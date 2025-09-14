Las 13 mejores herramientas de CRM para el sector de la construcción para optimizar los proyectos y la gestión de clientes

Los plazos incumplidos, las disputas de pago y las actualizaciones dispersas de los proyectos pueden descarrilar incluso a los mejores equipos de construcción. Los problemas menores pueden convertirse en costosos retrasos cuando los calendarios, los permisos y las comunicaciones con los clientes están desorganizados.

El software CRM para la construcción lo integra todo: centraliza los datos de los proyectos, realiza el seguimiento del progreso, organiza tu cartera de proyectos y mantiene a los clientes informados en tiempo real.

Hemos seleccionado las herramientas líderes que permiten a los equipos de construcción ahorrar tiempo, conseguir contratos más rápido y terminar cada proyecto sin sobrecostes. ✅

¿Qué debe buscar en un CRM para el sector de la construcción?

A la hora de elegir un CRM para tu empresa de construcción, ten en cuenta las siguientes funciones clave que permiten tomar decisiones basadas en datos:

Seguimiento de proyectos: Elige CRM que gestionen más que solo contactos: realiza un seguimiento de los trabajos, los cronogramas, los permisos y las órdenes de cambio para tomar decisiones más inteligentes

Comunicación: Garantiza una comunicación fluida con clientes y subcontratistas gracias al uso compartido de calendarios y el progreso de los proyectos con un solo clic.

Presupuestos y propuestas: Utiliza herramientas con plantillas integradas, firmas digitales y seguimiento para agilizar la presentación de ofertas

Planificación: Elige CRM que centralicen la planificación de tareas, equipos de trabajo y maquinaria mediante calendarios visuales

Acceso móvil: opta por herramientas adaptadas a dispositivos móviles para que los equipos puedan actualizar el estado de los trabajos, fichar o subir fotos desde la obra

Almacenamiento de documentos: Guarda planos, permisos, contratos y fotos en un espacio seguro y organizado

Facturación y contabilidad: Busca funciones integradas de facturación, seguimiento de pagos e integraciones contables para mejorar el flujo de caja

El CRM para el sector de la construcción de un vistazo

A continuación, te ofrecemos un breve resumen de los mejores CRM para el sector de la construcción con los que podrás realizar el seguimiento y gestionar nuevos clientes potenciales de forma eficaz:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios ClickUp Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones que necesiten un CRM unificado para la gestión de proyectos y clientes CRM y gestión de proyectos todo en uno: documentos, tareas, análisis, cronogramas, automatizaciones, IA, paneles, control de tiempo, chat y acceso para invitados Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Buildertrend Contratistas generales y gestores de proyectos, desde pequeños hasta grandes, que coordinan a los subcontratistas y los calendarios Portal de clientes, planificación, registros diarios, gráficos de Gantt, gestión de equipos, pagos en línea, elaboración de presupuestos Precios personalizados Procore CRM Grandes empresas de construcción y corporaciones que gestionan carteras complejas con múltiples proyectos Gestión de carteras, seguimiento de costes, control de contratos, procesos personalizados, comunicación centralizada Precios personalizados JobNimbus Equipos de construcción de exteriores (techos, revestimientos) de tamaño pequeño a mediano que necesitan acceso sobre el terreno Tableros de arrastrar y soltar, aplicación móvil, estimadores visuales, flujos de trabajo automatizados y tableros de facturación Precios personalizados Contratista Capataz Pequeñas empresas y contratistas que buscan soluciones con muchas funciones y asequibles Más de 60 módulos (seguridad, solicitudes de información, hojas de horas), seguimiento de clientes potenciales, herramientas financieras integradas, app, aplicación Los planes de pago empiezan desde: 49 $ al mes por usuario Followup CRM Contratistas y empresas especializadas (de cualquier tamaño) centrados en las ventas que necesiten automatizar su cartera de proyectos Paneles de control visuales, seguimiento de ofertas, seguimientos automatizados, puntuación de clientes potenciales, informes de actividad Los planes de pago empiezan desde: 4500 $ al año CoConstruct Constructores de viviendas personalizados, empresas de reformas y equipos de proyectos residenciales (de pequeño a mediano tamaño) Presupuestos, selección de clientes, plantillas de propuestas, seguimiento de la mano de obra y panel de control administrativo para administradores Precios personalizados Pipedrive Equipos pequeños y profesionales independientes centrados en el seguimiento sencillo de las ventas Flujos de trabajo Kanban, entradas guidadas, captura de clientes potenciales mediante chatbot, flujos de trabajo personalizados Los planes de pago empiezan desde: 19 $ al mes por usuario CRM de HubSpot Startups, autónomos y pequeñas empresas que necesitan servicios y marketing integrados Plantillas de correo electrónico, formularios, campañas omnicanal, chat en vivo, captura de clientes potenciales, análisis Gratis; los planes de pago empiezan desde: 20 $ al mes por usuario Salesforce Corporaciones y grandes constructoras que necesitan una personalización y unas integraciones avanzadas Flujos de trabajo personalizados, automatizaciones avanzadas, integraciones, paneles de control a medida e información basada en IA Precios personalizados PlanSwift Presupuestadores y jefes de gestión de proyectos (de cualquier tamaño) especializados en mediciones de planos Cálculos visuales, conjuntos personalizados, exportación a CRM/Excel, mediciones a escala Los planes de pago empiezan desde: 2000 $ al año por usuario Jobber Equipos de servicio de campo de tamaño pequeño a mediano (electricistas, fontaneros, equipos móviles) Optimización de rutas, facturación instantánea, chatbot con IA, seguimiento de nóminas y calendario visual Los planes de pago empiezan desde: 30 $ al mes por usuario AccuLynx Las empresas de techado (tanto pequeñas como grandes) están ampliando sus operaciones y realizando la automatización de los flujos de trabajo Flujo de trabajo integral, mediciones aéreas, firma electrónica de contratos, seguimiento de clientes potenciales, módulos de producción Precios personalizados

👀 ¿Sabías que...? Tu productividad comercial puede mejorar entre un tres y un cinco por ciento simplemente mediante la automatización de los procesos de CRM y ventas con IA.

El mejor CRM para el sector de la construcción

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Ahora veamos qué solución podría adaptarse mejor a sus necesidades y por qué. Estas son las mejores herramientas de CRM ideales para sus necesidades de gestión de la construcción:

1. ClickUp (el mejor para la gestión integral de proyectos y clientes)

Realiza un seguimiento de los clientes potenciales, gestiona los seguimientos y mantén todo tu proceso de ventas en marcha con el software de gestión de proyectos y CRM de ClickUp.

ClickUp es la aplicación todo en uno para el trabajo —que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat— impulsada por IA para ayudarte a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Desde el seguimiento de clientes potenciales y la gestión de datos de clientes hasta la supervisión del progreso de los trabajos y la coordinación de equipos sobre el terreno, ClickUp for CRM unifica la gestión de las relaciones con los clientes con el resto de tus flujos de trabajo, eliminando la necesidad de utilizar múltiples herramientas inconexas.

Con la plantilla de CRM de ClickUp, puedes gestionar contactos, fases de ventas y proyectos sin tener que empezar desde cero.

Consigue una plantilla gratuita Personaliza tu CRM para la construcción con la plantilla de CRM de ClickUp

Esta plantilla te permite:

Centraliza los datos de contacto de los clientes, las listas de tareas pendientes, las notas y el historial de comunicaciones en un único lugar organizado

Prioriza las tareas y los seguimientos según la fase de venta o el tipo de cliente

Utiliza vistas predefinidas (como Lista o Proceso de ventas) para encontrar lo más importante rápidamente

Aprovecha los campos personalizables para títulos de trabajo, sectores y tipos de elementos de CRM para adaptarlos a tu flujo de trabajo

Visualiza el progreso e identifica los cuellos de botella con herramientas como diagramas de Gantt y paneles.

Las plantillas de CRM de ClickUp están pensadas para utilizarse junto con ClickUp CRM, de modo que puedas mejorar la retención de clientes, acelerar los acuerdos y aumentar los ingresos de la forma más sencilla y eficiente posible.

💡 Consejo profesional: Elige las vistas que mejor se adapten a tu flujo de trabajo: Lista, Kanban, Calendario o vistas personalizadas como «Clientes en riesgo» o «Proyectos activos». Puedes definir estados personalizados (por ejemplo, «Propuesta enviada» o «En curso») y utilizar campos personalizados para registrar detalles clave como la dirección de la obra, el presupuesto o el tipo de proyecto.

Automatiza los flujos de trabajo y realiza el seguimiento visual del progreso

Automatiza los flujos de trabajo del equipo con ClickUp Automatizaciones

ClickUp Automations elimina el trabajo administrativo repetitivo al asignar automáticamente a los miembros del equipo, actualizar estados o enviar recordatorios a medida que avanzan los proyectos. Con ClickUp Tasks, puedes delegar responsabilidades, establecer plazos y supervisar el progreso de cada fase de tu proyecto de construcción fácilmente, todo en un solo lugar. La funcionalidad de arrastrar y soltar facilita la organización y reasignación de tareas a medida que cambian las necesidades del proyecto, lo que garantiza que tu equipo siempre sepa en qué trabajar a continuación.

Con las dependencias de tareas de ClickUp, puedes establecer el orden exacto de las operaciones, asegurándote de que la preparación de la obra, las inspecciones y los traspasos se realicen en la secuencia correcta.

Establece un orden claro de operaciones con las dependencias de tareas

Si se produce algún cambio o retraso, ClickUp te lo notificará de inmediato para que tu equipo pueda adaptarse rápidamente y mantener la obra según lo previsto.

Obtén información basada en IA

Los agentes de ClickUp, como los agentes de integración de datos de CRM, te ayudan a sincronizar tu CRM con herramientas como el correo electrónico o los formularios web, actualizando automáticamente los registros a medida que llega nueva información. Si necesitas actualizaciones en tiempo real, ClickUp Brain analiza tu entorno de trabajo de ClickUp para responder preguntas, sugerir los siguientes pasos y resumir el progreso del cliente, todo bajo demanda y en una sola plataforma.

Resumir la actividad de tus proyectos, identificar tendencias y señalar los elementos que requieren atención con la IA laboral más completa del mundo, ClickUp Brain.

Por ejemplo, puedes preguntar por el estado de una obra, la última comunicación con el cliente o las tareas pendientes y obtener respuestas al instante.

Además, puedes utilizar ClickUp Brain Max para dictar actualizaciones de la obra, notas de clientes o elementos de la lista de tareas pendientes sin necesidad de usar las manos. Tu entrada de voz se transcribe al instante, se enlaza con la tarea o el registro del cliente correspondiente y se pone a disposición de tu equipo, lo que resulta ideal para contratistas ocupados que trabajan en el campo.

Combínalo con las funciones incluidas en ClickUp para equipos de construcción y tendrás un CRM integral basado en IA que mejora la eficiencia operativa de la construcción al tiempo que atiende a tus clientes.

Descubre cómo ClickUp puede transformarse en un CRM completo y a medida para el sector de la construcción, que mantiene los clientes potenciales, los contratos, los clientes y el estado de los proyectos en un solo lugar para que nunca te pierdas un seguimiento.

Una forma mejor de gestionar los trabajos de construcción

Ya sea gestionando las primeras interacciones con los clientes potenciales o las entregas finales, ClickUp te ayuda en tu flujo de trabajo con funciones como diagramas de Gantt, mapas mentales y resúmenes detallados de los proyectos. Puedes asignar tareas, establecer plazos, supervisar el uso de recursos y visualizar cada parte del proyecto para asegurarte de que se mantenga dentro del calendario y del presupuesto.

Lleva un control de tiempo, colabora y consigue más resultados

Incluso puedes realizar el seguimiento del tiempo directamente en ClickUp o utilizar integraciones como Clockify para controlar las horas dedicadas a cada tarea o proyecto. Los recordatorios y alertas integrados ayudan a tu equipo a estar al día de los plazos y los hitos clave.

Genera informes, gestiona las horas facturables y controla mejor la productividad del equipo y la planificación de recursos con ClickUp Control de tiempo

La comunicación en tiempo real es fundamental en la gestión de proyectos de construcción y en el CRM. ClickUp Chat y ClickUp Docs mantienen a todo el mundo al tanto de lo que ocurre, tanto en la oficina como en la obra.

Realiza un seguimiento y colabora en el chat, los documentos, los estados y las tareas en tiempo real con ClickUp Construction Management

Puedes @mencionar a compañeros de equipo, asignar comentarios o realizar el uso compartido de archivos de proyectos al instante. Esto facilita la colaboración en solicitudes de información, órdenes de cambio, presentaciones y comentarios generales, lo que reduce los malentendidos y mejora la eficiencia general del trabajo.

Para clientes y subcontratistas, el acceso de invitado con permisos personalizables garantiza que todos estén informados sin exponer información confidencial.

📮 ClickUp Insight: El 46 % de los trabajadores del conocimiento depende de una combinación de chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación del equipo solo para llevar un control de su trabajo. Para ellos, el trabajo está disperso en plataformas inconexas, lo que dificulta mantenerse organizado. Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp lo unifica todo. Con funciones como la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, las notas de ClickUp, el chat de ClickUp y ClickUp Brain, todo tu trabajo queda centralizado en un solo lugar, es fácil de buscar y está perfectamente conectado. Despídete de la sobrecarga de herramientas y da la bienvenida a la productividad sin esfuerzo.

Las mejores funciones de ClickUp

Controla el estado de los proyectos, la conversión de clientes potenciales y el estado del presupuesto de un vistazo con los paneles de ClickUp

Planifica visualmente las fases de los proyectos y los procesos de ventas con las pizarras de ClickUp

Registra y resume las llamadas con los clientes o las reuniones en obra con ClickUp AI Notetaker

Guarda todas las interacciones con los clientes, los documentos de los proyectos, los contratos y las comunicaciones en un solo lugar para facilitar el acceso y la consulta.

Desglosa cada proyecto de construcción fase por fase utilizando la plantilla de gestión de la construcción de ClickUp para guiar a los equipos desde la preparación hasta la finalización.

Mejora la satisfacción y la fidelización de los clientes garantizando una comunicación oportuna, actualizaciones transparentes de los proyectos y un seguimiento organizado.

Limitaciones de ClickUp

Requiere un periodo de aprendizaje durante la configuración inicial y la personalización, especialmente para los equipos que no están familiarizados con el software de gestión de proyectos.

Ofrece funciones limitadas en dispositivos móviles en comparación con las versiones web y de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp es mi opción preferida para realizar el seguimiento y organizar los presupuestos de construcción de nuestra empresa. Me gusta poder personalizar las categorías y las columnas con facilidad. También me gusta la opción de filtrado para la elaboración de informes a mi equipo de operaciones.

ClickUp es mi opción preferida para realizar el seguimiento y organizar los presupuestos de construcción de nuestra empresa. Me gusta poder personalizar las categorías y las columnas con facilidad. También me gusta la opción de filtrado para la elaboración de informes a mi equipo de operaciones.

2. Buildertrend (Ideal para la gestión de cronogramas y subcontratistas)

a través de Buildertrend

¿Necesitas ajustar la forma en que te coordinas con tus proveedores y clientes? Buildertrend ofrece registros diarios, gestión de equipos y programación de trabajos para ayudarte a tomar decisiones rápidamente. También dispones de un espacio específico para organizar tu lista de subcontratistas, lo que facilita la gestión de las relaciones e identifica nuevas oportunidades de ingresos.

El CRM para la construcción también visualiza el progreso mediante diagramas de Gantt, lo que permite realizar actualizaciones en tiempo real para todos tus clientes. Buildertrend también cuenta con una función de planificación inteligente que ayuda a asignar actividades y notificar al personal disponible al instante. Además, incluye funciones de presupuestación inteligente y gestión de materiales, y se integra con QuickBooks, Xero, Google Calendar, Dropbox, Procore y Zapier para una supervisión fluida de los proyectos y las finanzas.

Las mejores funciones de Buildertrend

Comparte las actualizaciones y aprobaciones de los proyectos a través de su portal de clientes personalizado.

Realiza y acepta pagos en línea, e incluso realiza ajustes para servicios de seguros con funciones de presupuestación integradas

Mejora la trazabilidad de las tareas in situ al sincronizar automáticamente los pedidos de compra y de modificación.

Limitaciones de Buildertrend

Ofrece una interfaz compleja que puede resultar poco intuitiva a la hora de navegar por ella

Requiere que todos los proveedores se incorporen a cada proyecto de construcción para permitir una visualización completa

Precios de Buildertrend

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Buildertrend

G2: 4,2/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2500 opiniones)

👀 ¿Sabías que...? Incorporar un software de planificación basado en IA a tus flujos de trabajo puede aumentar la productividad en un 30 %, disparar los niveles de satisfacción, ayudarte a cobrar más rápido y abrirte las puertas a más oportunidades de negocio.

📖 Lee también: Métodos habituales de ejecución de proyectos de construcción para arquitectos

3. Procore CRM (Ideal para la gestión de carteras y el seguimiento de costes a nivel empresarial)

a través de Procore CRM

Si gestiona un gran volumen de proyectos de construcción, Procore CRM es una excelente opción. Centraliza toda su cartera de proyectos, agiliza la previsión de ingresos y le ofrece una visibilidad completa de todos los costes.

Esta plataforma basada en la nube es ideal para empresas con equipos remotos. Sus paneles de control de proyectos facilitan el uso compartido de información visual sobre clientes potenciales y trabajos en curso. También incluye gestión de contactos y seguimiento del proceso de ventas, y se integra directamente con las herramientas de planificación de proyectos de Procore para garantizar una transición fluida desde la venta hasta la entrega.

Las mejores funciones de Procore CRM

Realice un seguimiento preciso de las oportunidades de negocio gracias a su canal de ventas CRM personalizado y a su panel de elaboración de informes.

Registra correos electrónicos, notas de reuniones y decisiones en un cronograma del CRM con sus herramientas de comunicación centralizadas

Realiza la previsión de ingresos con mayor precisión gracias a sus análisis a nivel de cartera vinculados directamente a la actividad de licitaciones

Intégralo con los flujos de trabajo de los proyectos para lograr una coordinación perfecta

Limitaciones de Procore CRM

Carece de funciones de gestión de carteras adecuadas para pequeñas empresas

Requiere una configuración y una puesta en marcha que llevan mucho tiempo debido a su complejidad de nivel de corporación

Precios de Procore CRM

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Procore CRM

G2: 4,6/5 (más de 3300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Procore CRM?

Una reseña de G2 dice:

Las herramientas financieras de Procore son potentes, y los propietarios pueden gestionar toda su cartera de proyectos en un solo lugar […] Los flujos de trabajo son buenos, pero deben mejorarse para que puedan ser personalizados por contrato, no solo por proyecto.

Las herramientas financieras de Procore son potentes, y los propietarios pueden gestionar toda su cartera de proyectos en un solo lugar […] Los flujos de trabajo son buenos, pero deben mejorarse para que puedan ser personalizados por contrato, no solo por proyecto.

4. JobNimbus (Ideal para la gestión de proyectos y la construcción de exteriores)

a través de JobNimbus

¿Quiere buscar clientes potenciales sin que ello afecte a la ejecución de los trabajos? JobNimbus es una excelente opción para las empresas de construcción, especialmente para los equipos de construcción de exteriores. Incluye tableros de trabajos de arrastrar y soltar para que los equipos se pongan en marcha rápidamente sin riesgo de solapamientos.

Su correo electrónico integrado y las actualizaciones instantáneas para los clientes también son ideales para tareas al aire libre con plazos fijos, como la instalación de vallas y canalones. Además, un estimador visual ayuda a elaborar y presentar presupuestos precisos para mejorar la retención de clientes. También ofrece herramientas de seguimiento de proyectos, cálculo de costes, gestión de clientes potenciales, programación de tareas y comunicación de equipo para coordinar todas las operaciones.

Las mejores funciones de JobNimbus

Revisa la facturación, las facturas y los trabajos pendientes con tableros de facturación específicos

Convierte los clientes potenciales más rápido con automatizaciones rápidas integradas en formularios web, plantillas de correo electrónico y ajustes de notificaciones

Mantén informados tanto a los propietarios como a los subcontratistas con un panel de trabajo en tiempo real

Limitaciones de JobNimbus

Carece de opciones de automatización personalizables para flujos de trabajo más adaptados a sus necesidades

Presenta incidencias ocasionales y problemas de navegación en la experiencia de la aplicación móvil

Precios de JobNimbus

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de JobNimbus

G2: 4,7/5 (más de 65 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 450 opiniones)

📖 Lee también: Plantillas gratuitas para la gestión de la construcción

a través de Contractor Foreman

El siguiente es Contractor Foreman, una herramienta de gestión de la construcción conocida por sus funciones asequibles. Más allá de su precio, sus 35 herramientas integradas cubren todo, desde el cálculo de costes y la planificación de los trabajos hasta el seguimiento de la seguridad.

También incluye paneles de control para la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de la comunicación con los clientes y el estado de las propuestas. Su interfaz intuitiva y su app, aplicación, lo hacen muy práctico para los responsables sobre el terreno. Es una opción fácil de usar para pequeños contratistas.

Las mejores funciones de Contractor Foreman

Gestiona todo el proceso de ventas con un seguimiento de clientes potenciales enlazado con las propuestas y los archivos de proyecto

Aprovecha las herramientas financieras integradas, como presupuestos, facturación y control de tiempo, sin necesidad de integraciones de terceros.

Accede a tu gestión de relaciones con los clientes desde cualquier lugar con una app móvil diseñada para la coordinación entre la oficina y el terreno.

Limitaciones de Contractor Foreman

Ofrece funciones de elaboración de informes limitadas que pueden resultar demasiado básicas para necesidades avanzadas

Carece de opciones de personalización en la interfaz para ofrecer experiencias de usuario personalizadas

Precios de Contractor Foreman

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 720 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Contractor Foreman?

Una reseña de Capterra dice:

Es una herramienta estupenda para cualquier empresa, la usamos a diario. Podemos hacer de todo, desde presupuestos, facturación y gestión de proyectos hasta el almacenamiento general de información dentro de Contractor Foreman. Bastante fácil de usar y aprender, lo recomiendo encarecidamente […] No se pueden realizar cambios en un presupuesto pendiente.

Es una herramienta estupenda para cualquier empresa, la usamos a diario. Podemos hacer de todo, desde presupuestos, facturación y gestión de proyectos hasta el almacenamiento general de información dentro de Contractor Foreman. Bastante fácil de usar y aprender, lo recomiendo encarecidamente […] No se pueden realizar cambios en un presupuesto pendiente.

6. Followup CRM (Ideal para el seguimiento de clientes potenciales y la automatización del proceso de ventas)

a través de Followup CRM

Followup CRM destaca en el sector de la construcción, especialmente si quieres potenciar tu capacidad para conseguir nuevos proyectos. Con su completa gestión de contactos, notificaciones de clientes potenciales y actividades de ventas, esta herramienta mantiene a todo el equipo bien organizado, sin caos.

También te permite etiquetar clientes potenciales por tipo de proyecto, presupuesto o cronograma para priorizar rápidamente las tareas. Su sistema integrado de puntuación de clientes potenciales te ayuda a hacer un seguimiento del nivel de interés de cada cliente potencial. Además, todas las tareas repetitivas que crees, ya sea la conversión de clientes potenciales, los procesos posteriores a la construcción o los seguimientos, se pueden automatizar.

Las mejores funciones de Followup CRM

Realiza un seguimiento automático de las propuestas para recibir alertas instantáneas cuando los clientes potenciales tengan vista de tus ofertas o las acepten, eliminando así las comprobaciones manuales.

Supervise el rendimiento empresarial con informes de actividad que revelan patrones de seguimiento, tasas de cierre y productividad de los comerciales

Conecta herramientas de presupuestación a la perfección mediante la integración con The EDGE para sincronizar los datos de ventas con más ofertas y evitar la doble entrada de datos

Limitaciones de Followup CRM

Hace que añadir nuevos clientes sea un proceso complejo y tedioso

La visibilidad de los informes se ve retrasada, ya que algunos informes no aparecen en el panel principal y tardan en generarse

Precios de Followup CRM

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Followup CRM

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

🧠 Dato curioso: Antes de que el término «CRM» se popularizara, las empresas gestionaban las relaciones con los clientes mediante sistemas de gestión de contactos. Allá por 1987, Mike Muhney y Pat Sullivan lanzaron ACT!, el primer software de gestión de contactos para ordenadores personales. Esta agenda digital permitía a los comerciales almacenar y recuperar la información de los clientes de forma más eficiente, sentando las bases de las sofisticadas plataformas de CRM actuales.

7. CoConstruct (Ideal para proyectos de vivienda y reformas)

a través de CoConstruct

¿Se enfrenta a múltiples proyectos que van más allá de las reformas estándar? CoConstruct está diseñado para trabajos flexibles y flujos de trabajo de reformas en el sector de la construcción. Sus herramientas de presupuestación personalizables, el seguimiento de la selección de clientes y las funciones de coordinación práctica son sus principales puntos fuertes a la hora de gestionar cualquier proyecto de construcción.

Las plantillas de propuestas rápidas y precisas de la herramienta son excelentes para clientes con solicitudes repetitivas pero únicas. CoConstruct también ofrece información sobre el rendimiento del equipo para destacar aspectos esenciales como los calendarios y el estado de la selección de funciones en cada paso del proceso. En resumen, es la solución ideal para constructores de viviendas y empresas de construcción que gestionan proyectos residenciales.

Las mejores funciones de CoConstruct

Gestiona las aprobaciones de propuestas digitales, las opciones de construcción, los plazos y las preferencias de recordatorios con sus ajustes de gestión de clientes

Realice un seguimiento de los cuellos de botella y compruebe cuántas horas se han realizado en comparación con el presupuesto gracias al módulo de seguimiento de la mano de obra.

Registra automáticamente las comunicaciones con los socios comerciales, los detalles de las obras e incluso los certificados de seguro con un panel de control administrativo de un solo clic.

Limitaciones de CoConstruct

Según algunos constructores, carece de una función de diseño de interiores para organizar visualmente las especificaciones y las selecciones.

Provoca entradas duplicadas y transferencias de datos incompletas debido a integraciones poco fiables

Precios de CoConstruct

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CoConstruct

G2: 4/5 (20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 850 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CoConstruct?

Una reseña de G2 dice:

La capacidad de reunir todos los elementos del proyecto en un solo lugar: es decir, realizar presupuestos, elaborar planes, comunicarse con los subcontratistas y recopilar toda la documentación relevante. [Pero] la herramienta de presupuestación es muy poco intuitiva. No permite cargar en el sistema todos los presupuestos recibidos de los subcontratistas, realizar la selección de opciones ni actualizar automáticamente el presupuesto.

La capacidad de reunir todos los elementos del proyecto en un solo lugar: es decir, realizar presupuestos, elaborar planes, comunicarse con los subcontratistas y recopilar toda la documentación relevante. [Pero] la herramienta de presupuestación es muy poco intuitiva. No permite cargar en el sistema todos los presupuestos recibidos de los subcontratistas, realizar la selección de opciones ni actualizar automáticamente el presupuesto.

🧠 Dato curioso: En 1985, el lanzamiento de la calculadora Construction Master revolucionó el sector de la construcción. Este dispositivo portátil, preprogramado con cálculos esenciales para la construcción, como ángulos, escaleras, cálculos de cubiertas, inclinación, alzado y recorrido, se convirtió en una herramienta indispensable para los profesionales. Su éxito allanó el camino para que las calculadoras especializadas agilizaran los cálculos complejos en la obra y mejoraran la productividad.

8. Pipedrive (Ideal para la gestión básica del proceso de ventas)

a través de Pipedrive

Para los equipos que dan prioridad a las ventas en el proceso de construcción, Pipedrive es una buena opción para aumentar la productividad, incluso en el establecimiento de relaciones. Crea fácilmente clientes potenciales y te permite asignarlos a personal de ventas específico, lo que hace que las interacciones con los clientes sean más personalizadas.

¿Tienes montones de datos históricos en hojas de cálculo? Imporlos y Pipedrive los correlacionará por ti, creando patrones de datos rápidamente. Toda tu información, actividades y cronogramas de contactos se organizan en sencillas fases del proceso de ventas.

Las mejores funciones de Pipedrive

Recopila nuevos clientes potenciales y añádelos automáticamente al embudo de ventas con su función de chatbot.

Minimiza la preparación de ventas y el papeleo con la entrada guiada de datos y los flujos de trabajo del CRM

Crea, etiqueta y personaliza los ciclos de ventas con sus procesos personalizados y fases de trabajo.

Limitaciones de Pipedrive

Se requieren conocimientos de desarrollo para utilizar sus funciones avanzadas de API y webhooks.

Precios de Pipedrive

Essential: 19 $ al mes por usuario

Avanzado: 34 $ al mes por usuario

Professional: 64 $ al mes por usuario

Ultimate: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

a través de HubSpot

¿Quieres reforzar tu presencia online o destacar servicios especializados como ampliaciones de viviendas o construcción sostenible? HubSpot CRM puede ayudarte a mantenerte organizado con herramientas como el seguimiento de propuestas, la gestión de contactos y la coordinación de ofertas, todo ello sin añadir complicaciones adicionales a tu día a día.

También ofrece flujos de trabajo basados en API, chat en vivo y formularios de captura de clientes potenciales, ideales para gestionar clientes potenciales y servicios de gran volumen. Además, sus funciones optimizadas para dispositivos móviles y sus análisis en tiempo real resultan siempre prácticos a la hora de buscar nuevos clientes para tu empresa de construcción.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Mejora el impacto de tu plan de marketing , incluso para trabajos de remodelación especializados, mediante campañas omnicanal y un motor de demanda escalable.

Correlacione las relaciones con los clientes de forma inteligente enlazando el tipo de solicitud de construcción, la ubicación y el presupuesto con rótulos de asociación personalizados

Mantén tu base de datos organizada, ya se trate de presupuestos preliminares, propuestas personalizables o ofertas de proveedores, con una rápida gestión de permisos a nivel de campo.

Limitaciones de HubSpot CRM

Los paneles de la elaboración de informes pueden resultar complejos de configurar y filtrar

Precios de HubSpot CRM

Free

Marketing Hub Starter: 20 $ al mes por usuario

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HubSpot CRM

G2: 4,2/5 (más de 12 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 4200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?

Una reseña de Capterra dice:

Su herramienta de elaboración de informes ofrece información muy útil sobre el rendimiento que nos ayuda a mejorar nuestra interacción con los clientes. HubSpot CRM cuenta con paneles en tiempo real que facilitan el seguimiento del progreso de todas nuestras interacciones en tiempo real.

Su herramienta de elaboración de informes ofrece información muy útil sobre el rendimiento que nos ayuda a mejorar nuestra interacción con los clientes. HubSpot CRM cuenta con paneles de control en tiempo real que facilitan el seguimiento del progreso de todas nuestras interacciones en tiempo real.

10. Salesforce (el mejor para personalizaciones e integraciones)

a través de Salesforce

Salesforce sigue siendo sinónimo de CRM. Su mayor fortaleza para las empresas de construcción que acaban de empezar son las personalizaciones avanzadas, desde los flujos de trabajo de los subcontratistas hasta las comunicaciones con los clientes en múltiples fases. Puedes adaptar cada fase y cada campo para que se ajusten a la forma de trabajar de tu equipo, tanto si estás licitando para nuevos proyectos como si gestionas obras en curso.

Con una amplia variedad de casos de uso, cada función e interfaz está diseñada para adaptarse a tu forma de gestionar los proyectos. Además, cuenta con potentes opciones de integración y un panel de control personalizado que ofrece una vista completa de tu cartera de proyectos, el progreso y el estado de las relaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Salesforce

Gestiona solicitudes de información, ofertas, órdenes de cambio e inspecciones con automatizaciones avanzadas

Unifica los datos de campo, los calendarios de trabajo y las actualizaciones de los proyectos dentro de tu CRM con una amplia biblioteca de integraciones, que incluye Procore y PlanGrid.

La previsión de retrasos en los trabajos, sobrecostes y probabilidades de adjudicación en futuras licitaciones gracias a información detallada basada en IA.

Limitaciones de Salesforce

Requiere personal de TI especializado y soporte al cliente debido a la complejidad de la configuración y la personalización.

Presenta una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con soluciones de CRM para la construcción más sencillas

Precios de Salesforce

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salesforce

G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 800 opiniones)

11. PlanSwift (Ideal para cálculos y presupuestos precisos)

a través de PlanSwift

PlanSwift es una de las opciones preferidas para gestionar proyectos en los que la finalización de los planos tiene prioridad sobre la generación de clientes potenciales. Destaca por sus rápidas herramientas de medición de planos, que facilitan enormemente las tareas de fijación de precios.

La herramienta también gestiona mediciones de escala con gran precisión, un factor crucial a la hora de cerrar ofertas comerciales. Además, cuenta con opciones de exportación rápida que se pueden integrar directamente en tu equipo de ventas.

Las mejores funciones de PlanSwift

Acelera los cálculos de materiales con cargas de planos en la web con un solo clic, mediciones y escalas ajustables directamente desde planos digitales

Incluya mano de obra, materiales y factores de residuos en cada trabajo de forma coherente con conjuntos personalizados

Conéctese con su CRM o Excel para exportar datos de mediciones, lo que ayudará a los equipos de ventas a realizar un seguimiento con propuestas detalladas y respaldadas por datos.

Limitaciones de PlanSwift

Carece de software CRM integrado o de seguimiento de clientes potenciales, por lo que depende de complejas integraciones de terceros

Ofrece funciones limitadas en la nube, lo que puede ralentizar la colaboración del equipo

Precios de PlanSwift

PlanSwift Professional: 2000 $ al año por usuario

Valoraciones y opiniones sobre PlanSwift

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 350 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre PlanSwift?

Una reseña de Capterra dice:

Es una opción muy buena si no te importa elaborar tus presupuestos fuera de la plataforma. Take Off es muy fácil de aprender y de usar

Es una opción muy buena si no te importa elaborar tus presupuestos fuera de la plataforma. Take Off es muy fácil de aprender y de usar

12. Jobber (Ideal para la gestión de servicios de campo y la facturación)

a través de Jobber

¿Tus días están llenos de planificaciones de trabajos y seguimientos de pagos? Jobber es una gran solución. Su menú de creación rápida te permite añadir clientes al instante, crear presupuestos, programar trabajos y enviar facturas sin pasos adicionales.

Incluye seguimiento de nóminas y procesamiento de pagos integrado. Su calendario visual facilita la asignación rápida de trabajos de campo a los técnicos adecuados. Entre las funciones adicionales se incluyen formularios integrados de inspección y entrega, una interfaz optimizada para dispositivos móviles y herramientas mejoradas de comunicación con los clientes.

Las mejores funciones de Jobber

Automatiza y personaliza la gestión de los encargos con un chatbot de IA personalizado

Recupera antiguos clientes y mejora el desarrollo empresarial centrado en la retención con campañas de correo electrónico específicas.

Configure inspecciones y listas de control detalladas para la entrega con una función de formularios integrada en cada proyecto

Limitaciones de Jobber

Ofrece funciones limitadas de gestión de tareas, lo que puede crear una desconexión entre las operaciones y los elementos del CRM

Carece de funciones de elaboración de informes sólidas para organizar los datos por cliente, producto o elemento

Precios de Jobber

Grow : 199 $ al mes por usuario

Connect: 119 $ al mes por usuario

Core: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Jobber

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

13. AccuLynx (Ideal para contratos de techado y automatización)

a través de AccuLynx

AccuLynx es un CRM diseñado para contratistas de techado que se centran en proyectos residenciales. Ofrece una interfaz rápida y fácil de usar, así como herramientas esenciales como presupuestos de trabajos, organización de equipos y gestión de documentos.

La solución ofrece seguimiento de clientes potenciales y contratos firmables electrónicamente, todo ello ajustado para adaptarse a los cronogramas de los proyectos de techado. AccuLynx también cuenta con módulos independientes centrados en marketing, ventas y producción. Además, su opción de mensajes de texto automatizados y la puntuación de clientes potenciales basada en IA mejoran la forma en que te comunicas con los clientes y los equipos que están en movimiento.

Las mejores funciones de AccuLynx

Centraliza la documentación de los proyectos, incluyendo fotos, permisos y contratos, con un espacio de uso compartido para archivos de proyectos

Utilice la medición aérea integrada para mejorar todos los presupuestos con integraciones como EagleView y GAF QuickMeasure

Gestiona cada paso de los delicados ciclos de instalación de cubiertas, como inspecciones, desmontajes, instalaciones y aprobaciones finales, con sus flujos de trabajo basados en hitos.

Limitaciones de AccuLynx

Carece de opciones de personalización en la generación de informes y de integración

Precios de AccuLynx

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AccuLynx

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AccuLynx?

Una reseña de Capterra d ice:

El software permite implementar sistemas para que no se omita ningún paso en el proceso desde la venta hasta la producción. Sin embargo, cuando descargas fotos, estas tienen un formato muy grande y son difíciles de manejar

El software permite implementar sistemas para que no se omita ningún paso en el proceso desde la venta hasta la producción. Sin embargo, cuando descargas fotos, estas tienen un formato muy grande y son difíciles de manejar

Consigue una comunicación perfecta y una gestión óptima de los clientes potenciales con ClickUp CRM

La gestión de las relaciones con los clientes en el sector de la construcción abarca desde el seguimiento de las interacciones hasta el mantenimiento de una comunicación clara. Con tanto en juego, una herramienta de CRM adecuada para la construcción ayuda a establecer vínculos más sólidos y a facilitar la planificación de los proyectos. También puede optimizar la contabilidad y facilitar una mayor escalabilidad.

Las herramientas de CRM que hemos analizado facilitan mucho la búsqueda de la opción más adecuada. Si necesitas una única plataforma que combine la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de tareas, un chat integrado, información basada en IA, automatizaciones avanzadas y un conocimiento centralizado, ClickUp te ofrece todo esto en un solo lugar.

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