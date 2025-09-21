18 plantillas de tutoría editables y gratuitas para profesores en 2025

Hoy en día, la tutoría es mucho más que enseñar; se trata de gestionar las clases, registrar las metas, hacer un seguimiento del progreso, mantener informados a los principales y seguir mostrando energía a cada alumno.

¡Ahí es donde entran en juego las plantillas para tutorías! Dan estructura a tus sesiones, liberan espacio mental y te ayudan a centrarte en lo que más importa: el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos a los que apoyas.

En esta guía, encontrarás las mejores plantillas para tutorías, desde la planificación de lecciones hasta el seguimiento de comentarios.

¿Qué son las plantillas para clases particulares?

Las plantillas para tutorías son diseños prediseñados, que suelen utilizarse para documentos de programas de estudios o planificación de lecciones, y ayudan a los tutores a crear rápidamente materiales de estudio con un aspecto profesional.

Esto significa menos tiempo dedicado al papeleo y más tiempo para la conexión con tus alumnos, para comprender sus necesidades y para celebrar su progreso.

¿Lo mejor? Te ayudan a mantenerte organizado sin perder el toque personal que hace que las clases particulares sean significativas.

¿Qué hace que una plantilla para clases particulares sea buena?

Esto es lo que hace que una plantilla de tutoría sea buena:

Diseño claro y sencillo: Busca una buena plantilla para clases particulares que evite el desorden y la confusión. Te guiará con fluidez a través de las tareas sin abrumarte ni abrumar a tus alumnos

Flexible y personalizable: Busca una plantilla que se adapte a un intervalo de estilos y necesidades de los alumnos. Te permitirá modificar Busca una plantilla que se adapte a un intervalo de estilos y necesidades de los alumnos. Te permitirá modificar los planes de clase , las metas, los folletos del tutor y las notas sin sentirte limitado por formatos rígidos

seguimiento organizado del progreso: *Seleccione las mejores plantillas que incluyen formas sencillas de registrar los logros y los retos, lo que le ayudará a detectar patrones con visualizaciones codificadas por color y a ajustar las estrategias de enseñanza de forma eficaz

funciones que ahorran tiempo: *Elige una buena plantilla de tutoría para reducir el trabajo repetitivo y dedicar menos tiempo al papeleo. Los ejemplos y las indicaciones de planes de lecciones listos para usar permiten una preparación rápida y coherente

Herramientas de programación integradas: elige plantillas para clases particulares que incluyan o se integren con funciones de programación que mantengan las sesiones, los recordatorios y los plazos organizados y con visibilidad

Gestión de recursos: Los servicios de tutoría son más eficaces cuando se puede acceder fácilmente a los recursos. Por lo tanto, opta por las mejores plantillas para tutorías que proporcionan acceso a un espacio para almacenar materiales didácticos, imágenes, plantillas de folletos, mapas mentales y herramientas útiles

Las 18 mejores plantillas para mejorar los servicios de tutoría

¿Listo para transformar tus servicios de tutoría desde el primer momento? Aquí tienes las 18 mejores plantillas para tutorías para cada caso de uso de ClickUp, la app todo el trabajo:

1. Plantilla de propuesta de proyecto para un programa de tutoría de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organiza propuestas profesionales con la plantilla de propuesta de programa de tutoría de ClickUp

Para poner en marcha una nueva iniciativa de tutoría, lo primero es contar con una propuesta clara. La plantilla de propuesta de programa de tutoría de ClickUp es como tu tranquilo y organizado gestor de proyectos en una caja. Tiene espacio para todo lo que importa: metas, cronogramas, alcance, recursos e incluso riesgos.

Sirve como documento de planificación y argumento persuasivo para los administradores escolares o posibles inversores. Solo tienes que introducir tu plan, añadir tus ideas y obtendrás una propuesta con un aspecto impecable y bien pensada.

🌟 Por qué te encantará:

Presenta tus ideas de una manera pulida y bien estructurada

Almacena todas las versiones de las propuestas y los documentos de compatibilidad en un solo espacio de ClickUp

Incluye la elaboración de presupuestos y la planificación de recursos en la conversación desde el principio

Realiza un seguimiento de las aprobaciones y revisiones de las partes interesadas a través de comentarios y tareas

Ofrece espacio para describir el plan de estudios, las estrategias de evaluación, las integraciones tecnológicas y los resultados previstos para los alumnos.

🔑 Ideal para: Tutores, equipos de coaching o startups educativas que desarrollan programas estructurados para escuelas, plataformas o clientes privados.

Opinión del cliente: Esto es lo que Sid Babla, coordinador del programa de bienestar del Centro de Bienestar Estudiantil de Dartmouth College , opinó sobre el uso de ClickUp: Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenidos para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenidos). Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenidos para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada contenido (en curso, necesita edición, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenidos).

2. Plantilla de incorporación de tutores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Garantiza un proceso de incorporación de tutores fluido con la plantilla de incorporación de tutores de ClickUp

Los primeros días de trabajo de un tutor pueden figurar en toda su trayectoria docente. La plantilla de incorporación de tutores de ClickUp elimina la parte incómoda y confusa de la contratación, esa en la que uno se pregunta «¿por dónde empiezo?». Es tu lista de control entre bastidores, que proporciona un flujo de incorporación estructurado que incluye tareas de orientación, reconocimiento de políticas, formación sobre la plataforma y objetivos de rendimiento.

Todo tiene su lugar: pasos de formación, envío de documentos, habilidades docentes y políticas clave. Cada sección de la plantilla está enlazada a documentos, formularios o cursos relevantes. Tanto si contratas a cinco tutores como a cincuenta, esta plantilla ofrece coherencia y cumplimiento en todos los ámbitos.

🌟 Por qué te encantará:

Organiza todas las tareas de formación y documentación en una sola lista de control

Asigna sesiones con mentores, observaciones en el aula y revisiones de hitos

Incluye material de referencia, como guías didácticas y rúbricas de evaluación

Reduce la confusión con cronogramas y listas de control claros

🔑 Ideal para: Equipos de RR. HH. de agencias de tutoría, directores de educación y administradores escolares que incorporan a otras personas.

💡 Consejo profesional: ¡Cambia las cosas con las vistas de ClickUp que piensan por ti! Utiliza la lista completa para ver a todos los tutores a la vez y el calendario de incorporación para planear tu formación. Controle el progreso con la vista «Proceso de incorporación», organice la información de los tutores con la tabla «Nuevas contrataciones» y permítales completar formularios con el mínimo esfuerzo utilizando el formulario «Formulario de incorporación de nuevos empleados». No se olvide de la vista «Recursos»: es su hub único para todo lo que necesitarán.

3. Plantilla de plan de marketing para empresas de tutoría de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Desarrolla estrategias de marketing viables con la plantilla de plan de marketing para empresas de clases particulares de ClickUp

¿Estás cansado de hacer malabarismos con ideas de marketing entre notas dispersas y pensamientos a medio formar? La plantilla del plan de marketing para empresas de tutoría consolida todo en un hub visual, desde la marca y el objetivo del público hasta la creación de contenido y el seguimiento del rendimiento, lo que te permite hacer crecer tu empresa con confianza.

Te ofrece una hoja de ruta clara desde la meta hasta el crecimiento. Con ella, puedes establecer tus objetivos, dividirlos en pasos de acción más pequeños (también conocidos como resultados clave) y realizar un seguimiento de todo, desde el esfuerzo hasta el impacto.

🌟 Por qué te encantará:

Establece objetivos claros, alcanzables y alineados con tus metas empresariales

Visualiza tu estrategia y establece plazos para cada tarea con la vista de cronograma

Supervisa el rendimiento de las campañas a través de paneles integrados

Realiza un seguimiento del progreso con campos personalizados inteligentes como Esfuerzo, Tipo de tarea, Trimestre e Impacto

🔑 Ideal para: propietarios de empresas de tutoría, responsables de marketing y emprendedores del sector educativo que estén listos para hacer crecer su empresa con intención y no solo por suerte o referencias.

4. Plantilla de ClickUp para el plan de marketing en redes sociales de una empresa de clases particulares

Obtenga una plantilla gratis Mantén la coherencia en todas las plataformas con la plantilla de plan de redes sociales para empresa de tutoría de ClickUp

Si tu empresa de tutorías no está en las redes sociales, te estás perdiendo un canal de crecimiento vital. La plantilla de plan de redes sociales para empresas de tutorías de ClickUp te permite diseñar estrategias, programar y optimizar tu presencia en línea en múltiples plataformas.

Está diseñado para tutores y equipos educativos que desean promover un tono y una voz coherentes en su mensaje de marca. El calendario visual te ayuda a ver lo que se avecina, mientras que las vistas de tareas facilitan la asignación de publicaciones, la sustitución de tareas y la gestión de plazos.

🌟 Por qué te encantará:

Correlaciona y amplía ideas, organízalas por plataforma e invita a los miembros del equipo a contribuir

Realiza un seguimiento del rendimiento con paneles personalizados

Asigna tareas a escritores, diseñadores o gestores de comunidades

Plan y disfruta de la vista de calendario integrada para visualizar tus publicaciones en redes sociales

🔑 Ideal para: Tutores, gestores de redes sociales, equipos de contenido y fundadores de marcas de tutorías que desean generar confianza y mantenerse en la mente de los clientes.

5. Plantilla para estudiantes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de las notas y los plazos importantes con la plantilla ClickUp Student Tracker

La plantilla ClickUp Student Tracker te ayuda a organizar cada parte de tu mundo académico. Está diseñada para estudiantes, tutores académicos y plataformas que trabajan con varias personas, materias y tareas a lo largo de un trimestre.

Esta herramienta de estudio proporciona una ubicación centralizada para almacenar apuntes de clase, resúmenes de lecturas y tareas. También incluye listas de pendientes, registros de calificaciones, resúmenes de horarios y repositorios de tareas, todo ello totalmente personalizable. Puedes organizar tu semestre con carpetas, etiquetas y recordatorios de tareas periódicas.

🌟 Por qué te encantará:

Establece metas académicas diarias, semanales y a largo plazo para revisar el progreso académico con vistas de hito

Organiza las notas de clase, los resúmenes de los grupos de estudio y las lecturas en vistas claras y con rótulos

Etiqueta cada tarea por tema y tipo para no perder nunca el contexto

Gestiona tanto las notas de clase como las tareas en una plantilla de uso compartido

🔑 Ideal para: Estudiantes de secundaria, universitarios y grupos de estudio que gestionan contenido, notas y plazos de entrega de diferentes asignaturas y semestres.

6. Plantilla de plan del programa de estudios de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Diseña un programa de estudios en colaboración con tus compañeros utilizando la plantilla de plan de programas de estudios de ClickUp

La plantilla de planificación del programa de estudios de ClickUp aporta estructura, flujo y trabajo en equipo a la planificación de tus lecciones. Está diseñada para educadores que trabajan en materias o cursos con uso compartido, manteniendo los planes de enseñanza transparentes y alineados con los estándares institucionales.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza la lista de clases para realizar un seguimiento de todas tus clases actuales, completadas y futuras en un solo lugar

Añade detalles a los Campos personalizados para lecturas, tareas, cuestionarios y cronogramas de proyectos

Crea una carpeta por asignatura o curso y estructúrala de la forma que mejor se adapte a tu forma de trabajo

Ve solo tus clases asignadas utilizando la vista Mis clases con el «Modo Usarme siempre»

Colabora con los jefes de departamento o los profesores asistentes durante el desarrollo del programa de estudios

🔑 Ideal para: Profesores, tutores, formadores comunitarios, diseñadores de cursos y planificadores de planes de estudio que crean o realizan edición en programas de estudios de forma conjunta.

7. Plantilla de plan de lecciones universitarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Elabora planes de clase relevantes y estratégicos con la plantilla de planes de clase universitaria de ClickUp

¿Y si tus planes de clase se parecieran más a un proyecto estratégico que a una lista de control de última hora? La plantilla de plan de clases universitarias de ClickUp aporta estructura y flujo a tu planificación académica con el fiable marco ADDIE: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.

Las lecciones están perfectamente agrupadas por curso y el progreso se visualiza en un tablero flexible. Los educadores pueden planificar las clases por módulos, etiquetarlas con códigos de curso y enlazarlas directamente con lecturas y recursos. ¿Qué más? Puedes utilizar ClickUp Brain para planear las lecciones, incluyendo el esquema del contenido, el perfeccionamiento de las metas de aprendizaje o la reformulación de las estrategias de enseñanza en cuestión de segundos.

🌟 Por qué te encantará:

Integra tareas, rúbricas y materiales complementarios en cada sesión

Utiliza etiquetas y carpetas para diferenciar entre varios cursos o secciones

Rellena los detalles de la lección con Campos personalizados para objetivos, estructura de la lección, enlaces a formularios de evaluación y mucho más

Sube planes detallados y recursos utilizando archivos específicos y campos del sitio web

🔑 Ideal para: Profesores universitarios, coordinadores de cursos académicos y profesores asistentes que planifican múltiples cursos o niveles educativos siguiendo el modelo ADDIE.

📢 ClickUp Callout: Utiliza ClickUp Brain para generar automáticamente marcos de lecciones, reformular objetivos o condensar investigaciones en viñetas con indicaciones de IA, todo ello dentro de tu documento de planificación. Genera planes de lecciones personalizados con ClickUp Brain

8. Plantilla de plan de clases de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Plan sesiones y realiza un seguimiento del comportamiento con la plantilla de planing de clases de ClickUp

Planificar lecciones para varias clases puede resultar caótico sin un sistema centralizado. La plantilla de planificación de clases de ClickUp está diseñada para ayudar a los educadores a dividir cada clase en partes manejables y organizadas: una lista por clase y una tarea por lección.

Desde el seguimiento de la asistencia hasta las notas de comportamiento y las actividades pendientes, te ayuda a completar una imagen completa de tu clase. Planifica lecciones semanales o mensuales de forma masiva, registra reflexiones en clase mediante comentarios y mantente al tanto de lo que sucede hoy con una vista filtrada de «Hoy».

🌟 Por qué te encantará:

Crea una tarea para cada sesión, que debe completarse con fecha límite, con duración estimada y asignaciones para los profesores

Añade planes de lecciones completos en las descripciones de las tareas o adjunta documentos y materiales directamente

Controla qué lecciones están completadas, pendientes o necesitan revisión, y ajusta fácilmente los cronogramas en caso de vacaciones, interrupciones o comentarios

Reflexiona en tiempo real con comentarios con marca de tiempo después de cada sesión para hacer un seguimiento de lo que ha sido trabajo y lo que hay que mejorar

Vista la distribución de las lecciones por día, semana o unidad, con dependencias integradas para el trabajo de preparación y los entregables de los alumnos

🔑 Ideal para: Profesores de primaria y secundaria, coordinadores pedagógicos y tutores privados que desean un sistema sencillo para planear las clases y realizar un seguimiento de la participación.

💡 Bonificación: Lleva tus sesiones de tutoría al siguiente nivel con la IA Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA que realmente entiende tus necesidades de tutoría porque conoce tu trabajo. Elimina la sobrecarga de herramientas, utiliza tu voz para hacer las cosas, crea y organiza plantillas de lecciones, asigna tareas y optimiza todo tu flujo de trabajo de tutoría, todo en un solo lugar. Así es como se hace: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps conectadas, así como en la web, planes de lecciones, hojas de trabajo, informes de progreso de los alumnos y mucho más

Utiliza Talk to Text para hacer preguntas, dictar notas de clase o gestionar tu flujo de trabajo de tutoría con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Reemplaza docenas de herramientas de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución preparada para corporación que aporta contexto e inteligencia a tu proceso de tutoría Captura ideas, comparte instrucciones y termina las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

9. Plantilla de educación para estudiantes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén el control de tus clases con la plantilla de educación para estudiantes de ClickUp

A menudo resulta complicado realizar un seguimiento de todas las tareas, proyectos y plazos a lo largo del curso escolar con varios alumnos. La plantilla de educación para alumnos de ClickUp ayuda a los alumnos a planear sus tareas, sesiones de estudio, preparación de exámenes y actividades extracurriculares en un único espacio.

Las vistas personalizadas son compatibles tanto con los alumnos que estudian a su propio ritmo como con los que asisten a clases tradicionales. Además, fomentan un sentido de independencia educativa y ayudan a los alumnos a mantenerse al día con sus metas a largo plazo.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza Campos personalizados como número de curso, crédito y nota final para visualizar la información

Fomenta la confianza mediante itinerarios de aprendizaje estructurados y revisiones

Realiza un seguimiento de las fechas de entrega, las tareas y las notas, todo en un solo lugar, con tareas claras y editables

Añade recordatorios, adjuntos y listas de control para mantener el control de principio a fin

🔑 Ideal para: Estudiantes de secundaria o universitarios que compaginan varias clases, lecturas y tareas.

10. Plantilla de análisis de aprendizaje de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Analiza qué trabajo hace y qué no con la plantilla de análisis de aprendizaje de ClickUp

¿Alguna vez has terminado una lección y te has preguntado: «¿Qué es lo que realmente ha quedado grabado?» La plantilla de análisis de aprendizaje de ClickUp es tu espacio para tomarte un respiro, reflexionar y ver qué ha funcionado.

Diseñadas para educadores que creen que el aprendizaje no termina cuando acaba la clase, te ayudan a desglosar cada sesión, analizar la comprensión de los alumnos y ajustar tu enfoque. Con visualizaciones e informes, realizar el seguimiento del progreso e identificar las deficiencias es más fácil que nunca. Como resultado, ofrece compatibilidad con las intervenciones basadas en datos destinadas a mejorar los resultados del aprendizaje.

🌟 Por qué te encantará:

Añade tus comentarios directamente después de una lección, mientras aún están frescos, utilizando la vista Tabla

Utiliza la vista Tablero para organizar tus datos e identificar patrones de aprendizaje

Intercambia ideas, proporciona comentarios y asigna tareas a los miembros del equipo

Destaca los módulos con mejor y peor rendimiento para realizar mejoras estratégicas

🔑 Ideal para: Analistas educativos, equipos de soporte al aprendizaje y orientadores escolares que desean mejorar su enseñanza prestando atención a los patrones de aprendizaje, los comportamientos y el progreso.

🧠 Dato curioso: Los estudiantes que reciben tutorías frecuentes y centradas tienden a aprender mucho más, ganando el equivalente a entre tres y quince meses adicionales de progreso. Este nivel de apoyo ayuda a un estudiante medio a aumentar su rendimiento del percentil 50 al percentil 66 aproximadamente.

11. Plantilla de ClickUp para horarios de clases y estudio del tiempo

Obtenga plantillas gratis Gestiona tu tiempo de forma inteligente con la plantilla de horarios de clases y estudio del tiempo de ClickUp

El tiempo es un recurso muy valioso, especialmente en el aula. La plantilla de ClickUp para horarios de clases y estudio del tiempo es ideal para estudiantes y educadores que desean disponer de un único lugar donde realizar un seguimiento de todas sus clases, ver lo que han estudiado o enseñado en el pasado y consultar su horario actual.

Ofrece diferentes vistas, como el cronograma para seguir tu trayectoria académica año por año, la prioridad para centrarte en lo que está sucediendo ahora y el segundo año (o el año en el que te encuentres) para hacer tu carga de estudio actual personalizada. Con gráficos integrados y opciones de tarea periódica, obtén claridad sobre cómo se acumula el calendario de cada semana.

🌟 Por qué te encantará:

Sigue tus cursos a lo largo de los años con la vista de cronograma, que te ofrece una visión general clara de tu trayectoria académica

Identifica los espacios infrautilizados o sobrecargados en el calendario

Utiliza vistas filtradas para estudiar las tendencias de la distribución del tiempo de clase

Utiliza la vista de calendario para visualizar tu agenda y no perderte nunca plazos o eventos importantes

🔑 Ideal para: Estudiantes que desean un sistema claro y fácil de usar para organizar sus cursos y actividades de estudio en un solo lugar.

📮 Información de ClickUp: El 18 % de los encuestados desea utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Para lograrlo, una IA debe ser capaz de comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas y establecer flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma. Experimenta la programación basada en inteligencia artificial, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a espacios libres en tu calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo pesado!

12. Plantilla de lista de control para el plan de los estudiantes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asegúrate de no perderte ningún paso con la plantilla de lista de control para la planificación de los estudiantes de ClickUp

Mantenerse al día con las tareas escolares puede resultar abrumador, pero no tiene por qué ser así. La plantilla de lista de control para la planificación de los estudiantes de ClickUp es una herramienta sencilla pero potente que permite a los estudiantes organizar todas sus tareas, desde los deberes hasta los exámenes y las metas de estudio personales.

La lista de control está organizada en categorías académicas, extracurriculares y administrativas, cada una con su propia fecha límite y subtarea.

🌟 Por qué te encantará:

Divide tus tareas académicas en elementos de (la) lista de control manejables y fáciles de seguir

Mantén la concentración con vistas agrupadas por prioridad o fecha límite, para que siempre sepas qué es lo siguiente

Código por color los elementos según su urgencia o tema para facilitar la priorización

Añade detalles de las tareas, adjunta archivos y marca el progreso directamente en cada elemento de (la) lista de control

🔑 Ideal para: Estudiantes que desean una forma clara y práctica de mantenerse organizados, reducir el estrés y realizar un seguimiento de todas sus tareas académicas.

13. Plantilla de programación por horas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realiza un seguimiento de las horas de trabajo y los pagos de cada empleado con la plantilla de programación horaria de ClickUp

Diseñada para una programación precisa, la plantilla de programación por horas de ClickUp divide tu día en bloques de tiempo manejables. Es ideal para tutores que compaginan sesiones con diferentes alumnos o para alumnos que gestionan rutinas de estudio.

Utiliza esta plantilla de programación para comparar tus duraciones estimadas con el tiempo real registrado y detectar tendencias en la carga de trabajo y la eficiencia. Además, incluye bloques de tiempo codificados por color, recordatorios automáticos e integración con listas de pendientes diarias.

🌟 Por qué te encantará:

Visualiza los planes por horas utilizando técnicas de bloqueo de tiempo

Combina clases recurrentes, reuniones y tiempo libre en una sola vista

Reduce el cambio de tareas con actividades agrupadas y franjas horarias de reserva

Ajusta tu rutina de forma dinámica sin perder visibilidad

🔑 Ideal para: Estudiantes ocupados, tutores privados y entusiastas de la gestión del tiempo que desean realizar un seguimiento del tiempo y el rendimiento en un solo lugar.

14. Plantilla de progreso del alumno de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Analiza y visualiza el progreso de los alumnos con la plantilla de progreso de los alumnos de ClickUp

Cada estudiante tiene una historia, y esta plantilla te ayuda a capturarla de forma colaborativa y en tiempo real. La plantilla de progreso del estudiante de ClickUp está diseñada para ayudarte a realizar un seguimiento del desarrollo de cada estudiante en todas las materias, comportamientos e hitos de aprendizaje.

Añade a cada alumno como una tarea, incluye notas, calificaciones de exámenes y observaciones, y realiza un seguimiento de las actualizaciones mediante comentarios con marca de tiempo. Con vistas específicas para el seguimiento del comportamiento, el progreso general y las señales de atención, resulta fácil compatibilidad con los alumnos de la forma que más necesitan.

🌟 Por qué te encantará:

Mantén registros holísticos de los alumnos en un sistema organizado y supervisa el logro de las metas mediante indicadores de progreso visuales

Destaca a los alumnos que necesitan apoyo adicional utilizando la vista «Necesita atención»

Colabora con otros profesores utilizando los comentarios para compartir ideas y estrategias que son de trabajo

Comparte las tareas individuales de los alumnos con los padres como invitados para proporcionarles información actualizada continuamente

🔑 Ideal para: Profesores que realizan seguimiento del progreso individual de los alumnos y profesores que comparten ideas entre materias.

15. Plantilla de libro de notas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Usa el uso compartido de los libros de notas con la plantilla ClickUp Gradebook

La plantilla ClickUp Gradebook ofrece una forma centralizada, inteligente e intuitiva de gestionar el rendimiento de los alumnos. Tanto si realiza seguimiento de las puntuaciones de los exámenes, las medias de los deberes o la participación en clase, le proporciona imágenes claras e información calculada.

Diseñadas con compatibilidad para soportar tanto la calificación diaria como el seguimiento a largo plazo, los profesores pueden introducir las puntuaciones por asignatura o evaluación y generar al instante resúmenes de calificaciones o mapas de calor.

🌟 Por qué te encantará:

Realiza un seguimiento del progreso de cada alumno con vistas que tienen sentido: Lista para los detalles, Tablero para la agrupación visual y Tabla para el análisis de puntuaciones

Calcula automáticamente las calificaciones finales con la fórmula de promedio integrada

Exporta las calificaciones para elaboración de informes o mantener al día a los principales con un solo clic

Utiliza las etiquetas «Valoración de la participación» y «Comentarios mensuales» para capturar los aspectos menos cuantificables del rendimiento

Incluye filtros por clase, trimestre o nombre del alumno, lo que facilita la elaboración de informes con gráficos de progreso y reportes

🔑 Ideal para: Educadores, administradores escolares y tutores académicos que desean mantener registros académicos procesables y departamentos que necesitan libros de calificaciones compartibles

16. Plantilla de seguimiento de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Entrega tus tareas a tiempo con la plantilla ClickUp Homework Tracker

Los deberes acaban de mejorar considerablemente. La plantilla ClickUp Homework Tracker ayuda a los estudiantes a estar al día con las tareas de todas las asignaturas, los plazos y la carga de trabajo.

Con esta plantilla, ya no tendrás que preocuparte por olvidar fechas de entrega o por la abrumadora acumulación de tareas. Crea un flujo de trabajo fluido para realizar el seguimiento de lo que hay que entregar, lo que está en curso y lo que se ha enviado. La plantilla también incluye categorización por materias, integración con el calendario y recordatorios, lo que permite a los estudiantes adelantarse a las fechas de entrega.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza campos personalizados como «Progreso de finalización», «Notas adicionales» y «Asignaturas» para ver en qué punto se encuentra cada tarea

Añade detalles de las tareas, enlaces y recursos directamente en cada tarea para que todo esté en un solo lugar

Establece recordatorios y tareas periódicas para el trabajo semanal y evita incumplir plazos con etiquetas de advertencia temprana

Divide las tareas grandes en subtareas más pequeñas o listas de control para que el progreso resulte más fácil

🔑 Ideal para: Estudiantes que cursan varias asignaturas o cualquier persona que desee una forma más innovadora de gestionar los deberes sin estrés.

17. Plantilla de notas Cornell de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Escribe mejores notas y retén la información con la plantilla de notas Cornell de ClickUp

Tomar notas no tiene por qué ser una tarea tediosa o un montón de garabatos que se pierden entre el resto. La plantilla ClickUp Cornell Note ofrece un enfoque bien pensado para capturar información, lo que te permite comprenderla y retenerla bien.

Empieza por tomar notas detalladas, resúmelas en ideas o indicaciones clave y resumir los puntos más importantes. La plantilla incluye muestras de notas para materias como matemáticas y programación que te ayudarán a empezar rápidamente.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza el diseño de tres partes del fiable sistema Cornell: columna de indicaciones para palabras clave, notas para información detallada y resumen para recapitularlo todo

Aumenta tu concentración guiándote para que participes activamente con el material

Añade medios o enlaces junto con los conceptos clave para enriquecer el contexto

Empieza a tomar notas con prácticas muestras para materias como Ciencias Generales, Matemáticas y Fundamentos de Programación

🔑 Ideal para: Estudiantes, profesionales y personas que desean aprender durante toda la vida y buscan una forma más inteligente y clara de tomar y revisar notas.

📢 ClickUp Documento, el asistente del profesor: Despídete de los archivos dispersos y las pestañas interminables con ClickUp Documento. Reúne tus ideas, planes de lecciones, notas y proyectos en un único espacio de trabajo integrado. Colabora en tiempo real, incorpora elementos multimedia, utiliza IA para redactar borradores, resumen y mucho más, y enlaza tareas relacionadas sin salir de tu flujo de trabajo. Mantén todo organizado, accesible y listo para el uso compartido cuando lo necesites.

18. Plantilla de ClickUp para notas de clase para estudiantes universitarios

Obtenga una plantilla gratis Toma notas de forma eficaz con la plantilla ClickUp Class Notes for College Students (Notas de clase para estudiantes universitarios)

La plantilla ClickUp Class Notes for College Students (Apuntes de clase para estudiantes universitarios) está diseñada para ayudar a los estudiantes a centrarse en lo que más importa: resumir detalles importantes, realizar un seguimiento de recursos útiles y anotar preguntas que susciten una comprensión más profunda.

Esta plantilla, sencilla pero eficaz, mantiene tus notas organizadas por curso, semestre y sección, lo que facilita la búsqueda de todo. Puedes añadir rápidamente resúmenes, enlaces a artículos o vídeos y resaltar los puntos que deseas revisar.

🌟 Por qué te encantará:

Captura y organiza los detalles clave de la clase para mantener tu material de estudio claro y centrado

Colabora fácilmente con tus compañeros mediante el uso compartido de notas e ideas al instante

Crea notas clasificadas y con función de búsqueda para todas tus asignaturas

Incluye enlaces a fuentes externas o lecturas directamente en las secciones de notas

🔑 Ideal para: Estudiantes universitarios y tutores que desean perfeccionar su aprendizaje y mantener sus notas de clase bien organizadas.

🧠 Dato curioso: ¡La presencia de la IA en la vida estudiantil se ha disparado! Un impresionante 92 % de los estudiantes utiliza la IA en 2025, frente al 66 % en 2024.

aprovecha al máximo cada sesión de tutoría con ClickUp*

Las plantillas para clases particulares son la base para crear experiencias de aprendizaje coherentes, eficaces y atractivas.

Con las plantillas bien diseñadas de ClickUp, los tutores pueden optimizar la planificación de las lecciones, realizar un seguimiento preciso del progreso de los alumnos y adaptar las sesiones a las necesidades individuales.

Estas plantillas reducen la carga administrativa, lo que te permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa: ayudar a los alumnos a crecer y alcanzar el éxito.

