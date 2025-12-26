Cómo realizar una auditoría de marca: pasos, lista de control y plantillas

Su marca es la sensación que tienen las personas cuando interactúan con su empresa. Esa sensación, idealmente una mezcla de confianza, admiración y conexión, es lo que hace que una marca sea identificable y aspiracional.

Y aquí está la clave: el 76 % de los consumidores prefiere comprar una marca con la que se siente conectado antes que la de su competidor. Esa conexión puede desvanecerse si no comprueba cuál es la posición real de su marca.

Ahí es donde entra en juego una auditoría de marca exhaustiva. Le ofrece una imagen clara y honesta de cómo se percibe su marca en la actualidad.

Este artículo le mostrará cómo realizar una auditoría de marca, en qué consiste y cómo puede ayudarle a crear una marca conocida y querida.

¿Qué es una auditoría de marca? Una auditoría de marca es una revisión estructurada de la identidad de su marca, la percepción de los clientes y la posición en el mercado en todos los puntos de contacto.

Es como poner un espejo frente a su marca para ver cómo se ve realmente ante el mundo. Es una inmersión profunda en todo lo que conforma la identidad de su marca: desde la forma en que se comunica hasta la forma en que los clientes experimentan sus productos o servicios.

✅ Es importante porque le ayuda a comprender si su marca actual se ajusta a las expectativas y preferencias de los clientes.

Además de:

Identifique las deficiencias en la comunicación, el diseño o la experiencia del cliente que debilitan su mensaje.

Alinee su estrategia de gestión de marca con su estrategia empresarial para seguir siendo competitivo, todo ello sin auditorías externas.

Detecte oportunidades para renovar los elementos de la marca y reforzar la posición en el mercado.

Obtenga información valiosa sobre el grado de conexión de su marca con su público objetivo.

📌 Ejemplo: En 2021, Burberry fue noticia al retransmitir en directo sus desfiles en Twitch y lanzar colaboraciones con influencers, lo que supuso un giro hacia la generación Z y el público que da prioridad a lo digital. Los analistas del sector señalaron que se trataba de una respuesta a las tendencias de la moda urbana y a los cambios en los hábitos de compra; una renovación estratégica que se mantenía fiel a las raíces del lujo al tiempo que abrazaba nuevas plataformas.

Diferencia entre auditorías de marca internas y externas

Dentro de la empresa, todos sienten que saben exactamente lo que representa la marca. El equipo expresa sus valores con orgullo y la declaración de misión se muestra de forma destacada en todas las paredes. Pero al salir y escuchar lo que dicen los clientes, parece que la historia es diferente.

Es entonces cuando te das cuenta de que realmente hay dos formas de ver tu marca: desde dentro y desde fuera. Aquí es donde entran en juego las evaluaciones internas y externas de la marca (a través de auditorías de marca específicas), que te ayudan a ver claramente ambas perspectivas.

Aquí tiene una tabla rápida que explica la diferencia entre ambos:

Aspecto Auditoría interna de marca Auditoría externa de marca Enfoque Examina la cultura de la empresa, los valores de la marca, los mensajes y la alineación con la estrategia empresarial general. Analiza cómo perciben la marca los clientes, la competencia y el mercado. Fuentes de datos Comentarios de los empleados, políticas de la empresa, materiales de marketing, datos del equipo de ventas, comunicaciones internas. Encuestas de conciencia de marca entre los clientes, análisis de redes sociales, análisis de sitios web, análisis de la competencia. Objetivo Asegúrese de que el equipo comprenda y cumpla la promesa de la marca. Comprenda la percepción de la marca y la posición en el mercado. Resultado Mayor alineación interna, mejora de los mensajes de marca. Mejora de la experiencia del cliente, información útil para el crecimiento. Frecuencia Normalmente está pendiente durante cambios estratégicos importantes o renovaciones de marca. Se realiza periódicamente para realizar el seguimiento del rendimiento de la marca en el mercado.

La mayoría de los equipos comienzan con una auditoría interna para confirmar la intención de la marca y, a continuación, realizan una auditoría externa para medir la percepción en el mundo real.

📖 Lea también: Creación de perfiles de usuario eficaces para una divulgación dirigida con objetivos específicos

Por qué debería realizar una auditoría de marca

Steve Forbes puede responder mejor a esta pregunta:

Su marca es la inversión más importante que puede hacer en su empresa.

Sin embargo, pronto descubrirá que hay muy pocas razones válidas para evitar realizar una auditoría de marca. Es uno de esos ejercicios poco comunes que siempre aportan más de lo que cuestan. Esto es lo que puede esperar de su auditoría de marca:

Descubra cómo ven realmente los clientes su marca analizando los comentarios, las conversaciones en redes sociales y las experiencias reales con el servicio de atención al cliente. Esto suele poner de manifiesto deficiencias que no se perciben desde dentro de la empresa.

Detecte los puntos fuertes y débiles de la identidad de su marca, sus mensajes y su posición general en el mercado . Esta claridad le ayudará a reforzar lo que funciona y a corregir lo que no.

Compruebe si sus campañas de marketing, materiales y presencia online se ajustan a los gustos y expectativas cambiantes de su público objetivo.

Comprenda en profundidad las marcas de la competencia y ajuste su propia estrategia de marca para obtener una ventaja competitiva más sólida.

Convierta los comentarios de los clientes, los datos de ventas y las conclusiones de los grupos focales en información útil que perfeccione sus estrategias de marketing y mejore la experiencia del cliente.

¿Cuándo realizar una auditoría de marca?

A veces, se siente una cierta inquietud. Quizás su última campaña no tuvo el éxito que esperaba. Las conversaciones con el equipo de ventas se alargan y la gente en las redes sociales ya no se muestra tan entusiasmada como antes. Los clientes describen su producto de una forma que no se ajusta del todo a su visión y, mientras tanto, la competencia parece decir exactamente lo que los compradores quieren oír.

Todas estas son señales sutiles de que es hora de realizar una auditoría de marca.

En la gestión de marcas, los cambios externos pueden ser igual de reveladores: Forrester reveló recientemente que el 75 % de los compradores B2B tardan ahora más en tomar decisiones que hace un año. Esto significa que las marcas deben ajustar la forma en que se conectan y asegurarse de que su mensaje resulte personal y relevante.

🚩 Por lo tanto, esté atento a estas señales silenciosas que indican que es hora de realizar una auditoría de marca:

Menos compras repetidas por parte de clientes fieles.

Comentarios contradictorios o incoherentes en los diferentes canales

Conversaciones de venta más largas con compradores que tardan más tiempo en decidirse.

La presencia y la participación en las redes sociales están disminuyendo a pesar de los constantes esfuerzos de marketing.

Los competidores parecen estar más en sintonía con las necesidades de los clientes que sus propios mensajes.

Auditoría de marca en una línea: Definir metas → revisar activos internos → auditar puntos de contacto → medir la percepción → analizar a la competencia → redactar informe → asignar acciones. Qué le revela una auditoría de marca: qué promete su marca, qué experimentan los clientes y dónde se encuentra la brecha.

Cómo realizar una auditoría de marca (paso a paso)

Una marca puede parecer perfectamente adecuada a simple vista, pero estar alejándose silenciosamente de lo que los clientes realmente quieren. Una auditoría de marca le ayuda a hacer una pausa y profundizar más allá de las tareas diarias de marketing. A continuación le explicamos cómo empezar.

Paso 1: Defina las metas de su auditoría de marca.

Toda auditoría de marca significativa comienza con claridad. Antes de recopilar datos o revisar materiales de marketing, deténgase y pregúntese: ¿Por qué estamos haciendo esto ahora?

Quizás las ventas se hayan ralentizado a pesar del aumento de los esfuerzos de marketing. Quizás los comentarios de sus clientes le parezcan incoherentes.

Las auditorías sólidas definen resultados medibles desde el principio. Sus objetivos pueden ser:

Refuerce la coherencia de la marca en las redes sociales, los sitios web y los canales offline.

Mejore la fidelidad de los clientes identificando los puntos débiles de la experiencia del cliente.

Identifique las deficiencias en los mensajes de marca que confunden a su mercado objetivo.

Mida el sentimiento hacia la marca y la cuota de voz para evaluar la posición en el mercado.

📌 Ejemplo: Una marca de comercio electrónico de tamaño medio observó que las estadísticas de su sitio web mostraban un alto tráfico, pero bajas conversiones. Establecieron una meta de auditoría de marca para comprender si su identidad de marca y sus campañas de marketing se ajustaban a las expectativas de los clientes. Los KPI de reconocimiento de marca incluían las tasas de retención de clientes, el análisis del sentimiento a partir de los datos de las redes sociales y la cuota de voz de la competencia.

Recuerde que los KPI suelen variar en función de su modelo de empresa.

El informe «El estado del marketing» de HubSpot reveló que las marcas B2B obtuvieron el mayor retorno de la inversión de su sitio web, blog y esfuerzos de SEO, seguidos de las campañas pagadas en redes sociales y las herramientas de compras sociales.

Por su parte, en el caso de las marcas B2C, los elementos que obtuvieron mejores resultados fueron el marketing por correo electrónico, el contenido social de pago y el marketing de contenidos en general.

A continuación, se muestra una tabla más detallada que relaciona los modelos de negocio con los canales de mayor rendimiento y los KPI clave que se deben seguir durante una auditoría de marca:

Modelo de negocio KPI clave para las auditorías de marca B2B Tráfico del sitio web, posicionamiento SEO, generación de clientes potenciales, conversiones sociales pagadas, cuota de voz, sentimiento de marca, tasas de retención, NPS. B2C Interacción por correo electrónico, tasas de conversión, interacciones en redes sociales, ROI publicitario, valor del ciclo de vida del cliente, compras repetidas, recuerdo de marca, reseñas online. SaaS/Tecnología Inscripciones a pruebas gratis, tasa de abandono, adopción de productos, calidad de los clientes potenciales entrantes, conversiones de seminarios web, CSAT, comentarios sobre el Soporte. Comercio minorista/comercio electrónico Abandono del carrito, valor medio de los pedidos, frecuencia de compras repetidas, ROI de los influencers, clasificaciones en el mercado, valoraciones de las reseñas, opinión en las redes sociales. Agencias de servicios/consultoría Consultas en el sitio web, visibilidad en búsquedas, conversión de clientes potenciales en clientes, interacción en LinkedIn, satisfacción del cliente, tráfico de referencia, tasas de retención.

Sin embargo, a menudo, una auditoría de marca puede fracasar por una razón aburrida: el trabajo está disperso. Sus directrices se encuentran en un documento, las notas de las partes interesadas en otro, los resultados de las encuestas en una herramienta de formularios y las medidas a tomar se pierden en hojas de cálculo. Es decir, el trabajo se dispersa, lo que puede ralentizar las decisiones y dificultar la evaluación precisa de la situación actual de su marca.

Por eso ClickUp funciona bien para las auditorías de marca. ClickUp ayuda a los equipos al ser un espacio de trabajo de IA convergente donde los miembros del equipo y las partes interesadas externas pueden guardar notas de auditoría, comentarios, tareas e informes en un solo lugar.

💡 Consejo profesional: para mantener las metas de la auditoría de marca vinculadas al trabajo real (y no dispersas en notas), puede documentarlas en ClickUp Docs y luego convertir cada meta en elementos de seguimiento que su equipo pueda seguir. A partir de ahí, cree tareas de ClickUp para cada actividad de auditoría (fases como la revisión de los puntos de contacto, la realización de encuestas y el análisis de la competencia), asigne propietarios y añada fechas límite para que todas las metas de la auditoría de marca puedan supervisarse de forma eficaz.

Paso 2: Recopilar materiales internos de la marca

Antes de poder comprender cómo ve el mundo su marca, debe analizar cómo se ve a sí mismo. Esto significa recopilar los elementos que cuentan su historia desde dentro: las directrices de su marca, la declaración de misión e incluso las palabras que utilizan sus empleados cuando hablan de la empresa.

Estas son las raíces de su marca, y moldean silenciosamente cada experiencia del cliente.

🧠 ¿Sabías que: KPMG llevó a cabo un «Programa de Propósito», en el que los empleados respondieron a la pregunta «¿Qué significa mi trabajo para mí?». Más de 42 000 envíos se convirtieron en carteles que expresaban declaraciones de propósito personal como «Yo promuevo el avance de la ciencia» o «Yo ayudo a que las granjas crezcan». La iniciativa se convirtió en un ejemplo muy citado de alineación interna de marca bien terminada.

Pero no está solo a la hora de averiguar todo esto. La plantilla de pizarra de ClickUp con las directrices de marca facilita un poco este proceso.

Obtenga una plantilla gratuita Reúna y organice todo en un solo lugar con la plantilla de pizarra de ClickUp para directrices de marca.

Así es como le ayuda a ver el panorama completo:

Almacene los colores, las fuentes y los activos visuales de su marca en un solo lugar para acceder a ellos rápidamente.

Comparta su misión y sus valores con todo el equipo para que todos hablen el mismo idioma.

Colabore en tiempo real para actualizar las directrices y mantenerlas al día.

Mantenga todos sus materiales de marca perfectamente organizados, lo que le facilitará mantener la coherencia.

Paso 3: Evaluar los puntos de contacto externos de la marca

Bill Gates dijo una vez: ¡Es cierto!

Sus clientes más insatisfechos son su mayor fuente de aprendizaje.

Cada lugar en el que una persona se encuentra con su marca le dice algo sobre usted: su sitio web, una publicación en redes sociales, un anuncio en línea o incluso chatear con su equipo de soporte.

Empiece por ponerse en el lugar de su cliente objetivo. Imagine la primera vez que oyen hablar de usted y lo que ven cuando llegan a su sitio web. Fíjese en lo fácil que resulta realizar una compra y el tipo de ayuda que reciben después.

Cada uno de estos momentos es un punto de contacto. Algunos pueden ser cálidos y acogedores, mientras que otros pueden dejarles desconcertados o frustrados. Vale la pena prestar atención a ambos.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain puede ahorrarle horas de trabajo de auditoría de marca al extraer instantáneamente información de cientos de respuestas a encuestas, redactar informes de auditoría claros en documentos y crear automáticamente tareas para cada cambio necesario. Incluso responde a preguntas en tiempo real como «¿Qué puntos de contacto necesitan soluciones inmediatas?», para que pueda centrarse en tomar mejores decisiones de marca en lugar de quedarse atascado en el análisis de datos. Obtenga respuestas instantáneas de su ecosistema ClickUp con ClickUp Brain.

Paso 4: Evaluar la percepción de los clientes

Para comprender realmente su marca, necesita escuchar a las personas que la experimentan a diario. Recopilar opiniones le ayuda a ver cómo describen los clientes sus productos, si confían en sus mensajes y qué les hace elegirle a usted en lugar de a otros.

Las encuestas, las reseñas en línea e incluso el tono de las menciones en las redes sociales le ofrecen una vista fundamentada de los puntos fuertes de su marca y de los aspectos que los clientes desearían mejorar.

Con ClickUp Forms, puede recopilar encuestas de clientes y enviar los comentarios directamente a su flujo de trabajo. Cada envío puede crear una tarea automática, y puede utilizar ClickUp Automatizaciones para asignar propietarios y mover los comentarios a la fase adecuada en función de lo que alguien seleccione en el formulario.

Esto facilita la identificación de patrones y la asignación de acciones de seguimiento.

Mantenga las mejoras en marcha sin perder ninguna información valiosa utilizando los formularios de ClickUp.

📌 Ejemplo: imagina una marca de cuidado de la piel que quiere saber qué acogida tiene su mensaje de «belleza limpia». Envía una breve encuesta a través de ClickUp Forms en la que pregunta sobre la experiencia con el producto, la confianza y las sugerencias para nuevas líneas. Todas las respuestas se recogen en un tablero de «Auditoría de marca», etiquetadas como positivas, neutras o negativas. El equipo las revisa semanalmente, abordando rápidamente las preocupaciones y aprovechando los comentarios positivos.

Paso 5: Analizar la marca de la competencia para diferenciarse

En Reddit hay un interesante debate en el que alguien preguntó:

¿Cómo es posible que algunas marcas aparezcan en todas las búsquedas de marcas de sus competidores en Google Shopping?

Es un excelente recordatorio de que, en un mercado competitivo, las marcas observan activamente y responden a lo que hacen las demás.

Cuando analizas la marca de la competencia, no estás tratando de copiar a nadie. Estás buscando deficiencias. ¿Qué dicen que resuena en tu público con uso compartido? ¿Qué aspectos podrían estar pasando por alto y que tú podrías abordar de manera más eficaz o transparente? Este paso te ayuda a descubrir cómo se posiciona tu marca.

Empiece por examinar los sitios web, las páginas de redes sociales, los materiales de marketing y las campañas publicitarias de sus competidores. Preste atención a su tono, sus valores y las promesas que hacen. Compárelos con los mensajes y la identidad de su marca.

✅ Si su propuesta de valor empieza a parecerse a la de sus competidores, tal vez sea el momento de renovar su imagen.

👀 Dato curioso: todo el concepto de la gestión moderna de marcas comenzó con un simple memorándum. En 1931, Neil McElroy, de P&G, escribió un documento en el que proponía el rol del «brand man» (responsable de marca), y esa idea se convirtió en el modelo sobre el que se basa la gestión de marcas en todo el mundo hoy en día.

📖 Lea también: Las mejores opciones de software de gestión de marca

Paso 6: Recopile los resultados en un informe de auditoría de marca.

Ha recopilado opiniones. Ha analizado a la competencia. Ha trazado un mapa de todos los puntos de contacto con los clientes. Ahora llega el momento de reunir todo en un solo lugar.

Un informe de auditoría de marca es como un mapa para su próximo capítulo.

Con ClickUp Docs, su informe de auditoría de marca puede estar donde se realiza el trabajo, y no en un archivo que se queda obsoleto. Puede realizar la edición en tiempo real, dejar comentarios, asignar acciones e incluso convertir notas clave en tareas que se pueden rastrear.

También puede vincular documentos a tareas y mantener todo organizado en el hub de documentos, para que el informe final y el material de apoyo sean fáciles de encontrar más adelante.

Cree una visión compartida de su marca con ClickUp Docs

💡 Consejo profesional: Realice auditorías de marca más rápidas con ClickUp BrainGPT. Utilice su voz para dictar observaciones y actualizaciones con ClickUp BrainGPT Talk to Text. Cuando se audita una marca, la parte más lenta suele ser la «parte intermedia desordenada», con notas dispersas en documentos y comentarios repartidos en una docena de herramientas. ClickUp BrainGPT le ayuda a buscar en sus aplicaciones de trabajo y en la web y a terminar el trabajo el doble de rápido. Aquí tienes una breve panorámica de lo que puedes conseguir con ClickUp BrainGPT: Dicte notas de auditoría sobre la marcha con Talk to Text: Mientras revisa su sitio web, anuncios y presencia en las redes sociales, exprese sus observaciones en voz alta en lugar de escribirlas. Talk to Text convierte su voz en texto sin necesidad de usar las manos en ClickUp BrainGPT (o cualquier cuadro de texto), para que pueda registrar sus hallazgos rápidamente mientras aún se encuentra en contexto. Pida a ClickUp BrainGPT que resuma lo que ya ha recopilado: después de recopilar los comentarios de la encuesta y las notas internas, haga indicaciones a ClickUp BrainGPT preguntas como «Resuma las cinco quejas más recurrentes sobre nuestros mensajes» o «Cree una lista de inconsistencias en el tono de estos canales» y, a continuación, pegue el resultado en su informe de auditoría de marca. Busque rápidamente pruebas en sus herramientas conectadas: utilice la búsqueda empresarial de ClickUp BrainGPT para encontrar el documento, archivo o hilo exacto relacionado con una afirmación específica (por ejemplo, «Buscar el archivo de Google Drive con las últimas directrices de marca» o «Mostrar tareas relacionadas con las actualizaciones del tono del sitio web»). Elija el modelo adecuado para el trabajo: la búsqueda de ClickUp BrainGPT utiliza ClickUp Brain de forma predeterminada, pero puede cambiar de modelo (ChatGPT, Claude o Gemini) cuando desee un estilo de redacción o razonamiento diferente.

Paso 7: Defina los siguientes pasos y los elementos a tomar.

Una auditoría de marca solo tiene sentido si conduce al cambio. Una vez que haya recopilado información y compartido sus conclusiones, el siguiente paso es convertirlas en acciones claras. Piense en ello como en la creación de una lista de tareas pendientes para su marca. Actualice los mensajes. Renueve los elementos visuales. Lance nuevas encuestas a los clientes.

💡 Consejo profesional: Divida estas metas en tareas manejables, asigne propietarios y establezca cronogramas.

Con ClickUp Tareas, este proceso resulta sencillo y organizado. Puede crear una lista con todos los elementos, asignarlos a la persona adecuada y establecer plazos. Añada notas útiles, enlaces o adjuntos, y utilice estados como «Pendiente», «En curso» y «Terminado» para realizar un seguimiento del progreso.

Asegúrese de que cada comentario y tarea se convierta en un progreso real utilizando las tareas de ClickUp.

📌 Ejemplo: Tras completar una auditoría de marca, una startup tecnológica creó tareas de ClickUp para cada una de las mejoras que quería realizar, entre las que se incluían reescribir el texto del sitio web, actualizar su logotipo y programar nuevas sesiones de comentarios de los clientes. Utilizaron la vista Tablero para ver cómo las tareas se desplazaban por las columnas a medida que se completaban.

💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Agents para mantener la auditoría de marca en marcha (y dejar de perseguir actualizaciones). Cree agentes de IA personalizados con roles y responsabilidades definidas con ClickUp Agents. Si su auditoría involucra a múltiples revisores y departamentos, configure un ClickUp Super Agent como un compañero de equipo ligero para las «operaciones de auditoría». Los Super Agents pueden desencadenarse de forma manual o automática, pueden notificarle cuando el trabajo se retrasa y pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos basados en las instrucciones que usted les dé. También puede controlar a qué herramientas y fuentes de datos puede acceder el agente de ClickUp, quién puede ser el desencadenante y qué acciones se registran. Aquí tiene una configuración práctica que puede probar: Pida al agente que publique una actualización semanal del estado de la auditoría en su espacio de auditoría de marca (lo que está terminado, lo que está atrasado y lo que está bloqueado).

Haga que señale las entradas que faltan (por ejemplo, «análisis de la competencia no iniciado» o «respuestas de la encuesta no revisadas»). Úsela para elaborar una primera lista de acciones a partir de las notas de su informe de auditoría, de modo que su equipo comience con un conjunto estructurado de tareas en lugar de una página en blanco.

Lista de control para la auditoría de marca

En 1985, Coca-Cola realizó lo que parecía una audaz renovación al lanzar la New Coke. Las pruebas de sabor a ciegas mostraron una preferencia por la fórmula más dulce, pero los ejecutivos subestimaron lo mucho que la gente apreciaba la Coca-Cola original.

La reacción fue rápida y, en 79 días, Coca-Cola Classic volvió a las estanterías. Puede que ese momento haya ocurrido hace décadas, pero la lección sigue siendo válida: las auditorías le ayudan a detectar las pequeñas grietas antes de que se conviertan en desastres.

Revisión rápida del estado de la marca

He aquí una forma sencilla y práctica de comprobar si su marca se percibe tan fuerte en el exterior como lo es en el interior:

✅ La identidad visual es la misma en todas partes (logotipo, colores, fuentes). ✅ Los mensajes son coherentes en el sitio web, los correos electrónicos y los canales sociales. ✅ La marca se distingue claramente de la competencia. ✅ Los comentarios de los clientes coinciden con la imagen de marca deseada. ✅ Las promesas realizadas en marketing coinciden con las experiencias reales de los clientes.

Regla general: si marca dos o más elementos como «no», corrija primero la coherencia antes de dejar pendiente una actualización completa.

👀 Dato curioso: A mediados de la década de 2000, Burberry se enfrentaba a una imagen de lujo diluida debido al exceso de licencias y a la fluctuación de la coherencia de la marca. Bajo un nuevo liderazgo, una auditoría interna reveló una pérdida de su identidad fundamental. La marca racionalizó sus líneas de productos, volvió a internalizar las operaciones y se recentró en su icónica gabardina y su herencia británica.

El uso de plantillas y software de estrategia de marca facilita la recopilación de datos y la organización de los resultados, especialmente cuando se empieza de cero y nunca se ha realizado una auditoría de marca en el pasado reciente.

Aquí tiene algunas herramientas y plantillas listas para usar que le guiarán a lo largo de cada fase de la auditoría de marca, desde la recopilación de opiniones hasta la correlación de puntos de contacto y la elaboración de informes.

Planifique y documente su auditoría en una sola aplicación con ClickUp Docs y Pizarras.

Disfrute de un lugar tranquilo y céntrico para ordenar sus ideas con las pizarras blancas de ClickUp.

Ha recopilado una gran cantidad de comentarios. Ha revisado las reseñas, estudiado a la competencia, realizado encuestas a sus clientes y analizado el mensaje de su marca.

¿Y ahora qué?

Para la mayoría de los equipos, esta es la fase en la que las cosas se desmoronan silenciosamente. Por eso, el espacio donde almacena y da forma a su auditoría es tan importante como la propia auditoría.

Los equipos de marketing que utilizan ClickUp pueden crear informes de auditoría estructurados, redactar notas de reuniones y almacenar todas las referencias en un espacio de fácil búsqueda.

Los equipos pueden utilizar ClickUp Docs para redactar el informe de la auditoría (conclusiones, pruebas justificativas, recomendaciones) y, a continuación, utilizar ClickUp Whiteboards para correlacionar los puntos de contacto y conectar las ideas con los siguientes pasos. Esta combinación le ayuda a mantener unidos el proceso de lluvia de ideas y la ejecución, en lugar de dividirlos entre presentaciones, notas y listas de tareas.

También puede añadir tarjetas de tareas a sus pizarras, resaltar dependencias y establecer conexiones entre conocimientos y hitos.

📌 Ejemplo: una agencia creativa utilizó ClickUp Docs para redactar y perfeccionar su informe de auditoría, al tiempo que elaboraba un cronograma de los siguientes pasos en ClickUp Pizarra. Las partes interesadas pudieron comentar directamente en ambas herramientas, lo que garantizó que las decisiones se tomaran más rápidamente y que los elementos viables se convirtieran rápidamente en tareas dentro de ClickUp.

Recopile opiniones sinceras de los clientes con ClickUp Forms.

Antes de hablar de las herramientas, conviene recordar por qué las encuestas son tan importantes.

Las grandes marcas no se limitan a adivinar lo que quieren sus clientes. Preguntan y escuchan. Las encuestas le permiten escuchar la voz sin filtros de su público, lo que le proporciona información que ningún panel de análisis puede ofrecerle.

Con ClickUp Forms, puede aplicar ese mismo enfoque a la auditoría de su marca. Cree y envíe encuestas en cuestión de minutos, y vea cómo todas las respuestas se organizan de forma ordenada en ClickUp. Organice los comentarios por tema o opinión, asigne seguimientos y realice el seguimiento de las mejoras sin perder el contexto.

Convierta los comentarios estructurados en elementos concretos con ClickUp Formularios

📌 Ejemplo: una empresa de SaaS podría utilizar ClickUp Forms para realizar una encuesta posterior a la compra con el fin de comprender por qué los clientes se marchan tan pronto. Cada respuesta se convierte en una tarea, marcada para que el equipo adecuado la revise. En cuestión de semanas, podrían identificar un problema recurrente en la incorporación y resolverlo, convirtiendo los comentarios de los clientes en mejoras cuantificables en la retención.

📖 Lea también: Ejemplos de directrices de marca para ayudar a crear una marca inspiradora.

Realice el seguimiento del progreso con los paneles y los hitos de ClickUp.

Descubra una forma sencilla de ver cómo avanza su auditoría con los paneles de ClickUp.

Una auditoría de marca puede durar semanas, y el progreso se vuelve confuso rápidamente cuando las actualizaciones se publican en mensajes. Los paneles de ClickUp le permiten realizar la elaboración de informes personalizados para que pueda realizar el seguimiento de lo que se ha hecho, lo que está estancado y quién es responsable de cada cosa en una sola vista, sin tener que buscar actualizaciones de estado en todos los canales.

Si desea que su panel de control de auditoría de marca haga algo más que mostrar gráficos, puede añadir tarjetas de IA. Estas tarjetas de IA le permiten ejecutar una indicación de IA personalizada (AI Brain) o generar resúmenes ya preparados como AI StandUp, AI Team StandUp, AI Executive Summary y AI Project Update.

Las tarjetas AI pueden resultar especialmente útiles cuando los directivos desean obtener una vista rápida del estado de la auditoría de marca sin leer el informe completo. Puede añadir tarjetas AI a cualquier panel de control, volver a ejecutarlas a medida que cambia el trabajo e incluso ver el historial para que sus actualizaciones sean fáciles de seguir a lo largo del tiempo.

📽️ Vea un vídeo: ¿Quiere empezar a utilizar sus propios paneles personalizados? Aquí tiene una guía paso a paso que le guiará a lo largo de todo el proceso:

Celebra el progreso y mantén la motivación con ClickUp Hitos

Los hitos en ClickUp van un paso más allá. Le ayudan a señalar los puntos críticos de la auditoría, como terminar el análisis de la competencia o completar la revisión interna de la marca. Esto ayuda a su equipo a unirse en torno a estos momentos importantes. Puede ver los hitos directamente en sus diagramas de Gantt, en la vista Tablero o incluso en su panel, lo que le permite ver fácilmente lo cerca que está de su próximo gran logro.

📌 Ejemplo: un equipo de marketing utilizó los paneles de control de ClickUp para realizar un seguimiento de cada fase de su auditoría de marca. Las tasas de finalización de tareas, los elementos vencidos y las respuestas a las encuestas se actualizan en tiempo real. También establecieron puntos de referencia para cada fase, desde «Comentarios recopilados de los clientes» hasta «Informe final de la auditoría de marca».

Comprenda y mejore el rendimiento de su sitio web con Google Analytics y Search Console.

a través de Google

Una auditoría de marca sólida examina el rendimiento de su sitio web en los aspectos más importantes: los motores de búsqueda y la experiencia del usuario.

Google Search Console es su ventana a la visibilidad en las búsquedas. Revela qué palabras clave atraen visitantes a su sitio, cómo se posicionan sus páginas y si existen dificultades técnicas (como errores de rastreo o problemas de usabilidad móvil) que estén perjudicando su rendimiento.

Google Analytics continúa la historia a partir de ahí. Realiza un seguimiento de cómo los visitantes navegan por sus páginas, dónde pasan más tiempo y qué acciones conducen a conversiones.

💡 Consejo profesional: La mayoría de las auditorías se centran únicamente en métricas de alto nivel, como los clics y las sesiones. Profundice más. Configure filtros de Search Console para palabras clave de marca y sin marca. A continuación, en Analytics, cree segmentos para ver cómo se comporta cada grupo en el sitio. Esta vista por capas revela si su fortaleza de marca o su orientación de búsqueda necesitan más atención. Conecta la información de Google Analytics a tu flujo de trabajo de ClickUp: Visualice el rendimiento junto con otras métricas de auditoría con ClickUp Paneles .

Cree tareas para las páginas que necesitan optimización.

Realice el seguimiento de las mejoras de SEO a lo largo del tiempo.

Realice un seguimiento del sentimiento y las menciones de la marca con Mention y Brandwatch.

vía Mención

Las herramientas de seguimiento de opiniones como Mention y Brandwatch le ayudan a escuchar lo que la gente dice sobre usted en Internet.

Mention le envía notificaciones inmediatas cada vez que su marca o sus competidores aparecen en Internet. Le ayuda a responder rápidamente a los comentarios negativos, participar en debates positivos y detectar las tendencias emergentes antes de que cobren fuerza.

Brandwatch va más allá con el análisis de opiniones basado en IA, que clasifica las conversaciones en tonos positivos, neutros y negativos.

📖 Lea también: Cómo crear una hoja de ruta de marketing ganadora

Detecte los puntos fuertes y las deficiencias con plantillas.

Obtenga una plantilla gratuita Gestión de cada paso de su auditoría sin empezar desde cero con la plantilla de auditoría de marca de ClickUp.

La plantilla de auditoría de marca de ClickUp ayuda a los equipos a realizar auditorías de marca bien pensadas y estructuradas sin agobios. Tanto si estás revisando la coherencia de la marca como si estás evaluando cómo llega tu mensaje al público, aquí te mostramos cómo esta plantilla de branding aporta claridad y organización a cada paso:

Realice un seguimiento de los activos de marca, los mensajes y los puntos de contacto en un espacio centralizado.

Asigne tareas de auditoría a diferentes departamentos y supervise el progreso en tiempo real.

Utilice campos personalizados para identificar puntos fuertes, deficiencias y comparaciones con la competencia para facilitar la elaboración de informes.

Por su parte, la plantilla ClickUp Brand Book ayuda a las empresas a definir y mantener una identidad de marca sólida y unificada. Reúne sus elementos visuales y valores fundamentales en un espacio organizado, lo que ayuda a los equipos y a las partes interesadas a alinearse con una visión común.

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrese de que cada elemento de marketing refleje su marca de forma coherente utilizando la plantilla del libro de marca de ClickUp.

Así es como esta plantilla puede ayudarle:

Organice los activos de marca, como logotipos, colores y fuentes, para acceder a ellos rápidamente.

Documente el tono, los mensajes y las directrices visuales para orientar a su equipo.

Realice un seguimiento del progreso a medida que crea y perfecciona los materiales de marca para las campañas.

🎥 Si su auditoría de marca ha revelado deficiencias en la voz, los mensajes o la coherencia de las publicaciones, este vídeo le muestra cómo la IA puede ayudarle a poner en práctica esos hallazgos más rápidamente.

Buenas prácticas para la auditoría de marca

La clave para una auditoría completa es abordarla de forma reflexiva. Unas pocas prácticas inteligentes pueden marcar la diferencia entre un informe que se queda en un cajón y otro que realmente refuerza su marca.

✅ Defina metas claras antes de empezar para que su auditoría se mantenga centrada y sea viable✅ Involucre a diferentes equipos de marketing, ventas y soporte al cliente para captar todas las perspectivas✅ Utilice herramientas como Brandwatch Academy o los informes Forrester Wave para comparar su marca con los líderes del sector✅ Programe auditorías periódicas para adelantarse a los cambios del mercado y a las expectativas cambiantes de los clientes.

👀 Dato curioso: A principios de la década de 2000, LEGO estaba al borde del colapso. Una profunda auditoría interna de la marca reveló que se habían alejado demasiado de lo que los había convertido en un icono: los juegos basados en ladrillos. Los resultados les ayudaron a reorientarse, lo que condujo al renacimiento de LEGO que conocemos hoy en día.

Ejemplos de auditorías de marca exitosas

A veces, la mejor manera de comprender el poder de una auditoría de marca es verla en acción. Cada uno de los ejemplos de auditoría de marca que se muestran a continuación muestra cómo marcas muy conocidas transformaron su identidad y estrategia mirando hacia dentro:

1. Mailchimp: Superando los límites de la bandeja de entrada de correo electrónico

En 2018, Mailchimp había pasado de ser una simple herramienta de marketing por correo electrónico a convertirse en una plataforma de marketing completa, pero su marca seguía diciendo «boletines informativos por correo electrónico». Los clientes fueron los primeros en darse cuenta de la desconexión.

A través de encuestas y comentarios de los clientes, Mailchimp descubrió algo liberador: los usuarios ya no lo veían solo como una herramienta de correo electrónico. Los propietarios de pequeñas empresas describieron Mailchimp como lo que les ayudaba a «parecer más profesionales y crecer». Esa idea se convirtió en la base de su cambio de marca.

En colaboración con la agencia de branding Collins, Mailchimp tomó algunas decisiones audaces. Mantuvieron su peculiar mascota, Freddie (simplificada para su uso moderno), mientras que otras empresas tecnológicas abandonaban la personalidad en favor de un minimalismo elegante. Introdujeron una nueva tipografía lúdica (Cooper Light, una fuente de los años 20 en un mundo sans-serif), ampliaron su paleta de colores y cambiaron el mensaje de «Envía mejores correos electrónicos» a «Construye tu marca. Vende más productos».

¿El resultado? Un aumento del 200 % en la participación de los usuarios en un año. Y en 2021, Intuit adquirió Mailchimp por aproximadamente 12 000 millones de dólares, lo que demuestra cómo una auditoría de marca realizada en el momento oportuno puede generar un valor enorme.

Conclusión clave: La auditoría de Mailchimp reveló que los clientes ya los habían reposicionado mentalmente. El cambio de marca simplemente se ajustó a la realidad, al tiempo que reforzó la peculiar personalidad que los hizo tan queridos en primer lugar.

2. Nike: cuando los datos eclipsaron la narración

Nike construyó su marca basándose en narrativas emocionales, con campañas como «Find Your Greatness» y la colaboración con Colin Kaepernick, que desencadenaron conversaciones culturales. Pero en 2024, los analistas del sector se dieron cuenta de que algo había cambiado.

Bajo el liderazgo anterior, Nike había dado un giro radical hacia las ventas digitales directas al consumidor y el marketing de resultados. El antiguo director de marca, Massimo Giunco, resumió públicamente el problema: el equipo de marca había pasado «del marketing de marca al marketing digital y de la mejora de la marca a la activación de las ventas».

Las cifras lo decían todo. A finales de 2024, los ingresos de Nike habían disminuido un 8 % interanual hasta alcanzar los 12 400 millones de dólares, con una caída del 13 % en las ventas digitales. El seguimiento de la marca mostró que la preferencia de los consumidores había descendido aproximadamente un 6 % en seis meses, lo que se traducía en unos 8 millones de personas menos que elegían Nike frente a la competencia.

En diciembre de 2024, el nuevo director ejecutivo, Elliott Hill, anunció un reajuste estratégico: «Estamos empezando a trasladar fondos del marketing de resultados al marketing de marca. Invertiremos en nuestros campos de actuación, porque es ahí donde impulsamos la innovación de nuestros productos, nuestra novedad y nuestra distinción».

Nike se está reestructurando en torno a la publicidad emocional y narrativa que originalmente la convirtió en un icono cultural, al tiempo que reduce los descuentos de promoción para recuperar su posición premium.

Conclusión clave: La situación de Nike demuestra que incluso las marcas más sólidas pueden desviarse cuando dan prioridad a las métricas a corto plazo frente a la construcción de la marca a largo plazo. Su continuo reajuste es un recordatorio de que las auditorías de marca no son solo para empresas en dificultades, sino que son esenciales para los líderes del mercado que quieren seguir siéndolo.

3. Columbia Sportswear: Rompiendo con la «monotonía»

En agosto de 2025, Columbia Sportswear lanzó su primera gran plataforma de marca en una década, resultado de una reflexión interna sobre cómo su marketing se había vuelto indistinguible del de sus competidores.

El equipo de marketing de la marca llevó a cabo un ejercicio revelador: recopiló seis anuncios de la competencia en una sola diapositiva y ocultó los logotipos. Todos los anuncios tenían el mismo aspecto: vistas panorámicas, cielos soleados, condiciones impecables, modelos serios. «En los últimos 20 años, la categoría de actividades al aire libre se ha homogeneizado», afirmó Matt Sutton, director de marketing de Columbia. «Todos se imitan entre sí y hacen lo mismo». ( Marketing Brew )

La auditoría de Columbia también reveló una información crucial sobre los clientes: incluso los atletas profesionales se sienten ansiosos por lo que puede salir mal al aire libre. En lugar de ignorar esos temores con imágenes perfectas, Columbia decidió abordarlos de frente.

La campaña resultante, «Engineered for Whatever» (Diseñado para cualquier cosa), muestra a excursionistas que son atacados por serpientes, tropiezan con baches ocultos y se enfrentan a la Parca. La marca contrató a especialistas para probar el equipo en situaciones extremas: colgados sobre aguas infestadas de caimanes, atados a quitanieves, rodando cuesta abajo dentro de bolas de nieve gigantes.

Columbia también renovó su identidad visual con una nueva tipografía, un logotipo modernizado y un sistema de colores actualizado. El cambio representa lo que los ejecutivos denominaron «probablemente nuestra inversión más significativa en marketing de marca en cinco años».

Conclusión clave: La auditoría de Columbia reveló que ir sobre seguro les había hecho invisibles. Al volver al espíritu irreverente y humorístico de su publicidad de los años 80 y 90, se están labrando una posición distintiva en un mercado saturado.

Convierta su auditoría de marca en acción

Una marca fuerte no surge por casualidad. Se necesitan valores empresariales claramente comunicados, un plan de marketing sólido con objetivos comerciales claros y una propuesta de venta única para que su marca destaque entre la competencia.

Algunos equipos se basan en grupos focales de clientes y en el análisis de sus comentarios, mientras que otros se centran en crear mejores experiencias de marketing de contenido para los clientes. Las marcas también utilizan encuestas en redes sociales y herramientas de seguimiento de la interacción con los clientes para comprender su opinión.

Pero, ¿y si pudiera mejorar la posición de su marca, recopilar todos los datos de sus campañas y definir los valores fundamentales de su marca de forma más eficaz utilizando una única herramienta?

ClickUp es ese ecosistema único que puede ayudarle a alcanzar sus metas de marca.

Desde recopilar comentarios con formularios hasta correlacionar los resultados en pizarras y realizar el seguimiento del progreso en paneles, ClickUp te ayuda en cada paso de la auditoría de marca. También te ayuda a documentar todo, desde la interacción de tus cuentas en redes sociales hasta los diseños de marca reelaborados en documentos colaborativos.

Si está listo para tomar el control del futuro de su marca, ¡regístrese en ClickUp gratis!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una auditoría de marca analiza el panorama general de cómo perciben las personas su marca, si es coherente y cómo se compara con la competencia. Una auditoría de marketing se centra más específicamente en el rendimiento de sus campañas y mensajes. Piense en la auditoría de marca como la historia que cuenta y en la auditoría de marketing como la forma en que la cuenta.

La mayoría de los equipos se benefician de realizar una auditoría de marca una vez al año. Pero si está pasando por un gran cambio, como un cambio de marca, un cambio de público o una caída en las ventas, vale la pena hacerlo antes para detectar cualquier desajuste.

Por supuesto. De hecho, las pequeñas empresas suelen ser las que más se benefician. Incluso con un presupuesto limitado, una auditoría de marca le ayuda a comprender cómo le percibe su público, qué es lo que les llama la atención y en qué aspectos puede destacar.

Algunos de los aspectos clave de seguimiento son el conocimiento de la marca, la satisfacción de los clientes (mediante encuestas), la interacción con el sitio web (como la tasa de rebote o las conversiones), la opinión en las redes sociales y la comparación con la competencia. La combinación adecuada depende de sus metas, pero estos aspectos proporcionan una visión completa.

Depende. Puede realizar una auditoría interna utilizando herramientas y plantillas gratuitas como las de ClickUp, o puede contratar a un consultor o agencia de marca, que puede cobrarle entre 5000 y 50 000 dólares, dependiendo del alcance y la profundidad. La clave es adaptar el esfuerzo a su fase de crecimiento.

Aunque ambos términos se utilizan indistintamente, una auditoría de marca suele ser más detallada y basarse más en datos. Una evaluación de marca suele ser más rápida y general, más parecida a un pulso, mientras que una auditoría profundiza más en la identidad, la estrategia, la percepción y el rendimiento.