Las 10 mejores alternativas a Zoho BugTracker para equipos de desarrollo modernos

Los equipos de desarrollo necesitan algo más que un lugar donde registrar las incidencias. A medida que los proyectos crecen, la necesidad de funciones como reglas de automatización, colaboración en tiempo real, elaboración de informes y visibilidad se vuelve cada vez más importante.

Por eso tiene sentido explorar alternativas a Zoho BugTracker. Especialmente si su equipo está creciendo, gestionando múltiples lanzamientos o adoptando prácticas de ingeniería más maduras.

Las investigaciones sugieren que los equipos de desarrollo pueden mantener las tasas de fallo de los cambios entre el 0 % y el 15 %, un rango de estabilidad vinculado a lanzamientos pequeños y frecuentes y a una sólida automatización de las pruebas.

Por lo tanto, la alternativa adecuada no solo sustituye el lugar donde se registran las incidencias, sino que refuerza todo el ciclo de desarrollo. En esta guía, le ofrecemos un resumen de las mejores alternativas a Zoho BugTracker, probadas y comprobadas.

¿Sabías que...? Los analistas estiman que la IA puede aumentar la productividad de la ingeniería de software entre un 20 % y un 45 % cuando se integra en los flujos de trabajo diarios, desde la generación de código hasta el análisis de las causas fundamentales.

Alternativas a Zoho BugTracker de un vistazo

Antes de profundizar, aquí tienes una comparación clara y detallada para que puedas ver rápidamente los mejores casos de uso, las funciones clave, los precios y las valoraciones de un solo vistazo.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Flujos de trabajo de pruebas unificados con plantillas, automatización e IA 100 % contextual. Tamaño del equipo: desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones. plantillas de seguimiento de errores y problemas, automatizaciones para enrutamiento/SLA, integraciones con Git para la trazabilidad de tareas a confirmaciones, paneles para métricas de defectos en tiempo real. Plan Free Forever; planes personalizados para corporaciones. Jira Equipos ágiles grandes que necesitan flujos de trabajo profundos. Tamaño del equipo: desde pequeños equipos ágiles hasta grandes corporaciones con múltiples equipos. Tableros Scrum/Kanban, tipos/campos de incidencias personalizados, reglas de automatización, enlaces a GitHub/Bitbucket, informes de velocidad, burndown y duración del ciclo. Free; planes de pago desde 7,91 $ al mes por usuario. GitLab Seguimiento de problemas centrado en el desarrollo con CI/CD integrado. Tamaño del equipo: equipos de desarrollo de tamaño medio. Flujo de problemas→MR, canalizaciones y entornos CI/CD, reglas/aprobaciones de revisión de código, análisis de seguridad, tableros y hitos. Precios personalizados Wrike Admisión multifuncional y visibilidad para las partes interesadas. Tamaño del equipo: equipos de proyectos pequeños (2-15 usuarios). Formularios de solicitud, flujos de trabajo/estados personalizados, automatizaciones para asignaciones/recordatorios, paneles de control para la carga de trabajo/bloqueos, vistas compartibles. Gratis; planes de pago desde 10 $ al mes por usuario. monday dev Planificación visual y hojas de ruta fáciles de usar para las partes interesadas. Tamaño del equipo: equipos de ingeniería y de producto de tamaño medio. Tableros para backlog/Sprints/lanzamientos, formularios para una recepción más clara, automatizaciones para recordatorios/fechas límite, integraciones con GitHub/Bitbucket, cronogramas y paneles. Gratis; planes de pago desde 12 $/usuario/mes. Problemas de GitHub Seguimiento ligero dentro de tu repositorio Tamaño del equipo: Grandes corporaciones y comunidades globales de código abierto plantillas/rótulos de problemas, tableros de proyectos, vinculación de problemas a ramas/PR, automatización de GitHub Actions y debates de código en línea. Gratis; planes de pago desde 4 $ al mes por usuario. BugHerd Control de calidad visual del sitio web y comentarios de los clientes. Tamaño del equipo: autónomos y equipos web o agencias de tamaño medio. Anotaciones en la página con capturas de pantalla, detalles del navegador/sistema operativo capturados automáticamente, enrutamiento Kanban, widget fácil de usar para el cliente, exportación/sincronización a rastreadores. Planes de pago desde 50 $ al mes por usuario. MantisBT Equipos de código abierto que buscan un seguimiento sencillo y fiable. Tamaño del equipo: Pequeños equipos internos de desarrollo/control de calidad que prefieren el seguimiento de errores de código abierto y autohospedado. Formularios de problemas sencillos, campos personalizados, permisos basados en roles, notificaciones por correo electrónico/observadores, ecosistema de complementos, control autohospedado. Free Bugzilla Control de código abierto probado en corporacionesTamaño del equipo: equipos de ingeniería medianos a grandes Campos personalizados/componentes/indicadores, consultas potentes y búsquedas guardadas, permisos detallados, seguimiento de dependencias/duplicados y exportación de datos. Free Resumen Equipos minimalistas que desean un rastreador compatible con el correo electrónico. Tamaño del equipo: equipos internos pequeños y equipos técnicos de tamaño medio. Recepción de correos electrónicos y formularios web, identificadores claros y flujos de trabajo sencillos, roles/prioridades, notificaciones de cambios, extensiones Python, autoalojamiento. Free

¿Qué debe buscar en las alternativas a Zoho BugTracker?

La herramienta Zoho BugTracker ideal debería facilitar la captura de problemas, mantener el contexto cerca del código y permitir avanzar en el trabajo sin tener que copiar y pegar constantemente. Es imprescindible que los precios sean transparentes y que la seguridad se adapte a su pila.

Aquí tienes una lista de control rápida que los equipos de desarrollo y control de calidad utilizan a la hora de elegir sus herramientas de seguimiento de errores. La alternativa ideal a Zoho BugTracker debería hacer lo siguiente:

Captura errores desde formularios, correo electrónico, API y extensiones de navegador.

Correlacione flujos de trabajo con sus reglas de negocio mediante campos personalizados, estados y acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Vincula los problemas con las relaciones públicas y las implementaciones para obtener una trazabilidad clara desde el informe hasta el lanzamiento.

Automatice la clasificación y el enrutamiento con reglas que son desencadenantes de asignaciones y actualizaciones.

Guarde las especificaciones, los pasos de reproducción y las pruebas en un solo lugar con documentos y adjuntos.

Muestra el estado de los sprints con paneles de control para el rendimiento, el plazo de entrega y las tendencias de gravedad.

Ofrezca SSO, roles granulares y registros de auditoría para proteger los datos confidenciales.

Ofrece niveles de precios transparentes que puedas tener una previsión sin tener que hacer conjeturas.

Amplíe de un equipo a muchos equipos sin necesidad de reelaborar, plugins o nuevas herramientas.

Las mejores alternativas a Zoho BugTracker

Estas son las mejores opciones para una clasificación más clara, enlaces Git más profundos y precios más transparentes. Comparamos cómo cada herramienta gestiona la admisión, la seguridad y la visibilidad para que su equipo pueda realizar el seguimiento de las acciones sin clics adicionales.

1. ClickUp (ideal para flujos de trabajo de pruebas unificados con plantillas, automatización e IA)

Realice un seguimiento de las incidencias, los propietarios y los SLA en una única vista de ClickUp, para que las prioridades queden claras y las correcciones se envíen más rápido.

Con Zoho BugTracker (o cualquier rastreador básico), el trabajo suele estar disperso: el error comienza en un formulario web, los pasos de reproducción se encuentran en un documento, los registros llegan por correo electrónico, los enlaces de relaciones públicas se encuentran en el repositorio y alguien realiza el seguimiento de las fechas límite en una hoja de cálculo separada. Eso es una dispersión del trabajo y ralentiza cada traspaso.

Luego viene la expansión de la IA. Un bot redacta notas, otro resume hilos y un tercero vive en el chat. Ninguno de ellos conoce sus flujos de estado o SLA (acuerdos de nivel de servicio), por lo que termina perdiéndose actualizaciones y teniendo que volver a escribir muchas cosas.

La seguridad también puede añadir fricciones. Un usuario envía una incidencia, es bloqueado por un servicio de seguridad y ve un «Cloudflare Ray ID» o un contexto similar que falta en la página. Si ese Ray ID nunca llega a tu rastreador, el equipo no tiene contexto cuando intenta reproducir o ajustar los falsos positivos.

ClickUp for Software Teams resuelve este problema al reunir todas tus aplicaciones, datos y flujos de trabajo en un único entorno de trabajo.

Las plantillas personalizables, los documentos, las automatizaciones, las integraciones con Git, los paneles de control y ClickUp Brain se encuentran uno al lado del otro, creando un flujo de trabajo dentro de un único sistema para sus equipos de desarrollo. Registre los encabezados, los ID de solicitud, los registros, los ID de usuario/sesión, el dispositivo/navegador, la versión de lanzamiento, etc. en la tarea, adjunte la evidencia una vez y observe cómo el problema pasa del informe al lanzamiento con menos clics y una propiedad más clara.

👀 Dato curioso: los equipos de ingeniería de élite se fijan como objetivo una tasa de fallos de cambio del 0-15 % y una recuperación rápida, métricas clave de DORA enlazadas con lanzamientos estables y rápidos.

Estandarice la recepción de incidencias con la plantilla de seguimiento de incidencias y problemas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Impulsa la colaboración entre departamentos y ofrece mejores productos con la plantilla de seguimiento de errores y problemas de ClickUp.

Los informes de errores suelen llegar de todas partes: un formulario bloqueado en su sitio web que muestra un Cloudflare Ray ID, un correo electrónico del Soporte, una hoja de cálculo de control de calidad o un mensaje directo con pasos de reproducción a medio completar.

La plantilla de seguimiento de incidencias y problemas de ClickUp le ofrece un único lugar para registrar y priorizar estas incidencias, de modo que los equipos de soporte, ingeniería y productos puedan ver quién es el responsable y qué es lo que hay que enviar a continuación.

Aquí tienes una breve panorámica de cómo puede ayudarte:

Centralice la recepción en una carpeta lista para usar con listas como «Errores reportados» y «Maestro de incidencias», de modo que cada nuevo problema siga el mismo camino desde el informe hasta la resolución.

Captura detalles clave de cada error (gravedad, componente, entorno, pasos de reproducción e ID de Cloudflare Ray si un servicio de seguridad ha bloqueado un formulario) utilizando Campos personalizados y propiedades obligatorias.

Dirige el trabajo automáticamente con ClickUp Automatizaciones , asignando propietarios, estableciendo fechas límite y etiquetando páginas o módulos importantes tan pronto como se registra una incidencia.

Supervise las tendencias con vistas y paneles flexibles para ver qué páginas, versiones o componentes generan más incidencias y ajustar el enfoque de las pruebas en consecuencia.

💡 Consejo profesional: Combina la plantilla de informe de incidencias de ClickUp con ClickUp Brain para obtener reproducciones más limpias. Obtenga una plantilla gratuita Captura detalles estructurados de los errores, como la gravedad, el entorno y los pasos para reproducirlos, en una sola tarea para acelerar la clasificación con la plantilla de informe de errores de ClickUp. Una vez que haya estandarizado la recepción con la plantilla de seguimiento de errores y problemas, puede utilizar la plantilla de informe de errores de ClickUp para capturar detalles de reproducción claros en una sola tarea. Guía a los informantes a través del comportamiento esperado frente al real, el entorno, los pasos, los registros y los adjuntos, y puede mantener los campos clave necesarios con listas de control rápidas para el navegador y el dispositivo.

A partir de ahí, deja que ClickUp Brain se encargue del trabajo pesado.

Redacta pasos de reproducción, resume las causas raíz y realiza la automatización de las notas de lanzamiento con ClickUp Brain.

Pega notas preliminares o fragmentos de consola en la tarea y pide a ClickUp Brain que redacte borradores de informes de incidencias o convierta un comentario largo en una tarea de seguimiento.

Si se ha bloqueado un informe público y este incluye un Cloudflare Ray ID en la página, puede registrar ese ID en la tarea y utilizar ClickUp Brain para extraer tareas o documentos relacionados que hagan mención del mismo punto final o de las mismas reglas de negocio.

Automatice el enrutamiento y los SLA con ClickUp Automatizaciones

Dirige automáticamente las incidencias urgentes de infraestructura a la lista de incidencias con ClickUp Automatizaciones.

Una vez que el informe y las pruebas llegan a ClickUp, deja que ClickUp Automatizaciones se encargue de la clasificación. Puedes dirigir las nuevas incidencias en función de su gravedad, componente, entorno o fuente; asignar automáticamente a los propietarios; establecer plazos; y añadir observadores para que las personas adecuadas vean el problema sin que nadie tenga que hacer de policía de tráfico.

Cree reglas de escalado que avisen a las personas asignadas cuando los tickets se acerquen o incumplan el SLA, notifiquen a los responsables de los problemas P0/P1 o realicen automáticamente una promoción de una incidencia de «Necesita clasificación» a «En curso» una vez que se hayan rellenado los campos obligatorios y se hayan adjuntado los adjuntos. Cuando se abra una solicitud de incorporación de cambios, mueva la incidencia a «En revisión»; cuando se combine, muévala a «Listo para su publicación».

Vea este breve tutorial para descubrir cómo ClickUp Automatizaciones convierte los desencadenantes y las condiciones en una clasificación automática, avisos de SLA y alertas de lanzamiento:

💡 Consejo profesional: configura ClickUp AI Agents para supervisar tus listas de incidencias y no tener que depender de comprobaciones manuales. Estos agentes de IA pueden reaccionar ante desencadenantes como «error P0 creado», «estado aún en curso después de dos horas» o «PR combinado», y luego asignar automáticamente propietarios, cambiar estados o publicar actualizaciones en comentarios y chats. Puede empezar por el patrón Engineer IA Agent y ajustarlo para la clasificación, de modo que las tareas de seguimiento rutinarias (solicitar registros, confirmar el entorno y crear tareas de seguimiento) se ejecuten en segundo plano mientras los humanos se centran en la depuración y las versiones.

Realice un seguimiento del código y las versiones con las integraciones Git de ClickUp (GitHub/Bitbucket)

Vea toda la actividad de GitHub relacionada con una tarea directamente en ClickUp

Cierre el ciclo adjuntando el código directamente al trabajo. Con las integraciones de ClickUp Git para GitHub y Bitbucket, al añadir un ID de tarea de ClickUp a una rama, confirmación o solicitud de validación, esa actividad aparece directamente en la tarea.

A medida que los ingenieros abren las solicitudes de incorporación de cambios (PR), ClickUp puede mover automáticamente la incidencia a «En revisión»; cuando se combina la PR, puede pasar a «Listo para su lanzamiento» o «Lanzado».

Puedes ver el error, la corrección y el estado del envío en una sola pantalla, en lugar de tener que saltar entre tu rastreador y el repositorio.

Esta función también facilita las auditorías. Puede ver quién cambió qué, cuándo y por qué, junto con las comprobaciones que se superaron antes de la implementación. Si un informe público fue bloqueado originalmente por un servicio de seguridad, el Cloudflare Ray ID y las notas asociadas permanecen adjuntas a la misma tarea, conservando el historial desde el primer informe hasta la resolución final.

A partir de ahí, ClickUp Brain puede generar notas de lanzamiento a partir de las tareas enlazadas, destacando los módulos afectados, las causas raíz y los pasos de validación, para que los equipos puedan evitar repeticiones y reabiertas.

💡 Consejo profesional: utilice las tarjetas de IA de ClickUp para explicar los picos de defectos de un vistazo. Añada tarjetas de IA a sus paneles de ClickUp para que ClickUp Brain pueda resumir lo que está sucediendo en sus datos de defectos en lugar de tener que analizar cada gráfico. Las tarjetas de IA pueden explicar por qué han aumentado los errores abiertos esta semana, qué módulos tienen tasas de reapertura en aumento o si hay un pico en los envíos de formularios bloqueados con un Cloudflare Ray ID adjunto. La tarjeta se sitúa encima de tus widgets y ofrece una breve descripción de lo que ha cambiado y dónde buscar a continuación. Esto puede ayudar a tu equipo a convertir las métricas de incidencias sin procesar en un informe rápido para los responsables y los gestores de control de calidad.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La configuración inicial de los paneles y las automatizaciones lleva tiempo si su equipo no está familiarizado con la herramienta.

Las listas grandes y las vistas pesadas pueden cargarse más lentamente de lo esperado en dispositivos o redes antiguos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Esta plataforma es extremadamente personalizable, lo que me permite gestionar tareas, documentos, metas y chats en un único entorno de trabajo. La variedad de vistas, como lista, tablero, calendario y Gantt, añade flexibilidad para adaptarse a cualquier flujo de trabajo.

Esta plataforma es extremadamente personalizable, lo que me permite gestionar tareas, documentos, metas y chats en un único entorno de trabajo. La variedad de vistas, como lista, tablero, calendario y Gantt, añade flexibilidad para adaptarse a cualquier flujo de trabajo.

2. Jira (ideal para equipos ágiles grandes que necesitan flujos de trabajo profundos)

a través de Jira

Cuando los equipos se expanden a través de servicios y zonas horarias, los rastreadores simples comienzan a fallar. Jira ofrece a los equipos de software flujos de trabajo configurables, tableros Scrum y Kanban, y vínculos estrechos con el código para que el trabajo mantenga la visibilidad desde el backlog hasta el lanzamiento.

Los equipos pueden estandarizar la recepción, correlacionar estados con su funcionamiento real y automatizar los pasos rutinarios que ralentizan un sprint. Si tu hoja de ruta se basa en epics y tu ritmo de entrega depende de tableros y reglas de automatización, Jira se adapta perfectamente a ese modelo.

Puede definir tipos de incidencias personalizados, establecer campos obligatorios y guiar los traspasos con transiciones que se ajusten a sus puertas de revisión.

Las automatizaciones integradas reducen las actualizaciones repetitivas y las integraciones abarcan GitHub, Bitbucket y CI/CD, por lo que los ingenieros no tienen que cambiar de herramienta para realizar el seguimiento de la siguiente acción.

Las mejores funciones de Jira

Cree tableros Scrum o Kanban que reflejen su flujo de trabajo real, desde el backlog hasta el estado Terminado.

Personalice los tipos de problemas, los campos y los permisos para que los equipos sigan reglas de negocio coherentes.

Automatice las acciones rutinarias con reglas que asignan, transfieren y notifican los cambios.

Vincule los problemas a los repositorios y las solicitudes de validación para mantener el contexto del código en la tarea.

Planifique sprints y lanzamientos, y luego realice el seguimiento de la velocidad, el burndown y la duración del ciclo en un solo lugar.

Limitaciones de Jira

La potencia del flujo de trabajo puede resultar compleja para equipos más pequeños que no cuentan con un administrador para ajustarlo.

La personalización personalizada y los complementos aumentan el tiempo de configuración y mantenimiento en comparación con las alternativas a Jira.

La densidad de la interfaz de usuario y la navegación requieren tiempo de adaptación para las partes interesadas sin conocimientos técnicos.

Precios de Jira

Free

Estándar: 7,91 $ al mes por usuario

Premium: 14,54 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6000 reseñas) 4,3/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Jira?

Un crítico de Capterra dijo:

Los tableros facilitan mucho ver lo que está terminado y lo que aún requiere atención. Una vez que te acostumbras, es muy satisfactorio mover los tickets a lo largo del flujo de trabajo.

Los tableros facilitan mucho ver lo que está terminado y lo que aún requiere atención. Una vez que te acostumbras, es muy satisfactorio mover los tickets a lo largo del flujo de trabajo.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que tu trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

3. GitLab (la mejor para el seguimiento de problemas centrado en el desarrollo con CI/CD integrado)

a través de GitLab

Cuando los códigos y los procesos conviven, los traspasos se sienten más ligeros. GitLab te ofrece tableros de planificación, problemas, solicitudes de fusión y análisis de seguridad en una sola plataforma.

Puede planificar el trabajo, realizar el seguimiento de la solución y enviarla desde el mismo lugar. Si desea una herramienta de seguimiento de incidencias que funcione como un sistema completo en el que los ingenieros pasen la mayor parte de su jornada, GitLab es una opción muy adecuada.

Puede crear un problema, abrir una rama y enlazar una solicitud de fusión sin salir del proyecto. Las revisiones se mantienen cercanas al contexto. Los procesos se ejecutan con cada confirmación, por lo que los fallos en las pruebas se muestran rápidamente y la siguiente acción queda clara.

Las mejores funciones de GitLab

Planifica sprints con epopeyas, hitos y tableros, y luego realiza el seguimiento de los problemas para combinar solicitudes.

Ejecute CI/CD junto con su repositorio con entornos y canalizaciones reutilizables.

Añada reglas de revisión de código, aprobaciones y comprobaciones obligatorias para proteger la calidad.

Revele los resultados con pruebas de seguridad integradas y análisis de dependencias.

Automatice los traspasos con reglas que desencadenan notificaciones, rótulos y actualizaciones de estado.

Limitaciones de GitLab

La profundidad «todo en uno» puede resultar pesada si solo necesitas un seguimiento ligero.

La configuración administrativa de permisos, ejecutores y plantillas de canalización lleva tiempo.

Algunos análisis avanzados requieren niveles de pago y una configuración cuidadosa.

Precios de GitLab

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GitLab

G2: 4,5/5 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre GitLab?

Un crítico de G2 dijo:

GitLab es una plataforma DevOps todo en uno que reúne todo, desde alojamiento de código y canalizaciones CI/CD hasta seguimiento de incidencias y seguridad, bajo un mismo techo. Lo mejor es su perfecta integración CI/CD, que hace que la automatización de compilaciones, pruebas e implementaciones sea increíblemente fácil.

GitLab es una plataforma DevOps todo en uno que reúne todo, desde alojamiento de código y canalizaciones CI/CD hasta seguimiento de incidencias y seguridad, bajo un mismo techo. Lo mejor es su perfecta integración CI/CD, que hace que la automatización de compilaciones, pruebas e implementaciones sea increíblemente fácil.

4. Wrike (la mejor para la admisión interfuncional y la visibilidad de las partes interesadas)

a través de Wrike

Cuando los errores provienen de muchos lugares, formularios de clientes, ejecuciones de control de calidad y notas de campo, los equipos necesitan un canal compartido para mantener claras las prioridades.

Wrike te ofrece formularios de solicitud, flujos de trabajo personalizados y potentes paneles, para que los equipos puedan mantenerse alineados sin interminables mensajes de estado. Puedes distribuir el trabajo según su gravedad y los propietarios de la superficie, y mantener informados y en sintonía a los interesados que no pertenecen al equipo de ingeniería. Si alternas entre varios equipos y aportaciones externas, Wrike te ayuda a controlar el ruido.

Los formularios de Wrike recopilan los datos adecuados desde el principio y activan automáticamente la siguiente acción. Los campos personalizados se correlacionan con el funcionamiento de sus equipos, mientras que las automatizaciones mantienen el flujo de trabajo. Por último, los informes y los paneles permiten ver claramente qué está bloqueado y qué hay que revisar.

Las mejores funciones de Wrike

Cree formularios de solicitud que dirijan las incidencias y los comentarios al equipo adecuado con los campos obligatorios.

Utilice flujos de trabajo y estados personalizados para reflejar sus etapas de revisión en todos los equipos.

Automatice acciones como asignaciones, fechas límite y recordatorios para reducir las actualizaciones manuales.

Realice un seguimiento del progreso con paneles que muestran la carga de trabajo, los bloqueos y la duración del ciclo.

Incluya a socios no técnicos con vistas compartibles y acceso basado en roles.

Limitaciones de Wrike

La potencia y la configuración del flujo de trabajo pueden resultar pesadas sin un administrador que las ajuste.

Los complementos y los análisis avanzados aumentan el tiempo de configuración y el precio total.

La densidad de la interfaz puede requerir un tiempo de adaptación para los usuarios novatos.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Business: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Wrike?

Un crítico de G2 dijo:

Aprecio Wrike porque nos permite personalizar nuestro flujo de trabajo y ajustarlo con el tiempo para crear la plataforma ideal. Con el tiempo, parece que lo hubiéramos diseñado nosotros mismos.

Aprecio Wrike porque nos permite personalizar nuestro flujo de trabajo y ajustarlo con el tiempo para crear la plataforma ideal. Con el tiempo, parece que lo hubiéramos diseñado nosotros mismos.

5. Monday dev (la mejor para la planificación visual y las hojas de ruta adaptadas a las partes interesadas)

a través de monday.com

Cuando el producto, el diseño y la ingeniería necesitan una visión compartida, monday dev mantiene el plan visual y sencillo. Puedes correlacionar el trabajo en tableros, cambiar las vistas para cada público y mantener el estado claro sin una configuración complicada.

Las partes interesadas ven lo que está en curso, lo que está bloqueado y lo que se va a enviar a continuación, sin tener que buscar entre pestañas. Si quieres una capa visual limpia sobre tu flujo de trabajo de desarrollo, monday dev es una opción fácil para equipos multifuncionales.

Donde más ayuda es en la alineación. Las entradas se reciben a través de formularios, los problemas se mueven por las columnas y los propietarios actualizan el estado con un clic. Las automatizaciones se encargan de los recordatorios rutinarios, por lo que las actualizaciones se realizan a tiempo.

Las integraciones se conectan a GitHub o Bitbucket para obtener contexto del código, mientras que los paneles muestran el progreso y la carga de trabajo en un solo lugar. Es una forma más tranquila de compartir el plan sin largos correos electrónicos de estado.

Las mejores funciones de Monday dev

Cree tableros para el backlog, los sprints y los lanzamientos para que el estado sea siempre evidente.

Utilice formularios y campos obligatorios para una recepción más clara y menos seguimientos.

Automatice acciones como asignaciones, fechas límite y recordatorios para reducir las actualizaciones manuales.

Integra con GitHub y Bitbucket para mostrar enlaces de relaciones públicas y revisar pasos.

Comparte cronogramas y paneles con socios no técnicos para mantener claras las expectativas.

Limitaciones de Monday dev

La lógica avanzada del flujo de trabajo puede requerir tiempo para modelar equipos complejos.

Los análisis de ingeniería más profundos suelen necesitar complementos o herramientas externas, a diferencia de las alternativas más populares a Monday.com.

Los tableros pesados pueden parecer más lentos para los usuarios avanzados que manejan grandes volúmenes.

Precios de Monday dev

Free

Básico: 12 $/asiento al mes

Estándar: 14 $/asiento al mes

Pro: 24 $/asiento al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday Dev.

G2: 4,7/5 (más de 1000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre monday dev?

Un crítico de G2 dijo:

Antes de usar Monday, utilizábamos una vista kanban y los proyectos nunca avanzaban. Desde que cambiamos a Monday, primero a la plataforma de gestión de trabajo normal y luego al entorno de trabajo Dev, la productividad ha aumentado a pasos agigantados. Las vistas en tiempo real del seguimiento de los proyectos facilitan enormemente la planificación de sprints.

Antes de usar Monday, utilizábamos una vista kanban y los proyectos nunca avanzaban. Desde que cambiamos a Monday, primero a la plataforma de gestión de trabajo normal y luego al entorno de trabajo Dev, la productividad ha aumentado a pasos agigantados. Las vistas en tiempo real del seguimiento de los proyectos facilitan enormemente la planificación de sprints.

6. GitHub Problemas (ideal para un seguimiento ligero dentro de tu repositorio)

a través de GitHub

Cuando tu equipo ya utiliza GitHub, añadir un rastreador independiente puede parecer un trabajo adicional. GitHub Issues mantiene la simplicidad del flujo. Registras un problema, enlazas una rama, abres una solicitud de validación y lo ves todo en un solo lugar.

Si quieres un seguimiento rápido y centrado en el repositorio sin una configuración pesada, esta es la opción ideal. Los problemas, los proyectos y las relaciones públicas se sitúan uno al lado del otro, por lo que la siguiente acción es obvia. Los rótulos y las plantillas mantienen la coherencia de los informes.

Lo que más ayuda a los equipos son las funciones de automatización a través de Actions, que se encargan de las tareas repetitivas, desde asignar propietarios hasta publicar notas de lanzamiento.

Las mejores funciones de GitHub Issues

Utilice plantillas y rótulos de problemas para que los informes lleguen con los detalles correctos.

Realice un seguimiento del trabajo en los tableros de proyectos con campos personalizados y vistas guardadas.

Enlaza los problemas con las ramas y las solicitudes de validación para obtener una trazabilidad clara.

Automatice los pasos rutinarios con GitHub Actions para reducir las actualizaciones manuales.

Realice una mención de sus compañeros de equipo y debata en línea para que las decisiones se reflejen en el código.

Limitaciones de GitHub Issues

Elaboración de informes y paneles más ligeros que los rastreadores con todas las funciones.

Los flujos de trabajo complejos pueden necesitar aplicaciones de terceros o acciones personalizadas.

La admisión entre equipos y los SLA requieren modelado adicional o herramientas externas.

Precios de GitHub Issues

Free

Equipo: 4 $ al mes por usuario

Enterprise: 21 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de GitHub Issues

G2: 4,7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 6000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre GitHub Issues?

Un crítico de G2 dijo:

GitHub ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz intuitiva que simplifica el control de versiones y la colaboración, incluso para los principiantes. Su completo conjunto de funciones abarca desde solicitudes de validación y revisiones de código hasta integraciones CI/CD y tableros de proyectos, satisfaciendo casi todas las necesidades que pueda tener un desarrollador.

GitHub ofrece una experiencia fácil de usar con una interfaz intuitiva que simplifica el control de versiones y la colaboración, incluso para los principiantes. Su completo conjunto de funciones abarca desde solicitudes de validación y revisiones de código hasta integraciones CI/CD y tableros de proyectos, satisfaciendo casi todas las necesidades que pueda tener un desarrollador.

7. BugHerd (la mejor para el control de calidad visual de sitios web y los comentarios de los clientes)

a través de BugHerd

Cuando el control de calidad se realiza en páginas activas, las palabras no son suficientes. BugHerd permite a los evaluadores y clientes añadir comentarios directamente en el sitio web, de modo que cada nota incluye una captura de pantalla, datos del navegador y la ubicación exacta. Se captura lo que hay que corregir sin largas cadenas de correos electrónicos ni conjeturas.

Si su equipo trabaja en estrecha colaboración con partes interesadas sin conocimientos técnicos, la herramienta mantiene la comunicación clara y rápida.

Donde más ayuda es en el control de calidad web y la aprobación del cliente. Los probadores hacen clic en un widget, resaltan un elemento y envían una incidencia con contexto. Cada elemento se asigna a un tablero Kanban con los detalles de reproducción que normalmente se realizarían en varias aplicaciones.

Si un servicio de seguridad bloquea el envío de un formulario, aún puede registrar el informe y etiquetar la página para que los ingenieros vean por dónde empezar. El resultado es menos pings y traspasos más limpios.

Las mejores funciones de BugHerd

Captura anotaciones en la página con capturas de pantalla automáticas y detalles del entorno.

Dirige los elementos al propietario adecuado con tableros, estados y fechas límite.

Recopile comentarios de clientes y editores de contenido sin pedirles que aprendan a usar una nueva herramienta.

Mantén las discusiones en un solo hilo por pin para que las acciones sigan teniendo visibilidad para todos.

Exporta o sincroniza problemas a tu rastreador cuando se necesiten flujos de trabajo más profundos.

Limitaciones de BugHerd

Diseñado principalmente para comentarios sobre sitios web, por lo que los flujos de trabajo de ingeniería más complejos pueden requerir otro rastreador.

La elaboración de informes y los controles de SLA son más ligeros que las herramientas centradas en el desarrollo.

Los equipos grandes pueden necesitar un diseño cuidadoso del flujo de trabajo para evitar el desorden en el tablero.

Precios de BugHerd

Estándar: 50 $/mes por usuario

Studio: 80 $ al mes por usuario

Premium: 150 $/mes por usuario

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BugHerd

G2: 4,8/5 (más de 100 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre BugHerd?

Un crítico de G2 dijo:

BugHerd hace que recopilar comentarios sobre sitios web sea increíblemente fácil y organizado. El sistema de marcadores visuales es intuitivo: puedes etiquetar problemas directamente en la página sin necesidad de largas explicaciones o capturas de pantalla en correos electrónicos.

BugHerd hace que recopilar comentarios sobre sitios web sea increíblemente fácil y organizado. El sistema de marcadores visuales es intuitivo: puedes etiquetar problemas directamente en la página sin necesidad de largas explicaciones o capturas de pantalla en correos electrónicos.

8. MantisBT (ideal para equipos de código abierto que buscan un seguimiento sencillo y fiable de incidencias)

a través de MantisBT

Si buscas un rastreador ligero sin suscripción, MantisBT te lo pone fácil. Es de código abierto, fácil de alojar y lo suficientemente flexible como para modelar flujos de trabajo básicos sin una configuración prolongada.

Los equipos registran las incidencias y avanzan en el trabajo con una clara asignación de propiedad y campos relacionados con las tareas, con una navegación sencilla.

Donde destaca es en la previsibilidad. Los campos y categorías personalizados mantienen el intake ordenado. Las notificaciones por correo electrónico hacen que la propiedad sea obvia. Los permisos de roles son sencillos, lo que permite a los equipos pequeños añadir estructura sin necesidad de aprender un nuevo manual de estrategias.

No obtendrá paneles llamativos listos para usar, pero sí un lugar estable para realizar el seguimiento de los problemas y enviar correcciones a tiempo.

Las mejores funciones de MantisBT

Formularios de problemas sencillos con categorías, gravedad y campos personalizados para una recepción clara

Permisos basados en roles y flujos de trabajo fáciles de entender.

Notificaciones por correo electrónico que mantienen informadas a las personas asignadas y los observadores.

Complementos para ampliar las funciones básicas cuando necesite algo más que lo esencial.

Control autohospedado para que tú decidas el rendimiento, la seguridad y el momento de las actualizaciones.

Limitaciones de MantisBT

La interfaz de usuario parece anticuada en comparación con los modernos rastreadores de desarrollo.

Informes integrados y paneles visuales con límites en la elaboración de informes.

Las integraciones requieren complementos o trabajo personalizado para adaptarse a plataformas más grandes.

Precios de MantisBT

Free

Valoraciones y reseñas de MantisBT

G2: 4/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,1/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre MantisBT?

Un usuario de G2 señala:

Mantis ofrece compatibilidad con todo tipo de carga de documentos, lo que permite a los desarrolladores o al equipo de control de calidad verificar e identificar rápidamente cualquier defecto notificado. La función de notificación por correo electrónico de Mantis es muy útil y facilita las cosas. Mantis es gratuito y de código abierto. Con Mantis, puedo realizar el seguimiento de todas las fases del ciclo de pruebas de software.

Mantis ofrece compatibilidad con todo tipo de carga de documentos, lo que permite a los desarrolladores o al equipo de control de calidad verificar e identificar rápidamente cualquier defecto notificado. La función de notificación por correo electrónico de Mantis es muy útil y facilita las cosas. Mantis es gratuito y de código abierto. Con Mantis, puedo realizar el seguimiento de todas las fases del ciclo de pruebas de software.

9. Bugzilla (la mejor opción para un control de código abierto probado en corporaciones)

a través de Bugzilla

Si necesita un rastreador estable con una larga trayectoria y permisos estrictos, Bugzilla puede ayudar a su equipo con su fácil navegación. Ofrece campos estructurados, búsquedas guardadas y potentes consultas que permiten gestionar grandes volúmenes de trabajo atrasado.

Los equipos que valoran la auditabilidad pueden modelar revisiones y la propiedad de componentes sin acumular extras con Bugzilla.

Puede aplicar campos obligatorios, ajustar flujos de trabajo personalizados y controlar el acceso por producto, componente o rol. La búsqueda avanzada y los informes resaltan los problemas críticos en diferentes módulos y niveles de gravedad, lo que permite a los responsables identificar tendencias de forma temprana.

Las mejores funciones de Bugzilla

Defina campos personalizados, componentes e indicadores para adaptarse a su flujo de trabajo.

Utilice búsquedas guardadas y una potente sintaxis de consulta para encontrar exactamente lo que necesita atención.

Controle el acceso con permisos y roles detallados en todos los productos y componentes.

Realice un seguimiento de las dependencias y los duplicados para mantener el flujo de trabajo sin confusiones.

Exporta datos para un análisis más profundo o realiza la conexión a otras herramientas según sea necesario.

Limitaciones de Bugzilla

La interfaz parece anticuada y puede requerir formación para los nuevos miembros del equipo.

Los paneles nativos y los análisis visuales son limitados sin complementos.

Las integraciones suelen requerir una configuración personalizada o utilidades externas.

Precios de Bugzilla

Free

Valoraciones y reseñas de Bugzilla

G2: 3,9/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Bugzilla?

Un usuario de G2 dijo:

La sugerencia que ofrece para asegurarse de que el error no se duplica al registrarlo es excelente en comparación con otras herramientas de gestión de incidencias disponibles en el mercado.

La sugerencia que ofrece para asegurarse de que el error no se duplica al registrarlo es excelente en comparación con otras herramientas de gestión de incidencias disponibles en el mercado.

10. Roundup (ideal para equipos minimalistas que desean un rastreador compatible con el correo electrónico)

a través de Roundup

Cuando solo necesitas un lugar sencillo para archivar, asignar y seguir adelante, Roundup te lo pone fácil. Es un rastreador ligero y de código abierto con flujos de trabajo por correo electrónico y formularios claros, para que los equipos pequeños puedan registrar incidencias y derivarlas a los propietarios sin dejar de avanzar en las tareas críticas.

Los problemas llegan por correo electrónico o formulario, reciben un ID claro y siguen un camino sencillo hasta su resolución. Puede añadir campos personalizados, definir reglas empresariales básicas y activar Notificaciones para que nada quede sin resolver. Los administradores mantienen el control sobre los permisos y las listas sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje.

Resumen de las mejores funciones

Registra problemas desde el correo electrónico o formularios web con campos sencillos y subprocesos claros.

Configure roles, prioridades y categorías para que las acciones sean evidentes para los propietarios.

Activa notificaciones cuando se produzcan cambios como desencadenantes para mantener informados a los revisores y las partes interesadas.

Amplíe con Python y sencillos complementos cuando necesite dar un pequeño paso más.

Autohospedaje para controlar las actualizaciones, las copias de seguridad y la postura de seguridad.

Resumen de límites

Paneles y análisis mínimos en comparación con plataformas más grandes.

Las integraciones suelen requerir scripts ligeros o enlaces externos.

La interfaz de usuario parece básica en comparación con las herramientas modernas basadas en tableros.

Resumen de precios

Free

Resumen de valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios sobre Roundup?

Una reseña sobre Roundup dice:

Me encanta, porque llevaba tiempo queriendo crear un sitio web para reseñas de Amazon y esto me ha dado la confianza necesaria para ponerlo en marcha, ya que lo hace muy fácil. Sin embargo, tengo muchas tareas pendientes, así que tengo que ponerme un recordatorio cada mes para publicar estas reseñas.

Me encanta, porque llevaba tiempo queriendo crear un sitio web para reseñas de Amazon y esto me ha dado la confianza necesaria para ponerlo en marcha, ya que lo hace muy fácil. Sin embargo, tengo muchas tareas pendientes, así que tengo que ponerme un recordatorio cada mes para publicar estas reseñas.

👀 Dato curioso: el trabajador medio recibe alrededor de 117 correos electrónicos al día, la mayoría de los cuales se leen por encima en menos de un minuto, por lo que los flujos de trabajo compatibles con el correo electrónico (como el de Roundup) pueden mantener las correcciones en marcha sin necesidad de herramientas adicionales.

1. Sentry

Sentry te ayuda a detectar errores en tiempo real y ver exactamente dónde se producen en el código. Las trazas de pila, la ruta de navegación y el estado de las versiones muestran el camino hacia el fallo, para que puedas reproducirlo rápidamente sin tener que buscar en los registros. Los equipos agrupan los problemas, establecen alertas y realizan un seguimiento de las regresiones después de enviar una corrección.

📚 Lea también: Plantillas de casos de prueba para pruebas de software

2. Postman

Postman agiliza las pruebas y la colaboración de API. Las colecciones mantienen las solicitudes ordenadas, los entornos almacenan claves y URL, y los monitores detectan los fallos antes que los usuarios. Puede adjuntar cargas útiles de muestra a los informes de errores y compartir una solicitud preconstruida que reproduce el problema en segundos.

3. BrowserStack

BrowserStack te permite probar aplicaciones web en dispositivos y navegadores reales en la nube. Reproduce rápidamente problemas visuales y de compatibilidad, captura capturas de pantalla o vídeos y adjúntalos a tu elemento de seguimiento. Esta función reduce las conjeturas cuando un error solo aparece en combinaciones específicas de sistema operativo y navegador.

4. TestRail

TestRail organiza los casos de prueba, las ejecuciones y los resultados en un solo lugar. Enlaza un caso fallido con el defecto en tu rastreador y mantén un registro de auditoría limpio para los lanzamientos. Los paneles muestran la cobertura, las tasas de aprobación y los bloqueadores para que los responsables puedan decidir qué se envía ahora y qué se deja para más adelante.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Si quieres un punto de partida gratuito con margen para crecer, el plan Free Forever de ClickUp es una buena opción. Puedes estandarizar la admisión con plantillas, mantener los pasos de reproducción en documentos y dirigir el trabajo con ClickUp Automatizaciones sin tener que pagar para empezar. Para necesidades de código abierto, Bugzilla y MantisBT son buenas opciones, pero tendrás que sacrificar la comodidad por la configuración. Si prefieres una herramienta alojada que se adapte fácilmente, empieza con ClickUp y añade funciones avanzadas según las necesites.

Sí, pero hay que seguir algunos pasos. Exporta los problemas desde Zoho BugTracker, correlaciona los campos con el nuevo sistema y prueba primero con un pequeño lote. ClickUp tiene compatibilidad con importaciones CSV, campos personalizados y plantillas, por lo que puedes conservar el estado, los propietarios, las fechas y los metadatos principales. Mantén a mano la exportación original para las pistas de auditoría y utiliza una lista temporal en ClickUp para validar antes de dar el paso.

ClickUp se conecta a ambos a través de las integraciones Git de ClickUp. Incluye el ID de tarea en tu rama o confirmación, y verás las confirmaciones y las solicitudes de validación directamente en la tarea. Las automatizaciones pueden mover los elementos a «En revisión» al abrir la solicitud de validación y a «Listo para su publicación» al fusionarlos. GitLab y GitHub Issues también se integran perfectamente con el código, pero ClickUp mantiene tu planificación, tus documentos y la elaboración de informes en el mismo lugar para que los compañeros de equipo que no son desarrolladores estén al tanto de todo.

Si eres pequeño y te mueves rápido, mantén la sencillez. ClickUp te ofrece plantillas de incidencias, documentos, tableros y automatizaciones en un solo entorno de trabajo, para que no tengas que hacer malabarismos con las herramientas. GitHub Issues o Roundup funcionan para flujos mínimos, pero tendrás que añadir elementos adicionales para la recepción, los documentos y los paneles. Empieza con el plan Free Forever de ClickUp y activa las funciones avanzadas solo cuando las necesites.

ClickUp incluye ambas cosas. ClickUp Brain redacta pasos de reproducción y resúmenes a partir del contexto de la tarea, mientras que ClickUp Automations asigna propietarios, establece SLA y cambia los estados en eventos como fusiones de PR. Jira y monday dev ofrecen potentes automatizaciones basadas en reglas; GitLab añade flujos de trabajo compatibles con CI. Si quieres IA y reglas en un solo lugar, ClickUp cubre ambas cosas sin pestañas adicionales.