Las 13 mejores herramientas de IA para educadores a distancia en [año]

Ya sabe que el aprendizaje centrado en el alumno conduce a un mayor compromiso y mejores resultados. Pero el tiempo limitado y el creciente trabajo administrativo pueden hacer que esa meta parezca inalcanzable.

Aquí es donde el uso adecuado de las herramientas de inteligencia artificial puede marcar una diferencia significativa. Estas herramientas se encargan de las tareas repetitivas que consumen su tiempo y energía. Las herramientas GenAI le ayudan a diseñar itinerarios de aprendizaje más personalizados, supervisar el progreso de forma continua y ofrecer comentarios oportunos.

En esta guía, exploraremos las mejores herramientas de enseñanza con IA para educadores que ofrecen soporte para la enseñanza a distancia y el aprendizaje personalizado.

Aquí tienes una breve panorámica general de las mejores herramientas de IA generativa para educadores a distancia y lo que cada una de ellas aporta a tu flujo de trabajo. 📊

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Documentos para organizar planes de lecciones; tareas, estados personalizados y campos personalizados para realizar el seguimiento del ritmo y los estándares; automatizaciones para optimizar los flujos de trabajo de los profesores; paneles para visualizar el progreso; IA para la recuperación de conocimientos y la asistencia. Centros educativos y profesores que desean planificar la enseñanza y realizar la gestión de proyectos en un solo lugar. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. MagicSchool IA Automatización de la creación de lecciones, apoyos para la educación especial (IEP, planes 504), paneles de análisis, fácil exportación a Docs/Word/Classroom/Canva. Profesores que desean una preparación rápida y diferenciada de las clases y soporte para la educación especial. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12,99 $ al mes por usuario. Eduaide. IA Más de 110 herramientas didácticas, contenido alineado con los estándares (5E, basado en la pedagogía), bot de retroalimentación con rúbricas. Educadores que necesitan recursos diversos y alineados con los estándares para el aula. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5,99 $ al mes. Enseñanza dinámica Integración directa con Google para comentarios, reproducción del proceso de escritura (Inspect Writing), traducción a más de 50 idiomas, cumplimiento de FERPA y COPPA. Profesores que utilizan herramientas de Google y desean optimizar la retroalimentación y la accesibilidad. Plan Free disponible; precios personalizados para escuelas y distritos. ChatGPT Planes de lecciones personalizados, GPT personalizados para la enseñanza estandarizada, ayuda para la comunicación multilingüe, integración con Canva y Drive/M365. Educadores remotos e híbridos que desean una planificación versátil, creación de contenido y comunicación. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes. Wayground (Quizizz) Creación de recursos de IA a partir de indicaciones/archivos/URL, calificación automatizada de respuestas abiertas/de audio, amplia biblioteca de contenidos creados por profesores. Educadores que desean cuestionarios atractivos e información basada en datos. Plan Free disponible; precios personalizados para escuelas y distritos. Gradescope Instituciones que gestionan grandes volúmenes de calificaciones con un enfoque en la equidad y el análisis. Instituciones que gestionan grandes volúmenes de calificaciones con especial atención a la equidad y el análisis. Plan Free gratuito disponible; precios personalizados para instituciones. Curipod Lecciones interactivas generadas por IA, comentarios instantáneos de IA con rúbricas, carga y mejora de diapositivas existentes, cumplimiento de FERPA y COPPA. Profesores que necesitan una interacción interactiva y en directo en aulas remotas o híbridas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes. Diffit Generación de recursos de aprendizaje a partir de textos/archivos subidos/enlaces, organizadores gráficos y andamios, alineación con los estándares y control del vocabulario. Profesores que necesitan materiales de lectura adaptables para aulas con alumnos de diferentes niveles. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes. Turnitin Informes de similitud para detectar plagios y contenido generado por IA, comentarios en línea, QuickMarks, rúbricas, comentarios de voz/multimedia, detección de manipulaciones (texto en blanco, intercambios de caracteres). Educadores que desean comprobaciones de integridad académica y calificaciones digitales estructuradas. Precios personalizados Khanmigo Planes de lecciones, cuestionarios, ganchos y rúbricas generados por IA, contenido alineado con el plan de estudios de Khan Academy. Profesores que desean realizar la creación de contenido rápidamente dentro del ecosistema de Khan Academy. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 4 $ al mes. Copiloto educativo Planificador de lecciones con IA, compatibilidad en inglés y español, nivel y estructura ajustables, más de 10 herramientas que le permitirán ahorrar tiempo. Profesores que necesitan un punto de partida rápido para planes de lecciones y hojas de trabajo. 30 días de prueba gratuita; planes de pago a partir de 9 $ al mes. Kahoot! Aprendizaje basado en juegos, kahoots en directo o a tu propio ritmo, múltiples tipos de preguntas, diseño accesible (lectura en voz alta, alto contraste, lector de pantalla). Profesores centrados en el rendimiento de los alumnos y en la comprobación de la comprensión en tiempo real. Precios personalizados

¿Qué hace que una herramienta de IA sea buena para los educadores?

Una buena herramienta de IA para profesores le ayuda a sugerir itinerarios de aprendizaje personalizados y proporciona recursos o contenidos adaptados a las necesidades de cada alumno.

Estas son algunas de las funciones avanzadas que debes buscar en las herramientas GenAI para profesores.

Calificaciones y comentarios precisos: califica automáticamente los cuestionarios, evalúa las respuestas cortas o revisa los ensayos, al tiempo que proporcionas comentarios útiles.

Soporte para el aprendizaje adaptativo: identifica las deficiencias en las habilidades, sugiere ejercicios personalizados y recomienda recursos para el estilo de aprendizaje de cada estudiante.

Creación rápida de contenidos: redacte planes de lecciones, genere indicaciones de redacción, resumir lecturas o cree materiales de estudio rápidamente.

Integración perfecta: intégrese fácilmente con su LMS, calendarios y sistemas de gestión del aula existentes, para que no tenga que cambiar entre múltiples plataformas.

Privacidad y seguridad de los datos: mantenga segura la información de los estudiantes y garantice el cumplimiento de normativas como la FERPA o el RGPD.

Análisis detallados: analice los patrones de rendimiento, participación y compromiso de los alumnos para poder intervenir a tiempo y ajustar sus estrategias de enseñanza.

Colaboración y participación: Obtenga herramientas que faciliten el trabajo en grupo, los debates y los comentarios en tiempo real para mantener a los alumnos interesados en entornos remotos o híbridos.

Estas son las mejores herramientas de IA generativa que facilitan la planificación de las clases, el seguimiento de los alumnos y la enseñanza a los educadores a distancia. 👇🏼

1. ClickUp (el mejor entorno de trabajo todo en uno para la planificación, la calificación y la comunicación)

El 84 % de los profesores afirma que no dispone de tiempo suficiente durante su horario habitual para completar las calificaciones, planificar las clases, gestionar el papeleo o responder a los correos electrónicos de los padres. Cuando cada tarea se realiza con una herramienta diferente, incluso el trabajo más sencillo lleva más tiempo del que debería.

ClickUp reúne todo en un entorno de trabajo de IA convergente para que puedas dedicar más tiempo a enseñar en lugar de cambiar de una aplicación a otra. Gracias a la IA, entiende tu contexto y te muestra lo que necesitas al instante; ¡se acabó el trabajo desordenado!

Sus tareas, cuestionarios, planes de lecciones, documentos y comunicaciones permanecen conectados en un único entorno de trabajo organizado con IA conectada.

Así es como el software de gestión de proyectos educativos ClickUp le ayuda a gestionar la enseñanza a distancia de forma más fluida:

Genere materiales didácticos e instrucciones.

ClickUp Brain, tu asistente de IA integrado, te ayuda a generar rápidamente planes de lecciones, preguntas para tareas, directrices para proyectos y mucho más. Esta IA responsable se encuentra justo al lado de tus lecciones, documentos y tareas, proporcionándote el soporte que necesitas en el momento en que lo necesitas.

Genere materiales de aprendizaje y personalícelos para cada estudiante con ClickUp Brain.

A continuación, le mostramos cómo puede utilizar esta IA para que los estudiantes marquen una diferencia real en su día a día:

Planificación de clases más inteligente: convierte tus notas en un esquema claro y fácil de enseñar con objetivos y actividades.

Creación más rápida de cuestionarios: genere preguntas de evaluación en segundos a partir de sus lecturas o vídeos.

Instrucciones más claras para cada alumno: simplifique las instrucciones complejas para garantizar que todos los alumnos comprendan la tarea.

Comentarios rápidos sin agotamiento: proporcione comentarios de alta calidad y prácticos sin el esfuerzo manual que requiere mucho tiempo.

Prueba estas indicaciones: Convierta estas notas en un plan de lección de 45 minutos con metas de aprendizaje y una actividad final.

Cree cinco preguntas de opción múltiple para 7.º grado con claves de respuestas

Simplifique estas instrucciones para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ESL) de 6.º grado.

Resumir esta respuesta y señale un punto fuerte y un aspecto que se pueda mejorar.

Olvídate de la página en blanco. Describe tus necesidades, deja que ClickUp Brain cree el borrador y ponte directamente a enseñar. Echa un vistazo a este vídeo para ver lo fácil que es.

Centralice los recursos y colabore con sus compañeros.

Después de que Brain le ayude a crear sus materiales, ClickUp Docs se convierte en el lugar donde los convierte en recursos estructurados y listos para el aula. Puede dar formato a los planes de lecciones, colaborar con sus compañeros en tiempo real, añadir instrucciones para las actividades, incrustar imágenes o enlaces y compartirlos con los alumnos o con otros profesores.

Colabora con otros profesores y crea bases de conocimiento con ClickUp Documentos.

ClickUp Docs también funciona como su sistema de gestión del conocimiento, ayudándole a crear una biblioteca en constante crecimiento con todo lo que enseña. Clasifique por materia o unidad, aplique etiquetas de búsqueda para encontrar al instante lo que necesita y mantenga organizados los documentos académicos importantes año tras año.

💡 Consejo profesional: la plantilla de plan de lecciones de ClickUp College facilita mucho la planificación de las lecciones. Puede crear y personalizar fácilmente planes de lecciones y, a continuación, organizar todo el contenido de sus clases, tareas y exámenes en un solo lugar. Cada lección se convierte en una tarea en la que puedes realizar un seguimiento del progreso con estados y fechas límite claras. Solo tienes que añadir tu esquema desde Brain, rellenar los objetivos y las actividades, y convertirlo en una lección lista para los alumnos que podrás reutilizar con confianza cada semestre. Obtenga una plantilla gratuita Crea planes de lecciones y organiza el contenido con la plantilla de plan de lecciones universitarias de ClickUp.

Planifica tareas para cada actividad o sesión.

ClickUp Tasks convierte sus planes de enseñanza en un flujo de trabajo claro y fácil de seguir. Cree una tarea para cada sesión de clase o tarea, añada listas de control para las actividades de la lección y adjunte todos los archivos o diapositivas necesarios.

Gestiona tus sesiones de enseñanza y completa las lecciones a tiempo con las tareas de ClickUp.

Automatice el trabajo rutinario y reduzca la carga de trabajo.

Cuando se acumulan los trabajos atrasados, los comentarios y las pruebas que hay que revisar, el seguimiento manual puede descontrolarse rápidamente. ClickUp te ofrece dos formas de aliviar esa presión: la automatización basada en reglas y los agentes de IA de lenguaje natural que trabajan codo con codo.

ClickUp Automations se encarga de los flujos de trabajo rutinarios y repetitivos. Usted establece la regla una vez y ClickUp la aplica de forma coherente. Por ejemplo, cuando un estudiante envía una tarea, una automatización puede mover esa tarea a su lista de calificaciones, actualizar el estado e incluso enviar recordatorios de las próximas fechas límite de calificación.

Utilice reglas predefinidas o cree agentes de IA personalizados para automatizar las tareas rutinarias.

Los agentes de ClickUp AI se encargan del trabajo más flexible que no está sujeto a reglas predefinidas.

Simplemente puede pedir: «Recopila todas las tareas que no tienen comentarios y añádelas a una lista de prioridades» o «Envía un mensaje a los estudiantes cuyos trabajos necesitan revisión». El agente entiende su solicitud y completa la acción en su entorno de trabajo.

Automatice sus tareas rutinarias mediante entradas de desencadenantes con ClickUp AI Agents.

Ayuda a los estudiantes a mantenerse organizados.

Ayude a los estudiantes a mantenerse al día con los deberes, los proyectos y los recordatorios con el software de gestión de proyectos para estudiantes ClickUp. Pueden marcar su progreso, adjuntar su trabajo a las tareas, añadir comentarios y saber en todo momento qué está pendiente y qué está terminado.

El calendario de ClickUp puede ayudarles a planificar su semana al correlacionar visualmente las tareas, los exámenes y las sesiones de revisión en un solo lugar.

Planifica y gestiona tareas, asignaciones y plazos sin esfuerzo con ClickUp Calendario.

Las mejores funciones de ClickUp

Recopile y organice solicitudes: Cree formularios personalizables para admisiones, envíos de trabajos, suministros y mucho más con Cree formularios personalizables para admisiones, envíos de trabajos, suministros y mucho más con ClickUp Forms

Ten los detalles a mano: registra las calificaciones, las puntuaciones de las rúbricas, los niveles de habilidad o las notas de comportamiento directamente en cada tarea o trabajo con registra las calificaciones, las puntuaciones de las rúbricas, los niveles de habilidad o las notas de comportamiento directamente en cada tarea o trabajo con los campos personalizados de ClickUp

Sigue el progreso: visualiza el rendimiento de la clase, evalúa el progreso de los alumnos, supervisa la capacidad del aula o gestiona los inventarios, todo en un solo espacio, con visualiza el rendimiento de la clase, evalúa el progreso de los alumnos, supervisa la capacidad del aula o gestiona los inventarios, todo en un solo espacio, con los paneles de ClickUp

Gestiona tu tiempo de forma eficiente: visualiza todo tu trabajo y tu agenda en un solo lugar con el Calendario y visualiza todo tu trabajo y tu agenda en un solo lugar con el Calendario y la vista de cronograma de ClickUp, que te ayudarán a planificar tu día y tu semana de forma eficiente.

Mantenga las conversaciones contextuales: configure canales de chat para simplificar la colaboración y notificar a personas o grupos sobre las actualizaciones mediante configure canales de chat para simplificar la colaboración y notificar a personas o grupos sobre las actualizaciones mediante ClickUp Chat

Centralice su planificación diaria: conecte sus otras herramientas a través de conecte sus otras herramientas a través de las integraciones de ClickUp para reducir los cambios de contexto.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Es intuitivo, fácil y rápido hacer lo que tengo pendiente. ¡Creo que realmente cumple su promesa de minimizar los clics! Nunca me siento frustrado con la herramienta ni pienso «¿por qué no puedo hacer xyz?». Literalmente, no podría hacer mi trabajo ni llevar a cabo el seguimiento de mis cosas sin esta herramienta. ¡Y es TAN asequible!

📮ClickUp Insight: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales todos los días, y el 55 % las utiliza varias veces al día. ¿Qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puede ahorrar hasta más de 3 horas cada semana, que de otro modo dedicaría a buscar información, ¡al igual que el 60,2 % de los usuarios de ClickUp!

2. MagicSchool AI (la mejor para la planificación de lecciones generadas por IA y flujos de trabajo centrados en el profesor)

a través de MagicSchool IA

MagicSchool reúne la creación de lecciones, el apoyo a los alumnos y las tareas administrativas en una única plataforma de IA.

Es especialmente útil para necesidades educativas especiales. Puede generar planes IEP y 504, planes de intervención conductual, sugerencias de adaptaciones y recursos escalonados que ayudan a todos los alumnos a acceder a la lección.

Compartir su trabajo es igual de sencillo. Exporte las lecciones a Documentos de Google o Microsoft Word, o envíelas directamente a Google Classroom o Canvas sin necesidad de aplicar formato.

Cuando desee obtener visibilidad sobre lo que funciona, MagicSchool le ofrece paneles de análisis que destacan el progreso de los alumnos y las tendencias de participación. Esto le ayuda a tomar decisiones pedagógicas respaldadas por datos claros.

Las mejores funciones de MagicSchool IA

Utilice la opción «mostrar un ejemplo» de cada herramienta para ver ejemplos y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

Evite las complicadas indicaciones y genere resultados en segundos, sin dejar de poder personalizarlos para el contexto de su centro educativo.

Confíe en las medidas de seguridad integradas que detectan sesgos, priorizan la precisión de los datos y protegen la información de carácter personal.

Limitaciones de MagicSchool IA

A menudo puede pasar por alto la creatividad sutil y la expresión personal de los alumnos, que solo un profesor puede reconocer verdaderamente.

Precios de MagicSchool IA

Free

Además: 12,99 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MagicSchool IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MagicSchool IA?

Una reseña en Reddit dice:

Me encanta la escuela de magia. Creo bots personalizados y hago que los alumnos los utilicen para diferentes proyectos. Puedo supervisar los registros de los alumnos en tiempo real. Los alumnos utilizaron la IA para aprender sobre el proceso de diseño de ingeniería, y yo había establecido el contexto como si estuvieran en una nave espacial en Marte y, finalmente, tuvieran que realizar el reto de la caída del huevo como un «aterrizaje de emergencia».

3. Eduaide. IA (la mejor para crear materiales didácticos diferenciados en cuestión de minutos)

a través de Eduaide.ai / IA

Con Eduaide. IA, puede generar más de 110 tipos de recursos didácticos. Esto incluye cuestionarios, listas de vocabulario, lecciones escalonadas, actividades de escape room, juegos para el aula y organizadores gráficos.

Todo el material generado tiene una base pedagógica. El contenido sigue marcos educativos establecidos y buenas prácticas, incluyendo modelos de instrucción estructurados como el marco 5E.

La plataforma también facilita la revisión del trabajo. Un bot de retroalimentación proporciona comentarios prácticos y basados en rúbricas para el trabajo de los estudiantes. Además, el generador de evaluaciones le permite crear preguntas con dificultad ajustable y diferentes formatos.

Las mejores funciones de Eduaide. ai

Intercambia ideas con Erasmus IA Assistant para perfeccionar tus ideas para las clases y crear materiales didácticos personalizados que se adapten a tus metas docentes.

Exporte recursos directamente a Documentos de Google, Microsoft Word o PDF para su uso compartido, impresión o edición.

Genere materiales en varios idiomas para mejorar la compatibilidad con los alumnos multilingües de su clase.

Limitaciones de Eduaide. /IA

Las herramientas de edición del entorno de trabajo pueden resultar limitadas y poco prácticas, lo que dificulta cambiar el contenido directamente dentro de la plataforma.

Precios de Eduaide. IA

Free

Pro: 5,99 $ al mes.

Escuelas y distritos: precios personalizados.

Eduaide. IA: valoraciones y opiniones

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: Los profesores sí utilizaban enfoques lúdicos mucho antes de que la «gamificación» se convirtiera en una palabra de moda. The Oregon Trail, una herramienta de aprendizaje basada en juegos, fue creada por Don Rawitsch, Bill Heinemann y Paul Dillenberger en 1971 para su uso en una clase de historia de 8.º curso. En el juego, los jugadores asumen el rol de un líder de caravana que guía a un grupo de colonos que viajan desde Misuri a Oregón en la década de 1840. El juego enseña historia a través de las consecuencias, mostrando cómo las decisiones y las concesiones moldearon los viajes de los colonos.

Bonificación: ClickUp BrainGPT funciona como su asistente de IA en el escritorio, reuniendo IA contextual, búsqueda de información y automatización del flujo de trabajo en todas las herramientas que utiliza para enseñar en línea. En lugar de pestañas de IA separadas y recursos dispersos, obtiene un sistema inteligente que ya conoce sus cursos, el trabajo de los estudiantes y las tareas del aula. Así es como ClickUp BrainGPT ofrece compatibilidad para la educación a distancia: Elige entre los mejores modelos de IA, como GPT, Claude y Gemini, en función del tipo de lección o contenido que estés creando.

Reciba respuestas basadas en su contexto académico real, como el progreso de los alumnos, los planes de estudio y las notas, en lugar de resultados generales de Internet.

Localiza al instante archivos o referencias en ClickUp, Google Drive, contenido LMS y carpetas compartidas del equipo.

Genere recursos para los alumnos, escriba comentarios o cree actualizaciones de clase sin perder tiempo en la elaboración de indicaciones.

Utilice la función Talk to Text , que da prioridad a la voz, para dictar ideas para las clases, asignar tareas, enviar mensajes a los padres o resumir reuniones mientras enseña o se desplaza. Busca en tus materiales didácticos y utiliza los mejores modelos de IA para generar recursos de aprendizaje con ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (ideal para la edición alineada con el plan de estudios y la adaptación instantánea del contenido del aula)

a través de Brisk Teaching

Brisk es una herramienta educativa de IA que le ayuda a diseñar contenidos didácticos y personalizar el aprendizaje sin abandonar su flujo de trabajo actual.

Puede crear rápidamente recursos para el aula, como presentaciones, notas guiadas, guiones de podcasts y actividades interactivas. Además, Brisk se integra directamente con las herramientas de Google, por lo que es fácil dar feedback. Elija un estilo de feedback e inserte comentarios directamente en Documentos de Google para guiar a sus alumnos de forma más eficaz.

La función «Inspect Writing» ofrece una reproducción en formato de vídeo del proceso de redacción de cada alumno, desde el primer borrador hasta la versión final. Vea lo que han escrito, borrado, pegado y revisado, incluyendo cómo han respondido a los comentarios. Esto facilita el diagnóstico de las dificultades de redacción y destaca las mejoras.

Las mejores funciones de Brisk Teaching

Traduce textos digitales a más de 50 idiomas para que el aprendizaje sea accesible en un aula diversa.

Proteja los datos de los estudiantes con el cumplimiento de las normas FERPA y COPPA, esenciales para su uso en escuelas o distritos escolares.

Integre directamente con Documentos de Google, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive y mucho más sin abandonar su flujo de trabajo habitual.

Limitaciones de Brisk Teaching

Se trata principalmente de una extensión para el navegador, por lo que ofrece un valor limitado cuando se realiza el trabajo sin conexión o fuera de las herramientas basadas en la web.

Precios de Brisk Teaching

Free

Escuelas y distritos: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Brisk Teaching

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brisk Teaching?

Una reseña en Reddit dice:

La he utilizado durante dos años. Es fantástica. La escuela en la que enseño ahora ha comprado la versión actualizada y es aún mejor.

5. ChatGPT (ideal para explicaciones abiertas, generación de ideas y soporte flexible para los estudiantes)

a través de ChatGPT

ChatGPT es más que una simple herramienta de escritura basada en IA. Cargue la información de los alumnos, como sus puntos fuertes o sus preferencias de aprendizaje, y generará planes de lecciones personalizados que se adapten a las necesidades de cada uno.

También puede estandarizar plantillas y recursos en toda su escuela utilizando GPT personalizados. Todo lo que comparta con ChatGPT for Teachers no se utiliza para entrenar modelos de forma predeterminada, por defecto, y los datos están protegidos con cifrado, autenticación multifactorial y SSO.

Además, le ayudan a establecer una conexión más fácil con estudiantes multilingües. Traduzca instrucciones, rúbricas, actualizaciones del aula o correos electrónicos a idiomas como español, francés, italiano y muchos más, manteniendo la precisión y profesionalidad de su mensaje.

Las mejores funciones de ChatGPT

Planifica lecciones, realiza la edición de materiales conjuntamente y realiza el uso compartido de proyectos con tu equipo.

Crea presentaciones en Canva y extrae tus planes de lecciones o archivos de Google Drive o Microsoft 365.

Descubra ideas didácticas listas para usar y acceda a indicaciones de IA para profesores compartidas por educadores directamente en el producto.

Limitaciones de ChatGPT

Puede generar respuestas que sean objetivamente incorrectas, por lo que es necesario verificar la precisión antes del uso compartido del contenido con los estudiantes.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes.

Pro: 200 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 280 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Una reseña en Reddit dice:

Imparto clases online y utilizo ChatGPT para ayudarme a crear clases y tareas que me permitan alcanzar los resultados que deseo. Sin concentración, puedo divagar y distraerme, por lo que lo utilizo para ayudarme a identificar los puntos clave, pero también para crear un contexto adicional que proporciono a los alumnos en forma de notas de clase. Añado las notas a mis presentaciones de PowerPoint y luego creo folletos que publico online.

6. Wayground (la mejor para cuestionarios gamificados y participación de los alumnos en tiempo real)

a través de Wayground

Wayground (antes Quizizz) ha pasado de ser una simple herramienta de cuestionarios a convertirse en una completa plataforma de aprendizaje basada en IA. Puede crear una amplia variedad de contenidos educativos, incluyendo evaluaciones, cuestionarios, lecciones, pasajes de lectura, tarjetas didácticas y vídeos interactivos, utilizando más de 18 tipos de preguntas diferentes.

Cada sesión que realice incluye información detallada a nivel de clase y de alumno que puede editar, descargar, imprimir o realizar un uso compartido con los padres y tutores.

Wayground también te ofrece acceso a millones de recursos disponibles públicamente creados por otros profesores. Extrae recursos de la biblioteca para asignarlos como sesiones en directo, deberes o incorporar preguntas individuales en tus lecciones y actividades.

Las mejores funciones de Wayground

Genere recursos en cuestión de minutos utilizando la IA: solo tiene que escribir una indicación, cargar un documento o pegar la URL de una página web.

Automatice la calificación de preguntas abiertas y de respuesta de audio estableciendo la asignatura, el nivel académico y los criterios de evaluación.

Realice la selección de modos de juego para que el aprendizaje resulte atractivo, incluyendo Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode y muchos más.

Limitaciones de Wayground

No existe la opción de eliminar o pausar fácilmente a alumnos individuales en mitad de un cuestionario. Por lo tanto, si alguien se ausenta o es llamado fuera del aula, tendrás que finalizar cada pregunta para todos.

Precios de Wayground

Starter: Gratis, gratuito/a

Escuelas y distritos: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Wayground

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 540 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wayground?

Una reseña de Capterra dice:

Me encanta Quizizz. Es una herramienta que gusta mucho a mis alumnos. Puedo hacer que compitan entre clases para ver cuál consigue la mayor precisión en una evaluación, y a ellos les encanta elegir la música que quieren escuchar durante el juego.

👀 ¿Sabías que...? El 60 % de los educadores utilizan ahora la IA en sus aulas. Los profesores más jóvenes lideran esta tendencia, ya que los menores de 26 años son los que más utilizan las herramientas de IA para la enseñanza y el apoyo a los alumnos.

7. Gradescope (ideal para agilizar la calificación de evaluaciones escritas a mano, digitales y STEM)

a través de Gradescope

Gradescope es una plataforma de calificación y evaluación en línea diseñada para gestionar grandes volúmenes de trabajo de los estudiantes y mantener al mismo tiempo una retroalimentación de alta calidad. Tiene compatibilidad con muchos formatos de envío, incluyendo exámenes escritos a mano, hojas de trabajo, hojas de respuestas, respuestas mecanografiadas e incluso tareas de programación.

Puede comenzar con las rúbricas que planificó con antelación o redactar otras nuevas mientras califica. Si ajusta los puntos o criterios durante la calificación, la plataforma actualiza retroactivamente las puntuaciones de todos los envíos para reflejar el cambio.

Gradescope IA acelera aún más el proceso sin comprometer la precisión. Agrupa automáticamente las respuestas similares, lo que le permite revisarlas y calificarlas por lotes.

Para garantizar la imparcialidad, la herramienta utiliza un flujo de trabajo basado en preguntas y oculta la identidad de los estudiantes (nombres y direcciones de correo electrónico) durante la calificación. Esto minimiza los sesgos y le permite centrarse en la calidad de cada respuesta.

Las mejores funciones de Gradescope

Analice las estadísticas por pregunta y por rúbrica para identificar errores comunes y lagunas de aprendizaje.

Envía las calificaciones a los alumnos con un solo clic o expórtalas a tu libro de calificaciones para facilitar su seguimiento.

Integre las principales plataformas LMS, como Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle y Sakai, para sincronizar listas y exportar calificaciones sin problemas.

Limitaciones de Gradescope

El sistema de calificación basado en rúbricas puede resultar restrictivo para tareas complejas o creativas que no encajan perfectamente en las rígidas categorías de las rúbricas.

Precios de Gradescope

Básica : Gratis

Institucional: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gradescope

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gradescope?

Una reseña de Capterra dice:

Yo confío mucho en Gradescope para calificar las preguntas de opción múltiple que están terminadas en clase utilizando una hoja de respuestas de opción múltiple. Gradescope simplifica enormemente el proceso al integrarse perfectamente con Blackboard para obtener la lista de alumnos y enlazarla automáticamente a la hoja de respuestas de cada uno de ellos.

8. Curipod (ideal para diapositivas interactivas y actividades de participación de los alumnos)

a través de Curipod

Curipod es una plataforma de enseñanza interactiva basada en la web y diseñada en torno a la creación de diapositivas y actividades impulsadas por IA. Puede utilizarla para crear lecciones completas, revisiones rápidas y actividades de clase atractivas para la enseñanza a distancia.

Empezar es muy sencillo. Cree lecciones desde cero con Curipod IA o cargue presentaciones existentes desde PowerPoint o Google Slides. A partir de ahí, puede mejorar su lección con elementos interactivos como encuestas, dibujos o nubes de palabras.

A medida que los alumnos responden con respuestas, dibujos o respuestas abiertas, Curipod proporciona comentarios instantáneos de IA alineados con la rúbrica. Curipod también ofrece compatibilidad con la privacidad de los alumnos y cumple totalmente con las normas FERPA y COPPA, lo que lo convierte en una opción segura para las aulas remotas.

Las mejores funciones de Curipod

Genere lecciones completas y alineadas con los estándares para cualquier materia y nivel educativo con solo escribir una indicación.

Consulte informes sobre la participación en clase, las respuestas individuales de los alumnos y los conceptos erróneos más comunes para orientar la enseñanza.

Imparte clases atractivas de preparación para exámenes estatales (como STAAR, CAASPP) y ACT con comentarios personalizables basados en IA.

Limitaciones de Curipod

El sistema de códigos QR para moderar las respuestas de los alumnos no siempre funciona correctamente.

Precios de Curipod

Free

Premium: 24 $ al mes

Escuela y distrito: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Curipod

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Curipod?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Curipod es que mejora mis clases y las hace interactivas, y los alumnos pueden acceder a ellas desde sus Chromebooks. También me encanta que Curipod pueda crear una clase para ti utilizando tecnología de IA y que también pueda «curificar» una clase que ya hayas creado para hacerla interactiva. ¡Es una herramienta maravillosa!

🌟 Bonificación: Con solo unos pocos comandos en lenguaje natural, los educadores pueden crear un Superagente en ClickUp para automatizar y optimizar tareas repetitivas, proporcionar asistencia en tiempo real y mejorar la participación de los estudiantes. Esto es lo que pueden hacer los Superagentes: Planificación automatizada de lecciones: genere esquemas de lecciones, sugiera recursos y cree listas de control para cada clase basadas en las metas del plan de estudios o en lecciones anteriores.

Horarios y recordatorios: programe automáticamente las clases, envíe recordatorios a los alumnos y realice el seguimiento de las fechas límite para la entrega de las tareas.

Distribución de contenidos: comparte materiales didácticos, enlaces y tareas con los alumnos a través del chat o la asignación de tareas.

Seguimiento del progreso: supervise los envíos de los alumnos, señale los trabajos atrasados y proporcione a los profesores informes de progreso diarios o semanales.

Soporte mediante preguntas y respuestas: responda a las preguntas más habituales de los alumnos sobre tareas, plazos o contenido de las lecciones en canales de chat o mensajes directos.

Recopilación de comentarios: recopile los comentarios de los alumnos después de cada lección y resuma las ideas para el profesor.

Más información sobre Super Agents 👇

🧠 Dato curioso: Las aulas están adoptando la IA de nuevas formas. Las herramientas más utilizadas en el ámbito educativo son los juegos educativos basados en IA, con un 51 %. Les siguen de cerca las plataformas de aprendizaje adaptativo, con un 43 %, y los sistemas de calificación automatizados, con un 41 %, que ayudan a personalizar el aprendizaje y a aligerar la carga de trabajo.

9. Diffit (la mejor para adaptar un solo texto a varios niveles de lectura)

vía Diffit

Diferenciar los materiales de clase lleva tiempo, pero puede cambiar por completo la accesibilidad del aprendizaje para todos los estudiantes. Diffit es una herramienta educativa basada en IA que te ayuda a hacerlo generando recursos de aprendizaje que se adaptan a diferentes niveles de lectura y lenguaje.

Solo tienes que introducir un tema, pegar un texto, subir un documento o compartir una página web o un enlace de vídeo. La herramienta lo convierte en pasajes y actividades diferenciados y adaptados al nivel de lectura de tus alumnos.

También obtendrá organizadores gráficos y andamios que ayudan a los estudiantes a desglosar ideas complejas, lo que les permite comprender y responder con mayor confianza.

Las mejores funciones de Diffit

Exporta recursos como archivos PDF, documentos de Google, presentaciones o formularios editables de Documentos de Google, así como archivos de Microsoft 365 para facilitar su uso en el aula.

Ajuste la alineación de los estándares, la profundidad de los niveles de conocimiento y los objetivos de vocabulario para que se adapten a sus metas educativas.

Incorpore eventos de actualidad, temas de tendencia y textos interesantes para que la práctica de la lectura sea más significativa en todas las materias.

Limitaciones de Diffit

La herramienta carece de paneles de control integrados para el seguimiento del progreso de los alumnos o de análisis de comentarios para realizar un seguimiento del progreso del aprendizaje.

Precios de Diffit

Prueba gratuita

Profesores individuales : 14,99 $ al mes.

Centros educativos: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Diffit

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Diffit?

Una reseña en Reddit dice:

He utilizado su función de importación de PDF y me encanta. Crea diapositivas y cuadernos estupendos. He descubierto que, con cualquier escritura de IA, hay que ser muy específico y detallado con las instrucciones.

10. Turnitin (la mejor para la detección de plagios, la integridad académica y los conocimientos sobre redacción con IA)

a través de Turnitin

Turnitin es una plataforma de integridad académica y evaluación que le ayuda a detectar citas inadecuadas y textos copiados en los trabajos de los estudiantes.

La herramienta le permite comparar los envíos con una amplia base de datos de páginas web, revistas académicas y trabajos enviados anteriormente para generar «informes de similitud». Estos informes muestran dónde se han utilizado correctamente las fuentes y dónde pueden existir problemas de citación.

Dado que el contenido generado por IA es cada vez más habitual, la herramienta también destaca la probabilidad de que partes de un envío hayan sido escritas por herramientas como ChatGPT. Esto le ayuda a comprender qué parte del trabajo representa la escritura auténtica del estudiante.

Si sus alumnos completan evaluaciones escritas a mano o en papel, puede escanear las respuestas e introducirlas en el sistema para su calificación digital.

Las mejores funciones de Turnitin

Añada comentarios en línea, aplique QuickMarks, utilice rúbricas y proporcione comentarios de voz o multimedia a los alumnos.

Detecta intentos de manipulación de texto, incluyendo texto en blanco, caracteres insertados y intercambio de caracteres.

Integre a la perfección sistemas de gestión del aprendizaje populares, como Canvas y Moodle, con compatibilidad para inicio de sesión único.

Limitaciones de Turnitin

Puede marcar erróneamente como plagio trabajos originales o citados correctamente, lo que conlleva una revisión adicional tanto para los estudiantes como para los profesores.

Precios de Turnitin

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Turnitin

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 ¿Sabías que...? El modelo VARK, creado por Neil Fleming en 1987, te ayuda a comprender cómo aprenden mejor tus alumnos. Identifica cuatro tipos de aprendizaje: Visual: Los estudiantes recuerdan mejor los gráficos, diagramas y colores.

Auditivo: Escuchar explicaciones, conferencias o debates les ayuda a asimilar la información.

Lectura/escritura: las notas, los artículos y las instrucciones escritas son sus herramientas preferidas.

Cinestésico: Las actividades prácticas y la experiencia en el mundo real hacen que el aprendizaje sea más fácil para ellos. Al utilizar estos conocimientos, puede adaptar sus lecciones a diferentes estilos de aprendizaje y ayudar a todos los alumnos a alcanzar el éxito.

11. Khanmigo (la mejor para la tutoría guiada y el dominio de conceptos impulsada por IA)

a través de Khanmigo

Con Khanmigo, puede generar rápidamente planes de lecciones, preguntas de cuestionarios, fichas de salida, rúbricas, ganchos de lecciones y grupos de estudiantes adaptados a diferentes necesidades de aprendizaje. Además, obtiene resúmenes bajo demanda del trabajo de los estudiantes para comprobar su progreso e identificar las áreas en las que necesitan soporte.

Al estar conectada al ecosistema de aprendizaje de Khan Academy, la herramienta tiene acceso a una amplia y fiable biblioteca de lecciones, vídeos y ejercicios sobre muchas materias. Obtendrá contenido alineado con el plan de estudios sin tener que dedicar tiempo a buscar recursos fiables.

Las mejores funciones de Khanmigo

Genere borradores iniciales para correos electrónicos, rúbricas, conjuntos de problemas y actividades en clase con respuestas correctas.

Personalice las lecciones creando ganchos basados en los intereses de los alumnos, como Taylor Swift o Roblox.

Revisa y reutiliza trabajos anteriores accediendo a tu historial de chat de Khanmigo.

Limitaciones de Khanmigo

Los estudiantes que cursan materias avanzadas, como cálculo o física, pueden encontrar las explicaciones de Khanmigo extremadamente sencillas.

Precios de Khanmigo

Profesores: Gratis

Principales y alumnos: 4 $ al mes.

Familias: 4 $ al mes

Herramientas del distrito: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Khanmigo

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Turnitin?

Una reseña de G2 dice:

Lo que más me gusta de Khan Academy es que se trata de un aprendizaje a tu propio ritmo. Puedo asignar lecciones que se ajustan a nuestro plan de estudios de matemáticas, y los alumnos pueden completarlas durante el tiempo de intervención o en casa.

12. Education Copilot (ideal para la creación rápida de planes de lecciones, rúbricas y documentos para el aula)

a través de Education Copilot

Education Copilot es una plataforma de planificación de lecciones y creación de contenidos basada en IA que le ayuda a reducir el tiempo de preparación. Puede generar planes de lecciones totalmente estructurados para cualquier materia o concepto en solo unos segundos utilizando el planificador de lecciones con IA integrado.

Personalice cada recurso ajustando el nivel, el alcance y la estructura, para que el contenido se adapte mejor a las metas de su plan de estudios y a las necesidades de sus alumnos.

Education Copilot le ofrece un punto de partida rápido, para que pueda dedicar más tiempo a enseñar y menos a aplicar formatos a hojas de trabajo o redactar planes desde cero.

Las mejores funciones de Education Copilot

Accede a plantillas generadas por IA para planes de lecciones, indicaciones de redacción, informes de alumnos, esquemas de proyectos y mucho más.

Cree folletos que cubran claramente los temas, conceptos o áreas temáticas clave tanto para usted como para sus alumnos.

Utilice más de 10 herramientas integradas para ahorrar tiempo durante y después de las horas de clase.

Limitaciones de Education Copilot

La plataforma solo ofrece compatibilidad con inglés y español, dejando fuera muchos otros idiomas ampliamente hablados.

Precios de Education Copilot

30 días de versión de prueba gratuita.

Profesores: 9 $ al mes

Escuelas y distritos: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Education Copilot

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: Los estudiantes de secundaria están aprovechando la GenAI para facilitar el aprendizaje. El 67 % la utiliza para resumir y comprender conceptos complicados, el 61 % la utiliza para escribir ideas para tareas y el 55 % la utiliza para crear sus propios materiales de estudio.

13. Kahoot! (La mejor para juegos de aprendizaje divertidos y competitivos y concursos en directo).

¡A través de Kahoot!

Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada en juegos que convierte las lecciones en cuestionarios y actividades interactivos. Es ideal para aumentar la participación de los alumnos, comprobar su comprensión en tiempo real y aportar energía al aula.

Puede crear «kahoots» (cuestionarios Kahoot) en cuestión de minutos y ejecutarlos en directo o asignarlos como ejercicios para realizar a su propio ritmo o como deberes. Las preguntas pueden incluir imágenes, vídeos y archivos multimedia de la biblioteca integrada de Kahoot para que la experiencia de aprendizaje sea más visual y divertida.

Los alumnos se conectan desde sus propios dispositivos mientras las preguntas se muestran en una pantalla con uso compartido, lo que hace que la participación sea colaborativa y dinámica.

Gracias a funciones de accesibilidad como el soporte para lectura en voz alta, el modo de alto contraste y la compatibilidad con lectores de pantalla, todos los alumnos pueden participar cómodamente.

Las mejores funciones de Kahoot!

Crea actividades utilizando múltiples tipos de preguntas, como encuestas, rompecabezas, nubes de palabras, indicaciones abiertas y preguntas de respuesta escrita.

Reutiliza o adapta los Kahoots existentes de la biblioteca pública para ahorrar tiempo y aprovechar las ideas en uso compartido.

Analiza los informes y análisis posteriores al juego para medir el rendimiento de la clase.

Limitaciones de Kahoot!

Las preguntas de Kahoot! tienen un límite en los formatos: opción múltiple o verdadero/falso, lo que impide a los alumnos crear sus propias respuestas o expresar su razonamiento.

Precios de Kahoot!

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kahoot!

G2: 4,6/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2880 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Kahoot!?

Un usuario de G2 dice:

¡Me encanta que a mis alumnos les guste tanto! Me encanta que puedan practicar sus habilidades y su vocabulario en español de una manera divertida y fácil. También disfrutan de la competencia amistosa entre sus compañeros.

Automatice las tareas del aula con ClickUp y priorice el aprendizaje de los alumnos.

La enseñanza a distancia no debería suponer un constante equilibrio entre personalizar el aprendizaje y gestionar el trabajo administrativo. Las mejores herramientas de enseñanza con IA para educadores ofrecen formas de gestionar tareas, crear contenido y realizar el seguimiento del progreso de los alumnos en todo el distrito escolar.

Antes de confirmar tu compra, prueba las versiones de prueba gratuitas y las demostraciones en situaciones reales. Las pruebas prácticas te garantizan que elijas una plataforma que te ahorre tiempo y tenga compatibilidad con tus alumnos.

Si desea una plataforma que reúna la planificación de lecciones, la creación de contenidos, el seguimiento de tareas y el análisis de los alumnos, ClickUp es una opción muy potente. Su generación de contenidos basada en IA, sus documentos centralizados, sus tareas, sus automatizaciones y sus paneles le ayudan a enseñar sin tener que cambiar de aplicación.

La comunidad de ClickUp ha crecido de 14 millones a más de 24 millones de usuarios, con más de 10 millones de nuevos registros recientemente. Este tipo de adopción demuestra cuántos educadores y equipos están eligiendo un solo lugar para gestionar su trabajo.

Regístrese hoy mismo en ClickUp de forma gratuita y simplifique su flujo de trabajo de enseñanza a distancia.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Si está buscando las mejores herramientas de IA generativa que faciliten la planificación de las clases, vale la pena probar ClickUp. Tiene compatibilidad con los aspectos creativos y prácticos de la planificación de clases. ClickUp Brain le ayuda a esbozar las ideas centrales de su clase, mientras que ClickUp Docs le permite convertir esas ideas en un plan completo que es fácil de gestionar, actualizar y reutilizar cada semestre.

Sí. Muchas herramientas de IA pueden calificar automáticamente cuestionarios, preguntas de opción múltiple e incluso respuestas escritas breves, comprobando la precisión y siguiendo rúbricas de puntuación. Ofrecen comentarios instantáneos a los alumnos y ahorran tiempo a los profesores. Sin embargo, los profesores pueden seguir revisando las calificaciones finales para garantizar la equidad, especialmente en el caso de trabajos creativos o abiertos.

Las herramientas de IA recopilan información de los alumnos para personalizar el aprendizaje, por lo que debe asegurarse de que los datos se almacenen de forma segura y solo puedan acceder a ellos las personas autorizadas. También debe asegurarse de que no se utilicen para realizar seguimientos, publicidad o se realicen usos compartidos sin consentimiento. Revisar las políticas de privacidad y los permisos le ayudará a proteger la información de sus alumnos.

Algunos de los mejores creadores de presentaciones con IA para clases a distancia de nivel universitario son Canva y Curipod. Canva te ayuda a diseñar diapositivas en cuestión de minutos utilizando IA para sugerir diseños, elementos visuales e incluso presentaciones completas a partir de una breve indicación. Curipod añade interactividad al generar diapositivas con encuestas, nubes de palabras, dibujos y preguntas para el debate que mantienen a los estudiantes interesados a distancia.

Las herramientas de IA te ayudan a personalizar la experiencia de aprendizaje adaptando el contenido al ritmo, las fortalezas y el estilo de cada estudiante. La IA puede sugerir preguntas de práctica, proporcionar comentarios específicos y recomendar recursos basados en las áreas en las que el estudiante necesita soporte. También puedes utilizar la información de la IA para agrupar a los estudiantes que necesitan soporte en el mismo tema.

Los asistentes de calificación con IA le proporcionan puntuaciones instantáneas en cuestionarios y respuestas breves, lo que reduce la carga de trabajo manual y permite enviar comentarios más rápidamente. La calificación tradicional lleva más tiempo, pero le permite evaluar la creatividad, el razonamiento y la expresión personal con mayor precisión. El mejor enfoque es utilizar la IA para las comprobaciones repetitivas, mientras usted se centra en una evaluación más profunda. De este modo, podrá evaluar aspectos como la capacidad de un alumno para construir un argumento, aplicar conceptos o expresar ideas originales.