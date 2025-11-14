Whereby vs. ClickUp SyncUp: ¿qué herramienta de reunión de vídeo es mejor?

En 1964, AT&T presentó el Picturephone en la Feria Mundial. Era un dispositivo voluminoso que prometía cambiar la comunicación para siempre. Por fin se podía ver a la persona con la que se hablaba, siempre y cuando no le importara pagar el precio de una pequeña llamada por ese privilegio.

Con el tiempo, hemos cambiado estos aparatosos dispositivos por elegantes apps, aplicaciones que mantienen unidos a los equipos y a los clientes (aunque los silencios incómodos siguen existiendo).

En esta entrada del blog, compararemos dos herramientas de este tipo: Whereby y ClickUp SyncUp, cada una de ellas diseñada para momentos muy diferentes de su jornada laboral.

Veamos cuál es la más adecuada para tu kit de herramientas. ☎️

ClickUp y Whereby de un vistazo

Aspecto ClickUp Whereby Objetivo principal Gestión de proyectos, seguimiento de tareas, colaboración en equipo, gestión del conocimiento. Reuniones de vídeo, conferencias nativas del navegador, videollamadas incrustables. Jerarquía y organización Avanzado: espacios, carpetas, listas, vista Todo para una organización a gran escala. No tiene una jerarquía organizativa. Gestión de tareas Tareas pendientes, tareas, subtareas, listas de control, campos personalizados, automatizaciones de estado, propietarios de tareas, prioridades, recordatorios. Carece de gestión de tareas. Vistas de proyecto Lista, tablero, calendario, diagrama de Gantt, cronograma, carga de trabajo y más. No ofrece vistas de proyecto. Automatización Automatización basada en IA, automatización basada en el tiempo y basada en desencadenantes. Conectores API/webhook para sesiones de vídeo Colaboración en documentos Documento editable en tiempo real, wiki, formato enriquecido, vinculación de documentos a tareas, base de conocimientos. Chatear en vivo, emojis, uso compartido de archivos durante la reunión. Comunicación Conversaciones contextuales con chat, tareas y documentos enlazados, correo electrónico integrado, comentarios sobre tareas, notificaciones, comentarios asignados, clips de voz y vídeo. Vídeo, audio, chat durante la llamada, reacciones, uso compartido de archivos. Colaboración y uso compartido Pizarras en tiempo real, uso compartido con invitados, uso compartido de enlaces externos, herramientas de revisión. Pizarra virtual (Miro), subtítulos en directo, salas de descanso. Planificación y gestión del tiempo Calendario integrado, control de tiempo, estimaciones, integración con Outlook/Google Calendar. Integración con Google Calendar, cronómetros de sala, invitaciones de calendario. Funciones de IA ClickUp Brain (búsqueda con IA, redacción, automatización, resúmenes, transcripciones, generación de etiquetas, elaboración de informes avanzados), agentes con IA. Transcripción en directo, resúmenes de sesiones. Integraciones Más de 1000 integraciones de app (incluidas Outlook, Slack, Drive, GitHub y Zapier), API/complemento. Miro, Documentos de Google, streaming RTMP, SDK para desarrolladores, React/Flutter/incrustaciones móviles. Seguridad/cumplimiento normativo Roles avanzados, permisos, registros de auditoría, seguridad empresarial, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 y cumplimiento de la HIPAA. Cifrado de extremo a extremo (salas pequeñas P2P), ISO 27001, GDPR, HIPAA, salas bloqueadas. Capacidad de reunión Hasta 200 participantes en SyncUps. Hasta 200 participantes (activos), 400 espectadores (modo de solo lectura) Almacenamiento de archivos Ilimitado (con planes de pago), adjunte/vincule archivos en cualquier parte de los flujos de trabajo. Uso compartido de archivos pequeños en las llamadas; límite en el almacenamiento a largo plazo, descargar de chatear.

¿Qué es ClickUp?

Gestiona múltiples proyectos con ClickUp. Crea un entorno de trabajo centralizado para gestionar la colaboración híbrida en ClickUp.

El trabajo actual no funciona.

Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas desconectadas que nos ralentizan.

ClickUp soluciona esto con la aplicación todo en uno para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Funciones de ClickUp

A continuación, desglosaremos las funciones clave que hacen que esta herramienta destaque como alternativa a Whereby.

Función n.º 1: Comunicación en tiempo real

ClickUp Chat reúne todas tus conversaciones y tu trabajo en un solo lugar con Canales y Mensajes directos.

Centralice todos sus canales de comunicación internos y externos con ClickUp Chat para chatear.

Crea canales específicos para cada tema, como #ActualizacionesDeMarketing o #ComentariosDeLosClientes, para mantener las conversaciones centradas. ¿Necesitas un chatear rápido y puntual? Los mensajes directos te permiten enviar mensajes a personas o grupos sin saturar los canales principales.

Pase el cursor sobre cualquier mensaje en ClickUp Chatear para crear una tarea al instante.

Y lo que es aún mejor, puedes vincular los mensajes directamente a las tareas de ClickUp, de modo que el informal «Hola, ¿puedes arreglar esto?» se convierta en un elemento de seguimiento. Además, con las notificaciones personalizables, solo recibirás notificaciones de lo que realmente importa.

Elige entre diferentes tipos de publicaciones en tu chat para garantizar que las actualizaciones importantes lleguen a todos los miembros del equipo.

Cuando un mensaje requiera más atención, cree publicaciones. En lugar de dejar que la información importante se pierda entre el resto del chatear, puede crear una publicación para destacar anuncios, actualizaciones o debates.

Simplemente escriba su mensaje, seleccione entre Anuncios, Discusión, Idea y Actualización en el desplegable, y voilà, su mensaje destacará en el canal, asegurándose de que todos lo vean.

Aprenda a sacar el máximo partido al chat:

💡 Consejo profesional: añade una tarjeta en la parte superior del canal de chat de tu equipo para mostrar rápidamente marcadores, notas y mucho más. Puedes añadir un gráfico de batería personalizado con cualquier dato, enlaces a recursos clave de tu entorno de trabajo e incluso calcular sumas, medias y mucho más para tus tareas.

Función n.º 2: Videollamadas y llamadas de audio

Con ClickUp SyncUps, puede iniciar instantáneas llamadas de audio o videollamadas directamente desde su entorno de trabajo, lo que garantiza una colaboración fluida.

Para iniciar una SyncUp, solo tienes que hacer clic en el icono de SyncUp en cualquier canal o mensaje directo.

Toque el icono de ClickUp SyncUps para iniciar una llamada de audio o videollamada instantánea.

Durante una SyncUp, puede hacer uso compartido de su pantalla para proporcionar contexto visual, como mostrar un borrador de diseño, presentar análisis o revisar el cronograma de un proyecto.

Una característica destacada es que enlazada las tareas directamente dentro de la llamada. Por instancia, si está discutiendo la corrección de un error en un mensaje directo, puede conectar la tarea relevante a la conversación.

Conecta tareas a tu ClickUp SyncUp

¿No puede asistir a una SyncUp en tiempo real? No se preocupe. Puede grabar sus sesiones de SyncUp y acceder a ellas más tarde.

Esto resulta especialmente útil para los miembros del equipo que se encuentran en diferentes zonas horarias o para revisar las conversaciones y asegurarse de que no se pasa nada por alto. Puede añadir comentarios a la grabación y compartirla también externamente.

💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Clips para convertir actualizaciones rápidas, comentarios o mini tutoriales en mensajes de vídeo cortos. Adjúntelos a su canal de chat para mostrarle a su equipo híbrido exactamente lo que quiere decir.

Función n.º 3: productividad impulsada por IA

Integrado directamente en Chat, ClickUp Brain te ayuda a crear y asignar tareas, encontrar tareas o canales relacionados y resumir conversaciones. Incluso puedes hacerle preguntas sobre un canal en lenguaje natural y obtener el contexto en cuestión de segundos.

Pide a ClickUp Brain que envíe mensajes a los canales de tu equipo, para que no tengas que dejar lo que estás haciendo.

Por ejemplo, después de una reunión SyncUp con su equipo, ClickUp Brain resume todas las discusiones de las últimas 24 horas, destaca los elementos de acción y crea tareas enlazadas a múltiples proyectos.

La función Catch Me Up es un salvavidas para los equipos remotos. Cuando te pierdas uno o dos días de conversación, solo tienes que hacer clic en Catch Me Up para obtener un resumen de todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas hasta 14 días.

Póngame al día en ClickUp Chatear.

✅ Prueba estas indicaciones para utilizar la IA en videollamadas: Resumir el SyncUp de hoy y cree tareas para todos los elementos de acción.

Encuentre tareas relacionadas con el debate en #MarketingUpdates.

Asigna el mensaje «¡Buen trabajo!» a @MyTeammate.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX, el asistente de IA para escritorio, centraliza todo tu ecosistema de trabajo, incluyendo tareas, documentos, reuniones, apps y chats, en un hub inteligente. Puedes buscar sin esfuerzo en tu entorno de trabajo, en la web y en las apps conectadas. Además, la función Talk-to-Text de ClickUp te permite dictar mensajes y actualizaciones sobre la marcha, lo que aumenta la productividad hasta cuatro veces en comparación con la escritura tradicional.

Precios de ClickUp

Esto es lo que Samantha Dengate, directora sénior de gestión de proyectos de Diggs, opinó sobre el uso de ClickUp para las comunicaciones:

Esto es lo que Samantha Dengate, directora sénior de gestión de proyectos de Diggs, opinó sobre el uso de ClickUp para las comunicaciones:

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban sin ver y sin atender. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo. Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las acciones pendientes, chatear y colaborar en las tareas.

Antes de ClickUp, las reuniones y las comunicaciones por correo electrónico de ida y vuelta conducían a un agujero negro en el que los elementos quedaban sin ver y sin atender. Debido a esto, las tareas no se revisaban a tiempo y nadie sabía cómo iba el desarrollo creativo.

Ahora, todos los miembros del equipo pueden ver claramente cuándo vencen las acciones pendientes, chatear y colaborar en las tareas.

📮 Información de ClickUp: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora cada una. Esto se traduce en una cantidad asombrosa de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda su organización. ¿Y si pudiera recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarle a aumentar la productividad hasta un 30 % mediante resúmenes instantáneos de las reuniones, mientras que ClickUp Brain le ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización del flujo de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

¿Qué es Whereby?

a través de Whereby

Whereby es una plataforma de videoconferencia basada en navegador que le permite organizar y participar en videollamadas de seguridad y fiabilidad desde cualquier dispositivo que cuente con compatibilidad con un navegador web moderno.

Los usuarios pueden configurar salas de reuniones virtuales y compartir enlaces permanentes con otras personas. La plataforma también ofrece una solución integrable para que los desarrolladores puedan integrar una función de videollamada directamente en sus productos o servicios a través de API y SDK para la comunicación en entornos de trabajo híbridos.

🧠 Dato curioso: las conversaciones sociales por vídeo (en las que solo se hablan de temas no relacionados con el trabajo) ayudan a reducir la sensación de distancia. Los equipos que participaron en el estudio afirmaron que estas charlas les ayudaban a sentirse más conectados, a pesar de que trabajaban a distancia.

Funciones de Whereby

Estas son algunas de las funciones distintivas de este software para uso compartido de pantalla:

Función n.º 1: reuniones basadas en navegador con branding personalizado

Personaliza el fondo de la sala para dar una imagen profesional en las reuniones.

Whereby funciona directamente desde tu navegador. Los invitados pueden unirse al instante con un enlace de reunión permanente, ya sea desde su escritorio o desde su móvil.

Además, puede mantener la imagen de marca personalizando sus reuniones con logotipos, color de sala, fondos virtuales y efectos de desenfoque. Incluso las URL de sus reuniones se pueden personalizar, para que cada sesión con el cliente resulte intencionada y pulida.

Crea salas de descanso en Whereby para debates más reducidos y una mejor colaboración.

A veces se necesitan debates más reducidos. Whereby permite a los anfitriones crear salas de descanso para el trabajo de forma más centrada y luego reunir a todos de nuevo en la sesión principal sin problemas.

Además, los anfitriones pueden bloquear salas, gestionar permisos, admitir invitados desde una sala de espera y silenciar o eliminar participantes para garantizar reuniones seguras y estructuradas.

También puede:

Inicie pizarras digitales interactivas directamente desde la llamada con la integración de Miro Pizarra.

Envíe documentos, imágenes y enlaces al instante durante las llamadas.

Mantenga la conversación junto a la ventana de vídeo para preguntas rápidas, reacciones o transferencias de archivos con su chat en vivo.

Función n.º 3: Uso compartido de pantalla y grabación

Usa el uso compartido de pantalla para hacer presentaciones a clientes con Whereby

Usa el uso compartido de toda tu pantalla o solo una ventana de la aplicación. Combina eso con el modo imagen en imagen y obtendrás presentaciones y demostraciones sin distracciones.

Y si quieres revisar una llamada más tarde, Whereby te permite grabarla localmente o en la nube (si eres el propietario de la sala). Los subtítulos y transcripciones en directo hacen que el contenido sea accesible más tarde.

Además, Whereby está diseñado para ser inclusivo:

Subtítulos en directo y un resumen de transcripciones con IA para el contenido hablado.

Navegación por teclado y atajos para personas con movilidad con límite.

Resaltado del orador activo para que todos sepan quién está hablando.

Precios de Whereby

Reuniones

Gratis (incluye un anfitrión)

Pro: 8,99 $ al mes (incluye un anfitrión)

Empresa: 11,99 $ al mes por anfitrión.

Incorporado

Versión de prueba gratuita

Build: 9,99 $ al mes (pago por uso)

Corporación: Precios personalizados

🔍 ¿Sabías que... Incluso el fondo puede afectar a tu cerebro? Un estudio demostró que los fondos animados o virtuales causan más fatiga que las paredes lisas. Tu cerebro procesa constantemente pequeños movimientos, por lo que esa bonita escena tropical podría estar cansándote.

ClickUp vs. Whereby: comparación de funciones

Cuando se dirige un equipo distribuido, todas las reuniones son diferentes. Las llamadas con clientes requieren pulido, imagen de marca y facilidad de acceso. Las sincronizaciones internas exigen contexto, responsabilidad y un seguimiento claro.

Whereby funciona bien para reuniones externas, mientras que ClickUp convierte la colaboración en el entorno de trabajo en resultados prácticos, enlazando los debates directamente con las tareas, las metas y los documentos del proyecto.

Aquí tienes una comparación detallada que te ayudará a elegir la opción más adecuada. 🎯

Función n.º 1: Experiencia de videoconferencia

Comencemos por ver cómo cada herramienta de IA para reuniones gestiona sus videollamadas, desde breves consultas hasta reuniones completas del equipo.

ClickUp

ClickUp conecta el trabajo y las conversaciones. Con ClickUp Meetings, los equipos pueden organizar, celebrar y realizar un seguimiento de las discusiones al mismo tiempo que trabajan.

Cree agendas y listas de control para mantener todo bajo seguimiento, comparta su pantalla durante la llamada para facilitar la comunicación y utilice la IA para generar rápidamente las conclusiones de la discusión.

El tomador de notas con IA de ClickUp AI graba, transcribe y resume automáticamente las reuniones, extrayendo los elementos clave y los siguientes pasos.

Más información aquí:

Pero no todas las comunicaciones requieren una reunión. Cuando necesite actualizaciones rápidas o comentarios asíncronos, ClickUp Clips le ayuda a grabar y compartir mensajes de vídeo en tareas o chats.

Whereby

Esta herramienta simplifica las cosas. Sus reuniones de vídeo, que no requieren descargar y se realizan a través del navegador, están diseñadas para llamadas rápidas con los clientes y experiencias de marca. Puede personalizar las salas de reuniones con su logotipo y color, y dividir los debates en grupos más reducidos.

Los invitados se unen al instante, lo que la hace ideal para la colaboración externa.

🏆 Ganador: ¡Empate! Utilice ClickUp para sincronizar internamente y externamente y convierta las conversaciones en acciones. Whereby funciona mejor para reuniones con clientes relacionadas con la marca.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para tomar notas y organizarse mejor

Función n.º 2: Colaboración e interacción en tiempo real

Comparemos también cómo ambas te permiten hacer trabajo en equipo en tiempo real.

ClickUp

Está diseñada para la colaboración en tiempo real. Los equipos pueden realizar edición en documentos de ClickUp, intercambiar ideas en las pizarras de ClickUp, chatear al instante en el chat de ClickUp o comentar directamente las tareas y subtareas. Todos los comentarios son procesables.

En combinación con permisos a nivel de tareas, menciones e integraciones con otras herramientas, facilita una colaboración fluida desde el plan hasta la entrega.

Whereby

Whereby se centra en la colaboración en tiempo real dentro de las reuniones. Los equipos pueden abrir una pizarra Miro durante una llamada, hacer uso compartido de pantallas, enviar enlaces o chatear en directo. La experiencia es rápida, amigable e intuitiva, ideal para talleres, demostraciones a clientes y sesiones creativas.

Sin embargo, una vez finalizada la reunión, la colaboración también suele detenerse. No hay ninguna forma integrada de seguir haciendo trabajo en tareas o contenido de forma asincrónica.

🏆 Ganador: ¡ClickUp triunfa! La app de mensajería todo en uno combina el trabajo en equipo en tiempo real y asíncrono para convertir las ideas en pasos prácticos.

Función n.º 3: escalabilidad y preparación para la corporación

Por supuesto, también debe evaluar su capacidad de adaptación y rendimiento cuando su equipo u organización crezca, teniendo en cuenta las necesidades de la corporación.

ClickUp

ClickUp ofrece una gran escalabilidad y funciones de nivel de corporación, lo que lo hace adecuado para grandes organizaciones. Dispondrá de permisos personalizados, roles de usuario granulares y herramientas de gestión de administrador para garantizar un control preciso y niveles de acceso en todo el entorno de trabajo.

Además, ClickUp ofrece compatibilidad con el inicio de sesión único (SSO), SAML y la autenticación de dos factores (2FA), en consonancia con los estándares de seguridad de la corporación.

La plataforma también incluye registros de auditoría, supervisión 24/7 y pruebas de penetración para garantizar la seguridad de los datos en todo momento.

Whereby

Whereby, por otro lado, está diseñado principalmente para la colaboración por vídeo y no ofrece una gran escalabilidad ni funciones específicas para corporaciones. Carece de controles de administrador avanzados, permisos de usuario y herramientas de elaboración de informes.

Aunque cuenta con compatibilidad con integraciones con herramientas como Google Calendar y Miro, no ofrece la profundidad de las funciones preparadas para empresas.

🏆 Ganador: ClickUp! Está diseñado para adaptarse a equipos grandes y ofrece controles de administrador completos, seguridad y funciones de nivel de corporación.

ClickUp vs. Whereby en Reddit

Recurrimos a Reddit para obtener información sobre la opinión de los usuarios reales sobre ClickUp y Whereby. Aunque no hay hilos específicos que traten sobre ambas herramientas, esto es lo que los usuarios opinan sobre ellas:

Esto es lo que un usuario de Reddit opinaba sobre la comodidad de Whereby:

He estado utilizando Whereby. Es muy práctico para realizar videollamadas sencillas y atractivas para conectar con cualquier persona, en cualquier lugar, con solo un enlace. No es necesario descargar nada...

He estado utilizando Whereby. Es muy práctico para realizar videollamadas sencillas y atractivas para conectar con cualquier persona, en cualquier lugar, con solo un enlace. No es necesario descargar nada...

Un usuario de ClickUp dijo:

Hemos utilizado ClickUp de forma exitosa en empresas de todos los tamaños (desde autónomos hasta equipos masivos) y en diversos sectores, muchos de los cuales generan ingresos multimillonarios. Sí, ClickUp tiene problemas, como literalmente todas las demás plataformas que existen, pero sus capacidades son excelentes, especialmente para un equipo tan grande... Los jefes de equipo probablemente lo disfrutarán porque les dará una vista de lo que está sucediendo sin sentir que están microgestionando a sus subordinados directos. *

Hemos utilizado ClickUp de forma exitosa en empresas de todos los tamaños (desde autónomos hasta equipos masivos) y en diversos sectores, muchos de los cuales generan ingresos multimillonarios. Sí, ClickUp tiene problemas, como literalmente todas las demás plataformas que existen, pero sus capacidades son excelentes, especialmente para un equipo tan grande... Los jefes de equipo probablemente lo disfrutarán porque les dará una visión general de lo que está sucediendo sin sentir que están microgestionando a sus subordinados directos. *

Otro usuario parecía preferir ClickUp (y le alegrará saber que ahora SyncUps también suena):

He cambiado mi pequeña empresa de 3 personas y estamos contentos con ello. La única desventaja real es que la función de vídeo de SyncUp no suena como la de Slack. Por eso, a veces la gente no ve la notificación. Espero que lo solucionen. Por lo demás, es estupendo poder consultar las tareas directamente en la app.

He cambiado mi pequeña empresa de 3 personas y estamos contentos con ello. La única desventaja real es que la función de vídeo de SyncUp no suena como la de Slack. Por eso, a veces la gente no ve la notificación. Espero que lo solucionen. Por lo demás, es estupendo poder consultar las tareas directamente en la app.

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio reveló que casi el 70 % de las personas afirmaron que utilizar videollamadas a menudo o siempre para las reuniones de equipo les ayuda a sentirse más productivos. Esto se debe principalmente a que reduce los malentendidos y permite responder a las preguntas en tiempo real.

¿Qué herramienta de reunión de vídeo es la mejor?

¡Ya se han contabilizado los votos y tenemos un ganador! 👑

Aunque Whereby es ideal para llamadas rápidas con clientes y reuniones sofisticadas basadas en navegador, se queda corto a la hora de enlazar las conversaciones con resultados prácticos.

ClickUp SyncUps convierte las discusiones en trabajo práctico, con AI Notetaker, Clips, integración de tareas y una alineación perfecta con sus flujos de trabajo. Cada reunión se convierte en una oportunidad para avanzar en proyectos complejos, mantener a los equipos sincronizados y no perder nunca de vista las decisiones importantes.

Además, con todas tus tareas, conversaciones contextuales y conocimientos combinados en una plataforma ClickUp impulsada por IA, el trabajo se simplifica y la vida se vuelve mucho más fácil.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp (gratis, gratuito/a)! ✅