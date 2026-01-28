8 casos prácticos de marketing con ChatGPT que todo profesional del marketing debería conocer

Todos conocemos ChatGPT como una de las primeras herramientas de IA que ha puesto al alcance de los equipos corporativos.

Como dijo el empresario estadounidense Aaron Levie, «ChatGPT es uno de esos raros momentos en la tecnología en los que se vislumbra cómo todo va a ser diferente en el futuro».

Y las cosas se movieron rápido. A mediados de 2025, OpenAI había confirmado que ChatGPT había alcanzado más de 800 millones de usuarios semanales.

Sin embargo, la utilidad no es lo mismo que la preparación. Si su día se divide entre documentos, indicaciones, seguimientos, aprobaciones y cinco campañas diferentes que se ejecutan al mismo tiempo, ChatGPT puede ayudarle. Desde la simple generación de contenido hasta la investigación profunda, se ha convertido en un socio fiable para muchos equipos de marketing.

En esta guía, encontrará casos prácticos de uso de ChatGPT en marketing que puede aplicar de inmediato. También obtendrá ejemplos y indicaciones que puede reutilizar para el marketing de contenido, las campañas de marketing digital, el marketing por correo electrónico y la optimización de motores de búsqueda.

Si su estrategia se basa en diapositivas, mientras que la ejecución se lleva a cabo en múltiples herramientas, el seguimiento del rendimiento puede resultar complicado. La plantilla de plan de marketing de ClickUp le ofrece un lugar estructurado para establecer objetivos, dividirlos en tareas, realizar un seguimiento del progreso y ver los cronogramas sin tener que reconstruir el mismo plan en múltiples herramientas.

Por qué los profesionales del marketing deberían utilizar ChatGPT

Como profesional del marketing, la página en blanco suele ser su mayor enemigo. Complica todo: escribir entradas de blog, redactar publicaciones en redes sociales, crear líneas de asunto o crear variaciones de textos publicitarios para una nueva campaña.

ChatGPT te ayuda a avanzar más rápido generando un primer borrador y resumiendo los puntos clave de tus extensas notas o de un repositorio de contenido existente.

También resulta útil cuando necesitas pensar de forma estructurada bajo demanda. Puedes pedirle que agrupe palabras clave relevantes por intención, que proponga formatos de contenido para diferentes canales y que resuma qué debes probar en tu próxima serie de campañas en redes sociales o por correo electrónico.

La calidad de los resultados depende de la información introducida, por lo que es útil proporcionarle el contexto que un consultor de marketing digital solicitaría de forma normal:

Tu público objetivo

La meta de la campaña

El canal (contenido del blog, páginas de destino, plataformas de redes sociales)

El tono y las restricciones (voz de la marca, número de palabras, normas de cumplimiento).

En cuanto al tipo de tareas de marketing que puede abordar con ChatGPT, aquí tiene un resumen:

✍🏼 Redacta textos de marketing para páginas web, publicaciones en redes sociales, descripciones de productos y campañas de correo electrónico.

📈 Analice los datos de los clientes , como el comportamiento de navegación y el historial de compras, para personalizar los mensajes de marketing y el contenido del sitio web.

✅ Identifica las tendencias del mercado y resume la información sobre la competencia para ayudarte a tomar decisiones informadas.

Casos de uso de ChatGPT en marketing

Para que te hagas una idea clara de cómo utilizar ChatGPT para el marketing, repasaremos ocho casos prácticos de uso de ChatGPT en marketing.

Desde la creación diaria de contenido hasta el análisis de datos más inteligente y la planificación de campañas, estos ejemplos demuestran cómo ChatGPT puede acentuar sus esfuerzos de marketing y mejorar la eficiencia.

1. Ideación de contenido

a través de ChatGPT

Todo contenido de alto rendimiento fue en su día solo una idea. Las grandes ideas no son fáciles de encontrar, y ChatGPT puede ser un compañero de brainstorming sorprendentemente eficaz. Además, tener un punto de partida en lugar de mirar fijamente una página en blanco hace que el proceso de creación de contenido sea mucho menos estresante.

La velocidad es otra gran ventaja. De hecho, una publicación de Reddit muestra cómo alguien utilizó ChatGPT para generar 40 ideas de contenido en menos de 60 segundos. Pero, por supuesto, las buenas indicaciones son clave.

⭐ Prueba estas indicaciones para la creación de contenido:

Lista de 10 ideas de entradas de blog para una pequeña empresa que ofrece servicios de marketing en redes sociales.

Sugiera ideas creativas para publicaciones en redes sociales para una marca con el objetivo de atraer clientes de la generación Z.

Haga una lluvia de ideas sobre temas para el boletín informativo de una agencia de marketing digital centrada en el marketing de contenido.

Genera ideas de contenido basadas en las últimas tendencias en optimización de motores de búsqueda para marcas de comercio electrónico.

✅ ¿Qué tienen en común todas estas indicaciones?

Tienen claro cuál es el público objetivo, hacen una mención al contexto empresarial y especifican el tipo de contenido o el canal para el que desean ideas.

2. Segmentación de la audiencia

Ya que hablamos del objetivo, veamos cómo ChatGPT puede ayudarte a crear campañas que realmente lleguen a las personas adecuadas.

ChatGPT puede analizar grandes cantidades de datos de clientes y ofrecerte una mejor idea de lo que realmente quiere tu público objetivo. Puede encontrar patrones y tendencias que podrías pasar por alto al analizar interacciones, preguntas y comentarios casuales.

Esto significa que obtendrá grupos de público más inteligentes y formas más significativas de interactuar con ellos.

También detecta cambios sutiles en la opinión de los clientes o tendencias emergentes en el mercado, lo que le brinda la oportunidad de ajustar su estrategia antes de que sea demasiado tarde. Y como entiende tan bien el contexto y el lenguaje, los conocimientos que proporciona parecen reflexivos y sorprendentemente humanos.

Una de las mejores cosas de utilizar ChatGPT para la segmentación es lo fácil que resulta la personalización. Cuanto más específicos son los grupos, más difícil suele ser crear mensajes que parezcan personales. ChatGPT le libera de gran parte de este esfuerzo.

⭐ Aquí tienes un par de indicaciones que puedes probar para la segmentación de la audiencia (aunque tendrás que introducir el contexto necesario para ello):

Sugiera formas de segmentar nuestra audiencia en función de su historial de compras y su comportamiento de navegación.

Ayúdame a clasificar a los suscriptores de nuestro boletín informativo en grupos según su participación en campañas de correo electrónico anteriores.

Identifica los segmentos de público para una marca de cuidado de la piel en función de los intereses de los clientes, los grupos de edad y las preferencias de productos.

3. Optimización del contenido

La gente suele recurrir a ChatGPT para la creación de contenido desde cero, pero ¿sabías que también puedes utilizarlo para optimizar el contenido existente?

Según SurveyMonkey, esta es la principal razón por la que los profesionales del marketing utilizan herramientas de IA. Y tiene sentido. Desde añadir las palabras clave SEO adecuadas hasta ajustar el contenido para diferentes públicos, la optimización es donde la IA hace su mejor trabajo de forma silenciosa.

Ya sea para mejorar una entrada de blog, redactar un correo electrónico de marketing más impactante o retocar una publicación en redes sociales, ChatGPT te ayuda a tomar la delantera.

⭐ Puede pedirle a ChatGPT que le ayude a optimizar el contenido con estas sencillas indicaciones:

Sugiera una lista de palabras clave SEO para una entrada de blog sobre [tema] y muéstrame cómo incluirlas de forma natural en el cuerpo, los H2 y los H3.

Reescribe el siguiente párrafo para que se dirija a un público diferente, pero mantenga el significado original.

Crea una meta descripción para una entrada de blog titulada [título] que haga que la gente quiera hacer clic. Dame 5 opciones para elegir y cubre diferentes ángulos en cada una.

Ayúdame a crear un esquema de contenido basado en [palabra clave] y temas relacionados.

Escribe algunos titulares llamativos para una entrada de blog sobre [tema] que resulte atractivo para [público objetivo].

4. Redacción publicitaria

Escribir un buen texto publicitario es un poco como iniciar una conversación con alguien que tiene prisa. Tienes que captar su atención, despertar su curiosidad y darle una razón para que se interese, todo ello en pocas palabras.

Tanto si publicas anuncios en Google, Facebook, LinkedIn o incluso TikTok, ChatGPT puede ayudarte a crear mensajes que resulten novedosos y relevantes para tu público objetivo.

La herramienta de marketing con IA también es útil para probar diferentes versiones de un anuncio ( pruebas A/B ). Puede crear rápidamente varias opciones y ver cuál ofrece mejores resultados.

⭐ Así es como los profesionales del marketing utilizan ChatGPT para la redacción de anuncios publicitarios:

Redacta titulares y descripciones para Google Ads que destaquen los puntos clave y animen a [el público objetivo] a hacer clic en [descripción del producto].

Crea anuncios para redes sociales que resulten personales y se adapten al tono de plataformas como Instagram, Facebook y LinkedIn.

Redacta anuncios nativos que se integren de forma natural con el contenido circundante, pero que destaquen lo suficiente como para despertar el interés.

5. Reutilización de contenidos

La reutilización de contenidos es la forma en que los equipos de marketing optimizados hacen que cada pieza de contenido rinda 10 veces más y maximizan su ROI.

Con ChatGPT, este proceso resulta mucho más fluido y, a menudo, también ahorra tiempo.

Ahrefs informa de que el 74,2 % de las nuevas páginas web incluyen ahora contenido generado por IA. No es de extrañar que los profesionales del marketing estén recurriendo a herramientas como ChatGPT para mejorar sus procesos de creación y marketing de contenidos.

⭐ Así es como se utiliza ChatGPT para reutilizar contenido:

Convierta un conjunto de entradas de blog en un libro electrónico que también sirva como descarga gratuita para la generación de clientes potenciales.

Resuma un seminario web o podcast largo en una entrada de blog o varias publicaciones en redes sociales.

Reelabore un artículo de blog para convertirlo en un boletín de correo electrónico atractivo para sus suscriptores.

Destaca los momentos clave de un seminario web o un vídeo para crear contenido de seguimiento o breves fragmentos de promoción.

Divida un artículo detallado en publicaciones rápidas y fáciles de compartir para plataformas como Instagram, LinkedIn o Twitter.

✅ Si buscas indicaciones rápidas, aquí tienes algunas para empezar:

Resuma este [seminario web, entrada de blog o podcast] en una publicación de LinkedIn de 150 palabras para [público objetivo].

Reescribe esta entrada del blog como un boletín informativo amigable que destaque los puntos principales.

Convierte este artículo en tres breves pies de foto para Instagram con hashtags relevantes.

6. Optimización SEO

Casi el 65 % de las empresas afirman haber logrado mejores resultados de SEO con herramientas de IA.

Y es fácil ver por qué.

Desde encontrar los temas adecuados para tu blog hasta ayudarte con la investigación de palabras clave, ChatGPT hace que el proceso sea mucho más organizado. También puede ayudarte a crear titulares que llamen la atención y agrupar términos de búsqueda según la intención, lo que facilita saber lo que realmente buscan tus lectores.

Además, es un socio útil cuando se desea crear una estructura de contenido sólida o escribir metadescripciones que inviten a hacer clic.

⭐ ChatGPT ofrece compatibilidad con tus esfuerzos de SEO de muchas maneras diferentes:

Sugiera ideas de contenido basadas en palabras clave de tendencia en [su sector].

Encuentre palabras clave de cola larga y agrúpelas por intención de búsqueda.

Crea ideas para titulares que sean atractivas y fáciles de posicionar en buscadores.

Redacta un esquema de contenido que coincida con la intención de búsqueda detrás de [palabra clave objetivo].

Escribe una meta descripción clara y atractiva para una entrada de blog sobre [tema].

7. Chatbot para la generación de clientes potenciales y el soporte al cliente

a través de ChatGPT

Todos apreciamos una respuesta rápida y útil cuando tenemos una pregunta. Por eso precisamente las empresas están recurriendo a los chatbots para atender a sus clientes. Con ChatGPT funcionando en segundo plano, su chatbot puede mantener conversaciones más naturales con sus clientes.

Los chatbots con tecnología ChatGPT pueden responder preguntas frecuentes, compartir detalles de productos, guiar a los clientes durante el proceso de pago o incluso ayudar a resolver pequeños problemas. Esto simplifica la vida de sus clientes y proporciona a su equipo de soporte un respiro muy necesario.

En el ámbito del marketing, los chatbots pueden entablar conversaciones de forma amable con los visitantes del sitio web e incluso captar clientes potenciales a través de chats naturales y cordiales.

⭐ Y si te preguntas cómo encaja ChatGPT en todo esto, puedes probar a preguntarle cosas como:

Un script de chatbot amigable para responder preguntas comunes sobre productos.

Respuestas útiles para guiar a los clientes a través del proceso de pago.

Un flujo de conversación natural que facilita la recopilación de información sobre clientes potenciales.

Sugerencias sobre cómo un chatbot puede ayudar a los visitantes a explorar su gama de productos.

8. Análisis de datos y elaboración de informes

Prashanth Southekal, director del Data for Business Performance Institute, ha dicho: «Las empresas tienen toneladas y toneladas de datos, pero [el éxito] no se basa en la recopilación de datos, sino en la gestión de datos y la información».

Esta es otra área en la que ChatGPT resulta muy útil.

Ya sea que esté realizando el seguimiento del rendimiento de una campaña, revisando el tráfico del sitio web o comprobando los resultados de su última campaña de correo electrónico, ChatGPT simplifica el análisis.

También ayuda a dar sentido a conjuntos de datos complejos, desglosándolos en información sencilla que su equipo de marketing puede utilizar realmente. Y si desea detectar tendencias o hacer predicciones fundamentadas, ChatGPT le permite anticiparse leyendo datos históricos.

⭐ Pide a ChatGPT que te ayude con el análisis de datos y la elaboración de informes:

Resuma las conclusiones clave de este informe de rendimiento de la campaña en términos sencillos.

Destaca las ideas más importantes de nuestros datos de Google Analytics del último mes.

Sugiera posibles razones para la caída del engagement en nuestras últimas publicaciones en redes sociales.

Revisa el rendimiento de la campaña de correo electrónico del último trimestre y sugiere áreas de mejora.

Limitaciones del uso de ChatGPT en marketing

La mayoría de nosotros somos conscientes de que, aunque ChatGPT puede ser un asistente útil, no está exento de defectos. Es importante que los equipos de marketing sepan cuáles son sus limitaciones para evitar sorpresas y buscar alternativas a ChatGPT.

Estas son algunas limitaciones comunes que los profesionales del marketing deben tener en cuenta:

ChatGPT puede proporcionar información inexacta, por lo que es esencial verificar los datos antes del uso compartido o publicación de los resultados.

Sus respuestas pueden reflejar sesgos de los datos con los que se entrenó , por lo que los especialistas en marketing deben revisar los resultados para garantizar su imparcialidad e inclusividad.

A menudo tiene dificultades con el contexto y el sentido común , lo que da lugar a respuestas que parecen correctas pero que no dan en el clavo.

La creatividad no es su punto fuerte, por lo que las ideas originales para campañas o los textos ingeniosos siguen necesitando el toque humano.

La herramienta suele trabajar con información desactualizada o limitada, especialmente si se trata de datos en tiempo real o temas especializados. Por lo tanto, es posible que tengas que darle una indicación explícita para que busque los datos más recientes en la web.

Alternativas a ChatGPT en marketing

ChatGPT es útil para crear borradores rápidamente y generar docenas de ideas de una sola vez, pero el trabajo de marketing rara vez termina en el borrador. Aún necesita un lugar para almacenar el resumen, asignar el trabajo, realizar el seguimiento de las aprobaciones y elaborar informes sobre los resultados sin duplicar la información en múltiples herramientas.

Ahí es donde aparecen Work Sprawl y IA Sprawl.

La dispersión laboral se produce cuando su plan, sus activos y sus tareas se encuentran en diferentes herramientas que no se comunican entre sí.

La proliferación de IA se produce cuando su organización depende de múltiples herramientas de IA y modelos de IA dispersos, sin supervisión, estrategia ni idea de quién utiliza qué. Esto conduce a un desperdicio de dinero, a la duplicación de esfuerzos y a riesgos de seguridad.

Si desea una asistencia al estilo ChatGPT que se mantenga conectada a la ejecución, ClickUp funciona como una alternativa más inteligente. Esto se debe a que la IA nativa de ClickUp, ClickUp Brain, se encuentra dentro del mismo entorno de trabajo de IA convergente en el que ya se encuentran sus proyectos de marketing.

Por qué ClickUp Brain supera a ChatGPT para los equipos de marketing

Redacta publicaciones en redes sociales, textos publicitarios y contenido de correos electrónicos directamente desde el resumen de tu campaña con ClickUp Brain.

ClickUp Brain te ayuda a generar contenido, resumir actualizaciones y convertir informes en tareas rastreables hasta su publicación, sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp.

ChatGPT solo sabe lo que usted pega en él.

ClickUp Brain puede trabajar con lo que ya tienes en tu entorno de trabajo (documentos de campaña, detalles de tareas, comentarios, cronogramas y actualizaciones), para que dediques menos tiempo a explicar los antecedentes.

En lugar de copiar una indicación en una herramienta independiente y pegar el resultado en una tarea de marketing dentro de ClickUp, puede redactar contenido utilizando la IA directamente en ClickUp Docs, adjuntarlo a las tareas de la campaña y mantener todo el contexto conectado.

Pide a ClickUp Brain que redacte textos de marketing para ti directamente en los documentos de ClickUp.

Úselo cuando necesite:✅ Convertir el resumen de una campaña en listas de tareas y subtareas✅ Redactar publicaciones en redes sociales, textos publicitarios y contenido de correos electrónicos a partir de una única fuente fiable✅ Resumir las actualizaciones de la campaña y extraer elementos a tomar de las notas

Cuando tus mejores indicaciones se encuentran en el historial de chat personal de alguien, todo el equipo acaba reinventando la rueda. Con ClickUp Docs (y Docs Hub para la organización), puedes crear un centro de documentos compartido para resúmenes de campañas, bibliotecas de indicaciones reutilizables, marcos de posicionamiento y mensajes aprobados, y luego vincular cada documento directamente a las tareas de ClickUp que lo ejecutan, para que la estrategia y la acción permanezcan sincronizadas.

Aquí tienes un breve vídeo sobre cómo los equipos de marketing sacan el máximo partido a ClickUp Brain:

💡 Consejo profesional: crea un flujo de trabajo de marketing asistido por IA con ClickUp BrainGPT, tu superaplicación de IA. Como compañero de IA de escritorio, mantiene tu trabajo conectado en todas las aplicaciones que utilizas: ClickUp, Drive, Slack y muchas más. Utilice su voz para capturar notas detalladas y resúmenes con Talk to Text de ClickUp BrainGPT. A continuación te explicamos cómo puedes utilizarlo para ahorrar al menos un día a la semana: Captura ideas para campañas y borradores de textos con tu voz: utiliza utiliza Talk to Text para dictar esquemas de blogs, variaciones de textos publicitarios, asuntos de correos electrónicos o breves resúmenes creativos cuando estés entre reuniones o revisando activos sobre la marcha. BrainGPT convierte tu voz en texto pulido que puedes pegar directamente en un documento de ClickUp, una descripción de tarea, un comentario o cualquier cuadro de texto.

Haz preguntas basadas en el contexto real de tu campaña: en lugar de volver a explicar cada detalle, pide a ClickUp BrainGPT que busque respuestas en el contenido de tu entorno de trabajo, como tareas, documentos, chats y resúmenes de reuniones.

Encuentre rápidamente trabajos anteriores con consultas de estilo Enterprise Search: cuando necesite reutilizar contenido existente o localizar comentarios de clientes, ClickUp BrainGPT puede buscar en ClickUp, en la web y en archivos de aplicaciones conectadas. cuando necesite reutilizar contenido existente o localizar comentarios de clientes, ClickUp BrainGPT puede buscar en ClickUp, en la web y en archivos de aplicaciones conectadas.

Elige la IA adecuada para el trabajo sin perder las respuestas de tu entorno de trabajo: si quieres un estilo de redacción o razonamiento diferente, puedes cambiar de modelo y acceder a ChatGPT, Claude o Gemini en la misma interfaz.

Los paneles de ClickUp hacen que el análisis de datos sea menos abrumador.

Configura un panel de control que realice el seguimiento del rendimiento de las campañas, las conversiones de clientes potenciales y los plazos con ClickUp Dashboards.

La mayoría de los equipos de marketing disponen de gran cantidad de datos. Lo difícil es reunirlos de forma que tengan sentido. Esto es precisamente en lo que destacan los paneles de control de ClickUp.

Puede crear un panel que muestre las cifras de sus campañas, las conversiones de clientes potenciales, los plazos de entrega de contenidos e incluso la carga de trabajo del equipo en tiempo real. Todos los datos se muestran en un solo lugar, por lo que no tendrá que cambiar constantemente de herramienta.

Pero los paneles solo son útiles si conducen a la toma de decisiones. Las tarjetas de IA de ClickUp añaden informes basados en IA a los datos de su panel, para que pueda generar un resumen ejecutivo o una información personalizada basada en indicaciones que utilice la actividad real de su entorno de trabajo.

💡 Consejo profesional: Crea tarjetas de IA personalizadas, como por ejemplo: Resumen ejecutivo de IA: para generar un chequeo de estado basado en su carpeta de campaña.

Actualización del proyecto de IA: para obtener una actualización del estado clara que pueda pegar en los correos electrónicos de las partes interesadas.

AI Brain: Para ejecutar una indicación personalizada como «Resumir lo que se ha enviado esta semana, lo que está bloqueado y lo que requiere atención a continuación». Utilice formatos de plantillas personalizados que le ayudarán a configurar rápidamente su panel con ClickUp AI Cards.

Las automatizaciones y los agentes de ClickUp te ayudan a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Automatiza acciones rutinarias como traspasos de tareas, actualizaciones de estado o recordatorios de revisión para mantener tus proyectos en marcha con ClickUp Automatizaciones.

Siempre hay una larga lista de pequeñas tareas que requieren demasiado tiempo, como enviar recordatorios para publicar y hacer un seguimiento de las aprobaciones. ClickUp Automatizaciones se encarga de ellas por usted.

Supongamos que una tarea está marcada como terminada. Puede configurar ClickUp para que notifique automáticamente a la siguiente persona en la cola, asigne el siguiente paso o incluso programe un seguimiento.

💡 Consejo profesional: mantén el flujo de las entregas de campañas con ClickUp Super Agents. Delega todos los flujos de trabajo de marketing, como la creación, revisión y publicación de publicaciones en redes sociales, a los superagentes de ClickUp. Cuando el trabajo de marketing llega a los ciclos de revisión, los retrasos suelen deberse a propietarios poco claros o a seguimientos olvidados. Los superagentes de ClickUp pueden ejecutarse cuando algo cambia en su flujo de trabajo y tomar medidas automáticamente, para que su equipo no dependa de recordatorios manuales. Dos ejemplos de agentes que puede configurar ahora mismo en ClickUp: Agente de control de calidad de campañas: cuando una tarea pase a «Lista para revisión», comprueba los campos obligatorios (público, canal, fecha límite, enlace al recurso), luego comenta lo que falta y asigna al revisor adecuado.

Agente de reutilización de contenido: cuando una tarea de publicación en el blog se marque como «Aprobada», genere una lista de control de tareas de reutilización (publicación en LinkedIn, fragmento de correo electrónico, pies de foto breves) y cree esas tareas en la lista adecuada con las fechas límite sugeridas. Genere un primer borrador de los activos de contenido y etiquete al propietario adecuado para que lo revise y edite.

Y si está buscando una forma de coordinar todos sus esfuerzos de marketing, la plantilla de plan de marketing de ClickUp se lo pone aún más fácil.

Obtenga una plantilla gratuita Dedique menos tiempo a las hojas de cálculo y más tiempo a crear un trabajo excelente con la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

Esto es lo que lo hace tan útil:

Establece metas de marketing claras y divídelas en tareas manejables.

Mantenga sus campañas organizadas con un plan estructurado y paso a paso.

Realice un seguimiento del progreso con métricas integradas y sepa exactamente en qué punto se encuentra.

Realice ajustes rápidos basados en resultados en tiempo real.

Casos de uso de marketing de ClickUp Brain

Utiliza estas indicaciones dentro de un documento de ClickUp o en la descripción de una tarea con la IA de ClickUp, para que tus ideas y borradores permanezcan conectados al trabajo de la campaña en curso.

1. Ideación de contenido

Genere 15 ideas de entradas de blog para [público objetivo] sobre [tema] y agrúpelas por fase del embudo (TOFU, MOFU, BOFU).

Crea 10 ángulos de publicación en redes sociales para [campaña] y sugiere el mejor formato de contenido para cada uno (carrusel, vídeo corto, publicación de texto).

Basándote en nuestro contenido existente sobre [tema], sugiere 8 nuevos ángulos que aún no hayamos cubierto.

2. Segmentación de la audiencia

Proponga 5 segmentos de audiencia para [producto] utilizando estas señales: [historial de compras], [comportamiento de navegación], [caso de uso], [rol laboral].

Redacta una matriz de mensajes por segmento con los puntos débiles, el mensaje clave, los argumentos de venta y la llamada a la acción para cada uno.

Identifica las posibles objeciones para cada segmento y sugiere respuestas que podamos utilizar en anuncios y páginas de destino.

3. Optimización de contenidos y soporte SEO

Sugiera palabras clave relevantes para una entrada de blog sobre [tema] y, a continuación, indique dónde colocarlas de forma natural en este esquema: [pegar esquema].

Reescribe esta sección para [público objetivo] manteniendo los mismos puntos clave: [pegar párrafo].

Redacta 5 metadescripciones para el título de este blog y procura que cada una tenga menos de 155 caracteres: [título]

4. Texto publicitario y pruebas A/B

Escribe 6 titulares y 4 descripciones de Google Ads para [oferta], cada uno de los cuales destaque una ventaja diferente.

Crea tres variaciones de anuncios de LinkedIn para [persona] con diferentes ganchos y llamadas a la acción.

Dame 5 ideas de pruebas A/B para este texto publicitario y explícame qué se pretende aprender con cada prueba: [pegar texto].

5. Reutilización de contenidos

Convierte esta entrada del blog en una publicación de LinkedIn de 150 palabras, un hilo de 6 tuits y 3 pies de foto breves con hashtags relevantes: [pega el enlace o el texto].

Resuma este seminario web en 7 puntos clave y 5 fragmentos para las plataformas de redes sociales: [pegar notas]

Crea una versión en formato boletín informativo por correo electrónico de este artículo con una introducción clara, tres conclusiones y una llamada a la acción: [pegar artículo].

Dirige todo tu motor de marketing en ClickUp.

No hay duda de que ChatGPT se ha ganado su lugar como un práctico compañero de marketing. Pero, con demasiada frecuencia, ahí es donde se queda.

ClickUp Brain lleva esa energía mucho más allá. No solo genera ideas y perfecciona borradores, sino que convierte esa inspiración en trabajo organizado y rastreable que su equipo puede ejecutar realmente dentro del mismo entorno de trabajo. A diferencia de ChatGPT, Brain es verdaderamente consciente del contexto.

Además, la mayor ventaja de utilizar ClickUp para el marketing es que centraliza su motor de marketing. Cuando la estrategia, los activos, la ejecución y la comunicación del equipo se encuentran en un solo lugar, no tiene que preocuparse tanto por los traspasos y los cambios de contexto. Su equipo obtiene una ruta más clara desde «esta es la idea» hasta «esto es lo que se va a poner en marcha, cuándo y quién es el responsable».

¿Está listo para reunir en un solo lugar la estrategia, el contenido y la ejecución impulsados por la IA? Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo.