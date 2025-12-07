Plantillas gratuitas de listas de fotos para planificar cada sesión fotográfica.

Hoy en día, el 21 % de los profesionales del marketing afirman que utilizan contenido visual para aumentar el tiempo de permanencia como estrategia principal de SEO. Las imágenes son lo que atrae a las personas y las mantiene interesadas. Pero un buen contenido requiere cuidado y planificación.

Ahí es donde te ayuda una plantilla de lista de tomas fotográficas. Te proporciona un plan concreto para que puedas capturar todas las tomas que necesitas de forma organizada. Con ella, puedes confirmar el número de escena, el número de toma, el tipo de toma, cualquier equipo especial y la hora de la sesión.

En este artículo, repasaremos las mejores opciones de plantillas de listas de tomas fotográficas para que puedas crear tu propia lista con confianza.

🔎 ¿Sabías que la «regla de los tercios» proviene de la pintura del siglo XVIII y no de la fotografía? La frase apareció por primera vez en 1797, cuando el pintor inglés John Thomas Smith escribió sobre la división de las composiciones en tercios para equilibrar la luz y la oscuridad en las pinturas, mucho antes de la invención de las cámaras. Más tarde, la fotografía adoptó esta idea como una guía de composición rápida, y ahora es una de las superposiciones de «cuadrícula» más comunes que se ven en las aplicaciones de las cámaras.

Plantillas de listas de tomas fotográficas de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen de todas las plantillas de ClickUp y otras plantillas de listas de tomas fotográficas de este blog:

¿Qué son las plantillas de listas de tomas fotográficas?

Las plantillas de listas de fotos son listas de control prefabricadas que describen las fotos específicas que un fotógrafo planea capturar durante una sesión. Proporcionan un diseño estructurado de categorías de fotos, ángulos requeridos, poses, composiciones e imágenes solicitadas por el cliente.

De este modo, se garantiza que se documenten todos los detalles y que no se pierda ninguna toma ni ningún ángulo durante la sesión. Mantiene a tu equipo en sintonía desde la configuración hasta el final, lo cual es fundamental en un día de rodaje ajetreado.

Aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta:

Ayuda a programar el tiempo de rodaje y de configuración para que los miembros del equipo sepan dónde deben estar y cuándo.

Tiene compatibilidad con múltiples cámaras y múltiples ángulos sin perder el seguimiento de ninguna toma individual.

Se convierte en un registro de tomas vivo que puedes revisar en la posproducción para confirmar que todas las tomas están completas.

Fomenta la claridad en cuanto a iluminación, ubicación y equipo especial, lo que reduce los cambios de última hora y los momentos perdidos.

¿Qué hace que una plantilla de lista de tomas fotográficas sea buena?

Una buena plantilla de lista de tomas fotográficas convierte esa intención en opciones claras sobre las que puedes actuar. Debe ser fácil de usar, fácil de revisar y estar diseñada para que todos estén en sintonía desde la idea inicial hasta la entrega final.

✅ Alinea cada toma individual con la meta, el mensaje y la audiencia del cliente, de modo que el plan sirva a una historia, no solo a una lista de control.

✅ Incluye referencias visuales e indicaciones de estilo, como notas sobre el ambiente, el color y la composición, para que el equipo pueda ajustarse al aspecto y la sensación de un vistazo.

✅ Recoge medidas de protección prácticas, como derechos de uso, autorizaciones de modelos, necesidades de acceso y permisos, ubicaciones de copia de seguridad y notas de contingencia para casos de mal tiempo o retrasos.

Las 11 mejores plantillas de listas de tomas fotográficas

No se toma una fotografía, se crea.

No se toma una fotografía, se crea.

Ansel Adams capturó muy bien el espíritu de la fotografía con esta cita. Pero cuando planificas una sesión fotográfica, el trabajo rara vez se limita a un solo lugar. Plantillas de listas de fotos en una hoja de cálculo, una hoja de llamadas en PDF, referencias en un tablero de inspiración, comentarios en el chat y tal vez una herramienta de IA independiente para notas o pies de foto.

Esta fragmentación es un clásico ejemplo de dispersión del trabajo, en el que las tareas, los archivos y las actualizaciones se encuentran dispersos en aplicaciones desconectadas entre sí y le cuestan tiempo y energía.

ClickUp existe para acabar con eso. Es el primer entorno de trabajo con IA convergente en el que todas tus tareas, fotos, horarios y documentos permanecen en un único espacio.

Incluso puedes confiar en la IA de ClickUp, ClickUp Brain , para resumir notas o perfeccionar una lista de tomas en contexto, con un conocimiento completo de tus proyectos y archivos 🧠.

Aquí tienes 11 plantillas de listas de tomas fotográficas que se integran con el entorno de trabajo de IA convergente. Puedes empezar con una estructura que se adapte a tu estilo y luego añadir las funciones de ClickUp para que tus sesiones fotográficas se desarrollen sin problemas.

1. Plantilla de plan estratégico para fotógrafos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Coordina una sesión fotográfica de varios días con múltiples ángulos y equipos utilizando la plantilla de plan estratégico para fotógrafos de ClickUp.

La plantilla de plan estratégico para fotógrafos de ClickUp te ofrece un hub único para las metas, las campañas y el calendario de sesiones de tu estudio. Esto facilita la creación de una plantilla de lista de fotos realista para cada campaña, ya que los cronogramas y los resultados esperados ya se encuentran en el mismo entorno de trabajo.

Puedes personalizar las tareas y los campos personalizados para incluir el número de escena, el número de toma, el tipo de toma, los ángulos de cámara, el tamaño de la toma, el tiempo de rodaje y cualquier equipo especial. Las vistas como Lista, Gantt, Cronograma, Carga de trabajo y Metas muestran cómo se distribuyen las secuencias de rodaje entre las distintas ubicaciones y el equipo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Conecta las metas del estudio, las campañas de rodaje y las listas detalladas de tomas en un solo espacio de ClickUp.

Agrupa las sesiones por cliente, ubicación o fecha para ver qué proyectos compiten por el mismo equipo o material.

Utilice las vistas Gantt y de cronograma para correlacionar el tiempo de configuración, el tiempo de rodaje y las fechas de entrega de todas las tomas previstas.

Realice un seguimiento de la carga de trabajo para que los fotógrafos, asistentes y editores tengan horarios equilibrados en torno a los días clave de la sesión.

✨ Ideal para: Estudios que desean planificar sus metas comerciales y listas de tomas detalladas en el mismo entorno de trabajo de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Convierte tus ideas dispersas en una lista de tomas clara con ClickUp Brain. Coloca tus notas preliminares, correos electrónicos de clientes o comentarios del tablero de inspiración en documentos de ClickUp o tareas de ClickUp, y luego pide a ClickUp Brain que «convierta esto en una lista de tomas fotográficas estructurada con campos de número de escena, número de toma, tipo de toma y ubicación». Convierte notas largas y complejas en listas de control y resúmenes fáciles de entender con ClickUp Brain*. ClickUp Brain también puede resumir hilos largos y sugerir los siguientes pasos para que siempre acabes con una lista útil y fácil de seguir. Como funciona en todas tus tareas, documentos y pizarras, puedes seguir perfeccionando la misma lista de tomas a medida que recibes comentarios, en lugar de empezar de nuevo.

🔎 ¿Sabías que...? La hora dorada no es solo un término romántico. Se refiere literalmente a la distancia que recorre la luz. Cuando el sol está bajo, la luz recorre una mayor parte de la atmósfera, lo que la difumina y calienta los colores, creando sombras más suaves y reflejos delicados que son ideales para la fotografía de retratos y paisajes. Por eso muchos fotógrafos planifican sus listas de fotos específicamente para las franjas horarias de primera hora de la mañana y última hora de la tarde.

2. Plantilla de pizarra creativa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Prepara fácilmente una sesión de fotos y vídeo en la que las señales de sonido, la velocidad de fotogramas y el tipo de toma conviven con las imágenes gracias a la plantilla de pizarra creativa de ClickUp.

La plantilla de pizarra creativa de ClickUp te ayuda a recopilar tus metas y referencias antes de comenzar la sesión fotográfica. Añade imágenes de ambiente, referencias de color, tipografía y ejemplos de encuadres para que todos estén de acuerdo con el aspecto antes de crear una plantilla de lista de tomas fotográficas.

Una vez definido el concepto, puede convertir notas adhesivas o figuras en tareas y añadir campos para el número de escena, número de toma, tipo de toma, tamaño de toma, movimiento de cámara y ángulos de cámara.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Reúne referencias visuales y notas escritas para cada toma individual en una Pizarra con uso compartido.

Convierte los elementos del tablero en tareas con propietarios claros, fechas límite y campos de toma detallados en un par de clics.

Utiliza las vistas Lista y Cronograma para agrupar tomas específicas por escena, ubicación o hora del día.

Mantén los comentarios de los clientes, las aprobaciones y los fotogramas revisados vinculados directamente a las tomas a las que afectan.

✨ Ideal para: directores creativos, equipos de marca, fotógrafos y productores que desean un briefing de uso compartido que fluya con claridad.

3. Plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Captura todas las tomas con confianza con la ayuda de la plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp.

Las sesiones fotográficas se echan a perder cuando se descuidan los aspectos básicos: las baterías no están cargadas o nadie recuerda quién se encarga de las unidades de copia de seguridad. Una sencilla lista de control puede evitarlo, pero solo si se encuentra donde ya trabaja tu equipo. La plantilla de lista de control de proyectos de ClickUp convierte la preparación de tu sesión fotográfica en una sencilla lista de control a la que puedes recurrir.

En lugar de tener tareas dispersas en notas y correos electrónicos, obtienes tareas ordenadas para la preproducción, el día del rodaje y la posproducción, con propietarios y fechas claras. Las vistas Lista, Gantt, Calendario y Carga de trabajo te ayudan a ver cuándo se solapan varios equipos, ubicaciones o entregables, lo que te permite reorganizarlos antes del día del rodaje.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Divida su próximo proyecto en pasos de preproducción, día de rodaje y posproducción que puede marcar a medida que los va completando.

Adjunta resúmenes, mapas de ubicación y hojas de llamada directamente a las tareas para que nadie tenga que buscar archivos.

Agrupa los elementos de la lista de control por ubicación, configuración de iluminación o equipo para reducir los reinicios entre diferentes ángulos.

Utiliza las vistas Gantt y Calendario para confirmar que hay tiempo suficiente para cada bloque de tomas planificado.

✨ Ideal para: Fotógrafos y productores que desean una lista de control paso a paso que también sirva como lista de tomas rastreable.

🎥 ¿Te cuesta terminar todas tus tareas? Echa un vistazo a este breve vídeo explicativo de ClickUp:

4. Plantilla de planificación de eventos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Muévete por las zonas con bloques de tiempo de rodaje claros y notas de referencia con la plantilla de planificación de eventos de ClickUp.

Los eventos en directo se desarrollan rápidamente y rara vez siguen el guion ideal, lo que hace que sea fácil perderse momentos clave si la logística y las listas de tomas se encuentran en lugares diferentes. La plantilla de planificación de eventos de ClickUp vincula a los proveedores, los cronogramas y las ubicaciones con el trabajo fotográfico, de modo que tu lista de tomas se encuentra dentro del mismo plan que rige el evento.

Puedes crear tareas para cada segmento del evento y añadir campos personalizados o subtareas para secuencias de tomas individuales, incluyendo el número de escena, el número de toma, el tipo de toma y las posiciones de la cámara. Además, las vistas Lista, Tablero, Calendario y Cronograma te ayudan a ver cuándo se desplazan los miembros del equipo entre espacios y cuánto tiempo de configuración hay entre las principales señales.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Correlaciona ceremonias, discursos, actuaciones y transiciones con tiempos y responsables claros.

Adjunte planos de planta, distribuciones de asientos y planos de iluminación para que la planificación de las tomas refleje el espacio real.

Coordina múltiples ángulos y múltiples cámaras en diferentes salas sin duplicar el trabajo del equipo.

Utilice las vistas Calendario y Cronograma para visualizar cuándo se realizan las tomas clave y dónde deben estar los equipos.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos, jefes de fotografía y equipos de marca que desean gestionar la logística y las listas de fotos desde una fuente común.

📮ClickUp Insight: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día, buscando información y contexto. Esto indica que se pierde una cantidad considerable de tiempo desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas en correos electrónicos y chats. 😱 Ojalá existiera una plataforma inteligente que conectara tareas, proyectos, chats y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar. ¡Pero eso es precisamente lo que ofrece ClickUp!

5. Plantilla de lista de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Coordina el sonido, la velocidad de fotogramas y los traspasos de edición utilizando la plantilla de lista de ClickUp.

La mayoría de las sesiones fotográficas comienzan como un torrente de ideas: ubicaciones que te gustan y requisitos imprescindibles del cliente que anotas en diferentes archivos. La plantilla de lista de ClickUp te ayuda a convertir esas ideas en una plantilla clara de lista de fotos, en la que cada foto individual se convierte en una tarea que se puede seguir.

Puedes cambiar entre las vistas Lista, Tablero, Gantt y Calendario para ver la misma información como un calendario, un tablero Kanban o una simple lista de control. A continuación, puedes añadir comentarios para las notas del rodaje y marcar las tareas como completadas a medida que capturas cada fotograma, dejando un registro de tomas ordenado que puedes consultar en la posproducción.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Captura todas las tomas que desees en una sola lista con campos y estados coherentes.

Filtra por ubicación, tema u hora del día para centrarte en el siguiente bloque de trabajo.

Agrupa las tomas desde múltiples ángulos en una sola escena, para no perder el hilo cuando cambie la configuración.

Comparte la lista con los clientes o el equipo para que todos estén al tanto de lo que se va a cubrir.

✨ Ideal para: fotógrafos, coordinadores de estudio y equipos creativos que desean una plantilla de lista de tomas sencilla que puedan personalizar para cualquier proyecto.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain MAX para capturar tomas con tu voz. En el plató, rara vez tienes tiempo para escribir todos los detalles mientras la escena cambia. Con la función Talk To Text de ClickUp Brain MAX, puedes tocar el micrófono de tu aplicación de escritorio ClickUp, describir la toma en voz alta («Escena 4, toma 7, primer plano del producto sobre fondo negro, 85 mm, f/2, ángulo principal») y dejar que ClickUp Brain MAX lo convierta en tareas o elementos de (la) lista de control con los campos adecuados. Su reconocimiento de voz de alta precisión está diseñado para manejar el habla natural y las palabras de relleno, por lo que dedicará menos tiempo a tareas manuales y repetitivas.

🔎 ¿Sabías que...? La primera fotografía que se conserva tardó horas en exponerse. La obra de Joseph Nicéphore Niépce Vista desde la ventana en Le Gras (c. 1826-1827) está considerada como la fotografía más antigua que se conserva, realizada tras exponer durante muchas horas una placa recubierta de betún en una cámara oscura situada en su finca de Francia.

6. Plantilla de planificador de calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Crea una plantilla de lista de tomas por proyecto y coloca los elementos clave en el calendario utilizando la plantilla de planificador de calendario de ClickUp.

Si planificas tus sesiones una por una, es fácil sobrecargarte de trabajo sin darte cuenta de cómo se acumulan las ediciones y las nuevas solicitudes en el calendario. La plantilla de planificación de calendario de ClickUp te permite ver las sesiones y las listas de fotos relacionadas distribuidas a lo largo de semanas y meses, para que puedas comprometerte con horarios que realmente puedas cumplir.

Puedes crear tareas para cada sesión y adjuntar la lista detallada de tomas, y luego utilizar los campos para la hora de la sesión, la hora de llamada y la hora de configuración para planificar bloques realistas. Las vistas de resumen, cronograma y planificador mensual facilitan la detección de días con exceso de reservas, largos intervalos o sesiones consecutivas que necesitan un margen.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Planifica rodajes, sesiones de edición y entregas en un calendario compartido que todo tu equipo puede ver.

Añada detalles relacionados con el tiempo, como la hora de llamada, el tiempo de configuración y el tiempo de rodaje, para que los días no se confundan.

Adjunta listas de tomas, hojas de rodaje y notas sobre ubicaciones directamente a los eventos del calendario.

Utiliza las vistas de cronograma y resumen para equilibrar el trabajo a lo largo de las semanas, en lugar de acumularlo todo en un fin de semana.

✨ Ideal para: productores, jefes de fotografía y directores de estudio que desean sincronizar sus calendarios y listas de tomas.

7. Plantilla Kanban de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita. Mantén las tareas en marcha para que el equipo pueda centrarse en la imagen mediante la plantilla Kanban de ClickUp.

La plantilla Kanban de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de una sesión fotográfica mediante tarjetas que avanzan por fases como la preproducción, el rodaje, la edición y la entrega.

Cada tarjeta puede representar una escena, una ubicación o un producto final con su propia minilista de tomas dentro de la descripción de la tarea o la lista de control. Esto le ofrece una forma visual de gestionar su plantilla de lista de tomas, especialmente cuando se ejecutan varios proyectos a la vez.

Puedes añadir campos personalizados para el número de escena, el intervalo de tomas, la ubicación y el equipo, y luego arrastrar las tarjetas por las columnas a medida que se capturan y aprueban las tomas específicas.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza el trabajo en columnas sencillas como Planificación, Rodaje, Edición y Entrega.

Adjunta listas de tomas detalladas, imágenes de referencia y hojas de llamada a cada tarjeta.

Agrupa las tarjetas por cliente, producción o día para que puedas ver el progreso de un vistazo.

Limita el trabajo en curso para evitar que el equipo se disperse en demasiadas escenas a la vez.

✨ Ideal para: Planificadores visuales que prefieren una vista Tablero para gestionar las sesiones fotográficas y las listas de fotos relacionadas.

🎥 La IA no es solo para expertos en tecnología, es tu nuevo asistente personal. En este vídeo, te mostraré exactamente cómo utilizo la IA para ocuparme de tareas repetitivas, generar nuevas ideas y mantener los proyectos en marcha. Verás ejemplos reales del uso de la IA para la programación, la investigación, la gestión de proyectos y la reutilización de contenidos. Al final, sabrás: ✅ 5 tareas que puedes delegar inmediatamente a la IA ✅ Las mejores herramientas de asistente personal con IA para profesionales ocupados. ✅ Cómo configurar un flujo de trabajo sencillo para que la IA funcione en segundo plano.

8. Plantilla de lista de fotos para bodas de Word, de TemplateLAB

A través de TemplateLAB

Los días de boda están llenos de emoción y pequeños momentos mágicos. Pero el ritmo deja muy poco margen para pensar en lo que se te puede estar olvidando.

La plantilla de lista de fotos para bodas de TemplateLAB te ofrece un diseño estructurado e imprimible para que puedas seguir el día con una lista clara de todas las fotos que te has comprometido a capturar. Al estar en Word, es fácil personalizar las columnas, añadir nombres de familiares e imprimir copias para cada fotógrafo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Planifica todo el día de la boda en una sencilla tabla que puedes editar e imprimir.

Documenta detalles técnicos como el tamaño de la toma, los ángulos de cámara y el movimiento de cámara para cada toma individual.

Agrupa las tomas por escena o ubicación para que los equipos puedan desplazarse de forma eficiente entre los distintos espacios.

Mantén un registro escrito que puedas revisar rápidamente durante la posproducción para comprobar la cobertura.

✨ Ideal para: Fotógrafos y coordinadores de bodas que desean una plantilla clásica e imprimible de lista de fotos que funcione incluso cuando la conexión Wi-Fi no es fiable.

9. Plantilla de hoja de cálculo y Word para listas de tomas de Vimeo

vía Vimeo

¿Recuerdas la pelea en el pasillo de Oldboy, que se desarrolla en un solo suspiro, sin cortes que la oculten? La plantilla de hoja de cálculo y lista de tomas de Vimeo te ofrece ese tipo de estructura para planificar tus rodajes o sesiones fotográficas con más detalle.

La versión en hoja de cálculo incluye columnas para elementos como el número de escena, el número de toma, la descripción, la ubicación, el tipo de toma y mucho más, de modo que cada fila representa una toma individual completa. Si prefieres el papel en el plató, puedes exportar o imprimir el mismo diseño como una sencilla lista de control en Word o PDF.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Utiliza columnas ya preparadas para el número de escena, el tipo de toma, el movimiento de la cámara y el equipo, en lugar de crear una hoja desde cero.

Reordena las tomas por ubicación, hora del día o actor para crear un calendario eficiente.

Cambia entre formatos de hoja de cálculo e imprimibles según las preferencias de trabajo de tu equipo.

Toma notas detalladas sobre el sonido, la velocidad de fotogramas o el equipo especial junto a cada toma.

✨ Ideal para: Cineastas, equipos comerciales y fotógrafos que necesitan una plantilla de lista de tomas flexible que funcione tanto en ordenadores portátiles como en papel.

10. Plantilla de lista de tomas fotográficas de Template.net

Si alguna vez ha tenido que volver a crear desde cero la misma lista de tomas para clientes similares, sabrá cuánto tiempo puede llevar esa repetición. La plantilla de lista de tomas fotográficas de Template.net le ofrece una estructura editable para que pueda introducir sus escenas y notas sin tener que reinventar el diseño cada vez.

Puedes ajustar los títulos, añadir filas y renombrar campos para que el diseño se adapte a tu estilo de trabajo, independientemente del tipo de sesión. Como es personalizable, puedes añadir columnas para el número de escena, número de toma, tamaño de la toma, tipo de toma, ubicación, tema y cualquier nota adicional que necesites.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Comience con una plantilla de lista de tomas fotográficas ya preparada que puede adaptar con unos pocos clics.

Añade o elimina columnas para adaptarlas a tu forma de pensar sobre las escenas, las ubicaciones y los sujetos.

Duplica el archivo para cada cliente, de modo que sus detalles y solicitudes específicos permanezcan en un solo lugar.

Exporta o imprime versiones para usar en el plató y conserva un registro digital para más adelante.

✨ Ideal para: Fotógrafos y estudios que desean un documento de lista de fotos personalizable y listo para el cliente sin tener que diseñarlo ellos mismos.

11. Plantilla de lista de fotos para sesiones fotográficas de Milanote

vía Milanote

La plantilla de lista de fotos de Milanote te ofrece un tablero visual donde las referencias y las tareas conviven en el mismo espacio. Puedes arrastrar imágenes, bocetos y muestras de color al tablero y, a continuación, añadir tarjetas de texto para las ubicaciones y las fotos específicas.

Es como planificar en la pared de un estudio, pero todo es digital y fácil de usar compartido con tu equipo o cliente. Puedes utilizar columnas o grupos en el tablero para organizar la plantilla de la lista de tomas fotográficas por ubicación, vestuario u hora del día, y añadir casillas de selección para marcar cada toma individual a medida que la capturas.

Los comentarios y los enlaces para el uso compartido facilitan a los miembros del equipo añadir detalles como indicaciones de iluminación o ideas de respaldo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Combina inspiración visual y detalles escritos de las tomas en un tablero flexible.

Agrupa las fotos por escena, habitación o atuendo para ver el flujo del día de un vistazo.

Añade listas de control a cada tarjeta para realizar el seguimiento de múltiples ángulos o variaciones en una toma.

Realiza el uso compartido del tablero con clientes o colaboradores para obtener aprobaciones rápidas antes del día de la sesión.

✨ Ideal para: Planificadores visuales que desean una lista de tomas colaborativa, similar a un tablero, que sirva también como tablero de inspiración y lista de control.

Planifica la sesión perfecta con ClickUp.

Si has leído hasta aquí, ya conoces el poder silencioso de un plan exitoso que contiene ejemplos de listas de tomas, una lista de tomas final, un proceso detallado de preproducción y los detalles de la configuración de tu cámara.

Cuando tengas todos los detalles a mano, podrás realizar los ajustes necesarios para configurar tus tomas particulares, sin importar su complejidad.

He aquí por qué ClickUp es el ganador. 💯

Todo está en un solo lugar, por lo que tu plantilla de lista de tomas se encuentra justo al lado del Calendario, las pizarras, los resúmenes y las tareas.

Puedes correlacionar un guion gráfico, añadir imágenes de referencia, asignar propietarios y realizar el seguimiento del registro de tomas. Si esto te parece el tipo de tranquilidad que deseas para tu próximo proyecto, ¡regístrate ahora en ClickUp!