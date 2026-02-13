Cómo crear un manual de experimentos de precios: estrategias y ejemplos

Imagina que gestionas un producto SaaS con una demanda constante y registros predecibles. Aunque el crecimiento no se ha estancado, los ingresos por cliente no han variado en el último trimestre.

Tu precio actual funciona, pero no estás seguro de si es el precio adecuado.

Hay dos caminos obvios para probar la optimización de precios.

Podría aumentar los precios y comprobar la disposición de los clientes. O podría bajar los precios para ver si el aumento del volumen y la adopción más rápida compensan la caída de los ingresos por usuario.

Así, en lugar de hacer conjeturas, se lleva a cabo un experimento de precios.

Prueba un precio más alto para un segmento específico, introduce un nivel de entrada más bajo para los nuevos usuarios y realiza el seguimiento de cómo cada cambio afecta a las conversiones, la rotación y los ingresos por expansión.

A continuación, le mostramos cómo crear un manual de experimentación de precios repetible. Uno que le ayude a probar diferentes estrategias de precios y maximizar tanto los ingresos como el valor del ciclo de vida del cliente a lo largo del tiempo.

⭐ Plantilla destacada La plantilla de precios de productos de ClickUp te ayuda a gestionar los precios de todo tu catálogo de productos en un solo lugar, sin perder de vista los cambios, la responsabilidad y la puesta en marcha. Obtenga una plantilla gratuita. Gestiona los precios del catálogo de productos, las referencias y los cambios en un flujo de trabajo organizado con la plantilla de precios de productos de ClickUp. Úsalo para almacenar cada producto como una tarea y realizar un seguimiento de detalles como el SKU, la marca, el tipo de producto y variaciones como el tamaño o el tipo. Es especialmente útil cuando se salta entre categorías y necesita echar un vistazo rápido a lo que hay en el catálogo en ese momento.

¿Qué son los experimentos de precios?

Los experimentos de precios son pruebas en las que se varían intencionadamente los precios (o descuentos, paquetes, etc.) para algunos clientes y se mide cómo cambian el comportamiento y los resultados empresariales para encontrar mejores precios.

En otras palabras, se pregunta: «¿Qué ocurre con los ingresos, los beneficios y el comportamiento de los clientes si cobramos esto en lugar de aquello?».

🎯 Ejemplo: Supongamos que vendes un curso de programación. Precio actual (control – grupo A): 100 $

Precio de prueba (tratamiento - Grupo B): 120 $ La mitad de los visitantes ve el precio actual de 100 $, y la otra mitad ve el precio de prueba de 120 $. Después de 1 semana: Grupo Precio Visitantes Compras Conversión Ingresos $$$a 100 $ 1000 60 6 % 6000 $ B 120 $ 1000 50 5 % 6000 $ A 100 $ , más gente compra (mayor conversión).

A 120 dólares, menos gente compra, pero cada venta vale más. En este caso, los ingresos son los mismos. Si tus costes son fijos, es posible que prefieras 120 $ (menos estudiantes a los que prestar soporte por el mismo dinero).

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para experimentos de crecimiento que te ayudarán a hacer crecer tu empresa.

Componentes clave de un manual de experimentos de precios

Tu manual de experimentos de precios debe incluir los siguientes elementos, además de estar alineado con tu estrategia de precios más amplia:

Objetivo de precios: una meta claramente definida para el experimento, como mejorar la conversión, aumentar el ARPU, reducir la rotación o validar los precios de expansión.

Hipótesis de precios: Una afirmación comprobable que enlaza un cambio específico en los precios con un resultado comercial esperado y define las desventajas aceptables.

Segmento de clientes objetivo: el público exacto al que se aplica el experimento, como nuevos usuarios, pymes, usuarios avanzados, zonas geográficas específicas o cuentas orientadas a las ventas.

Métrica de valor sometida a prueba: la unidad por la que los clientes pagan o perciben valor, como asientos, uso, funciones, transacciones o llamadas a la API.

Palanca de precios que se está probando: la variable específica que se está modificando, incluyendo el precio, el embalaje, los límites de uso, la cadencia de facturación, los descuentos o la estructura del plan.

Diseño y metodología del experimento: el enfoque de prueba utilizado, como páginas de precios A/B, lanzamientos basados en cohortes, pruebas geográficas o control de funciones.

Métrica de éxito principal: la única métrica utilizada para evaluar el éxito, como los ingresos por visitante, la tasa de conversión, el tamaño medio de las transacciones o la retención.

Métricas de protección: métricas secundarias supervisadas para detectar a tiempo cualquier impacto negativo, como la pérdida de clientes, la caída de la activación, las solicitudes de soporte o la duración del ciclo de ventas.

Normas de confianza y exposición del cliente: directrices que definen quién ve el experimento, cuánto tiempo dura y cómo se protege la confianza del cliente a través de la comunicación o la exención.

Criterios de decisión y puesta en marcha: reglas predefinidas que determinan si el cambio estratégico de precios se pone en marcha, se repite o se revierte. Esto elimina los sesgos y permite tomar decisiones de precios con confianza basadas en datos.

👀 ¿Sabías que los precios como «9,99 $» son un truco psicológico? Tu cerebro se fija en el primer dígito, por lo que 9,99 $ parece que no es casi lo mismo que 10 $, aunque solo haya un céntimo de diferencia.

Proceso paso a paso del experimento de precios

A continuación se indican los pasos para implementar un experimento de precios eficaz que se ajuste a las expectativas de sus clientes:

Paso 1: Investigación y formulación de hipótesis

En primer lugar, necesitas una vista básica de cómo se está comportando tu política de precios actual. Empieza por extraer un conjunto de datos específico (no una auditoría completa de la empresa). Esto incluye:

Conversión por plan y puntos de precio en los últimos ciclos.

Patrones de actualización y degradación en todos los niveles y segmentos clave de clientes.

Razones de abandono que hacen mención del precio o del valor

Notas sobre ganancias y pérdidas del equipo de ventas que hablan sobre precios o competidores.

Páginas de precios de la competencia, estructura del modelo de precios y paquetes para niveles comparables (incluyendo si utilizan precios basados en el uso).

A continuación, céntrate en la principal tensión de precios. Si no puedes expresar la tensión en una o dos frases, no estás listo para probarla.

Algunas preguntas que le ayudarán en esta fase son: ¿En qué casos los clientes eligen claramente un plan en detrimento de otros o de precios específicos?

¿A qué precios observamos cambios bruscos en la conversión o la pérdida de clientes?

¿Qué segmentos de clientes se quejan del precio y cuáles nunca hacen mención a él?

¿Somos claramente más baratos o más caros que nuestros principales competidores en cuanto a valor y modelo de precios similares (por ejemplo, precios por asiento frente a precios basados en el uso)?

Cómo ayuda ClickUp

Necesitas una única fuente de información veraz para almacenar esta investigación. Para ello, utiliza ClickUp Docs, el mejor hub de documentos colaborativo y basado en IA.

Documenta las hipótesis de precios y centraliza la investigación de soporte de forma colaborativa con ClickUp Docs.

Convierta el documento en un hub de investigación de precios con subpáginas para análisis de la competencia y reseñas de experimentos. Puede incorporar métricas de uso, coste de adquisición de clientes, etc., junto con los resultados de los experimentos.

En Docs, puedes incrustar vídeos de YouTube, Hojas de cálculo de Google, tablas, archivos PDF y mucho más para añadir contexto.

Organiza la investigación de la competencia, los experimentos y las métricas de precios en un hub centralizado con ClickUp Docs.

Y lo mejor de todo: como Docs está impulsado por la IA de ClickUp Brain, las ventajas se multiplican.

Puede resumir experimentos anteriores, extraer patrones que sirvan de base para futuras estrategias de precios o incluso esbozar ideas para probar precios variables.

Resuma los experimentos de precios, detecte patrones y redacte nuevas ideas de pruebas a partir de documentos con ClickUp Brain.

👀 ¿Sabías que dos personas pueden crear el mismo carrito de Instacart en la misma tienda y obtener totales diferentes? Una investigación reciente realizada con 437 compradores en cuatro ciudades reveló que alrededor del 75 % de los elementos mostraban precios diferentes, con una diferencia media de alrededor del 13 % y algunas diferencias que alcanzaban el 23 %.

Paso 2: Diseñar el experimento

Ahora, ¡separa el impacto del precio de todo lo demás!

En otras palabras, la oferta, los mensajes, el embudo y la experiencia permanecen iguales, mientras que solo se modifica el número y quién lo ve.

Puede estructurarlo de varias maneras:

Enfoques de pruebas A/B

Pruebas basadas en segmentos: muestre diferentes precios a diferentes segmentos de clientes, por ejemplo, cuentas pequeñas frente a cuentas medianas, o autoservicio frente a venta asistida. Es ideal cuando ya ha segmentado su producto y desea ajustar la sensibilidad al precio por grupo.

Pruebas basadas en cohortes: lanza un nuevo precio para una cohorte bien definida que comience en un momento específico y, a continuación, compara su comportamiento a lo largo de semanas o meses con una cohorte anterior con el precio anterior (útil para productos basados en suscripciones o en el uso, en los que los patrones a largo plazo son importantes).

Pruebas de precios geográficas: aplique un precio más alto o más bajo en una región mientras mantiene el precio actual en otra. Funciona bien cuando se dispone de divisiones geográficas claras y se desea contener el riesgo sin dejar de obtener información del mercado en tiempo real.

Pruebas con clientes nuevos frente a clientes existentes: aplique los nuevos precios solo a los clientes nuevos y mantenga a los clientes existentes en la estructura anterior. Esto evita reacciones negativas y le permite medir cómo afecta el nuevo precio a la adquisición antes de tocar su base.

Controles experimentales

Mantenga todo constante excepto el precio (las mismas funciones, mensajes, flujo de pago, promociones).

Establecer un grupo de control claro que mantenga los precios actuales durante toda la duración de la prueba.

Defina el tamaño mínimo de la muestra y la duración de la prueba que necesita para obtener una lectura significativa (nadie quiere reaccionar de forma exagerada ante los primeros indicios 😮‍💨).

🚀 Ventaja de ClickUp: utiliza la vista Tabla para crear una lista de todos los experimentos que está llevando a cabo cada departamento. Añade personas asignadas, estados, fechas límite y prioridades para que no se pase nada por alto. Realice un seguimiento y gestione los experimentos de precios en una cuadrícula centralizada utilizando la vista Tabla de ClickUp. Funciona como una hoja de cálculo flexible, pero cada fila sigue siendo una tarea real que se puede abrir, comentar y actualizar en su contexto. Utilice la vista Tabla para crear una lista de todos los experimentos que está llevando a cabo cada departamento. Añada personas asignadas, estados, fechas límite y prioridades para que no se pase nada por alto.

Paso 3: Implementar la prueba

En esta fase, la configuración debe responder a una pregunta: «¿Qué ocurre con este usuario concreto a este precio concreto?»

En resumen:

Área Tu configuración Preguntas que hay que plantearse Configuración de precios Defina los precios de control y variantes en indicadores o configuraciones, vinculados a un ID de experimento. ¿Puedo activar o desactivar cada variante para la cohorte adecuada sin necesidad de una nueva versión? Superficies de contacto con el cliente Actualizar la página de precios, las ventas adicionales en la aplicación, el proceso de pago, los correos electrónicos y las facturas. ¿Alguna vez un mismo usuario ve dos precios diferentes para la misma oferta? Facturación y pagos Pasar la información de las variantes a los sistemas de facturación y pago. ¿Los impuestos, la moneda, el redondeo, los cupones y el prorrateo siguen comportándose correctamente según la variante? Análisis y registro Adjunte el ID del experimento y la variante a los eventos y embudos clave. ¿Puedo rastrear la ruta completa desde «vio el precio X» hasta «se le cobró X» para cualquier usuario de la prueba? Medidas de seguridad y reversión Crear conmutadores de función y un manual de reversión breve. Si algo falla, ¿sabemos exactamente qué cambiar primero, segundo y tercero?

Realice una pequeña prueba piloto. Realice transacciones reales con cada variante, lea los recibos y examine los registros.

Cómo ayuda ClickUp

En lugar de coordinar manualmente la configuración entre los equipos, puede automatizar la columna vertebral operativa de la prueba. Las automatizaciones de ClickUp le ayudan a:

Desencadenar automáticamente las tareas de implementación cuando el estado de un experimento pase a «Aprobado».

Asignar propietarios para las actualizaciones de la página de precios, la configuración de la facturación, el etiquetado analítico y el control de calidad.

Aplica una secuencia para que la facturación y los análisis estén configurados antes de que el experimento entre en funcionamiento.

Notificar a las partes interesadas al instante si se añade una etiqueta de reversión a la tarea; una etiqueta con el título «Reversión» podría ser un desencadenante de una notificación a las partes interesadas.

Configure las automatizaciones de ClickUp para garantizar que todos los experimentos de precios se ejecuten siguiendo la misma ruta de ejecución controlada, con una propiedad clara.

También puede codificar medidas de seguridad directamente en el flujo de trabajo.

Este vídeo le muestra cómo realizar la automatización de sus flujos de trabajo diarios:

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de ClickUp y Google Analytics Report.

Paso 4: Analizar los resultados

Este paso responde a la pregunta de si el experimento de precios ha terminado su función. ¿Qué nos dice eso sobre cómo deberías fijar los precios en el futuro?

La forma más fácil de ser honesto aquí es analizar los resultados en varios niveles.

Utilícelo como guía:

Capa Lo que debes comprobar Herramientas útiles Integridad de los datos División del tráfico, equilibrio de cohortes, activación de eventos, sin ratios de muestras extrañas. Amplitude, Mixpanel, GA4 Resultado empresarial principal Ingresos o beneficios por visitante, aumento frente a control, comprobación básica de confianza. BigQuery, Snowflake, Looker, Tableau, Excel Comportamiento por segmento Diferencias por plan, región, canal, clientes nuevos frente a clientes existentes. Segmentos en Amplitude o Mixpanel, SQL. Señales de riesgo a corto plazo Reembolsos, bajadas de categoría, abandono temprano, entradas «demasiado caras». Zendesk, Intercom, Help Scout Dar figura con el tiempo Picos tempranos o descensos, patrones entre días laborables y fines de semana. Gráficos de series temporales en BI o análisis de productos.

Paso 5: Informar y compartir los conocimientos adquiridos

Si alguien que no estuviera presente leyera el resumen de tu experimento dentro de un mes, ¿podría tomar la misma decisión que tú acabas de tomar? Si la respuesta es no, la prueba no ha terminado realmente.

La elaboración de informes tiende más a reflejar una decisión que puede resistir el paso del tiempo y el contexto.

En resumen:

Sección Lo que escribes Fragmento de ejemplo Titular Una o dos frases sobre la prueba, la audiencia y la decisión. «Probamos aumentar el precio de Pro de 39 a 45 dólares para los nuevos registros de autoservicio. Lo estamos implementando en EE. UU. y la UE». Cifras clave Métrica principal más una o dos métricas de apoyo, con orientación. «Beneficio por nuevo cliente: aumento del 6 %. Conversión: descenso de 0,3 puntos (no significativo). Tasa de reembolso: sin cambios». Quién reaccionó y cómo Una breve vista por segmento «Los equipos con menos de 5 asientos fueron ligeramente más sensibles. Los equipos con más de 10 asientos apenas reaccionaron al nuevo precio». Riesgos Cualquier advertencia a la que prestará atención. «Ligero aumento de los tickets «demasiado caros» de equipos muy pequeños, pero los volúmenes son bajos hasta ahora». Próximo paso Acciones claras y cualquier experimento de seguimiento que se desbloquee. «Implantar en todos los nuevos registros de autoservicio en EE. UU. y la UE. Próxima prueba: orientar a los equipos pequeños hacia el nivel Starter».

Un resumen final podría tener este aspecto en prosa:

«Aumentamos el precio de Pro de 39 a 45 dólares para los nuevos registros de autoservicio en EE. UU. y la UE. El beneficio por nuevo cliente mejoró en aproximadamente un 6 % sin cambios significativos en la pérdida temprana de clientes, por lo que lo estamos implementando para todos los nuevos clientes de autoservicio en estas regiones». Los equipos muy pequeños mostraron una sensibilidad al precio ligeramente mayor y generaron algunos tickets más por «demasiado caro», pero los equipos más grandes apenas reaccionaron. Supervisaremos el soporte durante cuatro semanas más y diseñaremos una prueba de seguimiento que impulse a los equipos muy pequeños hacia un nivel Starter más barato en lugar de aplicar un descuento al Pro.

Cómo ayuda ClickUp

Cuando se realizan experimentos de precios, las notas dispersas y los informes estáticos se desmoronan rápidamente. Los resultados de los precios son matizados y están sujetos a plazos.

Una hoja de cálculo puede mostrar números, pero no puede conservar por qué se tomó una decisión, cómo reaccionaron los diferentes segmentos o qué riesgos se aceptaron conscientemente.

Necesitas una vista única que mantenga unidas las métricas, el contexto y las decisiones a lo largo del tiempo.

Los paneles de ClickUp sirven como registro central de elaboración de informes y decisiones para los experimentos de precios. Te ayudan a:

Comparar el rendimiento antes y después de la prueba entre cohortes.

Realice un seguimiento de las métricas principales y de seguridad en tiempo real.

Supervisa las reacciones a nivel de segmento, como la pérdida de clientes, los reembolsos o las solicitudes de soporte.

Detectar advertencias tempranas antes de que la implementación se amplíe.

Visualiza el rendimiento de los experimentos de precios con los paneles de ClickUp.

⭐ Bonificación: Combina los paneles con las tarjetas de IA para convertir los datos sin procesar en resúmenes listos para la toma de decisiones. A continuación te explicamos cómo utilizar esta combinación 👇.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre la madurez de la IA muestra que el 38 % de los trabajadores del conocimiento no utilizan la IA en absoluto, y solo el 12 % la ha integrado plenamente en sus flujos de trabajo. Esta brecha suele deberse a herramientas desconectadas y a un asistente de IA que funciona como una mera capa superficial. Cuando la IA no está integrada en el lugar donde se realizan las tareas, se elaboran los documentos y se mantienen las conversaciones, su adopción se vuelve lenta e inconsistente. ¿La solución? ¡Un contexto profundo! ClickUp Brain elimina la barrera del contexto al integrarse en tu entorno de trabajo. Es accesible a través de todas las tareas, documentos, mensajes y flujos de trabajo, y sabe exactamente en qué estás trabajando tú y tu equipo.

Paso 6: Ampliar o finalizar el experimento

Todo experimento de precios debe concluir con un resultado claro. Si el resultado no conduce a una implementación, iteración o cierre, el experimento no ha cumplido su función.

Si el experimento cumple con su métrica de éxito principal y se mantiene dentro de los límites establecidos, amplíelo de forma deliberada.

Si los resultados son neutros o mixtos, no fuerce una decisión. Finalice el experimento, documente lo aprendido y refine la hipótesis.

Si el experimento tiene un rendimiento claramente inferior al esperado o desencadena incumplimientos de las normas de seguridad, deténgalo rápidamente. Revierta los cambios en los clientes afectados, comuníquelo de forma transparente cuando sea necesario y registre por qué ha fallado la prueba. Estos resultados negativos son igual de valiosos, ya que reducen las opciones de precios futuras y evitan que se repitan los errores.

El escalado aumenta los ingresos. La eliminación protege la confianza. Ambos son signos de una práctica saludable de experimentación con precios.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de guías de negocios para optimizar las operaciones

Marcos de experimentos de precios a seguir

A continuación, te presentamos algunos marcos de experimentos de precios que puedes probar:

1. Pruebas de sensibilidad al precio (bandas WTP)

👀 Qué se prueba: cuánto están dispuestos a pagar los clientes antes de que caiga la demanda.

🛠️ Cómo funciona: Prueba varios precios en diferentes cohortes y mide la conversión, los ingresos por visitante y la tasa de abandono.

🎯 Ideal para:

No estás seguro de si los precios son demasiado bajos o demasiado altos.

Desea establecer precios máximos y mínimos.

2. Pruebas de transición de gratuito a de pago

👀 Qué se prueba: dónde trazar la línea entre el valor gratuito y el valor de pago.

🛠️ Cómo funciona: Mueva funciones, límites de uso o acceso al soporte entre los niveles gratuitos y de pago, y realice el seguimiento de la conversión.

🎯 Ideal para:

Los usuarios gratuitos interactúan mucho, pero no se convierten.

El nivel gratuito está canibalizando los ingresos.

3. Marco de precios de anclaje y señuelo

👀 Qué se prueba: Cómo influye el contexto en la selección del plan y la percepción de la asequibilidad.

🛠️ Cómo funciona: Introduce planes de anclaje o señuelo para guiar a los usuarios hacia un nivel objetivo.

🎯 Ideal para:

La mayoría de los usuarios se agrupan en torno a un plan.

La adopción de nivel medio es débil.

🧠 Dato curioso: En 1999, Coca-Cola supuestamente exploró la posibilidad de utilizar máquinas expendedoras que pudieran cobrar más cuando el tiempo se volviera más caluroso. Básicamente se trataba de un «aumento de precios»... pero para los refrescos, años antes de que las aplicaciones lo convirtieran en algo normal.

4. Experimentación con métricas de valor

👀 Qué se prueba: qué unidad de valor están más dispuestos a pagar los clientes.

🛠️ Cómo funciona: Experimente con precios basados en asientos, uso, resultados o volumen en lugar de una tarifa plana.

🎯 Ideal para:

El uso varía mucho entre los clientes.

Los usuarios avanzados sienten que se les cobra de menos o de más.

ClickUp utiliza una estrategia de paquetes por niveles y anclaje. La página de precios muestra varios planes por niveles (Free Forever, Unlimited, Business, Business Plus, Enterprise). Cada nivel tiene un conjunto de funciones y límites de uso definidos que aumentan con el precio. Se trata de un marco clásico de estructura de paquetes y planes, en el que el valor se transmite a través del diseño del plan y no solo del precio de venta. Estrategia de precios de ClickUp Al ofrecer un plan Free Forever con importantes capacidades junto con niveles de pago, ClickUp también utiliza el anclaje: la opción gratuita y los niveles inferiores hacen que los planes de mayor valor parezcan más atractivos cuando se comparan entre sí.

Ejemplos de experimentos de precios exitosos

Veamos cómo diferentes empresas han implementado experimentos con guías de precios: 🌸

1. Aumento de precios de Uber (ajuste de la oferta y la demanda en tiempo real)

El aumento de precios de Uber (un multiplicador dinámico que se aplica durante los periodos de alta demanda) se lanzó originalmente como un experimento para ver si las señales de precios podían reequilibrar a los conductores y los pasajeros.

vía Uber

El análisis interno mostró que los precios más altos durante los periodos de máxima demanda hacían que algunos pasajeros esperaran, al tiempo que atraían a más conductores a la zona de aumento de precios. Esto, a su vez, reducía los tiempos de espera y aumentaba el número de viajes completados durante los eventos con mayor afluencia.

2. El nuevo segmento de precios de Netflix (plan básico solo para móviles).

Netflix comenzó a probar un plan de suscripción de menor precio en la India y otros mercados asiáticos. El plan solo para móviles tiene un precio inicial de 2,80 dólares al mes.

vía Netflix

La pega es que solo se puede ver en un dispositivo. La meta era hacerlo más accesible en un mercado sensible al precio. ¡Y parece que ha funcionado bastante bien! Netflix dijo que los resultados fueron tan buenos que podrían ofrecer planes similares de bajo coste en otros países.

3. La oferta de tres niveles de The Economist (precios señuelo para impulsar un nivel premium)

The Economist lanzó una famosa oferta de suscripción de tres niveles:

Solo en la web: 59 $

Solo impresión: 125 $ (el «señuelo»)

Web más impresión: 125 $

vía The Strategy Story

Cuando Dan Ariely probó esta estructura con los estudiantes, añadir el señuelo «impresión por solo 125 dólares» hizo que la gente se decantara por el paquete premium. La proporción que eligió la oferta de 125 dólares por la web más la impresión pasó del 68 % al 84 %.

Los ingresos por cada 100 clientes aumentaron porque muchas más personas eligieron la opción de mayor precio sin cambiar el precio máximo real.

Errores comunes en los experimentos de precios

Estos son algunos de los errores más comunes que debes tener en cuenta:

❌ Tamaño de la muestra insuficiente.

Realizar experimentos con muy pocos clientes conduce a resultados poco fiables. Podría llegar a la conclusión de que un cambio de precio ha tenido éxito o no, cuando el resultado no es más que una variación aleatoria.

✅ Solución: en una herramienta de fijación de precios, calcule el tamaño de la muestra necesaria antes de lanzarla utilizando un análisis de potencia estadística. Aspira a alcanzar al menos un 80 % de potencia estadística y ten en cuenta tu tasa de conversión de referencia, el tamaño del efecto esperado y el nivel de confianza deseado (normalmente del 95 %). Utiliza calculadoras de tamaño de muestra en línea o consulta con un analista de datos para determinar el número mínimo de clientes necesarios en cada grupo.

❌ No tener en cuenta la canibalización.

Es posible que un nuevo nivel de precios tenga una gran aceptación, pero no estás midiendo cuántos clientes han bajado de nivel o habrían elegido opciones más caras.

✅ Solución: Medir el impacto en los ingresos netos en todos los niveles, no solo la adopción de la nueva opción. Calcule si la nueva estructura de precios aumenta los ingresos totales o solo cambia la distribución de los clientes. Considere la posibilidad de realizar un análisis de cohortes para ver los patrones naturales de actualización/degradación.

❌ No segmentar correctamente

Tratar a todos los clientes por igual pasa por alto diferencias importantes en la forma en que los distintos grupos responden a los precios. Los nuevos clientes, los usuarios avanzados, los diferentes sectores o los mercados geográficos pueden reaccionar de forma muy diferente.

✅ Solución: Defina por adelantado los segmentos clave de clientes (nuevos frente a recurrentes, pymes frente a corporaciones, geografía, nivel de uso) y asegúrese de que cada segmento tenga un tamaño de muestra suficiente. Analice los resultados tanto en general como por segmento. Esto muestra si un cambio de precio funciona para todos o solo para grupos específicos.

❌ Sesgo de selección en los grupos de prueba

Los grupos no aleatorios significan que estás midiendo las diferencias entre los tipos de clientes en lugar del efecto de tu cambio de precios.

✅ Solución: Utilice una aleatorización adecuada para asignar a los clientes a los grupos de control y de tratamiento. Compruebe que los grupos de sus pruebas A/B estén equilibrados en cuanto a características clave (datos demográficos, comportamiento de compra anterior, canal de adquisición). Para los clientes existentes, considere diseños de pares emparejados en los que clientes similares se dividen en grupos.

Para realizar experimentos de precios de forma fiable, se necesitan herramientas que puedan controlar la exposición, registrar lo que vio cada usuario y establecer una conexión entre lo que vio y lo que finalmente pagó. Entre ellas se incluyen:

1. ClickUp (ideal para realizar experimentos de precios de principio a fin en un entorno de trabajo convergente impulsado por IA)

Pídele a un compañero de equipo que te explique el último experimento de precios y comprueba si te muestra una serie de documentos, paneles de BI y hilos de correos electrónicos. ¡Dios no quiera que lo hagan, porque entonces te darías cuenta de lo defectuoso que es el sistema!

ClickUp interviene como un entorno de trabajo de IA convergente para reunir todo ese ciclo en un solo sistema y acabar con la dispersión del trabajo de una vez por todas. La investigación y las hipótesis se encuentran en documentos con control de versiones, la ejecución se lleva a cabo a través de tareas y el rendimiento se muestra en paneles. Y para conectarlo todo, se cuenta con la IA de trabajo más contextual y ambiental del mundo, lo que elimina de forma permanente los largos cambios de contexto.

Veámoslo ahora:

Asigna un propietario y una ruta a cada experimento de precios.

Las tareas de ClickUp te ayudan a convertir una idea de precios en un concepto concreto listo para ser lanzado. En pocas palabras, cada experimento se convierte en una tarea con personas asignadas, estado, prioridad y fechas para evitar cualquier confusión sobre quién lo lleva adelante y cuándo.

Convierte los experimentos de precios en un trabajo rastreable con personas asignadas, prioridades y cronogramas utilizando las tareas de ClickUp.

En cada tarea, también puedes añadir subtareas como «configurar los precios en el sistema de facturación» o «analizar los resultados». Y si quieres una mayor personalización, utiliza los campos personalizados de ClickUp para todos los factores relevantes que quieras tener en cuenta, como el ID del experimento, la variante de precio o el segmento objetivo.

Divida los experimentos en subtareas y realice el seguimiento de las variantes y los segmentos con los campos personalizados de ClickUp.

Para estar al tanto del progreso, utiliza la sección de comentarios de Tareas para informar a los compañeros de equipo asignados y mantener conversaciones abiertas sobre temas relevantes relacionados con la experimentación.

Utilice la IA integrada para diseñar, ejecutar y aprender de cada experimento de precios.

ClickUp Brain puede actuar como un «copiloto» de precios que convierte datos desordenados en ideas comprobables. Analiza tus documentos, tareas, notas e incluso resúmenes de reuniones existentes para detectar puntos débiles recurrentes en los precios (como «demasiado caro para equipos pequeños» o «niveles confusos») y convertirlos en hipótesis.

Convierta los comentarios sobre los precios en hipótesis comprobables analizando el contexto de su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

A partir de ahí, utilícelo para esbozar estructuras de experimentos (qué segmentos son objetivos, qué variantes probar y qué métricas observar) basándose en el contexto que extrae de su entorno de trabajo.

Una vez finalizados los experimentos, puede redactar preguntas frecuentes personalizadas para los clientes, textos para la página de precios o material interno de apoyo al equipo de ventas basado en los precios elegidos, todo ello con el tono de voz de su marca.

Diseña experimentos de precios y redacta mensajes de lanzamiento con el tono de tu marca con ClickUp Brain.

Con el tiempo, dado que todo se almacena en ClickUp, Brain se convierte en un registro consultable de pruebas de precios anteriores. Eso significa que puedes preguntar: «¿Qué pasó la última vez que probamos X?», y evitar tener que reinventar la rueda cada vez.

Convierta las conversaciones en información sobre precios con el complemento de escritorio con IA de ClickUp.

ClickUp Brain MAX, el compañero de escritorio con IA más fiable, puede extraer contexto de tus hipótesis, tareas experimentales, paneles y fuentes externas. Puedes alternar entre modelos de IA externos como ChatGPT, Claude y Gemini, dependiendo de la tarea que tengas entre manos.

Extraiga contexto de hipótesis, experimentos, paneles y fuentes externas utilizando múltiples LLM con ClickUp Brain MAX.

Pregunte: «¿Qué experimentos de precios hemos realizado en el plan Pro en los últimos seis meses?», y BrainGPT puede resumir el marco completo del experimento de precios, los resultados clave y las decisiones en un solo resumen.

Con Connected Search, cuando haces la conexión de cada aplicación a ClickUp, puedes encontrar información en aplicaciones externas.

Ejemplo: Busque todos los documentos en los que el departamento de éxito del cliente haga mención de que los equipos pequeños rechazan el precio. La búsqueda se realizará en ClickUp y en los dispositivos conectados mediante la búsqueda conectada. Dispondrá de pruebas concretas para llevar a cabo experimentos de precios.

Busca en ClickUp y en las aplicaciones conectadas para encontrar pruebas exactas de los precios de los clientes con ClickUp Brain MAX.

¡La función Talk to Text de BrainMAX lo hace aún más fácil! Esto significa que el equipo de ventas o de atención al cliente puede dictar notas justo después de una llamada, y Brain MAX enlaza esa información con el experimento adecuado o la convierte en una nueva hipótesis para probar.

Utilice Super Agents como sus compañeros de trabajo de IA para realizar experimentos de precios.

Los superagentes de ClickUp actúan como compañeros de equipo autónomos con IA integrados directamente en tu entorno de trabajo. Tienen acceso a los datos de tu entorno de trabajo y a las aplicaciones conectadas que les proporciones.

Solo crean memoria si lo habilitas en el perfil individual del agente.

Trabaja junto a compañeros de equipo autónomos con IA que comprenden las tareas, los documentos, los chats y las metas con ClickUp Super Agents.

📌 Ejemplo de cómo Super Agents ofrece compatibilidad con la experimentación con precios. Puedes configurar Super Agents para: Supervisar los experimentos en tiempo real y señalar cuándo las métricas de control, como la pérdida de clientes o los reembolsos, superan los umbrales.

Realizar un seguimiento de los cronogramas de los experimentos y notificar a los propietarios cuando los análisis o las decisiones se retrasen.

Compare los resultados actuales con pruebas de precios anteriores y muestre automáticamente el contexto histórico.

Sugerir los siguientes pasos, como escalar, iterar o eliminar, basándose en reglas predefinidas. Crea tu primer Super Agent con ClickUp 👇

Las mejores funciones de ClickUp

Estimar el esfuerzo del experimento: utiliza utiliza ClickUp Duración estimada para determinar el tamaño de cada prueba de precios, de modo que puedas equilibrar el impacto y el esfuerzo y evitar sobrecargar al equipo con más experimentos de los que puede manejar el trimestre.

Captura ideas y comentarios: recopila nuevas ideas sobre precios o reacciones de los clientes a través de recopila nuevas ideas sobre precios o reacciones de los clientes a través de los formularios de ClickUp , convirtiendo cada envío en una tarea con campos como el segmento objetivo, los precios propuestos y el impacto esperado.

Diseña modelos de precios de forma visual: utiliza utiliza ClickUp Pizarras para esbozar escalas de precios, segmentos de clientes y rutas de actualización, y luego convierte las notas adhesivas y las figuras en tareas para que el flujo de ideas llegue directamente a la ejecución.

Visualiza los experimentos desde todos los ángulos: cambia entre cambia entre las vistas de ClickUp , como Lista, Tablero, Calendario y Tabla, para organizar los experimentos por fase, propietario, fecha de lanzamiento o región, sin perder los datos o el contexto subyacentes.

Limitaciones de ClickUp

La profundidad de las funciones de ClickUp puede abrumar a los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 800 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico de G2 dice:

ClickUp es totalmente personalizable, lo que nos permite crear flujos de trabajo que tienen sentido para todos los aspectos de nuestra empresa. Ya sea el equipo financiero, el de marketing, el jurídico o el que trabaja en primera línea de operaciones, ClickUp es capaz de gestionar cada dato y cada proceso de forma fluida, integrada, sin complicaciones y sin fricciones.

ClickUp es totalmente personalizable, lo que nos permite crear flujos de trabajo que tienen sentido para todos los aspectos de nuestra empresa. Ya sea el equipo financiero, el de marketing, el jurídico o el que trabaja en primera línea de operaciones, ClickUp es capaz de gestionar cada dato y cada proceso de forma fluida, integrada, sin complicaciones y sin fricciones.

2. Chargebee (ideal para probar y aplicar precios de suscripción directamente en la capa de facturación)

a través de Chargebee

Chargebee es una plataforma de facturación de suscripciones y gestión de ingresos diseñada para empresas con ingresos recurrentes. Tiene compatibilidad con múltiples modelos de precios (fijos, por niveles, por volumen, basados en el uso e híbridos) y le permite crear nuevos planes, cupones, pruebas y variantes de precios regionales.

Los equipos utilizan Chargebee en la capa de facturación para realizar pruebas A/B de precios y paquetes, comparar el impacto en los ingresos a nivel de cohorte e implementar rápidamente los cambios exitosos, a menudo en menos de una hora, al tiempo que mantienen la coherencia en la facturación, los impuestos y el reconocimiento de ingresos.

Las mejores funciones de Chargebee

Cree, clone y modifique planes, complementos y monedas en el catálogo de productos de Chargebee para implementar nuevos precios o modelos de precios completos.

Cree precios versionados para el mismo plan (por ejemplo, Pro a 49 $ y Pro a 59 $) con fechas de vigencia y modificaciones regionales para introducir nuevos niveles sin romper los SKU existentes.

Mantener los precios actuales para los suscriptores existentes y migrar selectivamente a los grupos elegidos utilizando filtros como el rango de ingresos mensuales recurrentes (MRR), la ubicación geográfica o la duración del contrato.

Limitaciones de Chargebee

La gestión de los pagos y las suscripciones en dispositivos móviles puede parecer inconexa, con flujos que se interrumpen o se comportan de forma inconsistente entre distintos dispositivos.

La elaboración de informes suele ser poco fiable, lo que dificulta confiar en los análisis de suscripciones e ingresos sin una verificación adicional.

Precios de Chargebee

Inicio: Gratis (en los primeros 250 000 $ de facturación acumulada, luego 0,75 % sobre la facturación).

Rendimiento: 7188 $ al año para facturaciones de hasta 100 000 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chargebee

G2: 4,4/5 (más de 900 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chargebee?

Un crítico de Capterra dice:

Chargebee facilita enormemente la configuración de la facturación automática, la creación de suscripciones y los códigos promocionales para nuestros clientes. La interfaz es bastante sencilla de navegar y tiene una buena conexión con gran parte de nuestra pila tecnológica, lo que ayuda a optimizar los flujos de trabajo.

Chargebee facilita enormemente la configuración de la facturación automática, la creación de suscripciones y los códigos promocionales para nuestros clientes. La interfaz es bastante sencilla de navegar y se conecta con gran parte de nuestra pila tecnológica, lo que ayuda a optimizar los flujos de trabajo.

3. Recurly (ideal para iterar versiones de planes de suscripción con controles de ciclo de vida y retención)

vía Recurly

Recurly es una plataforma de gestión de suscripciones en la que se pueden crear nuevas versiones de planes con diferentes importes o intervalos de facturación, mantener los planes heredados para los clientes existentes y aplicar los nuevos precios solo a segmentos específicos.

A continuación, sus análisis de ingresos y abandono le permiten comparar los ingresos mensuales recurrentes (MRR), las actualizaciones, las bajadas de categoría y las cancelaciones por versión del plan, lo que permite evaluar cada experimento de precios en función de su impacto real en la suscripción y la retención.

Las mejores funciones de Recurly

Gestiona el ciclo de vida de las suscripciones con Recurly Subscriptions para probar nuevos planes, precios y condiciones de facturación, mientras que el prorrateo, las renovaciones y los recordatorios de pago se gestionan de forma coherente en segundo plano.

Vende y experimenta en Shopify con Recurly Commerce para lanzar productos de suscripción, ajustar ofertas y comparar el rendimiento de diferentes precios o paquetes en el momento del pago.

Impulsa las ventas adicionales y la retención con Recurly Engage como desencadenante de campañas específicas de actualización, recuperación y descuentos basadas en el comportamiento de los suscriptores en cada nivel de precios.

Limitaciones de Recurly

Gestionar la localización de precios y las opciones con impuestos incluidos frente a las opciones sin impuestos puede resultar complicado cuando se intenta avanzar rápidamente en la fijación de nuevos precios.

El ajuste de pruebas A/B de precios estructuradas no es sencillo, por lo que gran parte de la lógica experimental aún debe realizarse fuera de la herramienta.

Precios de Recurly

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Recurly

G2: 4/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 60 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Recurly?

Un crítico de Trustradius afirma:

Utilizamos Recurly para gestionar nuestros programas de suscripción de pago. Funciona muy bien a la hora de gestionar los distintos ciclos de facturación (mensuales, trimestrales o anuales) de nuestros dos programas de suscripción.

Utilizamos Recurly para gestionar nuestros programas de suscripción de pago. Funciona muy bien a la hora de gestionar los distintos ciclos de facturación (mensuales, trimestrales o anuales) de nuestros dos programas de suscripción.

Mejora tus experimentos de precios con ClickUp.

Un manual de experimentos de precios por sí solo es solo teoría.

El cambio real se produce cuando se dispone de un lugar en el que conviven todos los pasos, desde la investigación y las hipótesis hasta las métricas y la decisión final.

Y eso es lo que promete ClickUp (y lo que ofrece). Te proporciona un entorno de trabajo de IA convergente en el que las ideas de precios comienzan en documentos, se convierten en trabajo propio en tareas, muestran su impacto en paneles y se unen mediante ClickUp Brain y Brain MAX en un recuerdo vivo de todo lo que has probado.

Sin tener que buscar entre presentaciones aleatorias, sin tener que adivinar qué pasó la última vez que cambiaste un precio.

¡Prueba ClickUp gratis hoy mismo!