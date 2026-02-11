Las 11 mejores alternativas a BoodleBox para la colaboración y la productividad con IA

Un entorno de trabajo con IA no solo debe generar respuestas. Debe proporcionar conocimientos contextuales que le ayuden a trabajar más rápido. Porque la IA amplifica la creatividad humana cuando se conecta al trabajo real, no a chats y indicaciones aislados.

BoodleBox es un excelente punto de partida para la colaboración con IA. Pero una vez que empiece a utilizar la IA para la ejecución real de proyectos, necesitará herramientas que vinculen los resultados de la IA directamente con las tareas, los cronogramas y los flujos de trabajo del equipo.

A continuación se muestran las mejores alternativas a BoodleBox que ayudan a los equipos a integrar profundamente la IA en los flujos de trabajo y realizar la automatización de los procesos.

¿Por qué optar por alternativas a Boodlebox?

BoodleBox funciona muy bien para chats compartidos con IA y lluvias de ideas, pero empieza a quedarse corto cuando los equipos pasan de las ideas a la ejecución. Cuando el trabajo necesita propietarios, plazos, aprobaciones y seguimiento, queda claro que la herramienta no está diseñada para gestionar flujos de trabajo de principio a fin.

He aquí por qué muchos usuarios buscan alternativas a BoodleBox:

❌ El rendimiento y la consistencia de los resultados pueden variar según el modelo. Dado que BoodleBox reúne varios modelos de terceros en un solo entorno de trabajo, la velocidad de respuesta y el estilo de los resultados dependen del proveedor del modelo subyacente.

❌ Está muy orientado a casos de uso en la educación superior. Muchos recursos y flujos de trabajo están diseñados para la colaboración entre profesores y en el aula, lo que puede resultar limitante para las necesidades de ejecución de corporaciones más amplias.

❌ No se posiciona como una gestión integral del trabajo. Los equipos que necesitan flujos de trabajo, aprobaciones y automatización más profundos suelen buscar herramientas diseñadas para conectar los resultados de la IA directamente con los sistemas de ejecución.

❌ Las limitaciones del modelo siguen aplicándose. Al igual que en cualquier configuración multimodelo, siguen siendo posibles problemas como alucinaciones o peculiaridades específicas del modelo, por lo que es posible que los equipos deseen una gobernanza más sólida, repetibilidad y controles del flujo de trabajo en torno a los resultados de la IA.

Alternativas a Boodlebox de un vistazo

Aquí tienes una comparación detallada para que puedas ver rápidamente lo que ofrece cada herramienta.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp Brain, agentes de tareas, AI Docs, automatización. Equipos que necesitan un entorno de trabajo unificado para gestionar tareas, documentos y conocimientos. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Coda IA Híbrido de tabla de documentos con IA, automatización, información sobre el flujo de trabajo y comandos naturales. Equipos medianos que trabajan con documentos estructurados y tablas de datos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes. Creador de documentos. Mem IA Asistente de memoria contextual, búsqueda inteligente, vinculación automática de notas/decisiones enlazadas. Equipos pequeños y medianos de tamaño medio con amplias necesidades de captura y recuperación de conocimientos. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes. Algolia Búsqueda/descubrimiento con IA, NeuralSearch, personalización, mejora basada en el uso. Empresas que necesitan potentes soluciones de búsqueda internas o personalizadas para el cliente. Plan Free gratuito disponible; precios personalizados. RapidCanvas Canales de IA visuales, automatización de la limpieza de datos, agentes, seguimiento de versiones. Equipos de datos que crean e implementan modelos de IA sin herramientas dispersas. Precios personalizados Notion IA integrada en documentos/tareas, sugerencias inteligentes, enlaces de contenido, preguntas y respuestas. Equipos multifuncionales que centralizan el contenido, el conocimiento y la ejecución. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 12 $/miembro/mes. Taskade IA Agentes de IA para planificación/ejecución, mapas mentales, flujos de trabajo, creador de aplicaciones internas. Equipos que crean proyectos y herramientas internas con compatibilidad dinámica de IA. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 6 $ al mes. Notebook LM Investigación basada en archivos con IA, comprensión de documentos, respuestas respaldadas por fuentes. Equipos que realizan muchas investigaciones y realizan el trabajo con numerosos documentos. Gratis con una cuenta de Google. Alteryx Flujos de trabajo visuales, explicabilidad de la IA, automatización, análisis nativos en la nube. Equipos con habilidades mixtas que trabajan en análisis complejos y flujos de trabajo de toma de decisiones. Plan gratuito disponible; los planes de pago comienzan en 250 $/usuario/mes. Juma (antes Team-GPT) Entorno de trabajo compartido con IA, indicaciones reutilizables, memoria de marca, cambio de modelo. Equipos de marketing que crean conjuntamente contenido y campañas utilizando IA. Plan Free disponible; los planes de pago comienzan en 25 $/usuario/mes. Docebo AI LMS, Harmony Copilot, creación de contenido, coaching con IA, análisis Corporaciones que ofrecen formación y aprendizaje escalables impulsados por IA. Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.

Las mejores alternativas a Boodlebox

A primera vista, muchas de estas herramientas parecen similares. Pero las diferencias reales se aprecian cuando se analiza cómo gestionan las tareas, los conocimientos, la colaboración y la automatización.

Para facilitar la evaluación, comparamos estas herramientas en función de los factores más importantes en el trabajo real impulsado por la IA.

1. ClickUp (la mejor para la productividad unificada del equipo y los agentes de tareas)

Según el informe sobre el estado de la productividad de ClickUp, los equipos que utilizan más de 15 herramientas tienen cuatro veces más probabilidades de rendir por debajo de lo esperado. Y, sinceramente, esa es una realidad con la que muchos de nosotros convivimos. Documentos aquí, tareas allá, decisiones perdidas en chats, actualizaciones dispersas en actas de reuniones y herramientas de IA que no se comunican entre sí.

Ahí es precisamente donde entra en juego ClickUp.

Se trata de un entorno de trabajo de IA convergente que combina la gestión de proyectos, la documentación, el chat, la automatización y la IA en un entorno de trabajo unificado. Equipos de todos los tamaños pueden utilizarlo para construir un futuro habilitado por la IA sin añadir complejidad ni proliferación de herramientas.

Una vez que lo configures, te resultará difícil imaginar trabajar sin él.

Así es como ClickUp te ayuda a colaborar y a sacar el trabajo pendiente adelante:

Convierte el conocimiento en acción con documentos impulsados por IA.

ClickUp es un sistema completo de colaboración documental que mantiene todo operativo y siempre en contexto. Con el sistema de gestión del conocimiento de ClickUp, puedes crear un hub interno compartido donde se almacenan y conectan con tus flujos de trabajo los procedimientos operativos estándar, las wikis, los resúmenes de proyectos y los documentos de los clientes.

Fortalece el pensamiento crítico con contexto y conocimientos conectados en ClickUp.

En el centro de todo esto se encuentra ClickUp Docs. Admite formato enriquecido, edición en tiempo real, permisos personalizados y enlaces profundos a tareas u objetivos. Ya sea para crear una wiki interna o esbozar el resumen de una campaña, todo es buscable, rastreable y controlado por versiones.

Realiza la edición y colabora en documentos de forma conjunta con ClickUp Docs.

Lo que lo une todo es ClickUp Brain, tu compañero de equipo con IA integrado que te ayuda a pensar, planear y actuar sin cambiar de contexto. Puede resumir un documento, extraer elementos de acción, reescribir secciones e incluso ayudarte a extraer la información relevante de todo tu entorno de trabajo.

Incorpore la IA contextual a su entorno de trabajo.

Consulta los datos de tu entorno de trabajo y obtén respuestas sin perder la concentración.

En lugar de perder tiempo cambiando de una herramienta a otra, solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain. Entiende tus tareas, proyectos, metas, estructura de equipo y todo lo demás en lo que trabajas.

Puedes pedirle que:

Prioriza las tareas en función de los cronogramas de tu entorno de trabajo.

Genere resúmenes de estado de los proyectos sin necesidad de elaboración de informes manuales.

Encuentre información en documentos, comentarios, notas de reuniones y hilos de chat.

Encuentre respuestas, genere resúmenes e identifique los siguientes pasos en cuestión de segundos con ClickUp Brain.

Y así, sin más, te ofrece respuestas útiles basadas en tus datos de trabajo reales. Y lo que es aún mejor, también se encarga de todas las tareas rutinarias, como (resumen) StandUp, correcciones, resúmenes de reuniones e incluso limpieza de datos, para que tu equipo pueda centrarse en el trabajo de mayor valor.

⭐ Bonificación: ¿Quieres disfrutar de la magia de ClickUp Brain sin siquiera abrir el navegador? ClickUp Brain MAX es una superaplicación de escritorio que te ofrece todo tu entorno de trabajo impulsado por IA. Puedes: Talk to text : dicta el resumen de tu reunión y : dicta el resumen de tu reunión y Talk-to-Text en ClickUp MAX lo transcribe, lo pulimenta y lo pega en documentos o tareas.

Acceso al centro de comandos : obtenga respuestas, consulte documentos y compruebe las actualizaciones de estado directamente desde su escritorio.

Conocimiento del contexto en todas las herramientas: realiza búsquedas en Google Drive, Slack y otras aplicaciones conectadas. Habla directamente y utiliza el dictado en cualquier app con Talk to Text de ClickUp Brain MAX.

Automatiza flujos de trabajo complejos y de varios pasos.

Utilice ClickUp Super Agents para realizar la automatización de las decisiones y actuar en base al conocimiento.

ClickUp se convierte en una solución de IA completa con ClickUp SuperAgents. Son compañeros de equipo de IA que no solo responden, sino que actúan de forma proactiva en función de los desencadenantes y el contexto.

Una vez configurados los ajustes, pueden:

Envía actualizaciones semanales de la campaña al equipo con una panorámica de las métricas clave.

Convierte los comentarios y opiniones en tareas viables con propietarios, cronogramas y prioridades.

Marca las tareas vencidas, notifica a los propietarios correspondientes y ajusta automáticamente los cronogramas posteriores.

Puede utilizar agentes preconfigurados para responder a preguntas frecuentes, compartir conocimientos o gestionar traspasos de flujos de trabajo, o bien crear sus propios agentes de IA mediante configuraciones sencillas. Y como están integrados con ClickUp Brain, se adaptan a su flujo de trabajo y ayudan a los compañeros de equipo a mantenerse sincronizados sin necesidad de microgestión.

Descubre más sobre los Superagentes de ClickUp en este vídeo ⬇️

Obtenga acceso ilimitado a tareas, documentos, chats y aplicaciones conectadas a través de ClickUp Enterprise Search.

Por último, Enterprise Search en ClickUp puede recuperar contexto e información de todo tu entorno de trabajo de ClickUp y las herramientas conectadas, incluyendo Google Drive, Slack, GitHub, Figma, Dropbox y más.

Esto significa que tus herramientas ya no funcionan de forma aislada. Una sola búsqueda puede devolver un comentario de tarea, un documento, un archivo de diseño o un hilo de mensajes, todo en una sola vista. No es necesario cambiar de pestaña ni buscar en carpetas para localizar la información que necesitas.

Los resultados tienen en cuenta los permisos para garantizar la privacidad de los datos, de modo que los miembros del equipo o los clientes solo ven lo que se les permite ver.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones, al principio puede resultar abrumador, pero una vez que tu equipo se haya familiarizado con él, se convertirá en tu centro de comandos para todo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre ClickUp:

Lo que me parece más útil de ClickUp es su capacidad para centralizar la información de los proyectos, al tiempo que ofrece soporte para una sólida colaboración y la elaboración de informes. La plataforma ofrece excelentes paneles de control, personalización flexible a través de campos personalizados y plantillas personalizadas, y sólidas funciones de documentación y gestión del conocimiento, lo que hace que la supervisión diaria de los proyectos sea más eficiente. También se integra bien con Azure DevOps e incluye generosos créditos de IA y automatización que simplifican varias tareas de gestión de proyectos. Destaca por su colaboración, paneles de control, generación de informes y planificación de la capacidad, y proporciona capacidades optimizadas para la documentación y la gestión del conocimiento.

Lo que me parece más útil de ClickUp es su capacidad para centralizar la información de los proyectos, al tiempo que ofrece compatibilidad para una sólida colaboración y la elaboración de informes. La plataforma ofrece excelentes paneles de control, personalización flexible a través de campos personalizados y plantillas personalizadas, y sólidas funciones de documentación y gestión del conocimiento, lo que hace que la supervisión diaria de los proyectos sea más eficiente. También se integra bien con Azure DevOps e incluye generosos créditos de IA y automatización que simplifican varias tareas de gestión de proyectos. Destaca por su colaboración, paneles de control, generación de informes y planificación de la capacidad, y proporciona capacidades optimizadas para la documentación y la gestión del conocimiento.

👀 ¿Sabías que...? El 81 % de las personas que utilizan la IA en el trabajo afirman que ya está mejorando su productividad. Si aún no utilizas la IA para optimizar tu flujo de trabajo, estás dejando de lado la eficiencia.

📚 Más información: Cómo utilizar agentes basados en el conocimiento en la IA

2. Coda IA (la mejor para convertir documentos colaborativos en flujos de trabajo automatizados y en tiempo real)

a través de Coda

A diferencia de las herramientas de escritura con IA superficiales, Coda AI comprende tanto el contenido escrito como los datos de trabajo estructurados. Eso significa que puede leer el contenido cotidiano del equipo, como notas de reuniones y debates, y también comprender tablas, listas de tareas, propietarios, estados y cronogramas. Gracias a ello, el trabajo no se siente disperso.

Las tablas funcionan más como pequeñas bases de datos que como simples hojas de cálculo. Eso permite a la IA resumir filas seleccionadas, etiquetar automáticamente entradas, limpiar datos desordenados o inconsistentes y ayudar a dar sentido a los números junto con el contexto escrito que los rodea.

Con las automatizaciones, el seguimiento de tareas no depende de seguimientos manuales. Las actualizaciones se generan automáticamente, los paneles reflejan el progreso en tiempo real y los documentos vivos siguen siendo relevantes en lugar de quedar obsoletos al cabo de una semana.

Las mejores funciones de Coda IA

Extraiga información a gran escala convirtiendo largos documentos, tablas y debates en temas claros, tendencias, decisiones y preguntas abiertas.

Integre los flujos de trabajo y las herramientas del equipo extrayendo el contexto de las aplicaciones conectadas y añadiéndolo a documentos compartidos, respetando siempre los permisos y el acceso.

Obtenga sugerencias para mejorar la estructura de los documentos, los seguimientos, las automatizaciones o la automatización del flujo de trabajo en función de cómo trabaja su equipo.

Limitaciones de Coda IA

La IA puede resultar decepcionante para algunos equipos, especialmente en comparación con las herramientas de IA más evolucionadas y centradas en el chat.

Algunos usuarios informan de que los permisos y controles de uso compartido excesivamente restrictivos dificultan la colaboración en tiempo real más que antes.

Precios de Coda IA

Free

Pro : 12 $ al mes por creador de documentos

Equipo : 36 $ al mes por creador de documentos

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Coda IA

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coda IA?

Un crítico de G2 dice:

Coda hace un muy buen trabajo al crear documentos vivos y muy flexibles de diversas maneras, en los que realmente se puede terminar el trabajo. Tablas interactivas y enlazadas, tableros kanban y otros elementos interconectados que facilitan la gestión de productos.

Coda hace un muy buen trabajo al crear documentos vivos y muy flexibles de diversas maneras, en los que realmente se puede realizar el trabajo. Tablas interactivas y enlazadas, tableros kanban y otros elementos interconectados que facilitan la gestión de productos.

3. Mem IA (la mejor para capturar y recuperar el conocimiento del equipo sin necesidad de organizarlo manualmente)

a través de Mem IA

Mem tiene una visión de la productividad muy diferente a la de la mayoría de las herramientas de IA. Solo tienes que escribir notas de reuniones, ideas, tareas o pensamientos aleatorios a medida que surgen. La IA de Mem determina de qué trata la nota, a quién se refiere y cómo se relaciona con otros trabajos, sin que tengas que crear carpetas, etiquetas o sistemas.

La IA contextual ayuda a recuperar la información adecuada y crea un gráfico de conocimiento vivo de tu trabajo a lo largo del tiempo. Obtienes respuestas relevantes extraídas de todas tus notas, en lugar de tener que revisar cada entrada individualmente.

La herramienta también graba las reuniones directamente desde la aplicación de escritorio (sin que ningún bot se una a la llamada) y genera notas bien estructuradas con una transcripción completa y audio. También puedes editar o perfeccionar las notas enviando tus comentarios.

Las mejores funciones de Mem IA

Fomenta la colaboración en equipo y el intercambio de información manteniendo todas las notas, decisiones e ideas conectadas en una memoria compartida que todo el equipo puede reutilizar.

Sincroniza automáticamente el trabajo entre herramientas extrayendo el contexto de calendarios, notas rápidas, investigaciones y entradas externas en un sistema compatible con IA.

Mantén claras las responsabilidades y la propiedad vinculando las notas, las decisiones y las tareas a las personas involucradas, para que no se pierda la rendición de cuentas.

Limitaciones de la IA de Mem

La API con límite y las integraciones profundas dificultan la conexión de Mem con flujos de trabajo complejos ya existentes.

Algunos usuarios consideran que las funciones básicas de edición de notas están poco desarrolladas, como la posibilidad de reordenar fácilmente líneas o elementos de listas.

Precios de Mem IA

Free

Mem Pro: 12 $ al mes

Mem Teams: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mem IA

G2: No hay suficientes opiniones.

Capterra: No hay suficientes opiniones.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para la gestión del conocimiento

a través de Algolia

Algolia se puede utilizar cuando tu contenido se encuentra en varios sistemas y necesitas una forma rápida y fiable de obtener el resultado adecuado. Su búsqueda basada en IA comprende tanto el significado de lo que escribes como las palabras clave reales, por lo que, incluso si tu búsqueda es vaga o incompleta, obtendrás resultados precisos.

La herramienta utiliza modelos de relevancia neuronal y señales de comportamiento para mejorar los resultados basándose en el uso real y el contexto, no en reglas fijas.

La función «Ask AI» (Pregunta a la IA) de la herramienta recomienda contenido relacionado, responde a preguntas en un lenguaje sencillo y guía a los usuarios hacia la siguiente mejor acción. Las analíticas integradas muestran dónde tienen dificultades las personas para encontrar respuestas, de modo que los equipos pueden mejorar el contenido y corregir las deficiencias con antelación.

Las mejores funciones de Algolia

Conéctese a herramientas y plataformas a través de API y SDK, lo que le permitirá realizar búsquedas en paneles, bases de conocimientos, CRM, herramientas de soporte y sistemas de comercio.

Mantén la seguridad y el control de los equipos empresariales mediante el acceso basado en roles, el manejo seguro de los datos y los sistemas preparados para el cumplimiento normativo que mantienen la información segura y accesible.

Permita que los equipos sin conocimientos técnicos gestionen fácilmente las búsquedas a través de Merchandising Studio, de modo que los equipos de producto, contenido y soporte puedan realizar cambios sin depender de los ingenieros.

Obtenga componentes de interfaz de usuario y API de InstantSearch para integrar rápidamente interfaces de búsqueda de alto rendimiento en cualquier app o sitio web.

Limitaciones de Algolia

Las funciones avanzadas, como la personalización y las pruebas A/B, suelen requerir una configuración técnica y una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de Algolia

Free

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Algolia

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Algolia?

Esto es lo que dijo un crítico de Capterra sobre Algolia:

La búsqueda de Algolia ha aumentado nuestras tasas de conversión y ofrece una experiencia de usuario mucho mejor que cualquier otro proveedor de búsqueda instantánea que hayamos probado. No me gustaría dejar de usar Algolia, ya que la funcionalidad y el potencial que ofrece son excelentes.

La búsqueda de Algolia ha aumentado nuestras tasas de conversión y ofrece una experiencia de usuario mucho mejor que cualquier otro proveedor de búsqueda instantánea que hayamos probado. No me gustaría dejar de usar Algolia, ya que la funcionalidad y el potencial que ofrece son excelentes.

🤯 Dato curioso: El 60 % de los usuarios está dispuesto a abandonar la búsqueda tradicional y dejar en manos de la IA la búsqueda y exploración de información. Y casi el 60 % afirma que la IA será su principal forma de buscar cosas en Internet.

a través de RapidCanvas

RapidCanvas ofrece a las empresas un entorno de trabajo unificado para ver el ciclo de vida completo de un proyecto de IA, desde la ingesta y preparación de datos hasta el entrenamiento y la implementación de modelos. La automatización impulsada por IA ayuda a perfilar, limpiar y preparar los datos, lo que reduce el esfuerzo manual que normalmente se requiere antes de poder comenzar el modelado.

Dado que la plataforma permite crear flujos de trabajo de datos en un lienzo de arrastrar y soltar, los equipos pueden probar e implementar modelos de IA sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. También realiza un seguimiento automático de los experimentos y las versiones de los modelos, lo que ayuda a conservar el contexto a medida que los modelos evolucionan. Para un enfoque híbrido, los agentes de IA pueden combinarse con la supervisión humana para ofrecer soluciones de IA personalizadas y más fiables.

La herramienta se integra con muchas bases de datos, herramientas de la nube y sistemas empresariales, por lo que puede utilizar sus datos existentes sin una configuración compleja.

Las mejores funciones de RapidCanvas

Coordina el trabajo utilizando herramientas de colaboración integradas, para que todos vean los mismos flujos de trabajo, actualizaciones y progresos.

Empieza más rápido con plantillas de soluciones de IA prediseñadas en lugar de crear casos de uso comunes desde cero.

Mantén los modelos después del lanzamiento con supervisión y actualizaciones continuas, en lugar de solucionar los problemas en el último momento.

Limitaciones de RapidCanvas

El rendimiento puede ralentizarse cuando se trabaja con conjuntos de datos extremadamente grandes o complejos.

Precios de RapidCanvas

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre RapidCanvas

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre RapidCanvas?

Aquí tienes una reseña de G2:

Desde la visualización y el análisis de datos hasta las herramientas de colaboración, RapidCanvas ofrece un conjunto completo de funcionalidades que mejoran la productividad y la toma de decisiones. Por último, la facilidad de integración con otros programas y plataformas garantiza un flujo de trabajo cohesionado. Puedo aprovechar mis herramientas y datos existentes dentro de RapidCanvas sin ninguna interrupción, lo que mejora significativamente la eficiencia.

Desde la visualización y el análisis de datos hasta las herramientas de colaboración, RapidCanvas ofrece un conjunto completo de funcionalidades que mejoran la productividad y la toma de decisiones. Por último, la facilidad de integración con otros programas y plataformas garantiza un flujo de trabajo cohesionado. Puedo aprovechar mis herramientas y datos existentes dentro de RapidCanvas sin ninguna interrupción, lo que mejora significativamente la eficiencia.

👀 ¿Sabías que...? En un estudio de campo a gran escala con 2310 participantes, los equipos que trabajaron con agentes de IA observaron lo siguiente: 137 % más de actividad comunicativa

Un 23 % más de concentración en el trabajo de contenido.

60 % más de productividad por trabajador ¿La conclusión? La IA no sustituye a las personas, sino que amplía el potencial humano. Ya sea para la lluvia de ideas, la documentación o la toma de decisiones, las herramientas de IA adecuadas pueden potenciar el trabajo en equipo.

6. Notion (la mejor para entornos de trabajo flexibles con asistencia de IA integrada)

vía Notion

Notion es una popular herramienta de colaboración y productividad para equipos de todo el mundo que permite gestionar documentos, tareas, proyectos y conocimientos. Su IA funciona de forma silenciosa en todo lo que ya estás haciendo.

Cuando escribes notas de reuniones, la IA puede resumirlas. Cuando discutes los siguientes pasos, puede convertirlos en tareas. Cuando la información está dispersa en páginas y bases de datos, te ayuda a encontrar respuestas directamente.

Puede hacer preguntas en inglés sencillo y obtener respuestas de todo su entorno de trabajo, incluso si la información se encuentra en tablas, documentos o comentarios. También puede revisar proyectos anteriores para identificar patrones, como qué es lo que se retrasa constantemente o dónde suelen atascarse los equipos.

También obtienes agentes de IA que pueden realizar acciones dentro de tu entorno de trabajo basándose en reglas predefinidas. Pueden supervisar tu base de datos en busca de cambios, actualizar registros, crear páginas de tareas, enviar notificaciones y mucho más.

Las mejores funciones de Notion

Crea y enlaza tablas, tableros Kanban, listas, calendarios, etc., para crear flujos de trabajo personalizados.

Convierte páginas en guías estructuradas y wikis con formato enriquecido, incrustaciones, bloques de código, imágenes, vídeos y mucho más.

Pide ayuda a la IA para redactar borradores, generar ideas o extraer información de textos existentes.

Limitaciones de Notion

Las necesidades avanzadas, como permisos granulares, automatizaciones complejas y seguimiento estructurado del flujo de trabajo, pueden parecer más débiles en comparación con las herramientas de gestión de proyectos específicas.

La IA de Notion puede quedarse corta para tareas más profundas o muy complejas y no siempre comprende completamente configuraciones de bases de datos grandes o intrincadas.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $/miembro/mes

Business: 24 $/miembro/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,6/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un crítico de Capterra dice lo siguiente sobre Notion:

Notion realmente destaca y muestra su eficacia cuando todo el equipo la adopta. Sus funciones de colaboración facilitan MUCHO la edición de documentos en equipo, lo que agiliza la comunicación y el flujo de trabajo. Las plantillas y la asistencia de escritura con IA también son fantásticas para adelantarse en el trabajo.

Notion realmente destaca y muestra su eficacia cuando todo el equipo la adopta. Sus funciones de colaboración facilitan MUCHO la edición de documentos en equipo, lo que agiliza la comunicación y el flujo de trabajo. Las plantillas y la asistencia de escritura con IA también son fantásticas para adelantarse en el trabajo.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacer una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al uso del interruptor se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Vive en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

7. Taskade IA (la mejor para la gestión de tareas basada en IA y la creación de entornos de trabajo tipo aplicación)

a través de Taskade

Taskade es una plataforma colaborativa de IA fiable. Los agentes de IA basados en indicaciones ayudan a planificar un proyecto, dividir una meta grande en tareas más pequeñas, organizar los flujos de trabajo o actualizar las cosas a medida que cambia el trabajo. Estos agentes conectan tus tareas, documentos y conversaciones de equipo, para que el trabajo no se sienta distribuido entre diferentes herramientas.

Los proyectos parecen sistemas vivos. La IA puede analizar lo que está sucediendo y sugerir en qué trabajar a continuación, resumir el progreso para el equipo o ayudar a desbloquear situaciones cuando el trabajo se ralentiza. Con un fuerte enfoque en el flujo de trabajo de gestión inteligente de documentos, garantiza que las notas, los planes y las actualizaciones se mantengan estructurados y sincronizados con tus tareas.

La herramienta también ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real con edición en directo, chat integrado e incluso videollamadas opcionales dentro de los proyectos, para que la comunicación siga conectada al trabajo en sí.

Las mejores funciones de Taskade IA

Planifica tu trabajo a tu manera cambiando entre listas, tableros, calendarios y mapas mentales.

Pasa más rápido de la idea a la acción utilizando plantillas para la planificación de proyectos, reuniones, metas y flujos de trabajo.

Conecta tus otras herramientas integrando aplicaciones y dejando que la IA se encargue de las actualizaciones y la automatización básica.

Limitaciones de Taskade IA

La aplicación puede parecer inconsistente o lenta, especialmente en la web y en el móvil, con problemas de sincronización y edición.

La interfaz puede parecer defectuosa, con formas limitadas y poco claras de interactuar con los archivos.

Precios de Taskade IA

Free

Starter: 6 $ al mes para 3 usuarios.

Pro: 20 $ al mes para 10 usuarios.

Empresas: 50 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

Valoraciones y opiniones sobre Taskade IA

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade IA?

Esto es lo que dijo un crítico de Reddit sobre Taskade IA:

Me gusta Taskade por su flexibilidad y sus capacidades organizativas... ¡y también por sus múltiples vistas, que son fantásticas para mi productividad! Además, la función AI Agent es increíblemente útil (merece la pena probarla), entre otras cosas...

Me gusta Taskade por su flexibilidad y sus capacidades organizativas... ¡y también por sus múltiples vistas, que son fantásticas para mi productividad! Además, la función AI Agent es increíblemente útil (merece la pena probarla), entre otras cosas...

👀 ¿Sabías que... el 40 % de los trabajadores ya ha colaborado con un agente de IA? Y el 23 % ha ido un paso más allá y ha delegado por completo sus tareas a agentes que ahora trabajan en su nombre.

8. NotebookLM (ideal para la investigación en equipo basada en documentos y la síntesis de conocimientos compartidos)

a través de Google Workspace

NotebookLM, un asistente de investigación y toma de notas basado en IA de Google, te ayuda a interactuar con tus propios documentos e información de forma más inteligente. Puedes añadir archivos PDF, documentos de Google, diapositivas, trabajos de investigación, enlaces web, transcripciones e incluso imágenes como capturas de pantalla o diagramas. NotebookLM los lee todos juntos y los trata como un único espacio de conocimiento compartido.

Para ayudar a mejorar la productividad personal, la IA puede detectar puntos en común, diferencias, detalles que faltan o ideas repetidas en varios documentos, cosas que normalmente llevarían horas descubrir manualmente.

Para los equipos, la herramienta funciona como un entorno de trabajo de conocimiento en constante evolución, en lugar de una herramienta de investigación puntual. Los equipos pueden seguir añadiendo nuevos documentos y la IA los conecta automáticamente con la información existente. Esto significa que los cuadernos de proyectos, las carpetas de investigación o las bases de conocimiento internas se vuelven más útiles con el tiempo.

Las mejores funciones de Notebook LM

Convierte tus fuentes subidas en resúmenes de audio o resúmenes de conversación que puedes escuchar.

Acelera la toma de decisiones respaldando cada respuesta con referencias claras, lo que reduce la confusión y los largos debates.

Crea resultados estructurados, como resúmenes, tablas, preguntas frecuentes y comparativas, listos para usar de inmediato.

Limitaciones de Notebook LM

A algunos usuarios les molesta que el historial de chat no se guarde correctamente o que se pierda el contexto anterior.

La configuración sigue siendo manual, ya que los usuarios deben cargar los documentos y organizar los cuadernos ellos mismos, lo que puede resultar lento en comparación con las herramientas del entorno de trabajo completo.

Precios de Notebook LM

Gratis con una cuenta de Google.

Valoraciones y reseñas de Notebook LM

G2: No hay suficientes opiniones.

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notebook LM?

Un crítico de G2 observa:

Llevo aproximadamente un año utilizando Google NotebookLM y me parece muy eficaz para realizar seguimiento y realizar el uso compartido de notas con mis compañeros. Su configuración sencilla añade comodidad a su eficiencia. Google NotebookLM mejora la colaboración y la productividad de mi equipo, ya que facilita el acceso a nuestras notas colectivas y permite extraer conclusiones clave.

Llevo aproximadamente un año utilizando Google NotebookLM y me parece muy eficaz para realizar un seguimiento y realizar el uso compartido de notas con mis compañeros. Su configuración sencilla añade comodidad a su eficiencia. Google NotebookLM mejora la colaboración y la productividad de mi equipo, ya que facilita el acceso a nuestras notas colectivas y permite extraer conclusiones clave.

9. Alteryx (la mejor para la automatización y ampliación de los flujos de trabajo de análisis de datos del equipo)

a través de Alteryx

Alteryx es una plataforma de automatización de análisis y preparación de datos. En lugar de realizar los mismos pasos de preparación de datos manualmente en hojas de cálculo o scripts, los equipos pueden crear flujos de trabajo una sola vez y reutilizarlos, lo que garantiza la coherencia en el manejo de los datos.

La IA integrada analiza automáticamente los datos sin procesar y muestra a los equipos lo que está mal o es arriesgado, como valores que faltan, duplicados, patrones extraños o formatos que no coinciden. Los equipos obtienen una vista más clara de la calidad de los datos porque todos parten de la misma base fiable.

Las capacidades generativas de la IA ayudan en estos flujos de trabajo. Los equipos pueden describir lo que quieren en un lenguaje sencillo, como «combinar los datos de ventas y marketing por región y mes», y la herramienta ayuda a traducir esa intención en pasos reales del flujo de trabajo. También puede explicar los flujos de trabajo existentes en un lenguaje sencillo, lo que agiliza mucho las revisiones por pares, las aprobaciones y los traspasos.

Además, como los flujos de trabajo son visuales y automatizados, se pueden programar o desencadenar para que se ejecuten repetidamente y se perfeccionen con el tiempo, en lugar de tener que reconstruirlos desde cero.

Las mejores funciones de Alteryx

Controle el trabajo compartido con IA con confianza mediante el uso de acceso basado en roles, historial completo del flujo de trabajo, linaje de datos y registros de auditoría, para que los equipos siempre sepan quién ha cambiado qué y por qué.

Permita que equipos con habilidades mixtas colaboren sin problemas al permitir que los usuarios de la empresa trabajen de forma visual, mientras que los usuarios avanzados añaden Python, R o SQL solo cuando es necesario.

Realice análisis en sistemas en la nube y locales como AWS, Azure, Snowflake o Databricks, y envíe los resultados a paneles, informes, API o aplicaciones empresariales.

Limitaciones de Alteryx

Los flujos de trabajo visuales pueden resultar abrumadores cuando crecen mucho o cuando muchos compañeros de equipo que no están familiarizados con Alteryx intentan gestionarlos juntos.

Precios de Alteryx

Versión de prueba gratuita

Edición Starter: 250 $ por usuario al mes (facturado anualmente)

Edición Professional: Precio personalizado

Edición Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Alteryx

G2 : 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Alteryx?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta la interfaz intuitiva de Alteryx, que permite arrastrar y soltar elementos, lo que facilita la creación de flujos de trabajo. Reduce drásticamente el tiempo dedicado a la preparación y combinación de datos. Puedo automatizar tareas repetitivas sin escribir código, y maneja grandes conjuntos de datos sin problemas.

Me gusta la interfaz intuitiva de Alteryx, que permite arrastrar y soltar elementos, lo que facilita la creación de flujos de trabajo. Reduce drásticamente el tiempo dedicado a la preparación y combinación de datos. Puedo automatizar tareas repetitivas sin escribir código, y maneja grandes conjuntos de datos con fluidez.

10. Juma (la mejor para equipos de marketing que colaboran en contenidos y estrategias impulsados por IA)

vía Juma

Juma es ideal para la gestión colaborativa del trabajo con proyectos compartidos y entornos de trabajo diseñados para equipos.

Los equipos pueden guardar indicaciones útiles, reutilizar marcos probados e incluso cambiar entre diferentes modelos de IA en función de la tarea, como la ideación, la redacción o el análisis, sin salir del entorno de trabajo. Los chats tampoco se quedan en meras ideas preliminares. Se pueden convertir fácilmente en documentos que los equipos pueden editar, perfeccionar y compartir.

Con el tiempo, el sistema de IA conectado ayuda a los equipos a desarrollar experiencia en el ámbito al permitir recuperar al instante trabajos y decisiones anteriores. Los resultados permanecen conectados a sus respectivos proyectos, las indicaciones exitosas se convierten en activos compartidos del equipo y la colaboración se vuelve más eficiente a medida que se construye el contexto con el tiempo.

Las mejores funciones de Juma

Proteja el trabajo confidencial con una sólida seguridad de nivel de corporación y un acceso basado en roles.

Utiliza integraciones y automatización para extraer datos, actuar como desencadenante y reducir el esfuerzo manual.

Continúa realizando el trabajo desde cualquier lugar con acceso móvil para revisar borradores y proyectos sobre la marcha.

Mejora la incorporación y el aprendizaje convirtiendo las buenas indicaciones, los proyectos y los resultados en conocimientos compartidos por el equipo.

Limitaciones de Juma

Las respuestas de la IA a veces pueden ser inexactas o malinterpretar los datos introducidos.

Precios de Juma

Free

Empresas: 25 $/usuario/mes

Crecimiento: 40 $/usuario/mes

Corporación: 200 $/usuario/mes

Valoraciones y opiniones de Juma

G2: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Juma?

Esto es lo que dijo un crítico de G2 sobre Juma:

Juma me ayuda a ahorrar mucho tiempo en mi trabajo diario. Al trabajar en una agencia de marketing, puedo organizar a todos mis clientes en proyectos separados, y todo está configurado con el contexto adecuado para que pueda hacer preguntas directamente sin tener que explicar las cosas o proporcionar antecedentes cada vez. Solo eso me ahorra muchísimo tiempo. La nueva herramienta de análisis de datos es especialmente eficaz a la hora de analizar archivos de datos complejos y ofrecer conclusiones y recomendaciones concretas y directas.

Juma me ayuda a ahorrar mucho tiempo en mi trabajo diario. Al trabajar en una agencia de marketing, puedo organizar a todos mis clientes en proyectos separados, y todo está configurado con el contexto adecuado para que pueda hacer preguntas directamente sin tener que explicar las cosas o proporcionar antecedentes cada vez. Solo eso me ahorra muchísimo tiempo. La nueva herramienta de análisis de datos es especialmente eficaz para analizar archivos de datos complejos y ofrecer conclusiones y recomendaciones concretas y directas.

🚨 Alerta estadística: Según el informe «State of AI in Enterprise Adoption», las organizaciones están implementando 11 veces más modelos de IA en producción año tras año.

11. Docebo (la mejor para la formación de la corporación basada en IA y la personalización del aprendizaje)

vía Docebo

Docebo es una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) basada en IA para la formación de corporaciones. Su cerebro de IA, llamado Harmony, conecta todo, incluyendo la creación de contenidos, la búsqueda, las recomendaciones, la automatización y el análisis, de modo que nada funciona de forma aislada.

En el día a día, Docebo ahorra mucho esfuerzo manual. Harmony Copilot te guía paso a paso por las tareas, por lo que no necesitas largas sesiones de formación ni documentación. Es especialmente útil cuando se utiliza la IA para la documentación, ya que facilita la generación y distribución de contenidos formativos.

La herramienta facilita el aprendizaje de la IA ayudando a los equipos a comprender y utilizar la IA a través de herramientas interactivas que simplifican los flujos de trabajo de aprendizaje. AI Search y Chat permiten a los empleados formular preguntas en lenguaje sencillo y obtener respuestas precisas y contextuales. La herramienta AI Creator ayuda a los equipos a crear o actualizar rápidamente contenidos de aprendizaje, y AI Video Presenter ayuda a generar vídeos en los que un avatar lee tu guion en voz alta como presentador.

Las mejores funciones de Docebo

Etiqueta y asigna automáticamente habilidades prácticas utilizando IA para que el contenido, los roles y los equipos se mantengan alineados en torno a un marco de habilidades compartido.

Practique con situaciones reales gracias al entrenamiento virtual con IA, que proporciona comentarios instantáneos sin necesidad de un entrenador cada vez.

Colabora y comparte conocimientos a través de funciones de aprendizaje social, donde la IA destaca las discusiones y contribuciones más útiles.

Personaliza las rutas de aprendizaje recomendando formación basada en roles, habilidades y actividades anteriores.

Toma decisiones más inteligentes con análisis basados en IA que muestran lo que funciona y miden el impacto real de la formación.

Limitaciones de Docebo

Las personalizaciones más profundas suelen requerir conocimientos técnicos, lo que puede ralentizar la administración y la colaboración.

Precios de Docebo

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Docebo

G2 : 4,3/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Docebo?

Esto es lo que dijo un crítico de Reddit sobre Docebo:

Docebo te permite centralizar la creación de cursos, automatizar el seguimiento y la elaboración de informes, y gestionar grandes grupos de alumnos sin necesidad de contar con un equipo completo. No hará todo el trabajo de contenido por ti, pero puede hacer que la implementación, el seguimiento del cumplimiento y el seguimiento del progreso sean mucho más manejables.

Docebo te permite centralizar la creación de cursos, automatizar el seguimiento y la elaboración de informes, y gestionar grandes grupos de alumnos sin necesidad de contar con un equipo completo. No hará todo el trabajo de contenido por ti, pero puede hacer que la implementación, el seguimiento del cumplimiento y la supervisión del progreso sean mucho más manejables.

Unifique los flujos de trabajo de IA y la colaboración del equipo con ClickUp.

Hay muchas herramientas de IA que prometen productividad. El verdadero reto es elegir una que te ayude a pasar de las ideas a la ejecución sin crear una proliferación de IA.

ClickUp es un espacio de trabajo convergente con IA diseñado para mantener el trabajo conectado de principio a fin. En lugar de saltar de una herramienta a otra, tu equipo puede pensar, planificar, ejecutar y realizar el seguimiento del progreso en un solo lugar con la IA integrada directamente en el flujo de trabajo.

Porque cuando la IA elimina el trabajo rutinario, potencia la excelencia humana y permite a los equipos centrarse en contribuciones significativas.

Prueba ClickUp y descubre lo que es trabajar en equipo. Regístrate gratis.