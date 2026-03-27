Las 10 mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto

Abres un documento en blanco, listo para escribir. Cinco minutos después, sigues mirando fijamente el cursor, con la mente trabajando más rápido que tus dedos. Las ideas se te escapan y, de repente, escribir se convierte en una tarea pesada.

Ahora imagina simplemente hablar —correos electrónicos, notas de reuniones, incluso borradores de blogs— y ver cómo tus palabras aparecen al instante.

¿Listo para hacerlo realidad? Hemos recopilado algunas de las mejores extensiones de Chrome de voz a texto para convertir tu voz en texto y realizar el trabajo de forma más rápida y accesible.

¡Empecemos! 🎤

Las mejores extensiones de Chrome de voz a texto de un vistazo

Aquí tienes un práctico resumen de las mejores herramientas que convertirán tu voz en texto sin complicaciones:

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Notas de voz y documentación de tareas integradas para equipos de pequeño a gran tamaño que necesitan una colaboración estructurada ClickUp Brain MAX con escritura por voz, AI Notetaker para reuniones en línea, clips de voz, documentos, contexto de IA y vinculación de tareas Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Fireflies.ia Transcripción automática y resúmenes de reuniones virtuales para profesionales y equipos con un gran volumen de reuniones Transcripción en tiempo real, resúmenes con IA, multilingüe, AskFred Gratis; los planes de pago empiezan desde 18 $ al mes Tactiq Transcripción de reuniones en directo con resúmenes de ChatGPT para equipos que necesitan claridad y información utilizada de manera compartida en las reuniones Subtítulos en tiempo real, elementos de IA, redacción de seguimientos Gratis; los planes de pago empiezan desde 12 $ al mes Speechnotes Dictado de voz rápido en páginas web para particulares o creadores de contenido independientes Micrófono flotante, ligero Gratis; los planes de pago empiezan desde 1,9 $ al mes Notta Transcripciones rápidas y precisas para equipos pequeños o personas que trabajan con varios idiomas Alta precisión, conversión multilingüe Gratis; los planes de pago empiezan desde 13,49 $ al mes. Transkriptor Transcripción precisa para diversos casos de uso, ideal para particulares o equipos pequeños que buscan una solución asequible Más de 100 idiomas con compatibilidad, carga de archivos, grabación de reuniones Gratis; los planes de pago empiezan desde 19,99 $ al mes Voice In Dictado en cualquier campo de texto del navegador para personas que buscan soluciones rápidas Reconocimiento de voz en tiempo real, compatibilidad con cualquier campo de texto Gratis; los planes de pago empiezan desde 9,99 $ al mes LipSurf Control del navegador mediante la voz para usuarios que buscan potencia y accesibilidad Navegación por voz, comandos de dictado, compatibilidad con macros Gratis; los planes de pago empiezan desde 4 $ al mes MeetGeek IA Captura automática de reuniones + información útil para equipos que buscan soluciones avanzadas específicas para reuniones Resúmenes con IA, panel de análisis, búsqueda global Gratis; los planes de pago empiezan desde 19 $ al mes SpeechText. IA Transcripción fiable basada en navegador para usuarios individuales o equipos que necesitan una transcripción rápida Captura de micrófono, descargar instantánea, audio del navegador Gratis; los planes de pago empiezan desde 10 $ por 180 minutos de transcripción

¿Qué debes buscar en las extensiones de Chrome de voz a texto?

Esto es lo que debes buscar en las extensiones de Chrome de voz a texto:

Transcripción precisa: Captura el habla de forma consistente en entornos ruidosos y entiende diferentes acentos sin malinterpretaciones

Formato inteligente: Insertación automática de signos de puntuación y párrafos, y reconocimiento de comandos de voz para acciones como «nueva línea» o «eliminar la última palabra».

Compatibilidad multilingüe: Detecta y transcribe en docenas de idiomas con un cambio fluido durante las conversaciones multilingües

Usabilidad en tiempo real: Escribe directamente en Documentos de Google, Gmail o chats de reuniones mientras la extensión transcribe el habla en segundo plano

Exportaciones sencillas: Descarga transcripciones en múltiples formatos, como TXT, PDF o documentos, para agilizar el traspaso y la documentación

Seguridad reforzada: Asegúrate de que las transcripciones de las reuniones no sean almacenadas, vendidas ni utilizadas para el entrenamiento de modelos de IA por parte de proveedores terceros, a fin de mantener la privacidad de los datos de audio.

Configuración sencilla: Instálalas rápidamente, utilízalas sin ralentizar tu navegador y actívalas con un solo atajo de teclado para dictar al instante.

🧠 Dato curioso: Cuando IBM presentó el Shoebox en 1962, solo podía reconocer 16 palabras y dígitos pronunciados. Aun así, fue revolucionario en su momento y allanó el camino para el dictado por voz moderno.

Las mejores extensiones de Chrome para convertir voz en texto

Estas son nuestras recomendaciones de las mejores extensiones de Chrome para convertir voz a texto. 👇

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (La mejor para notas de voz integradas y documentación de tareas)

Realiza el trabajo un 400 % más rápido con ClickUp Brain MAX Aumenta tu productividad con ClickUp Talk to Text en Brain MAX

ClickUp es un entorno de trabajo todo en uno donde conviven el trabajo, la comunicación y la colaboración, todo ello impulsado por IA. ClickUp Brain MAX lleva ese potencial a tu escritorio.

La aplicación de IA para escritorio reúne modelos avanzados de IA como ChatGPT, Gemini y Claude en una sola aplicación complementaria, para que no tengas que cambiar constantemente de herramienta. Además, permite realizar búsquedas en todo tu mundo digital, desde las tareas de ClickUp hasta Google Drive, GitHub, OneDrive y mucho más.

¿Y cuál es una de sus funciones más destacadas? ClickUp Talk to Text, una solución de voz a texto que convierte las palabras habladas en acciones. Además, perfecciona, contextualiza y establece conexiones entre tus ideas y el resto de tu trabajo.

Habla con naturalidad, realiza el trabajo más rápido

Esto es lo que puedes hacer con Talk to Text en ClickUp:

Consigue una transcripción perfeccionada con IA que elimina al instante los errores y refina tu discurso para convertirlo en un texto legible y de calidad profesional.

Crea un diccionario personal con términos, nombres y jerga del trabajo personalizados para un reconocimiento preciso

Añade menciones contextuales y enlaces haciendo referencia a tareas, documentos o compañeros de equipo con tu voz

Mantén las manos libres con atajos de teclado (fn, shift + fn o una combinación personalizada)

Habla en tu propio idioma y utiliza la compatibilidad con idiomas de todo el mundo para transcribir a más de 50 idiomas

Vuelve a consultar transcripciones anteriores de tu historial para copiarlas, exportarlas o reproducirlas

Encuentra archivos en todas las aplicaciones al instante con la búsqueda unificada de ClickUp Brain MAX

Imagina que estás redactando un guion para YouTube. En lugar de escribir, abres ClickUp Brain MAX, pulsas el atajo y empiezas a dictar. Tu discurso en bruto se pulirá al instante para convertirlo en líneas limpias y listas para la cámara sin perder el tono de conversación. A medida que surge el flujo de ideas, puedes añadir viñetas, generar ideas o incluso asignar tareas de edición. Brain MAX inserta automáticamente @menciones para compañeros de equipo o enlaces a documentos y tareas de ClickUp, de modo que las referencias se pueden poner en práctica de inmediato.

Busca y realiza conexiones más allá del dictado

Brain MAX funciona gracias a la inteligencia de ClickUp Brain, el motor de IA central que se ejecuta en tu entorno de trabajo. Analiza tus tareas, documentos, comentarios y conversaciones para ofrecer respuestas adaptadas al contexto.

Pídele a ClickUp Brain resúmenes de reuniones y mucho más

ClickUp Brain ofrece resúmenes instantáneos de hilos largos, documentos y actualizaciones para que puedas ver las decisiones, los obstáculos y los siguientes pasos sin tener que revisar cada detalle.

¿Y lo mejor de todo? Todos esos elementos se convierten en tareas reales en ClickUp, para que no se te escape nada.

También puedes hacer preguntas, como «¿Qué está bloqueando la apertura de la página web?», y obtener respuestas contextuales extraídas directamente de tu entorno de trabajo.

📌 Prueba estas indicaciones: Crea un resumen semanal en el que destaques el progreso, los obstáculos y las prioridades

Escribe un guion para un vídeo de YouTube de 2 minutos sobre la gestión del tiempo

Convierte mis notas de la última reunión de equipo en un resumen del proyecto con viñetas

Mira cómo ClickUp Brain facilita la transcripción en cuestión de segundos. 🤩

Las mejores funciones de ClickUp

No te pierdas ni una palabra en las reuniones: graba y transcribe las conversaciones de las reuniones con graba y transcribe las conversaciones de las reuniones con ClickUp AI Notetaker , que también crea resúmenes, extrae puntos clave y sugiere los siguientes pasos.

Graba y adjunta clips de voz: Utiliza Utiliza ClickUp Voice Clips para capturar actualizaciones rápidas, comentarios o ideas directamente en tareas, comentarios o documentos

Utiliza plantillas ya preparadas: Estandariza los flujos de trabajo con Estandariza los flujos de trabajo con plantillas de notas de reuniones para tareas y documentos, desde notas de reuniones hasta requisitos de proyectos

Crea y enlaza documentación: Redacta, edita y comparte contenido con ClickUp Docs, con la posibilidad de incluir archivos multimedia, listas de control y @menciones.

Busca cualquier cosa al instante: Encuentra lo que necesitas con Encuentra lo que necesitas con ClickUp Enterprise Search , ya sea una nota de voz, un documento o una tarea

Conéctate con tus herramientas favoritas: Amplía tus flujos de trabajo con Amplía tus flujos de trabajo con las integraciones de ClickUp , que incluyen Slack, Google Drive, Zoom y Figma

Limitaciones de ClickUp

Las numerosas funciones y opciones de personalización de ClickUp pueden resultar abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 lo resume a la perfección:

ClickUp reúne todo lo que necesito para la gestión de proyectos en un solo lugar. Tareas, documentos, metas e incluso chats. Valoro mucho su facilidad de uso y lo sencillo que fue implementarlo al incorporar al equipo. La cantidad de funciones es impresionante, y puedo adaptar los flujos de trabajo para que se ajusten a cualquier cosa, desde una simple lista de tareas hasta un complejo sprint ágil. A pesar de su profundidad, la facilidad de integración con otras herramientas mantiene todo conectado sin esfuerzos adicionales. El panel me ofrece una visión general, lo que me ahorra mucho tiempo a la hora de gestionar múltiples proyectos. Dado que lo uso casi a diario, también he tenido buenas experiencias con el soporte al cliente, que ha respondido siempre que he necesitado ayuda.

ClickUp reúne todo lo que necesito para la gestión de proyectos en un solo lugar. Tareas, documentos, metas e incluso chats. Valoro mucho su facilidad de uso y lo sencillo que fue implementarlo al incorporar al equipo. La cantidad de funciones es impresionante, y puedo adaptar los flujos de trabajo para que se ajusten a cualquier cosa, desde una simple lista de tareas hasta un complejo sprint ágil. A pesar de su profundidad, la facilidad de integración con otras herramientas mantiene todo conectado sin esfuerzos adicionales. El panel me ofrece una visión general, lo que me ahorra mucho tiempo a la hora de gestionar múltiples proyectos. Dado que lo uso casi a diario, también he tenido buenas experiencias con el soporte al cliente, que ha respondido siempre que he necesitado ayuda.

📮 ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, el 12 % de los encuestados considera que las reuniones están saturadas, el 17 % afirma que duran demasiado y el 10 % cree que, en su mayoría, son innecesarias. En otra encuesta de ClickUp, el 70 % de los encuestados confesó que, si pudiera, enviaría encantado a un sustituto o un representante a las reuniones. ¡El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ser tu sustituto perfecto en las reuniones! Deja que la IA capture cada punto clave, decisión y tarea pendiente mientras tú te centras en el trabajo de mayor valor. Con los resúmenes automáticos de reuniones y la creación de tareas asistida por ClickUp Brain, nunca te perderás información crítica, incluso cuando no puedas asistir a una reunión. 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una impresionante reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

📖 Lee también: Los mejores convertidores de audio a texto para una transcripción rápida y precisa

2. Fireflies.ai (Ideal para transcribir automáticamente reuniones y generar resúmenes al instante)

Fireflies.ai es un asistente de reuniones basado en IA que también funciona como un resumen de transcripciones de IA dentro de tu navegador. Con su extensión de Chrome, puedes capturar todo lo que se discute en las llamadas de Google Meet en tiempo real sin necesidad de invitar a un bot a la reunión.

Esto lo hace especialmente útil para los profesionales que desean transcripciones precisas y notas prácticas sin interrupciones.

Además de las transcripciones y los resúmenes de las reuniones, la herramienta de reuniones con IA también ofrece análisis de reuniones, como el tiempo de intervención de los ponentes, los temas tratados, las opiniones de los participantes, etc.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Crea notas de reuniones, resúmenes y elementos pendientes con herramientas de IA como AskFred

Detecta automáticamente y transcribe en más de 100 idiomas con la transcripción en tiempo real

Identifica automáticamente a los participantes en las reuniones con Identificación automática de participantes

Personaliza los resúmenes de reuniones con plantillas para el equipo de ventas, StandUps o entrevistas

Genera transcripciones y resúmenes de conversaciones presenciales con la app Fireflies

Limitaciones de Fireflies.ia

La integración con Zoom/Teams resulta un poco intrusiva a veces

Los créditos de IA tienen un límite, incluso en los planes de pago, lo que restringe el acceso a algunas funciones avanzadas

Precios de Fireflies.ai / IA

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Empresas: 29 $ al mes por usuario

Corporación: 39 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

📖 Lee también: Las mejores alternativas a Fireflies IA para tomar notas y transcribir

3. Tactiq (La mejor para la transcripción de reuniones en directo con resúmenes)

vía Tactiq

Desarrollada por OpenAI, Tactiq simplifica la transcripción de reuniones en directo sin comprometer la privacidad. El software de transcripción te ofrece transcripciones específicas por orador a medida que avanza la reunión, lo que facilita atribuir los puntos clave, las decisiones y las responsabilidades a las personas adecuadas.

Puedes transcribir reuniones en directo en Google Meet, Zoom y Microsoft Teams. Más allá de la transcripción básica, Tactiq te permite buscar conversaciones anteriores y exportar notas directamente a herramientas como ClickUp, Notion, Documentos de Google o Slack.

Con sus flujos de trabajo de IA, también puedes automatizar tareas posteriores a las reuniones, como la actualización del CRM o de la base de conocimientos, la creación de tickets y mucho más.

Las mejores funciones de Tactiq

Haz preguntas personalizadas a la IA y reutilízalas como acciones de automatización con un solo clic

Extrae y comparte conclusiones de las reuniones con los miembros del equipo

Convierte las notas de las reuniones en tickets de Jira o Linear directamente desde la transcripción

Añade etiquetas, rótulos y capturas de pantalla a las transcripciones para una mejor documentación

Accede al Generador de transcripciones de YouTube para extraer transcripciones de cualquier vídeo de YouTube al instante

Limitaciones de Tactiq

Un audio débil o poco claro puede hacer que la herramienta transcriba palabras incorrectas o incompletas

No hay soporte para Microsoft Teams fuera del navegador, lo que limita su usabilidad en comparación con las alternativas de Tactiq

Precios de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Business: 40 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Aquí tienes un breve resumen de una reseña de G2:

Ahora ya no necesitamos a nadie que transcriba el audio. Contratamos a gente para que tome notas y, a veces, nos perdemos las grabaciones de las reuniones, lo que hace muy difícil recordar las actas de las mismas. No capta algunas palabras y necesita mejorar el reconocimiento de voz. Hablamos con acento indio y algunas palabras se traducen de una forma u otra, y eso cambia todo el sentido.

Ahora ya no necesitamos a nadie que transcriba el audio. Contratamos a gente para que tome notas y, a veces, nos perdemos las grabaciones de las reuniones, lo que hace muy difícil recordar las actas de las mismas. No capta algunas palabras y necesita mejorar el reconocimiento de voz. Hablamos con acento indio y algunas palabras se traducen de una forma u otra, y eso cambia todo el sentido.

4. Speechnotes (la mejor para dictar rápidamente en páginas web)

vía Speechnotes

Speechnotes es una herramienta ligera de transcripción y mensajería de voz diseñada para cualquiera que prefiera hablar en lugar de escribir.

A diferencia de otras herramientas más pesadas centradas en reuniones, Speechnotes funciona como un bloc de notas en línea en tu navegador Chrome, lo que te permite dictar notas, redactar contenido o registrar ideas en tiempo real.

Es especialmente popular entre escritores, estudiantes, médicos y profesionales que buscan un espacio ordenado y sin distracciones para plasmar sus ideas sin tener que parar a escribir. Más allá del dictado en directo, Speechnotes también procesa archivos de audio y vídeo pregrabados para convertirlos en transcripciones precisas en cuestión de minutos.

Las mejores funciones de Speechnotes

Envía comandos de voz para la puntuación y el formato sin necesidad de realizar edición manual

Añade marcas de tiempo, subtítulos y etiquetas de hablante para obtener transcripciones estructuradas

Descarga la aplicación Speechnotes para Android o la aplicación TextHear para iOS y disfruta de un dictado móvil sin interrupciones

Exporta transcripciones en diversos formatos, incluidos archivos de Word o PDF

Limitaciones de Speechnotes

La extensión no funciona con micrófonos Bluetooth, lo que frustra a los usuarios que dependen de la entrada inalámbrica

La aplicación a veces pierde las notas guardadas o requiere guardarlas manualmente

Precios de Speechnotes

Free

Premium: 1,9 $ al mes por usuario

Transcripción: 0,1 $ por minuto

Valoraciones y reseñas de Speechnotes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Antes de 1997, los programas de dictado exigían a los usuarios hacer una pausa después de cada palabra. Luego llegó Dragon NaturallySpeaking, el primer sistema disponible en el mercado que ofrecía compatibilidad con el habla natural y continua.

5. Notta (la mejor para una transcripción rápida y precisa en varios idiomas)

vía Notta

Notta se posiciona como un hub completo de documentación de reuniones. Su ventaja más destacada es su enfoque en los flujos de trabajo bilingües y colaborativos. Te permite transcribir y traducir reuniones a dos idiomas simultáneamente, lo que ayuda a equipos diversos a participar plenamente en las conversaciones.

Si a eso le sumas sus herramientas de edición, los resúmenes generados por IA con un solo clic y el uso compartido sin problemas en Slack, Notion o Salesforce, Notta te ahorra el trabajo tedioso que sigue a las reuniones.

Las mejores funciones de Notta

Transcribe notas de voz o conversaciones grabadas en 58 idiomas con una precisión de hasta el 98 %.

Comparte lo más destacado utilizando la función de recorte para realizar la distribución solo de las partes más importantes

Edita y perfecciona las transcripciones directamente en el editor interactivo integrado

Busca y resume reuniones en múltiples grabaciones con IA Chat

Exporta transcripciones en múltiples formatos, incluidos DOCX, PDF, SRT, XLSX y TXT

Limitaciones de Notta

La precisión de la transcripción puede ser deficiente, con palabras inventadas o incorrectas

Algunos usuarios han informado de condiciones de versión de prueba engañosas y cargos inesperados en la factura

Precios de Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mes por usuario

Business: 27,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notta

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Como dice una reseña de G2:

Transcripción bastante precisa incluso con diferentes acentos (por ejemplo, el inglés sudafricano); identifica a los hablantes y crea resúmenes bastante buenos que sirven de base. Aún tengo que corregir errores en la transcripción; los resúmenes son un buen punto de partida, pero omiten alguna información importante.

Transcripción bastante precisa incluso con diferentes acentos (por ejemplo, el inglés sudafricano); identifica a los hablantes y crea resúmenes bastante buenos que sirven de base. Aún tengo que corregir errores en la transcripción; los resúmenes son un buen punto de partida, pero omiten alguna información importante.

📖 Lee también: Las mejores alternativas a Notta para una transcripción precisa

6. Transkriptor (La mejor opción para una transcripción asequible y fiable de archivos de audio y vídeo)

vía Transkriptor

Transkriptor está diseñado para cualquiera que necesite capturar contenido hablado de conferencias, entrevistas o presentaciones y convertirlo rápidamente en texto. Con cobertura en más de 100 idiomas, es una opción versátil para estudiantes internacionales, periodistas y equipos que se enfrentan a conversaciones multilingües a diario.

Se integra con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para grabar las transcripciones de las reuniones. También puedes extraer información, como el tiempo de intervención de los participantes y el análisis de opiniones, a partir de las transcripciones.

Además, con su generador de subtítulos, traductor de audio, grabadora de voz con IA y transcripción de podcasts, Transkriptor también funciona como una herramienta de producción de contenido que ayuda a reutilizar el contenido hablado para una distribución más amplia.

Las mejores funciones de Transkriptor

Graba la pantalla, la cámara y el micrófono al mismo tiempo con la extensión de Chrome

Sube archivos directamente o impórtalos desde YouTube para transcribirlos y resumirlos

Genera resúmenes basados en IA que destacan los puntos clave de largas conferencias o llamadas

Crea una base de conocimientos con función de búsqueda a partir de tus transcripciones para consultarlas fácilmente

Limitaciones de Transkriptor

Problemas con palabras de relleno como «um» y «uh», que requieren una limpieza adicional

La diferenciación entre hablantes es deficiente en las grabaciones con varios participantes

Precios de Transkriptor

Free

Pro: 19,99 $ al mes por usuario

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Transkriptor

G2: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 reseñas)

🔍 ¿Sabías que...? En 1952, Bell Labs creó Audrey, uno de los primeros sistemas de reconocimiento de voz. Solo podía entender los dígitos del cero al nueve, y solo cuando los pronunciaba la persona que lo había entrenado.

7. Voice In (la mejor para dictar directamente en los campos de texto del navegador)

a través de Voice In

Voice In es una extensión de Chrome de voz a texto ligera pero útil que te permite escribir en cualquier sitio de la web utilizando solo tu voz. Si quieres un dictado rápido y preciso sin salir del navegador, Voice In es una opción fiable.

La herramienta se adapta a tu flujo de trabajo con comandos de puntuación integrados, formato de texto automático y atajos de voz personalizados. Esto significa que puedes escribir correos electrónicos, rellenar formularios, redactar entradas de blog o incluso actualizar entradas de CRM más rápidamente.

Las mejores funciones de Voice In

Dictá directamente en más de 10 000 sitios web y aplicaciones sin necesidad de copiar y pegar

Crea comandos personalizados para realizar ediciones repetitivas y automatizaciones mediante la voz

Dictá en varias pestañas con el modo avanzado

Cambia de idioma al instante con atajos para escribir en varios idiomas

Limitaciones de Voice In

Los signos de puntuación pronunciados, como «coma» o «periodo», pueden transcribirse como palabras literales, en lugar de tener el formato correcto.

La extensión no funciona con documentos locales (como archivos PDF o HTML) a menos que se concedan permisos adicionales al navegador.

Precios de Voice In

Mensual: 9,99 $ al mes por usuario

Anual: 59,99 $ por usuario (facturación anual)

Vigencia: 149,99 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de Voice In

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Voice In?

Echa un vistazo a esta reseña de G2:

Lo mejor de Voice In es que la extensión de Chrome funciona a la perfección en casi cualquier sitio web con texto editable. Un pequeño inconveniente es que, en ocasiones, ciertos comandos complejos o la jerga específica de algunos sectores se malinterpretan.

Lo mejor de Voice In es que la extensión de Chrome funciona a la perfección en casi cualquier sitio web con texto editable. Un pequeño inconveniente es que, en ocasiones, ciertos comandos complejos o la jerga específica de algunos sectores se malinterpretan.

8. LipSurf (La mejor para controlar las funciones del navegador y las aplicaciones con comandos de voz)

vía LipSurf

LipSurf transforma toda tu experiencia de navegación en un flujo de trabajo manos libres y controlado por voz. En lugar de alternar entre escribir y hacer clic, puedes dar comandos de voz para desplazarte, hacer clic en enlaces, ver vídeos o escribir textos largos en tiempo real.

Desde dictar en Documentos de Google hasta navegar por Reddit o controlar YouTube, se adapta a tus hábitos en la web. ¿Y lo mejor de todo? Funciona en Chrome sin seguimiento de datos ni anuncios, combinando con éxito la productividad por voz con la privacidad.

Las mejores funciones de LipSurf

Crea atajos de voz personalizados para insertar plantillas, jerga laboral o acciones repetitivas

Amplía las funciones con complementos de código abierto o crea tus propias integraciones

Utiliza el comando «click grid» para interactuar con cualquier área de una página web mediante la voz

Cambia entre el modo de dictado, el modo de ortografía y el modo de bloqueo de comandos para flujos de trabajo precisos

Limitaciones de LipSurf

Los usuarios informan de que LipSurf puede presentar errores y, en ocasiones, deja de funcionar de forma inesperada

LipSurf no siempre cumple bien su función en ciertos sitios web, como Duolingo

Precios de LipSurf

Free

Además: 4 $ al mes por usuario

Premium: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de LipSurf

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: En algunos hospitales, los cirujanos utilizan la función de voz a texto durante la intervención para dictar notas sin tocar ningún dispositivo. Los micrófonos están diseñados para filtrar el ruido de fondo de los quirófanos.

9. MeetGeek IA (La mejor para capturar automáticamente reuniones con elementos destacados y acciones pendientes)

a través de MeetGeek IA

MeetGeek AI es una extensión de Chrome de voz a texto diseñada para capturar, organizar y automatizar todo lo que ocurre en tus llamadas. Se une automáticamente a tus reuniones, las graba y te envía notas estructuradas en cuanto termina la llamada.

La aplicación mantiene un registro de todas tus reuniones, incluidas las de Zoom, Google Meet, Teams, Webex e incluso las conversaciones fuera de línea.

Los flujos de trabajo con IA de MeetGeek reducen la carga de las reuniones sincronizando la información con tus herramientas favoritas y creando una base de conocimientos dinámica.

Las mejores funciones de MeetGeek IA

Graba llamadas directamente desde el navegador sin bots ni invitaciones con MeetGeek Chrome Recorder

Personaliza o crea tus propias plantillas de resumen para entrevistas, incorporación de nuevos empleados, llamadas de ventas y reuniones del equipo de ventas

Sincroniza el contenido de las reuniones con más de 7000 aplicaciones, entre ellas Slack, HubSpot, Notion y Google Drive

Aprovecha la inteligencia de conversación con más de 100 indicadores clave de rendimiento (KPI) que siguen la participación, el tiempo de intervención y la eficiencia de las reuniones

Limitaciones de MeetGeek IA

Configuración lenta para reuniones no programadas; requiere programar el calendario con antelación

La compatibilidad con idiomas es limitada, lo que afecta a la usabilidad para las personas multilingües.

Precios de MeetGeek IA

Free

Pro: 19 $ al mes por usuario

Empresas: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de MeetGeek IA

G2: 4,6/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek IA?

Un usuario compartió este comentario:

MeetGeek ahorra mucho tiempo al grabar, transcribir y estructurar automáticamente las reuniones. Es muy práctico para encontrar rápidamente los momentos necesarios mediante palabras clave y realizar el uso compartido de fragmentos con los compañeros. A veces, la transcripción puede contener imprecisiones, especialmente si la calidad del audio es mala o cuando se utilizan varios idiomas en una conversación.

MeetGeek ahorra mucho tiempo al grabar, transcribir y estructurar automáticamente las reuniones. Es muy práctico para encontrar rápidamente los momentos necesarios mediante palabras clave y realizar el uso compartido de fragmentos con los compañeros. A veces, la transcripción puede contener imprecisiones, especialmente si la calidad del audio es mala o cuando se utilizan varios idiomas en una conversación.

📖 Lee también: Las mejores alternativas a MeetGeek IA para una gestión más inteligente de las reuniones

10. SpeechText. IA (La mejor para una conversión de voz a texto rápida y precisa dentro del navegador)

Cuando la precisión de la transcripción es realmente importante, SpeechText. IA te ofrece la flexibilidad de adaptar los resultados a tu sector.

En lugar de depender de un motor genérico de voz a texto, este software de voz a texto te permite elegir modelos específicos para cada ámbito, como medicina, derecho, entrevistas o podcasts, para que la jerga y los términos técnicos se reconozcan correctamente desde el principio.

Solo tienes que subir un archivo de audio o vídeo, seleccionar tu dominio y dejar que la IA se encargue del resto.

Las mejores funciones de SpeechText. IA

Aprovecha el motor de búsqueda de audio integrado para encontrar rápidamente frases o términos dentro de las transcripciones

Genera textos limpios con puntuación y formato automáticos

Realiza la edición y la verificación de las transcripciones con herramientas de corrección interactivas

Exporta los resultados de la transcripción en múltiples formatos, incluidos TXT, DOCX y PDF

Limitaciones de SpeechText. IA

En los planes más económicos, hay un límite máximo de tamaño de archivo (por ejemplo, 20 MB), lo que puede obligar a los usuarios a dividir manualmente los archivos de audio de gran tamaño.

Carece de una aplicación móvil, lo que limita su uso a flujos de trabajo en el escritorio o en el navegador

Precios de SpeechText. IA

Paquete inicial: 10 $ por 180 minutos de transcripción

Personal: 19 $ por 380 minutos de transcripción

Estándar: 49 $ por 990 minutos de transcripción

SpeechText. Valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Ventajas de usar la función de voz a texto en Chrome

El uso de la función de voz a texto en Chrome transforma tu forma de trabajar, comunicarte y mantener la productividad. Desde un dictado más rápido hasta una mejor accesibilidad, estas son las razones por las que vale la pena adoptarla:

Productividad y ahorro de tiempo: dicta correos electrónicos, informes o código más rápido que escribiendo, y realiza el trabajo sin usar las manos mientras realizas varias tareas a la vez o cuando no es posible escribir.

Accesibilidad mejorada: Soporte para usuarios con discapacidades, como problemas de movilidad, discapacidad visual o dislexia, haciendo que los espacios digitales sean más inclusivos.

Documentación y colaboración mejoradas: Obtén transcripciones en tiempo real de reuniones, seminarios web o clases, y captura ideas al instante con la función de toma de notas por voz.

Funcionalidad versátil: utiliza la voz para realizar búsquedas en el navegador, navegar y transcribir en varios idiomas, o realiza la conexión con aplicaciones como Documentos de Google y Zoom para automatizar los flujos de trabajo

Beneficios para la salud: Reduce la tensión derivada de las largas sesiones de escritura y previene las lesiones por esfuerzo repetitivo dejando que tu voz haga el trabajo.

Tu voz acaba de recibir una mejora

La mayoría de las extensiones de Chrome de voz a texto se limitan a la transcripción sin procesar, dejándote a ti la tarea de limpiar el desastre. Algunas te obligan a cambiar de aplicación, mientras que otras comprometen la privacidad.

ClickUp Brain MAX y Talk to Text van más allá. Hacen que la conversión de voz a texto se sienta como una extensión natural de tu flujo de trabajo. Con transcripciones perfeccionadas por IA, soporte multilingüe, vocabulario personalizado e integraciones profundas, tu voz se convierte en una herramienta de productividad instantánea.

Si estás listo para ir más allá del dictado básico, regístrate gratis en ClickUp y comprueba lo fácil que es convertir tus palabras en trabajo organizado.