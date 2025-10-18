las 10 mejores plantillas de tableros de inspiración de Notion para despertar la creatividad

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.

Sin embargo, para muchos diseñadores, especialistas en marketing de productos y profesionales creativos, esa diversión a menudo se convierte en frustración cuando las ideas no están organizadas.

Los diseñadores piensan en diagramas de flujo, los especialistas en marketing piensan en mensajes y los gestores de productos piensan en hojas de ruta. Esto ralentiza el progreso y hace que los proyectos parezcan incompletos.

Las plantillas de tableros de inspiración de Notion facilitan la coordinación entre equipos multifuncionales y el paso de la inspiración a la ejecución.

Estas son las mejores plantillas de Notion para convertir tu visión creativa en resultados concretos.

Las mejores plantillas de tableros de inspiración de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con las mejores plantillas de mood boards de Notion y ClickUp:

¿Qué hace que una plantilla de tablero de inspiración de Notion sea buena?

La plantilla de tablero de inspiración adecuada de Notion mantiene tus ideas organizadas y, al mismo tiempo, es lo suficientemente flexible como para evolucionar con tu proyecto. Los mejores tableros de inspiración facilitan tu proceso creativo. Esto es lo que debes buscar: 👇

Secciones de inspiración visual : elige una plantilla que te permita organizar los elementos visuales en secciones diferenciadas, lo que facilita la superposición de imágenes, colores, fuentes y texturas para crear un ambiente coherente. Son útiles para reunir el ambiente o la inspiración en un tema coherente

Categorización clara : selección (selección) una plantilla de Notion que agrupe las ideas en secciones específicas para que tus referencias estén organizadas y sean fáciles de navegar, lo que resulta especialmente útil a la hora de crear tableros de inspiración para eventos o campañas

bloques de color y fuente*: tu plantilla de Notion debe proporcionar espacios para documentar los colores de la marca y las opciones de fuente, de modo que la dirección del diseño se mantenga coherente e inspire la creatividad a lo largo del proyecto

Notas y captura de ideas : utiliza plantillas que te permitan capturar el contexto escrito junto con elementos visuales, de modo que cada idea esté compatible con notas o referencias. Esto te ayudará a obtener información rápidamente sin perder la historia que hay detrás de tus elecciones

Opciones de colaboración : invita a tus compañeros de equipo o clientes a que dejen sus comentarios directamente en el tablero. Tu página de Notion se convertirá en un espacio vivo para el debate y el perfeccionamiento

Flexibilidad de personalización : la plantilla de Notion te permite ajustar el diseño para que se adapte a tu flujo de trabajo, ampliando o simplificando secciones hasta que la plantilla se adapte a tu estilo

Integración del flujo de trabajo : asegúrate de que la plantilla de Notion que elijas se enlace a los portales de clientes y otras herramientas de tu conjunto de tecnologías para garantizar un flujo de datos fluido

Seguimiento de versiones : para realizar un seguimiento de la evolución de las ideas a lo largo del tiempo, tu plantilla de Notion debe tener control de versiones

bloques predefinidos*: ahorrarás tiempo de configuración eligiendo una plantilla de Notion que tenga galerías, cuadrículas, lista contraíble y mucho más incorporados

Accesibilidad: La inspiración puede surgir en cualquier momento, por lo que es importante que la plantilla de tablero de inspiración de Notion sea fácilmente accesible tanto en el escritorio como en el móvil

💡 Pro Insight: Según The State of Fashion, el diseño y el desarrollo de productos se encuentran entre los principales impulsores del valor de la IA generativa, ya que aproximadamente una cuarta parte de su valor potencial en la moda proviene de casos de uso en el diseño. Esto significa que los tableros de inspiración pronto podrían estar impulsados por la IA, con sistemas capaces de sugerir nuevas direcciones creativas para despertar nuevas ideas en tu equipo.

Plantillas gratuitas de tableros de inspiración de Notion

Estas son las mejores plantillas de moodboard de Notion que combinan estética y función.

Veamos qué incluye cada plantilla, sus funciones más destacadas y su uso ideal, para ayudarte a encontrar la más adecuada para tus proyectos creativos.

1. Plantilla de tablero de inspiración con diseño sencillo

La plantilla Simple Design Moodboard de Notion te ofrece un lienzo visual limpio para recopilar y presentar tus ideas de estilo en un único y práctico ubicación. Puedes añadir imágenes que capturen tus emociones y sensaciones para figura el estilo general. Además de elementos visuales, puedes añadir muestras tipográficas que ayuden a definir la personalidad y el tono de tu proyecto.

Y para asegurarte de que todo encaja en una paleta de color coherente, puedes incluso añadir muestras de color a la plantilla de Notion.

Por qué te encantará esta plantilla:

Activa la vista de galería como predeterminado/a, para que todas tus imágenes y elementos visuales aparezcan en una cuadrícula por la que puedes desplazarte

Permite el filtrado basado en etiquetas para mostrar rápidamente los elementos por tema (por ejemplo, «oscuro», «vintage», «minimalista»)

Proporciona compatibilidad con la carga directa de imágenes (desde tu ordenador o mediante URL) para que no tengas que cambiar de herramienta

Incluye un campo de notas por tarjeta para almacenar comentarios, enlaces o ideas enlazadas con cada imagen

✅ Ideal para: Equipos de branding o diseñadores creativos que desarrollan proyectos de identidad visual con color, fuente y estilos coherentes.

💡 Consejo profesional: cuando organices imágenes en un tablero de inspiración, no las coloques de forma aleatoria. Coloca las imágenes relacionadas más cerca unas de otras y deja las ideas menos interesantes en los bordes. Un estudio titulado «Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space» (Creación de tableros de inspiración con comentarios de los usuarios en el espacio conceptual) demostró que las herramientas pueden aprender de la forma en que los usuarios organizan las imágenes para sugerir mejores combinaciones. Incluso sin IA, este hábito ayuda a que tu tablero evolucione hacia una dirección creativa más clara.

2. Plantilla de tablero de inspiración

¿Quieres aprovechar la integración de Unsplash en Notion? La plantilla de tablero de inspiración lo hace posible. Elige entre miles de fotos de alta calidad y añádelas directamente a tu tablero. Úsala siempre que necesites un espacio visual para dar forma a tu dirección creativa, ya sea para un proyecto, un producto o una campaña. Su diseño visual y sus secciones limpias te permiten centrarte en crear el ambiente perfecto sin distracciones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Busca en la biblioteca integrada de Unsplash, con más de 950 000 imágenes gratuitas, directamente desde tu página de Notion.

Organiza los elementos visuales en categorías (lugar, tema o estilo) para mantener las ideas estructuradas.

Personaliza los diseños con vistas de galería o lista, dependiendo de cómo quieras mostrar los activos.

Etiqueta las entradas con etiquetas para filtrarlas rápidamente y navegar fácilmente por los proyectos.

✅ Ideal para: Equipos de marketing o gestores de marca que preparan imágenes para campañas o conceptos para eventos que requieren imágenes coherentes.

⚡ Archivo de plantillas: Una vez que hayas hecho el ajuste de tu tablero de inspiración de Notion, combínalo con plantillas para lluvia de ideas y convierte la inspiración en ideas y plan estructurados. Esto es lo que puedes hacer con ellas: Captura tus pensamientos desordenados durante la fase de ideación y organízalos visualmente.

Conecta las imágenes del tablero de inspiración con mapas mentales o diagramas de flujo para obtener un contexto más profundo.

Convierte tus chispas creativas en conceptos viables para campañas de marketing o diseños.

3. Plantilla de tablero de inspiración personal

Piensa en la plantilla del tablero de inspiración personal de Notion como tu álbum de recortes digital para organizar tus ideas aleatorias de inspiración. Puedes guardar imágenes o almacenar tus ideas, como notas rápidas, conceptos o bocetos, que te ayudarán al seguimiento de los pensamientos que hay detrás de tu inspiración.

Y cuando encuentres cosas de interés en la web (artículos, enlaces o recursos online), también puedes agregarlas, convirtiendo el tablero en una biblioteca de estilos y moods que crece todo el tiempo. Con el tiempo, se convierte en un archivo personal al que puedes volver cada vez que necesites inspiración nueva.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza galerías categorizadas para organizar la inspiración por temas, estados de ánimo o tipos de proyectos.

Recorta imágenes directamente de la web con Notion Web Clipper para guardarlas sin esfuerzo.

Ordena las entradas por etiquetas, fechas o filtros personalizados para recuperar rápidamente ideas específicas.

Cambia el tamaño de las tarjetas u oculta los títulos para crear una vista Tablero más visual y minimalista.

✅ Ideal para: Autónomos, estudiantes o aficionados que recopilan inspiración creativa diaria para proyectos personales o diarios visuales.

⭐ Bonificación: potencia tu capacidad para capturar la inspiración con Talk to Texto de ClickUp Brain MAX. A veces, las ideas surgen cuando estás lejos de la pantalla. Con Talk to Texto en ClickUp Brain Max, puedes dictar tus pensamientos al instante, describir una idea de diseño o hablar sobre un estado de ánimo que acabas de percibir en la vida real. En lugar de perder esa chispa, tus palabras se convierten en texto y se colocan directamente en tu entorno de trabajo. Desde allí, puedes enlazar esas notas a tu tablero de inspiración personal o al espacio del proyecto.

4. Plantilla de tablero de inspiración para marketing

Toda campaña sólida comienza con una visión clara. La plantilla de tablero de inspiración de marketing de Notion ofrece a los profesionales del marketing el lugar perfecto para definirla. La plantilla consolida todo, desde referencias visuales y pautas de diseño hasta temas generales, en un único hub organizado.

Por qué te encantará esta plantilla:

Recopila todas tus referencias creativas en galerías categorizadas para que las ideas de marketing y los activos de marca se mantengan organizados.

Clasifica la inspiración por temas, como lugar, producto o tipo de contenido.

Optimiza la colaboración permitiendo a tus compañeros de equipo añadir ideas y notas a galerías de uso compartido.

✅ Ideal para: Equipos de marketing o estrategas creativos que elaboran moodboards o tableros de inspiración para eventos, productos, campañas de marca y mucho más.

📚 Más información: Herramientas de software para la colaboración visual

5. Plantilla de tablero de visión para Año Nuevo

Un nuevo año significa nuevas metas, y la plantilla de tablero de visión de Año Nuevo te ayuda a convertir tus propósitos en realidad. Combina el seguimiento de metas con imágenes inspiradoras, lo que facilita correlacionar prioridades como la salud, las finanzas o el crecimiento personal.

Utiliza las etiquetas integradas para marcar el progreso y detectar patrones con mayor claridad. Los cronogramas muestran cómo se desarrolla cada meta semana a semana, lo que te ayuda a mantener un impulso constante. En conjunto, estas funciones mantienen la visibilidad de tus metas personales y las hacen atractivas, convirtiendo tus propósitos en un tablero interactivo que te motiva durante todo el año.

Por qué te encantará esta plantilla:

Establece metas en categorías como salud física, salud mental y finanzas personales.

Adjunta notas detalladas a cada meta para capturar ideas o pasos de acción que mantengan claro tu progreso.

Añade rastreadores o mini tableros de visión para supervisar los hitos de forma visual y mantener la motivación con una clara sensación de dirección.

✅ Ideal para: Personas que crean un tablero de visión orientado a metas para realizar seguimiento de sus propósitos de salud, estilo de vida y finanzas a lo largo del año.

👀 ¿Sabías que...? Los paneles de inspiración no son solo ayudas visuales. En la enseñanza del diseño, también se han utilizado como herramientas de investigación para: Comprueba la resonancia emocional mostrando si las imágenes evocan los sentimientos deseados en los espectadores.

Provoca el debate, proporcionando a los estudiantes y equipos un punto de referencia de uso compartido para debatir ideas y cuestionar supuestos.

Añade temas agrupados para que los patrones sean más claros y las direcciones de diseño sean más fáciles de definir. En resumen, son instrumentos tanto creativos como analíticos.

6. Plantilla de tablero de visión para la manifestación de metas y vida

La plantilla «Tablero de visión para la manifestación de metas y vida» está diseñada como un hub motivacional donde los sueños se convierten en pasos tangibles. Va más allá de las imágenes estáticas al entretejer poderosas afirmaciones que refuerzan la confianza y la concentración cada vez que revisas tu tablero.

También puedes añadir citas que te motiven en los momentos difíciles y te ayuden a mantener una actitud positiva.

Además, el espacio para visiones personales te ayuda a trazar un mapa de lo que significa el éxito en diferentes áreas de la vida, lo que te permite tener una visión más clara del panorama general. Para que todo sea viable, la plantilla enlaza estas inspiraciones con pasos prácticos, creando un equilibrio entre la motivación y la responsabilidad.

Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza tus visiones en categorías claras que abarquen tu carrera profesional, tu estilo de vida o tu crecimiento personal.

Realiza un seguimiento del progreso con diseños basados en objetivos que muestran el avance hacia los hitos.

Personaliza los tableros con imágenes que reflejen tus aspiraciones o hábitos diarios.

✅ Ideal para: Personas que practican el establecimiento de objetivos y la manifestación y que desean un espacio diario para visualizar sus sueños y alinear sus hábitos diarios con el éxito a largo plazo.

👀 ¿Sabías que...? Una investigación realizada mediante una evaluación ecológica momentánea de 14 días reveló que las personas que presentan un mayor sentido de propósito en la vida experimentan menos estrés momentáneo en su día a día. Un tablero de visualización que se alinea con tus metas y propósitos no solo te inspira, sino que también puede contribuir a una mentalidad más tranquila y centrada.

7. Plantilla de tablero de notas adhesivas

Colores vivos, ideas rápidas y claridad instantánea: esa es la sensación que te transmitirá la plantilla de tablero de notas adhesivas de Notion. Transforma unas simples notas adhesivas en un tablero digital donde cada detalle encuentra su lugar.

Las ideas se pueden capturar en el momento en que surgen, lo que proporciona un espacio seguro para explorar tu creatividad. Puedes utilizar esta sencilla plantilla tanto para uso personal como profesional. Cada nota es como una mini tarjeta de tareas que puedes mover, lo que la hace práctica y visualmente atractiva.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea notas adhesivas ilimitadas para capturar todo, desde tareas diarias hasta recordatorios rápidos e ideas pasajeras.

Organiza tus notas por categorías, como tareas, compras, enlaces o ideas personales.

Código cada nota con color para facilitar su reconocimiento y mejorar la claridad visual.

Reorganiza las notas con la función de arrastrar y soltar para adaptarlas a las prioridades cambiantes.

✅ Ideal para: Profesionales ocupados, estudiantes o equipos que gestionan tareas diarias o sesiones de brainstorming de forma visual.

💡 Consejo profesional: Anotar ideas es solo el primer paso. La magia ocurre cuando se ejecutan. Con ClickUp Brain, puedes convertir instantáneamente tus notas preliminares en elementos. Solo tienes que resaltar una idea en forma de nota adhesiva en tu documento o tarea y dar una indicación a Brain para que la convierta en una lista de pendientes, añada fechas de límite o incluso esboce los siguientes pasos. Tus chispas de creatividad se convertirán en tareas organizadas y fáciles de seguir que podrás llevar a cabo. Crea una lista de pendientes junto a tus notas con ClickUp Brain.

8. Plantilla de lista de control para la planificación del guion gráfico

Las grandes historias no son resultado de la casualidad. Se planifican, se estructuran y se perfeccionan antes de dar el primer paso.

La plantilla de lista de control para la planificación del guion gráfico actúa como un compañero de producción, guiándote a través de todas las fases de la creación del guion gráfico, desde la figura del arco narrativo hasta el correlacionar de los requisitos técnicos. Con listas de control detalladas y secciones estructuradas, ayuda a transformar ideas creativas abstractas en un plan claro y viable, listo para su ejecución.

Por qué te encantará esta plantilla:

Define las bases de tu proyecto con una lista de control guiada para la preproducción

Organiza las tareas a lo largo del proceso narrativo para que la escritura, el trabajo con los personajes y los detalles de diseño alcancen el progreso en sincronía

Planifica con antelación todo lo que necesitas para tu producción, desde los recursos esenciales hasta los pasos de cumplimiento, para que el proceso se desarrolle sin problemas

Soporte la posproducción con pasos estructurados para pulir y distribución

✅ Ideal para: Creadores de contenido, productores de vídeo y equipos de marketing que gestionan guiones gráficos para películas o campañas de vídeo de marca

📮 ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre con estas brillantes ideas después? Aquí es donde necesitas un asistente basado en IA, como ClickUp Brain, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de brainstorming en tareas viables. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo, que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

9. Plantilla de diario

La plantilla Daily Journal Template de Notion es un espacio sencillo para dejar notas de tus pensamientos y reflexiones cada día. Incluye indicaciones bien pensadas que te guían en la redacción y facilitan el inicio del diario.

Las indicaciones de gratitud, por ejemplo, te animan a hacer una pausa y reconocer los aspectos positivos de tu vida, por pequeños que sean. Las indicaciones de afirmación te ayudan a establecer un tono de confianza y optimismo para el día que tienes por delante. La sección de momentos destacados del día te ofrece un espacio para anotar momentos clave, logros o éxitos productivos, transformando los días normales en registros significativos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los estados de ánimo a lo largo del tiempo para identificar patrones emocionales y tendencias de bienestar

Organiza tus listas de pendientes por día, semana o mes para crear un hábito de diario estructurado

Genera (elaboración de) informes por categoría o cronograma para visualizar el crecimiento y el progreso

✅ Ideal para: Personas que desean crear un diario consciente para equilibrar y mejorar su productividad mediante la autorreflexión y la conciencia emocional

💡 Consejo profesional: aunque la plantilla de diario te ofrece una forma estructurada de registrar tus pensamientos y realizar un seguimiento de tu progreso, también puedes explorar aplicaciones de diario digital específicas si deseas mayor flexibilidad. Estas apps, aplicación, suelen incluir funciones como seguimiento de hábitos, registros de estado de ánimo, recordatorios e incluso indicaciones guiadas para facilitar la redacción del diario.

10. Plantilla Moodboard 2.0

La plantilla Moodboard 2.0 de Notion lleva la idea del tablero de inspiración un paso más allá al combinar la inspiración visual con el contexto del proyecto. Te ofrece espacio para recopilar referencias creativas y, al mismo tiempo, definir para quién es el trabajo, cuáles son las metas y cómo se establece la conexión (a internet) entre todo.

El resultado es un tablero que no solo captura la apariencia y la esencia de un proyecto, sino que también lo enlaza directamente con la estrategia, lo que facilita la ejecución de las ideas.

Por qué te encantará esta plantilla:

Reúne todas tus referencias creativas en un solo lugar, desde imágenes y color hasta ideas de diseño

Haz seguimiento de las notas adicionales, referencias e inspiración que refuercen tu dirección

Visualiza tanto el estado de ánimo creativo como el briefing estratégico uno al lado del otro para obtener una vista completar

✅ Ideal para: Equipos creativos o jefes de proyecto que necesitan un tablero visual que combine la inspiración con la estrategia del proyecto

⚡ Archivo de plantillas: A veces, un tablero de inspiración no es suficiente. También necesitas hacer la conexión (a internet) de ideas, temas y conceptos de forma estructurada. Ahí es donde las plantillas de mapas conceptuales pueden ayudarte: Visualiza las relaciones entre las ideas, no te limites a recopilarlas

Organiza tus pensamientos en grupos que revelen conexiones ocultas

Crea una base clara para la lluvia de ideas, la estrategia o la investigación

Límites de Notion

Notion es potente y flexible, pero muchos usuarios señalan las desventajas reales de la plataforma. A continuación se enumeran algunas de las limitaciones más citadas, recopiladas de G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice y otras plataformas de reseñas:

Rendimiento lento o retrasos en páginas con bases de datos grandes, especialmente cuando se trabaja con IA o se incrusta contenido pesado

Curva de aprendizaje pronunciada al intentar dominar los enlaces y los diseños complejos como principiante

dificultades con las hojas de cálculo*, ya que la compatibilidad con fórmulas y grandes conjuntos de datos es limitada en comparación con Excel o Hojas de cálculo de Google

Acceso offline limitado , ya que muchas funciones no funcionan de forma fiable sin conexión (a internet)

Falta de integraciones, ya que la conexión con aplicaciones de terceros no tiene la misma extensión que la de algunos competidores.

En palabras de un usuario de Notion, los obstáculos para la personalización son:

Notion puede resultar tedioso para los usuarios que no tienen paciencia para el código. Incluso con las plantillas disponibles, se necesita pensamiento crítico para adaptarlas a tus propias necesidades.

Notion puede resultar tedioso para los usuarios que no tienen paciencia para escribir código. Incluso con las plantillas disponibles, se necesita pensamiento crítico para adaptarlas a tus propias necesidades.

Y si hablamos de la complejidad de las plantillas, un usuario de Reddit nota:

La mayoría de las plantillas son tan sencillas que podrías haberlas creado tú mismo, o tan recargadas que acabas eliminando la mitad de las funciones.

La mayoría de las plantillas son tan sencillas que podrías haberlas creado tú mismo, o tan recargadas que acabas eliminando la mitad de las funciones.

Plantillas alternativas de Notion

Una de las mayores frustraciones que los diseñadores experimentan en las encuestas es la «pérdida de flujo de trabajo », es decir, perder el contexto al cambiar de herramienta o volver a importar recursos solo para que los proyectos sigan adelante.

Ahí es donde ClickUp destaca como la solución definitiva.

A menudo considerada una de las mejores alternativas a Notion, ClickUp no solo resuelve estas fugas en el flujo de trabajo, sino que también lleva los paneles de inspiración un paso más allá al integrarlos directamente con la planificación de proyectos, la gestión de tareas y la colaboración.

Un crítico de G2 lo resume así:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable y flexible que es. Puedo configurarlo exactamente como quiero, ya sea utilizando simples listas de tareas o creando flujos de trabajo detallados con automatizaciones, dependencias y paneles. Mantiene todo en un solo lugar (proyectos, documentos, comunicaciones e incluso control de tiempo), por lo que no necesito saltar entre múltiples herramientas.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable y flexible que es. Puedo configurarlo exactamente como quiero, ya sea utilizando simples listas de tareas o creando flujos de trabajo detallados con automatizaciones, dependencias y paneles. Mantiene todo en un solo lugar (proyectos, documentos, comunicaciones e incluso control de tiempo), por lo que no necesito saltar entre múltiples herramientas.

Aquí tienes las mejores plantillas de tableros de inspiración de ClickUp, que son alternativas prácticas y organizadas a las plantillas de Notion.

Plantilla de tablero de inspiración de ClickUp

Visualiza la interfaz de usuario/experiencia de usuario, los iconos, el color y las fuentes con la plantilla de tablero de inspiración de ClickUp.

A diferencia de los tableros estáticos, la plantilla de tablero de inspiración de ClickUp crea un espacio interactivo donde las ideas pueden convertirse en planes reales. Creada dentro de ClickUp Pizarra, va más allá de simplemente fijar imágenes. Puedes reunir iconos, color, sitios web y fuentes en un lienzo digital para crear una guía visual clara.

Lo que lo hace especial es la fluidez con la que establece la conexión entre la creatividad y la acción. El tablero sirve como hub de inspiración, pero también se enlaza directamente con las funciones de gestión de proyectos de diseño de ClickUp, lo que te permite convertir las decisiones en tareas sin interrumpir el flujo de trabajo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza mapas mentales, bloques de texto y referencias directamente en el tablero para establecer la conexión entre ideas dispersas y convertirlas en direcciones creativas coherentes.

Pasa sin problemas de la lluvia de ideas a la ejecución del proyecto con tareas de ClickUp para la asignación de tareas, prioridad y plazos.

Organiza tu inspiración en secciones claras que facilitan la coordinación de las decisiones de diseño antes de que los proyectos pasen a la fase de producción.

✅ Ideal para: diseñadores gráficos o equipos de producto que figuran una identidad visual que pasa con fluidez del concepto a la ejecución.

⚡ Archivo de plantillas: Los tableros de inspiración de ClickUp cobran vida en las pizarras blancas, lo que te ofrece un espacio para intercambiar ideas, planificarlas y colaborar en tiempo real. Si quieres ir más allá de lo visual, estas plantillas de pizarra blanca incluyen diseños listos para usar para: Correlaciona los recorridos de los usuarios o los flujos creativos directamente en un lienzo de uso compartido.

Colabora con tus compañeros de equipo utilizando notas adhesivas, figuras y conectores.

Convierte las ideas surgidas en una lluvia de ideas en tareas viables de ClickUp al instante. ▶️ ¿Quieres verlo en acción? Mira este vídeo para aprender cómo funcionan las pizarras de ClickUp y experimenta de primera mano cómo crear y colaborar de forma visual.

📚 Más información: Cómo utilizar la gestión de proyectos con Bullet Journal para mantenerte al día

2. Plantilla de tablero de visión de ClickUp

Haz que tu mercado objetivo sea más fácil de entender al correlacionarlo con la plantilla de tablero de visión de ClickUp.

La claridad suele ser lo más difícil de conseguir al crear un producto, y ahí es donde entra en juego la plantilla de tablero de visión de ClickUp. Proporciona a los equipos una vista compartida del panorama general, convirtiendo los criterios de éxito en responsabilidades claras, para que las metas empresariales sigan siendo siempre el centro de atención.

El resultado es una hoja de ruta visual que alinea a todos y da a los responsables de la toma de decisiones la confianza necesaria para seguir adelante.

Para que sea aún más potente, puedes combinar el tablero con ClickUp Docs. Este espacio colaborativo te permite ampliar tu visión con detalle añadiendo tiras, utilizando divisores e incluso enlazando tareas directamente dentro del documento. Juntos, garantizan que tu visión no sea solo visual, sino que también quede documentada y lista para que todo el equipo la ponga en práctica.

Crea declaraciones de visión impactantes de forma colaborativa dentro de ClickUp Documento.

Por qué te encantará esta plantilla:

Traduce conceptos de alto nivel en categorías claras que faciliten la colaboración, desde esbozar la visión hasta definir las metas y las necesidades del público.

Deja que tu equipo realice trabajo directamente en el tablero asignando tareas, compartiendo actualizaciones y añadiendo archivos multimedia.

Utiliza las funciones de priorización integradas para evaluar qué ideas de productos son más importantes, priorizar tu trabajo y decidir cuáles deben seguir adelante.

Enlaza tu tablero de visión con las herramientas de planificación de ClickUp, como documentos y pizarras, para que la lluvia de ideas evolucione de forma natural hacia la ejecución.

✅Ideal para: Equipos de producto y emprendedores que desean alinear su visión, sus metas de comunicación y su ejecución

📚 Más información: El mejor software de pizarra blanca para la colaboración

3. Plantilla de pizarra ClickUp Vision

Planifica con claridad y establece el rumbo adecuado para tu próximo proyecto con la plantilla ClickUp Vision Pizarra

La plantilla ClickUp Vision Pizarra está diseñada para equipos que prefieren un enfoque altamente visual e interactivo para la lluvia de ideas y el plan.

A diferencia de la plantilla ClickUp Vision Board, que proporciona una hoja de ruta visual estructurada para alinear metas y responsabilidades, la plantilla Pizarra es un lienzo en blanco para que las ideas tengan un flujo libre.

Puedes correlacionar ideas, mover elementos y perfeccionarlos con los miembros de tu equipo. La plantilla también incluye secciones para la visión, la audiencia, las necesidades, el producto y las metas. Si bien te da pistas sobre qué añadir, también deja espacio para la creatividad y la iteración.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza trabajo en equipo en tiempo real, ya sea en la misma ubicación o a distancia, fomentando debates dinámicos

Añade o ajusta iconos, imágenes y estilos para reflejar la identidad única de tu marca

Usa compartido de comentarios directamente en el tablero para capturar la perspectiva de cada departamento

Exporta como PDF o póster físico para sesiones de brainstorming offline y talleres en equipo

✅ Ideal para: Equipos que desean combinar la creatividad con el establecimiento de metas estructurado y valoran la flexibilidad de una pizarra digital

⭐ Bonificación: Automatiza los flujos de trabajo de diseño con los agentes de piloto automático preconfigurados de ClickUp. Gestionar los bucles de retroalimentación y las aprobaciones puede llevar más tiempo que el propio trabajo de diseño. Con los agentes autopilot preconfigurados de ClickUp, puedes automatizar pasos repetitivos, como mover tareas a «Revisión» cuando se añade retroalimentación, notificar a las partes interesadas cuando se aprueba una maqueta o crear tareas de seguimiento después del lanzamiento. Mantén tu tablero de diseño en movimiento sin necesidad de actualizaciones manuales constantes. Deja que tu equipo se centre en la creatividad. Para configurar tu primer agente, mira este vídeo.

4. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Transforma conceptos básicos en historias impactantes con la plantilla de guion gráfico de ClickUp

En pocas palabras, un guion gráfico es un tablero de inspiración con estructura. No solo captura el aspecto y la esencia de tu idea, sino también cómo tiene un flujo de un momento a otro. La plantilla de guion gráfico de ClickUp te ofrece un lienzo visual para correlacionar tus conceptos fotograma a fotograma, lo que facilita alinear el «estado de ánimo» creativo con el flujo real de acciones o eventos.

Además, con la facilidad de arrastrar y soltar y los múltiples marcos, transforma el proceso creativo en algo colaborativo y fácil de gestionar.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide tu narrativa o proyecto en escenas o pasos distintos, haciendo que las ideas complejas sean más fáciles de digerir

Captura notas del guion, diálogos de los caracteres y acciones en pantalla directamente en cada fotograma

Reorganiza o duplica escenas para refinar el ritmo y ajustar el flujo de tu narrativa a medida que evoluciona

Usa compartido de guiones gráficos con tu equipo para recabar opiniones en tiempo real y garantizar la coordinación en cada fase

✅ Ideal para: Cineastas, profesionales del marketing y equipos de empresa que necesitan un guion gráfico estructurado para alinear la visión y la ejecución del proyecto

⚡ Archivo de plantillas: Utiliza estas plantillas gratis de guiones gráficos para poner orden en tus ideas. Te ayudarán a plasmar la inspiración de tu tablero de inspiración en una secuencia clara que todo el equipo podrá seguir con facilidad.

5. Plantilla de esquema de historia de ClickUp

Planifica, organiza y realiza un seguimiento de cada capítulo de tu historia con la plantilla de esquema de historia de ClickUp

Un tablero de inspiración puede capturar la esencia de tu proyecto, pero ¿qué pasa después? La plantilla ClickUp Story Outline es donde conviertes esa energía visual en una historia o hoja de ruta concreta. Actúa como un puente entre la inspiración y la ejecución.

Por ejemplo, si tu tablero de inspiración destaca temas para una campaña de marca, puedes correlacionar esas ideas en capítulos, escenas o fases utilizando esta plantilla, asegurándote de que no se pase por alto ningún detalle.

Por qué te encantará esta plantilla:

Mantén un tablero de carácter o personalidades junto con elementos visuales, ideal para campañas de marketing o proyectos de narración

Utiliza la vista Tablero Kanban para ver cómo se desarrolla tu narrativa desde múltiples ángulos

Utiliza el seguimiento del progreso codificado por color para identificar qué partes de tu campaña o historia están completadas y qué partes aún necesitan desarrollo

✅ Ideal para: Creadores de contenido y estrategas que desean transformar la inspiración de los paneles de inspiración en campañas estructuradas o planes de ejecución paso a paso

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas para organizar tus ideas

6. Plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp

Visualiza cómo interactúan los usuarios con tu producto con la plantilla ClickUp User Story Mapping.

Cuando se hacen lluvias de ideas o se correlacionan flujos creativos, es fácil perder de vista cómo se conecta todo. La plantilla ClickUp User Story Mapping convierte los pensamientos desorganizados en un viaje visual estructurado. Con esta plantilla, puedes agrupar tus ideas paso a paso, como si estuvieras organizando un tablero de inspiración, pero centrándote en la trayectoria del usuario. Esto hace que sea más fácil ver cómo las funciones, las ideas o las decisiones de diseño afectan a la experiencia general.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide proyectos complejos en secciones más pequeñas y manejables utilizando los Campos personalizados de ClickUp para personajes, metas o problemas.

Úsalas como fuente de información veraz, manteniendo todas las historias e ideas en una vista centralizada.

Visualiza el impacto de las funciones o los elementos creativos paso a paso en la vista Mapa.

✅ Ideal para: Equipos, gerentes o especialistas en marketing que desean un espacio estilo tablero de inspiración para correlacionar los recorridos de los usuarios y conectar las ideas de diseño con el comportamiento real de los clientes.

7. Plantilla de tablero de diseño de ClickUp

Utiliza la plantilla ClickUp Design Board para realizar un seguimiento de las fases de diseño, las aprobaciones, las prioridades y las revisiones a lo largo del cronograma de tu proyecto.

Los proyectos de diseño rara vez siguen un camino recto: las ideas evolucionan, los comentarios cambian de dirección y la inspiración sigue cambiando. La plantilla ClickUp Design Board está diseñada para capturar ese flujo y mantenerlo organizado.

Puedes recopilar referencias creativas y, al mismo tiempo, realizar seguimiento de cómo avanzan a lo largo de cada fase del proceso de diseño. Las imágenes de la marca, las maquetas, los comentarios y las aprobaciones están enlazadas en un solo tablero, lo que facilita el seguimiento de cada paso.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide el proceso de diseño en fases: briefing, branding, diseño, lanzamiento y feedback.

Realiza un seguimiento de las aprobaciones y revisiones con marcadores de estado claros (pendiente, aprobado, revisión).

Utiliza tableros de estilo Kanban para agrupar tareas de diseño y visualizar el progreso.

Añade comentarios, enlaces y archivos multimedia directamente a las tareas para una colaboración fluida.

✅ Ideal para: Equipos creativos, gestores de marca y diseñadores autónomos que desean un sistema de moodboards estructurado para gestionar y realizar un seguimiento de los proyectos de diseño de principio a fin.

Convierte la inspiración del tablero de inspiración en proyectos reales con ClickUp.

Las plantillas de tableros de inspiración de Notion son útiles cuando solo quieres un tablero sencillo para recopilar ideas. Pero las complejidades de la personalización son un fastidio.

Ahí es donde las plantillas de ClickUp marcan la diferencia. Son fáciles de usar para principiantes. Solo tienes que introducir tu información para empezar.

Combinan creatividad y estructura, por lo que tus moodboards no se quedan solo en inspiración, sino que se convierten en planes viables. Con vistas flexibles, tableros listos para usar y funciones de colaboración, ClickUp te ayuda a pasar de la lluvia de ideas a la ejecución sin esfuerzo.

Si quieres una herramienta completa para crear moodboards que también gestione el trabajo que hay detrás, ¡regístrate hoy mismo en ClickUp!