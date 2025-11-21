15 plantillas gratuitas de requisitos de CRM para agilizar la selección

Elegir el CRM adecuado puede resultar abrumador. Con tantos proveedores, funciones clave y modelos de precios, es fácil perder el seguimiento de lo que realmente necesita su empresa.

Por eso, utilizar una plantilla clara de requisitos de gestión de relaciones con los clientes es el paso más inteligente. Mantiene su proceso de selección centrado en las necesidades reales de su empresa, y no en conjeturas o exageraciones.

En esta guía, explicaremos qué es lo que hace que una plantilla de requisitos de CRM sea sólida y también compartiremos una lista de plantillas gratuitas y listas para usar que puede descargar hoy mismo.

Estas plantillas le ayudarán a avanzar más rápido y a tomar una decisión sobre CRM con confianza y bien informada.

📌 ¿Sabías que...? La mala calidad de los datos es extremadamente costosa. Según «Estado de la gestión de datos CRM 2024 »: El 31 % de los administradores de CRM afirman que los datos erróneos consumen al menos el 20 % de los ingresos anuales.

El 24 % afirma que menos de la mitad de sus datos CRM son precisos o completados. Conclusión: La limpieza periódica de datos (validación, deduplicación y enriquecimiento) protege directamente sus resultados financieros.

Las mejores plantillas de requisitos de CRM de un vistazo

Aquí tiene una comparación rápida para empezar:

¿Qué son las plantillas de requisitos de CRM?

Las plantillas de requisitos de gestión de relaciones con los clientes son listas de control o documentos que utilizan las empresas para definir y organizar las funciones y funcionalidades específicas que necesitan en un software CRM. Las plantillas se utilizan como guía para seleccionar, desarrollar o implementar una solución CRM, ya que describen los componentes clave del CRM y sus prioridades. Una plantilla garantizará que el sistema CRM elegido se ajuste a las necesidades y metas únicas de su empresa.

Si está explorando cómo la IA puede transformar los procesos de atención al cliente, eche un vistazo al vídeo que aparece a continuación, en el que se muestran formas prácticas de utilizar la IA para aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente:

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de requisitos de CRM?

Una buena plantilla para recopilar los requisitos de CRM mantiene su proceso de selección de CRM claro y alineado con sus metas empresariales. Para que sea eficaz, primero debe identificar lo que realmente necesita de un sistema CRM.

Aquí tiene una práctica lista de control de requisitos de CRM que puede utilizar para elegir el CRM adecuado para las necesidades de su empresa:

Alineación empresarial : defina sus objetivos empresariales, identifique los retos que deben resolver las soluciones CRM y destaque las métricas clave para medir el éxito.

Funciones básicas de CRM : describa : describa las funciones esenciales de CRM en equipo de ventas, marketing y servicio al cliente, como funciones de gestión de clientes potenciales, funciones de automatización, seguimiento de la satisfacción del cliente e (elaboración de) informes avanzados, al tiempo que especifica las necesidades específicas de cada departamento para los usuarios de CRM.

Integraciones : lista los sistemas con los que debe conectarse su CRM (por ejemplo, correo electrónico, ERP, CDP) y describa los métodos de sincronización preferidos para un flujo de datos fluido y una adopción más rápida por parte de los usuarios.

Requisitos técnicos : incluya preferencias de implementación (nube/local), estándares de seguridad de datos, acceso a API y capacidades de personalización que se adapten a su infraestructura de TI.

Migración y seguridad de los datos : especifique cómo se deben migrar los datos de los clientes existentes, con garantías para la protección de los datos y el cumplimiento normativo.

Presupuesto y cronograma : establezca parámetros presupuestarios realistas, preferencias de licencia y cronogramas de puesta en marcha para orientar la planificación.

Criterios de evaluación: establezca un : establezca un criterio de evaluación de CRM para comparar proveedores, incluyendo puntuación de demostraciones, referencias y documentación de compatibilidad para la toma de decisiones.

📚 Más información: Guía definitiva para la planificación de la gestión de requisitos

Plantillas gratuitas de requisitos de CRM

Hemos seleccionado las mejores plantillas gratuitas de requisitos de CRM, que abarcan desde listas de control de funciones y necesidades de integración hasta la planificación del presupuesto y la evaluación de proveedores. Estas plantillas le proporcionarán una sólida ventaja inicial y le ahorrarán horas de trabajo manual.

Sin embargo, una plantilla por sí sola no garantiza resultados. También necesita un sistema que aclare los requisitos de su empresa, simplifique las comparaciones y permita realizar un seguimiento de sus decisiones en tiempo real.

ClickUp es un sistema de gestión de proyectos que facilita la personalización de estas plantillas, la colaboración con su equipo en tiempo real y el seguimiento de todo el proceso de selección de CRM en múltiples vistas (lista, tablero, calendario, tabla; lo que mejor le convenga).

¡Empecemos!

1. Plantilla de CRM de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Tome el control de cada fase del recorrido del cliente con la plantilla CRM de ClickUp.

La plantilla ClickUp CRM simplifica la forma de captar clientes potenciales, gestionar acuerdos y establecer relaciones a largo plazo con los clientes. Le ofrece un único entorno de trabajo para supervisar todas las fases de su ciclo de ventas, desde la calificación de clientes potenciales hasta el seguimiento de oportunidades y el mantenimiento de cuentas de clientes.

Lo que lo hace destacar es la flexibilidad para personalizar los flujos de trabajo y adaptarlos a su proceso de equipo de ventas exacto. Con diseños intuitivos y automatizaciones integradas, la plantilla le ayuda a reducir las tareas manuales, mantiene su canal de ventas organizado y le ofrece claridad sobre la situación de cada acuerdo.

Por qué le gustará:

Organice las transacciones con estados personalizados , etiquetas de prioridad y carpetas de tareas específicas para cada cliente.

Realice un seguimiento de las oportunidades por estado en las vistas del proceso de ventas, la lista y las asignaciones.

Genere previsiones y conocimientos utilizando los Campos personalizados de ClickUp , como el valor del acuerdo, la fase y el porcentaje de probabilidad.

✅ Ideal para: Equipos de marketing y equipo de ventas que desean un CRM personalizado y todo en uno dentro de ClickUp para optimizar el seguimiento de las transacciones y aumentar la participación de los clientes.

📚 Más información: Cómo crear una base de datos CRM para atender mejor a sus clientes

2. Plantilla de requisitos del sistema ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Defina el alcance, documente las funciones y correlacione las necesidades de los usuarios con la plantilla de requisitos del sistema ClickUp.

Si no quieres perderte en la complejidad de documentar los requisitos de CRM, la plantilla de requisitos del sistema ClickUp es perfecta para ti. Proporciona un marco ya preparado en el que todo, como los objetivos empresariales, el alcance, las funciones de CRM, los requisitos del usuario y los detalles de aprobación, está perfectamente organizado.

La plantilla simplifica las cosas: solo tiene que rellenar los campos o celdas de la tabla designados y tendrá listo un documento completado con los requisitos. De forma predeterminada, incluye cinco secciones estructuradas: resumen de requisitos, descripción general, funciones del sistema y requisitos del usuario, convención de documentos y recursos. Esto facilita la captura del porqué, el qué y el cómo de su sistema CRM.

Por qué le gustará:

Defina las funciones y requisitos específicos del CRM, incluidas las necesidades de función y las especificaciones de UX/UI.

Incluya requisitos no funcionales, como presupuesto, recursos y participación del equipo.

Realice un seguimiento de las métricas clave, colabore con su equipo y actualice el documento a medida que avanza el proyecto.

✅ Ideal para: gestores de proyectos, analistas de empresas y equipos de desarrollo que desean una plantilla SRS estructurada y lista para usar que equilibre la exhaustividad con la flexibilidad.

📌 Añádalo a sus favoritos: Una documentación clara es la base para una implementación exitosa del CRM. Si desea ir más allá de las plantillas y aprender a estructurar los requisitos desde cero, consulte nuestra guía sobre cómo redactar un documento de requisitos de software. En ella se describen las buenas prácticas, las secciones que debe incluir y consejos para que sus requisitos sean fáciles de seguir y aplicables.

3. Plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de los requisitos del proyecto, desde la investigación hasta la aprobación, con la plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp.

Antes de confirmar una nueva gestión de proyectos CRM, hay un paso fundamental: determinar exactamente qué necesita su empresa del sistema. La plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp está diseñada para ayudarle a aprovechar ese momento, convirtiendo las conversaciones dispersas sobre funciones, integraciones y flujo de trabajo en un plan claro y fácil de seguir.

La plantilla incluye tres vistas clave: una lista de requisitos para capturar todos los detalles, un tablero de etapas de aprobación estilo Kanban para realizar el seguimiento de las revisiones de las partes interesadas y un diagrama de Gantt para visualizar los cronogramas y las dependencias.

Puede crear tareas y subtareas en la vista Lista para especificar los requisitos de CRM, como el seguimiento de clientes potenciales, la automatización del marketing o la elaboración de informes comerciales, con columnas para los propietarios, los plazos, el progreso y los resultados.

Por qué le gustará:

Realice un seguimiento visual del progreso de los requisitos de CRM mediante barras de progreso calculadas automáticamente.

Clasifique los elementos como requisitos de función, requisitos no funcionales o aportaciones de las partes interesadas.

Personalice las columnas, los desplegables y los criterios de clasificación de manera personalizada para que se adapten a su flujo de trabajo de evaluación.

✅ Ideal para: gestores de proyectos, analistas de negocios y equipos de selección de CRM que necesitan una plantilla estructurada y lista para usar para recopilar, validar y priorizar los requisitos de CRM antes de la evaluación de los proveedores.

⚡ Archivo de plantillas: Si su equipo trabaja en sprints e iteraciones, los documentos de requisitos tradicionales pueden resultar demasiado rígidos. Ahí es donde las plantillas de recopilación de requisitos ágiles le ayudan a capturar historias de usuarios, criterios de aceptación y elementos pendientes en un formato flexible y colaborativo, perfecto para equipos ágiles que gestionan proyectos CRM.

4. Plantilla de mejora de procesos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Esboza, correlaciona y optimiza los flujos de trabajo con la plantilla de mejora de procesos de ClickUp.

La plantilla de mejora de procesos de ClickUp le ayuda a perfeccionar los flujos de trabajo de CRM identificando ineficiencias y convirtiéndolas en procesos claros y repetibles. Ya sea para realizar seguimiento de cómo avanzan los clientes potenciales a través de su canalización o para detectar retrasos en el soporte al cliente, esta plantilla le guía a través de la documentación de objetivos, el correlacionar de pasos y la mejora del flujo.

Además, con la edición en tiempo real, las tareas integradas y la integración con ClickUp Whiteboards, puede correlacionar visualmente sus procesos de CRM, asignar propietarios y realizar un seguimiento de las mejoras, lo que facilita la coordinación de los equipos y ofrece una experiencia más fluida al cliente.

Por qué le gustará:

Desarrolle estrategias de CRM mediante la lluvia de ideas sobre soluciones y la comparación de las buenas prácticas.

Supervise los resultados mediante indicadores clave de rendimiento (KPI), bucles de retroalimentación y ajustes para un progreso continuo.

Comunique las actualizaciones con documentación, formación y coordinación entre las partes interesadas.

✅ Ideal para: Equipos y gerentes que desean una forma estructurada y colaborativa de diagnosticar ineficiencias y convertir la mejora de los procesos en resultados medibles y aplicables.

🎯 Ventaja de ClickUp: Definir y gestionar los requisitos de CRM a menudo implica demasiado trabajo manual: recopilar información de diferentes equipos, coordinar a las partes interesadas, documentar las necesidades y preparar (elaboración de) informes de evaluación. Con la IA contextual, ClickUp Brain unifica su proceso de requisitos de CRM al recopilar todo el contexto relevante, incluidas sus tareas, chats, documentos, metas y calendarios, y establecer la conexión entre ellos en un único entorno de trabajo inteligente. Así es como ClickUp Brain añade valor a los requisitos de CRM: Simplifica la admisión: utiliza formularios y automatizaciones basados en IA para recopilar las aportaciones de las partes interesadas de forma rápida y coherente.

Acelera la ejecución: Deja que Brain genere automáticamente borradores de requisitos, los clasifique por prioridad y te sugiera posibles lagunas que podrías pasar por alto.

Optimiza la elaboración de informes: crea al instante resúmenes de requisitos pulidos, tablas comparativas de proveedores de CRM o informes de evaluación. Utilice ClickUp Brain para generar una lista de control de requisitos de CRM, organizada por categorías y aportaciones del equipo.

📚 Más información: Las mejores herramientas de gestión de requisitos

5. Plantilla de propuesta de valor de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree propuestas de valor claras y convincentes con la plantilla de propuesta de valor de ClickUp.

Una propuesta de valor sólida es la base de toda estrategia de CRM exitosa. Define por qué su solución es importante, en qué se diferencia y qué impacto tiene en los clientes. Sin ella, incluso el CRM con más funciones puede parecer genérico y no conectar con los usuarios.

La plantilla de propuesta de valor de ClickUp le ofrece un espacio estructurado para correlacionar los trabajos, las dificultades y las ganancias de los clientes, y enlazarlos directamente con las funciones y ventajas de su CRM. Puede priorizar los mensajes más impactantes, colaborar con su equipo en tiempo real e identificar las deficiencias en la adaptación al mercado antes de que se conviertan en obstáculos.

Por qué le gustará:

Aclare los elementos fundamentales de su propuesta de valor para la adopción y el intento correcto del CRM.

Mantenga los mensajes centrados en el cliente y basados en puntos débiles reales, no en afirmaciones vagas.

Fomente la iteración con un ciclo continuo de redacción, comentarios y perfeccionamiento.

✅ Ideal para: equipos de proyectos de CRM, responsables de marketing y partes interesadas que necesitan un marco claro y colaborativo para definir y perfeccionar su propuesta de valor.

📮 Información de ClickUp: Solo el 12 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan funciones de IA integradas en paquetes de productividad. Este bajo nivel de adopción sugiere que las implementaciones actuales pueden carecer de la integración contextual y fluida que impulsaría a los usuarios a abandonar sus plataformas de conversación independientes preferidas. Por ejemplo, ¿puede la IA ejecutar un flujo de trabajo de automatización basándose en una indicación de texto sin formato del usuario? ¡ClickUp Brain puede hacerlo! La IA está profundamente integrada en todos los aspectos de ClickUp, incluyendo, entre otros, resumir hilos de chat, redactar o pulir texto, extraer información del entorno de trabajo, generar imágenes y mucho más. ¡Únase al 40 % de los clientes de ClickUp que han sustituido más de tres aplicaciones por nuestra app Todo para el trabajo!

6. Plantilla de instrucciones de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Documente claramente los objetivos, el alcance y las responsabilidades con la plantilla de instrucciones de trabajo de ClickUp.

La plantilla de instrucciones de trabajo de ClickUp ayuda a los equipos de CRM a documentar y estandarizar la forma en que deben llevarse a cabo los procesos, de modo que las tareas sean coherentes, repetibles y estén alineadas con las metas de la empresa. Ya sea para describir cómo calificar a los clientes potenciales, configurar flujos de trabajo automatizados o formar a los nuevos miembros del equipo en el uso del CRM, esta plantilla garantiza que todos sigan el mismo manual.

También puede adaptarla a cualquier departamento, añadir instrucciones paso a paso, vincular recursos e incluso incorporar tareas, listas de control o cronogramas para la conexión de la documentación con la acción. Y como está creada como un documento de ClickUp, la plantilla permanece activa, editable y colaborativa.

Por qué le gustará:

Optimice la incorporación del CRM con instrucciones claras y seguidoras.

Ofrezca compatibilidad con varios equipos utilizando un marco personalizable para flujos de trabajo en uso compartido.

Conecte la documentación directamente con las tareas y los cronogramas para una ejecución más fluida.

✅ Ideal para: Gerentes de equipos de ventas, gerentes de marketing y equipos de operaciones que desean documentar claramente los procesos de CRM y mantener a todos alineados para una ejecución coherente.

💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Clips para grabar breves tutoriales con sus instrucciones de trabajo y, a continuación, incruste esas grabaciones directamente en el documento. Dado que Clips transcribe automáticamente el contenido con marcas de tiempo, puede convertir partes del vídeo en tareas, vincularlas a los pasos pertinentes y mantener la guía eficiente y fácil de buscar.

7. Plantilla de pizarra con los pros y los contras de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Compara visualmente las ventajas y desventajas con la plantilla de pizarra ClickUp Pros & Cons.

La plantilla ClickUp Pros & Cons Pizarra es una de las mejores herramientas visuales de CRM que facilita la evaluación comparativa de las opciones de CRM. En lugar de largos debates o notas, los equipos pueden intercambiar ideas sobre las ventajas y desventajas de cada proveedor o función en tiempo real y ver cómo el análisis cobra vida.

Creada en ClickUp Pizarra, utiliza color contrastante, como el verde para las ventajas, el rojo para las desventajas y un fondo morado, para que la información se vea al instante. La plantilla también es totalmente personalizable, lo que te permite arrastrar, soltar y reorganizar notas para capturar comentarios y adaptar el tablero a tu proceso de evaluación.

Por qué le gustará:

Acelera la toma de decisiones mediante un análisis estructurado e imparcial.

Alinea a las partes interesadas recopilando aportaciones colaborativas de forma simultánea.

Mantiene el enfoque en los criterios de decisión críticos dentro de un espacio visual compartido.

✅ Ideal para: Equipos de selección de CRM que necesitan una forma rápida e interactiva de sopesar los pros y los contras, poner de acuerdo a las partes interesadas y avanzar con confianza hacia la decisión correcta.

8. Plantilla de pizarra de flujo de procesos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Visualice fases como plan, desarrollo, ejecución, gestión y evaluación con la plantilla de pizarra de flujo de procesos de ClickUp.

Cuando necesite correlacionar procesos de CRM, como la calificación de clientes potenciales, las fases del proceso de equipo de ventas o los flujos de trabajo de soporte al cliente, la plantilla de pizarra de flujo de procesos de ClickUp es su herramienta ideal. Su diseño fácil de usar para principiantes le ayuda a representar los procesos paso a paso, marcar hitos y convertir operaciones complejas de CRM en diagramas claros y atractivos.

La plantilla incluye cinco fases de proceso personalizables: planificación, desarrollo, ejecución, gestión y evaluación, con espacio para definir operaciones empresariales específicas en cada fase. Como también está integrada en ClickUp Pizarra, puede enriquecer su flujo con imágenes, vídeos, documentos y tareas, o incluso incrustar recursos externos para facilitar su consulta.

Por qué le gustará:

Asigne los procesos CRM de forma interactiva mediante el enlazado de tareas a figuras, el ajuste de estados y la asignación de propietarios.

Cambie entre las vistas Lista, Diagrama de Gantt o Calendario para ver los flujos de trabajo desde diferentes ángulos.

Colabora en directo mientras tus compañeros de equipo realizan edición, ajuste y perfeccionamiento del flujo de trabajo juntos.

✅ Ideal para: Representantes de marketing y equipo de ventas, o equipo de soporte que desee desglosar flujos de trabajo CRM complejos en diagramas visuales y compartibles que mejoren la alineación y la ejecución.

9. Plantilla «5 porqués» de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Llegue a la raíz de los problemas paso a paso con la plantilla «5 porqués» de ClickUp.

La plantilla «5 Whys» de ClickUp ayuda a los equipos de CRM a profundizar en problemas recurrentes, como la pérdida de acuerdos, los tiempos de respuesta lentos o la falta de precisión de los datos, y a descubrir las causas reales que se esconden detrás de ellos. Al guiarle a través de una descripción del problema y cinco indicaciones secuenciales «¿Por qué?», le ofrece una ruta estructurada desde la identificación de los problemas hasta la búsqueda de soluciones reales.

Cada sección está diseñada para acercarle a la resolución. Puede documentar claramente el problema, explorar las posibles causas por pedido y asignar los siguientes pasos con el rastreador de acciones integrado.

Por qué le gustará:

Guíe a su equipo paso a paso a través del análisis de las causas fundamentales con un marco ya preparado.

Organice sus ideas y pensamientos con espacios estructurados para el problema y cada «por qué».

Vincula los resultados directamente con tareas y proyectos, para que la implementación no se pierda en discusiones.

✅ Ideal para: equipos de proyectos CRM y gerentes que desean una forma sencilla y eficaz de analizar los retos recurrentes, encontrar la causa raíz y garantizar la implementación de soluciones.

10. Plantilla de lista maestra de proveedores de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organice, realice un seguimiento y priorice a los proveedores con la plantilla de lista maestra de proveedores de ClickUp.

La plantilla de lista maestra de proveedores de ClickUp ayuda a las empresas a organizar y gestionar todos los datos relacionados con los proveedores en un único lugar centralizado.

Puede buscar proveedores por nombre, información de contacto o sector, e incluso colaborar con su equipo en actividades de gestión de proveedores directamente dentro de la plantilla. La lista maestra se rellena automáticamente en una sencilla vista de tabla, mientras que los proveedores aprobados o de prioridad se pueden resaltar en la vista Proveedores de prioridad. Y si busca socios en regiones específicas, la vista Ubicación del proveedor le ayuda a filtrar los proveedores por dirección, lo que garantiza que se ajusten a sus necesidades.

Por qué le gustará:

Realice un seguimiento de los proveedores a través de fases como Nuevo, En curso, Completar o Desvinculado.

Gestiona los datos de los proveedores con tareas, etiquetas, control de tiempo y dependencia en un solo lugar.

Reemplace las hojas de cálculo estáticas por vistas interactivas y personalizadas que se actualizan en tiempo real.

✅ Ideal para: Equipos de compras y CRM que necesitan un sistema flexible y colaborativo para realizar un seguimiento de los proveedores, evaluar las asociaciones y fortalecer las relaciones con los proveedores.

⚡ Archivo de plantillas: No utilice las listas de proveedores como directorios estáticos. Con las plantillas de listas de proveedores, puede: Realice un seguimiento de la información de contacto, los contratos y el rendimiento.

Priorice a los proveedores por calidad, fiabilidad o coste.

Filtra los socios por ubicación, tipo de servicio o nivel de riesgo.

Colabora con tu equipo en las actualizaciones de los proveedores en tiempo real.

11. Plantilla de adquisición de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de los proveedores, evalúe los riesgos y gestione los niveles de forma eficiente con la plantilla de compras de ClickUp.

Las compras no tienen por qué parecer un sinfín de papeles de aprobaciones y idas y venidas con los proveedores. La plantilla de compras de ClickUp transforma todo el proceso en un sistema optimizado, que reúne las solicitudes, los presupuestos, los contratos y los datos de los proveedores de forma eficiente, transparente y lista para ser auditada.

Es totalmente personalizable, lo que le permite automatizar tareas rutinarias como solicitudes de presupuesto, aprobaciones y seguimiento de entregas. Las vistas predefinidas para los procedimientos operativos estándar, los directorios de proveedores y la gestión de riesgos también mantienen todo estructurado, mientras que las tablas intuitivas clasifican a los proveedores por nivel y grado de riesgo, para que pueda identificar al instante los socios críticos para la misión o las posibles vulnerabilidades.

Por qué le gustará:

Centralice las solicitudes de adquisición, los datos de los proveedores y los contratos en un solo panel de control.

Capture cada fase con listas específicas, como solicitudes de admisión y negociaciones de contratos.

Mantenga a su equipo alineado con las reglas de automatización de ClickUp los paneles de control de ClickUp , que realizan un seguimiento en tiempo real de todos los puntos de contacto de las compras.

✅ Ideal para: Gerentes de compras y equipos de CRM que desean un sistema único y de automatización para gestionar proveedores y contratos, manteniendo al mismo tiempo la transparencia y el control de los procesos de empresa.

12. Plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp

La plantilla de lista de control para la gestión de proveedores de ClickUp le ayuda a evaluar a los proveedores de forma sistemática utilizando criterios estándar como la estructura organizativa, la viabilidad, la logística, la puntualidad y la capacidad de respuesta.

Cada proveedor puede puntuarse en una sencilla escala del 1 al 5 y pasar por distintas fases de revisión, como «En revisión», «Revisado» y «Por revisar», hasta que esté listo para cerrar el acuerdo.

Más allá de las evaluaciones, también sirve como lista de gestión de contactos de proveedores, lo que le permite almacenar correos electrónicos, números de teléfono y sitios web para simplificar los seguimientos. Incluso puede recopilar comentarios estructurados pidiendo a los miembros del equipo que compartan sus opiniones a través del formulario de evaluación de proveedores, lo que garantiza que se tengan en cuenta todas las perspectivas.

Por qué le gustará:

Utilice campos personalizados como «Comentarios», «Número de contacto», «Correo electrónico del proveedor», «Puntualidad» y «Marcas» para capturar todos los detalles importantes.

Mantenga la productividad de la gestión de proveedores con recordatorios, evaluaciones y herramientas de comunicación transparentes.

Reutilícelas fácilmente como plantillas de formularios de admisión de clientes para incorporar nuevos socios sin problemas.

✅ Ideal para: Equipos de CRM, compras y cumplimiento normativo que necesitan un marco fiable para evaluar a los proveedores, gestionar el rendimiento empresarial y fortalecer las asociaciones a largo plazo.

13. Plantilla retro de ClickUp Vendor

Obtenga una plantilla gratis Revise las asociaciones con proveedores, los costes, las confirmaciones y los resultados con la plantilla ClickUp Vendor Retro.

¿Alguna vez se ha preguntado si sus proveedores de CRM realmente están cumpliendo lo que prometieron? La plantilla ClickUp Vendor Retro le ofrece una forma clara de comparar el acuerdo original con el resultado real, para que pueda ver si un proveedor realmente ha cumplido con las expectativas.

En lugar de opiniones vagas, dispondrá de datos concretos sobre costes, calidad, servicio y resultados. Esto se traduce en negociaciones más inteligentes antes de las renovaciones, casos prácticos que puede utilizar como referencia en el futuro y un registro fiable de cada colaboración con proveedores de CRM.

Por qué le gustará:

Registre acuerdos, cronogramas y entregables para facilitar su consulta.

Realice un seguimiento del rendimiento de los proveedores en múltiples dimensiones, como el coste y la compatibilidad.

Detecte patrones en las relaciones con los proveedores para evitar repetir errores.

✅ Ideal para: equipos de proyecto de CRM y responsables de compras que desean pasar de las conjeturas a los conocimientos basados en datos a la hora de evaluar a los proveedores, lo que les permitirá negociar con más fuerza y establecer colaboraciones más inteligentes.

💡 Consejo profesional: Una vez que haya evaluado y realizado la selección del proveedor de CRM adecuado, el siguiente gran reto es la implementación. Una implementación mal gestionada puede provocar un desperdicio de recursos, una baja adopción y equipos frustrados. Aprenda a implementar con intento correcto nuevas tecnologías en una organización mediante estrategias probadas de gestión del cambio, formación y adopción, para que su CRM no solo se instale, sino que se utilice de forma eficaz.

14. Plantilla de tareas de auditoría de proveedores de ClickUp

Obtenga esta plantilla Audite a los proveedores con listas de control estructuradas, comprobaciones de cumplimiento y recomendaciones utilizando la plantilla de tareas de auditoría de proveedores de ClickUp.

Auditar a los proveedores de CRM no tiene por qué parecer una abrumadora lista de control de pendientes. La plantilla de tareas de auditoría de proveedores de ClickUp le ofrece un marco claro para planear, asignar y realizar un seguimiento de cada paso del proceso de auditoría sin perder de vista los detalles clave.

Puede configurar rápidamente tareas de auditoría con listas de control ya preparadas, asignar propietarios con fechas de límite y almacenar toda la información de auditoría de proveedores en un sistema centralizado. La plantilla le guía desde las evaluaciones iniciales hasta las medidas correctivas, lo que facilita a su equipo de control de calidad o de compras supervisar el rendimiento de los proveedores y cumplir con la normativa.

Por qué le gustará:

Personaliza el marco para adaptarlo a las normativas específicas del sector o a los estándares internos.

Realice un seguimiento visual del progreso de la auditoría y haga responsables a los propietarios con fechas límite.

Optimice la comunicación invitando a los miembros del equipo a colaborar directamente en el espacio de auditoría.

✅ Ideal para: equipos de control de calidad, compras y operaciones de CRM que necesitan mantener las auditorías estructuradas, preparadas para su realización y eficaces a la hora de exigir responsabilidades a los proveedores.

15. Plantilla de evaluación de necesidades de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Identifique problemas, partes interesadas y soluciones con la plantilla de evaluación de necesidades de ClickUp.

La plantilla de evaluación de necesidades de ClickUp le ayuda a determinar rápidamente qué necesita un proyecto y a asegurarse de que se ajusta a sus metas empresariales. Su diseño limpio y personalizable le permite detectar deficiencias, establecer metas claras y crear un plan de paso desde el principio.

Puede utilizarlas para anotar posibles retos, definir cómo debería ser el éxito y establecer hitos para su revisión. Además, asignar rols a los miembros de su equipo es muy sencillo, por lo que todos sabrán exactamente cuáles son sus responsabilidades.

Por qué le gustará:

Divida las evaluaciones en secciones preparadas, como metas, resultados esperados, supuestos, límites y cronogramas.

Realice un seguimiento del progreso fácilmente con (diagrama de) Gantt, calendarios o paneles de ClickUp.

Convierta la información en acciones reales en lugar de limitarse a la elaboración de informes.

✅ Ideal para: responsables de proyectos CRM, gerentes y responsables de la toma de decisiones que desean un marco sencillo para identificar necesidades, alinear a las partes interesadas y ajustar proyectos para el éxito.

📚 Más información: La gestión eficaz de los requisitos de su CRM suele ser responsabilidad del director de CRM. Si tiene interés en desarrollar su carrera profesional en este espacio, aquí tiene una guía sobre cómo convertirse en director de CRM, que incluye las habilidades, responsabilidades y trayectorias profesionales necesarias.

Optimice la selección y ejecución de CRM con ClickUp.

Elegir el CRM adecuado consiste en garantizar que el sistema se adapte a sus flujos de trabajo, respalde a sus equipos e impulse el crecimiento empresarial a largo plazo. La plantilla adecuada le ayuda a definir claramente los requisitos, alinear a las partes interesadas y simplificar la evaluación de los proveedores para que pueda tomar decisiones seguras y basadas en datos durante su búsqueda de CRM.

Eso es exactamente lo que ofrece ClickUp. Con sus plantillas flexibles y personalizables, su colaboración en tiempo real y sus potentes vistas, ClickUp convierte las listas de requisitos estáticas en flujos de trabajo prácticos. Desde la evaluación de proveedores hasta el seguimiento de las aprobaciones y la gestión de la implementación, todo se encuentra allí mismo, lo que hace que la selección de CRM sea más rápida, inteligente y organizada.

Pruebe ClickUp de forma gratuita y utilice estas plantillas gratuitas para optimizar sus requisitos de CRM.