Cómo pueden los gestores de crecimiento gestionar los calendarios de contenido multicanal

Como gestor de crecimiento, siempre estás ocupado haciendo de enrutador humano para tu empresa.

Estás contactando con el departamento de Producto para fijar las fechas de lanzamiento, informando al departamento de Marketing sobre la próxima gran campaña y consultando con el departamento de Análisis los últimos números. Nunca termina. 😩

Es una tarea difícil, ya de por sí complicada cuando se gestiona contenido para uno o dos canales. Pero en el momento en que se añaden más, tu rol pasa repentinamente de «impulsar el crecimiento» a «mantener el caos bajo control».

Pero, ¿y si pudieras deshacerte de la mayor parte de esa locura? ¿Y si todos los equipos (incluido el tuyo) pudieran ver exactamente qué se va a publicar, cuándo y dónde, todo en un solo lugar?

Entra: calendario de contenido multicanal.

Veamos cómo los gestores de crecimiento pueden gestionar los calendarios de contenido multicanal.

Retos comunes en la gestión de contenido multicanal

Crear un calendario independiente para cada canal no solo requiere mucho tiempo, sino que también es muy ineficaz. Estas son las razones por las que esta configuración suele fallar:

❌ Falta de visibilidad centralizada

Cuando el contenido está disperso en hojas de cálculo, documentos, carpetas compartidas y herramientas específicas de cada equipo, todo está desorganizado y nadie tiene una visión global. Para cuando intentas reunir todo el contexto, la oportunidad de causar impacto ya ha pasado.

El 46 % de los trabajadores del conocimiento utilizan una combinación de chat, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación del equipo solo para realizar el seguimiento de su trabajo. Para ellos, el trabajo se encuentra disperso en plataformas desconectadas, lo que dificulta la organización.

❌ Plazos superpuestos y conflictos de contenido

Cuando cada equipo gestiona su propio calendario para campañas en redes sociales, correo electrónico o de pago, las prioridades comienzan a divergir. Mantener un calendario de publicaciones coherente se convierte en un reto en sí mismo.

Lo que parece urgente para un equipo a menudo entra en conflicto con la agenda de otro. Antes de que te des cuenta, todo el mundo está compitiendo por los mismos recursos: diseñadores, redactores o revisores legales.

Esta falta de coordinación crea repeticiones o incluso conflictos en los temas y mensajes de contenido en múltiples canales.

❌ Dificultad para realizar el seguimiento del rendimiento en todos los canales

Supongamos que realizas una campaña en tres canales: correo electrónico, una red social y tu blog. Para realizar el seguimiento de su rendimiento, tienes que visitar tres plataformas diferentes: la herramienta de automatización de correo electrónico, el programador de redes sociales y el centro de análisis del blog.

Sin una vista unificada, tendrás que recopilar datos de tres paneles diferentes para obtener información más detallada.

👀 ¿Sabías que... Según el informe State of Multi-Channel Marketing Report, solo el 16 % de los equipos de marketing afirman que su tecnología permite medir con precisión el rendimiento en todos los canales. Un sorprendente 52 % admite que solo puede medir parte de sus esfuerzos, lo que deja al 32 % restante con muy poca o ninguna visibilidad. En otras palabras, la mayoría de los profesionales del marketing siguen sin tener una visión clara de lo que impulsa los resultados en múltiples canales.

❌ Colaboración ineficaz entre equipos

¿Qué ocurre si cada equipo sigue un calendario independiente?

La colaboración comienza a deteriorarse. Porque pierdes de vista en qué están trabajando otros equipos, por qué se toman ciertas decisiones y cómo encaja su trabajo en la estrategia general de marketing de crecimiento impulsado por el producto.

Es posible que dediques más tiempo a pedir actualizaciones, comentarios y aprobaciones a tu equipo u otros equipos que a terminar el trabajo en sí.

En un equipo distribuido o remoto, en el que no puedes acercarte a tus miembros para pedirles una rápida actualización, el progreso se ralentiza y se genera frustración.

Plantillas gratuitas de estrategia de contenido para marketing

Cómo gestionar eficazmente los calendarios de contenido multicanal

Tanto si utilizas las Hojas de cálculo de Google como una herramienta de gestión de proyectos para gestionar el calendario de contenido multicanal, algunos conceptos básicos siguen siendo los mismos.

Un lugar donde crear una lista de todos los canales que utilizas para cada campaña, el estado del contenido, las partes interesadas y los plazos para cada recurso de contenido.

Teniendo esto en cuenta, comencemos a crear un calendario de contenido multicanal.

Paso 1: Audita tus flujos de trabajo de contenido actuales

Antes de arreglar nada, revisa todos tus flujos de trabajo de contenido existentes para comprender cómo pasa el contenido de la idea a la distribución en cada canal.

Esto es lo que tienes que hacer:

Correlaciona los flujos de contenido: haz un balance de todos los pasos, por pequeños que sean, que sigue una pieza de contenido en cada canal. El proceso de creación de contenido, el proceso de distribución... Anótalo todo para tener una idea clara de tus flujos de trabajo de contenido.

Analiza cómo se produce el flujo de información entre los equipos: haz un seguimiento del uso compartido de las actualizaciones, los informes y los comentarios entre tus equipos en este momento. Habla con los miembros de tu equipo para descubrir estos patrones.

Enumera todas las herramientas esenciales: Prepara una lista detallada de todas las herramientas necesarias para mantener en funcionamiento los distintos canales de contenido. Estas pueden incluir lluvia de ideas para contenidos, plataformas de automatización de marketing, Prepara una lista detallada de todas las herramientas necesarias para mantener en funcionamiento los distintos canales de contenido. Estas pueden incluir herramientas de creación plataformas de redes sociales , etc.

Revisa quién hace qué: identifica quién es responsable de cada tarea y si hay solapamientos o lagunas en la propiedad. Define quién será responsable de impulsar cada fase en un flujo de trabajo de contenido.

Evalúa los cronogramas y los retrasos: recopila datos sobre el tiempo dedicado a cada fase y la distribución de la carga de trabajo entre el recopila datos sobre el tiempo dedicado a cada fase y la distribución de la carga de trabajo entre el equipo de crecimiento para ver dónde y por qué se producen retrasos.

La auditoría requiere mucho trabajo manual, como leer documentación, revisar planes de gestión de marketing de contenidos anteriores, recopilar comentarios, etc.

Utiliza ClickUp Brain, nuestro asistente de IA integrado, para acelerar la fase de recopilación de información.

Para empezar, si tu proceso actual está en un documento de Google (o Word), introduce este texto en ClickUp Brain y pídele que genere una lista clara, secuencial y con viñetas de los pasos del flujo de trabajo actual.

Convierte la documentación de tu flujo de trabajo de contenido en pasos claros con ClickUp Brain.

ClickUp Brain puede incluso leer todos tus POE y señalar los pasos repetitivos o innecesarios.

A partir de ahí, el asistente de IA convierte estos pasos en tareas que puedes asignar directamente a los miembros de tu equipo.

Además, aquí tienes algunos ejemplos de contenido generado por IA que puedes utilizar como inspiración mientras correlacionas cómo fluye cada tipo de contenido a través de tu equipo.

Además, aquí tienes algunos ejemplos de contenido generado por IA que puedes utilizar como inspiración mientras correlacionas cómo fluye cada tipo de contenido a través de tu equipo.

Paso 2: Crea un calendario de contenido centralizado

Centraliza todo en un calendario compartido. Esto le dará a tu equipo de marketing una visibilidad completa de las próximas campañas y contenidos.

Los calendarios de arrastrar y soltar son útiles en este caso porque permiten cambiar rápidamente el contenido programado si es necesario. Esto suele ocurrir con los calendarios granulares, como los calendarios de marketing en redes sociales.

Aún necesitas espacio para adaptarte, independientemente del tipo de contenido que produzcas.

Las hojas de cálculo ofrecen una funcionalidad limitada, ya que no puedes cambiar el calendario y mantener todo lo demás intacto.

Te interesará explorar un calendario de contenido que se adapte a tus prioridades. Debería permitirte mover campos y tareas sin problemas a medida que cambian las prioridades de la campaña.

Con el calendario basado en IA de ClickUp, puedes planificar todas las actividades en un solo lugar. Ajusta las fechas sobre la marcha sin romper las dependencias. Reserva tiempo para concentrarte en el trabajo de preparación. Personaliza las vistas para filtrar por campaña, canal o propietario.

Este vídeo te muestra las superpotencias del Calendario de ClickUp.

El calendario de ClickUp no solo sirve para ver tareas, sino que también te permite modificarlas o actualizarlas directamente desde el calendario.

Sincroniza calendarios externos para que tus reuniones, plazos y contenidos convivan en el mismo espacio.

En la distribución multicanal, en la que participan varias personas, la función «Asignados múltiples» de ClickUp garantiza que todos los colaboradores de un mismo contenido estén sincronizados.

Se puede asignar la misma tarea a escritores, diseñadores, editores y propietarios de canales. Todos ven los mismos plazos, realizan el mismo seguimiento de las mismas actualizaciones y colaboran desde un mismo lugar sin necesidad de mantener listas separadas.

🛠️ Kit de herramientas: Pon en marcha todo este proceso con la plantilla de planificador de calendario de ClickUp. Está diseñada para ayudarte a gestionar el contenido de varios canales hasta que esté completado. Consigue una plantilla gratis. La plantilla de calendario de contenido de ClickUp permite a los equipos organizar, colaborar y estar al tanto de todos los plazos de entrega de contenido en un espacio compartido. Esta plantilla ofrece ventajas clave como: Seis vistas personalizadas: incluye un planificador mensual, un panel de control del progreso, un seguimiento del presupuesto y mucho más.

Estados de tareas integrados: realiza un seguimiento rápido del progreso con estados como Bloqueado, Cancelado, Terminado, En curso y En espera.

Gestión de proyectos: funciones como advertencias de dependencia, control de tiempo y notificaciones por correo electrónico te mantienen al día.

Campos personalizados: almacena detalles específicos de cada canal, como hitos, costes reales, ubicación, valoración y otra información clave. La plantilla del planificador de calendario centraliza todo tu contenido urgente en un entorno de trabajo intuitivo, lo que elimina la confusión sobre los plazos y facilita la colaboración del equipo.

Paso 3: Asigna roles y plazos de forma clara

Asigna una persona a cada campaña. Aunque varios compañeros de equipo pueden aportar ideas, solo una persona da el visto bueno.

Sigue el enfoque de ingeniería inversa cuando establezcas plazos. Empieza por la fecha de publicación final y trabaja hacia atrás. Ten en cuenta el tiempo necesario para cada fase: briefing, creación, revisión, modificaciones y programación. Añade un margen de tiempo entre fases para absorber retrasos inesperados.

Otra buena práctica es analizar la cantidad de trabajo que tiene cada miembro del equipo para evitar el agotamiento. Una forma de hacerlo es pedir a los miembros del equipo que compartan su carga de trabajo.

Sin embargo, hay una forma mejor de hacerlo.

La vista Carga de trabajo de ClickUp te permite visualizar la cantidad de trabajo que tiene cada persona en función de las estimaciones de tareas, las prioridades y la capacidad.

Consulte la distribución exacta de la carga de trabajo entre los miembros de su equipo sin necesidad de solicitar actualizaciones manuales. Cuando alguien está sobrecargado, unas barras rojas señalan los problemas de capacidad, lo que le ayuda a redistribuir las tareas antes de que se produzca el agotamiento.

Cuando se trata de asignar y gestionar el trabajo, las tareas de ClickUp son tu mejor opción. Puedes:

Añade una o varias personas asignadas en función de tus necesidades.

Utiliza las fechas de inicio y fecha límite para asignar claramente el tiempo para cada fase.

Añade fechas de inicio a las tareas de ClickUp antes de asignar el trabajo.

Divida las tareas más grandes en subtareas más pequeñas y manejables.

Ajusta las dependencias para que el siguiente paso no pueda comenzar hasta que el anterior se haya marcado como completado.

Utiliza estados personalizados como «En curso», «Revisión», «Aprobación final» o «Programado» para mostrar exactamente en qué punto se encuentra una tarea.

También puedes utilizar funciones como AI Assign y AI Prioritize para automatizar completamente este proceso. Descubre cómo:

Paso 4: Automatiza las notificaciones y los recordatorios

Es fácil incumplir los plazos cuando se gestionan múltiples canales. Y lo que es peor, comunicar las actualizaciones manualmente lleva mucho tiempo.

Existe la posibilidad de que los cambios en el calendario de contenido de las redes sociales no lleguen a los propietarios adecuados, lo que puede dar lugar a creatividades obsoletas, pies de foto que no coinciden o publicaciones en el momento equivocado.

Esto se puede evitar con un simple paso en tu entorno de trabajo de ClickUp. Automatiza tus notificaciones con ClickUp Automatizaciones.

Elige entre la biblioteca de plantillas predefinidas, utiliza una automatización sugerida o crea una automatización personalizada desde cero. A continuación, configura tu desencadenante, condición y acción.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Tomemos como ejemplo la notificación a las partes interesadas sobre el progreso de la campaña Automatización. Cuando cambia el estado de una campaña (Borrador → En revisión → Programada → Activa), las partes interesadas reciben una actualización instantánea por correo electrónico.

También puedes programar recordatorios recurrentes en ClickUp para que los propietarios de las tareas reciban automáticamente avisos cuando se acerquen las fechas límite.

Utiliza las tareas periódicas de ClickUp para crear recordatorios que se repitan a intervalos determinados.

Estos son los tipos más comunes de alertas automáticas de automatización que pueden ayudarte a acelerar tu proceso de contenido: Recordatorios de plazos: se envían justo antes o en la fecha límite para recordar a los propietarios los entregables pendientes o las aprobaciones necesarias.

Actualizaciones del estado de las tareas: notifica cuando una tarea pasa a una nueva fase, por ejemplo, de «En revisión» a «Aprobada».

Notificaciones de asignación: mensajes que informan inmediatamente a los usuarios cuando se les ha asignado una nueva tarea. Actualizaciones de proyectos o hitos: alertas de resumen sobre cambios importantes en los calendarios de contenido, las fases de las campañas o los eventos críticos del flujo de trabajo, para que todos estén en sintonía.

Paso 5: Realiza el seguimiento del rendimiento del contenido y haz los ajustes necesarios.

Supervise los indicadores clave de rendimiento (KPI), incluidas las métricas de interacción de la audiencia, las tasas de conversión, el tráfico del sitio web y la calidad de los clientes potenciales.

Esto demuestra lo eficaz que es realmente tu calendario de contenido centralizado.

Ajusta tu calendario, los flujos de trabajo de tu equipo y toda tu estrategia de marketing de contenido multicanal para mantenerte alineado con tus criterios de éxito.

Estos ajustes pueden incluir:

Reasignación de recursos a campañas multicanal que generan el mayor impacto.

Optimiza tus calendarios de publicación para mantener el interés de la audiencia.

Actualizar materiales antiguos (como el contenido de los blogs) para adaptarlos a las preferencias actualizadas de la audiencia o simplemente para mantener su relevancia.

Perfecciona tu proceso de revisión y aprobación para múltiples canales sociales.

Cambiar tu estrategia de distribución multicanal

En lugar de saltar entre varias plataformas para analizar el rendimiento de tu contenido, reúne toda tu valiosa información en un solo entorno de trabajo utilizando los paneles de control de ClickUp.

Los equipos pueden crear paneles personalizados para supervisar las métricas clave específicas de su canal o rol, mientras que tú, como gestor de crecimiento, puedes utilizar un panel todo en uno para comparar fácilmente el rendimiento del contenido en todos los canales y lograr un marketing de crecimiento eficaz.

Y con las tarjetas de IA de ClickUp, crea un panel de control del rendimiento en cuestión de minutos, en lugar de tener que unir capturas de pantalla de múltiples herramientas.

Arrastra y suelta tarjetas de IA en tu panel de ClickUp para obtener información valiosa.

Aquí tienes unas tarjetas de IA muy útiles para los equipos de contenido:

Tarjeta AI Brain: Pregunta lo que quieras, como «Resumir el contenido con mejor rendimiento de la semana pasada en todos los canales» o «Destaca las publicaciones con bajo rendimiento y las posibles razones». Obtendrás un resumen claro e instantáneo para tu documento de elaboración de informes o puesta al día.

Tarjeta de resumen de contenido de IA (adaptada para operaciones de contenido) : consulta las notas sobre interacción, impresiones y rendimiento de todo el contenido producido esta semana. Perfecto para revisiones semanales o comparaciones entre canales.

Tarjeta de resumen ejecutivo de IA: Obtén una visión general del estado del contenido (qué se ha publicado, qué ha funcionado bien, qué hay que mejorar) sin tener que recurrir a herramientas de análisis o hojas de cálculo.

Tarjeta de actualización de campañas con IA: genera automáticamente actualizaciones de campañas basadas en tareas, plazos, comentarios y activos enlazados. Ideal para compartir actualizaciones con fundadores, directores de marketing o partes interesadas que necesitan un resumen sencillo y conciso.

Facilita la gestión de contenido multicanal con ClickUp Brain MAX. Gestionar el contenido de blogs, redes sociales, correo electrónico, anuncios y actualizaciones de productos implica una búsqueda, reescritura y comprobación constantes.

🧠 Obtén respuestas contextuales: pregunta «¿Qué funcionó mejor la semana pasada?» o «¿Qué publicaciones siguen pendientes de revisión?», y Brain MAX responderá utilizando tus tareas, documentos y paneles reales.

🎙️ Gestiona el contenido con la voz: utiliza utiliza Talk to Text para redactar resúmenes, actualizar tareas, asignar diseñadores o redactores, o generar subtítulos sin necesidad de usar las manos para completar el proceso.

🛠️ Elimina la proliferación de IA : Sustituye las herramientas de IA desconectadas de redacción, planificación y análisis por modelos premium (ChatGPT, Claude y Gemini) integrados directamente en tus flujos de trabajo de contenido. Sustituye las herramientas de IA desconectadas de redacción, planificación y análisis por modelos premium (ChatGPT, Claude y Gemini) integrados directamente en tus flujos de trabajo de contenido. Tanto si estás planificando publicaciones semanales en redes sociales, publicando blogs, coordinando diseñadores o realizando el seguimiento del rendimiento de las campañas, ClickUp Brain MAX se convierte en tu superaplicación de contenido con IA, una que realmente entiende tu trabajo porque vive dentro de él.

Ejemplos reales de calendarios de contenido multicanal exitosos

Veamos cómo diferentes empresas pueden utilizar eficazmente un calendario de contenido multicanal:

1. Empresa B2B SaaS que lanza una nueva función de producto

Meta: Aumentar la visibilidad y las suscripciones a una nueva función de análisis basada en IA. Canales de contenido destacados: blog, LinkedIn, correo electrónico, YouTube.

Cómo funciona el calendario de contenido multicanal:

El calendario de contenido B2B utiliza capas visuales (como códigos de colores o rótulos) para todos los tipos de contenido clave. Por ejemplo, los artículos del blog son azules, los boletines informativos por correo electrónico son verdes, los seminarios web en directo son amarillos y las publicaciones de LinkedIn son rojas.

Cada pieza de contenido tiene un propietario designado y una fecha límite clara, incluyendo un margen de tiempo para compensar retrasos inesperados.

Podrás ver los entregables de un vistazo, tanto si vencen en un par de días como en unas semanas. Esto también facilita la coordinación de los mensajes. Por ejemplo, puedes verificar rápidamente que el vídeo promocional y el boletín informativo por correo electrónico se envíen el mismo día para mantener la coherencia.

Los diferentes equipos supervisan el progreso directamente desde este calendario central para evitar la duplicación de contenidos.

2. Marca de comercio electrónico que lleva a cabo una campaña estacional

Meta: impulsar las ventas online durante la ajetreada temporada navideña. Canales de contenido destacados: Instagram, TikTok, correo electrónico, sitio web.

Cómo funciona el calendario de contenido multicanal:

El calendario marca claramente las fechas importantes, como el lanzamiento de la campaña, las ventas flash, los días de envío gratuito y las promociones de última hora.

Utiliza un tablero de ideas para recopilar temas, y cada tema de campaña se codifica por colores para realizar un seguimiento de la frecuencia con la que se realizan promociones para las diferentes categorías de productos.

Todos los diferentes formatos de contenido, desde envíos por correo electrónico hasta publicaciones en redes sociales, se programan dentro del mismo calendario de contenido.

Los miembros del equipo reciben recordatorios automáticos sobre sus entregables, lo que garantiza la producción oportuna de contenido para cada canal, mientras que los líderes reciben actualizaciones diarias o semanales sobre el progreso.

El calendario se sincroniza con el inventario de productos para evitar que el equipo realice promociones con elementos que están agotados.

3. Agencia B2B que gestiona varias cuentas de marca

Meta: coordinar campañas de marketing para varios clientes de diversos sectores. Canales de contenido en foco: blog, Instagram y anuncios pagados.

Cómo funciona el calendario de contenido multicanal:

Cada marca cliente tiene su propio calendario específico, pero todos ellos se integran en un calendario de marketing maestro. Esto permite a la agencia realizar el seguimiento del trabajo de los clientes en una ubicación centralizada.

El calendario de redes sociales destaca claramente los recursos asignados a todas las marcas, lo que ayuda a los gerentes a equilibrar la carga de trabajo del equipo y evitar el agotamiento.

Los filtros permiten a los miembros del equipo centrarse en la agenda de un solo cliente o tener una vista de todas las próximas campañas en paralelo en múltiples plataformas.

Mantén el plan de contenido del sitio web visible en el calendario maestro, lo que permitirá a los responsables de los canales revisar los próximos cambios en el sitio junto con las campañas en redes sociales, blogs y anuncios.

¿Sabías que puedes crear todo tu calendario social con ClickUp Brain? Mira este vídeo para ver cómo hacerlo.

Gestiona el contenido de todos los canales desde un solo lugar con ClickUp.

En realidad, no hay nada malo en tener calendarios de contenido separados para cada canal.

El verdadero problema surge cuando no se dispone de un calendario centralizado de marketing de contenidos multicanal que los conecte todos y los alinee con tus metas generales de marketing.

Los calendarios de contenido multicanal proporcionan una vista compartida de todo lo que ocurre en tus canales, lo que ayuda a los equipos a coordinarse mejor, evitar solapamientos y promover una identidad de marca coherente.

ClickUp te ayuda ofreciéndote ese espacio centralizado y basado en IA que necesitas para planificar, organizar y gestionar el contenido en todos los canales. Lo mejor de todo es que es increíblemente fácil de usar, tanto si estás creando tu primer calendario de contenido como si estás migrando uno desde otra herramienta.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Para un gestor de crecimiento, tener una visión global del marketing es fundamental para una planificación estratégica eficaz. Con una herramienta de calendario, puedes coordinar fácilmente campañas multicanal. Tu equipo puede visualizar la carga de trabajo, detectar obstáculos y problemas de capacidad, y establecer una fuerte presencia en las redes sociales con una sola herramienta o un conjunto de herramientas. Y como todo está en un solo lugar, puedes ajustar las prioridades sin perder impulso.

ClickUp es un espacio de trabajo de IA convergente que optimiza la planificación de contenido multicanal al ofrecerte una vista unificada de tus planes de marketing multicanal. Puedes asignar tareas, establecer recordatorios, automatizar partes de tu flujo de trabajo de contenido e incluso medir la eficacia de tu estrategia multicanal en varias cuentas de redes sociales.

El reto más común en la gestión multicanal es la falta de visibilidad centralizada: cuando el contenido se encuentra en hojas de cálculo separadas o en múltiples herramientas, nadie puede ver el panorama completo. El resultado es la superposición de plazos y conflictos de contenido entre los diferentes canales, conflictos entre equipos y, en última instancia, una ralentización del progreso.

Cuando realizas un seguimiento de los KPI (datos de audiencia como conversiones, interacción o calidad de los clientes potenciales) en relación con tu contenido, puedes:– Validar el éxito: Ver inmediatamente qué formatos de contenido o canales ofrecen el mayor retorno de la inversión. Ya se trate de campañas de pago en plataformas de redes sociales para registros o boletines informativos por correo electrónico que anuncian lanzamientos de productos– Ajustar los recursos: Reasignar el tiempo y el presupuesto de los canales con bajo rendimiento y duplicar los que impulsan el crecimiento. – Identificar las deficiencias: Determinar por qué una pieza ha fracasado en tu estrategia de marketing multicanal. ¿Ha sido por el tema, el canal o el momento? Esta información basada en datos te ayuda a perfeccionar tu enfoque multicanal, potenciar tus esfuerzos de marketing de contenido y cubrir las deficiencias en las que tu objetivo no está bien atendido.