10 herramientas de IA para iniciativas de tecnología cívica e innovación pública

Hacer cola para coger el autobús, rellenar formularios en papel y semanas de trámites burocráticos: para muchos, así es como siguen siendo el trabajo de los servicios públicos. De hecho, solo el 39 % de los ciudadanos confía en sus gobiernos nacionales, y aún menos cree que su voz pueda influir en las políticas.

Mientras tanto, los trabajadores del sector público a menudo se ven obligados a lidiar con sistemas heredados/a, datos fragmentados y procesos de aprobación interminables.

Por eso los gobiernos y las organizaciones están invirtiendo en herramientas de IA (IA) para iniciativas de tecnología cívica, reconstruyendo los sistemas desde dentro.

En esta entrada del blog, exploraremos algunas de las mejores opciones que están transformando los lentos flujos de trabajo, cargados de papel, en sistemas receptivos y transparentes. 🏁

Aquí tienes una tabla comparativa de las mejores herramientas de IA para iniciativas de tecnología cívica. 🤩

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios ClickUp Gestión centralizada de proyectos y flujos de trabajo de servicios públicos impulsados por IA Tamaño del equipo: equipos de tecnología cívica, unidades de innovación, departamentos de TI gubernamentales ClickUp Brain y Brain MAX, automatizaciones, formularios, paneles de control de IA, búsqueda empresarial. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Polis Deliberación pública a gran escala Tamaño del equipo: Investigadores cívicos, analistas políticos, equipos de participación Mapeo de opiniones, agrupación, visualización de consensos, marco de código abierto. Precios personalizados Resistbot Acción cívica instantánea y defensa directa Tamaño del equipo: Grupos de defensa, organizadores de base, coordinadores de divulgación Mensajería automatizada, entrega multicanal, seguimiento del cumplimiento normativo. Plan Free; los planes de pago comienzan en 7 $ al mes. Gnowit Seguimiento legislativo en tiempo real en Canadá Tamaño del equipo: Comunicaciones, relaciones públicas, unidades de políticas Seguimiento de noticias, análisis de opiniones, alertas, informes seleccionados. A partir de 500 CAD al mes. Kit de herramientas de IA cívica Iniciativas de acción climática impulsadas por la comunidad Tamaño del equipo: autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de acción climática Mapeo de escenarios, planos cívicos, seguimiento de activos. Plan Free disponible. Autodesk Forma Análisis de diseño urbano sostenible Tamaño del equipo: urbanistas, arquitectos, equipos de infraestructura Simulaciones de impacto medioambiental, modelización de horas de sol y ruido. A partir de 190 $ al mes. GRASP Transparencia presupuestaria y claridad en las finanzas municipalesTamaño del equipo: Departamentos de finanzas, responsables de participación, administración local RAG, flujos de trabajo agenticos, razonamiento específico del dominio, citas de fuentes. Precios personalizados Blitz Revisión de planes y aceleración de la concesión de permisos Tamaño del equipo: revisores de permisos, departamentos de construcción, equipos de planificación Comprobaciones automatizadas de plan, marcas de revisión, análisis independientes del formato. Precios personalizados De la voz a la visión Participación de la comunidad y bucles de retroalimentación en la toma de decisiones Tamaño del equipo: equipos de transparencia cívica, planificadores participativos Visualización de comentarios, correlación del impacto de las políticas, interfaces duales. Precios personalizados Botivist Movilización de voluntarios mediante la divulgación impulsada por la IA Tamaño del equipo: grupos activistas, coordinadores de voluntarios, equipos de movilización Divulgación directa de IA, análisis de participación, desencadenantes de respuesta. Precios personalizados

🎥 Entre las solicitudes de los ciudadanos, los documentos de cumplimiento normativo y las reuniones incesantes, el trabajo en el sector público puede resultar abrumador. Si alguna vez te has preguntado: «¿Me estoy olvidando de algo importante?», esta guía es justo lo que necesitas.

¿Qué debe buscar en las iniciativas de tecnología cívica?

Estas son algunas de las funciones clave que debe buscar en las herramientas de IA para iniciativas de tecnología cívica con el fin de mejorar su estrategia de transformación digital:

Interfaces de lenguaje natural: permiten a los miembros de la comunidad (elaboración de) informes de problemas, solicitar servicios o hacer preguntas a través de chatbots y asistentes de voz en lenguaje sencillo.

Análisis de opiniones y tendencias: supervisa los comentarios del público en las redes sociales, las encuestas y los datos de los servicios para identificar problemas y patrones emergentes.

Elaboración de informes ciudadanos multimodales: acepta fotos, notas de voz y texto para clasificar los problemas y remitirlos a los autores competentes de manera eficiente.

Visualización de escenarios y planificación participativa: utiliza IA generativa y modelos de simulación para permitir a las comunidades explorar opciones para la planificación urbana y los proyectos públicos.

Automatización integrada del flujo de trabajo: clasifica los informes, asigna equipos y realiza un seguimiento de los resultados de forma automática para reducir la carga manual.

Diseño centrado en la accesibilidad y la equidad: garantiza que todos los ciudadanos, incluidos aquellos con bajo nivel de alfabetización, discapacidades o acceso con límite a Internet, puedan participar a través de voz, chat multilingüe o interfaces simplificadas.

🧠 Dato curioso: La dinastía Han dirigió uno de los primeros gobiernos del mundo basados en datos. Utilizaban tiras de bambú para hacer seguimiento de los impuestos, las fronteras y los ciudadanos. En Yunnan se encontraron más de 2000 tiras de bambú de la dinastía Han, que se leen como antiguos libros de contabilidad del gobierno.

Con demasiada frecuencia, las opiniones de la comunidad se recogen a través de ayuntamientos o encuestas y desaparecen en cajas negras burocráticas, dejando a los residentes con la duda de si sus aportaciones han servido de algo.

Aquí tienes 10 herramientas de IA para iniciativas de tecnología cívica diseñadas para optimizar los servicios públicos y empoderar a las comunidades para que pasen a la acción.

ClickUp (ideal para la gestión centralizada de proyectos y los flujos de trabajo de servicios públicos basados en IA)

Genera automáticamente resúmenes de proyecto e informes semanales con ClickUp Brain.

ClickUp Project Management Software es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

La plataforma sirve como hub para que los tecnólogos cívicos y los equipos del sector público planifiquen, colaboren y ejecuten programas de divulgación comunitaria y proyectos de infraestructura pública.

Toma decisiones públicas más inteligentes.

ClickUp Brain, la herramienta de IA integrada en la plataforma, te ayuda a automatizar actualizaciones, resumir proyectos complejos, redactar procedimientos y mostrar información en cuestión de segundos. Conecta tus tareas, documentos, chats y herramientas externas en un único entorno de trabajo.

Su AI Project Manager supervisa el progreso de todos los programas GovTech, identifica las tareas estancadas o en riesgo y genera automáticamente resúmenes de proyectos e informes semanales. Solo tienes que preguntar: «¿Qué revisiones de subvenciones públicas están atrasadas?» para obtener una respuesta detallada y respaldada por datos.

📌 Ejemplos de indicaciones: Crea una tarea de ClickUp para revisar la propuesta de subvención para ciudades inteligentes.

Actualiza la fecha límite del proyecto de planificación urbana al próximo viernes.

Resumir la actividad de la carpeta «Participación ciudadana» y ofrezca información útil para mitigar posibles errores en nuestras estrategias.

Encuentre rápidamente toda la información que necesita.

Los proyectos públicos generan una cantidad abrumadora de datos, desde borradores de políticas y comentarios de los ciudadanos hasta notas de reuniones y documentos de cumplimiento. ClickUp Enterprise Search elimina la dispersión del trabajo al establecer la conexión entre toda la información entre tareas, documentos, comentarios e incluso aplicaciones externas.

Integra la búsqueda basada en IA directamente en el lugar de trabajo, lo que ayuda a los equipos del sector público a encontrar al instante documentos normativos, informes de cumplimiento y notas de reuniones sin tener que hacer clic en el interruptor de la herramienta.

Descubre las últimas actualizaciones de proyecto a partir de la información de tareas, documentos y mensajes con ClickUp Enterprise Search*.

Por ejemplo, un coordinador de respuesta ante desastres puede buscar «informes sobre el estado de las ayudas por inundaciones» y encontrar al instante las últimas actualizaciones de Tasks, diseños de referencia de Figma y archivos relacionados de Google Drive, sin tener que cambiar de pestaña.

Gestiona el conocimiento con ClickUp:

Amplíe la inteligencia de su entorno de trabajo.

ClickUp Brain MAX amplía su entorno de trabajo con capacidades avanzadas de IA que van más allá de los resúmenes de tareas. Realice consultas de datos de todos los proyectos, genere informes de políticas o actualizaciones para las partes interesadas, y incluso prediga los cuellos de botella antes de que se produzcan.

Registra notas de campo, actualiza tareas y gestiona flujos de trabajo sin usar las manos con ClickUp Brain MAX *.

Así es como ayuda:

Utilice Talk-to-Text para registrar actualizaciones o crear tareas mientras se encuentra in situ durante inspecciones o eventos comunitarios.

Genere planes de proyecto para iniciativas como mejoras en ciudades inteligentes o programas de inclusión digital con una sola indicación.

Utiliza la extensión de Chrome para capturar páginas web, capturas de pantalla o materiales de referencia.

Encuentre contexto en ClickUp, Google Drive, Figma, SharePoint o incluso en la web utilizando Connected Search .

Obtenga plantillas listas para usar con capacidades de IA.

Cuando no tienes tiempo para crear flujos de trabajo desde cero, puedes recurrir a las plantillas de ClickUp con ClickUp Brain integrado.

Obtenga una plantilla gratuita Mantén la transparencia de la información de los proyectos cívicos con la plantilla de hoja de ruta de ClickUp para gobiernos y responsables políticos.

La plantilla ClickUp Roadmap para gobiernos y responsables políticos proporciona un marco estructurado para planear iniciativas, asignar recursos y realizar seguimiento del progreso.

Puede correlacionar el recorrido de cada proyecto utilizando los estados personalizados de ClickUp, como Pendiente, en curso, En espera, Completada y Cancelado. También le permite capturar detalles con los campos personalizados de ClickUp, como Duración Días, Impacto y Progreso.

Las mejores funciones de ClickUp

Supervise los programas cívicos de un vistazo: aproveche los paneles de ClickUp con tarjetas de IA para realizar un seguimiento automático del progreso de las subvenciones, los hitos de los proyectos y los datos de participación de la comunidad.

Recopila las opiniones de la comunidad: crea crea formularios ClickUp para recabar comentarios de los ciudadanos, solicitudes de financiación o sugerencias sobre políticas; cada respuesta se convierte en una tarea que se puede seguir.

Coordina las actualizaciones entre departamentos: utiliza ClickUp Chat para debatir los cambios en los programas, hacer uso compartido de los adjuntos y acordar los siguientes pasos dentro del contexto.

Automatiza el trabajo administrativo repetitivo: configura configura las automatizaciones de ClickUp para asignar solicitudes de servicio, actualizar el estado de las tareas y enviar alertas, manteniendo los proyectos cívicos por el buen camino.

ClickUp: Límites

La herramienta de IA para iniciativas de tecnología cívica ofrece un amplio intervalo de funciones, lo que puede resultar abrumador al principio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la función de conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel de corporación, que me da tranquilidad a la hora de manejar información confidencial... Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a todo lo que necesito.

2. Polis (la mejor para deliberaciones públicas a gran escala)

vía Polis

Polis es una plataforma de participación ciudadana y gestión de la innovación que le ayuda a comprender lo que piensan grandes grupos de personas. Se aloja de forma abierta, pero también se puede integrar en sitios web gubernamentales o de ONG para su uso localizado.

La plataforma transforma las aportaciones del público en una conversación dinámica en la que los ciudadanos pueden enviar breves declaraciones, votar las ideas de otros y ver cómo se alcanza el consenso en tiempo real.

Entre bastidores, sus avanzados algoritmos de aprendizaje automático organizan estas opiniones en grupos que revelan los valores compartidos y los puntos de desacuerdo dentro de las comunidades. Los responsables políticos pueden identificar áreas de acuerdo sobre problemas controvertidos, lo que les permite tomar decisiones transparentes.

Las mejores funciones de Polis

Facilita conversaciones dinámicas con el modo Wikisurvey , que evoluciona a medida que los participantes aportan nuevas declaraciones.

Exporta matrices de opinión para su posterior exploración en cuadernos Jupyter o flujos de trabajo personalizados de ciencia de datos.

Garantiza la compatibilidad con la colaboración abierta a través de un marco totalmente de código abierto mantenido bajo la licencia AGPL3 .

Accede a recursos de extensión, que incluyen guías de inicio rápido, buenas prácticas de moderación y casos prácticos de implementaciones reales.

Límites de Polis

Requiere un esfuerzo humano significativo para garantizar un discurso de calidad y conocimientos basados en datos.

Depende de la dependencia de los conocimientos digitales y el acceso de los participantes, lo que podría excluir a los grupos demográficos menos conectados o con menos conocimientos tecnológicos.

Precios de Polis

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Polis

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. Resistbot (ideal para la acción cívica instantánea y la defensa directa)

a través de Resistbot

Mantenido por la organización sin ánimo de lucro Resistbot Action Fund y gestionado por más de 100 voluntarios, Resistbot es un chatbot de participación ciudadana basado en texto que convierte un mensaje en participación. Enviando un mensaje de texto con la palabra RESIST al 50409, cualquiera puede ponerse en contacto con sus representantes locales, estatales o federales en cuestión de minutos, sin llamadas telefónicas, formularios web ni esperas en línea.

El bot identifica automáticamente a los funcionarios electos, convierte tu mensaje en un correo electrónico, fax o carta postal y lo envía directamente a sus oficinas. Esto acorta la distancia entre los ciudadanos y los responsables de la toma de decisiones, especialmente en momentos en los que los canales de comunicación tradicionales se ven desbordados.

Las mejores funciones de Resistbot

Lanza campañas populares convirtiendo cualquier carta de usuario en una campaña pública a la que otros puedan unirse.

Identifica automáticamente a tus representantes basándote en tu nombre y código postal, sin necesidad de realizar búsquedas manuales.

Verifique el registro de votantes y localice la ubicación de los colegios electorales cercanos mediante rápidas indicaciones del chatbot.

Acceda a las sugerencias de problemas actuales enviando un texto con la palabra «topic» para conocer los temas legislativos más recientes.

Límites de Resistbot

Implanta un límite que impone a los usuarios enviar solo diez cartas al día, lo que puede restringir los esfuerzos de promoción frecuentes.

Una personalización con límite en las comunicaciones puede reducir el impacto en comparación con los mensajes profundamente personalizados.

Precios de Resistbot

Free

Premium: 7 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Resistbot

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Estonia comenzó a digitalizar los registros públicos en la década de 1990 y ahora ofrece casi todos sus servicios gubernamentales en línea. Esto incluye el voto, los impuestos e incluso el registro de empresas. Su programa «Tiger Leap» de 1996 estableció la conexión (a internet) en las escuelas, lo que supuso el inicio de una de las sociedades digitales más avanzadas del mundo.

4. Gnowit (la mejor para obtener información legislativa y política en tiempo real en Canadá)

vía Gnowit

Gnowit es una sofisticada herramienta de IA para iniciativas de tecnología cívica que supervisa los avances legislativos, normativos y políticos, principalmente en Canadá. Mediante el uso de un avanzado procesamiento del lenguaje natural, analiza millones de documentos oficiales, publicaciones gubernamentales y debates parlamentarios para ofrecer información en tiempo real y con capacidad de búsqueda.

Más allá del seguimiento de la nueva legislación, interpreta y resume las implicaciones políticas utilizando filtros de aprendizaje automático. Para quienes trabajan en la transparencia pública y la gobernanza digital, Gnowit sirve tanto como herramienta de supervisión como sistema de apoyo a la toma de decisiones.

Las mejores funciones de Gnowit

Supervise la actividad legislativa en tiempo real con Parliamentary Live , que ofrece acceso instantáneo a transmisiones en directo, transcripciones y debates.

Configura alertas y (elaboración de) informes personalizados basados en regiones, problemas o palabras clave específicos para realizar un seguimiento específico de las políticas.

Accede a resúmenes seleccionados por expertos a través de Curation Edge , que combina la velocidad de la IA con el análisis contextual de expertos.

Genere resultados listos para las partes interesadas, como informes en PDF con su marca, paneles de trabajo compartibles y actualizaciones de marca blanca.

Límites de Gnowit

Centrada principalmente en fuentes legislativas y normativas canadienses, con un límite en el acceso global.

La supervisión en tiempo real no cubre todas las comunicaciones gubernamentales informales o no publicadas, lo que deja lagunas en la inteligencia.

Precios de Gnowit

Municipal Live: 500 CAD al mes

Parliamentary Live: 600 CAD al mes

Parliamentary Live (vAnalyst): 960 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gnowit

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Con la búsqueda profunda de ClickUp Brain, puedes encontrar al instante información oculta en tu herramienta de gestión de la carga de trabajo, incluso si está escondida en un documento de un proyecto de hace cinco años o en un comentario de una tarea olvidada hace tiempo. Es especialmente útil para grandes entornos de trabajo del sector público con años de historia de proyectos o con múltiples departamentos que contribuyen a la misma iniciativa. Explora años de proyectos con la búsqueda profunda de ClickUp Brain y convierte al instante los conocimientos prácticos en acciones.

5. Civic IA Toolkit (ideal para empoderar a las comunidades para que actúen ante la crisis climática)

a través del kit de herramientas de IA cívica

Desarrollado por Dark Matter Labs y Lucidminds, el Civic AI Toolkit es un recurso exploratorio de acceso abierto que ayuda a las autoridades locales a crear prototipos de cómo la IA podría tener compatibilidad con la acción climática. Se trata de un conjunto de planos visuales que muestran cómo las comunidades, los organismos públicos y los algoritmos pueden trabajar juntos hacia un futuro neutro en carbono.

El kit de herramientas explora cómo la inteligencia colectiva puede abordar la crisis climática, reducir los costes de coordinación y poner de relieve las metas de uso compartido de las iniciativas medioambientales. Cada «plan estratégico» visualiza un escenario diferente del mundo real, lo que ayuda a los equipos a imaginar y crear prototipos de cómo la IA puede encajar de manera significativa en los ecosistemas cívicos existentes.

Las mejores funciones del kit de herramientas de IA cívica

Correlaciona los ecosistemas cívicos mediante tres planes detallados, como Bosque urbano conectado , Acción climática colectiva y Energía participativa .

Visualice la colaboración entre la IA y los seres humanos desglosando las tareas entre los flujos de trabajo de la inteligencia humana (HI) y la IA.

Identifica retos prácticos y explora soluciones de diseño para la privacidad de los datos, la ética y la transparencia en los sistemas públicos de /IA.

Evalúa los activos cívicos a través de componentes tangibles e intangibles etiquetados con niveles de madurez tecnológica (TRL).

Límites del kit de herramientas de IA cívica

Riesgo de solucionismo tecnológico, en el que las aplicaciones de IA pueden eclipsar las causas sistémicas o sociales más profundas de los retos climáticos.

Depende de la calidad y disponibilidad de los datos abiertos, que pueden variar significativamente entre comunidades y regiones.

Precios del kit de herramientas de IA cívica

Free

Valoraciones y reseñas del kit de herramientas de IA cívica

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Realice un seguimiento de las ideas con estados como Nueva idea , Evaluación, Aprobada , En espera , Rechazada , para mayor claridad sobre el progreso.

Captura métricas cruciales para las decisiones cívicas utilizando los campos: Coste real , Investigador , Revisor , Impacto y Tipo de idea .

Gestiona las ideas de forma eficaz a través de las vistas Estado, Fechas de lanzamiento, Guía de inicio, Formulario de aportación de ideas e Ideas.

6. Autodesk Forma (ideal para el análisis medioambiental en fases iniciales y la planificación urbana sostenible)

a través de Autodesk Forma

Autodesk Forma es una herramienta de nube creada para que arquitectos y urbanistas evalúen el impacto medioambiental de un emplazamiento antes de comenzar la construcción. Puede realizar múltiples simulaciones en las primeras fases del proceso de diseño para comprender cómo factores como la luz solar, el viento y el ruido afectarán a la habitabilidad, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.

Desde la optimización de la luz natural hasta la minimización del carbono incorporado, Forma simplifica los análisis complejos en informes visuales y fáciles de leer. Esto ayuda a los urbanistas y arquitectos a respaldar sus propuestas con datos y a trabajar en pro de espacios urbanos más ecológicos.

Las mejores funciones de Autodesk Forma

Evalúa las métricas específicas de cada zona para comprender cómo las decisiones de diseño afectan al alcance y la densidad del proyecto.

Identifica las zonas con poca o demasiada luz natural y optimízalas para conseguir entornos interiores más saludables.

Evalúa la forma de los edificios frente al comportamiento del viento mediante simulaciones detalladas o rápidas para garantizar la comodidad y la seguridad de los peatones.

Cuantifica la huella de carbono de un edificio y prueba diferentes materiales para reducir el impacto medioambiental.

Límites de Autodesk Forma

Con límite al análisis en fase inicial (previo al diseño y esquemático); no es ideal para flujos de trabajo de diseño detallados.

Las simulaciones complejas (como las relacionadas con el viento o el carbono) pueden requerir mucho tiempo en proyectos de gran envergadura.

Precios de Autodesk Forma

Forma Standalone (documento incluido): 190 $ al mes.

Diseño del sitio web de Forma: 460 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Autodesk Forma

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? El plan oficial del Gobierno de los Estados Unidos prevé la exportación de toda la «pila tecnológica de IA», incluyendo hardware, software, modelos, aplicaciones y estándares, a los países aliados.

7. GRASP (chatbots sobre presupuestos municipales) (ideal para actuar como proveedor de información clara sobre los presupuestos locales y mejorar la transparencia).

a través de GRASP

GRASP (Generation with Retrieval and Action System for Indicaciones) es un marco de chatbot de /IA para que los presupuestos municipales sean accesibles, precisos y viables.

Combina la generación aumentada por recuperación, los flujos de trabajo agenticos y el conocimiento específico del dominio para proporcionar respuestas fundamentadas a las consultas públicas. La plataforma es una forma estupenda para que los residentes comprendan dónde y cómo se gastan sus impuestos. Junto con una ingeniería rápida y el conocimiento del presupuesto histórico, GRASP garantiza que las respuestas sean precisas y relevantes.

Las mejores funciones de GRASP

Perfecciona las respuestas de forma iterativa con un flujo de trabajo ágil que desglosa las consultas, comprueba el razonamiento y garantiza que las respuestas sean completas.

Incorpore la experiencia local integrando los conocimientos específicos de los funcionarios municipales, incluidas las diferencias entre los presupuestos de proyecto y los reales.

Enlace a la página exacta en los documentos presupuestarios originales para cada respuesta, a fin de garantizar la transparencia de las citas.

Traduce datos presupuestarios complejos en explicaciones intuitivas para los residentes con el fin de mejorar la gestión de la carga de trabajo y la comprensión cívica.

Límites de GRASP

El rendimiento depende en gran medida de la calidad y la estructura de los documentos presupuestarios municipales, por lo que un formato inconsistente o datos obsoletos pueden reducir la precisión.

Los sistemas RAG no son infalibles; a pesar de su base, el chatbot puede seguir alucinando o tergiversando la información.

Precios de GRASP

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GRASP

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Uno de los principales metas del Gobierno de los Estados Unidos es desarrollar una mano de obra para profesiones «muy demandadas», como electricistas y técnicos de climatización, con el fin de construir y mantener la infraestructura de IA.

8. Blitz (automatización de permisos y revisión de plan) (ideal para acelerar la revisión de plan y optimizar el flujo de trabajo de concesión de permisos)

vía Blitz

Blitz utiliza la IA para automatizar la revisión de plan, lo que ayuda a los gobiernos locales y a los solicitantes a detectar errores de forma temprana, garantizar el cumplimiento normativo y acelerar las aprobaciones. Analiza planes en formatos como PDF, CAD y BIM comparándolos con los códigos locales para proporcionar marcas de revisión prácticas, informes detallados y paneles para los clientes.

La plataforma ayuda a los solicitantes a mejorar la calidad de sus envíos desde el principio, a los revisores a tramitar los permisos más rápidamente y a las comunidades a beneficiarse de un cronograma de desarrollo más corto. Esto aumenta la disponibilidad de viviendas y el crecimiento económico. Desde comprobaciones previas instantáneas hasta revisiones de cumplimiento asistidas por IA, Blitz agiliza todo el proceso de concesión de permisos.

Las mejores funciones de Blitz

Automatice el análisis de plan y compruebe que los envíos cumplan con los códigos y ordenanzas locales utilizando IA.

Optimice la colaboración entre revisores de distintos departamentos para acelerar la aprobación de permisos.

Asegúrate de que todos los planes se revisen según los mismos estándares para mejorar la coherencia.

Acelera proyectos de desarrollo, como viviendas y edificios comerciales, para impulsar el crecimiento económico.

Límites de Blitz

La formación y la gestión del cambio para el personal son fundamentales, ya que la falta de familiaridad puede ralentizar las ganancias en eficiencia.

Es difícil adaptarse a códigos y normativas de construcción que cambian rápidamente o son muy localizados sin actualizaciones frecuentes.

Precios Blitz

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Blitz

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Los agentes ambientales de ClickUp Brain permanecen activos en segundo plano, siempre en contexto. Algunos ejemplos excelentes son: Team StandUp Agent: Reciba actualizaciones automáticas del equipo y resuma la actividad semanal en los programas cívicos.

Agente de respuestas: responde a preguntas rutinarias en los canales del proyecto, como «¿Cuál es el estado de la iniciativa sobre el agua?», reduciendo así la comunicación repetitiva.

Agente de informes diarios: obtenga un resumen diario de la actividad, las tareas completadas y los cambios clave dentro de su obtenga un resumen diario de la actividad, las tareas completadas y los cambios clave dentro de su panel de control de KPI Realiza un seguimiento de la actividad, el progreso y los cambios clave con ClickUp Ambient Agents.

9. Voice to Vision (ideal para tender puentes entre la participación de la comunidad, los comentarios y la toma de decisiones públicas)

a través de Voice to Vision

Voice to Vision, un proyecto del MIT Media Lab diseñado para rastrear cómo los comentarios individuales y colectivos figuran los planes del mundo real, convirtiendo la participación cívica en un impacto con visibilidad. Lo utilizan líderes cívicos y planificadores que necesitan dar sentido a grandes volúmenes de datos cualitativos, lo que les ayuda a organizar, interpretar y actuar de forma transparente en función de los comentarios de los residentes.

Lo que hace que V2V sea útil es su diseño de doble interfaz. Por un lado, ayuda a los responsables de la toma de decisiones a sintetizar las aportaciones del público para un plan viable, mientras que, por otro, ayuda a los residentes a ver la conexión entre lo que dijeron y lo que sucedió.

Las mejores funciones de Voice to Vision

Visualice las aportaciones de la comunidad y las iniciativas estratégicas con herramientas interactivas que correlacionan cómo los comentarios figuran en políticas y plan específicos.

Organiza los datos cualitativos en información estructurada que los equipos cívicos puedan interpretar y utilizar fácilmente.

Demuestre la rendición de cuenta en la práctica mediante el enlazado de la participación pública con resultados políticos cuantificables.

Límites de Voice to Vision

Las funciones de personalización pueden actuar como desencadenantes de reacciones encontradas.

La eficacia de la implementación depende en gran medida de la aceptación institucional y la integración con los flujos de trabajo existentes en la elaboración de políticas.

Precios de Voice to Vision

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Voice to Vision

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Botivist (la mejor para la movilización de voluntarios y la participación ciudadana asistidas por IA)

a través de Botivist

Botivist reinventa la gobernanza de la IA en la era digital. En lugar de depender únicamente de organizadores humanos, utiliza bots de Twitter impulsados por IA para identificar, invitar y involucrar a voluntarios en la resolución de problemas del mundo real.

Los bots de la plataforma se dirigen directamente a las personas que tuitean sobre problemas sociales, invitándolas a intercambiar ideas y a tomar medidas para convertir la participación casual en línea en activismo coordinado. Las estrategias de Botivist tienen un intervalo que va desde llamadas directas a la acción hasta mensajes impulsados por la solidaridad.

Las mejores funciones de Botivist

Experimenta con estrategias de participación, como el encuadre directo, de ganancia, de pérdida y de solidaridad, para comprobar qué es lo que impulsa la acción.

Utilice el CRM gubernamental para una comunicación transparente, en la que los bots se identifican claramente para fomentar la confianza y la credibilidad.

Automatiza el seguimiento de mensajes y el análisis de respuestas para medir qué enfoques generan la participación de mayor calidad.

Genere temas de conversación como «¿Cómo podríamos...?» para convertir la preocupación pasiva en lluvia de ideas y propuestas.

Límites de Botivist

Escalabilidad con límite más allá de Twitter, lo que restringe el alcance a otras plataformas sociales importantes.

Puede atraer involuntariamente a trolls o dar lugar a un uso indebido si se implementa sin una moderación cuidadosa.

Precios de Botivist

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Botivist

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? El padre de la cibernética, el profesor Norbert Wiener del MIT, ya debatía sobre la «moralidad de las máquinas» en la década de 1940. Esto le convirtió en una figura fundamental en el campo de la ética informática.

Crea comunidades con conexión en ClickUp.

La innovación pública avanza rápidamente, pero los procesos heredados/a y las aplicaciones desconectadas frenan a los equipos. Las herramientas inteligentes de IA para iniciativas de tecnología cívica pueden salvar esta brecha, pero solo cuando conectan a su personal, sus datos y su proyecto en un solo lugar.

Todas las herramientas que hemos explorado pueden ser útiles, pero la mayoría trabajan de forma aislada, lo que obliga a sus equipos a cambiar constantemente de app y les hace perder contexto.

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, podría ser la mejor opción. ClickUp Brain te ofrece los resúmenes que necesitas, las automatizaciones se encargan discretamente de las tareas repetitivas, los paneles te permiten detectar los problemas antes de que se conviertan en crisis y las herramientas de colaboración garantizan que todos estén en la misma página. Todo ello sin necesidad de abrir 100 aplicaciones diferentes en tu sistema.

Preguntas frecuentes

Las herramientas de IA para iniciativas de tecnología cívica son soluciones de software que ayudan a los gobiernos, las ONG y los grupos comunitarios a analizar la opinión pública, automatizar la prestación de servicios, predecir tendencias y facilitar la toma de decisiones participativa. Abarcan desde chatbots para la elaboración de informes ciudadanos hasta paneles basados en IA para obtener información sobre políticas.

La IA mejora la transparencia al organizar y visualizar los datos públicos sobre las necesidades de la comunidad y realizar seguimiento de las decisiones gubernamentales. También señala las inconsistencias y proporciona a los ciudadanos información en tiempo real sobre los presupuestos, las políticas y los resultados de los servicios.

Algunos ejemplos del rol de la IA son los chatbots sobre presupuestos municipales, la revisión automatizada de planes para la concesión de permisos y el análisis del sentimiento de los comentarios de la comunidad. Otros casos de uso son la movilización de voluntarios a través de bots sociales, las simulaciones de planificación participativa y los flujos de trabajo de los servicios públicos asistidos por IA que utilizan grandes modelos lingüísticos.

Comience con herramientas de IA que requieran una configuración técnica mínima, céntrese en la automatización de tareas repetitivas y utilice conjuntos de datos preconstruidos o marcos cívicos. A continuación, puede ampliar gradualmente con una formación constante del personal y bucles de retroalimentación de la comunidad para garantizar la relevancia y la confianza.

ClickUp reúne todas las partes de un proyecto de innovación cívica en un solo lugar. Ayuda a los equipos a planear proyectos, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso en todos los departamentos. Además, puedes automatizar los flujos de trabajo para establecer relaciones con la comunidad más rápidamente y reducir el trabajo manual. Las funciones de IA, como ClickUp Brain, ayudan con la documentación, la elaboración de informes y la obtención de información en tiempo real, con barreras de seguridad diseñadas para reducir el sesgo algorítmico.