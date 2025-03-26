los 15 mejores programas de diagramas de flujo en 2025 (gratis, gratuito/a y de pago)

¿Hay algo más poderoso que un sencillo diagrama de flujo?

Tanto si desea visualizar procesos y conjuntos de datos complejos como correlacionar el recorrido de un cliente, estas herramientas le permiten analizar problemas, detectar problemas y crear productos excelentes que encantarán a sus clientes. Solo necesita la idea adecuada, un poco de trabajo y un software de diagramas de flujo que se adapte a sus necesidades.

Pero con tantas opciones disponibles hoy en día en Internet, ¿cómo elegir la que mejor se adapta a sus necesidades? En este artículo, analizaremos 15 de las mejores herramientas de software para diagramas de flujo y exploraremos algunas de sus funciones clave para que pueda elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades.

⏰ Resumen de 60 segundos

Herramienta Resaltar Precios ClickUp Lo mejor para diagramas de flujo con compatibilidad de IA y flujos de trabajo automatizados Gratis; los planes de pago comienzan en 7 $ al mes Miro Lo mejor para la colaboración visual Gratis; los planes de pago comienzan en 10 $ al mes Lucidchart Lo mejor para la creación colaborativa de diagramas Gratis; los planes de pago comienzan en 9 $ al mes Canva Lo mejor para crear diagramas de flujo a partir de plantillas Gratis; los planes de pago comienzan en 12,95 $ al mes SmartDraw Lo mejor para la creación de diagramas a nivel de corporación Los planes de pago comienzan en 9,95 $ al mes Whimsical Lo mejor para mapas mentales con IA Gratis; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes ConceptDraw Lo mejor para diagramas de flujo complejos Los planes de pago comienzan en 199 $ por licencia Draw. io Lo mejor para diagramas de flujo sencillos Free Documentos de Google Lo mejor para dibujos sencillos en Google apps Gratis; los planes de pago comienzan en 6 $ al mes. Cacoo Lo mejor para diagramas sencillos en línea Gratis; los planes de pago comienzan en 6 $ al mes. Creately Lo mejor para la gestión de proyectos con diagramas Gratis; los planes de pago comienzan en 8 $ al mes. Microsoft Visio Lo mejor para crear diagramas con gráficos vectoriales Los planes de pago empiezan en 5 $ al mes. Mural Lo mejor para la colaboración visual Gratis; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes. FigJam Lo mejor para la colaboración entre equipos creativos. Gratis; los planes de pago comienzan en 5 $ al mes. FlowMapp Lo mejor para la creación de wireframes y el diseño de UX Gratis; los planes de pago comienzan en 15 $ al mes.

¿Qué es un software de diagramas de flujo?

El software de diagramas de flujo es un tipo de herramienta diseñada para ayudarte a crear representaciones visuales de procesos, flujos de trabajo o sistemas de una manera intuitiva y fácil de entender. Piensa en él como tu asistente digital para crear diagramas que simplifican ideas complejas.

Puede utilizar el software de diagramas de flujo para:

Cree documentación de procesos, materiales de formación, etc., para facilitar la transferencia de conocimientos.

Visualice los procesos para que los equipos puedan colaborar de forma más eficaz y sin malentendidos.

Explique mejor las ideas complejas mediante imágenes lógicas.

Correlacione las posibles opciones y enfoques para resolver un problema, mejorando la calidad de la toma de decisiones.

Teniendo esto en cuenta, veamos las 15 mejores herramientas de software para diagramas de flujo disponibles.

La creación de diagramas y diagramas de flujo es algo que una empresa necesita hacer a diario. En esta lista, desglosamos los mejores programas de diagramas de flujo disponibles en la actualidad, junto con sus ventajas e inconvenientes, para que pueda encontrar la herramienta que realmente se adapta a sus necesidades.

ClickUp (ideal para diagramas de flujo con compatibilidad de IA y flujo de trabajo automatizado)

Prueba ClickUp Pizarra. Transforme sus ideas en flujos de trabajo visuales con ClickUp Pizarra.

Puede que ClickUp no sea lo primero que se te venga a la mente cuando se trata de crear diagramas de flujo, pero creemos que debería serlo.

Los equipos pueden utilizar nuestras pizarras interactivas con IA para trabajar juntos en tiempo real y crear un gráfico que refleje su experiencia colectiva. Puede añadir enlaces e imágenes e incluso crear una tarea directamente desde la pizarra cuando haya terminado la lluvia de ideas.

Con la función mapas mentales de ClickUp, puedes crear diagramas de flujo inteligentes, colaborativos y atractivos en cuestión de minutos.

Utilice ClickUp mapas mentales para crear representaciones visuales de sus proyectos.

Incluso puede aprovechar nuestras numerosas plantillas para realizar el trabajo más rápidamente. Esto incluye la plantilla de diagrama de flujo de procesos de ClickUp, que es perfecta para correlacionar sus operaciones de empresa.

Las mejores funciones de ClickUp

Añada documentos, notas adhesivas y enlaces a su pizarra y convierta las ideas directamente en tareas en ClickUp.

Cree y asigne seguimientos a los miembros del equipo desde la pizarra.

Utilice el generador de imágenes con IA para que su diagrama de flujo sea más creativo.

Empiece rápidamente con las numerosas plantillas y ejemplos de diagramas de los que puede aprender.

La pizarra interactiva facilita el trabajo en tiempo real con compañeros de todo el mundo.

Un sistema inteligente de creación de diagramas de flujo permite que cualquiera pueda crear rápidamente recursos visuales de aspecto profesional.

Se integra directamente con nuestro software de gestión de tareas para una gestión aún mejor del flujo de trabajo

Su sistema flexible y su serie de plantillas le permiten crear diagramas de flujo con carriles, mapas mentales y mucho más

Aquí tienes un breve vídeo que explica cómo funciona ClickUp Whiteboards.

Límites

Es mucho más fácil de usar en un escritorio que en un dispositivo móvil

Lleva tiempo aprender todas las funciones de ClickUp

Precios

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

2. Miro (ideal para la colaboración visual)

vía Miro

Cuando se trata de crear diagramas de flujo excelentes, Miro se considera una de las opciones más fiables del sector.

Con Miro, tendrás acceso a un sistema de diseño competente, un montón de plantillas y suficientes funciones para satisfacer las necesidades de casi cualquier empresa. Esto significa que podrás crear un diagrama de flujo, un organigrama o cualquier otro recurso visual en cuestión de minutos.

Una de las mejores funciones de Miro es su función de colaboración. Tanto si su equipo está en Nueva York como en Sídney, pueden colaborar para crear diagramas de flujo de primera categoría. El sistema de pizarra de Miro permite que varias personas editen a la vez, con indicadores de cursor claros, para que todos sepan lo que están haciendo los demás.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utilizan métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de las acciones pendientes, lo que resulta en decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

Miro ahora también cuenta con una función de IA que puedes utilizar para desarrollar tus ideas en el lienzo. Además, con la aplicación Miro, tu equipo puede trabajar y colaborar desde cualquier lugar. Todo esto hace que Miro sea una opción de software de diagramas de flujo realmente atractiva.

Las mejores funciones de Miro

Una gran variedad de plantillas para poner en marcha rápidamente sus diagramas de flujo

Comparta con su equipo y colaboren juntos en el diagrama de flujo, estén donde estén

Ahorre tiempo y genere diagramas de flujo completos con IA

Se integra con algunos programas de gestión de tareas, por lo que se pueden añadir elementos de acción a los flujos de trabajo

Fácil de crear diagramas de flujo, mapas mentales y mucho más con un aspecto elegante

Su interfaz de usuario intuitiva facilita su uso

Límites

A veces resulta difícil importar o exportar contenido desde Miro

Los límites en el uso de la IA pueden interrumpir los flujos de trabajo

Las cuentas grandes pueden volverse difíciles de manejar rápidamente

Precios

Free

Starter : 10 $ al mes por usuario

Empresa : 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

Lea también: Guía para completar sobre los diferentes tipos de gráficos

3. Lucidchart (ideal para la creación colaborativa de diagramas)

vía Lucidchart

Lucidchart es otro potente creador de diagramas de flujo que su empresa debería tener muy en cuenta.

En primer lugar, Lucidchart incluye numerosas plantillas y funciones diferentes. Por ejemplo, puede importar datos o personalizar las figuras de los gráficos para crear diagramas de flujo verdaderamente únicos para su empresa.

Lucidchart también es increíblemente fácil de usar. Su función de formato automático ajusta automáticamente el diseño para que todo se vea perfecto mientras creas un diagrama de flujo.

Lucidchart también tiene algunos trucos bajo la manga en lo que respecta a la colaboración. Puedes hacer uso compartido de tu trabajo con todos los miembros de tu equipo e incluso añadir comentarios a cada figura individual para que todos estén en la misma página.

Todo esto se une para hacer de Lucidchart una opción atractiva para la mayoría de los equipos.

Las mejores funciones de Lucidchart

La sencilla herramienta de dibujo alinea automáticamente los elementos, lo que le da al conjunto un aspecto más profesional.

Disponible para Mac, Linux y Windows.

Haga trabajo en equipo con la coautoría en tiempo real, el chatear en el editor, los comentarios específicos para cada figura y los cursores colaborativos.

Se integra con las principales plataformas que, con probabilidad, ya esté utilizando, como Office o Google Entorno de Trabajo.

Sus excelentes funciones de formato automático hacen que sea un placer utilizarlas.

Puede crear montones de tipos diferentes de gráficos y diagramas.

Gran cantidad de plantillas para reducir el tiempo que necesitas para crear un diagrama de flujo.

Límites

Las cuentas gratuitas pueden ser bastante limitantes.

La función de vinculación de datos es interesante, pero difícil de usar.

Precios

Free

Individual : 9 $ al mes

Equipo : 10 $ al mes por usuario.

Corporación: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,5/5 (más de 5900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2100 opiniones)

Lucidchart ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia biblioteca de plantillas, lo que facilita a los usuarios sin experiencia previa la creación rápida y eficaz de diagramas de flujo.

Lucidchart ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia biblioteca de plantillas, lo que facilita a los usuarios sin experiencia previa la creación rápida y eficaz de diagramas de flujo.

4. Canva (ideal para crear diagramas de flujo a partir de plantillas)

Creación de diseños con Canva

Canva es otro excelente creador de diagramas de flujo a tener en cuenta, especialmente si buscas una opción más creativa.

Con el intuitivo editor de arrastrar y soltar de Canva, puedes crear hermosos diagramas de flujo a partir de plantillas en solo unos minutos. Además, con su amplia biblioteca de ilustraciones e iconos, es fácil hacer que tu diseño esté personalizado y sea realmente único.

Canva también se centra en simplificar la colaboración con su equipo. Puede añadir comentarios, hacer uso compartido de diseños e incluso crear versiones del mismo diseño para que todos puedan utilizarlas. Ahora, con la IA en Canva, también puede generar imágenes, texto y gráficos utilizando la IA.

En general, las funciones de Canva lo convierten en una opción fantástica para crear diagramas de flujo de forma rápida y sencilla. Además, como se trata de un programa muy popular, es posible que ya tengas una cuenta de Canva lista para usar.

Las mejores funciones de Canva

Una amplia selección de iconos, herramientas y plantillas gratuitas para crear cualquier número de gráficos.

Utilice la IA para generar rápidamente texto e imágenes.

Etiqueta a tus compañeros para que te den su opinión sobre tus diseños.

Puede convertir fácilmente presentaciones en diagramas de flujo con solo hacer clic en un botón.

Ideal para cualquier tipo de visualización de datos.

La mayoría de las personas tienen cierta experiencia en el uso de esta plataforma.

Límites

No son tan intuitivos como otros creadores de diagramas de flujo diseñados específicamente para ese fin.

Pueden tardar en cargarse y ser difíciles de organizar.

Las funciones de IA aún no están completamente desarrolladas.

Precios

Free

Pro : 12,95 $ al mes por usuario.

Teams : 29,99 $ al mes por usuario para 5 usuarios.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,7/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 200 opiniones)

5. SmartDraw (ideal para la creación de diagramas a nivel de corporación)

vía SmartDraw

SmartDraw es una potente herramienta de software de diagramas de flujo diseñada para personas que necesitan crear muchos recursos visuales para su empresa.

Con SmartDraw, puede crear más de 70 tipos de diagramas, con un intervalo que abarca desde diagramas de flujo hasta esquemas. Además, cuenta con potentes opciones personalizadas y de colaboración, por lo que elaborar estos diseños es muy sencillo.

Una de las funciones más destacadas de SmartDraw es su capacidad para crear dibujos CAD. Estos permiten a su empresa diseñar planos de planta o dibujos arquitectónicos. Es probable que, entre las empresas que buscan un software de diagramas de flujo, la necesidad de estas funciones sea baja, pero si usted las requiere, SmartDraw puede ser el software de diagramas de flujo que ha estado buscando.

Las mejores funciones de SmartDraw

La función CAD permite realizar diseños profesionales

Las plantillas de diseño, como los ejemplos de diagramas PERT, tienen un aspecto elegante y moderno

Cree diagramas directamente a partir de sus datos con extensiones integradas

Nuestro fantástico servicio de atención personalizada está a su disposición para ayudarle con sus preguntas

Su potente motor permite crear gráficos y diagramas profesionales

Los diagramas de flujo prácticamente se crean solos, ya que el gráfico se reajusta automáticamente a medida que se añaden más elementos

Límites

Incluye muchas funciones que no serán necesarias si solo necesita un creador de diagramas de flujo

Las funciones avanzadas pueden resultar difíciles de aprender para los usuarios sin conocimientos técnicos

Precios

Individual : 9,95 $ al mes (facturado anualmente)

Equipo : 8,25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Sitio: 5 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,6/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,1/5 (más de 110 opiniones)

Lea también: ¡Eche un vistazo a estas alternativas a SmartDraw!

6. Whimsical (ideal para mapas mentales con IA)

Vía Whimsical

Whimsical es un creador de diagramas de flujo que se centra en ofrecer a los usuarios la posibilidad de crear diagramas de flujo verdaderamente originales y creativos.

Cuenta con todas las funciones básicas que cabría esperar, como edición mediante arrastrar y soltar, colaboración en tiempo real con los miembros del equipo e integraciones con otras aplicaciones populares.

Sin embargo, también tiene algunas funciones únicas que no se ven en otros productos. Por ejemplo, Whimsical tiene una herramienta integrada de mapas mentales con IA que sugiere nuevos temas que puedes añadir a tu mapa mental. Puede que no sea la función más importante, pero sin duda es muy útil y ayuda a que este producto destaque entre los demás de esta lista.

Las mejores funciones de Whimsical

La gran cantidad de iconos predefinidos facilita la creación de diagramas de flujo más atractivos

Le permiten crear fácilmente esquemas funcionales para nuevos productos

Se integra con herramientas como Figma, Slack y muchas más

Increíblemente intuitivo

Es muy práctico poder realizar brainstorming, crear diagramas de flujo y wireframes, todo pendiente en un solo lugar

Las plantillas personalizables le ahorrarán mucho tiempo

Límites

La falta de funciones de gestión de proyectos significa que tendrás que buscar otra cosa pendiente

No permite crear color personalizado

Precios

Starter : Gratis, gratuito/a

Pro : 12 $ al mes por editor

Organización: 20 $ al mes por editor (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Lea también: ¡Eche un vistazo a estas alternativas de Whimsical!

7. ConceptDraw (ideal para diagramas de flujo complejos)

A través de ConceptDraw

Si busca una herramienta de diagramas de flujo más seria y profesional, ConceptDraw es la opción ideal para usted.

ConceptDraw Diagram ofrece funciones como herramientas de dibujo vectorial, plantillas de diseño detalladas e incluso compatibilidad con formatos de archivo populares como SVG, PDF y PNG. También incluye numerosas opciones de colaboración para que los equipos puedan trabajar juntos en la creación de diagramas de flujo complejos.

Los diferentes módulos, como ConceptDraw Diagram para diagramas de flujo, ConceptDraw Mindmap para la resolución de problemas y ConceptDraw Project para (diagrama de) Gantt y comunicaciones de proyecto, se complementan entre sí.

La única desventaja de usar ConceptDraw es que puede resultar un poco complicado para los principiantes. Sin embargo, si se siente cómodo con las herramientas técnicas y tiene tiempo para aprender los conceptos básicos, ConceptDraw es una excelente opción para crear diagramas de calidad profesional para su empresa.

Las mejores funciones de ConceptDraw

Suite totalmente funcional que le permite crear diagramas de flujo, diagramas complejos, infografías y prácticamente cualquier otro recurso visual.

Exporta a múltiples tipos de archivos y programas.

Compra única en lugar de una suscripción recurrente.

Incluye una versión totalmente nativa para MacOS y Windows.

Los gráficos de alta calidad lo ayudan a destacar entre los demás.

Más funciones que muchos de sus competidores.

Límites

A algunas personas no les gusta la estructura de precios.

No basado en web

Precios

ConceptDraw PROYECTO 13: 299 $ por licencia

ConceptDraw DIAGRAM 16: 199 $ por licencia

ConceptDraw MINDMAP 14: 199 $ por licencia

ConceptDraw OFFICE 9: 299 $ (incluye Proyecto, Diagram y Mindmap)

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

8. Draw. io (ideal para diagramas de flujo sencillos)

Draw. io es el software de diagramas de flujo gratuito más básico de esta lista. Sin embargo, la belleza de este programa de código abierto es su simplicidad.

No es necesario iniciar sesión ni pagar: solo tienes que ponerlo en marcha y crear un pequeño y estupendo diagrama de flujo al instante.

Incluye todos los iconos y funciones básicos que puedas necesitar, y si buscas una opción gratis, Draw.io es el mejor software gratis de diagramas del mercado. También es fácil exportar lo que crees a tu ordenador u otros programas como Google Drive.

La mayor desventaja de Draw.io es que carece de las funciones que ofrecen otras opciones de software. Eso lo hace perfecto para personas que solo necesitan crear un diagrama de flujo básico una vez al mes, pero no es la opción ideal si su equipo necesita algo más que eso.

Las mejores funciones de Draw.io

Software de diagramación gratuito, de código abierto y basado en la web.

Las funciones de Scratchpad le permiten importar sus propias figuras.

Guárdelos en varios lugares o programas, como Drive o GitHub.

No es necesario iniciar sesión y es totalmente gratis, gratuito/a.

Tan sencillo que casi cualquiera puede utilizarlo.

Son tan flexibles que puedes crear prácticamente todo lo que necesites.

Límites

Menos funciones que otras opciones.

Parece menos profesional de lo que a muchas empresas les gustaría.

Precios

Free

Valoraciones y reseñas

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Lea también: ¡Eche un vistazo a estas alternativas a Draw.io!

9. Documentos de Google (ideal para dibujos sencillos en Google apps, aplicación)

a través de Documentos de Google

Seamos sinceros, ¿sabías que se pueden crear diagramas de flujo en Documentos de Google?

A pesar de su popularidad, no mucha gente utiliza este software de diagramas de flujo, lo cual es una pena, ya que tiene sus ventajas.

Instancia, esta herramienta de dibujo es muy práctica, ya que forma parte de los Documentos de Google, por lo que no es necesario descargar nada para empezar a utilizarla. Además, es una plataforma que la mayoría de la gente ya sabe utilizar, por lo que puede empezar a usarla fácilmente y hacer que los demás la utilicen con poca o ninguna formación.

Sin embargo, al fin y al cabo, Documentos de Google no es un creador de diagramas de flujo específico. Por este motivo, carece de muchas de las funciones avanzadas y opciones de personalización que ofrecen otras herramientas. Pero si buscas una opción sencilla y familiar, prueba Documentos de Google.

Las mejores funciones de Documentos de Google

Las plantillas gratuitas de numerosos complementos facilitan la creación de diagramas de flujo.

Es fácil colocar estos diagramas directamente en tus documentos de Google.

Cargue sus propias figuras o iconos para utilizarlos en el futuro.

Probabilidad de que ya estés utilizando una herramienta.

Fantástico producto gratis, actualizado frecuentemente por Google.

Límites

No tiene muy buen aspecto.

Hay herramientas más fáciles de usar en esta lista.

Precios

Estos planes son para toda la suite Google Workspace, que incluye Documentos de Google, Gmail, Drive y mucho más.

Free

Business Starter : 6 $ al mes por usuario

Business Standard : 12 $ al mes por usuario.

Business Plus : 18 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas:

G2 : 4,6/5 (más de 42 600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 28 200 opiniones)

Lea también: ¡Eche un vistazo a estas alternativas a Documentos de Google!

10. Cacoo (ideal para crear diagramas sencillos en línea)

Vía nuLab

Cacoo es ideal para empresas que desean que el proceso de creación de diagramas de flujo sea sencillo. Este programa basado en la nube cuenta con todas las funciones estándar que se esperan de una plataforma de diagramas de flujo, además de algunas extras, como videollamadas integradas en la aplicación para facilitar la colaboración y opciones inteligentes de gestión de equipos para organizaciones.

Además, son increíblemente fáciles de usar y cuentan con numerosos tutoriales, por lo que usted y su equipo podrán convertirse rápidamente en expertos.

Lo que constituye la clave que diferencia a Cacoo de la competencia es su organización. Cacoo te permite crear grupos de equipo y edición de la configuración de uso compartido para que puedas encontrar todos los gráficos de tu equipo en un solo lugar.

Esto es ideal para empresas más grandes que necesitan esa organización adicional para aprovechar al máximo una herramienta.

Las mejores funciones de Cacoo

Importe datos y cree automáticamente gráficos visuales con la función Gráficos dinámicos.

Colabora con los miembros del equipo en vídeo completo.

El sistema de organización inteligente mantiene los diagramas de flujo de su equipo fácilmente accesibles.

Los gráficos hacen que los procesos complejos parezcan inteligentes y modernos.

Los vídeos integrados en la aplicación son muy útiles para facilitar los esfuerzos de colaboración.

Las funciones de gestión de equipos ayudan a mantener los gráficos organizados a nivel de equipo.

Límites

Curva de aprendizaje pronunciada para descubrir todas sus funciones.

No incluye tantas integraciones como le gustaría.

Precios

Free

Pro: 6 $ al mes

Equipo: 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,5/5 (más de 210 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

11. Creately (ideal para la gestión de proyectos con diagramas)

vía Creately

Si está buscando un creador de diagramas de flujo potente y fácil de usar, no busque más: Creately es lo que necesita. Creately tiene todas las funciones que podría desear en un buen programa de diagramas de flujo, con numerosas plantillas de diseño y opciones personalizadas para que su gráfico quede perfecto.

Una función destacada es su capacidad para incorporar texto enriquecido en un gráfico. Esto permite a su equipo añadir fácilmente detalles y contexto adicionales a un gráfico para que todos sepan exactamente lo que está sucediendo.

En definitiva, Creately es un proveedor de una experiencia completa de creación de diagramas de flujo que encantará a su equipo. Así que, si busca una herramienta fiable y potente, pruebe Creately.

Las mejores funciones de Creately

Los cursores en tiempo real simplifican la creación de un documento con varias personas

Más de 8000 plantillas y 200 000 ejemplos

Añada texto enriquecido a su diagrama sin problemas

Plantillas de diagramas de flujo personalizables

Excelente valor por su cuenta de uso gratis

Los gráficos tienen un aspecto muy profesional

Límites

Puede resultar difícil descubrir todo lo pendiente que esta herramienta puede hacer

La función de búsqueda podría mejorarse para ofrecer una mejor experiencia

Precios

Free

Personal: 8 $ al mes

Equipo: 8 $ por usuario/mes

Empresa: 149 $ por usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2 : 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)

12. Microsoft Visio (ideal para crear diagramas con gráficos vectoriales)

vía Visio

Microsoft Visio es una potente aplicación para crear diagramas.

Con Microsoft Visio, puede crear rápida y fácilmente diagramas de flujo, organigramas, diagramas de red, planos de planta, diseños de ingeniería, etc. Incluso incluye plantillas para ayudarle a empezar. También puede personalizar las figuras y añadir sus propios rótulos de texto o imágenes para crear el diagrama perfecto.

Las mejores funciones de Microsoft Visio

Convierta las hojas de cálculo de Excel en gráficos

Diagramas de red y plantillas ya preparados

Figuras, color y conectores personalizables

Puede utilizar miles de símbolos de diversas categorías, como dispositivos, flujos, etc.

Cuenta con varias funciones fáciles de usar

La integración con otros productos de Office es excelente

Es fácil encontrar recursos de Visio en línea.

*límites

El formato es un reto cuando se trata de proyectos grandes, y es difícil tener vista de todos ellos

El coste es más elevado en comparación con las herramientas de la competencia

Tiene menos integraciones que otras herramientas de diagramación

Precios

Visio in Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 $ por usuario/mes

Visio Plan 2: 15 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas

G2: 4,2/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

Lea también: ¡Eche un vistazo a estas alternativas a Visio!

13. Mural (ideal para la colaboración visual)

vía Mural

Mural es una potente herramienta en línea especializada en la colaboración visual. Es especialmente útil para equipos que desean crear diagramas de flujo, diagramas y mapas de forma colaborativa y en tiempo real.

La herramienta es una buena opción para sesiones de lluvia de ideas y diagramación en línea con equipos remotos. Con una gran variedad de figuras, notas adhesivas y plantillas, es un software gratuito muy popular para la ideación y la resolución de problemas.

Además, Mural IA le ahorra tiempo al resumir el contenido y las ideas, agrupar las notas adhesivas por tema y ampliar los mapas mentales.

Las mejores funciones de Mural

Amplia variedad de plantillas de diagramas de flujo para sesiones de lluvia de ideas, plan, estrategia y mucho más, lo que facilita el inicio de la creación de sus diagramas de flujo

Permite la colaboración en tiempo real con la posibilidad de ver los cursores y las acciones de otros usuarios

Capacidades de integración con apps, como Dropbox, Google Drive y Slack, lo que permite un flujo de trabajo sin interrupciones

Las funciones de facilitación, como los cronómetros, las votaciones y las convocatorias, pueden guiar sus sesiones de lluvia de ideas y toma de decisiones

Asistencia de IA para la ideación y el análisis

*límites

La interfaz de usuario puede resultar un poco abrumadora para los usuarios novatos, y se necesita un poco de tiempo para familiarizarse con el software

No hay modo sin conexión disponible, lo que significa que siempre necesitará una conexión (a internet) para acceder a sus entornos de trabajo

Precios

Free

Equipo+: 12 $ por usuario/mes

Empresa: 17,99 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2: 4,6/5 (más de 1370 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

Lea también: ¡Echa un vistazo a estas alternativas a Mural!

14. FigJam (ideal para la colaboración entre equipos creativos)

vía Figma

FigJam es una herramienta de pizarra en línea creada por Figma para fomentar la colaboración entre equipos de diseño. Es ideal para sesiones de lluvia de ideas, crear diagramas de flujo y dibujar diagramas en un entorno interactivo en línea.

Gracias a la integración de comentarios y chatear, los equipos pueden colaborar de forma más eficaz. Además, el asistente de IA ahorra tiempo al crear plantillas al instante, agrupar notas adhesivas por tema y resumir los resultados del equipo.

Las mejores funciones de FigJam

Ofrece una interfaz intuitiva con herramientas de dibujo fáciles de usar

Cree plantillas para reuniones, visualice cronogramas, agrupe y analice ideas, y mucho más, con IA

Las funciones de colaboración en tiempo real permiten a los miembros del equipo trabajar juntos sin problemas

Funciones útiles como notas adhesivas , sellos y chat con el cursor fomentan la interacción del equipo

Cuenta con un nivel gratuito, ideal para equipos pequeños o empresas con un presupuesto ajustado

*límites

Aunque FigJam ofrece una experiencia de usuario limpia y sencilla, algunos usuarios pueden echar en falta algunas funciones avanzadas que sí incluyen otras herramientas de diagramas de flujo

Actualmente, no hay opción de trabajo sin conexión, por lo que es necesaria una conexión (a internet) para acceder a sus proyectos

Las funciones de IA y el chat solo están disponibles en los planes de pago

Precios

Starter: Gratis

Profesional: 5 $ al mes por puesto

Organización: 5 $ al mes por asiento (facturado anualmente)

Corporación: 5 $ al mes por asiento (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas

G2: 4,5/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Lea también: ¡Echa un vistazo a estas alternativas a FigJam!

15. FlowMapp (ideal para la creación de wireframes y el diseño de UX)

vía FlowMapp

FlowMapp es una herramienta de planing de UX para crear mapas de sitio visuales, flujos de usuarios, diagramas y mucho más. Es ideal para diseñadores y creativos que necesitan planear sus proyectos de forma visual.

La herramienta basada en IA le ayuda a crear resúmenes de proyectos y a diseñar toda la arquitectura de la información del sitio web. Con el editor inteligente integrado y la biblioteca de plantillas, los equipos pueden crear rápidamente esquemas funcionales, hacer uso compartido y comentar sobre ellos, y crear prototipos.

Las mejores funciones de FlowMapp

Permite a los usuarios alinear visualmente la arquitectura de sus sitios web con sus metas de empresa

Cuenta con una interfaz intuitiva adecuada para usuarios sin conocimientos técnicos, y los diagramas del flujo de usuarios son fáciles de crear, compartir y colaborar

Ofrece integraciones con Slack y Hojas de cálculo de Google que mejoran el flujo de trabajo

Ahorre tiempo y esfuerzo con la IA

*límites

Las capacidades de gestión de proyectos de la plataforma tienen un límite en comparación con software similar

Algunos usuarios pueden considerar que los planes de precios son un poco caros si solo utilizan un número limitado de sus funciones.

Precios

Free

Pro : 15 $ al mes por usuario

Equipo : 35 $ al mes por un entorno de trabajo con hasta 15 miembros del equipo

Agencia: 99 $ al mes por entornos de trabajo ilimitados

Lea también: Gráficos de gestión de proyectos

¿Qué caracteriza a un buen software de diagramas de flujo?

Las herramientas de diagramas de flujo pueden abarcar desde lo básico hasta lo más avanzado. A pesar de ello, hay algunas funciones comunes que debes esperar. Estos son los factores más importantes a tener en cuenta en el software de diagramas de flujo

Fácil de usar: La herramienta debe tener una interfaz sencilla y fácil de usar para los usuarios

Versátil: Debe permitirle añadir imágenes, figuras y texto para crear diseños con un aspecto elegante

Personalizable: el mejor software de diagramas de flujo le permitiría edición de una plantilla para crear múltiples diagramas ( el mejor software de diagramas de flujo le permitiría edición de una plantilla para crear múltiples diagramas ( como diagramas de afinidad

Colaborativo: la plataforma debe permitir la colaboración y el uso compartido en tiempo real dentro de un equipo

Integraciones: La solución de diagramas de flujo debe ayudarle a realizar el trabajo de manera eficiente mediante la integración con otras herramientas

Plantillas: Debe tener bibliotecas integradas de símbolos, Debe tener bibliotecas integradas de símbolos, plantillas de diagramas de flujo y temas

Encuentre el mejor software de diagramas de flujo para su equipo

En general, esta lista solo muestra una pequeña parte de todas las excelentes opciones disponibles para crear diagramas de flujo. Independientemente del tipo de funciones que busques, hay un programa que se adapta a tus necesidades, solo tienes que encontrarlo.

Una forma de saber si una plataforma de diagramas de flujo te conviene es probarla. ClickUp es ideal para crear diagramas de flujo, gestionar proyectos y realizar un seguimiento de las tareas del equipo. Prueba hoy mismo las funciones interactivas de pizarra y mapa mental de ClickUp gratis y descubre cómo ClickUp puede ser tu solución integral para todas tus necesidades de diagramas de flujo.