistema de Zoho Diagramas de Gantt, hojas de horas, seguimiento de problemas, integración con Zoho. Plan Free disponible; planes de pago desde 5 $/usuario/mes. Teamwork.com Agencias y equipos de atención al cliente que necesitan facturación + acceso al cliente. Control de tiempo, facturación, permisos de clientes, planificación de la carga de trabajo. Plan Free disponible; planes de pago desde 11,99 $/usuario/mes.

Qué buscar en un software de gestión de proyectos para equipos distribuidos sin integraciones

El software de gestión de proyectos adecuado debe parecer un entorno de trabajo cohesionado, no un Frankenstein de complementos. El software de gestión de proyectos adecuado debe parecer un entorno de trabajo cohesionado, no un Frankenstein de complementos.

Empieza por preguntarte: ¿Esta plataforma gestiona documentos, chat, tareas e elaboración de informes de forma nativa, o tendré que añadir extras?

Busca estas funciones integradas:

Documentación nativa : crea, comparte y enlaza documentos directamente a tareas sin necesidad de exportarlos a herramientas externas.

Comunicación en tiempo real y asíncrona : hilos de chat vinculados a tareas o proyectos específicos para que el contexto nunca se pierda en un canal separado.

Control de tiempo integrado: registre las horas, establezca estimaciones y genere informes sin necesidad de un cronómetro externo.

Paneles de control y elaboración de informes personalizados: extraiga datos en tiempo real de tareas, sprints y cargas de trabajo en paneles de control visuales, sin necesidad de exportar archivos CSV.

Asistencia basada en IA : resumir hilos, redactar actualizaciones y mostrar información relevante sin salir de la plataforma.

Permisos granulares : controla quién ve qué en el entorno de trabajo, la carpeta o la tarea, algo fundamental para los equipos distribuidos que tratan con clientes.

La seguridad también es más importante cuando no se envían datos a través de conectores externos. Menos puntos de acceso significan menos superficies de ataque, lo cual es fundamental cuando el 30 % de las violaciones de seguridad se remontan ahora a ecosistemas de terceros.

Los 10 mejores programas de gestión de proyectos para equipos distribuidos sin integraciones

1. ClickUp

Vista Tablero Kanban de ClickUp con columnas de estado personalizables y flujo de trabajo de tareas de arrastrar y soltar.

Tu equipo distribuido se está ahogando en una «proliferación de contextos», saltando entre una aplicación de chat para preguntas rápidas, una herramienta de documentos para especificaciones y un rastreador de tareas para asignaciones. Esta fragmentación significa que cada conversación, documento y tarea se encuentra en un lugar diferente, lo que crea confusión y traspasos asincrónicos ineficientes.

Elimine este caos convergiendo sus proyectos, conocimientos y comunicaciones en un único entorno de trabajo impulsado por IA con ClickUp. Mantenga las conversaciones directamente vinculadas al trabajo relevante con ClickUp Chat, para que sus compañeros de equipo en otras zonas horarias nunca tengan que buscar actualizaciones en hilos inconexos.

Solucionar la proliferación de trabajo desconectado

También puede crear wikis, POE y resúmenes de proyectos sin salir de la plataforma utilizando ClickUp Docs, que se pueden vincular, incrustar o convertir en tareas con un solo clic.

Hilo de chat de ClickUp que muestra la opción de crear una tarea desde el chat con o sin IA.

Transforma el flujo de trabajo de tu equipo distribuido con ClickUp Brain, la función de IA que mantiene el contexto vivo a través de las zonas horarias. Esta función de IA puede resumir largos hilos de comentarios para ponerte al día rápidamente, redactar actualizaciones de estado para las partes interesadas y responder preguntas sobre los datos de tu entorno de trabajo. Cuando la mitad de tu equipo está durmiendo, ClickUp Brain mantiene el contexto vivo, haciendo que los traspasos entre zonas horarias se sientan fluidos en lugar de caóticos.

Reuniones de ClickUp y calendario de ClickUp

Todo comienza con la visibilidad del tiempo. Con ClickUp Calendario, los equipos pueden planificar el trabajo en función de horarios reales, no solo de fechas límite, por lo que los traspasos son más fáciles de coordinar entre zonas horarias y las prioridades permanecen visibles día a día.

ClickUp Calendario y ClickUp AI pueden ayudarte a encontrar el momento ideal para tus equipos distribuidos.

Y si tu equipo sigue utilizando Google Calendar, la integración de ClickUp te permite sincronizar las tareas con tu vista de calendario para que tu agenda refleje el trabajo que realmente necesitas realizar.

Las mejores funciones de ClickUp:

Mantén las conversaciones asincrónicas vinculadas a tareas y proyectos específicos para que los compañeros de equipo puedan ponerse al día sin tener que buscar hilos dispersos utilizando ClickUp Chat.

Crea wikis, POE y resúmenes de proyectos dentro del mismo entorno de trabajo para que la documentación permanezca conectada a la ejecución utilizando ClickUp Docs.

Obtenga resúmenes, actualizaciones y respuestas instantáneas extraídas del contexto real del entorno de trabajo de ClickUp para que los traspasos se mantengan limpios en todas las zonas horarias utilizando ClickUp Brain.

Realice el control de tiempo, las estimaciones y la capacidad sin depender de cronómetros externos, de modo que los equipos distribuidos puedan planificar y realizar la elaboración de informes en un solo lugar utilizando ClickUp Control de tiempo.

Cree vistas de informes en tiempo real para la carga de trabajo, la entrega y el progreso, de modo que las partes interesadas siempre vean el estado actual utilizando los paneles de control de ClickUp.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Todo en un solo lugar: con las tareas, los documentos, el chat y el control de tiempo juntos, su equipo evita los cambios de contexto y la resolución de problemas de integraciones defectuosas.

IA que conoce tu trabajo: ClickUp Brain elabora resúmenes y sugerencias relevantes a partir de los datos reales de tu entorno de trabajo, lo que supone una gran ayuda para los traspasos asíncronos.

Vistas flexibles para diferentes estilos de trabajo: tanto si tu equipo prefiere los diagramas de Gantt de ClickUp o tanto si tu equipo prefiere los tableros Kanban de ClickUp las listas de ClickUp , ClickUp ofrece compatibilidad con múltiples vistas de los mismos datos.

Contras:

Los nuevos usuarios pueden necesitar algo de tiempo para explorar a fondo las funciones y personalizar su entorno de trabajo.

La experiencia de la aplicación móvil, aunque funcional, aún no iguala el conjunto completo de funciones de la versión de escritorio.

Algunas automatizaciones avanzadas requieren aprender la lógica del generador de automatizaciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 810 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4530 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí está la reseña de G2:

Me gusta mucho usar ClickUp porque es muy intuitivo y estoy empezando a explorar todo su potencial. Aprecio el hecho de que se puedan crear, mover y asignar tareas con facilidad, que es exactamente la funcionalidad básica que buscábamos. Lo hace de forma muy intuitiva y profesional, elevando nuestro flujo de trabajo más allá del simple sistema de tarjetas que utilizábamos antes. También es ideal para que nuestro pequeño equipo remoto cree tareas y subtareas que construyan un canal de planificación, lo cual es crucial para nuestra organización. El producto nos permite optimizar los procesos, combinando todo en un solo lugar con muchas capacidades, lo que reduce la necesidad de múltiples licencias. Pasarnos a ClickUp desde otras herramientas tenía sentido para nosotros, ya que ofrecía un producto más profesional con todo centralizado. La configuración inicial también me pareció muy fácil, ya que pudimos importar los tickets de Trello y familiarizarnos rápidamente con él y configurar los flujos de trabajo con facilidad.

2. Monday. com

a través de Monday.com

Monday.com se posiciona como un «sistema operativo de trabajo», una plataforma flexible en la que los usuarios sin conocimientos técnicos pueden crear flujos de trabajo personalizados utilizando tableros visuales y coloridos. Para los equipos distribuidos, el atractivo es la baja barrera de entrada. Puedes crear un nuevo flujo de trabajo en cuestión de minutos sin tener que esperar a que intervenga el departamento de TI.

Las funciones nativas de la plataforma incluyen automatizaciones, paneles de control para la elaboración de informes cruzados y vistas Carga de trabajo para la planificación de la capacidad. Donde Monday. com destaca para los equipos distribuidos es en su gestión visual de tareas. Los estados codificados por colores facilitan el escaneo de un tablero y la comprensión del estado del proyecto de un vistazo.

Monday.com: las mejores funciones

Tableros Visual Work OS: los tableros utilizan columnas codificadas por colores y rótulos de estado que permiten tener una visibilidad inmediata del estado del proyecto, lo que reduce la necesidad de reuniones para informar sobre el estado.

Automatizaciones sin código: crea reglas del tipo «si esto, entonces aquello» para automatizar acciones repetitivas, como notificar a un compañero de equipo cuando cambia un estado.

Vista Carga de trabajo: vea la capacidad del equipo en todos los proyectos en una sola vista, lo que ayuda a los gerentes a equilibrar las asignaciones entre las diferentes zonas horarias.

Monday.com: ventajas y desventajas

Ventajas:

Su interfaz altamente visual agiliza la incorporación y facilita la visualización del estado de los proyectos.

Una amplia biblioteca de plantillas ayuda a los equipos a ponerse en marcha rápidamente.

Potentes capacidades de automatización para usuarios sin conocimientos técnicos.

Contras:

La estructura basada en puestos puede requerir planificación a medida que los equipos crecen.

Los límites de automatización pueden requerir ajustes en el plan a medida que aumenta el uso.

Las jerarquías de proyectos complejas pueden resultar incómodas en una estructura centrada en tableros.

Precios de monday.com

Básico gratuito: 9 $/usuario/mes (facturado anualmente) Estándar: 12 $/usuario/mes (facturado anualmente) Pro: 19 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 14 540 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 5690 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Aquí está la reseña de G2:

Me encanta la interfaz limpia y las funciones fáciles de usar de monday Work Management. La profundidad del programa me impresiona mucho. También me gusta la posibilidad de interactuar con mis compañeros de trabajo dentro del programa, ya que ofrece una flexibilidad muy necesaria para nuestra oficina y hace que el teletrabajo sea mucho más posible, especialmente con las funciones de chat y asignación de tareas.

3. Asana

vía Asana

Asana está diseñada para equipos multifuncionales que necesitan coordinar flujos de trabajo complejos. Su modelo de datos «Work Graph» conecta las tareas con los proyectos y las carteras, lo que proporciona a los líderes visibilidad sobre cómo el trabajo se adapta a los objetivos estratégicos. Para los equipos distribuidos, esto significa menos tiempo buscando actualizaciones.

El AI Studio de la plataforma permite a los equipos crear flujos de trabajo de IA personalizados sin necesidad de código. Las vistas de cronograma y carga de trabajo ayudan a los gerentes con la planificación de la capacidad, lo cual es fundamental cuando tu equipo abarca varias zonas horarias. El punto fuerte de Asana es la gobernanza y la estructura, pero los equipos más pequeños pueden encontrarla más rígida de lo necesario.

Las mejores funciones de Asana

Modelo de datos Work Graph: conecta las tareas con los proyectos, los proyectos con las carteras y las carteras con las metas de la empresa.

AI Studio: crea flujos de trabajo de IA personalizados que automatizan la clasificación de tareas, generan resúmenes o priorizan el trabajo.

Vistas de cronograma y vista Carga de trabajo: visualice las dependencias y la capacidad del equipo en vistas específicas para ayudar a equilibrar las asignaciones.

Ventajas y desventajas de Asana

Ventajas:

Su sólida gobernanza y sus controles administrativos lo hacen adecuado para equipos de corporación.

Work Graph proporciona una visibilidad clara desde las tareas individuales hasta las metas a nivel de empresa.

AI Studio permite la automatización personalizada sin necesidad de conocimientos técnicos.

Contras:

El número mínimo de asientos puede no ser adecuado para equipos muy pequeños.

El enfoque estructurado puede parecer rígido para los equipos que desean más flexibilidad.

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje al configurar flujos de trabajo complejos.

Precios de Asana

FreeStarter: 10,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Avanzado: 24,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 13 520 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Aquí está la reseña de G2: Aprecio mucho que Asana tenga una interfaz de usuario limpia y muy fácil de entender, lo que mejora significativamente la adopción por parte de los usuarios de nuestro equipo. El esfuerzo por reducir la fricción en la experiencia del usuario es evidente y contribuye a su perfecta implementación dentro de nuestro flujo de trabajo. El uso de Asana nos ha ayudado a optimizar nuestros procesos empresariales, incluida la gestión de nuestro canal de clientes potenciales y el seguimiento de las tareas internas. Mantiene a todo el mundo conectado e informado sobre las diferentes tareas y proyectos, lo que nos permite trabajar de forma asíncrona con confianza. La configuración inicial de Asana fue muy fácil y relativamente sencilla, solo se necesitaron pequeños ajustes para las integraciones, como con Zapier. Ofrece foros de mensajes para debates asíncronos, Campfire para chatear en tiempo real y To-dos para listas de tareas. Los «gráficos de colina» de la plataforma ofrecen una forma única de visualizar el progreso, mostrando si el trabajo se encuentra en la fase de «averiguarlo» o «hacerlo realidad». La limitación de Basecamp es también su punto fuerte. Los equipos que necesiten diagramas de Gantt o permisos granulares lo encontrarán insuficiente, pero elimina los gastos generales para los equipos que valoran la claridad. Ventajas: Contras: Basecamp: 16 $/usuario/mes Basecamp Pro Unlimited: 300 $/mes (facturado anualmente) G2: 4,1/5 (5448 opiniones) Capterra: 4,3/5 (14 400 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Lo que más me gusta de Basecamp es lo fácil que nos ayuda a gestionar nuestro proceso de teletrabajo. Como empresa, nos permite realizar un seguimiento impecable de todas nuestras conversaciones, planificación, tareas y progreso de los proyectos. Es increíblemente funcional para la asignación de tareas, la comunicación del equipo y la supervisión del desarrollo de los proyectos. Además, su interfaz sencilla y fácil de usar permite a los miembros del equipo adaptarse rápidamente. Todo ello facilita la colaboración y aumenta nuestra eficiencia general. Notion es un entorno de trabajo modular que combina documentos, wikis y bases de datos en un sistema flexible. Para equipos distribuidos con gran volumen de documentación, Notion destaca en la gestión del conocimiento. Sus bases de datos relacionales te permiten vincular tareas a documentos, documentos a proyectos y proyectos a directorios de equipos. Notion IA añade funciones de resumen y preguntas y respuestas directamente en el editor. La contrapartida es que la flexibilidad de Notion requiere una configuración. Para los equipos a los que les gusta la personalización, esto es una función, pero para aquellos que quieren empezar a trabajar inmediatamente, puede parecer un proyecto antes del proyecto. Ventajas: Contras: Free Plus: 9 $/usuario/mes (facturado anualmente) Empresa: 16 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: Personalizado G2: 4,7/5 (más de 6000 reseñas) Capterra: 4,7/5 (2685 reseñas) Aquí está la reseña de G2: Me encanta que Notion sea sencillo pero robusto, ya que me permite hacer casi cualquier cosa. Todas las páginas que creo son totalmente personalizables y además tiene plantillas estupendas que resultan muy útiles. Me ayuda a mantenerme organizado y conectado con mis compañeros de equipo remotos. Todos lo usamos en el trabajo y nos ahorra mucho tiempo y dolores de cabeza. La configuración inicial fue muy fácil; migramos nuestros documentos y empezamos a crear todo allí con facilidad, y además ofrece muchas funciones diferentes. Lo uso a diario para realizar el uso compartido de documentos, organizar tareas, crear notas e incluso grabar o transcribir mis llamadas. Notion es refrescante y nos mantiene a todos conectados y organizados en nuestra gran empresa de unas 300 personas. Trello es el tablero de tareas original de estilo Kanban, ahora propiedad de Atlassian. Su sencillez de arrastrar y soltar lo convierte en una de las herramientas de gestión de proyectos más fáciles de adoptar. Para equipos distribuidos con una automatización sencilla del flujo de trabajo, el enfoque visual de Trello mantiene a todos alineados sin necesidad de formación. Butler, el motor de automatización integrado de Trello, te permite crear reglas para automatizar acciones repetitivas. La limitación de Trello es la profundidad. Los proyectos complejos con dependencias o elaboración de informes detallados pondrán a prueba la metáfora del tablero, pero sigue siendo una opción sólida y ligera. Ventajas: Contras: Gratis Estándar: 6 $/usuario/mes (facturado anualmente) Premium: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: desde 17,50 $/usuario/mes (el precio varía según el número de usuarios) G2: 4,4/5 (más de 13 000 reseñas) Capterra: 4,5/5 (23 450 reseñas) Aquí está la reseña de G2: Lo que más gusta a mucha gente de Trello es su simplicidad visual y su flexibilidad. Los tableros de estilo Kanban facilitan la organización de tareas, el seguimiento del progreso de los proyectos y la colaboración con los miembros del equipo de una manera muy visual. Su interfaz de arrastrar y soltar, junto con tableros, tarjetas y listas personalizables, permite a los usuarios adaptar Trello a sus flujos de trabajo específicos. La plataforma también se integra con muchas aplicaciones de terceros (como Slack, Google Drive y Jira), lo que mejora la productividad y agiliza la gestión de proyectos. Smartsheet aporta una interfaz similar a una hoja de cálculo a la gestión de proyectos, lo que la hace familiar para los equipos que vienen de Excel. Incluye funciones de gestión de proyectos como diagramas de Gantt, automatizaciones y paneles superpuestos. Para los equipos distribuidos en sectores que deben cumplir con normativas, las autorizaciones FedRAMP y DoD de Smartsheet la convierten en una opción viable. La contrapartida es la complejidad. Las fórmulas de Smartsheet difieren de las de Excel, y las funciones avanzadas requieren compras adicionales. Los equipos que esperan una hoja de cálculo sencilla pueden encontrarse con una curva de aprendizaje más pronunciada de lo previsto. Ventajas: Contras: Pro: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) Empresa: 20 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: personalizado G2: 4,4/5 (23 019 opiniones) Capterra: 4,5/5 (3471 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Utilizo Smartsheet a diario en mi trabajo para registrar y conservar información sobre cientos de clientes y los pedidos que han realizado. Smartsheet ha proporcionado a mi equipo una forma de integrar a los empleados remotos al actuar como un punto de intercambio de información. Me gusta lo fáciles y funcionales que son las hojas de trabajo. Introducir información y adjuntar documentos en Smartsheet ha sido la forma más eficaz que he encontrado para realizar el seguimiento y registrar información. Wrike se dirige a equipos de medianas y grandes empresas que necesitan una gobernanza sólida y flujos de trabajo de revisión. Su sistema de etiquetado cruzado permite que una sola tarea esté presente en varios proyectos simultáneamente, de modo que diferentes equipos puedan ver el mismo resultado sin duplicar el trabajo. Wrike AI ofrece predicción de riesgos y resúmenes de IA. Para los equipos distribuidos que gestionan trabajos creativos, la función de revisión de Wrike admite el marcado y la aprobación de más de 30 formatos de archivo directamente en la plataforma. La contrapartida es la complejidad y el coste, ya que para disfrutar de todas las funciones se necesitan planes y complementos de nivel superior. Ventajas: Contras: FreeTeam: 10 $/usuario/mes Business: 25 $/usuario/mes Enterprise: Personalizado Pinnacle: Personalizado G2: 4,2/5 (4519 opiniones) Capterra: 4,4/5 (2876 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Wrike es una plataforma excelente para la gestión de proyectos, especialmente para equipos grandes y remotos. Es fácil de entender y de manejar, mucho más que algunos competidores como Smartsheet. La capacidad de Wrike para controlar las versiones de los documentos en el proceso de revisión es fantástica y nos permite iterar copias creativas a la perfección. Ahora lo uso a diario y no echo de menos otras plataformas que solía utilizar, como Asana o Monday.com. Zoho Projects forma parte del amplio ecosistema de Zoho, por lo que es ideal para equipos que ya utilizan otras aplicaciones de Zoho. La plataforma ofrece diagramas de Gantt, seguimiento de incidencias, hojas de horas y dependencias de tareas a un precio asequible. Para equipos distribuidos, incluye chat y foros integrados para debates asíncronos. La plataforma también admite informes de control de tiempo y utilización de recursos, lo que ayuda a los gerentes con la gestión de la carga de trabajo. La contrapartida es que Zoho Projects funciona mejor dentro de su ecosistema. Los equipos que no utilizan otros productos de Zoho pueden encontrar la experiencia independiente menos pulida que la de la competencia. Ventajas: Contras: Premium gratuito: 5 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) G2: 4,3/5 (528 opiniones) Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Yo utilizo Zoho Projects para planificar, realizar el seguimiento y gestionar el trabajo. Me gusta cómo organiza el trabajo a través de tareas, hitos y gráficos de Gantt, lo que facilita el seguimiento del progreso y los plazos de un solo vistazo. Aprecio las funciones de colaboración, como los comentarios, el uso compartido de archivos y las fuentes de actividad, que mantienen todo en un solo lugar. La automatización y los recordatorios ayudan a reducir los seguimientos manuales. También resuelve problemas como la poca visibilidad de las tareas, los plazos incumplidos y la comunicación dispersa, ya que mantiene todos los planes de proyectos, tareas, cronogramas y debates en un solo lugar. Me parece práctico y fácil de usar, lo que ayuda a mis equipos a mantenerse alineados y con alta productividad. Crear proyectos, añadir usuarios y configurar tareas e hitos fue bastante fácil y sencillo. Teamwork.com está diseñado para equipos de atención al cliente, como agencias y consultoras, que necesitan realizar el seguimiento de las horas facturables y gestionar los permisos de los clientes. Para los equipos distribuidos que atienden a clientes externos, este enfoque en la facturación y la visibilidad del cliente lo distingue del resto. La plataforma incluye funciones nativas de control de tiempo, planificación de la carga de trabajo y facturación. A los usuarios clientes se les puede conceder acceso limitado a proyectos específicos, lo que resulta útil para colaborar con partes interesadas externas en diferentes zonas horarias. La contrapartida es que su enfoque en los servicios al cliente puede parecer demasiado especializado para los equipos internos. Ventajas: Contras: Gratis Deliver: 11,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Grow: 20,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Scale: Personalizado G2: 4,4/5 (1375 opiniones) Capterra: 4,5/5 (919 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Para prácticamente cualquier cosa que quiera organizar o programar en mi flujo de trabajo, Teamwork tiene una función para ello. Además, cuenta con un equipo de desarrollo muy activo que siempre está investigando, recopilando opiniones y añadiendo nuevas funciones y correcciones mejoradas. Y el servicio de soporte (que nunca he necesitado, pero al que una vez acudí para preguntar sobre una función concreta) es MUY receptivo, amable y fácil de comunicarse con él. Hay un icono de «Comentarios» en la barra de herramientas que siempre se puede utilizar para hacer comentarios y sugerencias al equipo de desarrollo, lo que también agradezco. Me encantan...

Aquí está la reseña de G2:

Aprecio mucho que Asana tenga una interfaz de usuario limpia y muy fácil de entender, lo que mejora significativamente la adopción por parte de los usuarios de nuestro equipo. El esfuerzo por reducir la fricción en la experiencia del usuario es evidente y contribuye a su perfecta implementación dentro de nuestro flujo de trabajo. El uso de Asana nos ha ayudado a optimizar nuestros procesos empresariales, incluida la gestión de nuestro canal de clientes potenciales y el seguimiento de las tareas internas. Mantiene a todo el mundo conectado e informado sobre las diferentes tareas y proyectos, lo que nos permite trabajar de forma asíncrona con confianza. La configuración inicial de Asana fue muy fácil y relativamente sencilla, solo se necesitaron pequeños ajustes para las integraciones, como con Zapier. En general, el diseño y la funcionalidad de Asana han contribuido en gran medida a las operaciones y la productividad de nuestro equipo como empresa totalmente remota.

4. Basecamp

a través de Basecamp

Basecamp adopta un enfoque deliberadamente dogmático con menos funciones, menos personalización y un modelo de precios fijos. Para los equipos distribuidos que buscan simplicidad, esto puede resultar refrescante. Ofrece foros de mensajes para debates asíncronos, Campfire para chat en tiempo real y To-dos para listas de tareas.

Los «gráficos de colina» de la plataforma ofrecen una forma única de visualizar el progreso, mostrando si el trabajo se encuentra en la fase de «averiguarlo» o «hacerlo realidad». La limitación de Basecamp es también su punto fuerte. Los equipos que necesiten diagramas de Gantt o permisos granulares lo encontrarán insuficiente, pero elimina los gastos generales para los equipos que valoran la claridad.

Las mejores funciones de Basecamp

Tableros de mensajes: debates asíncronos largos organizados por temas, que permiten buscar conversaciones.

Chat Campfire: chatear en tiempo real dentro de cada proyecto para preguntas rápidas.

Gráficos de colinas: un indicador visual de progreso que muestra si el trabajo se encuentra en la fase de resolución de problemas o en la de ejecución.

Ventajas y desventajas de Basecamp

Ventajas:

El diseño bien definido mantiene al equipo centrado en el trabajo, no en la configuración de las herramientas.

El diseño con carácter reduce la fatiga de la toma de decisiones.

Las indicaciones automáticas solicitan a los miembros del equipo que proporcionen actualizaciones, lo que reduce las reuniones de estado.

Contras:

Personalización limitada y sin diagramas de Gantt ni seguimiento avanzado de dependencias.

Los permisos son relativamente básicos en comparación con las herramientas orientadas a las corporaciones.

Los equipos con jerarquías de proyectos complejas pueden superarlo rápidamente.

Precios de Basecamp

Basecamp: 16 $/usuario/mes Basecamp Pro Unlimited: 300 $/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (5448 opiniones) Capterra: 4,3/5 (14 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Aquí está la reseña de G2: Lo que más me gusta de Basecamp es lo fácil que nos ayuda a gestionar nuestro proceso de teletrabajo. Como empresa, nos permite realizar un seguimiento impecable de todas nuestras conversaciones, planificación, tareas y progreso de los proyectos. Es increíblemente funcional para la asignación de tareas, la comunicación del equipo y la supervisión del desarrollo de los proyectos. Además, su interfaz sencilla y fácil de usar permite a los miembros del equipo adaptarse rápidamente. Todo ello facilita la colaboración y aumenta nuestra eficiencia general.

5. Notion

a través de Notion

Notion es un entorno de trabajo modular que combina documentos, wikis y bases de datos en un sistema flexible. Para equipos distribuidos con gran volumen de documentación, Notion destaca en la gestión del conocimiento. Sus bases de datos relacionales te permiten enlazar tareas con documentos, documentos con proyectos y proyectos con directorios de equipos.

Notion AI añade funciones de resumen y preguntas y respuestas directamente en el editor. La contrapartida es que la flexibilidad de Notion requiere una configuración. Para los equipos a los que les gusta la personalización, esto es una función, pero para aquellos que quieren empezar a trabajar inmediatamente, puede parecer un proyecto antes del proyecto.

Las mejores funciones de Notion

Bases de datos relacionales: vincula páginas, tareas y bases de datos para que la información permanezca conectada.

Notion IA: resumir documentos largos, generar borradores o hacer preguntas sobre el contenido de tu entorno de trabajo.

Plantillas flexibles: comience con plantillas de la comunidad o del equipo para wikis, rastreadores de proyectos y mucho más.

Ventajas y desventajas de Notion

Ventajas:

El enfoque de «lienzo en blanco», altamente flexible, permite a los equipos crear el entorno de trabajo exacto que necesitan.

Las potentes funciones de documentación y wiki son ideales para equipos con gran cantidad de conocimientos.

Las bases de datos relacionales reducen la duplicación de datos.

Contras:

Requiere un tiempo de configuración considerable para crear un entorno de trabajo funcional.

El rendimiento puede ralentizarse en entornos de trabajo muy grandes.

Las funciones nativas de gestión de proyectos son menos robustas que las herramientas de gestión de proyectos específicas.

Precios de Notion

Free Plus: 9 $/usuario/mes (facturado anualmente) Business: 16 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 reseñas) Capterra: 4,7/5 (2685 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Aquí está la reseña de G2: Me encanta que Notion sea sencillo pero robusto, ya que me permite hacer casi cualquier cosa. Todas las páginas que creo son totalmente personalizables y además tiene plantillas estupendas que resultan muy útiles. Me ayuda a mantenerme organizado y conectado con mis compañeros de equipo remotos. Todos lo usamos en el trabajo y nos ahorra mucho tiempo y dolores de cabeza. La configuración inicial fue muy fácil; migramos nuestros documentos y empezamos a crear todo allí con facilidad, y además ofrece muchas funciones diferentes. Lo uso a diario para realizar el uso compartido de documentos, organizar tareas, crear notas e incluso grabar o transcribir mis llamadas. Notion es refrescante y nos mantiene a todos conectados y organizados en nuestra gran empresa de unas 300 personas.

6. Trello

a través de Atlassian

Trello es el tablero de tareas original de estilo Kanban, ahora propiedad de Atlassian. Su sencillez de arrastrar y soltar lo convierte en una de las herramientas de gestión de proyectos más fáciles de adoptar. Para equipos distribuidos con una automatización sencilla del flujo de trabajo, el enfoque visual de Trello mantiene a todos alineados sin necesidad de formación.

Butler, el motor de automatización integrado de Trello, te permite crear reglas para automatizar acciones repetitivas. El límite de Trello es la profundidad. Los proyectos complejos con dependencias o la elaboración de informes detallados pondrán a prueba la metáfora del tablero, pero sigue siendo una opción sólida y ligera.

Las mejores funciones de Trello

Tableros Kanban: la clásica interfaz de tarjetas de arrastrar y soltar que ofrece visibilidad sobre el estado de las tareas de un vistazo.

Automatización Butler: Crea reglas como «cuando una tarjeta se mueva a Terminada, comprueba todos los elementos» sin escribir código.

Vistas de cronograma y calendario (Premium): visualice tarjetas en un cronograma o calendario para una planificación centrada en los plazos.

Ventajas y desventajas de Trello

Ventajas:

La curva de aprendizaje es extremadamente baja, por lo que la mayoría de los equipos pueden empezar a utilizarla de inmediato.

La automatización de Butler gestiona reglas complejas para una herramienta ligera.

Profunda integración con el ecosistema Atlassian (Jira, Confluence).

Contras:

Elaboración de informes y análisis nativos limitados.

El seguimiento de dependencias y la gestión de recursos son mínimos.

Se aplican límites de tableros y automatización en los planes iniciales.

Precios de Trello

Gratis Estándar: 6 $/usuario/mes (facturado anualmente) Premium: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: desde 17,50 $/usuario/mes (el precio varía según el número de usuarios)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 reseñas) Capterra: 4,5/5 (23 450 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Para los equipos distribuidos en sectores que deben cumplir con normativas, las autorizaciones FedRAMP y DoD de Smartsheet la convierten en una opción viable. La contrapartida es la complejidad. Las fórmulas de Smartsheet difieren de las de Excel, y las funciones avanzadas requieren compras adicionales. Los equipos que esperan una hoja de cálculo sencilla pueden encontrarse con una curva de aprendizaje más pronunciada de lo previsto. Ventajas: Contras: Pro: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) Empresa: 20 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: personalizado G2: 4,4/5 (23 019 opiniones) Capterra: 4,5/5 (3471 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Utilizo Smartsheet a diario en mi trabajo para registrar y conservar información sobre cientos de clientes y los pedidos que han realizado. Smartsheet ha proporcionado a mi equipo una forma de integrar a los empleados remotos al actuar como un punto de intercambio de información. Me gusta lo fáciles y funcionales que son las hojas de trabajo. Introducir información y adjuntar documentos en Smartsheet ha sido la forma más eficaz que he encontrado para realizar el seguimiento y registrar información. Wrike se dirige a equipos de medianas y grandes empresas que necesitan una gobernanza sólida y flujos de trabajo de revisión. Su sistema de etiquetado cruzado permite que una sola tarea esté presente en varios proyectos simultáneamente, de modo que diferentes equipos puedan ver el mismo resultado sin duplicar el trabajo. Wrike AI ofrece predicción de riesgos y resúmenes de IA. Para los equipos distribuidos que gestionan trabajos creativos, la función de revisión de Wrike admite el marcado y la aprobación de más de 30 formatos de archivo directamente en la plataforma. La contrapartida es la complejidad y el coste, ya que para disfrutar de todas las funciones se necesitan planes y complementos de nivel superior. Ventajas: Contras: FreeTeam: 10 $/usuario/mes Business: 25 $/usuario/mes Enterprise: Personalizado Pinnacle: Personalizado G2: 4,2/5 (4519 opiniones) Capterra: 4,4/5 (2876 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Wrike es una plataforma excelente para la gestión de proyectos, especialmente para equipos grandes y remotos. Es fácil de entender y de manejar, mucho más que algunos competidores como Smartsheet. La capacidad de Wrike para controlar las versiones de los documentos en el proceso de revisión es fantástica y nos permite iterar copias creativas a la perfección. Ahora lo uso a diario y no echo de menos otras plataformas que solía utilizar, como Asana o Monday.com. Zoho Projects forma parte del amplio ecosistema de Zoho, por lo que es ideal para equipos que ya utilizan otras aplicaciones de Zoho. La plataforma ofrece diagramas de Gantt, seguimiento de incidencias, hojas de horas y dependencias de tareas a un precio asequible. Para equipos distribuidos, incluye chat y foros integrados para debates asíncronos. La plataforma también ofrece compatibilidad con el control de tiempo y la utilización de recursos, lo que ayuda a los gerentes con la gestión de la carga de trabajo. La contrapartida es que Zoho Projects funciona mejor dentro de su ecosistema. Los equipos que no utilizan otros productos de Zoho pueden encontrar la experiencia independiente menos pulida que la de la competencia. Ventajas: Contras: Premium gratuito: 5 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) G2: 4,3/5 (528 opiniones) Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Yo utilizo Zoho Projects para planificar, realizar el seguimiento y gestionar el trabajo. Me gusta cómo organiza el trabajo a través de tareas, hitos y diagramas de Gantt, lo que facilita el seguimiento del progreso y los plazos de un solo vistazo. Aprecio las funciones de colaboración, como los comentarios, el uso compartido de archivos y las fuentes de actividad, que mantienen todo en un solo lugar. La automatización y los recordatorios ayudan a reducir los seguimientos manuales. También resuelve problemas como la poca visibilidad de las tareas, los plazos incumplidos y la comunicación dispersa, ya que mantiene todos los planes de proyectos, tareas, cronogramas y debates en un solo lugar. Me parece práctico y fácil de usar, lo que ayuda a mis equipos a mantenerse alineados y productivos. Crear proyectos, añadir usuarios y configurar tareas e hitos fue bastante fácil y sencillo. Teamwork.com está diseñado para equipos de atención al cliente, como agencias y consultoras, que necesitan realizar un seguimiento de las horas facturables y gestionar los permisos de los clientes. Para los equipos distribuidos que atienden a clientes externos, este enfoque en la facturación y la visibilidad del cliente lo distingue del resto. La plataforma incluye funciones nativas de control de tiempo, planificación de la carga de trabajo y facturación. A los usuarios clientes se les puede conceder acceso limitado a proyectos específicos, lo que resulta útil para colaborar con partes interesadas externas en diferentes zonas horarias. La contrapartida es que su enfoque en los servicios al cliente puede parecer demasiado especializado para los equipos internos. Ventajas: Contras: Free Deliver: 11,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Grow: 20,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Scale: Personalizado G2: 4,4/5 (1375 opiniones) Capterra: 4,5/5 (919 opiniones) Aquí está la reseña de G2: Para prácticamente cualquier cosa que quiera organizar o programar en mi flujo de trabajo, Teamwork tiene una función para ello. Además, cuenta con un equipo de desarrollo muy activo que siempre está investigando, recopilando opiniones y añadiendo nuevas funciones y correcciones mejoradas. Y el Soporte (que nunca he necesitado, pero al que una vez acudí para preguntar sobre una función concreta) es MUY receptivo, amable y fácil de comunicarse con él. Hay un icono de «Comentarios» en la barra de herramientas que siempre se puede utilizar para hacer comentarios y sugerencias al equipo de desarrollo, lo que también agradezco. Me encantan...

7. Smartsheet

a través de Smartsheet

Smartsheet aporta una interfaz similar a una hoja de cálculo a la gestión de proyectos, lo que la hace familiar para los equipos que vienen de Excel. Incluye funciones de gestión de proyectos como diagramas de Gantt, automatizaciones y paneles de control superpuestos. Para los equipos distribuidos en sectores que deben cumplir con normativas, las autorizaciones FedRAMP y DoD de Smartsheet la convierten en una opción viable.

La contrapartida es la complejidad. Las fórmulas de Smartsheet difieren de las de Excel, y las funciones avanzadas requieren compras adicionales. Los equipos que esperan una hoja de cálculo sencilla pueden encontrarse con una curva de aprendizaje más pronunciada de lo previsto.

Las mejores funciones de Smartsheet

Cuadrícula estilo hoja de cálculo: filas y columnas familiares con fórmulas y formato condicional.

Vistas Gantt y de calendario: visualice los cronogramas y las dependencias sin salir de la hoja.

Centro de control (complemento): Estandarice y gestione grandes carteras de proyectos con plantillas y la elaboración de informes.

Ventajas y desventajas de Smartsheet

Ventajas:

La interfaz familiar de hoja de cálculo reduce las barreras de adopción para los equipos que provienen de Excel.

Las autorizaciones FedRAMP y DoD lo hacen adecuado para contratistas gubernamentales.

Sólidas capacidades de gestión de carteras para PMO.

Contras:

Las fórmulas y funciones difieren de las de Excel, por lo que es necesario volver a aprenderlas.

Las funciones premium requieren compras adicionales.

El rendimiento puede verse ralentizado en hojas muy grandes.

Precios de Smartsheet

Pro: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente) Empresa: 20 $/usuario/mes (facturado anualmente) Corporación: personalizado

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (23 019 opiniones) Capterra: 4,5/5 (3471 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Aquí está la reseña de G2: Utilizo Smartsheet a diario en mi trabajo para registrar y conservar información sobre cientos de clientes y los pedidos que han realizado. Smartsheet ha proporcionado a mi equipo una forma de integrar a los empleados remotos al actuar como un punto de intercambio de información. Me gusta lo fáciles y funcionales que son las hojas de trabajo. Introducir información y adjuntar documentos en Smartsheet ha sido la forma más eficaz que he encontrado para realizar el seguimiento y registrar información.

8. Wrike

a través de Wrike

Wrike se dirige a equipos de medianas y grandes empresas que necesitan una gobernanza sólida y flujos de trabajo de revisión. Su sistema de etiquetado cruzado permite que una sola tarea esté presente en varios proyectos simultáneamente, de modo que diferentes equipos puedan ver el mismo resultado sin duplicar el trabajo. Wrike IA ofrece predicción de riesgos y resúmenes de IA.

Para los equipos distribuidos que gestionan trabajos creativos, la función de revisión de Wrike admite el marcado y la aprobación de más de 30 formatos de archivo directamente en la plataforma. La contrapartida es la complejidad y el coste, ya que para disfrutar de todas las funciones se necesitan planes y complementos de nivel superior.

Las mejores funciones de Wrike

Etiquetado cruzado: asigne tareas a varios proyectos para que los diferentes equipos vean el mismo trabajo en su propio contexto.

Revisión y aprobación: marque imágenes, vídeos y archivos PDF directamente en Wrike con flujos de trabajo de aprobación integrados.

Wrike IA (Work Intelligence): predicción de riesgos, resúmenes y asistente de preguntas y respuestas basados en IA.

Ventajas y desventajas de Wrike

Ventajas:

El etiquetado cruzado elimina las tareas duplicadas y mantiene alineados a los equipos multifuncionales.

La revisión integrada reduce la necesidad de herramientas externas de revisión creativa.

Sólidos controles de corporación con certificaciones SOC 2 e ISO 27001.

Contras:

Para disfrutar de todas las funciones se necesitan varios complementos.

La interfaz puede parecer complicada y compleja para los nuevos usuarios.

La disponibilidad de la asistencia con prioridad varía según el plan.

Precios de Wrike

FreeTeam: 10 $/usuario/mes Business: 25 $/usuario/mes Enterprise: Personalizado Pinnacle: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (4519 opiniones) Capterra: 4,4/5 (2876 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Aquí está la reseña de G2: Wrike es una plataforma excelente para la gestión de proyectos, especialmente para equipos grandes y remotos. Es fácil de entender y de manejar, mucho más que algunos competidores como Smartsheet. La capacidad de Wrike para controlar las versiones de los documentos en el proceso de revisión es fantástica y nos permite iterar copias creativas a la perfección. Ahora lo uso a diario y no echo de menos otras plataformas que solía utilizar, como Asana o Monday.com.

9. Zoho Proyectos

a través de Zoho

Zoho Projects forma parte del amplio ecosistema de Zoho, por lo que es ideal para equipos que ya utilizan otras aplicaciones de Zoho. La plataforma ofrece diagramas de Gantt, seguimiento de incidencias, hojas de horas y dependencias de tareas a un precio asequible. Para equipos distribuidos, incluye chat y foros integrados para debates asíncronos.

La plataforma también admite informes de control de tiempo y utilización de recursos, lo que ayuda a los gerentes con la gestión de la carga de trabajo. La contrapartida es que Zoho Projects funciona mejor dentro de su ecosistema. Los equipos que no utilizan otros productos de Zoho pueden encontrar la experiencia independiente menos pulida que la de la competencia.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Diagramas de Gantt con dependencias: visualice los cronogramas de los proyectos y las relaciones entre tareas con la reprogramación mediante arrastrar y soltar.

Hojas de horas integradas: registre el tiempo dedicado a las tareas y genere informes de utilización sin necesidad de herramientas de terceros.

Integración con el ecosistema Zoho: realice la conexión sin problemas con Zoho CRM, Zoho Docs y otras aplicaciones de Zoho.

Ventajas y desventajas de Zoho Projects para proyectos

Ventajas:

La configuración rápida permite que los equipos pequeños y las startups empiecen a trabajar en cuestión de minutos.

La integración nativa con el ecosistema Zoho reduce la necesidad de conectores externos.

El seguimiento de problemas y las hojas de horas integrados cubren las necesidades habituales de gestión de proyectos.

Contras:

La experiencia independiente es menos pulida para los equipos que no utilizan otros productos de Zoho.

Las opciones de personalización y flujo de trabajo avanzado son limitadas.

La interfaz de usuario puede parecer anticuada en comparación con herramientas más modernas.

Precios de Zoho Projects para proyectos

Premium gratuito: 5 $/usuario/mes (facturado anualmente) Enterprise: 10 $/usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,3/5 (528 opiniones) Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Aquí está la reseña de G2: Yo utilizo Zoho Projects para planificar, realizar el seguimiento y gestionar el trabajo. Me gusta cómo organiza el trabajo a través de tareas, hitos y diagramas de Gantt, lo que facilita el seguimiento del progreso y los plazos de un solo vistazo. Aprecio las funciones de colaboración, como los comentarios, el uso compartido de archivos y las fuentes de actividad, que mantienen todo en un solo lugar. La automatización y los recordatorios ayudan a reducir los seguimientos manuales. También resuelve problemas como la poca visibilidad de las tareas, los plazos incumplidos y la comunicación dispersa, ya que mantiene todos los planes de proyectos, tareas, cronogramas y debates en un solo lugar. Me parece práctico y fácil de usar, lo que ayuda a mis equipos a mantenerse alineados y productivos. Crear proyectos, añadir usuarios y configurar tareas e hitos fue bastante fácil y sencillo.

10. Teamwork.com

a través de Teamwork.com

Teamwork.com está diseñado para equipos de atención al cliente, como agencias y consultoras, que necesitan realizar el seguimiento de las horas facturables y gestionar los permisos de los clientes. Para los equipos distribuidos que atienden a clientes externos, este enfoque en la facturación y la visibilidad del cliente lo distingue del resto. La plataforma incluye funciones nativas de control de tiempo, planificación de la carga de trabajo y facturación.

A los usuarios clientes se les puede conceder acceso limitado a proyectos específicos, lo que resulta útil para colaborar con partes interesadas externas en diferentes zonas horarias. La contrapartida es que su enfoque en los servicios al cliente puede parecer demasiado especializado para los equipos internos.

Las mejores funciones de Teamwork.com

Control de tiempo y facturación integrados: registre las horas facturables, establezca tarifas y genere facturas directamente desde la plataforma.

Permisos de clientes: concede a los clientes externos acceso limitado a proyectos específicos, controlando lo que pueden ver.

Planificación de la carga de trabajo: visualice la capacidad del equipo y equilibre las asignaciones entre los miembros del equipo distribuido.

Ventajas y desventajas de Teamwork.com

Ventajas:

Diseñadas específicamente para equipos de atención al cliente con controles de facturación y acceso de clientes.

El control de tiempo está profundamente integrado, lo que facilita la gestión de las horas facturables.

Las vistas Carga de trabajo ayudan a los gerentes a equilibrar las asignaciones.

Contras:

El enfoque en los servicios al cliente puede parecer excesivo para los equipos internos.

La interfaz puede parecer abarrotada de funciones que los equipos que no son de agencias no necesitan.

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje al ajustar las plantillas de proyectos.

Precios de Teamwork.com

Free Deliver: 11,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Grow: 20,99 $/usuario/mes (facturado anualmente) Scale: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Teamwork.com

G2: 4,4/5 (1375 opiniones) Capterra: 4,5/5 (919 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork.com?

Aquí está la reseña de G2: Para prácticamente cualquier cosa que quiera organizar o programar en mi flujo de trabajo, Teamwork tiene una función para ello. Además, cuenta con un equipo de desarrollo muy activo que siempre está investigando, recopilando opiniones y añadiendo nuevas funciones y correcciones mejoradas. Y el servicio de asistencia (que nunca he necesitado, pero al que una vez acudí para preguntar sobre una función concreta) es MUY receptivo, amable y fácil de comunicarse con él. Hay un icono de «Comentarios» en la barra de herramientas que siempre se puede utilizar para hacer comentarios y sugerencias al equipo de desarrollo, lo que también agradezco. Me encantan...

Elegir un software de gestión de proyectos para un equipo distribuido no es solo una cuestión de funciones, sino de reducir la fricción. Cada integración que añades es otro posible punto de fallo y otro lugar donde se pierde el contexto. Las mejores herramientas para equipos remotos consolidan las tareas, los documentos, el chat y la elaboración de informes en un único entorno de trabajo para que tu equipo pueda centrarse en el trabajo en sí.

Prioriza las capacidades nativas frente a las largas listas de integración. Pregunta si la plataforma puede gestionar tus necesidades de documentación, comunicación y elaboración de informes sin necesidad de añadir extras. El objetivo es disponer de una única fuente de información veraz en la que todas las conversaciones, documentos y tareas convivan con todo su contexto. Así es como los equipos distribuidos avanzan más rápido: no añadiendo más herramientas, sino necesitando menos.

¿Está listo para ver lo que un entorno de trabajo verdaderamente convergente puede hacer por su equipo? Comience hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.

Preguntas frecuentes

Busca documentos integrados, chat nativo vinculado a tareas, control de tiempo, paneles para la elaboración de informes y asistencia con IA, todo en una sola plataforma. Cuando estas funciones son nativas, evitas problemas de sincronización y mantienes el contexto de tu equipo en un solo lugar.

Las plataformas todo en uno consolidan tareas, documentos, chat y elaboración de informes con datos y permisos unificados. Las herramientas que dependen de integraciones envían los datos a través de conectores externos, lo que provoca fallos de sincronización y fragmentación del contexto.

Sí. Cuando tu software de gestión de proyectos incluye documentos nativos, chat asíncrono, control de tiempo y paneles, tu equipo puede utilizar herramientas de colaboración en línea para comunicarse, compartir archivos y realizar el seguimiento del trabajo sin cambiar de contexto.

Menos puntos de acceso significan menos superficies de ataque. Las funciones integradas mantienen los datos dentro del perímetro de seguridad de una plataforma, lo que simplifica las auditorías de cumplimiento y reduce los riesgos de fuga de datos.