¿Cómo medir y realizar un seguimiento de su cuota de voz?

¿Es Adidas más popular que Nike? ¿La gente habla más de Netflix que de Amazon Prime en Instagram? ¿Taco Bell recibe más atención que McDonald's?

Este es el tipo de preguntas que los equipos se hacen cada día sobre sus propias marcas. Y no se equivoque, la competencia está observando estas tendencias con la misma atención.

Esa porción de protagonismo es lo que llamamos cuota de voz. Es importante porque las personas no solo compran productos, sino que se comprometen con las marcas con las que se sienten conectadas. De hecho, el 76 % de los clientes prefiere elegir una marca con la que se siente vinculado antes que optar por un competidor.

Saber qué parte de la conversación ya ocupa su marca le permite ver más fácilmente cuáles son las campañas de marketing que están haciendo trabajo y cuáles podrían necesitar un pequeño empujón.

En este artículo, exploraremos cómo medir la cuota de voz de manera eficaz, incluyendo las menciones en las redes sociales, la cuota de SEO, la publicidad de pago y diversos canales de marketing.

¿Qué es la cuota de voz (SOV)?

En esencia, la cuota de voz se refiere al espacio que ocupa su marca en la mente y la conversación de las personas en comparación con sus competidores.

Piense en ello como si estuviera en una sala llena de marcas y se fijara en la frecuencia con la que aparece su nombre. Cuanto más fuerte y significativa sea su presencia, mayor será el reconocimiento de su marca.

¿Pero se trata solo de ruido? No. La cuota de voz consiste en mantenerse con visibilidad en los lugares donde su público ya está prestando atención, lo que difiere de la «cuota de mercado», que también es un término utilizado para describir la popularidad de una marca

Veamos las diferencias entre ellos con algunos ejemplos.

🧠 ¿Sabías que... En 2022, Shiseido apostó por el contenido generado por los usuarios en las redes sociales, animando a sus seguidores a compartir sus looks con los productos de la marca. Como resultado, las menciones al maquillaje de Shiseido aumentaron significativamente en comparación con el año anterior, lo que demuestra cómo la visibilidad en los espacios adecuados puede aumentar drásticamente la presencia de una marca.

Comparación entre cuota de voz y cuota de mercado

Imagine dos cadenas de cafeterías: la marca A recibe menciones en todas partes en las redes sociales, pero vende menos tazas que la marca B, que domina las ventas reales. En este caso, la marca A tiene una mayor cuota de voz, mientras que la marca B tiene una mayor cuota de mercado. Una muestra visibilidad, la otra muestra poder de ingresos.

Para comprender mejor sus diferencias, aquí tiene una comparación exhaustiva:

Aspect Cuota de voz (SOV) Cuota de mercado (SOM) Definición Mide la visibilidad, las menciones y la presencia de la marca en comparación con la competencia Mide el equipo de ventas o los ingresos que su empresa tiene en el mercado Enfoque Reconocimiento de marca y alcance del marketing Equipo de ventas, ingresos y adquisición de clientes Ejemplo En Instagram, si Netflix aparece en 2000 de las 10 000 menciones totales sobre streaming, su SOV es del 20 % Si Netflix obtiene 2000 millones de dólares en ingresos por streaming en un mercado de tamaño 10 000 millones de dólares, su SOM es del 20 % Por qué es importante Muestra la presencia de su marca en las conversaciones y los medios de comunicación Muestra el rendimiento real de su empresa y su solidez financiera

📖 Lea también: Las mejores plantillas de elaboración de informes de redes sociales para el seguimiento del rendimiento

Por qué es importante la cuota de voz en el análisis competitivo

Conocer su cuota de voz le ayuda a ver dónde se encuentra su marca frente a otras.

Si Nike domina la conversación sobre ropa deportiva, pero Adidas ve un aumento de las menciones durante una campaña, eso es una señal de que la visibilidad de la marca está cambiando.

Del mismo modo, si Taco Bell de repente supera a McDonald's en menciones en las redes sociales, esto puede revelar los intereses de los consumidores o el impacto del lanzamiento de un nuevo producto.

Existe la idea errónea de que el análisis de la voz consiste en copiar a la competencia, pero lo que realmente está pendiente es detectar las deficiencias y las oportunidades. Céntrese en mejorar lo que es eficaz y obtenga información sobre cómo evoluciona la presencia de su marca a lo largo del tiempo.

📮 ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento admite que las decisiones a menudo se pierden cuando se entierran en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Sin un lugar único donde registrarlas, la información valiosa se pierde en la confusión. Con la gestión de tareas de ClickUp, cada decisión puede convertirse instantáneamente en una tarea rastreable. Convierta chats, comentarios, documentos o incluso correos electrónicos en acciones con un solo clic

Canales para medir la cuota de voz

Lo mejor de la cuota de voz es que no está vinculada a una sola campaña ni a un solo canal. Si te quedas atrás en una plataforma, puedes compensarlo en otra.

Repasemos los canales clave en los que su marca debe estar presente y ser evaluada.

Menciones en redes sociales

el 69 % de las personas afirma que ve el contenido de marca más atractivo en Instagram, y casi la mitad desearía que las marcas lo utilizaran con más frecuencia. Esto por sí solo demuestra la importancia de las redes sociales para la cuota de voz de su marca.

Cada etiqueta, comentario o mención es una señal de la presencia de su marca en las conversaciones diarias. El seguimiento de estas menciones en redes sociales como Instagram, X, LinkedIn o TikTok le ayuda a ver no solo la frecuencia con la que aparece su marca, sino también lo que dice la gente.

Piense en una cafetería local que aparece en las historias de los clientes. Una publicación lleva a otra y, pronto, la marca forma parte de una conversación más amplia. Así es como crece la cuota de voz de una marca.

👀 Dato curioso: cuando la película de Barbie llegó a las pantallas en 2023, creó una onda expansiva cultural que fue mucho más allá de la taquilla. Parte de su magia provino de una inteligente campaña en redes sociales: se invitó a los usuarios a crear sus propios pósteres al estilo Barbie utilizando una herramienta basada en IA, que consiguió 13 millones de usuarios.

Visibilidad en los motores de búsqueda (cuota de voz SEO)

Hay quien dice que el SEO es menos eficaz ahora. La gente está echando un vistazo a los resúmenes de la IA de Google o recurriendo a herramientas como ChatGPT en lugar de desplazarse por largas listas de enlaces. Pero eso no hace que la visibilidad en los motores de búsqueda sea irrelevante. Solo significa que ha cambiado.

Para mantener su visibilidad, su marca ahora debe aparecer no solo en los primeros resultados de búsqueda, sino también en las respuestas que obtienen las herramientas de IA. Por eso sigue siendo fundamental tener una cuota de voz SEO sólida.

Cuanto más aparezca su sitio web para palabras clave y temas relevantes, más probable será que tanto los motores de búsqueda como los asistentes de IA muestren su contenido.

Cuando la mayor parte del tráfico orgánico de una palabra clave llega a su sitio web, esto demuestra que usted tiene una fuerte cuota de voz en ese espacio.

📖 Lea también: Herramientas de software de análisis de marketing

Medios de pago (PPC y anuncios gráficos)

La publicidad online es otro lugar donde se puede medir la cuota de voz. Las cuentas de Google Ads le proporcionan métricas como la cuota de impresiones para mostrar la frecuencia con la que aparecen sus anuncios en comparación con la competencia.

Si su marca obtiene más impresiones para las consultas de búsqueda adecuadas, estará ocupando más espacio publicitario y mejorando su presencia. Una caída en el uso compartido de las impresiones puede indicar la necesidad de ajustar las pujas, refinar el objetivo o replantear los ajustes de la campaña.

Esto es importante porque las investigaciones demuestran que los anuncios y las promociones con objetivo captan la atención de aproximadamente un tercio de las personas, y ese número asciende a casi el 50 % en el caso de la generación Z.

Relaciones públicas y cobertura mediática

Cada vez que su marca aparece en un artículo o en un sitio web de noticias, aumenta su cuota de voz. Este tipo de medios ganados genera credibilidad y figura la reputación de su marca de una forma que los anuncios no pueden.

El seguimiento de las menciones en las noticias y la cobertura de relaciones públicas le ayuda a ver si su esfuerzo está posicionando su marca ante el público adecuado.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de informes de marketing digital para obtener información basada en datos

Foros del sector y debates comunitarios

Los foros especializados, los sitios de reseñas y las comunidades en línea suelen ser lugares donde se observa un uso compartido de opiniones sinceras.

Al supervisar las conversaciones en estos espacios, puede medir la frecuencia con la que aparece su marca en comparación con la competencia.

Estas menciones son valiosas porque muestran el interés genuino de los consumidores y la opinión de los usuarios. Estar presente y responder en estas conversaciones ayuda a fortalecer la posición de su marca.

📌 Ejemplo: imagina que se está hablando de una nueva app de fitness en el foro r/Fitness de Reddit. Docenas de usuarios la recomiendan por encima de competidores más grandes, lo que le da a la marca un notable impulso en la cuota de voz dentro de esa comunidad.

Cómo calcular la cuota de voz: guía de paso a paso

Imaginemos que acaba de lanzar una nueva marca de café. Este mes, la gente la ha mencionado unas 50 veces en Internet. Al mismo tiempo, sus competidores han recibido en conjunto 450 menciones. Usted quiere saber qué espacio ocupa en esa conversación más amplia. Ahí es donde entra en juego la cuota de voz.

A continuación le explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Paso 1: Decida qué medir

Puede tratarse de menciones en redes sociales, impresiones publicitarias, tráfico web o incluso cobertura mediática. Elija el canal (o canales) en el que desea evaluar la presencia de su marca.

Paso 2: Recopile los números de su marca

Cuente cuántas veces ha habido una mención de su marca, cuántos clics ha recibido su anuncio o cuánto tráfico ha recibido su sitio web en ese canal.

Paso 3: Recopile los números totales

Ahora suma los mismos datos de todos tus competidores en ese espacio. Esto te dará una visión completa del mercado.

Paso 4: Deje los cálculos pendientes

Esta es la fórmula sencilla:

Cuota de voz = (número de su marca ÷ número total) × 100 En nuestro ejemplo de marca de café: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10 % Eso significa que su marca representa el 10 % de la conversación en ese mercado en este momento.

lo bueno de esta fórmula es que hace trabajo en todas partes. * En las redes sociales, puede medir las menciones. Con los anuncios, puede utilizar el uso compartido de las impresiones de Google Ads. En cuanto a las búsquedas, puede ver la frecuencia con la que aparece su sitio web en comparación con otros. Y en cuanto a las relaciones públicas, puede realizar el seguimiento de la frecuencia con la que su marca aparece en artículos o noticias.

📖 Lea también: Creación de una estrategia de comunicación de marketing eficaz

Métricas clave e indicadores clave de rendimiento (KPI) para realizar un seguimiento de la cuota de voz

¿Quiere comprender realmente cómo medir la cuota de voz de su marca? A continuación le explicamos los conceptos básicos, su significado y cómo utilizarlos.

1. Menciones totales frente a la competencia

Esta es la vista clásica de la cuota de voz. Cuente las menciones de su marca en un canal, añada las menciones de la competencia y, a continuación, calcule su porcentaje.

Fórmula: SOV = (menciones de su marca ÷ menciones totales del mercado) × 100 Esta misma idea también hace trabajo para otras señales, como los clics o el tráfico. Así es como le ayuda: Muestra la presencia de su marca en la conversación en comparación con otras

Trabajo para menciones en redes sociales, cobertura de relaciones públicas e incluso porciones de tráfico pagado u orgánico cuando se desea una forma sencilla de medir y calcular la cuota de voz

2. Impresiones y alcance

El alcance es el número de personas únicas que vieron su contenido. Las impresiones son el número total de veces que se mostró, incluidas las repeticiones. Realice un seguimiento de ambos para comprender el alcance de su marca y la frecuencia con la que aparece.

💡 Consejo profesional para los especialistas en marketing de rendimiento: en Google Ads, añada las columnas de cuota de impresiones para ver qué porcentaje de impresiones elegibles ha capturado realmente. Sus impresiones, divididas por el total de impresiones elegibles, proporcionan una señal de visibilidad clara, al estilo de la cuota de voz, para las campañas de pago.

Organice todos sus números en ClickUp Dashboards para alinear visualmente sus esfuerzos:

3. Tasa de interacción

La tasa de interacción le indica el grado de interacción activa de las personas con su contenido en relación con el tamaño o el alcance de su audiencia. Piense en los «me gusta», los comentarios, las veces que se comparte, los guardados y los clics. Es una útil comprobación de calidad junto con el recuento bruto de menciones.

Una interacción constante es un indicador claro de la salud de la marca y de su presencia activa en Internet.

Fórmula: Interacción por alcance = (Interacciones totales/Alcance por publicación) X 100 Formas rápidas de leerlo: Un aumento del compromiso con un alcance constante suele significar que su contenido está teniendo repercusión

Utilice el mismo método para usted y para sus competidores a fin de que la comparación sea justa

4. Análisis de opiniones

No todas las menciones son iguales. El análisis de opiniones clasifica las conversaciones como positivas, negativas o neutras, para que puedas ver cómo se siente la gente cuando habla de ti.

Combinar el volumen con el tono ofrece una imagen más fiel de la presencia de su marca.

A continuación le explicamos cómo utilizarlo: Esté atento a los cambios tras los lanzamientos o los esfuerzos de relaciones públicas

Compare la opinión de sus clientes con la de sus competidores para detectar oportunidades en los mensajes

5. Clasificación de palabras clave y visibilidad en las búsquedas

Como hemos visto anteriormente, la cuota de voz SEO estima la proporción de tráfico de búsqueda orgánica potencial para un conjunto específico de palabras clave dirigidas a su sitio, en comparación con la recibida por la competencia.

Conecta las clasificaciones y los clics con una cuota de visibilidad sencilla para que puedas ver tu posición en la página de resultados.

Los temas en los que suele aparecer en los primeros puestos y obtener clics muestran una gran visibilidad en las búsquedas, mientras que las lagunas, en las que la competencia ocupa puestos más altos, le indican dónde debe mejorar o crear contenido.

Aquí tiene algunos recursos útiles que puede consultar: google Search Console* para impresiones, clics y posición media, que basa sus estimaciones de SOV en datos reales

herramientas de seguimiento de posicionamiento como Ahrefs *y otras para conocer la posición de la competencia y métricas de visibilidad automatizadas similares a las de la cuota de voz

¿Le preocupa «utilizar suficientes palabras clave» en sus textos? Este hilo de Reddit ofrece un equilibrio muy útil. Una de las vistas nos deja un recordatorio de que debemos escribir para las personas y no forzar frases exactas:

Si utiliza de forma poco natural la frase palabra por palabra a lo largo de su texto, es probable que le perjudique a largo plazo. No escriba para Google, escriba para las personas.

Si utiliza de forma poco natural la frase palabra por palabra a lo largo de su texto, es probable que le perjudique a largo plazo. No escriba para Google, escriba para las personas.

Otra vista dice que hay que dar a cada artículo un objetivo claro para que se mantenga centrado:

Fija el objetivo en cada artículo para una palabra clave concreta. Te ayudará a escribir, ya que te permitirá concentrarte.

Fija el objetivo en cada artículo para una palabra clave concreta. Te ayudará a escribir, ya que te permitirá concentrarte.

Ambas ideas combinan muy bien. Elija un tema claro, escriba algo realmente útil y utilice un lenguaje natural. A continuación, utilice técnicas de uso compartido de voz para comprobar si sus páginas están obteniendo la cuota que les corresponde del tráfico de búsqueda orgánica.

a continuación, le ofrecemos un breve resumen de las métricas que acabamos de ver:*

Métrica Qué muestra Por qué es importante Total de menciones frente a la competencia Con qué frecuencia se hace mención de su marca en comparación con otras Revela su parte de la conversación y le ayuda a calcular la cuota Tasa de interacción Cómo interactúa la gente con tu contenido Muestra si su público encuentra su contenido significativo y atractivo Impresiones y alcance ¿Cuántas personas vieron su contenido y con qué frecuencia? Destaca la visibilidad de su marca y el rendimiento de los anuncios Análisis de opiniones Ya sean menciones positivas, negativas o neutras Ayuda a supervisar la reputación de la marca y la opinión de los clientes posicionamiento de palabras clave y visibilidad en búsquedas* Su posición en los resultados de búsqueda y el uso compartido de tráfico Indica su cuota de voz SEO y las oportunidades para mejorar la visibilidad

Medir la cuota de voz puede parecer complicado al principio, pero hay muchas herramientas que lo hacen mucho más fácil. Estas herramientas recopilan las menciones, las impresiones y los datos de búsqueda por usted, para que pueda dedicar más tiempo a comprender la historia que hay detrás de los números.

¿Listo para explorar sus opciones? Empecemos.

1. Plataformas de escucha social

vía Brandwatch

Una de las formas más sencillas de realizar el seguimiento de la cuota de voz de su marca es mediante herramientas de escucha social. En lugar de desplazarse manualmente por interminables feeds, utilice estas plataformas para recopilar todas las conversaciones sobre su marca y sus competidores, de modo que pueda tener una visión más amplia.

Herramientas como Brandwatch y Sprout Social le permiten realizar el seguimiento de las menciones de la marca, los hashtags e incluso la opinión de los clientes en diferentes cuentas de redes sociales. Destacan cuándo la gente habla de usted, qué dice y cómo se compara su presencia con la de otros en su espacio.

Con el análisis del sentimiento de los clientes, puede comprender si las personas se sienten entusiasmadas, frustradas o indiferentes cuando hacen una mención de su marca. Ese contexto le ayuda a tomar decisiones más inteligentes.

💡 Consejo profesional: El verdadero valor de estas plataformas reside en su capacidad para mostrarle patrones a lo largo del tiempo. Realice el seguimiento de estos para detectar qué temas generan más interacción, cómo cambia su cuota de voz durante las campañas y dónde tiene las mayores oportunidades para aumentar la presencia de su marca.

vía Ahrefs

Si quieres saber cuál es la visibilidad de tu marca en los motores de búsqueda, las herramientas SEO son tu mejor aliado.

Plataformas como Semrush y Ahrefs le permiten calcular su cuota de voz SEO mostrándole qué porcentaje del tráfico de búsqueda potencial para un conjunto de palabras clave va a su sitio web en comparación con otros.

Podrá ver en qué temas está ganando, en cuáles le llevan ventaja sus competidores y qué nuevas palabras clave podrían merecer la pena para crear contenido.

Lo que hace que estas herramientas sean especialmente útiles es que ponen en contexto el rendimiento de sus búsquedas. En lugar de limitarse a saber que ocupa el quinto puesto para una palabra clave, puede ver cuánto tráfico es probable que capte en esa posición y cómo cambia eso si sube posiciones.

💡 Consejo profesional: utilice Semrush o Ahrefs para detectar las brechas en las que sus competidores obtienen mejores posiciones que usted. Esas brechas suelen indicar los temas exactos que interesan a su público, lo que le proporciona una hoja de ruta clara para crear contenido nuevo.

vía Cision

Cuando su marca aparece en las noticias, blogs o publicaciones del sector, debe asegurarse de realizar un seguimiento de toda esa cobertura. Sin embargo, hacerlo por su cuenta puede resultar abrumador. Ahí es donde entran en juego las herramientas de monitorización de relaciones públicas.

Plataformas como Meltwater y Cision recopilan las menciones de su marca en sitios de noticias, revistas en línea e incluso podcasts.

Estas herramientas también muestran el alcance de cada pieza y la opinión que hay detrás de ella. Esto le ayuda a evaluar si su esfuerzo de relaciones públicas está posicionando su marca ante el público adecuado y figurando una reputación positiva.

📌 Ejemplo: imagine una startup tecnológica que acaba de lanzar una nueva app, aplicación. Gracias a Cision, el equipo se da cuenta de que su historia ha sido recogida por tres importantes blogs del sector, lo que ha generado una opinión positiva y miles de impresiones. También ven que un competidor ha sido mención en un periódico nacional, lo que les ayuda a decidir dónde promocionarse a continuación para aumentar su cuota de voz.

4. ClickUp para centralizar el seguimiento y la (elaboración de) informes de SOV

Llevar un control de su cuota de voz (SOV) en todos los canales puede resultar fácilmente abrumador. El problema es que los picos en las redes sociales, las caídas en el SEO, las menciones en las noticias y los comentarios de la competencia se producen todos a la vez... y los datos suelen estar almacenados en diferentes herramientas.

ClickUp reúne todos estos hilos en un todo coherente para que su equipo pueda dejar de luchar y empezar a dirigir la conversación.

Centralice el seguimiento y la (elaboración de) informes de SOV

Documente informes semanales de SOV para que todos vean la misma información en un solo lugar utilizando ClickUp Documento

Piense en ClickUp Doc como el cuaderno de notas de su equipo. En lugar de archivos dispersos o PDF estáticos, puede guardar todos sus informes de cuota de voz en un solo lugar que se actualiza sobre la marcha.

Cree un panel en tiempo real que recopile menciones, visibilidad SEO y opiniones para detectar cambios al instante a través de ClickUp Dashboards

Añada y compile sus datos de cuota de voz en los paneles de ClickUp y, de repente, esos números cobrarán vida. Un gráfico que muestra sus menciones en redes sociales se sitúa junto a un gráfico de la actividad de la competencia, y ambos están enlazados a las notas y los conocimientos que su equipo ha ido recopilando.

📌 *ejemplo: Imagine el equipo de marketing de una empresa de SaaS. Crean una carpeta llamada «Cuota de voz» en ClickUp con listas separadas para redes sociales, SEO, relaciones públicas y medios de pago. Cada informe se completa en una tarea dentro de esas listas, con campos para menciones, opiniones y cuota de la competencia. Cuando el equipo consulta su panel en la reunión del lunes, puede ver exactamente cómo está cambiando su cuota en cada canal sin tener que hacer clic en una docena de hojas de cálculo.

automatice la importación de datos desde las redes sociales*

Con ClickUp Automations, configura una automatización que cree una tarea cada vez que se produzca un pico de menciones de la competencia

La belleza de ClickUp es que no se limita a la organización.

Copiar manualmente los números de diferentes paneles de marketing no solo es agotador, sino que también es una fuente de error. Aquí es donde ClickUp Integrations y ClickUp Automatizaciones brillan con luz propia.

Al conectar ClickUp a herramientas como Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs o incluso Hojas de cálculo de Google, sus datos pueden tener un flujo directo a su entorno de trabajo. A continuación, las automatizaciones se activan para actualizar tareas, campos personalizados o incluso paneles en el momento en que aparecen nuevos números.

📌 Ejemplo: una agencia digital enlaza Brandwatch a ClickUp mediante una integración. Cada vez que Brandwatch detecta un aumento repentino en las menciones de la competencia, una automatización crea instantáneamente una nueva tarea en su lista «Competitor Watch» (Vigilancia de la competencia). Esa tarea viene precargada con la mención, el volumen, el sentimiento y un enlace a las publicaciones originales.

Encuentre patrones en los datos

ClickUp Brain combina inteligencia artificial con conocimiento contextual para detectar cosas que podrían pasarse por alto. Puede resaltar aumentos inusuales en las menciones, resumir la actividad semanal o sugerir qué hacer a continuación.

Instancia, una tienda de moda observa números estables en su panel, pero ClickUp Brain señala que las menciones en TikTok están aumentando rápidamente después de que un microinfluencer publicara sobre ellos. Señala la tendencia y sugiere duplicar el contenido en TikTok. Con un solo clic, los equipos de marketing que utilizan ClickUp pueden asignar tareas al equipo de contenido para aprovechar el momento.

Analice las tendencias en sus datos de cuota de voz y, a continuación, genere los siguientes pasos claros con ClickUp Brain

💡 Consejo profesional: cuando estás abrumado por los informes de cuota de voz, es fácil pasar por alto la historia que hay detrás de los números. Ahí es donde ClickUp Brain MAX te facilita las cosas. Simplemente puede hacer una pregunta, como «¿Quién nos ha hecho más mención esta semana?», y obtener una respuesta clara sin tener que rebuscar en informes. Los equipos que utilizan ClickUp Brain Max ahorran aproximadamente un día completo cada semana, terminan su trabajo hasta tres veces más rápido y reducen los costes hasta en un 86 %. Funciona con varios modelos de IA de primer nivel, incluidos GPT-5, Claude y Gemini, por lo que obtienes diferentes perspectivas en lugar de una visión limitada. aquí tiene un ejemplo real de cómo ClickUp Brain MAX puede ayudarle*: Te estás preparando para una reunión semanal. En lugar de recopilar notas de media docena de herramientas, le pides a Brain que reúna los aspectos más destacados. En cuestión de segundos, tienes un resumen claro que puedes incluir en un documento de ClickUp y compartir con tu equipo. No parece otra tarea más, sino una ayuda que te permite centrarte en lo que realmente importa.

Cómo mejorar su cuota de uso compartido de voz

El verdadero arte de la memoria es el arte de la atención.

El verdadero arte de la memoria es el arte de la atención.

Para las marcas, la atención es todo. La gente recuerda los nombres que aparecen a menudo, en los lugares adecuados y de forma genuina.

A continuación, le ofrecemos algunos consejos sobre cómo conseguir una atención significativa y duradera:

Únase a las tendencias culturales o del sector de una forma que resulte natural para su marca, añadiendo su perspectiva en lugar de limitarse a copiar lo que hacen los demás

Cree contenido que la gente quiera compartir con sus propios círculos, ya sean tutoriales útiles, historias inspiradoras o simplemente algo que les haga sonreír

Establezca colaboraciones con personas influyentes o marcas afines para que su mensaje llegue a través de voces en las que su público ya confía

Anime a sus empleados a compartir sus experiencias e historias, ya que las menciones de personas reales suelen parecer más auténticas que las campañas pulidas

Esté pendiente de lo que hacen los competidores y busque las lagunas o los ángulos que han pasado por alto para que su marca pueda aparecer en lugares donde la de ellos no lo hace

📖 Lea también: KPI de reconocimiento de marca

Errores comunes al medir la cuota de voz

En 2017, United Airlines se enfrentó a una reacción muy negativa después de que un pasajero fuera expulsado por la fuerza de un vuelo. Las menciones de la aerolínea se dispararon, pero no por las razones adecuadas.

Si alguien solo hubiera tenido en cuenta el volumen de la cuota de voz, podría haber parecido que United dominaba la conversación. En realidad, la reputación de la marca estaba sufriendo un duro golpe porque la opinión era abrumadoramente negativa.

La cuota de voz no se refiere solo a que se hable de usted, sino a lo que la gente dice realmente.

Estos son los errores más comunes a los que hay que prestar atención: Si solo se tiene en cuenta el volumen y se ignora la opinión, una avalancha de menciones negativas puede parecer progreso cuando en realidad es una advertencia

Realizar un seguimiento de todas las plataformas por igual en lugar de centrarse en los canales en los que su público realmente pasa tiempo e interactúa con su marca

Compararse solo con los principales actores de su sector puede hacer que los pequeños pero importantes logros pasen desapercibidos

Tratar la cuota de voz como un informe puntual en lugar de como una métrica viva que cambia con las tendencias, las campañas y el comportamiento de los consumidores

Olvidar la conexión (a internet) de la cuota de voz con resultados reales como el compromiso, el tráfico del sitio web o las ventas, dejando su análisis sin un paso claro

📖 Lea también: Metas y objetivos de SEO a alcanzar

Mida y aumente su cuota de voz con ClickUp

La cuota de voz (SOV) sirve como plataforma para que la narrativa de su marca destaque en un mundo ruidoso. Cuando la mide con cuidado y actúa sobre ella con intención, le da a su empresa la oportunidad no solo de unirse a la conversación, sino también de liderarla.

Aquí es donde ClickUp destaca ✨.

Gracias a su capacidad para reunir todos sus datos de cuota de voz en un solo lugar, ofrece automatización de las tareas tediosas y saca a la luz información que podría haber pasado por alto.

otra ventaja de ClickUp son sus funciones colaborativas y su asistente de IA. *Con ellas, puede trabajar con su equipo en tiempo real para perfeccionar los ajustes de las palabras clave y las campañas publicitarias, gestionar el gasto publicitario en los diferentes canales de marketing y revisar la publicidad total del mercado, entre otras cosas.

En combinación con la capacidad de revisar los datos de monitorización de redes sociales y generar información sobre SEO a través de ClickUp Brain, ClickUp facilita la visualización del rendimiento de una marca concreta en todos los canales.

Compruebe lo fácil que resulta cuando todo el seguimiento de su cuota de voz se encuentra en un espacio sencillo y potente. ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

No técnicamente. Siempre aparecerá como un porcentaje del total. Pero si la mayoría de las menciones son negativas, puede parecer negativo porque la atención que estás recibiendo no es la que deseas.

Piense en ello como si fuera comprobar su estado de salud. El seguimiento mensual le ofrece una imagen agradable y estable, mientras que los controles semanales le ayudan a detectar sorpresas de nuevas campañas o noticias de última hora. Puede utilizar la fórmula del uso compartido de la cuota de voz para medir con precisión y de forma constante el crecimiento de su cuota de mercado.

La forma más sencilla es dividir las menciones de su marca entre todas las menciones de su sector y multiplicar el resultado por 100. Así, si usted tiene 500 menciones y sus competidores tienen en conjunto 1500, su cuota de voz sería del 2 %. Existen herramientas que pueden realizar estos cálculos por usted, pero es útil comprender la dinámica subyacente

La interacción hace que su voz se escuche más alto. Cuando las personas dan «Me gusta», hacen uso compartido o comentan, amplía su alcance y ayuda a que más personas sepan de usted. Este tipo de efecto dominó realmente aumenta su visibilidad en la conversación. Puede utilizar herramientas de escucha social para obtener estos datos con mayor precisión.

No siempre. Ser objeto de conversación con mayor frecuencia le sitúa en primer plano, pero el equipo de ventas llega cuando esa atención va acompañada de confianza, buenas experiencias y productos que la gente realmente desea. Utilice estudios de mercado para comprender las tendencias de los consumidores y, a continuación, lleve a cabo campañas de marketing digital para impulsar sus ventas entre su público objetivo.

Sí. La IA puede escanear montones de publicaciones, noticias e incluso imágenes que contengan su logotipo. Le ayuda no solo a contar las menciones, sino también a comprender cómo se siente la gente cuando habla de usted.