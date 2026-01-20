¿Qué pila de IA es la adecuada para los equipos de diseño y creativos?

Las herramientas de IA se multiplican más rápido que las revisiones de diseño los lunes por la mañana. 🚀

Cada una promete reducir a la mitad el tiempo de diseño, crear instantáneamente recursos de alta calidad o, de alguna manera, multiplicar por diez la creatividad. La verdadera pregunta es: ¿necesitas todas y cada una de esas herramientas?

No.

Lo que realmente necesitas es un puñado de aplicaciones de IA que funcionen bien juntas y tengan compatibilidad con tu proceso creativo de principio a fin. En otras palabras, una pila de IA.

Echemos un vistazo más de cerca a esta configuración y exploremos cómo puede crear o elegir el conjunto perfecto para su equipo.

Componentes básicos de una pila de IA para equipos creativos

Las herramientas concretas de una pila tecnológica de IA variarán en función de las metas y prioridades de su equipo.

Dicho esto, una buena pila de IA para cualquier trabajo creativo siempre tiene cinco componentes clave:

Se trata de software de IA que te ayuda a generar ideas, crear y realizar la edición de tus recursos creativos en solo unos minutos. Aunque el resultado suele necesitar algunos retoques (no siempre es perfecto desde el primer momento), agiliza la producción de contenido.

A continuación, te presentamos algunas herramientas comunes de creación de contenido con IA que deberías considerar añadir:

Asistentes de texto y redacción: utilícelos para generar textos publicitarios, pies de foto para redes sociales, entradas de blog, borradores de correo electrónico, resúmenes, metadescripciones, utilícelos para generar textos publicitarios, pies de foto para redes sociales, entradas de blog, borradores de correo electrónico, resúmenes, metadescripciones, resúmenes de productos , POE, etc.

Generadores de imágenes y diseños: Obtenga gráficos para redes sociales, maquetas de productos, carteles de eventos, ilustraciones, guiones gráficos y mucho más con Obtenga gráficos para redes sociales, maquetas de productos, carteles de eventos, ilustraciones, guiones gráficos y mucho más con los generadores de arte de IA

Herramientas de creación de vídeos: perfectas para crear vídeos promocionales cortos, demostraciones de productos, vídeos explicativos o Reels rápidos. También pueden convertir guiones en vídeos animados o clips al estilo de los presentadores.

Herramientas de investigación y optimización de contenidos: genere ideas para temas, detecte lagunas en los contenidos, optimice sus blogs con las palabras clave adecuadas, genere informes de SEO y analice los contenidos de la competencia con mejor rendimiento.

Herramientas de audio y voz: convierte guiones en discursos que suenan naturales, transcribe entrevistas, crea fragmentos de audio para redes sociales y genera narraciones o voces en off para vídeos y anuncios.

Creadores de diseño web: ideales para la creación rápida de prototipos, te permiten iterar más rápido. Úsalos para generar diseños de páginas de inicio y de aterrizaje, crear maquetas de interfaz de usuario y aplicar automáticamente estilos a las páginas con los elementos de tu marca.

📝 Nota rápida: Las herramientas de creación de contenido con IA combinan la IA tradicional (como el aprendizaje automático y el análisis predictivo) con modelos de IA generativa más novedosos. Por ejemplo, Grammarly utiliza la IA tradicional para tareas de edición como la revisión gramatical y del tono, pero sus funciones más novedosas utilizan la IA generativa para crear contenido totalmente nuevo desde cero.

Biblioteca de recursos de IA

No se habla mucho de ello, pero es una de las partes más importantes de su conjunto de tecnologías de IA.

Una biblioteca de activos de IA etiqueta, agrupa y categoriza automáticamente tus activos en el momento en que los subes. Esto hace que sea muy fácil almacenar y organizar todos tus archivos creativos.

Buscar archivos también es mucho más sencillo. En lugar de recordar nombres de archivo exactos o rebuscar en ubicaciones de carpetas, escribe una consulta en lenguaje natural como: «Muéstrame todas las imágenes de la campaña navideña que tengan fondo rojo». ¡Y listo!

¿Otra gran ventaja? Estas herramientas pueden eliminar los activos duplicados, por lo que no perderás horas limpiando manualmente tu almacenamiento.

✅ Dato comprobado: ¡El 83 % de los empleados acaba recreando archivos que ya existen! ¿Por qué? Porque simplemente no pueden encontrar los originales en su sistema actual. Esa duplicación constante supone una enorme pérdida de productividad. Precisamente por eso es fundamental contar con una biblioteca de activos de IA: resuelve al instante el problema de la facilidad de búsqueda.

La inteligencia artificial simplifica la comunicación del equipo principalmente de dos maneras:

Lo reúne todo: se acabó el tener que saltar entre el chat, el correo electrónico y las herramientas de reuniones. La IA lo integra todo, para que puedas acceder a cualquier conversación o canal de comunicación desde un único lugar centralizado.

Facilita la comunicación: la IA puede resumir largos hilos de chat, traducir mensajes, transcribir reuniones y extraer detalles clave de grabaciones de audio. Esto significa que puedes chatear y colaborar con tu equipo no solo de forma fácil, sino también mucho más inteligente, rápida y eficiente.

📮 ClickUp Insight: Casi el 20 % de los participantes en nuestra encuesta envían más de 50 mensajes instantáneos al día. Este elevado volumen podría indicar que el equipo está constantemente inmerso en intercambios rápidos, lo que es ideal para la velocidad, pero también propicio para la sobrecarga de comunicación. Con las herramientas de colaboración integradas de ClickUp, como ClickUp Chat y ClickUp Assigned Comments, tus conversaciones siempre estarán enlazadas a las tareas adecuadas, lo que mejora la visibilidad y reduce la necesidad de seguimientos innecesarios.

Tu equipo de diseño necesita un sistema de gestión de proyectos inteligente tanto como los equipos de ingeniería o de producto. Especialmente si eres una agencia que trabaja con diferentes clientes, la IA puede gestionar el caos por ti.

Con una herramienta de gestión de proyectos basada en IA, puedes hacer automáticamente lo siguiente:

Analiza la capacidad del equipo y asigna el trabajo a los miembros disponibles.

Realiza la previsión de los cronogramas de los proyectos y calcule los costes.

Actualiza el estado de las tareas, envía recordatorios y supervisa el progreso en tiempo real.

📚 Más información: Probamos las 10 mejores herramientas de IA para gestores de productos

Cómo crear o elegir su pila de IA para equipos creativos

¿No estás seguro de si debes crear una pila de IA desde cero o simplemente elegir una?

Aquí tienes una regla general rápida que te ayudará a decidir:

Adelante, CREA si eres una gran organización o agencia con necesidades personalizadas complejas, activos altamente sensibles que gestionar o software propietario que no se puede integrar con las herramientas de IA disponibles en el mercado.

Debe ELEGIR una solución preexistente si dirige una pequeña o mediana empresa, tiene un presupuesto o recursos limitados para crear una pila de IA y desea utilizar la IA de inmediato.

Una vez que hayas tomado esa decisión, es hora de ponerse en marcha.

Te explicaremos paso a paso cómo puedes crear o elegir tu pila de IA:

Paso 1: Define tus necesidades

Haz un balance de los tipos de activos que tu equipo produce con más frecuencia.

¿Dirige un equipo centrado exclusivamente en contenidos que publica entradas de blog y textos con elementos visuales ocasionales? En ese caso, basta con una pila de diseño ligera. Una que ofrezca una generación de imágenes mediante IA sencilla.

¿O tu equipo se dedica principalmente al diseño, creando identidades de marca, imágenes para campañas, maquetas de interfaz de usuario e ilustraciones de productos? Entonces necesitas herramientas de diseño de productos en tu conjunto de tecnologías para garantizar la compatibilidad con la iteración rápida y los flujos de trabajo de exportación múltiple.

Compare cada herramienta de IA en función de lo que se supone que debe hacer fundamentalmente.

📌 Ejemplo: si tienes cinco generadores de texto a imagen en tu lista, fíjate en la rapidez y precisión con la que cada uno de ellos genera imágenes.

Recuerda que una herramienta complicada que nadie utiliza es una pérdida de dinero. Elige algo fácil de usar que tus diseñadores, redactores, editores, etc. puedan empezar a utilizar en cuestión de minutos, no de semanas.

A continuación, tenga en cuenta la escalabilidad para satisfacer la carga de trabajo futura, la capacidad del equipo y los cargos adicionales.

La privacidad de los datos es igual de importante en este caso. Comprueba si la herramienta ofrece cifrado, certificaciones de cumplimiento y permisos de usuario granulares. Asegúrate de que puedes restringir fácilmente el uso compartido de datos para entrenar modelos de IA.

Pero, ¿sabes cuál es el verdadero factor decisivo? Las integraciones.

Todas las herramientas que añadas a tu conjunto de IA deben integrarse con las demás y con tu sistema actual para garantizar un flujo de datos fluido.

📮ClickUp Insight: El 70 % de los encuestados afirma que mantiene pestañas abiertas porque planea «volver a ellas más tarde». Ya lo hemos oído antes. 🤭 Irónicamente, el 30 % afirma que se sentiría aliviado si perdiera todas esas pestañas anteriores en un fallo del navegador, por ejemplo. Eso es el efecto Zeigarnik en acción. Nuestro cerebro se aferra a las tareas inacabadas, convirtiendo cada pestaña en un cliffhanger. Te sientes ocupado, incluso cuando en realidad nada avanza. Como entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp mantiene tus prioridades en primer plano. Pide a ClickUp Brain que te muestre tus prioridades diarias o semanales, o realiza búsquedas en la web en tiempo real para encontrar información relevante justo cuando la necesitas. Ahora puedes cerrar pestañas sin cerrar bucles. 🕊️

Paso 3: Conecta los flujos de trabajo de IA con una coordinación unificada

La presencia de múltiples herramientas en su conjunto de tecnologías de IA para diseño conduce a una proliferación de herramientas, lo que merma la productividad, el presupuesto y la concentración. Esto se traducirá en una proliferación de trabajo, en la que sus archivos, actualizaciones y decisiones se dispersarán entre aplicaciones, hilos de chat y bandejas de entrada.

¿Sabes cuál es el impacto de este problema? Una pérdida asombrosa de 2,5 billones de dólares en productividad global cada año.

vía Encuesta ClickUp

Para evitarlo, una vez que su pila de IA esté en marcha, necesitará una única capa de coordinación para conectar sus esfuerzos entre herramientas y departamentos.

ClickUp se convierte en esa capa de coordinación.

El primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo conecta aplicaciones y flujos de trabajo en una plataforma unificada.

¿Qué significa eso para ti? 👇

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Paso 4: Implemente la pila y forme a su equipo

Una vez que su pila de IA esté lista, impleméntela por fases para facilitar la adopción y las pruebas de rendimiento.

Empieza con tareas que ofrezcan un valor inmediato. Podría ser sintetizar las búsquedas de los usuarios o realizar la automatización de partes del proceso de entrega del diseño. A continuación, perfecciona los flujos de trabajo.

O, si tu equipo es pequeño, implementa la pila de IA para un solo proyecto.

Aprovecha estos logros para conseguir el apoyo de las partes interesadas antes de ampliar la adopción de la IA.

💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Clips para capturar rápidamente grabaciones de pantalla y crear tutoriales de productos para formar a los miembros del equipo. Puede incrustar estos clips directamente en las tareas o documentos de ClickUp, o simplemente compartirlos a través de enlaces. Comparte rápidamente el contexto y los comentarios con tu equipo a través de breves mensajes de vídeo utilizando ClickUp Clips.

Paso 5: Supervisa el rendimiento y repite el proceso

¡Es el momento de la verdad! Debes hacerte estas preguntas:

¿Qué rendimiento tiene su pila de IA?

¿Ha ayudado realmente a su equipo a producir y entregar creatividades más rápidamente?

¿Está observando un aumento en la calidad y la cantidad del trabajo de diseño?

¿El sistema de IA ha reducido el número de revisiones o, peor aún, lo ha aumentado?

Realice un seguimiento del progreso desde el primer día, no solo durante la fase piloto inicial, sino de forma continua. De esta manera, podrá detectar de forma proactiva cuándo ciertas herramientas dejan de funcionar eficazmente o cuándo surgen nuevas necesidades que requieren soluciones más avanzadas.

⭐ Bonus: Estas son las métricas clave de seguimiento: Satisfacción de las partes interesadas, información sobre los clientes o puntuaciones de los comentarios

Tiempo de entrega por proyecto (antes y después de la IA)

Número de ciclos de revisión necesarios

Ahorro de tiempo en tareas repetitivas

Volumen de creatividades producidas por semana/mes

Porcentaje de entregas puntuales

Ejemplo de pila de IA para equipos de diseño y creativos en 2026

Hemos seleccionado un conjunto básico de tecnologías de IA para tus equipos de diseño y creativos. No dudes en añadir o cambiar herramientas según tus necesidades:

1. Ideación y generación de contenido

Esta capa impulsa el pensamiento creativo en las primeras fases y acelera la creación de contenido para sus equipos de diseño. Ayuda a los diseñadores a pasar más rápidamente de un lienzo en blanco a conceptos utilizables, ya sea en forma de dirección visual, ideas para campañas o borradores de textos.

ChatGPT

Empieza con ChatGPT para generar ideas sobre conceptos de diseño, campañas, planes de marketing, direcciones creativas, etc.

Funciones principales:

Generación de ideas para campañas, diseños y temas de diseño.

Borradores de textos para páginas de destino, microcopias y resúmenes creativos.

Indicaciones conversacionales para iterar conceptos rápidamente

Precio: Gratis; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por usuario.

Midjourney

Utiliza Midjourney como tu herramienta de diseño de IA preferida para generar imágenes o arte rápidamente. Por cada indicación que introduzcas, crea al instante cuatro variaciones de imagen, lo que resulta fantástico para la iteración rápida en las primeras fases.

Funciones principales:

Generación de texto a imagen para una rápida exploración visual

Experimentación con el estilo y la estética mediante indicaciones y referencias.

Imágenes conceptuales de alta calidad para presentaciones, tableros de inspiración y tableros de inspiración.

Precio: A partir de 10 $ al mes por usuario.

Jasper

Cambie a Jasper para generar contenido escrito, como textos publicitarios, pies de foto para redes sociales, guiones para YouTube, descripciones de productos, currículos, publicaciones para LinkedIn y mucho más.

Funciones principales:

Configuración de la voz y el tono de la marca para garantizar la coherencia de los mensajes.

Plantillas para titulares, textos de productos y contenido de campañas.

Funciones de colaboración para revisar y perfeccionar los textos creativos.

Precio: A partir de 69 $ al mes por usuario.

📚 Más información: Las 20 mejores herramientas de IA de marketing para mantener la productividad en 2025

2. Diseño y edición

Esta capa te ayudará a pasar más rápidamente del concepto a la ejecución. Realiza la automatización de las tareas de diseño repetitivas, lo que permite una rápida iteración en todos los formatos y canales.

Figma IA

Utiliza Figma IA para generar diseños, perfeccionar componentes y acelerar la iteración sin salir de su entorno de diseño principal.

Funciones principales:

Diseños, componentes y sugerencias de diseño generados por IA.

Reescritura inteligente de textos y población de contenido dentro de marcos.

Iteración más rápida gracias al redimensionamiento automático y las mejoras en el diseño.

Precio: Gratis; los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por usuario.

Adobe Firefly

Si eres usuario de Adobe, Adobe Firefly te permite generar y realizar la edición de imágenes, vídeos, guiones gráficos, activos de marca, plantillas de marketing y mucho más dentro del ecosistema de Adobe.

Funciones principales:

Generación de texto a imagen y de texto a vector para activos creativos.

Relleno y expansión generativos para ediciones rápidas y variaciones.

Resultados comercialmente seguros integrados en las herramientas de Adobe.

Precio: A partir de 9,99 $ al mes por usuario.

Canva Magic Studio

Magic Studio de Canva es útil para la creación rápida de gráficos, ediciones masivas y contenido de rápida respuesta.

Funciones principales:

Magic Design para diseños instantáneos basados en indicaciones o contenido.

Magic Edit y eliminación de fondos para cambios visuales rápidos.

Kits de marca para aplicar fuentes, colores y estilos de forma coherente.

Precio: Gratis, gratuito/a; los planes de pago comienzan en 12,99 $ al mes por usuario.

3. Colaboración y seguimiento de proyectos

Gestionar flujos de trabajo creativos puede resultar abrumador si no eres un experto en gestión de proyectos. Tienes plazos que cambian, clientes que actualizan sus requisitos y miembros del equipo atrapados en bucles interminables de comentarios.

Para gestionar todo eso, prueba ClickUp, la aplicación que tiene todo para el trabajo.

El software de gestión de proyectos de diseño de ClickUp está diseñado precisamente para eso.

Incluye todos los componentes clave de una potente pila tecnológica de IA para diseño, lo que proporciona una conexión entre todas las fases de tu proceso de diseño y reduce la proliferación de IA.

Empieza con la plantilla de formulario de solicitud creativa de ClickUp para recopilar, supervisar y gestionar fácilmente todas y cada una de las solicitudes creativas.

Obtenga una plantilla gratuita Automatiza y realiza el seguimiento de todo tu proceso creativo con la plantilla de formulario de solicitud creativa de ClickUp.

Divida los proyectos en tareas sencillas y viables con las tareas de ClickUp. Añada fechas límite, dependencias, personas asignadas y estados personalizados a cada una de ellas, para que todos tengan claras sus responsabilidades y fechas límite.

A continuación, utiliza ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, para generar ideas y perfeccionarlas, crear resúmenes de diseño estructurados y producir contenido de marketing sobre la marcha.

También puede utilizarlo para crear maquetas de diseño visual, tableros de inspiración y bocetos conceptuales con indicaciones en lenguaje natural. No es necesario realizar ingeniería de indicaciones sofisticadas.

Crea arte con IA en tu entorno de trabajo utilizando ClickUp Brain

Además, ClickUp Brain elimina la sobrecarga de contexto que ralentiza la mayoría de los ciclos de diseño.

Dado que el asistente de IA comprende su entorno de trabajo, puede explicar la intención detrás de un resumen, resumir las tendencias de los comentarios o resaltar los cambios entre la versión V2 y la V8 de un activo.

📌 Prueba esta indicación: Resuma todos los comentarios sobre las versiones V3 a V5 del banner de la página de inicio, prepare una lista de lo que aún está pendiente y dígame si hay algo que entre en conflicto con nuestro documento de directrices de marca.

ClickUp Chats puede convertirse en tu nueva plataforma de mensajería instantánea favorita. Como está integrada en el entorno de trabajo de ClickUp, ya no tendrás que salir del trabajo para conectarte con otras personas.

⭐ Bonificación: configura ClickUp Automations para eliminar el trabajo manual repetitivo de tus procesos internos. Por ejemplo, puedes crear una automatización sin código que notifique instantáneamente al aprobador cada vez que se actualice el estado de una tarea. De esta manera, nadie tendrá que perder tiempo comprobando constantemente si hay actualizaciones. Crea automatizaciones personalizadas basadas en desencadenantes y condiciones, y reglas «si esto, entonces aquello».

Precios:

4. Comentarios y control de versiones de versiones

Estas herramientas proporcionan a los equipos de diseño un único lugar donde recopilar información, realizar el seguimiento de las versiones y enviar los activos para su aprobación sin confusiones ni reelaboraciones.

Frame. io

Para revisar los recursos de vídeo, utiliza Frame.io. Puedes añadir anotaciones fotograma a fotograma e incluso dibujar directamente sobre el vídeo con comentarios precisos y con marca de tiempo.

Funciones principales:

Comentarios con marca de tiempo en diseños de vídeo y movimiento

Comparación de versiones para realizar el seguimiento de los cambios a lo largo de las iteraciones.

Enlaces seguros para el uso compartido con revisores externos y clientes.

Sin embargo, se queda corta cuando necesitas gestionar comentarios sobre otros tipos de creatividades, como el contenido escrito, o para la comunicación general del equipo.

Precio: Gratis; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por usuario.

ClickUp Revisión

No solo tú (o tus clientes) podéis añadir comentarios detallados en vídeos, imágenes y documentos, sino que ClickUp centraliza y conecta todos esos comentarios directamente a tu entorno de trabajo principal.

Con la función de Revisión de ClickUp, los revisores pueden añadir, asignar o resolver comentarios en cualquier archivo PNG, GIF o PDF sin salir de ClickUp.

Con ClickUp para revisiones de diseño, asigne comentarios directamente a un miembro del equipo desde el propio comentario, convirtiendo las sugerencias pasivas en elementos procesables.

Utiliza la función de revisión de ClickUp para obtener comentarios sobre elementos específicos de tus creaciones y perfeccionarlos.

Funciones principales:

Comentarios y anotaciones en línea en archivos de diseño

Historial de versiones vinculado directamente a tareas y flujos de trabajo.

Aprobaciones basadas en el estado para pasar el trabajo de la revisión a la fase final.

Precio: Gratis con los planes ClickUp Business y Enterprise.

5. Gestión y entrega de activos

Quieres que los activos creativos estén organizados y sean accesibles para su reutilización. Esta capa te ayuda a conseguirlo. De esta manera, puedes entregar los activos adecuados a las personas adecuadas sin tener que buscar constantemente en carpetas o lidiar con enlaces obsoletos.

Bynder

Bynder es un sistema de gestión de activos digitales (DAM) para organizar, almacenar y gestionar grandes volúmenes de activos creativos. Puede almacenar y realizar el uso compartido de imágenes, vídeos, logotipos y materiales de marca entre equipos y clientes.

Funciones principales:

Biblioteca central de activos con metadatos y etiquetas

Control de versiones para garantizar que los equipos utilicen únicamente archivos aprobados.

Uso compartido controlado para equipos internos y socios externos

ClickUp Docs

Utiliza la combinación de ClickUp Docs + Brain para crear y almacenar directrices de marca, sistemas de diseño, resúmenes creativos y notas de entrega.

Utiliza documentos + Brain para generar resúmenes de diseño y POE.

Funciones principales:

Documentos centralizados (con control de versiones y permisos de usuario) para directrices de marca, sistemas de diseño y transferencia de activos.

Resúmenes generados por IA que destacan las actualizaciones, los cambios o las aprobaciones clave.

Redacción y edición sensibles al contexto que se basan en tareas, comentarios y trabajos anteriores.

Precio: Gratis con todos los planes de ClickUp.

Las integraciones con Google Drive y Dropbox te permiten cargar y acceder a todos tus activos a la velocidad del rayo.

Toda la información del proyecto (ideas, tareas, archivos, comentarios y aprobaciones) se almacena en ClickUp, por lo que tu equipo siempre tendrá un registro claro y consultable de cada paso.

⭐ Bonus: ¿Te imaginas no tener que clasificar manualmente los archivos en las carpetas adecuadas ni combinar archivos duplicados en tu entorno de trabajo? ¡Con ClickUp Super Agents, eso es totalmente posible! Por ejemplo, podrías crear un superagente de clasificación de archivos en ClickUp que analice automáticamente el contenido y los metadatos de los archivos para clasificarlos en las carpetas adecuadas. ¿Tienes curiosidad por obtener más información? ¡Mira este vídeo para ver lo fácil que es configurar Super Agents en ClickUp!

6. Elaboración de informes y conocimientos

¿La última pieza del rompecabezas? Una herramienta sólida de análisis de proyectos que le ayude a supervisar la capacidad del equipo, realizar el seguimiento del rendimiento de los proyectos y realizar la elaboración de informes con información clave.

Los paneles de ClickUp ofrecen la forma perfecta de hacerlo (sin necesidad de una herramienta de análisis independiente).

Cree paneles de control de gestión de proyectos personalizados utilizando sencillos widgets de arrastrar y soltar y tarjetas de IA para realizar el seguimiento de todos los aspectos del rendimiento de su equipo.

Al centralizar esta información, podrás evaluar rápidamente si tu tecnología de IA está dando resultados en términos de velocidad, calidad de producción, adopción por parte del equipo y colaboración.

Genera actualizaciones en tiempo real y resúmenes impulsados por IA en tu panel de control de ClickUp con AI Cards *.

Puede crear visualizaciones personalizadas utilizando una variedad de tarjetas de IA para realizar el seguimiento y optimizar cada parte de su pila tecnológica de IA. Algunos ejemplos son:

Gráfico circular para ver cómo se distribuye el tiempo de diseño entre proyectos, clientes o tipos de activos, como redes sociales, web o vídeo.

Gráfico de barras para comparar la producción semanal o mensual de diseños, el número de revisiones o el tiempo de entrega entre equipos.

Gráfico de batería para supervisar el progreso de las tareas de diseño activas, revisar las fases o la disponibilidad para la aprobación.

También puede utilizar las tarjetas de IA integradas para obtener información como dónde se están ralentizando los ciclos de retroalimentación, qué activos están atascados en revisión o qué diseñadores están sobrecargados. Las tarjetas de IA pueden incluso señalar anomalías como un número inusualmente alto de revisiones o plazos incumplidos.

Y como los paneles se actualizan automáticamente y pueden enviar resúmenes programados, los responsables de diseño no necesitan reuniones de estado solo para comprender los obstáculos.

Precio: Gratis con los planes ClickUp Business y Enterprise.

⭐ Bonus: La vista Carga de trabajo de ClickUp te muestra las tareas actuales de cada miembro del equipo. Sabrás quién está sobrecargado de trabajo y podrás asignar los recursos en consecuencia. El rojo indica exceso de capacidad, el verde indica capacidad óptima y el naranja indica que tienen capacidad para asumir más trabajo. Utiliza la vista «Carga de trabajo» de ClickUp para evaluar la disponibilidad de cada miembro del equipo y asignar el trabajo de forma eficaz.

🚀 Ventaja de ClickUp: Reúne todas las herramientas creativas en un solo entorno de trabajo con las integraciones de ClickUp. ClickUp se conecta a la perfección con más de 1000 herramientas, desde Figma, Adobe y Canva hasta Slack, Google Drive, Dropbox y Notion. El flujo de tus archivos, comentarios, calendarios, mensajes y prototipos de diseño se integra en un único entorno de trabajo unificado, lo que elimina el caos entre herramientas. Automatiza los traspasos, sincroniza las actualizaciones al instante y mantén todos los activos creativos vinculados a la tarea o proyecto adecuados. Sin necesidad de reconstruir tu pila. Sin cambios de contexto. Solo flujos de trabajo más fluidos e inteligentes de principio a fin. Crea una pila tecnológica de IA integrada para equipos creativos utilizando ClickUp Integrations.

7. Capa de coordinación del trabajo con ClickUp

En la pila de IA para equipos de diseño y creativos, la capa de coordinación del flujo de trabajo lo mantendrá todo unido, y ClickUp desempeña ese rol.

ClickUp BrainGPT se ha diseñado precisamente para eso: para eliminar la proliferación de la IA.

Reúne múltiples capacidades de IA en un único entorno de trabajo de escritorio, por lo que los diseñadores no tienen que hacer malabarismos con herramientas separadas para la ideación, la redacción, la búsqueda y las actualizaciones.

Así es como lo utilizan los equipos de diseño:

Accede a múltiples modelos de IA en un solo lugar: utiliza ChatGPT para borradores de textos, Gemini para investigación y pensamiento estructurado, o Claude para narrativa y refinamiento de conceptos sin salir de ClickUp.

Utiliza Talk-to-Text para capturar ideas creativas más rápidamente: dicta resúmenes, comentarios o actualizaciones de tareas al instante. Los diseñadores pueden expresar sus ideas en el momento en que les llega la inspiración, en lugar de interrumpir su flujo creativo para escribir. dicta resúmenes, comentarios o actualizaciones de tareas al instante. Los diseñadores pueden expresar sus ideas en el momento en que les llega la inspiración, en lugar de interrumpir su flujo creativo para escribir.

Búsqueda empresarial en todo su conjunto de herramientas de diseño: formule preguntas en lenguaje natural para encontrar trabajos en tareas, documentos, comentarios, archivos, herramientas conectadas e incluso en la web. Sin necesidad de buscar en carpetas o aplicaciones. formule preguntas en lenguaje natural para encontrar trabajos en tareas, documentos, comentarios, archivos, herramientas conectadas e incluso en la web. Sin necesidad de buscar en carpetas o aplicaciones.

Con BrainGPT, ClickUp se convierte en el centro de comandos del trabajo de diseño. Las ideas se transforman en tareas, los comentarios se convierten en acciones y los activos pasan a la fase de entrega sin necesidad de coordinación manual ni comprobaciones constantes del estado.

Como dijo un usuario de Reddit:

«Tiene acceso a tu ClickUp, por lo que agiliza mucho el trabajo. Se pueden crear tareas fácilmente, actualizarlas, etc. Es muy útil... Permite utilizar diferentes modelos de IA, lo que para algunas personas puede ser muy importante, para mí no tanto, pero hay que dar crédito por ello... Puede acceder a otras aplicaciones, por ejemplo, yo tengo mi unidad sincronizada y es mucho más rápido encontrar una hoja de cálculo o algo similar a través de Brain Max que (sic) abrir la unidad, buscarlo, etc. »

«Tiene acceso a tu ClickUp, por lo que agiliza mucho el trabajo. Se pueden crear tareas fácilmente, actualizarlas, etc. Es muy útil... Permite utilizar diferentes modelos de IA, lo que para algunas personas puede ser muy importante, para mí no tanto, pero hay que dar crédito por ello... Puede acceder a otras aplicaciones, por ejemplo, yo tengo mi unidad sincronizada y es mucho más rápido encontrar una hoja de cálculo o algo similar a través de Brain Max que (sic) abrir la unidad, buscarlo, etc. »

Si ya estás utilizando demasiadas herramientas de IA, aquí te explicamos cómo solucionarlo antes de que la situación se te vaya de las manos 👇.

Ventajas de una pila tecnológica de IA integrada para equipos creativos

Quizás se esté preguntando si una pila de IA para el trabajo creativo realmente le hará más productivo.

¿O se pregunta si es necesario crear una pila de IA integrada para los equipos creativos cuando podría simplemente comprar un par de herramientas?

Así es como una pila tecnológica de IA acelera el crecimiento de los ingresos y por qué vale cada céntimo que cuesta.

Cronogramas más rápidos desde el concepto hasta la entrega

La IA generativa, la automatización más inteligente y la gestión de proyectos centralizada aceleran conjuntamente sus operaciones creativas.

Esto permite a los diferentes equipos lanzar campañas antes, responder a las tendencias a tiempo, probar más ideas y aprovechar las oportunidades de venta.

Menos ciclos de retroalimentación y plazos incumplidos.

Las herramientas de IA adecuadas pueden proporcionar borradores casi listos para publicar de una sola vez. Esto reduce drásticamente las rondas de revisión y le ayuda a lanzar campañas a tiempo (o incluso antes de lo previsto).

👀 ¿Sabías que...? Mucho antes de los generadores de arte con IA actuales, el artista británico Harold Cohen creó AARON, uno de los primeros programas autónomos de creación artística. Sus pinturas generadas por IA se expusieron en importantes museos, como la Tate Gallery.

Mayor inspiración creativa gracias a la colaboración con la IA.

¿Sabe dónde pierden tiempo la mayoría de los equipos creativos? En la lluvia de ideas, la investigación y la transformación de esos pensamientos abstractos en arte tangible.

Una pila de IA integrada elimina estos bloqueos creativos al ayudar a los equipos a explorar rápidamente nuevas direcciones y colaborar durante las sesiones de brainstorming, lo que da como resultado resultados mejores.

🧠 Dato curioso: The First 5000 Days, de Beeple, un collage digital de 5000 imágenes, fue subastado por Christie's y se vendió por 69 millones de dólares. Lo curioso es que la puja comenzó en solo 100 dólares, pero finalmente capturó una suma asombrosa a pesar de tratarse de un archivo digital que cualquiera puede copiar o tener a su vista en Internet.

Mayor visibilidad de las campañas y los activos

Nada frena más la producción creativa que una mala visibilidad de tus campañas.

Tanto las ideas como la energía se esfuman a medida que pasas más tiempo saltando de una herramienta a otra, buscando los archivos adecuados y manteniendo a todo el mundo en sintonía.

Una pila de IA integrada soluciona este problema. Proporciona un único entorno de trabajo unificado que organiza automáticamente los activos y realiza el seguimiento del progreso, para que finalmente puedas centrarte en el trabajo real.

Narrativa de marca coherente en todas las plataformas

La IA puede hacer cumplir las normas de la marca, mantener el tono, conservar la coherencia de los colores y estilos, señalar los activos incorrectos y generar contenido que se mantenga fiel a la marca en todos los canales.

Esta coherencia de marca mejora el rendimiento de las campañas y le ayuda a captar clientes de forma más eficiente.

🧠 Dato curioso: Banksy, el artista callejero británico anónimo conocido por sus murales satíricos y mordaces, coló una vez su propio trabajo de arte en el Museo Británico sin permiso. El trabajo « Wall Art or Peckham Rock » permaneció allí durante tres días antes de que el personal se diera cuenta de que no estaba autorizado.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para el comercio electrónico que impulsan las ventas

Antes de terminar, echemos un vistazo rápido a tres cosas que debes evitar a toda costa al crear tu conjunto de herramientas creativas de IA:

❌ Errores comunes ✅ Soluciones Adquirir una herramienta de IA diferente para cada pequeña tarea Evalúa y elige herramientas que cubran múltiples necesidades y se adapten perfectamente a tu flujo de trabajo actual. Reemplazar todo de una vez Implemente su tecnología de IA por fases. Empiece con un flujo de trabajo o un equipo y luego amplíe a medida que vea los resultados positivos. Omisión de las comprobaciones de rendimiento Trate su pila de IA como cualquier inversión fundamental: mida regularmente el retorno de la inversión, realice el seguimiento de las métricas clave y ajuste las herramientas que no estén dando los resultados esperados.

📚 Más información: Herramientas de IA para equipos y proyectos de fabricación

Potencia tus flujos de trabajo creativos con ClickUp.

Ahora que la IA generativa facilita a cualquiera la creación de diseños y creatividades, la verdadera pregunta es: ¿cómo puedes destacar tú?

La respuesta es sencilla: aprovechando la inteligencia artificial de forma inteligente en cada paso de su flujo de trabajo creativo.

Al integrar de forma inteligente la IA en su trabajo, dejará de ofrecer contenido mediocre generado por IA, como hace todo el mundo. En su lugar, liberará todo el potencial de su equipo y alcanzará la máxima capacidad creativa, ya que la IA se encargará de la comunicación deficiente, el trabajo repetitivo y la gestión de proyectos.

ClickUp hace que sea muy fácil añadir IA y realizar la automatización de diferentes partes de tu flujo de trabajo sin añadir más herramientas a tu pila.

Genere ideas, colabore con su equipo, diseñe creatividades, solicite comentarios a los clientes, realice el seguimiento de los proyectos y elabore informes con información detallada, todo ello desde un único entorno de trabajo impulsado por la IA.

Para empezar, regístrate en ClickUp gratis.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una pila de IA es un conjunto de herramientas de IA que funcionan conjuntamente para dar soporte a todas las fases del flujo de trabajo creativo: ideación, diseño o creación de contenido, colaboración, Revisión, gestión de activos y entrega de proyectos. Piensa en ello como un entorno de trabajo conectado que ayuda a tu equipo a trabajar más rápido, en lugar de múltiples herramientas independientes que provocan cambios de contexto.

La IA agiliza la lluvia de ideas y genera los primeros borradores, lo que ahorra tiempo. También puede encargarse de tareas repetitivas como la edición masiva, la organización de archivos, la actualización de estados, el envío de recordatorios y el uso compartido de información sobre el progreso.

Cuando busques una herramienta de IA para la colaboración en el diseño, da prioridad a las funciones de comunicación unificada y Revisión. Recomendamos utilizar ClickUp para simplificar la colaboración en tiempo real y centralizar los comentarios de tu equipo de diseño. Por ejemplo, varios miembros del equipo pueden utilizar simultáneamente las pizarras de ClickUp para intercambiar ideas creativas y nuevas propuestas. Puede enviar mensajes instantáneos a miembros individuales, así como crear canales dedicados para diferentes proyectos utilizando ClickUp Chats. Las funciones de Revisión de ClickUp permiten a los revisores y clientes añadir anotaciones a recursos creativos como imágenes, vídeos y documentos.

ClickUp sirve como centro neurálgico para todo el trabajo creativo. Conecta tus herramientas de diseño, herramientas de IA, tareas, activos, resúmenes y comentarios en un solo lugar. Esto proporciona a los equipos un único sistema para planificar, realizar el seguimiento, colaborar y automatizar las diferentes fases de su proceso creativo sin tener que hacer malabarismos con múltiples plataformas.

Los equipos mantienen su creatividad utilizando la IA como punto de partida, no como respuesta definitiva. La IA ayuda a superar los bloqueos creativos, a impulsar nuevas direcciones y a gestionar el trabajo repetitivo, pero el equipo sigue guiando las ideas, perfeccionando los conceptos y aportando su criterio humano al resultado final. La IA acelera el proceso, pero no sustituye al pensamiento creativo.