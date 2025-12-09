Las 14 mejores herramientas de análisis de opiniones en 2026

Cada día, sus clientes comparten lo que piensan sinceramente sobre su marca a través de reseñas en aplicaciones, respuestas a encuestas, publicaciones en redes sociales y chats de soporte. Es una mina de oro de información.

Lo complicado es darle sentido a todo ello. Miles de comentarios, docenas de canales, infinitas hojas de cálculo. Tu cerebro solo puede procesar una cantidad limitada de información.

Las herramientas de análisis de opiniones utilizan inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural (PLN) para leer todos los comentarios y detectar patrones: qué es lo que gusta a la gente, qué es lo que les frustra y qué es lo que requiere su atención prioritaria.

Hemos recopilado algunas de las mejores opciones para ayudarte a escuchar a gran escala. ¡Vamos allá! 🎧

Estas son las mejores herramientas de análisis del sentimiento. ⚒️

Con docenas de herramientas de análisis del sentimiento de marca en el mercado, encontrar la más adecuada puede resultar abrumador. La mejor herramienta para su empresa dependerá del volumen de datos, las plataformas que utilice y la profundidad que necesite para su análisis. Esto es lo que debe priorizar:

Precisión y comprensión contextual: busque herramientas que detecten el sarcasmo, la ironía y los matices del lenguaje, en lugar de limitarse a clasificaciones básicas positivas o negativas.

Soporte multilingüe: elija una plataforma que analice contenidos en varios idiomas si presta servicio a un público global.

Integraciones perfectas: garantice la compatibilidad con su CRM, plataformas de redes sociales y sistemas de soporte al cliente.

Profundidad del análisis: determine si necesita un análisis de polaridad simple o un análisis del sentimiento basado en aspectos que identifique los sentimientos hacia funciones específicas.

Panel fácil de usar: priorice las interfaces intuitivas que hacen que la información sea accesible para todo su equipo sin necesidad de conocimientos técnicos.

Cumplimiento de la normativa de privacidad de datos: compruebe que la herramienta cumple con normativas como el RGPD, especialmente cuando se tratan datos de clientes o de redes sociales.

Estas son nuestras opciones para las mejores herramientas de análisis de opiniones. 👇

1. ClickUp (la mejor para la gestión de tareas y los flujos de trabajo de comentarios)

Analice el sentimiento más rápidamente con ClickUp Formularios. Detecte señales de sentimiento a través de los formularios de ClickUp.

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. Los equipos que gestionan el soporte al cliente, la información sobre los usuarios y los flujos de trabajo de comentarios tienden a decantarse por ClickUp porque incorpora el análisis del sentimiento en el flujo de trabajo.

Un buen punto de partida para este tipo de flujo de trabajo es ClickUp Formularios, así que empecemos por ahí.

Recopile comentarios estructurados

Los formularios de ClickUp son una forma estructurada de recopilar comentarios que se incorporan directamente a las tareas de ClickUp. Los equipos confían en esta configuración para el seguimiento del sentimiento porque cada envío se canaliza hacia un flujo de trabajo procesable.

Supongamos que un gestor de éxito del cliente envía un formulario posterior a la demostración a los clientes potenciales para evaluar el valor percibido y los puntos de duda. Las respuestas se convierten automáticamente en tareas con la etiqueta del sentimiento. El equipo de CS revisa estas tareas semanalmente, seleccionando los envíos negativos para que se asuman la propiedad y se tomen medidas de inmediato.

Ahora que los comentarios se incluyen en las tareas, el siguiente paso natural es la interpretación del sentimiento.

Entienda las señales de sentimiento

Clasifique el tono de los comentarios mediante los campos de IA de ClickUp Brain.

ClickUp Brain enriquece las tareas con la detección automática del sentimiento.

Los equipos pueden configurar un campo de IA para el sentimiento en su lista de comentarios. El campo de IA se ejecuta en descripciones de tareas, respuestas de formularios y comentarios, y luego guarda un rótulo como positivo, neutral o negativo para cada tarea.

Obtenga información sobre el sentimiento a través de ClickUp Brain para el análisis de encuestas

Además, ClickUp Brain analiza los comentarios de los clientes en todo su entorno de trabajo de ClickUp y responde instantáneamente a preguntas sobre el sentimiento. Puede realizar consultas directas y extraer el contexto de las respuestas a formularios, encuestas, documentos o cualquier elemento de trabajo conectado. A continuación, ClickUp Brain presenta las tendencias emocionales, las valoraciones y el tono general de los comentarios.

📌 Prueba esta indicación: Resumir el sentimiento general de las respuestas recientes de los clientes en esta lista. Destaca las emociones principales, los temas más recurrentes y cualquier cambio de tono que los equipos deban abordar en el próximo ciclo de revisión.

El flujo continúa de forma natural hacia la medición, para que los equipos puedan validar las tendencias.

Más información sobre AI Fields:

Realice el seguimiento de las tendencias de opinión

Resuma el sentimiento a lo largo de los ciclos de retroalimentación con los paneles de control de ClickUp. Cree un panel, añada tarjetas que muestren métricas como tareas por estado, valores de campos personalizados u horas de control de tiempo, y luego fíltrelas por el campo de sentimiento que haya definido.

Supervise los cambios en el sentimiento de los clientes a través de las tarjetas personalizadas en los paneles de ClickUp.

Por ejemplo, si ha configurado un campo de IA en las tareas que etiqueta el sentimiento como positivo, neutro o negativo, puede crear una tarjeta en el panel para contar cuántas tareas se incluyen en cada etiqueta durante la última semana.

Es posible que observe que los elementos negativos han aumentado este mes en su lista de «Comentarios de los clientes». Esa información le lleva a profundizar en esas tareas y planificar pasos correctivos.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La amplitud de las funciones puede suponer una pequeña curva de aprendizaje, pero los cursos gratuitos de ClickUp University te ayudarán.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 655 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4510 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Después de probar diferentes plataformas a lo largo de mi carrera como gestor de proyectos, puedo decir que ClickUp se ha convertido en mi favorita. Es una herramienta muy completa que me permite organizar todos mis proyectos en un solo lugar, gracias a sus múltiples espacios, tableros y vistas personalizables. […] Me encanta especialmente la función AI Notetaker: como gestor de proyectos, esta función es oro puro. Puedo centrarme en la sesión sin distraerme tomando notas, ya que el sistema genera resúmenes claros con los puntos clave, tanto en reuniones cortas como en largas, en las que es difícil seguir todo el hilo. Además, sus formularios me facilitan mucho la recopilación de requisitos y, por si fuera poco, las integraciones con otras herramientas (como los sistemas de tickets) permiten que los flujos de trabajo sean mucho más ágiles, generando automáticamente tareas en ClickUp.

🧠 Dato curioso: Más del 5 % de las palabras inglesas que se utilizan hoy en día han cambiado completamente de polaridad en los últimos 150 años (por ejemplo, «awful» antes significaba «lleno de asombro», mientras que ahora tiene una connotación negativa).

2. IBM Watson Discovery (ideal para corporaciones multilingües que analizan documentos complejos)

a través de IBM Watson

El enfoque de IBM Watson Discovery se centra en comprender los matices emocionales, en lugar de limitarse a una clasificación superficial. La plataforma detecta múltiples tonos simultáneamente dentro del mismo pasaje de texto, identificando la confianza, la alegría, el miedo y el pensamiento analítico en la comunicación real con los clientes.

El sistema procesa grandes volúmenes de documentos de manera eficiente sin saturarse, lo cual es importante cuando se gestionan miles de interacciones diarias. Los equipos globales se benefician de la compatibilidad nativa con más de 10 idiomas, lo que significa que no es necesario reconstruir consultas ni integrar herramientas independientes para diferentes mercados.

La plataforma se integra perfectamente en el ecosistema de nubes más amplio de IBM si ya ha confirmado su compromiso con esa infraestructura.

Las mejores funciones de IBM Watson Discovery

Procese por lotes más de 10 000 documentos en una sola tarea para analizar los comentarios de los clientes en todo su trabajo atrasado trimestral de una sola vez.

Cambie los pares de idiomas sobre la marcha, de modo que los comentarios multilingües se procesen en un solo flujo de trabajo sin dividir los conjuntos de datos.

Añada la detección del tono a sus puntuaciones de sentimiento existentes para aislar simultáneamente la ira, la confianza y el pensamiento analítico.

Exporte datos de tono estructurados para su posterior análisis en su almacén de datos o plataforma CRM.

Limitaciones de IBM Watson Discovery

Requiere la configuración de una infraestructura en la nube a través del ecosistema de IBM, lo que añade complicaciones si ya está comprometido con otra empresa.

El nivel gratuito tiene un límite de 30 000 elementos al mes, lo que obliga a la mayoría de las organizaciones a contratar planes de pago rápidamente.

El entrenamiento de modelos personalizados requiere una gran experiencia y una importante inversión de tiempo por adelantado.

Precios de IBM Watson Discovery

Prueba gratuita

Además: Desde 500 $.

Corporación: A partir de 5000 $.

Premium: Precio personalizado

Cartucho IBM Cloud Pak for Data: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (más de 95 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson Discovery?

De una reseña de G2:

Fácil de usar y tener conexión con documentos, potentes capacidades de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Watson Discovery utiliza NLP para extraer información de datos no estructurados, como documentos de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Esto se puede utilizar para identificar tendencias, patrones y relaciones en los datos que serían difíciles o imposibles de encontrar utilizando métodos tradicionales.

📖 Lea también: Cómo medir y realizar el seguimiento de su cuota de voz

3. API de lenguaje natural de Google Cloud (ideal para equipos que desean precios de API sencillos sin contratos)

a través de Google Cloud NLP

La API de lenguaje natural de Google elimina la complejidad al ofrecer exactamente lo que usted solicita sin capas adicionales. Usted envía un texto y obtiene una puntuación de sentimiento (dónde se sitúa en el espectro positivo-negativo) y la magnitud (la intensidad con la que se registra ese sentimiento).

La plataforma le permite realizar consultas sobre archivos almacenados en la nube sin necesidad de volver a subirlos, o enviar texto sin procesar a través de API REST, dependiendo de su flujo de trabajo. La detección del idioma se realiza automáticamente, por lo que no es necesario categorizar previamente el texto entrante.

El análisis de opiniones de entidades le permite comprender cómo se sienten los clientes respecto a aspectos concretos, como la competencia, las funciones de los productos y las personas con mención en las reseñas.

Las mejores funciones de la API de lenguaje natural de Google Cloud

Solicite simultáneamente la magnitud y la polaridad del sentimiento para distinguir entre una opinión positiva tibia y un respaldo entusiasta desde la misma llamada API.

Analice los archivos almacenados en el almacenamiento en la nube de Google sin necesidad de descargarlos o cargarlos por separado, lo que le permitirá ahorrar ancho de banda en grandes colecciones de documentos.

Procesa el texto mediante la detección de idioma para gestionar automáticamente los comentarios multilingües sin necesidad de clasificar previamente tu conjunto de datos.

Dirija el análisis del sentimiento como objetivo a entidades específicas para comprender los sentimientos de los clientes sobre competidores, funciones o personas concretas por su nombre.

Limitaciones de la API de lenguaje natural de Google Cloud

El análisis del sentimiento de entidades solo funciona en inglés, lo que limita a los equipos multilingües que necesitan detalles a nivel de aspecto.

La precisión varía en función de la complejidad o la especificidad del texto: la terminología médica o el lenguaje jurídico pueden dificultar su comprensión.

La restricción de una sola solicitud por documento significa que no se pueden analizar diferentes secciones de forma independiente en una sola llamada.

Sin visualización ni paneles de control integrados, por lo que usted crea su propia capa de elaboración de informes desde cero.

Precios de la API de lenguaje natural de Google Cloud

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de la API de lenguaje natural de Google Cloud

G2: 4,3/5 (más de 95 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre la API de lenguaje natural de Google Cloud?

Una reseña de G2 comparte:

Recientemente estuve trabajando en un proyecto llamado «Análisis de opiniones» integrado con la API de lenguaje natural de Google Cloud. Cuando lo utilicé para analizar datos de texto para mi proyecto «Análisis de opiniones», funcionó de maravilla e identificó correctamente si la opinión era positiva, negativa o neutra. Además, lo que más me gustó fue la documentación en sí, que me permitió ponerme en marcha rápidamente. Además, la función de soporte multilingüe fue una ventaja adicional que podría resultar útil para futuras necesidades de análisis de texto.

🔍 ¿Sabías que...? A pesar de toda la tecnología, las herramientas de análisis de sentimientos siguen teniendo dificultades con el sarcasmo, las expresiones idiomáticas y el contexto. Por ejemplo, la frase «¡Genial, otro fallo!» podría interpretarse erróneamente como positiva solo por la palabra «genial».

4. Amazon Comprehend (ideal para empresas basadas en AWS que necesitan un desglose del sentimiento a nivel de aspectos)

a través de Amazon Comprehend

Si su infraestructura ya funciona con AWS, Amazon Comprehend es el siguiente paso lógico.

La verdadera diferencia de la plataforma es el análisis del sentimiento basado en aspectos. En lugar de limitarse a saber si los clientes tienen una opinión positiva o negativa en general, se aíslan exactamente los elementos del producto que generan satisfacción o quejas.

Una reseña puede elogiar la duración de la batería y el diseño, al tiempo que critica el servicio al cliente, y Comprehend lo desglosa en señales de sentimiento separadas.

Admite 12 idiomas, gestiona la detección de información de identificación personal y ofrece extracción de frases clave como funciones integradas, por lo que obtendrá múltiples ángulos analíticos sin tener que utilizar varias herramientas diferentes. El entrenamiento de modelos personalizados permite la clasificación o el reconocimiento de entidades adaptados al vocabulario y las peculiaridades de su sector.

Las mejores funciones de Amazon Comprehend

Desglose el sentimiento de las reseñas por aspectos, de modo que un solo comentario de un cliente proporcione múltiples señales de sentimiento sobre las funciones del producto, el diseño y el soporte de forma independiente.

Entrene modelos de entidades personalizados en la taxonomía de sus productos para que la plataforma marque automáticamente las menciones de SKU, funciones o nombres de competidores específicos.

Elimine la información de identificación personal del texto antes de almacenarlo en sus sistemas para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de la privacidad.

Aproveche las 50 000 unidades mensuales gratuitas durante el primer año para realizar pruebas a escala de producción antes de optimizar su estructura de costes.

Limitaciones de Amazon Comprehend

Los modelos personalizados y el reconocimiento de entidades requieren la recopilación de datos de entrenamiento y el ajuste de modelos; no se trata de una situación en la que basta con configurarlo y olvidarse.

El procesamiento por lotes es el modelo principal; la transmisión en tiempo real requiere trabajo de arquitectura por su parte.

Los costes se disparan rápidamente más allá de los límites del nivel gratuito, especialmente para los equipos que analizan millones de textos al mes.

Precios de Amazon Comprehend

Prueba gratuita

Precios personalizados (basados en unidades)

Valoraciones y reseñas de Amazon Comprehend

G2: 4,2/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Comprehend?

Un crítico de G2 escribe:

API fácil de usar que proporciona información importante sobre el sentimiento de una frase. La puntuación de confianza ayuda a comprender la precisión del sentimiento que Comprehend le proporciona.

API fácil de usar que proporciona información importante sobre el sentimiento de una frase. La puntuación de confianza ayuda a comprender la precisión del sentimiento que Comprehend le proporciona.

5. Talkwalker (la mejor para detectar menciones de la marca en vídeos, imágenes y audios)

a través de Talkwalker

La mayoría de las herramientas de escucha social se limitan al análisis de texto y dan por terminado su trabajo. Talkwalker parte de la base de que Internet es multimodal: las personas hablan de las marcas en vídeos, imágenes, audios y textos en más de 30 redes sociales y 150 millones de sitios web simultáneamente.

El contenido de vídeo se indexa y puede analizar lo que dice la gente sin necesidad de transcribirlo manualmente primero. Lo mismo ocurre con las imágenes con leyendas o fragmentos de audio.

El motor de IA de Blue Silk alcanza una precisión del 90 % en la detección del sentimiento y entiende el sarcasmo. Además, las alertas en tiempo real le avisan inmediatamente cuando el sentimiento cae o se dispara de repente, lo que le da unos minutos para responder en lugar de descubrir los problemas después de que ya se hayan extendido por las redes sociales.

Las mejores funciones de Talkwalker

Supervise el contenido de vídeo, imagen y audio en busca de menciones de la marca sin necesidad de transcribir manualmente, capturando el sentimiento multimodal en las plataformas sociales.

Identifique las menciones visuales de su marca utilizando el reconocimiento de imágenes basado en IA para realizar un seguimiento de más de 30 000 logotipos de marcas.

Recopile datos históricos de cinco años para comparar las tendencias de percepción año tras año e identificar patrones cíclicos en la opinión de los clientes.

Configure umbrales que activen alertas solo cuando el sentimiento caiga en un porcentaje específico en determinadas regiones o canales.

Limitaciones de Talkwalker

Configurar consultas de escucha precisas requiere experiencia; es necesario conocer los operadores de búsqueda booleanos y saber cómo estructurar las consultas para capturar las conversaciones que le interesan.

La precisión del análisis del sentimiento varía significativamente según el sector y la especificidad del tema, lo que a veces requiere un refinamiento manual para debates especializados.

Precios de Talkwalker

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Talkwalker

G2: 4,3/5 (más de 135 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Talkwalker?

Una reseña de Capterra dice:

Esta herramienta me ahorra tiempo porque ahora no tengo que buscar manualmente en la web las menciones de mi empresa. TalkWalker lo hace por mí. […] Me gusta que, una vez que realizo los ajustes para el seguimiento de las palabras clave que quiero rastrear, recibo correos electrónicos diarios con un resumen de las menciones de esas palabras clave en las redes sociales y en toda la web.

🧠 Dato curioso: Las herramientas para historiadores ahora utilizan el análisis del sentimiento para estudiar textos antiguos. La visualización Sentimiento por periodo de tiempo ayuda a los investigadores a realizar un seguimiento de cómo cambia el estado de ánimo del público a lo largo de décadas mediante el análisis de periódicos, discursos y cartas.

6. Lexalytics (la mejor para el análisis del sentimiento en la jerga del sector)

a través de Lexalytics

A diferencia de las herramientas que ofrecen un paquete integral de gestión de redes sociales, Lexalytics se centra exclusivamente en la precisión y profundidad del análisis de datos no estructurados, revelando información detallada a partir de textos, incluidos los datos de las redes sociales.

El análisis de texto de Lexalytics incluye bibliotecas de sentimiento que comprenden el lenguaje especializado. La terminología médica se procesa de forma diferente a la jerga financiera o los dialectos regionales, ya que el contexto es muy importante para una clasificación precisa.

Puede ajustar el funcionamiento de las puntuaciones de sentimiento a su empresa específica. Por ejemplo, «agresivo» tiene un significado totalmente diferente en el marketing deportivo que en la banca o el servicio de atención al cliente.

Además, la herramienta de análisis de opiniones ofrece flexibilidad de implementación: configuración en la nube, local o híbrida, en función de sus requisitos de seguridad y residencia de datos.

Las mejores funciones de Lexalytics

Analice textos en 29 idiomas utilizando procesamiento nativo para que la traducción no elimine los matices de los comentarios de los clientes.

Aumente la precisión analítica utilizando paquetes de configuración específicos para cada sector (por ejemplo, hoteles, farmacia).

Transforme hashtags, jerga y gramática deficiente en datos estructurados e información útil.

Cree patrones de entidades exclusivos para su empresa, de modo que las menciones de líneas de productos específicas, competidores o términos del sector aparezcan automáticamente en los resultados.

Integre a través de API (por ejemplo, la API de Semantria) o utilice el motor NLP completo para conectar la tecnología a sus sistemas existentes y actuar rápidamente sobre la información obtenida.

Limitaciones de Lexalytics

Los costes de implementación y personalización son más elevados que los de la competencia, lo que exige una asignación presupuestaria por adelantado.

La implementación local significa que su equipo de TI se encarga de la infraestructura, las actualizaciones y la resolución de problemas; necesitan recursos para ofrecer soporte continuo.

La documentación técnica presupone conocimientos básicos de PLN, lo que crea fricciones para los equipos que no tienen experiencia en ciencia de datos.

Precios de Lexalytics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lexalytics

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lexalytics?

En G2, un usuario escribió:

Puedo implementarlo como quiera, ya sea en las instalaciones, en la nube o incluso en un entorno híbrido. Además, el aprendizaje automático que procesa los datos me facilita enormemente las tareas diarias.

🔍 ¿Sabías que...? En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024-2025, un estudio reveló que las expresiones faciales en las publicaciones de Instagram ofrecían información adicional más allá de lo que transmitía el texto por sí solo, lo que significa que el análisis del sentimiento en el futuro podría necesitar ver las emociones, no solo leerlas.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de formularios de comentarios para recopilar información

7. Brandwatch (la mejor para detectar emociones específicas junto con puntuaciones de sentimiento)

a través de Brandwatch

Brandwatch aprovecha la IA avanzada, incluida su tecnología patentada BrightView, para lograr una segmentación de datos superior y la detección automatizada de información. Esto permite a la plataforma ir más allá de los rótulos básicos positivo-negativo-neutro, nombrando emociones específicas: ira, disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa.

La plataforma procesa 22 idiomas y capta el significado de los emojis y el contexto cultural que la mayoría de las herramientas pasan por alto por completo.

Además, la supervisión en tiempo real de redes sociales, blogs, noticias y foros le permite adelantarse a los problemas de reputación de la marca y detectar los cambios de opinión emergentes antes de que se conviertan en problemas mayores.

Las mejores funciones de Brandwatch

Anule las clasificaciones algorítmicas con reglas personalizadas cuando el sistema interprete erróneamente la terminología o la jerga de su sector.

Segmente el sentimiento por función del producto o atributo de la marca para ver qué elementos impulsan la satisfacción independientemente de la percepción general de la marca.

Compare el rendimiento del contenido (el suyo y el de la competencia) y utilice resúmenes de IA para descubrir qué temas están impulsando la participación o la conversación.

Cree paneles interactivos y exportaciones para el uso compartido de la información con las partes interesadas, realizar presentaciones visuales y combinar datos con otras herramientas que ya utiliza.

Limitaciones de Brandwatch

La configuración de las consultas requiere una elaboración cuidadosa para evitar capturar conversaciones no relacionadas y contaminar sus datos con ruido.

El intervalo de precisión del análisis del sentimiento varía entre el 60 % y el 75 % en el caso de lenguaje no compatible o muy sarcástico, lo que requiere una revisión manual de los casos extremos.

Precios de Brandwatch

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Brandwatch

G2: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 235 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brandwatch?

Un usuario de Reddit escribe:

¡Sí, me encanta Brandwatch! Es fácil de usar y la elaboración de informes es excelente. Puedo exportar y personalizar gráficos y tablas fácilmente. Solo lo he utilizado para escuchar las redes sociales, pero ofrece un montón de otras funciones para los especialistas en marketing de redes sociales.

💡 Consejo profesional: Twitter es más duro que el correo electrónico. Un tuit que parece normal puede, en realidad, estar enfadado. Trate las puntuaciones de Twitter como más negativas que las de otros canales.

8. Brand24 (la mejor para el uso compartido de alertas en tiempo real que detectan cambios repentinos en el sentimiento)

a través de Brand24

Brand24 analiza 25 millones de fuentes online en tiempo real y utiliza la IA para señalar cuándo se produce un cambio repentino en el sentimiento o cuándo el volumen de menciones aumenta de forma inesperada.

Impact Score, una métrica diseñada para medir la influencia de una mención concreta, ayuda a los usuarios a priorizar las conversaciones que requieren atención o respuesta inmediata.

Podrá saber quiénes impulsan las conversaciones, cuál es su alcance y nivel de influencia, y dónde se originaron exactamente las menciones en los distintos canales. Esta visibilidad es importante porque los momentos virales no esperan; descubrir los problemas en un resumen diario en lugar de en el momento significa perder la oportunidad de responder de manera eficaz.

La herramienta de análisis de opiniones también consolida las métricas de alcance para mostrar la escala real de las conversaciones en redes sociales, noticias, foros y otros canales.

Las mejores funciones de Brand24

Establezca umbrales de alerta para que solo se le notifique cuando el sentimiento caiga por debajo de su tolerancia específica o el volumen de menciones se desvíe significativamente de la línea de base.

Identifique a las personas influyentes que impulsan activamente las conversaciones para que pueda priorizar la interacción con cuentas de gran alcance frente a menciones casuales.

Vea el alcance combinado y el potencial de impresión de todas las menciones de la marca en todas las plataformas simultáneamente en una sola métrica.

Filtra todo tu conjunto de datos por plataforma, ubicación, sentimiento y palabras clave para profundizar en las conversaciones que realmente afectan a tu empresa.

Limitaciones de Brand24

Algunos usuarios informan de que faltan menciones de foros especializados o comunidades específicas del sector, a pesar de la amplia cobertura general.

El precio refleja la amplitud de la supervisión, lo que la pone fuera del alcance de las organizaciones con presupuestos más reducidos.

Precios de Brand24

Prueba gratuita

Individual: 199 $ al mes

Equipo: 299 $ al mes

Pro: 399 $ al mes

Empresa: 599 $ al mes

Enterprise: Desde 999 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Brand24

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 245 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brand24?

Según una reseña de G2:

Me impresionaron especialmente las capacidades de escucha social en tiempo real de Brand24 y su capacidad para realizar el seguimiento de las menciones en múltiples plataformas. La función de análisis de opiniones también me resultó increíblemente útil para comprender el tono y el contexto de las conversaciones online sobre mi marca. Además, su interfaz fácil de usar facilitó la navegación y la toma de decisiones basadas en datos.

Me impresionaron especialmente las capacidades de escucha social en tiempo real de Brand24 y su capacidad para realizar el seguimiento de las menciones en múltiples plataformas. La función de análisis de opiniones también me resultó increíblemente útil para comprender el tono y el contexto de las conversaciones online sobre mi marca. Además, su interfaz fácil de usar facilitó la navegación y la toma de decisiones basadas en datos.

💡 Consejo profesional: Compare cómo hablan los diferentes segmentos: usuarios gratuitos frente a usuarios de pago, clientes nuevos frente a clientes fieles, grupos con alto valor de vida útil frente a grupos con bajo valor de vida útil. La diferencia entre los segmentos le indicará dónde divergen las expectativas.

9. Sprout Social (la mejor para gestionar las respuestas en las redes sociales junto con el análisis del sentimiento)

a través de Sprout Social

Sprout Social incorpora el análisis del sentimiento a su panel de control de gestión de redes sociales, lo que elimina la necesidad de cambiar constantemente de herramienta.

La red neuronal profunda clasifica automáticamente los mensajes entrantes como positivos, negativos, neutros o sin clasificar. Cree consultas de escucha que realicen el seguimiento de campañas específicas o fases concretas del recorrido del cliente y, a continuación, filtre por sentimiento para que aparezcan primero las conversaciones de alta prioridad.

En lugar de obligarle a consultar varios paneles de control, todo está disponible en un solo lugar: sus publicaciones programadas, la actividad de interacción y las consultas de escucha basadas en el sentimiento, todo junto.

Las mejores funciones de Sprout Social

Clasifique los mensajes entrantes según la polaridad del sentimiento para dar prioridad a las conversaciones urgentes antes de gestionar las consultas rutinarias por orden cronológico.

Encuentre y evalúe creadores e influencers seguros para la marca por tema utilizando herramientas de marketing basadas en IA.

Procesa el lenguaje desordenado de los clientes, incluyendo jerga, emojis, errores tipográficos y abreviaturas de Internet, para captar el sentimiento real que el texto formal pasa por alto.

Corrige manualmente las clasificaciones de mensajes individuales para entrenar a la plataforma en la terminología de tu sector y mejorar continuamente la precisión.

Límites de Sprout Social

Las funciones de análisis de opiniones requieren el plan avanzado, lo que establece un límite en la disponibilidad para los equipos con presupuestos ajustados que se encuentran en niveles inferiores.

El sarcasmo y el lenguaje específico del sector siguen confundiendo al sistema sin un refinamiento manual y una corrección continua.

La plataforma se optimiza primero para la gestión social y luego para el análisis del sentimiento, lo que significa que las funciones de escucha tienen un uso compartido con las herramientas de programación y publicación.

La conexión de herramientas externas requiere una configuración adicional más allá de la propia plataforma.

Precios de Sprout Social

Prueba gratuita

Marketing en redes sociales Estándar: 199 $ al mes por usuario

Marketing en redes sociales Profesional: 299 $ al mes por usuario

Marketing en redes sociales Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Marketing en redes sociales Enterprise: Precios personalizados

Marketing de influencers: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 5700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sprout Social?

En Capterra, un usuario escribió:

Es muy útil utilizar las redes sociales para ampliar nuestras experiencias y habilidades. He extraído las mejores ideas para mi carrera profesional de las redes sociales a través de Sprout Social. Cuando se necesita la participación de los clientes, Sprout Social es la mejor plataforma para debatir la mayoría de estos temas. En general, es fácil de usar. Muy asequible, con una versión de prueba gratuita para todos.

10. Hootsuite (la mejor para supervisar de forma unificada el sentimiento en las redes sociales)

a través de Hootsuite

Hootsuite integra el análisis de opiniones directamente en su panel de control. Todos los planes de Hootsuite incluyen seguimiento de menciones, identificación de temas de tendencia y clasificación de opiniones sin obligarte a actualizar para desbloquear las funciones de escucha.

Supervise lo que la gente dice realmente sobre su marca en Internet en tiempo real y, a continuación, filtre esas conversaciones por sentimiento para comprender los cambios de percepción a medida que se producen.

La herramienta de investigación de mercado le permite buscar simultáneamente en millones de conversaciones para detectar menciones de la marca que, de otro modo, pasaría por alto. El seguimiento del sentimiento de la competencia se sitúa junto a sus propias métricas, por lo que puede comparar la percepción relativa a los actores del mercado.

La capa de escucha se integra perfectamente con sus herramientas de publicación, programación y participación, lo que significa que no tendrá que cambiar de contexto entre diferentes plataformas.

Las mejores funciones de Hootsuite

Filtra simultáneamente todas las menciones supervisadas por polaridad de sentimiento, para que puedas centrarte primero en responder a las conversaciones negativas.

Identifique los temas de tendencia por categoría y ubicación directamente en la interfaz de escucha para informar la creación de contenido en torno a temas con sentimiento positivo.

Combine hashtags y temas de tendencia con sus métricas de sentimiento asociadas, para que pueda lanzar campañas conociendo el contexto emocional.

Colabora de forma eficiente asignando respuestas y tareas a diferentes miembros del equipo dentro de la plataforma.

Límites de Hootsuite

Las funciones de escucha son amplias, pero no profundas; se obtiene un seguimiento básico del sentimiento en lugar de una detección de las emociones o un análisis basado en aspectos.

La migración desde herramientas de escucha independientes requiere cambios en la configuración de los datos y en los flujos de trabajo que llevan tiempo completar.

Precios de Hootsuite

Prueba gratuita

Estándar: 149 $ al mes por usuario

Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2: 4,3/5 (más de 6610 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3780 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Una reseña de G2 afirma:

Me encanta que la interfaz de Hootsuite sea fácil de usar y muy intuitiva, lo que simplifica la gestión de contenidos y el aprendizaje para los nuevos miembros del equipo. La plataforma se actualiza constantemente, adaptándose a las nuevas redes sociales y funciones, lo cual es crucial para mi trabajo como coordinador de redes sociales. También valoro que Hootsuite me permita tener un análisis completo y centralizado de las métricas de todas las redes sociales de la organización, facilitando el acceso y la consulta siempre que lo necesito.

11. Qualtrics XM Discover (la mejor para analizar las emociones en todos los canales de interacción con los clientes)

a través de Qualtrics XM Discover

Qualtrics integra el análisis conversacional en su amplia plataforma de comentarios. El sistema combinado analiza simultáneamente las emociones, las intenciones y el esfuerzo de los clientes a partir de las interacciones que tienen lugar en las redes sociales, las llamadas de soporte, las transcripciones de chats y las encuestas de opinión sobre los productos.

Incluye más de 150 modelos predefinidos para sectores específicos, lo que significa que el sentimiento en el sector sanitario se interpreta de forma completamente diferente al del sector hotelero o los servicios financieros, en función del contexto del sector.

Además, los flujos de trabajo automatizados pueden desencadenarse en función de los umbrales de sentimiento, de modo que una interacción negativa se remite automáticamente a los supervisores o se envía a equipos de resolución especializados sin intervención manual.

Qualtrics XM Descubra las mejores funciones

Incorpore directamente las grabaciones de las llamadas de soporte y las transcripciones de los chats para que la plataforma extraiga el sentimiento sin necesidad de realizar primero una transcripción manual.

Comprenda el esfuerzo y la intención de los clientes junto con su sentimiento para diagnosticar por qué las interacciones fracasaron o tuvieron éxito, más allá de las valoraciones positivas o negativas.

Dirija las interacciones automáticamente en función de los umbrales de sentimiento, de modo que las conversaciones negativas se remitan a los supervisores sin necesidad de intervención humana.

Limitaciones de Qualtrics XM Discover

La complejidad de la plataforma y la amplitud de sus funciones crean una curva de aprendizaje pronunciada para los equipos.

La personalización suele requerir la intervención de servicios profesionales, en lugar de una configuración autoservicio.

Precios de Qualtrics XM Discover

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qualtrics XM Discover

G2: 4,3/5 (más de 735 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 250 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qualtrics XM Discover?

Un crítico de Capterra añade:

Qualtrics XM nos ofrece unos servicios excelentes. Podemos crear cualquier encuesta, y me encantó la facilidad con la que se integra en los anuncios de redes sociales o en los mensajes de promoción en todos los canales de comunicación. Me encantó cómo Qualtrics XM hace que las preguntas del formulario sean claras y estén bien organizadas, y permite a los encuestados navegar y registrar las respuestas fácilmente. Me encantó su capacidad para seleccionar a los encuestados y garantizar que sean reales y pertenezcan al grupo objetivo.

🔍 ¿Sabías que...? En un estudio sobre proyectos de software de código abierto, los investigadores utilizaron el análisis del sentimiento de los comentarios de los desarrolladores para predecir si una incidencia se solucionaría (y con qué rapidez). Resultó que, a menudo, un sentimiento más negativo en el debate significaba que era más probable que la incidencia se resolviera rápidamente.

12. Chattermill (la mejor para convertir los datos de los comentarios en patrones precisos y aplicables)

vía Chattermill

Chattermill combina los comentarios de encuestas, reseñas, tickets de soporte y menciones en redes sociales en un motor de análisis.

Su Lyra IA divide automáticamente los comentarios en temas específicos para que puedas ver exactamente cuáles son las funciones del producto o elementos del servicio que generan satisfacción frente a las que generan quejas. En lugar de obtener una puntuación de sentimiento y dejar que seas tú quien averigüe qué significa, la plataforma hace hincapié en comprender la razón detrás del sentimiento.

Además, las alertas en tiempo real le avisan cuando surgen nuevos problemas o cambian las tendencias de opinión. Esto le permite adelantarse a los problemas emergentes en lugar de descubrirlos en informes retrospectivos.

Las mejores funciones de Chattermill

Conecta todas tus cuentas de redes sociales para analizar comentarios, menciones y hashtags en un solo lugar.

Realice consultas sobre sus datos de opiniones en lenguaje sencillo en lugar de crear informes manualmente, de modo que pueda preguntar «¿por qué los clientes no están satisfechos con la incorporación?» y obtener respuestas.

Configure alertas que se activen cuando surjan nuevos problemas o cambien las tendencias de opinión para responder a los problemas antes de que se agraven.

Identifique el sentimiento mixto dentro de un solo comentario para comprender con mayor precisión las opiniones complejas de los clientes.

Limitaciones de Chattermill

La configuración de la integración de datos requiere una atención especial para consolidar con precisión los flujos de comentarios procedentes de múltiples fuentes de datos.

La plataforma hace hincapié en la información cualitativa sobre la experiencia del cliente, por encima del seguimiento y la supervisión de un gran volumen de menciones en las redes sociales.

Precios de Chattermill

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chattermill

G2: 4,5/5 (más de 210 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 25 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chattermill?

Según una reseña de G2:

Chattermill facilita enormemente la gestión de sus clientes y sus opiniones. Ayuda a proporcionar un servicio mejor y excepcional a los clientes. Para las partes interesadas internas, cuenta con excelentes funciones, como el análisis del sentimiento, que ayuda a realizar mejores cambios en los productos y a tomar mejores decisiones empresariales. Se implementa fácilmente en un nuevo equipo y se integra fácilmente con otras herramientas existentes. Todas las opiniones de nuestros clientes se gestionan a diario a través de Chattermill.

13. Meltwater (la mejor para equipos de relaciones públicas que desean realizar el seguimiento de los cambios en la percepción de los medios y del público)

a través de Meltwater

Meltwater procesa más de mil millones de documentos al día utilizando modelos de sentimiento basados en transformadores, la misma arquitectura de red neuronal que impulsa los avances modernos en IA. Realiza un seguimiento del sentimiento en noticias online, redes sociales, blogs, podcasts e incluso transcripciones de emisiones, para que los equipos de relaciones públicas obtengan visibilidad de la percepción en todos los canales de medios ganados.

El análisis a nivel de frase capta los matices y contradicciones que los enfoques a nivel de documento pasan por alto por completo. Un solo artículo periodístico puede criticar un aspecto de su empresa y elogiar otro, y el análisis a nivel de frase saca a la luz ambas señales en lugar de promediarlas en una única puntuación de sentimiento.

Su punto fuerte es su cobertura mediática integral, que permite a los usuarios comprender cómo las campañas en medios ganados, propios y sociales afectan a la reputación y el rendimiento general de la marca.

Las mejores funciones de Meltwater

Compare su sentimiento y cuota de voz con los de la competencia con tendencias históricas para visualizar la trayectoria relativa a lo largo del tiempo.

Acceda a consultas de búsqueda ilimitadas y a un completo archivo rotativo de 15 meses para realizar investigaciones exhaustivas sobre tendencias y competencia.

Exporte todos los datos de sentimiento a través de la API a Tableau, Power BI o Looker Studio para que pueda disponer de sus propios paneles y no quede limitado a la interfaz de Meltwater.

Configure alertas en tiempo real y detección de picos para recibir notificaciones en el momento en que una conversación o tendencia cobre importancia, de modo que pueda actuar rápidamente.

Limitaciones de Meltwater

La precisión del análisis del sentimiento varía según el idioma y el sector vertical, lo que a veces requiere comprobaciones manuales y ajustes.

El procesamiento a gran escala genera cantidades abrumadoras de datos, por lo que necesita una estrategia sólida de filtrado y segmentación para centrarse en la señal por encima del ruido.

Precios de Meltwater

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Meltwater

G2: 4/5 (más de 2395 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 95 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Meltwater?

Según una reseña de G2 sobre el software de análisis de sentimientos:

Meltwater ha mejorado significativamente nuestra capacidad para realizar el seguimiento de la gestión de la reputación, tanto de nuestra organización como de nuestros competidores. La comodidad de recibir alertas directamente en Teams nos ayuda a estar al día de una serie de temas importantes, lo que facilita la supervisión eficiente y eficaz de la percepción pública de nuestra organización. Más allá de las alertas, las funciones de elaboración de informes de Meltwater ofrecen información valiosa sobre tendencias, temas clave, menciones y cuota de voz para nosotros y nuestros competidores, y estos informes se pueden compartir fácilmente con la dirección.

14. Medallia (la mejor para captar el sentimiento en todos los puntos de contacto e interacciones con los clientes)

a través de Medallia

Medallia se especializa en la recopilación y el análisis de opiniones a través de encuestas, centros de contacto, canales sociales e interacciones digitales, en lugar de aislar estas fuentes de datos por separado.

Su NLP revela automáticamente temas y patrones de sentimiento a partir de comentarios abiertos de los clientes, sin obligarle a etiquetar manualmente cada respuesta. Además, los comentarios en vídeo añaden una dimensión que la mayoría de las plataformas omiten por completo.

Los flujos de trabajo de ciclo cerrado convierten la información en acciones reales, en lugar de dejar que los comentarios se queden en las bases de datos. Cuando las puntuaciones de sentimiento señalan un problema, puede configurar el sistema para que notifique automáticamente a los equipos, lo remita a los supervisores o desarrolle acciones de seguimiento sin intervención humana.

Las mejores funciones de Medallia

Configure flujos de trabajo para que las opiniones negativas se remitan automáticamente a los supervisores o desencadenen acciones de seguimiento sin necesidad de revisión manual.

Cree paneles de control en tiempo real que hagan un seguimiento simultáneo del sentimiento en todos los puntos de contacto con los clientes para supervisar el progreso con respecto a los objetivos.

Extraiga automáticamente los temas recurrentes del texto abierto para poder identificar las tendencias y los patrones emergentes sin tener que leer manualmente cientos de respuestas.

Limitaciones de Medallia

La complejidad de las funciones de la plataforma implica que la incorporación y la formación llevan tiempo, incluso para los equipos dedicados a la experiencia del cliente y al éxito del cliente.

El posicionamiento de la corporación hace que los precios sean inalcanzables para las organizaciones más pequeñas o los departamentos con presupuestos limitados.

Precios de Medallia

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Medallia

G2: 4,5/5 (más de 165 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Medallia?

Esto es lo que decía una reseña de G2:

Medallia ayuda al equipo de marketing a vincular el sentimiento real de los clientes con elementos específicos de la campaña. Podemos filtrar los comentarios según el canal por el que se envían y leer los comentarios directamente relacionados con su eficacia, como un correo electrónico. Esto ha transformado por completo la forma en que realizamos las revisiones previas al lanzamiento de los activos creativos antes de un gran lanzamiento. Otra función fascinante es que las citas temáticas de los clientes son fáciles de extraer y tener un uso compartido por el equipo durante los sprints ágiles.

Todas las señales apuntan a ClickUp

Elegir las herramientas de análisis de opiniones adecuadas es una cuestión de claridad. Ahora ya sabe qué hace bien cada plataforma, dónde encaja y cómo gestiona los comentarios reales de los clientes. Esto le ofrece una forma práctica de adaptar sus necesidades a las funciones que realmente le ayudan a realizar el seguimiento del tono, detectar patrones y tomar decisiones más rápidas.

ClickUp reúne todas estas piezas en un solo flujo de trabajo.

Los formularios recopilan comentarios, ClickUp Brain lee el sentimiento, los paneles muestran las tendencias y los agentes de IA vigilan los cambios para que puedas detectar a tiempo los cambios importantes. Todo permanece conectado, por lo que tu equipo trabaja con información fiable sin tener que cambiar de una herramienta a otra. Esa es la ventaja de un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp.

Si desea una forma más clara y centrada de actuar en función del sentimiento de los clientes, puede empezar ahora mismo. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp! ✅