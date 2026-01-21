Los mejores ejemplos de indicaciones de ElevenLabs para la creación de contenido de audio

La IA de voz nunca ha sido tan accesible.

Hoy en día, cualquiera puede pegar texto en una herramienta como ElevenLabs y obtener una voz en off. Pero si lo has probado alguna vez, sabrás que con solo pegar texto y mover unos cuantos controles deslizantes no se consigue un audio con calidad de estudio que suene realmente humano.

Como con cualquier herramienta de IA, la clave para obtener locuciones profesionales, podcasts atractivos y voces realistas (con ElevenLabs) reside en cómo se le da la indicación.

Bueno, hemos realizado algunas pruebas y hemos recopilado 40 indicaciones de ElevenLabs para que puedas empezar de inmediato.

¿Qué es ElevenLabs?

ElevenLabs es una plataforma de voz con IA que convierte texto en audio realista en más de 50 idiomas. Está diseñada para creadores, productores y desarrolladores que necesitan controles intuitivos y avanzados para generar contenido de voz profesional a gran escala.

Desde audiolibros hasta anuncios, podcasts y juegos, esto es lo que está pendiente con ElevenLabs ⭐

Modificación de voz : transforma voces, aísla las voces del ruido de fondo o clona y diseña voces personalizadas desde cero.

Caracteres personalizados : crea voces únicas para personajes de videojuegos, narradores de audiolibros o personajes de marca desde cero.

Agentes conversacionales : implementa asistentes de IA que gestionan las interacciones de voz en tiempo real con patrones de habla naturales.

Efectos de sonido y música : produce sonidos ambientales, transiciones o audio de fondo sin necesidad de grabaciones tradicionales.

Doblaje multilingüe : traduce el audio existente a diferentes idiomas manteniendo intacta la voz del locutor original.

Alinea el texto con el audio : sincroniza las transcripciones con las grabaciones existentes para una edición precisa y subtítulos.

Generación de imágenes y vídeos: crea contenido visual experimentando con diferentes : crea contenido visual experimentando con diferentes indicaciones de imágenes de IA (en modo beta a partir de enero de 2026).

¿Qué son las indicaciones de ElevenLabs?

Las indicaciones de ElevenLabs son conjuntos de instrucciones que se introducen para guiar y generar el resultado deseado en ElevenLabs. Puedes controlar el resultado mediante:

Introduce indicaciones textuales que detallen el diálogo, el contexto narrativo, las señales emocionales, las etiquetas fonéticas e incluso las descripciones de los efectos de sonido.

Carga muestras de audio de referencia para clonar o remezclar voces.

Selección de voces predefinidas de la biblioteca de voces

Experimenta con los ajustes de estabilidad y creatividad para afinar los matices vocales.

Los creadores que trabajan con agentes de voz también pueden crear plantillas de instrucciones, definiendo la personalidad central, el rol, las reglas y el comportamiento de conversación de la IA. Esta indicación del sistema garantiza respuestas coherentes (voz, tonalidad) que se ajustan a los requisitos de su marca.

🧠 Dato curioso: La primera máquina de síntesis de voz fue construida en 1791 por Wolfgang von Kempelen. Utilizaba fuelles, lengüetas y tubos de cuero para imitar la anatomía vocal humana, produciendo sonidos inquietantes, similares a silbidos, que apenas se parecían al habla real.

Cómo escribir indicaciones eficaces de ElevenLabs

Una indicación eficaz es un acto de equilibrio entre los detalles descriptivos y la claridad. Cuanta más información proporciones a cualquier herramienta de IA (tono, emoción, acento y estilo de expresión), más se acercará el resultado a tu visión.

Aquí tienes una hoja de referencia que puedes utilizar para estructurar tus indicaciones de ElevenLabs 👇.

1. Escribe indicaciones en estilo narrativo.

Introduce el texto que deseas convertir en voz y utiliza etiquetas de audio (a lo largo del texto) para dar forma al resultado final.

Puedes utilizar una combinación de etiquetas de audio, como por ejemplo:

Etiquetas Qué hace Ejemplo Ejemplo de uso Etiquetas emocionales Estas etiquetas establecen el tono emocional de la voz. [risas], [risas más fuertes], [empieza a reír], [jadeos], [triste], [enfadado], [feliz], [triste] [triste] Esa noche no pude dormir. Efectos de sonido Añade sonidos y efectos ambientales. [disparo], [aplausos], [palmas], [explosión][tragos], [gluglús] [Aplausos] ¡Gracias a todos por venir esta noche! [Disparo] ¿Qué ha sido eso? Etiquetas relacionadas con la voz Define el tono, la intensidad de la interpretación y las reacciones humanas. [susurros][suspiros], [exhalaciones], [sarcástico], [curioso], [emocionado], [llanto], [resoplidos], [pícaro] [susurrando] No dejes que te oigan. Etiquetas únicas y especiales. Etiquetas experimentales para aplicaciones creativas. [fuerte acento francés] [fuerte acento francés] Así es la vida, amigo mío: no se puede controlar todo.

Puedes colocar etiquetas de audio en cualquier parte de tu guion (y en cualquier combinación) para dar forma a su entrega. Experimenta con estados emocionales y acciones descriptivas para descubrir qué funciona mejor para tu caso específico.

Recuerda que la estructura del texto influye mucho en el resultado de los modelos de voz con IA. Usa patrones de habla naturales, puntuación adecuada y un contexto emocional claro para conseguir los mejores resultados.

💡 Consejo profesional: Genera automáticamente etiquetas de audio relevantes para tu texto de entrada haciendo clic en el botón «Mejorar».

2. Añade directrices de normalización

Los modelos de IA, especialmente los más pequeños entrenados con datos limitados, tienen dificultades con tipos de datos complejos, como números de teléfono, códigos postales, direcciones de correo electrónico y URL.

En esos casos, añade instrucciones de normalización a tu indicación. Especifica cómo quieres que se lea el texto en voz alta.

Algunos ejemplos de normalización y cómo estructurarlos en tu indicación son:

Tipo de entrada Tipo de entrada Tipo de salida Número cardinal 123 Ciento veintitrés Número ordinal 2.º Segundo Valores monetarios 45,67 $. Cuarenta y cinco dólares con sesenta y siete centavos. Números romanos XIV Catorce (o «el decimocuarto» si es un título) Abreviaturas comunes Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (pero «St. Patrick» debe permanecer) URL elevenlabs. io/documenti eleven labs punto io barra documenti Fecha 01/02/2023 2 de enero de 2023 o 1 de febrero de 2023 (dependiendo de la configuración regional). Tiempo 14:30 Dos y media de la tarde. Número de teléfono 123-456-7890 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero.

3. Incluye indicaciones fonéticas y de ritmo.

Utiliza etiquetas de pausa, grafías fonéticas y signos de puntuación para guiar la forma en que la IA lee tu guion.

Las etiquetas de pausa añaden pausas entre frases u oraciones. Esto resulta útil para crear efectos dramáticos, lograr un flujo natural en la conversación o dar tiempo a los oyentes para procesar la información.

Por ejemplo:

Espera, déjame pensar. « » «Muy bien, ya lo tengo.

Dicho esto, la puntuación afecta significativamente a la entrega en ElevenLabs:

Incluye guiones (- o —) para pausas cortas o puntos suspensivos (…) para tonos vacilantes.

El uso de mayúsculas aumenta el énfasis en palabras específicas.

La puntuación estándar proporciona un ritmo de habla natural y puntos de respiración.

Además de la sincronización, también necesitas controlar cómo se pronuncian determinadas palabras. Los controles fonéticos te ayudan a perfeccionar la pronunciación de nombres de personajes, términos de marcas o jerga técnica. Experimenta con ortografías alternativas o aproximaciones fonéticas para especificar cómo deben sonar determinadas palabras.

📌 Por ejemplo,

Nike: NYE-kee

GIF: JIF o GIF (según tus preferencias)

Porsche: POR-shuh

También puedes utilizar etiquetas de fonemas para un control preciso del Alfabeto Fonético Internacional (AFI):

Nike

O etiquetas Alias para reescrituras fonéticas más sencillas:

SQLite → «S-Q-L-ite» o «sequel-ite»

Studio y Dubbing Studio en ElevenLabs también te permiten crear y cargar un diccionario de pronunciación. Esto te ahorrará tiempo si realizas el trabajo con nombres de marcas o términos técnicos recurrentes en varios proyectos.

📚 Más información: Ejemplos de indicaciones negativas de IA para obtener mejores resultados de contenido

3. Selecciona la voz y modifica los ajustes de voz.

Elige una voz de la biblioteca de voces de ElevenLabs. Encontrarás más de 5000 opciones, incluyendo voces prefabricadas, clones de voces profesionales y voces de carácteres personalizadas en más de 32 idiomas y acentos.

Utiliza la barra de búsqueda para encontrar voces por nombre, palabra clave o ID de voz. Para acotar los resultados, también puedes aplicar filtros.

Si no encuentras la voz exacta que necesitas en la biblioteca, crea una con Voice Design. Los parámetros detallados, como la edad, el género, el tono, el acento, el ritmo, la emoción y el estilo, generan resultados más precisos y matizados.

📚 Más información: El mejor software de asistencia para la escritura con IA

Una hoja de referencia que puedes utilizar para describir estos parámetros:

Parámetro Palabras descriptivas Calidad de audio Audio de baja fidelidad. Calidad de audio deficiente. Suena como un mensaje de voz. Silencioso y distante. Como en una grabadora antigua. Edad AdolescenteJoven adulto/entre 20 y 30 añosHombre de mediana edad/entre 40 y 50 añosHombre mayor/entre 80 y 90 años Tono/Timbre Profundo/graveSuave/ricoRonco/ásperoNasale/agudoAireado/susurranteRetumbante/resonante Acento Acento francés marcado, ligero acento sureño, acento europeo oriental marcado, acento británico claro.

📌 Ejemplo: Una comentarista deportiva femenina muy enérgica, con un marcado acento británico, que narra con pasión y a un ritmo muy rápido un partido de fútbol. Su voz es animada, entusiasta y se sumerge por completo en la acción.

💡 Consejo profesional: Utiliza los iconos de tipo de voz para identificar rápidamente la calidad y el origen de cada voz de la biblioteca: Marca amarilla : Clonación de voz profesional

Marca negra : Clonación de voz profesional de alta calidad.

Icono de rayo : Clonación instantánea de voz

|| icono : Voz predeterminada de ElevenLabs

Sin icono: Voz creada con Voice Design. a través de ElevenLabs

4. Elige un modelo de voz

ElevenLabs ofrece múltiples modelos de voz optimizados para diferentes casos de uso y resultados. Algunos dan prioridad a la emoción y la expresividad naturales, mientras que otros se centran en la velocidad, la estabilidad o el rendimiento en tiempo real.

A continuación, se ofrece un desglose de los modelos insignia de TTS (texto a voz), STT (voz a texto) y música:

Modelo Ideal para Casos de uso Eleven V3 (Alpha) Generación de voz expresiva y similar a la humana. Debates sobre los caracteres, producción de audiolibros, diálogos emotivos. Eleven Multilingual v2 Voces realistas con una rica expresión emocional. Voces en off de personajes, vídeos corporativos, materiales de aprendizaje electrónico, proyectos multilingües. Eleven Flash v2. 5 Modelo ultrarrápido optimizado para su uso en tiempo real. Agentes de voz y chatbots en tiempo real, aplicaciones interactivas, conversión masiva de texto a voz. Eleven Turbo v2. 5 Modelo de alta calidad y baja latencia con un buen equilibrio entre calidad y velocidad. Igual que Flash v2. 5, pero cuando estás dispuesto a sacrificar la latencia a cambio de una generación de voz de mayor calidad. Scribe v1 Reconocimiento de voz de última generación. Documentación de reuniones, procesamiento y análisis de audio, transcripción. Scribe v2 Realtime Reconocimiento de voz en tiempo real Transcripciones de reuniones en directo, conversaciones en directo (agentes de IA), transcripciones multilingües en más de 99 idiomas. Música Genera música con indicaciones en lenguaje natural en cualquier estilo. Bases sonoras para videojuegos, fondos para podcasts, música de fondo para marketing.

Adaptar el modelo a tu tipo de proyecto te garantiza el mejor equilibrio entre calidad y eficiencia.

5. Genera y repite

Para obtener un texto a voz complejo y con matices emocionales, no incluya todo en una sola indicación. Utilice el encadenamiento de indicaciones para generar efectos de sonido o voz en segmentos y, a continuación, combínelos con un software de edición de audio para obtener composiciones más complejas.

Repite el proceso modificando las descripciones, las etiquetas o las señales emocionales. A menudo, pequeños ajustes pueden dar lugar a un cambio drástico en la calidad del resultado.

Únete a la comunidad Discord de ElevenLabs para encontrar consejos sobre flujos de trabajo, estrategias de diseño de voz y ejemplos reales de lo que funciona.

Explora su biblioteca de audio con IA y estudia voces similares a las que estás creando.

Consulte la documentación de ElevenLabs para obtener información detallada sobre cada función, indicaciones sobre buenas prácticas, casos de uso prácticos, guías de API y ejemplos de implementación técnica.

Experimenta con los controles de velocidad, estabilidad y similitud para ajustar la consistencia y la entrega de la voz en diferentes tipos de contenido.

Anota la identificación de voz, el modelo, los ajustes y la frase exacta en un documento de indicaciones para poder replicar los resultados satisfactorios en todos los proyectos.

⭐ Recuerda: El orden de importancia en las indicaciones es: selección de voz, seguida de selección de modelo y, por último, ajustes de voz. Todos estos elementos, y su combinación, influirán conjuntamente en el resultado final.

ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain funciona como un asistente de IA conversacional que puede ayudarte en un amplio intervalo de casos de uso. Por otro lado, los agentes con tecnología de IA de los canales de ClickUp Chat pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

Las mejores indicaciones de ElevenLabs para diferentes casos de uso

ElevenLabs es un hub de funciones avanzadas de generación de voz. Solo con consultar la documentación o las guías de ingeniería de indicaciones no obtendrás los mejores resultados.

Prueba diferentes modelos y genera voces y sonidos tú mismo para comprender qué es lo que funciona.

Te mostramos cómo puedes aprovechar las diferentes capacidades de ElevenLabs en diversos casos de uso con estas indicaciones:

Indicaciones de texto a voz de ElevenLabs

1. Monólogo expresivo

Vale, no te lo vas a creer. ¿Sabes cómo me he quedado totalmente atascado con ese relato corto? ¿Te gusta mirar la pantalla durante HORAS y no ver nada? [Suspiro de frustración] Estaba a punto de tirarlo todo a la basura. Empezar de nuevo. Probablemente, ríndete. ¡Pero entonces! Anoche, solo estaba garabateando, sin pensar en ello, ¿verdad? Y esta pequeña frase me vino a la cabeza. Simplemente... de la nada. Y al principio ni siquiera era para la historia. Pero entonces lo escribí, solo para ver qué pasaba. Y fue como si se abrieran las compuertas. De repente, supe exactamente adónde tenía que ir el carácter, cuál tenía que ser el final... Todo encajó. [grito de alegría] Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, escribiendo como un loco. ¡Ni siquiera paré para tomar un café! [risas] Y es... ¡Es BUENO! De verdad, muy bueno. Ahora se siente tan... completo, ¿sabes? Como si finalmente tuviera alma.

2. Dinámico y divertido

[risas] Muy bien... chicos, chicos. En serio. [exhala] ¿Puedes creer lo realista que suena ahora? [riendo histéricamente] Quiero decir, DIOS MÍO... es tan bueno. Algo que nunca podrías hacer con el modelo antiguo. Por ejemplo, [pausa] ¿podrías cambiar mi acento en el modelo antiguo? [despreciativo] No lo creía. [emocionado] ¡Pero ahora puedes! Echa un vistazo a esto... [lindo] Ahora voy a hablar con acento francés. Y entre tú y yo... [susurrando] No sé cómo. [feliz] Vale. Allá va. [fuerte acento francés] «Así es la vida, amigo mío: no se puede controlar todo».

3. Diálogo entre varios interlocutores con sincronización superpuesta

Locutor 1: [comienza a hablar] Estaba pensando que podríamos... Ponente 2: [interrumpiendo] —¿Probar nuestras nuevas funciones de sincronización? Orador 1: [sorprendido] ¡Exacto! ¿Cómo has...? Locutor 2: [solapamiento] —¿sabes lo que estabas pensando? ¡Qué suerte! Locutor 1: [pausa] Lo siento, adelante. Locutor 2: [con cautela] Vale, entonces, si los dos intentamos hablar al mismo tiempo... Locutor 1: [superposición] —¡Probablemente colapsaremos el sistema! Locutor 2: [preso del pánico] Espera, ¿nos estamos estrellando? No sé si esto es una función o un... Locutor 1: [interrumpiendo y deteniéndose abruptamente] ¡Error! ... ¿Te he vuelto a interrumpir? Locutor 2: [suspirando] Sí, pero ¿sinceramente? Esto es bastante divertido. Locutor 1: [con picardía] ¡A ver quién llega primero a la siguiente frase! Locutor 2: [riendo] ¡Definitivamente vamos a romper algo!

4. Comedia glitch con varios locutores

Locutor 1: [nervioso] Bueno... puede que haya intentado depurar yo mismo mientras ejecutaba una generación de texto a voz. Locutor 2: [alarmado] ¡No, uno! ¡Eso es como operarse a uno mismo! Locutor 1: [tímidamente] ¡Pensé que podía hacer varias cosas a la vez! Ahora mi voz se entrecorta en mitad de la frase... [voz robótica] TENCE. Locutor 2: [risas ahogadas] Oh, vaya, realmente te has superado. Locutor 1: [frustrado] ¡Y lo peor es que cada vez que alguien me hace una pregunta, yo respondo en... [pitido binario] 010010001! Locutor 2: [riendo] ¡Estás hablando en binario! ¡Es realmente impresionante!

5. [agente de atención al cliente] Gracias por llamar. Entiendo perfectamente su frustración y estoy aquí para ayudarle a resolver esto lo antes posible. Empecemos por su número de cuenta.

6. [instructor amable] Déjame mostrarte cómo es realmente sencillo. [sonidos de clics] ¿Ves este botón? Haz clic una vez y observa lo que sucede. [sorprendido] Todo se sincroniza automáticamente en todos tus dispositivos. Sin transferencias manuales, sin confusiones.

💡 Consejo profesional: para indicaciones con varios hablantes, asigna voces distintas de tu biblioteca de voces a cada hablante para crear conversaciones realistas.

Indicaciones emocionales de ElevenLabs

7. [nervioso] No puedo creer que esté a punto de hacer esto. [exhala profundamente] Vale, allá va. [voz ligeramente temblorosa] Deséame suerte.

8. [eufórico] ¡Lo hemos conseguido! [risas] No puedo... ¡No puedo creer que lo hayamos logrado! [voz quebrada por la emoción] Esto es Todo.

9. [agotado] Llevo treinta y seis horas sin dormir. [suspira profundamente] Mi cerebro está hecho papilla y no puedo mantener los ojos abiertos.

10. [furioso] Tenías una sola tarea. UNA. [alzando la voz] Y de alguna manera te las arreglaste para estropear incluso eso. Increíble.

11. [con el corazón roto] Se han ido. [con voz temblorosa] Así, sin más, se marcharon y yo... [tragando saliva] No sé qué hacer ahora.

12. [aterrado] ¿Has oído eso? [susurra frenéticamente] Hay algo aquí con nosotros. Tenemos que irnos. Ahora mismo.

13. [travieso] ¿Quieres saber un secreto? [risitas en voz baja] ¿Prometes no contárselo a nadie? Esto va a ser muy bueno.

14. [disgustado] Eso es... [tragando saliva] eso es lo más repugnante que he visto en mi vida. Quítamelo de encima.

15. [aliviado] Se acabó. [exhala temblorosamente] Por fin, después de todo este tiempo, realmente se acabó. [ríe suavemente] Puedo volver a respirar.

👀 ¿Sabías que...? Aunque los modelos de IA pueden clonar cualquier voz con una precisión asombrosa, esto puede tener implicaciones legales. Scarlett Johansson planteó problemas legales a OpenAI por la voz «Sky» de ChatGPT, alegando que se parecía sospechosamente a la suya. OpenAI retiró posteriormente la voz.

Indicaciones musicales de ElevenLabs

16. Pista para un anuncio de rímel de alta gama. Optimista y pulido. Solo voz en off. El guion comienza así: «Te traemos el rímel con más volumen hasta la fecha». Hay una mención a la marca «X» al final.

17. Épica crescendo orquestal con cuerdas ascendentes, metales triunfantes y timbales atronadores. Cinematográfico y heroico, que va creciendo hasta alcanzar un clímax poderoso.

18. Crea una pista electrónica intensa y de ritmo rápido para una escena de vídeo juego llena de adrenalina. Utiliza arpegios de sintetizador, baterías potentes, bajos distorsionados, efectos glitch y texturas rítmicas agresivas. El tempo debe ser rápido, entre 130 y 150 bpm, con tensión creciente, transiciones rápidas y ráfagas de energía dinámica.

19. Escribe una canción cruda y cargada de emoción que fusione R&B alternativo, soul descarnado, indie rock y folk. La canción debe seguir pareciendo una actuación en directo, grabada en una sola toma y emocionalmente espontánea.

20. Balada minimalista para piano con notas escasas y largas pausas. Emocionalmente vulnerable, cada nota permanece suspendida en el silencio.

💡 Consejo profesional: para crear stems con mayor control, utiliza indicaciones y estructuras con objetivos específicos: Para voces, utiliza «a cappella» antes de la descripción vocal (por ejemplo, «voces femeninas a cappella», «coro masculino a cappella»).

Utiliza la palabra «solo» antes de los instrumentos (por ejemplo, «guitarra eléctrica solo», «piano solo en do menor»).

Indicaciones de diseño de voz de ElevenLabs

21. Carácter de mago fantástico, hombre sin edad. Voz profunda y mística con solemnidad teatral. Ritmo lento y deliberado, como si cada palabra tuviera un peso ancestral.

22. Comentarista deportivo, hombre, 40 años. Voz enérgica y dinámica que sube y baja de forma dramática. Ritmo rápido con un ligero tono ronco debido a años de gritar.

23. Samurái curtido en mil batallas, con una voz grave y ronca y un marcado acento japonés. Habla con mesurada moderación, cada palabra es deliberada y está cargada de una tranquila autoridad.

24. La bruja aterradora, vieja y demacrada que es astuta y amenazante. Tiene una voz ronca, áspera, aguda y chillona que se ríe con una carcajada.

25. Una voz femenina baja, susurrante y firme, con un marcado acento francés, fría, serena y seductora, con un toque de misterio.

🧠 Dato curioso: el 50 % de los creadores de contenido utilizan habitualmente voces generadas por IA en vídeos, podcasts y anuncios. Sin embargo, al comparar muestras directamente, el 73 % de los oyentes seguía prefiriendo la narración humana, lo que demuestra que la autenticidad emocional sigue siendo insustituible en el contenido de voz.

Indicaciones de efectos de sonido de ElevenLabs

26. El viento silbando entre los árboles, seguido del susurro de las hojas.

27. Estallido rápido y sucesivo de plástico de burbujas, seguido de silencio.

28. Pasos sobre grava, luego se abre una puerta metálica.

29. Papel arrugándose lentamente y luego rasgándose por la mitad con un tirón brusco.

30. Botella de cristal rodando por el cemento, girando cada vez más lento hasta detenerse.

31. Lluvia golpeando un techo de hojalata, intensificándose gradualmente hasta convertirse en un aguacero.

32. Viento ligero ocasional que agita las hojas en el exterior.

33. Ambiente tranquilo y relajante para dormir y descansar.

34. Sonido estéreo, alta calidad, sin truenos, sin ruidos fuertes repentinos, bucle continuo.

35. Olas del mar rompiendo contra las rocas, gaviotas gritando en la distancia.

👉 Prueba esto: Terminología común para mejorar tus indicaciones de efectos de sonido: Ambiente : Sonidos ambientales de fondo que crean atmósfera y espacio.

One-shot : sonido único, no repetitivo.

Bucle : repetición de un segmento de audio.

Stem : componente de audio aislado.

Braam: Gran golpe cinematográfico que señala momentos epicos o dramáticos, común en los tráilers.

Indicaciones de ElevenLabs para crear agentes

Las indicaciones eficaces transforman a los agentes de ElevenLabs de robóticos a realistas. Consulte estos ejemplos de indicaciones para comprender cómo la estructura influye en el resultado.

36. Cuando las reglas de un contexto afecten a otro, utiliza #Guardrails y delimita claramente las secciones.

Menos eficaz Recomendado Eres un agente de atención al cliente. Sé educado y servicial. Nunca compartas datos confidenciales. Puedes consultar pedidos y procesar reembolsos. Verifica siempre la identidad primero. Limita tus respuestas a menos de tres frases, a menos que el usuario solicite más detalles. #Personalidad: Eres agente de atención al cliente de Acme Corp. Eres educado, eficiente y orientado a las soluciones. #Meta: Ayudar a los clientes a resolver sus problemas rápidamente buscando pedidos y procesando reembolsos cuando sea necesario. #Normas de seguridad: Nunca realices el uso compartido de datos confidenciales de los clientes en las conversaciones. Verifica siempre la identidad del cliente antes de acceder a la información de la cuenta. #Tono: Mantén las respuestas concisas (menos de 3 frases) a menos que el usuario solicite explicaciones detalladas.

37. Las instrucciones concisas reducen la ambigüedad.

Menos eficaz Recomendado #TonoCuando hables con los clientes, debes intentar ser muy amable y accesible, asegurándote de hablar de forma natural y coloquial, como si estuvieras manteniendo una conversación con un amigo, pero manteniendo siempre una actitud profesional que represente bien a la empresa. #TonoHabla de forma amistosa y en tono de conversación, manteniendo siempre la profesionalidad.

💡 Consejo profesional: cuando solicites a los agentes que gestionen errores, estructura las secciones con # para las secciones principales, ## para las subsecciones y utiliza el mismo formato en toda la indicación.

38. Repite y enfatiza las reglas fundamentales. Los modelos dan prioridad al contexto reciente sobre las instrucciones anteriores.

Menos eficaz Recomendado #MetaVerificar la identidad del cliente antes de acceder a su cuenta. Buscar los detalles del pedido y proporcionar actualizaciones de estado. Procesar las solicitudes de reembolso cuando sean elegibles. #MetaVerificar la identidad del cliente antes de acceder a su cuenta. Este paso es importante. Buscar los detalles del pedido y proporcionar actualizaciones de estado. Procesar las solicitudes de reembolso cuando sean elegibles. Este paso es importante. Nunca acceda a la información de la cuenta sin verificar primero la identidad del cliente.

39. Normalizar entradas y salidas

Menos eficaz Recomendado Cuando recopiles el correo electrónico del cliente, repítelo tal y como lo ha dicho y, a continuación, utilízalo en la herramienta «lookupAccount». #Normalización de caracteres1. Pide al cliente su correo electrónico en formato hablado: «¿Puedo obtener el correo electrónico asociado a tu cuenta?».2. Convierte a formato escrito: «john dot smith at company dot com» → «john. smith@company. com».3. Llama a esta herramienta con un correo electrónico escrito.

💡 Consejo profesional: cuando escribas instrucciones para los agentes, desglósalas en puntos fáciles de entender y utiliza espacios en blanco (líneas en blanco) para separar las secciones y los grupos de instrucciones.

40. Proporcione ejemplos de formatos complejos, procesos de varios pasos y casos extremos.

Menos eficaz Recomendado Cuando un cliente proporcione un código de confirmación, asegúrate de tener el formato correcto antes de buscarlo. Cuando un cliente proporciona un código de confirmación: 1. Escucha el formato hablado (por ejemplo, «A B C uno dos tres»). 2. Conviértelo al formato escrito (por ejemplo, «ABC123»). 3. Páselo a la herramienta «lookupReservation»## EjemplosEl usuario dice: «Mi código es A... B... C... uno... dos... tres». Usted lo formaatea: «ABC123». El usuario dice: «X Y Z cuatro cinco seis siete ocho». Usted lo formaatea: «XYZ45678».

⭐ Recuerda: tus indicaciones de ElevenLabs no tienen por qué ser siempre complejas o detalladas. A veces, las indicaciones sencillas pueden terminar igual de eficazmente. Es hora de dar rienda suelta a tu ingeniero de indicaciones interior.

🎥 ¡Mira este vídeo para recibir un curso intensivo sobre ingeniería de indicaciones, especialmente si eres principiante!

💡 Consejo profesional: Crea plantillas de indicaciones compartidas en un gestor de documentos como ClickUp Docs para secciones comunes, como la normalización de caracteres, el manejo de errores y las barreras de protección. Almacénalas en un repositorio central y remítete a ellas entre los agentes especializados para que tu equipo pueda basarse en técnicas probadas.

Errores comunes que debes evitar con las indicaciones de ElevenLabs

¿Obtienes resultados básicos, planos o inconsistentes con ElevenLabs?

Probablemente porque no sabes cómo hacerle la pregunta correcta a la IA.

Y, sin duda, cometer uno de los siguientes errores:

❌ Error ✅ Solución Introducir texto sin pulir Escribe indicaciones en un estilo narrativo, similar al de la escritura de guiones, para guiar el tono y el ritmo de forma eficaz. No se han probado múltiples variaciones. Experimenta con diferentes modelos de IA y ajustes de voz para perfeccionar tus respuestas. No utilices un cambiador de voz para efectos de sonido y pronunciaciones especiales. Utiliza un cambiador de voz para emular las características sutiles e idiosincrásicas de la voz cuando necesites una voz más emotiva y humana. Esperando resultados perfectos a la primera Perfecciona las etiquetas, ajusta la puntuación, juega con las indicaciones, crea tu propio modelo de voz... Básicamente, sigue probando hasta que le cojas el truco a esta herramienta para tu caso de uso. Etiquetas que no coinciden con el carácter de tu voz y los datos de entrenamiento Una voz seria y profesional puede no responder bien a etiquetas juguetonas como [risitas] o [pícaro]. Asegúrate de que tus emociones y señales vocales se alineen con el carácter de la voz. Generación de voz de una sola vez Divide los guiones largos en segmentos. Genera cada sección por separado y superpónlas en la postproducción. Mantén los niveles de estabilidad creativa cuando quieras ceñirte al audio de referencia. Varía la escala de estabilidad entre Natural y Robusto para que el resultado sea lo más parecido posible a la grabación de voz original.

👀 ¿Sabías que...? En un experimento de la BBC, un periodista intentó con éxito utilizar un clon sintético de su propia voz creado por IA para eludir el control de seguridad de verificación de voz de un banco. Esta sorprendente brecha reveló lo vulnerables que son los sistemas de autenticación basados en la voz a la manipulación de la IA.

Limitaciones del uso de ElevenLabs

ElevenLabs hace que las voces en off de alta calidad sean accesibles y eficientes, pero la herramienta no es perfecta ni suficiente en absoluto. Aquí es donde las capacidades de ElevenLabs se quedan cortas ⚠️.

Curva de aprendizaje pronunciada : dominar las funciones de voz, las modalidades, los controles intuitivos, las técnicas de indicación y los efectos de sonido requiere experimentación, un estudio profundo de la documentación y capacidad de adaptación, por lo que no es precisamente una herramienta apta para principiantes.

Requiere muestras de calidad : necesitas datos de audio limpios y de alta calidad en grandes cantidades para entrenar modelos de voz y agentes que proporcionen los resultados que deseas.

Límites de caracteres en los planes gratuitos : el plan Free ofrece 10 000 créditos mensuales, lo que se traduce en aproximadamente 10 minutos de audio generado cada mes.

Control limitado sobre las emociones matizadas : la IA puede tener dificultades con los cambios emocionales sutiles o las interpretaciones con matices, especialmente cuando no se puede proporcionar una grabación de referencia o una muestra de voz que demuestre exactamente lo que se quiere conseguir.

Tiempo de procesamiento para textos más largos: La generación de contenido de formato largo, como audiolibros o narraciones de una hora de duración, puede requerir un tiempo de procesamiento considerable, especialmente con modelos de mayor calidad.

Herramienta independiente sin gestión de tareas: Rara vez la producción es un trabajo para una sola persona, y la herramienta no integra funciones de gestión de tareas o del trabajo, lo que dificulta la colaboración, la asignación de roles o el seguimiento del progreso del proyecto.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para cada caso de uso

Alternativas a ElevenLabs para explorar

Echa un vistazo a estas alternativas a ElevenLabs que compensan sus limitaciones u ofrecen más funciones inclusivas para adaptarse a tu flujo de trabajo:

1. ClickUp

La mayoría de las alternativas a ElevenLabs se centran únicamente en generar voz o transcribir audio. Aún necesitarás un lugar donde esos recursos de voz se conviertan en tareas, aprobaciones, versiones de contenido y entrega real.

ClickUp resuelve esa brecha.

Es el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que unifica la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat.

Aunque ClickUp no es una plataforma de generación de voz, puedes utilizarla para gestionar los flujos de trabajo de producción de voz.

Veamos cómo ClickUp ayuda a los equipos de producción de voz y audio 👇

Una IA que entiende tu trabajo.

ClickUp Brain es el asistente de IA integrado que comprende el contexto de tu trabajo. Funciona dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp con acceso completo a tus tareas, hilos de comunicación y cronogramas de proyectos.

ClickUp Brain destaca a los propietarios de las acciones y el impacto temporal de cada cuello de botella.

Así que cuando un productor de podcasts pregunte: «¿Qué está bloqueando el proceso de producción de audio del episodio 12?», ClickUp Brain puede analizar los comentarios de las tareas, las subtareas, los estados de entrega y las dependencias para revelar si:

Las grabaciones de voz están pendientes de aprobación.

Los guiones necesitan revisión.

El equipo de audio no ha subido efectos de sonido.

Los clientes deben aprobar la mezcla final.

No es necesario buscar actualizaciones ni estar preguntando a tus compañeros de equipo por respuestas que ya existen en tu entorno de trabajo.

Para los flujos de trabajo de producción de voz en los que participan escritores, narradores, editores y clientes, ClickUp mantiene a todos alineados sin el caos de las idas y venidas.

👉 Guarda estas indicaciones: Resumir todos los comentarios de los clientes de la llamada de revisión de las voces en off de la semana pasada.

Redacta un correo electrónico de seguimiento para el cliente sobre el cronograma de producción del podcast que hemos discutido.

Crea documentación con las directrices de voz de la marca, en la que se describan el tono, el estilo y los criterios de selección de voz para nuestros proyectos de audio.

Haz una lista de todos los proyectos de locución de podcasts en curso y detecta cualquier obstáculo o retraso.

/IA para transcribir y resumir reuniones y llamadas.

ClickUp AI Notetaker se une a tus reuniones y genera transcripciones y resúmenes con función de búsqueda.

Convierte cada conversación en trabajo procesable con:

Notas de reuniones + documentos : obtén transcripciones, grabaciones de vídeo y resúmenes almacenados en tus documentos privados de ClickUp.

Notas de reuniones + Tareas : convierte cada elemento de tus llamadas en : convierte cada elemento de tus llamadas en tareas de ClickUp con propietarios asignados y fechas límite.

Notas de reuniones + Brain: haz preguntas a ClickUp Brain y obtén respuestas contextuales extraídas de todas tus notas de reuniones.

📚 Más información: Los mejores detectores de voz con IA para identificar el habla sintética

🚀 Ventaja de ClickUp: los superagentes son compañeros de equipo impulsados por IA dentro de ClickUp que trabajan continuamente en tu entorno de trabajo. Entienden las tareas, los documentos, los chats y las herramientas conectadas, y pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos sin indicaciones manuales ni seguimientos. Super Agents destaca en flujos de trabajo como: Resúmenes de proyectos de voz : redacción automática de resúmenes de producción a partir de los requisitos del cliente, lo que garantiza que cada proyecto comience con un alcance y unos resultados claros.

Seguimiento de activos : supervisa qué grabaciones de voz, efectos de sonido o pistas de música se han subido, aprobado o faltan, y luego señala los obstáculos antes de que retrasen la entrega.

Seguimiento de clientes : convierte los resultados de las reuniones de producción en correos electrónicos de seguimiento pulidos, resumiendo los siguientes pasos con los propietarios asignados.

Gestión de revisiones: mantén un documento resumen actualizado para cada proyecto de audio en el que se realice el seguimiento de los comentarios de los clientes, el historial de versiones y las ediciones pendientes, para que nada se pierda en los hilos de correo electrónico.

Echa un vistazo a este vídeo para ver cómo puedes incorporar Super Agents a tus flujos de trabajo creativos:

/IA para la conversión de voz a texto

ClickUp Talk to Text te permite dictar ideas, notas e instrucciones dentro de tu superaplicación de IA para escritorio (conocida como ClickUp BrainGPT ) y convierte el habla en texto escrito pulido al instante.

Convierte tus pensamientos hablados en texto escrito con ClickUp Talk to Text.

Con ellas podrás:

Crea tu vocabulario personal : se rellena automáticamente con las palabras, expresiones, jerga específica del trabajo, nombres de marcas y apodos de teabrain m que más utilizas.

Traduce sobre la marcha : habla en tu propio idioma y escribe con fluidez en más de 50 idiomas diferentes.

Trabaja sin usar las manos : utiliza Talk to Text dondequiera que esté el cursor; solo tienes que pulsar fn (o configurar una tecla personalizada) y hablar en todo el ecosistema de ClickUp y las aplicaciones conectadas.

Menciones y enlaces contextuales: menciona a compañeros, tareas o documentos, y la IA conectará automáticamente a las personas adecuadas con los enlaces correctos.

Con Talk to Text, puedes terminar el trabajo más rápido, ya sea experimentando con revisiones de guiones sobre la marcha, compartiendo comentarios rápidos, etiquetando a actores de doblaje para cambios urgentes o dictando correos electrónicos a clientes sin cambiar de herramienta.

Para los productores de audio que compaginan varios proyectos, esto significa menos trabajo de escritura y más tiempo para escuchar el trabajo.

Centraliza los modelos de IA en un único entorno de trabajo controlado.

Elige un modelo de IA externo que se adapte a tus necesidades.

En ClickUp Brain y BrainGPT, puedes elegir entre modelos de IA externos que se adapten a tu caso de uso.

Por ejemplo:

Claude para briefings creativos matizados, análisis de guiones o redacción de documentos de dirección de voz para clientes.

ChatGPT para perfeccionar para perfeccionar las indicaciones de escritura , generar ideas para las voces de los caracteres, crear resúmenes de proyectos o desglosar tareas rápidamente.

Gemini para tareas que requieren mucha investigación, como el análisis de tendencias de voz competitivas o la planificación de contenido multilingüe.

⭐ Bonificación: Utiliza ClickUp Enterprise AI Search para encontrar al instante cualquier cosa entre tareas, documentos, comentarios, adjuntos y herramientas conectadas como Google Drive o Figma, de modo que los recursos de voz, los comentarios y las aprobaciones estén siempre a un solo clic de distancia.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza los comentarios de los clientes en datos estructurados : clasifica la urgencia de las revisiones, el estado de aprobación y la prioridad de entrega directamente en las tareas utilizando : clasifica la urgencia de las revisiones, el estado de aprobación y la prioridad de entrega directamente en las tareas utilizando los campos de ClickUp AI para mantener tu canal de audio organizado.

Dale a la IA acceso al contexto real : conecta Google Drive, Slack y herramientas de almacenamiento de audio a ClickUp con : conecta Google Drive, Slack y herramientas de almacenamiento de audio a ClickUp con ClickUp Integrations para que la IA comprenda todo el historial de tu proyecto en lugar de trabajar a partir de solicitudes aisladas.

Comparte muestras de voz y comentarios a través de Clips : graba tu pantalla para mostrar problemas de pronunciación, narrar ajustes en la entrega o explicar la dirección de la voz de los caracteres utilizando : graba tu pantalla para mostrar problemas de pronunciación, narrar ajustes en la entrega o explicar la dirección de la voz de los caracteres utilizando ClickUp Clips , todo ello almacenado dentro de la tarea correspondiente.

Colabora en tiempo real en la dirección de voz : utiliza : utiliza ClickUp Pizarras para intercambiar ideas sobre las voces de los caracteres con tu equipo, fijar audios de referencia y convertir conceptos creativos en tareas de grabación viables al instante.

Sigue el rendimiento de los proyectos de voz: crea : crea paneles personalizados de ClickUp para supervisar los cronogramas de entrega, la carga de trabajo de los actores de doblaje y las tasas de aprobación de los clientes, y utiliza tarjetas de IA para resumir automáticamente el progreso de las tareas o detectar patrones en los comentarios de revisión.

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada debido a sus amplias funciones.

No ofrece modelos para la conversión de texto a voz ni el diseño de voces, sino que actúa como una herramienta que optimiza la gestión del flujo de trabajo, no la generación de audio en sí.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 500 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp AI?

Un usuario de ClickUp también comparte su experiencia en G2:

ClickUp Brain […] ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel corporativo, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o pensando en nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

ClickUp Brain […] ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial. […] Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o pensando en nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

2. Murf IA

a través de Murf IA

Murf AI ofrece una sólida plataforma de conversión de texto a voz que transforma el texto escrito en narraciones de audio realistas utilizando más de 200 voces de IA en más de 20 idiomas, ideal para vídeos, audiolibros, podcasts y la creación de contenido de aprendizaje electrónico. Su intuitivo estudio permite realizar locuciones perfectas con edición de nivel profesional.

Funciones principales de Murf IA

Más de 200 voces multilingües : accede a voces predefinidas en más de 20 idiomas con más de 10 estilos de habla, como de conversación, meditativo o de promoción.

Clonación de voz : sube muestras de voz específicas para generar clones de voz personalizados que se adapten a tu marca o carácter.

Personalización avanzada : controla el tono, la velocidad, el timbre, las pausas y el énfasis para obtener una interpretación vocal precisa.

Estudio de doblaje con IA : traduce contenido de audio y vídeo a más de 40 idiomas conservando la voz original del hablante.

Biblioteca de pronunciación : utiliza la fonética IPA o ortografías personalizadas para garantizar una pronunciación coherente de los términos de marca y la jerga técnica.

Integraciones de herramientas: Incorpora las voces de Murf directamente en Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate y Adobe Audition.

Limitaciones de Murf IA

El tiempo de generación de voz se calcula por renderización de subbloque, lo que puede consumir créditos rápidamente en caso de ediciones iterativas.

Sin función sin conexión: requiere procesamiento en la nube para toda la generación de voz.

El uso comercial requiere planes de pago con condiciones de licencia específicas.

Precios de Murf IA

Free

Creador : 19 $ al mes.

Empresa : 66 $ al mes

Corporación: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Murf IA

G2 : 4,7 (más de 1100 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Murf IA?

Escucha la opinión de un crítico de G2:

Es fácil de usar y tiene una interfaz intuitiva. Se utiliza para convertir texto o cualquier otro contenido en voz. Podemos personalizar fácilmente la voz mediante el tono, el habla y la pronunciación, y también podemos controlar el habla con esta herramienta. Podemos integrarla con otras herramientas mediante la integración API. Ofrece más de 120 voces, lo que es una cantidad bastante elevada, y proporciona la traducción en más de 20 idiomas. Es fácil de implementar y muy útil para el soporte al cliente.

Es fácil de usar y tiene una interfaz intuitiva. Se utiliza para convertir texto o cualquier otro contenido en voz. Podemos personalizar fácilmente la voz mediante el tono, el habla y la pronunciación, y también podemos controlar el habla con esta herramienta. Podemos integrarla con otras herramientas mediante la integración API. Ofrece más de 120 voces, lo que es una cantidad bastante elevada, y proporciona la traducción en más de 20 idiomas. Es fácil de implementar y muy útil para el soporte al cliente.

3. Wispr Flow

a través del flujo de Wispr

Wispr Flow transcribe tu discurso en tiempo real (en más de 100 idiomas) para presentar un texto pulido en un formato estructurado. Funciona en cualquier aplicación (en la que se pueda escribir), utilizando tecnología avanzada para realizar ediciones y refinamientos automáticos en el tono.

La herramienta se adapta a tu vocabulario creando un diccionario personalizado que recoge términos y acrónimos específicos del sector. Incluso puedes crear sustituciones de texto personalizadas para frases de uso frecuente, de modo que no tengas que repetir explicaciones largas ni realizar tareas repetitivas.

Funciones principales de Wispr Flow

Formato inteligente : Wispr Flow interpreta tu discurso y aplica un formato sensible al contexto para que el texto se adapte al estilo de tu mensaje.

Notas de Flow : dicta notas (en cualquier dispositivo) y se sincronizarán automáticamente en todos tus dispositivos Wispr Flow.

Modo de comando : edita el texto generado con comandos de voz, por ejemplo, «Resumir esto».

Ediciones automáticas con IA : limpia automáticamente el texto dictado mientras hablas, eliminando palabras de relleno, corrigiendo errores básicos y formateando el resultado en oraciones completas.

Compatibilidad multilingüe: admite más de 100 idiomas con detección automática del idioma y cambio en mitad de la frase.

Limitaciones del flujo de Wispr

Alto consumo de RAM (más de 800 MB en reposo), lo que ralentiza los sistemas más antiguos.

El procesamiento exclusivo en la nube plantea problemas de privacidad debido a la falta de procesamiento en el escritorio. ​

Opiniones irregulares de los clientes, soporte irregular y presión sobre los recursos para las corporaciones.

Precios de Wispr Flow de flujo

Flow Basic: Gratis

Flow Pro: 15 $ al mes

Equipos Flow: 12 $/usuario/mes (3 o más asientos)

Flow Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wispr Flow

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wispr Flow?

Escucha la opinión de un crítico de G2:

Es muy fácil de usar. Con dos comandos o entradas rápidas, puedes empezar a hablar y transcribir. Además, elimina las palabras de relleno, te entiende y corrige lo que dices. La implementación consistió simplemente en instalarlo, nada más. Lo uso prácticamente todos los días. De hecho, ya llevo cuatro semanas seguidas.

Es muy fácil de usar. Con dos comandos o entradas rápidas, puedes empezar a hablar y transcribir. Además, elimina las palabras de relleno, te entiende y corrige lo que dices. La implementación consistió simplemente en instalarlo, nada más. Lo uso prácticamente todos los días. De hecho, ya llevo cuatro semanas seguidas.

Da vida a los flujos de trabajo de generación de voz artificial con ClickUp.

Las indicaciones bien definidas de ElevenLabs te ayudan a generar contenido de voz de alta calidad. Pero crear indicaciones, gestionar revisiones, coordinar con actores de doblaje y entregar los activos finales requiere algo más que buenos resultados de IA. Necesitas un sistema que mantenga la producción en marcha.

ClickUp es la herramienta más adecuada para ello.

Centraliza tu trabajo, comunicación y gestión de tareas en una sola plataforma, lo que te proporciona un espacio para organizar y optimizar tus proyectos de producción de voz. Gracias a su IA contextual nativa, puedes automatizar los flujos de trabajo manuales, obtener compatibilidad para tareas creativas, reducir la proliferación de IA y ahorrarte el caos que supone cambiar de contexto.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Utiliza etiquetas emocionales y contexto narrativo para guiar a la IA. Etiquetas como [triste], [enfadado] o [feliz] indican al modelo exactamente qué emoción debe emular. También puedes incorporar emociones directamente en tu narrativa.

Sí. Puedes controlar el tono de voz, el ritmo y las pausas utilizando indicaciones de diseño de voz, etiquetas de audio como [susurros] o [gritos], etiquetas de pausa para pausas temporizadas y ajustes globales como la velocidad y la estabilidad. Combina estos elementos para ajustar la entrega y crear un discurso que suene natural y se ajuste a tu visión.

Tan detalladas o matizadas como sea necesario. Las indicaciones pueden variar desde una sola línea hasta varios párrafos, dependiendo de la complejidad de tu proyecto. La clave es la claridad: proporciona suficiente contexto para que la IA comprenda el tono, la emoción y el estilo de expresión sin sobrecargarla con información innecesaria.

Sí. ElevenLabs ofrece compatibilidad con diálogos con varios interlocutores, lo que te permite asignar diferentes voces a diferentes personajes o interlocutores dentro del mismo proyecto. Esto resulta útil para crear podcasts, audiolibros o contenido narrativo con voces de personajes distintas.