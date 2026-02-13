Las mejores campañas publicitarias con IA: ejemplos y lecciones

Puedes tener el concepto publicitario más brillante y conmovedor del mundo.

Pero si tardas tres semanas en producirla y optimizarla, ya habrás perdido la oportunidad de causar impacto.

Por eso las marcas aprovechan la inteligencia artificial. Para actuar con rapidez, interpretar las señales con antelación y tomar decisiones creativas a gran escala.

Pero, ¿por dónde empezar?

¿Cómo se utiliza la IA para crear anuncios sin sacrificar la creatividad humana?

No hay nada más útil que estudiar ejemplos reales de publicidad con IA en acción.

En esta publicación, analizamos las campañas exitosas de las principales marcas, las lecciones clave y una guía paso a paso para lanzar tu propia campaña publicitaria impulsada por IA.

¿Qué hace que una campaña publicitaria con IA destaque?

El simple hecho de utilizar tecnología de IA para crear una campaña publicitaria no supone una ventaja competitiva. Porque casi todas las demás marcas ya lo están haciendo.

Para destacar entre la multitud, asegúrate de que tu anuncio cumpla con la mayoría de estos puntos:

Campañas dinámicas: Las mejores campañas publicitarias con IA son muy dinámicas. Adaptan los mensajes, las imágenes y los formatos en tiempo real en función de las reacciones del público.

Hiperpersonalización a gran escala: adaptar el contenido publicitario a diferentes segmentos de audiencia = personalización. Adaptarlo a las preferencias individuales de los usuarios, eso es hiperpersonalización. Y la hiperpersonalización es lo que hace que la gente piense: «Vaya, esta marca me entiende».

Ejecución nativa de la plataforma: utiliza la IA para reutilizar los anuncios en diferentes plataformas. Aunque tu utiliza la IA para reutilizar los anuncios en diferentes plataformas. Aunque tu herramienta de IA para redes sociales te proporciona la creatividad, puedes ajustarla a las dimensiones, narrativas y audiencias específicas de cada plataforma.

Experimentación publicitaria integrada: la creación tradicional de anuncios es lenta. Con la IA, puedes generar y probar cientos de variaciones (titular A + vídeo C + botón CTA azul) simultáneamente. El sistema también identifica qué combinaciones generan más conversiones y las escala al instante.

Optimización de anuncios en tiempo real: la IA evalúa el rendimiento de los anuncios en múltiples dimensiones (variantes creativas, audiencias, ubicaciones, formatos) para optimizarlos. Por ejemplo, detecta el cansancio creativo (cuando los usuarios se cansan de ver el mismo anuncio) y ajusta la frecuencia antes de que tu ROI disminuya.

⚖️ Campañas de marketing con IA frente a campañas publicitarias con IA: es fácil confundir ambas, pero aquí tienes la diferencia: La IA en marketing es el concepto general. Incluye el uso de la IA para la investigación de audiencias, la modelización predictiva del comportamiento y la coordinación de mensajes a través del correo electrónico, CRM y canales de redes sociales. Incluye el uso de la IA para la investigación de audiencias, la modelización predictiva del comportamiento y la coordinación de mensajes a través del correo electrónico, CRM y canales de redes sociales.

La publicidad con IA es un subconjunto del marketing con IA que se centra en los entornos de medios de pago. El rol de la IA aquí es optimizar la compra de anuncios, la segmentación y la entrega creativa en tiempo real. En resumen: todas las campañas publicitarias con IA forman parte de una estrategia de marketing con IA, pero no todas las tácticas de marketing con IA implican publicidad.

Ejemplos destacados de campañas publicitarias con IA

Ahora, echemos un vistazo a los diez mejores ejemplos de publicidad con IA de marcas globales y veamos cómo utilizan la IA para comunicar sus puntos fuertes:

👀 ¿Sabías que...? Los relojes que aparecen en los anuncios casi siempre están ajustados a las 10:10. Esto se debe a que, a las 10:10, las manecillas enmarcan el logotipo de la marca (normalmente centrado en la parte superior) y, lo que es más importante, parecen una cara sonriente. 😀

1. Heinz: Así es como ve el ketchup la IA

vía Forbes

En 2022, Heinz se subió al tren del hype de DALL-E con un sencillo experimento: le pidieron a la IA que dibujara «ketchup».

El resultado fue una lección magistral sobre el valor de marca. La IA generó de forma sistemática imágenes en las que aparecía la icónica figura de la botella de Heinz, el rótulo en forma de lápida y ese tono específico de rojo.

Para ir más allá, introdujeron en la IA indicaciones cada vez más extrañas, como «ketchup en el espacio exterior», «ketchup renacentista» y «ketchup buceando». Por muy surrealista que fuera la solicitud, el resultado era innegablemente Heinz.

La campaña se disparó cuando Heinz invitó a los fans a enviar sus propias indicaciones, transformando la iniciativa en un enorme motor de contenido generado por los usuarios.

✅ Conclusión clave: Utiliza la IA para validar la verdad de una marca. Este es un excelente ejemplo de una marca que utiliza la IA para demostrar un punto psicológico: Heinz es ketchup. Además, como las indicaciones eran genéricas, el resultado se percibió como imparcial. La neutralidad hizo que el resultado fuera mucho más poderoso y convincente.

2. Burger King: El concurso del Whopper de un millón de dólares

vía HypeInsight

Si hay alguien que sabe cómo jugar bien sus cartas en el mundo de la publicidad, ese es BK.

Y lo volvieron a hacer en 2024 con el lanzamiento de un micrositio impulsado por IA que invitaba a los clientes a crear sus hamburguesas Whopper soñadas mediante sencillas indicaciones de texto.

Los usuarios enviaron sus combinaciones de ingredientes más extravagantes, desde jalapeños confitados hasta mantequilla de cacahuete. Un generador de imágenes con IA creó al instante una imagen hiperrealista y apetitosa de su hamburguesa personalizada.

A continuación, BK dejó que el público votara qué hamburguesa debía producirse por tiempo limitado, con un premio de un millón de dólares para el ganador.

✅ Conclusión clave: Utiliza la publicidad con IA como puerta de entrada para la ideación rápida de productos y el crowdsourcing. BK convirtió esencialmente un divertido concurso en el mayor estudio de mercado del mundo, dejando que sus clientes decidieran exactamente cuál debía ser el próximo ingrediente más vendido.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Pierdes horas por culpa del síndrome de la página en blanco? Utiliza ClickUp Brain para producir contenidos a gran escala, ya sean ilustraciones, imágenes, textos publicitarios, pies de foto para redes sociales, titulares, etc. Por ejemplo, pide a Brain que «genere cinco variaciones de un guion de vídeo de 15 segundos para el lanzamiento de un detergente ecológico con objetivo en propietarios millennials» y observa cómo realiza el trabajo creativo en cuestión de segundos. Pon en marcha tu nueva gran idea publicitaria con sugerencias de textos inteligentes y personalizados utilizando ClickUp Brain. Por supuesto, esto no sustituye a tus diseñadores. ¡Solo les da una ventaja inicial y una sólida dirección creativa con la que trabajar! Además, puedes dar una indicación a ClickUp Brain para que genere la imagen por ti.

3. Coca-Cola: campaña «Create Real Magic» (Crea magia real)

Coca-Cola abrió su archivo y dio acceso a sus fans a los activos emblemáticos de la marca, como los logotipos, las figuras de las botellas, las imágenes de archivo, etc., a través de una plataforma de IA personalizada.

Aprovechando DALL-E y GPT-4, los usuarios generaron arte digital original con temática navideña. Mientras que la IA permitió una gran escala y variedad creativa, Coca-Cola actuó como curador, realizando la selección de las mejores piezas para ubicaciones de alto perfil.

Al dejar que los fans tomaran la iniciativa creativa, Coca-Cola se mantuvo en el centro de la conversación navideña sin los enormes gastos generales que conlleva la producción de contenidos tradicionales.

✅ Conclusión clave: Aprovecha las tendencias emergentes de la IA para crear anuncios que permitan la participación de los usuarios y la libertad creativa. Esto conduce a un fuerte impacto cultural, compromiso y una amplia difusión en los medios, que son las verdaderas ventajas aquí.

🧠 Dato curioso: Papá Noel es rojo gracias a Coca-Cola. Originalmente, se le representaba a menudo como un hombre alto y delgado vestido de verde, azul o marrón. En 1931, Coca-Cola encargó al ilustrador Haddon Sundblom la creación de un Papá Noel «sano» para sus anuncios navideños. Dibujó a un hombre regordete y alegre con un traje rojo brillante (a juego con el logotipo de Coca-Cola). Esa imagen fue tan impactante que se convirtió en el estándar global y permanente del aspecto actual de Papá Noel.

4. Nutella: siete millones de tarros. No hay dos iguales.

vía Dezeen

Cuando la personalización se convirtió en una palabra de moda, la mayoría de las marcas la mantuvieron en el ámbito digital: correos electrónicos, anuncios y recomendaciones. Los productos físicos fabricados en serie seguían siendo en gran medida uniformes.

Nutella vio una oportunidad para romper con el estado actual.

Alimentaron un motor de IA con una biblioteca de patrones y colores, que el sistema utilizó para generar siete millones de rótulos únicos para sus tarros en Italia.

¿El resultado? No había dos tarros idénticos en las estanterías del supermercado.

La campaña desató una locura en las redes sociales, ya que los fans buscaban los diseños más estéticos. Así es como Nutella convirtió con éxito un elemento alimenticio cotidiano en una pieza de coleccionista «única», convirtiendo efectivamente a cada cliente en propietario de una obra de arte de edición limitada.

✅ Conclusión clave: la personalización basada en IA es más eficaz cuando se integra en la experiencia del producto. En este caso, el tarro se convirtió a la vez en valla publicitaria, objeto de colección y desencadenante del uso compartido en redes sociales.

5. BMW: 900 años de arte en un solo lienzo

vía BMW

BMW llevó su legendaria tradición «Art Car» a la era digital con The Electric AI Canvas.

Entrenaron StyleGAN, un modelo de IA, con la impresionante cantidad de 50 000 imágenes que abarcan 900 años de historia del arte, además de obras de leyendas contemporáneas. El resultado fue una obra maestra dinámica y en constante evolución proyectada directamente sobre la superficie del coche.

La instalación se convirtió en un gran imán para las redes sociales porque era imposible capturar la misma foto dos veces: la obra de arte cambiaba constantemente.

✅ Conclusión clave: No incorpore la IA solo para introducir nuevas narrativas. Úsela para mejorar el legado y la identidad de marca existentes. El ejemplo anterior muestra cómo BMW amplificó su larga asociación con la innovación, la artesanía y el arte a través de la IA generativa.

6. Nike: Serena contra Serena

vía AKQA

Para celebrar su 50.º aniversario y la retirada de Serena Williams, Nike hizo lo impensable: organizó un partido entre la Serena de 1999 (la prodigiosa jugadora de 17 años) y la Serena de 2017 (la campeona de 35 años).

Mediante el aprendizaje automático, Nike analizó 20 años de juego, modelando su juego de pies, su selección de tiros e incluso sus reacciones psicológicas bajo presión. Simularon 130 000 partidos entre sus dos «yos» y retransmitieron la gran final como un evento en directo.

Esto generó información valiosa basada en datos tanto para los entusiastas del tenis como para el equipo interno de desarrollo de productos de Nike.

✅ Conclusión clave: ¿Quién dijo que los anuncios tienen que ser explícitamente promocionales? Combina el aprendizaje automático con tu genio creativo para crear anuncios que ofrezcan información significativa y moldeen la percepción.

7. Hettich: #RoastTheRoom

vía Best Media Información

Hettich (el gigante de los herrajes para muebles) se sumó a la moda de «trollear» en Internet con su campaña #RoastTheRoom.

Utilizaron la IA para generar «habitaciones desastrosas», espacios habitables que parecían pesadillas postapocalípticas de desorden y caos. Publicaron estas imágenes en Instagram, retando a sus seguidores a criticar los diseños.

Una vez que llegaron los comentarios, Hettich utilizó IA generativa para dar a las habitaciones un «brillo especial», mostrando una transformación impresionante y organizada impulsada por su hardware.

✅ Conclusión clave: La IA no sustituye a la creatividad. Las principales marcas la utilizan para ejecutar conceptos que serían demasiado costosos, complejos o físicamente imposibles de rodar en el mundo real.

8. Unigloves: Más allá de las sesiones fotográficas tradicionales

vía Superside

Unigloves se enfrentaba a un reto importante: su producto de protección para las manos, Derma Shield, lo utilizan desde mecánicos hasta científicos de laboratorio. Pero carecían del presupuesto necesario para una sesión fotográfica global a gran escala.

En lugar de conformarse con aburridas fotos de archivo, utilizaron la IA para generar 250 escenas hiperrealistas en las que se veía a profesionales del sector utilizando Derma Shield en entornos de alta intensidad.

Desde un bombero preparándose para el servicio hasta un tatuador limpiándose las manos, las imágenes generadas por IA permitieron a Unigloves comunicar su relevancia en docenas de sectores con una coherencia visual perfecta.

✅ Conclusión clave: Utiliza la IA donde se encuentren tus mayores dificultades. Para Unigloves, no se trataba de la creatividad, sino de las limitaciones presupuestarias y el tiempo de comercialización. Aprovecharon la IA para crear imágenes a una escala humanamente imposible en tan poco tiempo.

9. H&M: los gemelos digitales reinventan las sesiones fotográficas de modelos

H&M dio un giro radical a la fotografía de moda al crear gemelos digitales de alta fidelidad de sus mejores modelos. En lugar de reservar un estudio durante semanas para fotografiar una nueva colección de 500 piezas, utilizaron la IA para clonar a las modelos una sola vez.

Estos gemelos podrían utilizarse para mostrar ropa en diferentes poses, entornos y formatos, sin necesidad de repetir sesiones fotográficas. Convirtió un agotador calendario de producción de varios meses en unos pocos clics en una pantalla.

✅ Conclusión clave: Utiliza la IA para liberar tu creatividad de los límites físicos. Al digitalizar el talento, H&M convirtió una pesadilla logística en un motor de contenido escalable y de alta velocidad.

10. Virgin Voyagers: J. Lo acaba de enviarte una invitación personalizada.

vía WPP

Aquí tienes otro gran ejemplo: Virgin Voyages sabía que no podía conseguir que Jennifer López se sentara a grabar millones de vídeos individuales. Así que clonaron su imagen y su voz para crear Jen IA.

A través de esta herramienta, los usuarios podían generar una invitación en vídeo hiperpersonalizada para un crucero. Podías decirle a «Jen» el nombre de tu amigo y por qué necesitaba unas vacaciones, y ella le enviaría un mensaje personalizado directamente.

✅ Conclusión clave: Las campañas protagonizadas por famosos ya no tienen por qué estar limitadas por el Calendario del portavoz. La campaña de Jen IA demuestra cómo la clonación mediante IA puede transformar a un único embajador de marca en un activo de marca escalable e interactivo.

Lecciones de campañas exitosas de IA

Diez ejemplos. Diez conclusiones clave.

Pero, ¿en qué se resume todo esto?

Estas son las cuatro lecciones más importantes que nos enseñan todas las campañas exitosas impulsadas por la IA:

Utiliza la IA para obtener información, no solo para la automatización.

Si solo utiliza la IA para redactar textos publicitarios más rápido o realizar la automatización de tareas repetitivas, está perdiendo el sentido.

Las campañas exitosas de IA dan prioridad a los conocimientos impulsados por la IA. Utilizan la IA para analizar conjuntos de datos masivos, realizar el seguimiento de los patrones de interacción, el comportamiento de los clientes, los abandonos y el cansancio creativo para respaldar la toma de decisiones basada en datos.

Estos conocimientos determinarán la dirección creativa, la selección de canales, el momento adecuado y la estructura de la campaña.

Combina la creatividad con los datos.

Utiliza la IA desde el principio, es decir, desde el proceso creativo (fases de ideación y conceptualización). Analiza las tendencias, las señales culturales, los intereses de la audiencia y el rendimiento histórico para descubrir oportunidades que tus competidores podrían pasar por alto.

Las herramientas de marketing digital basadas en IA amplían los límites creativos, generando nuevos ángulos y variantes derivadas que conectan más profundamente con la audiencia.

👀 ¿Sabías que...? Ben & Jerry's utilizó la IA para analizar más de dos años de conversaciones en las redes sociales y descubrió una tendencia masiva y sin explotar: «helado para desayunar». A continuación, sus expertos en sabores aplicaron su creatividad, su criterio gustativo y la personalidad de la marca para convertir esos conocimientos en productos reales. a través de Lenovo Pro Community

Prueba y optimiza continuamente.

Hoy en día, los anunciantes diseñan campañas con variaciones desde el primer día. La IA genera múltiples direcciones creativas, formatos, ganchos y mensajes que se ejecutan simultáneamente. A continuación, analiza el rendimiento de cada variante en diferentes grupos demográficos, ubicaciones y micromomentos.

En lugar de adivinar qué creatividad tendrá más repercusión, los anunciantes pueden supervisar las señales de rendimiento en tiempo real y optimizar las campañas al instante.

👀 ¿Sabías que...? El AI Sandbox de Meta proporciona a los anunciantes herramientas generativas y predictivas diseñadas específicamente para este tipo de optimización. Estas innovaciones en IA permiten a las marcas crear automáticamente docenas de versiones de textos publicitarios, fondos y formatos para ver qué es lo que realmente convierte en un entorno real. vía Meta

Garantiza la transparencia y la ética.

Los modelos de IA aprenden de los datos históricos.

¿El problema? Estos datos históricos suelen reflejar los prejuicios sociales en torno al género, la raza, la edad, el tipo de cuerpo, la geografía o el estado económico. Si no se controla, la IA puede reforzar los estereotipos, incluso cuando esa nunca ha sido la intención de la marca.

La transparencia también desempeña un rol fundamental. El público responde mejor cuando las marcas son claras sobre cómo se utiliza la IA en sus anuncios. Las campañas que ocultan la participación de la IA corren el riesgo de sufrir reacciones negativas cuando se descubre más tarde.

👀 ¿Sabías que... Dove adoptó una postura firme y explícita al anunciar que nunca utilizaría la IA para generar o alterar los cuerpos de las mujeres en su publicidad. La marca reconoció que los modelos generativos de IA a menudo se entrenan con conjuntos de datos sesgados que refuerzan estándares de belleza poco realistas, y que el uso de dichos resultados, incluso de forma involuntaria, podría echar por tierra décadas de su posición de «belleza real».

Cómo planear campañas publicitarias con IA

¿Te sientes inspirado para crear tu campaña publicitaria con IA?

A continuación, te mostramos cómo hacerlo.

⭐ Bonificación: si quieres hacerlo todo en un solo lugar, sin tener que cambiar constantemente de herramienta y de pestaña, ClickUp, un entorno de trabajo de IA convergente, se convertirá en tu hub de productividad.

Puede planificar y ejecutar campañas de IA dentro de ClickUp, eliminando el caos de las herramientas desconectadas y la proliferación de trabajo que ello conlleva.

Paso 1: Decida dónde utilizar la IA

Las campañas publicitarias con IA generan resultados, siempre y cuando se utilice la IA de forma intencionada.

Empieza por identificar los principales puntos de fricción a los que te enfrentas habitualmente al planear o ejecutar este tipo de campañas.

Áreas comunes en las que la IA puede marcar la diferencia:

Cuellos de botella creativos: Te cuesta crear recursos visuales para tu campaña.

Gastos generales de producción: Quizás cuentes con diseñadores cualificados, pero la producción es cara.

Procesos manuales: tu equipo está saturado por la elaboración manual de informes.

Preocupaciones sobre la escalabilidad: Eres una agencia que gestiona múltiples campañas publicitarias y necesitas la IA para realizar la automatización de todo.

Elige una o dos áreas de gran impacto para introducir la IA y potenciar tu estrategia publicitaria. Esto mantiene la campaña centrada, evita la proliferación de la IA y justifica tu inversión en IA.

⭐ Bonificación: ¿Necesitas una forma rápida de salir del caos de la IA? Mira este vídeo 👇

📮 ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje sencillo, resolviendo las tres preocupaciones relacionadas con la adopción de la IA, al tiempo que establece la conexión entre tu chat, tus tareas, tus documentos y tus conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

Paso 2: Haz una lluvia de ideas para la campaña y prepara un plan.

Una vez que sepa dónde utilizará la IA, es el momento de preparar el concepto para su campaña creativa.

Reúna a su equipo para debatir el problema que desea resolver, la historia que quiere contar y cuál sería el intento correcto de esta campaña publicitaria.

Aléjese de las reuniones estáticas y utilice las pizarras blancas de ClickUp para planificar visualmente sus campañas de marketing. Aquí es donde su estrategia publicitaria toma forma en tiempo real.

Añade diversos elementos en ClickUp Pizarras para realizar una lluvia de ideas colectiva sobre la campaña publicitaria.

Así es como aceleran y estructuran tus sesiones de brainstorming:

Los equipos utilizan notas adhesivas, dibujos a mano alzada y conectores para correlacionar cada fase, desde la ideación inicial hasta la producción y el lanzamiento.

Vea cómo se mueven los cursores de sus compañeros de equipo en tiempo real mientras realizan la edición colectiva de las pizarras.

Utiliza Brain directamente en las pizarras para generar ideas, resúmenes, variaciones de activos y mucho más.

Cuando te falte energía e ideas, pide directamente a ClickUp Brain que te sugiera temas de campaña relevantes para el mercado y inspiración publicitaria en la que realizar el trabajo.

Genera ideas para estrategias publicitarias y campañas más rápidamente con ClickUp Brain.

Algunas formas increíblemente fáciles de hacerlo:

Indica a Brain que te ofrezca ideas para campañas desde cero basadas en tu público objetivo, los objetivos de la campaña, los puntos de venta, las tendencias del mercado y el canal preferido.

Pídele que te proponga múltiples variaciones de la misma idea de campaña para que tu equipo no se quede estancado en una sola mentalidad.

Pídele que evalúe tu idea de campaña y detecte las deficiencias.

Una vez que hayas concretado la idea de la campaña, utiliza ClickUp Docs para redactar los elementos fundamentales. Esto incluye resúmenes creativos, directrices de marca, marcos de mensajes, listas de control de calidad, planes de marketing de contenido y mucho más.

Redacta resúmenes de campañas, textos publicitarios, etc., para tu equipo utilizando la combinación de Brain + ClickUp documentos.

A continuación te explicamos cómo:

Generación de contenido con IA: Escriba indicaciones en lenguaje natural como, «Redacta un resumen creativo de una página que incluya antecedentes, objetivos, perfiles de público y un cronograma de lanzamiento».

Perfecciona y pulís: utiliza la función Ask IA para ajustar al instante el tono, corregir la gramática o traducir textos para los mercados globales.

Centro de conocimiento centralizado: los documentos y wikis anidados mantienen los activos de tu campaña organizados, mientras que la edición en vivo garantiza que todos estén literalmente en la misma página utilizando el los documentos y wikis anidados mantienen los activos de tu campaña organizados, mientras que la edición en vivo garantiza que todos estén literalmente en la misma página utilizando el hub de documentos

🚀 Ventaja de ClickUp: Las sesiones de brainstorming suelen consumir muchas horas facturables. Pero, ¿y si hubiera una forma de generar ideas más rápidamente sin sacrificar la calidad? ClickUp Brain MAX es el compañero de escritorio con IA de última generación para equipos creativos. Reúne potentes capacidades de IA bajo un mismo techo: Acelere la investigación con Enterprise Search : acceda al instante a investigaciones internas, datos de campañas anteriores o activos de marca en todo su entorno de trabajo.

Olvídate de escribir manualmente con Talk to Text : dicta ideas para campañas o notas de reuniones sin usar las manos. Deja que la IA estructure tus pensamientos dispersos en elementos profesionales. dicta ideas para campañas o notas de reuniones sin usar las manos. Deja que la IA estructure tus pensamientos dispersos en elementos profesionales.

Flexibilidad de modelos: Cambia entre los últimos modelos ChatGPT, Claude o Gemini dentro de tu documento para obtener diferentes personalidades creativas para el texto de tu anuncio.

Habla con tu entorno de trabajo con IA contextual : haz preguntas a Brain sobre tu entorno de trabajo, como «¿Cuál fue nuestro gancho más eficaz de la campaña del tercer trimestre?», para fundamentar tu nueva estrategia con datos reales. haz preguntas a Brain sobre tu entorno de trabajo, como «¿Cuál fue nuestro gancho más eficaz de la campaña del tercer trimestre?», para fundamentar tu nueva estrategia con datos reales. Así es como Brain MAX te facilita la vida 😎

Paso 3: Planifica el cronograma de tu campaña de IA

El cronograma de tu campaña depende de cómo planees utilizar la IA.

📌 Ejemplo: si planeas entrenar primero un modelo de IA personalizado para crear un anuncio (como el anuncio Serena vs. Serena de Nike), tu fase de creación y planificación se amplía. Pero si solo lo vas a utilizar para crear imágenes generadas por IA, esa misma fase se reduce.

La clave para un lanzamiento exitoso es crear un margen de maniobra. Deja siempre espacio para cambios inesperados, ciclos de retroalimentación y reposicionamiento.

ClickUp ofrece múltiples formas de correlacionar y visualizar fácilmente cronogramas realistas para campañas de IA:

Opción 1: Obtén una vista general con los diagramas de Gantt.

Visualiza tareas, cronogramas y dependencias en todos los proyectos con la vista Gantt de ClickUp.

Utiliza la vista Gantt de ClickUp para mostrar toda tu campaña como una serie de tareas conectadas con dependencias claras.

Puede mover las tareas directamente en este cronograma para reordenarlas, codificarlas por colores para identificarlas fácilmente y ampliarlas para ver información detallada.

📌 Ejemplo: «Finalizar el resumen de la campaña» entra en el flujo «Confirmar presupuestos», que a su vez entra en el flujo «Lista de materiales».

Si una tarea se retrasa, puedes ver inmediatamente qué tareas posteriores se ven afectadas. O cómo se amplía tu cronograma cuando se añaden tareas a mitad de la campaña.

Es perfecto para gestionar campañas publicitarias con IA en las que participan varios equipos (creativo, medios, estrategia) y mantiene a todos en sintonía.

Opción 2: Desglose el cronograma principal de la campaña por personas asignadas, canal, etc.

Utiliza la vista de cronograma para mostrar la información más importante para ti y ver las tareas en orden cronológico o alfabético, o por fecha límite o fecha de inicio.

Aunque una vista general es ideal para los directivos, los miembros individuales del equipo no necesitan ver el conjunto. La vista de cronograma de ClickUp te permite dividir el calendario por estado, persona asignada, prioridad, canal, etc.

Por ejemplo, filtra por personas asignadas para que cada persona vea su flujo de trabajo a lo largo de la campaña. O filtra por estado para ver los cronogramas de las tareas completadas, en curso y pendientes de revisión.

💡 Consejo profesional: para mayor claridad, cambia a la vista de calendario de ClickUp. Ver tus plazos organizados por día, semana o mes hace que la carga de trabajo parezca más manejable. Estos calendarios son totalmente interactivos: si es necesario cambiar una revisión de contenido, solo tienes que arrastrar y soltar la tarea del viernes a Monday, y tu equipo recibirá una notificación al instante. Vea todas sus tareas de un vistazo utilizando la vista de calendario en ClickUp.

Paso 4: Asigna tareas y realiza la automatización de los flujos de trabajo

Empieza por definir claramente los roles y responsabilidades. Comunica los roles y responsabilidades de todos los miembros de tu equipo para establecer la rendición de cuentas.

ClickUp Tasks te lo pone muy fácil al permitirte añadir varias personas asignadas (con roles distintos) a las tareas de la campaña. Por ejemplo, crea una tarea de ClickUp con el título «Redactar el texto de la publicación n.º 1 en redes sociales» y añade al redactor de contenidos como colaborador y al editor como revisor.

Unifica la asignación de trabajo, la gestión de tareas y la comunicación del equipo con las tareas de ClickUp.

Divida estas tareas en subtareas para mantener la ejecución organizada. A medida que su equipo completa estos pasos individuales, la función Rollup proporciona una barra de progreso en tiempo real en la tarea principal.

Una vez que hayas creado las tareas, combínalas con ClickUp Automations + Super Agents para automatizar la ejecución de la campaña.

El desencadenante activa las actualizaciones cuando las tareas cambien de fase con ClickUp Automatizaciones.

Establece automatizaciones sencillas basadas en reglas en ClickUp de dos maneras:

Utiliza el generador de automatización de arrastrar y soltar: define la lógica «si/entonces» utilizando desencadenantes, reglas condicionales y acciones. Por ejemplo, «Cuando un estado cambie a Completada, asígnelo automáticamente al editor y actualiza el estado a En revisión».

Utiliza nuestro generador de IA: Aprovecha la tecnología de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para crear automatizaciones. Esta Aprovecha la tecnología de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para crear automatizaciones. Esta herramienta de automatización de marketing sin código hace el trabajo pesado por ti.

Para automatizaciones complejas y de varios pasos, implementa Super Agents en tus flujos de trabajo de marketing. Trabajan en segundo plano para ejecutar secuencias completas de forma automática, sin ayuda manual.

📌 Ejemplo de un superagente en acción : Implemente un agente de IA personalizado para supervisar su lista de «resúmenes de diseño». El agente escanea automáticamente los nuevos resúmenes, crea las subtareas necesarias y las asigna al miembro del equipo con mayor disponibilidad. Gracias a estos compañeros de equipo de IA, su trabajo sigue avanzando sin que usted tenga que mover un dedo.

⭐ Bonificación: Para aprender a utilizar agentes de IA para la creación de contenido de marketing, vea este vídeo 👇

📮 ClickUp Insight: El 21 % de las personas afirma que más del 80 % de su jornada laboral la dedica a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que las tareas repetitivas consumen al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren mucho pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de ClickUp AI ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación para todo lo relacionado con el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Paso 6: Supervisa el rendimiento de la campaña mediante paneles de IA.

Los paneles de control basados en IA transforman la supervisión de las campañas mediante el análisis de datos en tiempo real, sugerencias de IA, alertas proactivas, predicción de tendencias y elaboración de informes automatizada.

Tomemos como ejemplo los paneles de control de ClickUp. Centralizan las métricas de rendimiento en una única vista cohesionada.

Puede crear vistas basadas en roles adaptadas a partes interesadas específicas (por ejemplo, información de alto nivel para ejecutivos de alto rango; datos granulares a nivel de tareas para gestores de la gestión de proyectos).

Realiza el seguimiento de tus métricas de marketing y del retorno de la inversión con los paneles de ClickUp.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp lleva la elaboración de informes un paso más allá con las tarjetas de IA, que ofrecen resúmenes inteligentes directamente en tu panel. Combina tus paneles de ClickUp con tarjetas de IA para extraer automáticamente información significativa. Algunas tarjetas de IA comunes que puedes utilizar para campañas publicitarias: AI Brain: Escribe cualquier indicación como «¿Qué está bloqueando nuestra campaña principal?». Escanea tareas, documentos, comentarios y campos personalizados para obtener una respuesta personalizada, que se actualiza automáticamente cuando cambian los datos.

Resumen ejecutivo sobre IA: ofrece una visión general del estado actual para ejecutivos de alto nivel y clientes.

Actualización del proyecto de IA: ofrece una visión general rápida (pero en tiempo real) del progreso, con el estado del proyecto y los obstáculos.

Además, también tenemos algunos ejemplos de paneles de control de marketing para inspirarte.

Retos comunes en la publicidad basada en IA

A continuación se presentan cinco retos comunes a los que se enfrentan los equipos creativos al planear sus campañas publicitarias con IA, junto con soluciones sencillas:

Reto común ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo evitarlo? Dependencia excesiva de la IA y la automatización Las herramientas de IA prometen rapidez y eficiencia. Una vez que tus campañas publicitarias empiezan a funcionar bien, dejas de cuestionar el sistema. Establece revisiones periódicas en las que alguien evalúe activamente las decisiones y el rendimiento de la IA en tus campañas publicitarias. Creación de contenido genérico Las indicaciones vagas, los sesgos en los datos de entrenamiento y las instrucciones incompletas reducen la calidad de los resultados de la IA. Redacta indicaciones claras, respaldadas por un contexto completo o las directrices necesarias. Repite el proceso hasta que lo consigas. Equilibrar la creatividad humana con la IA Esto se ve sobre todo en las agencias de publicidad, donde la presión por crear hace que los diseñadores se pasen de la raya con la tecnología de IA. Pierden el contacto con la creatividad humana y empiezan a confiar ciegamente en los resultados de la IA. Define los límites del uso de la IA en tus anuncios creativos. Por ejemplo, utiliza la IA para obtener información y variaciones de activos, pero deja la dirección creativa principal en manos de los humanos. La proliferación de herramientas de IA Los equipos adoptan herramientas de marketing de IA independientes para diferentes tareas: creación de contenido, gestión de proyectos, análisis, etc. Juntas, crean flujos de trabajo fragmentados. Sé intencional con tu conjunto de herramientas creativas de IA. Comprende dónde necesitas la IA e invierte en herramientas que ofrezcan múltiples capacidades de IA bajo un mismo techo. (¡Como ClickUp!)

Antes de terminar, tenemos una pequeña sorpresa. 🎁

Hemos recopilado una breve (pero muy útil) lista de herramientas y plantillas que aportarán estructura a tus campañas de IA y te ayudarán a planificarlas mejor.

1. Software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp

Gestiona campañas publicitarias de principio a fin con el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp.

El software PM de ClickUp para equipos de marketing es un hub integral para campañas publicitarias con IA. Sirve como fuente única de información para todo el ciclo de vida de tu campaña:

Ideación estratégica: utiliza ClickUp Brain para realizar estudios de mercado en profundidad y Pizarras para crear mapas mentales colaborativos en tiempo real.

Ejecución ágil: asigna propiedad con tareas y utiliza jerarquías (espacios, carpetas y listas) para mantener organizadas las complejas campañas globales.

Eficiencia operativa: implementa automatizaciones y agentes de IA para gestionar las tareas administrativas más pesadas.

Visibilidad completa del embudo: supervisa el rendimiento en tiempo real con paneles y gestiona los bucles de retroalimentación creativa con herramientas de Revisión integradas.

Colaboración instantánea: elimina las cadenas de correos electrónicos internos trasladando todas las discusiones sobre la campaña al elimina las cadenas de correos electrónicos internos trasladando todas las discusiones sobre la campaña al chat de ClickUp.

La plataforma reúne todas las herramientas necesarias para gestionar campañas de IA en cualquier fase, para todos los profesionales. Además, ni siquiera necesitas conocimientos técnicos o experiencia en IA para usar ClickUp. ¡Es súper intuitivo!

💡Consejo profesional: Así es como nuestros equipos de ClickUp planifican sus campañas de marketing de principio a fin. Escucha a Mike, uno de nuestros ingenieros de soluciones estratégicas. 👇🏼

2. Jasper IA

Jasper es utilizado por redactores publicitarios que buscan ampliar el contenido sin perder el espíritu de su marca. Es un motor centrado en la conversión que genera textos publicitarios, titulares y páginas de destino adaptados al tono específico de su marca.

Al introducir tu briefing creativo, Jasper puede generar docenas de variantes A/B en cuestión de segundos, lo que resulta perfecto para realizar pruebas a gran velocidad.

3. Plataforma de marketing de Google (GMP)

Para las marcas que invierten mucho en medios de pago, Google Marketing Platform es el estándar de referencia para la compra y medición unificadas de anuncios. Integra Search Ads 360 con Display & Video 360, lo que proporciona una visión holística del recorrido del cliente.

Úsala para identificar exactamente dónde se producen las caídas y qué combinaciones creativas generadas por IA están generando el mayor retorno de la inversión.

🧠 Dato curioso: El 1 de julio de 1941, se emitió el primer anuncio televisivo legal en Estados Unidos durante un partido de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies. Era de Bulova Watches. Duró 10 segundos y mostraba un reloj sobre un mapa de Estados Unidos con la voz en off: «Estados Unidos funciona con la hora de Bulova». ¿El coste total del tiempo de emisión? Nueve dólares.

Plantillas para la planificación de campañas

Aquí tienes nuestra lista de plantillas prediseñadas para llevar tu campaña de la idea al lanzamiento 10 veces más rápido:

1. La plantilla publicitaria de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de publicidad de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento del estado de tus materiales de marketing, desde su concepción hasta su finalización.

La plantilla de publicidad de ClickUp es tu plan listo para usar para ejecutar anuncios de marketing digital sin problemas. Colócala en tu entorno de trabajo de ClickUp y creará al instante una lista dedicada con todo preconfigurado para los flujos de trabajo publicitarios.

Esta plantilla te permite:

Realiza un seguimiento de todos los activos a lo largo de su ciclo de vida con estados personalizados como Nueva solicitud, Investigación, Implementación, Activo y Completada.

Define y guarda datos cruciales de la campaña utilizando más de 10 campos personalizados, entre los que se incluyen el presupuesto asignado, la plataforma, el público objetivo y mucho más.

Visualiza tu trabajo a través del lente que más importa utilizando siete vistas personalizadas.

2. La plantilla del plan de campaña de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Prepara, organiza y ejecuta tu plan de campaña utilizando la plantilla de plan de campaña de ClickUp.

¿No sabes por dónde empezar a planificar tu campaña publicitaria?

Utiliza la plantilla de plan de campaña de ClickUp para poner en marcha tu máquina publicitaria basada en IA en cuestión de minutos. Te ayudará a establecer metas para tu próxima campaña, comunicar objetivos y tareas, realizar el seguimiento del progreso y medir el éxito general.

La plantilla te permite:

Crea estados personalizados para supervisar el estado de toda tu campaña, desde la ideación hasta la optimización.

Utiliza campos personalizados, como «Responsable de la campaña», «Tipo de campaña», «Presupuesto asignado», «Presupuesto restante», etc., para añadir más detalles sobre tus campañas.

Cambia a vistas personalizadas opcionales como Lista, Gantt, Carga de trabajo, etc., para visualizar mejor tu campaña con la máxima flexibilidad.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas publicitarias innovadoras para maximizar su alcance

Planifica tu próxima campaña publicitaria con IA con ClickUp.

Si hay una idea clave común a todas las campañas publicitarias exitosas con IA, es esta:

La IA no crea campañas. Las personas sí.

Sin duda, agiliza el trabajo, reduce la carga mental y favorece los procesos creativos.

Pero, al fin y al cabo, tú eres quien tiene el criterio de alto nivel, la inteligencia emocional y la perspectiva única necesarias para que una marca realmente cale.

ClickUp está diseñado para restablecer este equilibrio. Automatiza las tareas repetitivas y hace que tu entorno de trabajo sea súper productivo para que puedas centrarte en crear campañas personalizadas que nunca fallen.

¿Listo para verlo en acción e impulsar el crecimiento de tu empresa? Regístrate hoy mismo en ClickUp.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Debes dominar la ingeniería de indicaciones, es decir, la capacidad de dar indicaciones claras y específicas a la IA para obtener resultados de alta calidad. Tener un buen ojo editorial es igualmente importante, ya que ya no eres solo un creador, sino alguien que filtra y refina los resultados de la IA.

La IA en publicidad automatiza tareas de gran volumen, como la creación de versiones de anuncios para diferentes plataformas o segmentos (por ejemplo, audiencias mayores frente a audiencias más jóvenes; audiencias locales frente a audiencias internacionales). También se utiliza como generador de contenido para producir activos a gran escala y evitar las lentas sesiones de brainstorming. Entre bastidores, la IA aporta análisis predictivos para comprender el rendimiento pasado, los datos de los consumidores y las tendencias del mercado. Basándose en ellos, te indica la siguiente mejor decisión para optimizar el rendimiento de la campaña.

Los principales retos del uso de la IA en la publicidad incluyen la dependencia excesiva de la IA y la automatización, la creación de contenidos genéricos u obsoletos, el equilibrio entre la creatividad humana y los esfuerzos de marketing impulsados por la IA, y la proliferación de herramientas de IA.