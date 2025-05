Las 11 mejores alternativas y competidores de Tactiq

Las reuniones son esenciales para el teletrabajo y el trabajo híbrido, ya que ayudan a los equipos a colaborar, tomar decisiones e impulsar proyectos. Pero seamos sinceros: demasiadas reuniones pueden resultar abrumadoras y, a menudo, suponen una gran pérdida de productividad

⏳ Los estudios demuestran que los empleados dedican una media de 31 horas al mes a reuniones improductivas. Imagínese cuánto más se podría conseguir con la gestión de reuniones impulsada por la IA

Ahí es donde entran en juego las herramientas de transcripción de reuniones como Tactiq. Ayudan a agilizar la toma de notas y los resúmenes de las reuniones, pero Tactiq no es la única opción que existe. Existe un amplio intervalo de herramientas de transcripción de IA, cada una de las cuales ofrece funciones únicas para la toma de notas, los resúmenes y la colaboración.

Siga leyendo para explorar las 11 mejores alternativas a Tactiq que pueden ayudarle a ahorrar tiempo, aumentar la productividad y hacer que las reuniones sean más eficientes

¿Qué debe buscar en las alternativas a Tactiq?

Elegir las alternativas adecuadas a Tactiq depende de las necesidades de su equipo, ya sea la transcripción en tiempo real, los resúmenes de reuniones con IA o una mejor colaboración en las tareas de seguimiento.

Estos son algunos puntos clave a tener en cuenta:

Precisión de la transcripción : Busque herramientas basadas en IA que proporcionen transcripciones de reuniones en tiempo real y con gran precisión

Compatibilidad multiplataforma : Asegúrese de que la herramienta trabaja a la perfección con su software de gestión de reuniones, ya sea Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y otras plataformas

Resúmenes y perspectivas de IA : Además de las notas de las reuniones, la herramienta también debe ser capaz de generar resúmenes concisos basados en IA y perspectivas prácticas para ofrecerle una panorámica de alto nivel de cada reunión

Identificación de hablantes : La alternativa elegida a Tactiq debe distinguir con precisión entre los diferentes hablantes en las conversaciones para que se sepa exactamente quién dijo qué

Notas con capacidad de búsqueda y uso compartido : Opte por un software que permita buscar, etiquetar y compartir fácilmente las notas de las reuniones

Personalización y formato : Encuentre herramientas que le permitan editar, resaltar y dar formato a las transcripciones de reuniones de IA según sea necesario para que coincidan con el formato de toma de notas de su organización

Seguridad: Dado que las reuniones de su oficina suelen incluir información confidencial, asegúrese de que la plataforma ofrezca altos estándares de encriptación y cumplimiento de los requisitos reglamentarios como el RGPD o la HIPAA

Las 11 mejores alternativas a Tactiq que explorar

Aunque Tactiq destaca por ofrecer transcripciones en directo durante las reuniones y resúmenes basados en IA, no es la única herramienta que puede ayudarle a maximizar la productividad de las reuniones.

Las mejores alternativas van más allá de la transcripción básica, ofreciendo información basada en IA para reuniones de proyectos, integraciones perfectas con Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, y funciones especializadas adaptadas a diferentes equipos. 🎯

Estas son las 11 mejores alternativas a Tactiq, cada una seleccionada por sus funciones únicas y su capacidad para mejorar la productividad de formas que Tactiq no puede:

1. ClickUp (los mejores resúmenes de reuniones, gestión de tareas y colaboración con IA)

Obtenga una vista detallada de toda la información de su reunión, incluyendo la Agenda, notas, asistentes, tareas asignadas y más en el panel de ClickUp Meetings

Como la app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp va más allá de resumir las reuniones: optimiza todo el proceso de la reunión. Desde la programación y la colaboración en tiempo real hasta las notas de reuniones generadas por IA y los seguimientos automatizados, ClickUp garantiza que cada reunión sea productiva y procesable.

Empiece con ClickUp Meetings, que le permite documentar toda la documentación de su reunión, desde las agendas y los puntos de discusión hasta los elementos de seguimiento, en un solo lugar. Utilícelo para capturar todos los puntos de discusión clave dentro de ClickUp Docs, a través de funciones de edición muy completas, listas de control y / comandos de barra inclinada para acciones rápidas.

Una vez que tenga la Agenda en su lugar, ¡añada ClickUp AI Meeting Notetaker a su invitación de Calendario! Asistirá a las reuniones con usted y recopilará toda la información clave de la reunión, incluyendo el resumen, las notas de la reunión, los elementos de acción y los aspectos más destacados de la reunión, en un documento privado. Así es, puede concentrarse en la reunión real en lugar de apresurarse a tomar notas.

Después de la reunión, puede hacer uso compartido del resumen con su equipo fácilmente y, a continuación, editar y aclarar de forma colaborativa cualquier punto específico utilizando la detección de colaboración en tiempo real ClickUp Docs.

Cuando tenga un conjunto sólido de elementos de acción, utilice ClickUp Brain para:

Genere elementos de acción a partir de las notas de las reuniones y priorice las tareas sin esfuerzo manual

Haga preguntas específicas sobre la reunión o las tareas y obtenga información detallada a través de todos los documentos y elementos de acción relevantes

Utiliza el poder de la escritura con IA para perfeccionar tus notas de reuniones, redactar correos electrónicos, revisar la gramática e incluso escribir informes detallados con unas simples indicaciones

Capture fácilmente notas y debates de cualquier reunión con ClickUp Brain

También le ayuda a visualizar el proceso de ventas, hacer un seguimiento de las ofertas, asignar tareas, desencadenar acciones basadas en eventos mediante la automatización y gestionar todas las acciones de sus reuniones en una sola plataforma. Esto la convierte en la mejor opción para equipos de ventas, gestores de proyectos y equipos de atención al cliente, ya que le permite aumentar la eficiencia y combinar todas sus actividades de ventas en una sola plataforma.

También puede utilizar las plantillas ya preparadas de ClickUp para estandarizar la documentación y tomar notas de las reuniones con facilidad. Por ejemplo, la plantilla de actas de reuniones de ClickUp es ideal para estructurar y almacenar en una única ubicación los detalles esenciales de las reuniones, las decisiones y los elementos de acción. Esta plantilla garantiza que todos los puntos clave debatidos en las reuniones se documenten de forma clara y coherente, lo que facilita el seguimiento y mejora la responsabilidad del equipo.

Obtén una plantilla gratis, gratuita Redacte actas detalladas de las reuniones con un formato coherente utilizando la plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Con esta plantilla personalizable, puede:

Organice toda la información de su reunión en un solo lugar, como la información de los asistentes, la Agenda, los elementos de acción, los próximos pasos, etc.

Haga un seguimiento de los aprendizajes clave de la reunión y cree resúmenes precisos para todas las partes interesadas

Asigne elementos de acción a miembros específicos del equipo e incluso comprenda el progreso para garantizar que sus reuniones sean siempre productivas

Además, la plantilla de notas de reuniones de ClickUp mantiene todas las discusiones estructuradas y con capacidad de búsqueda para facilitar su consulta. Esta plantilla es ideal para equipos de ventas que necesitan un espacio centralizado para registrar las conversaciones con los clientes, hacer un seguimiento del progreso de los acuerdos y asegurarse de que no se pierda ninguna información crítica.

Graba tu pantalla y comparte información detallada con tus equipos mediante ClickUp Clips

Además, ClickUp Clips le permite grabar y compartir tutoriales en pantalla, lo que reduce las reuniones innecesarias. En lugar de tener una reunión detallada del equipo, puede grabar fácilmente una pantalla sobre una función o un tutorial de producto en particular y compartirla con sus equipos.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

El amplio conjunto de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mes por usuario

Empresa : 12 $/mes por usuario

Enterprise : Contacto para precios

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

ClickUp AI Notetaker: Añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

Con sus funciones para reuniones basadas en IA y sus herramientas de colaboración fluida, ClickUp ha impresionado a equipos de todos los sectores. Una reseña de usuario menciona:

Este es nuestro recurso todo en uno para la información de proyectos, la colaboración y la gestión de los miembros del equipo. Nos permite mantener todo en un solo lugar, incluidas las comunicaciones específicas de cada proyecto.

Este es nuestro recurso todo en uno para la información de proyectos, la colaboración y la gestión de los miembros del equipo. Nos permite mantener todo en un solo lugar, incluidas las comunicaciones específicas de cada proyecto.

2. Otter. ai (la mejor para transcripciones en tiempo real y notas automatizadas de reuniones)

a través de Otter.ai

Otter. ai es una herramienta líder de transcripción de reuniones basada en IA, reconocida por su velocidad y precisión. Destaca en la captura de conversaciones en tiempo real, lo que la hace inestimable para generar notas de reuniones instantáneas y transcripciones con capacidad de búsqueda.

Con Otter. ai, los usuarios pueden colaborar en notas en tiempo real, resaltar puntos clave, añadir comentarios y hacer un uso compartido de ideas directamente con su equipo. Sus resúmenes basados en IA extraen automáticamente decisiones clave, elementos de acción y conclusiones esenciales, asegurando que no se pase nada por alto.

Las mejores funciones de Otter. ai

Transcriba reuniones y llamadas de audio en tiempo real con gran precisión

Utilice resúmenes de reuniones basados en IA para extraer ideas clave, elementos de acción y decisiones

Detecta a los diferentes oradores y distínguelos incluso en entornos ruidosos para una transcripción precisa en reuniones de grupo

Integre con plataformas como Google Meet, MS Teams, Dropbox y Zoom para acceder sin problemas a las grabaciones de las reuniones

Límites de Otter. ai

Las funciones avanzadas, como el análisis de sentimientos, requieren una suscripción de pago

Se requieren planes Premium para las funciones completas de transcripción y almacenamiento de reuniones

Precios de Otter. ai

Básico: Gratis para siempre

Pro : 16,99 $/mes por usuario

Empresa : 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2: 4. 3/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 90 reseñas)

Otter. ai ha ganado popularidad por su transcripción precisa en tiempo real y sus resúmenes basados en IA, con un usuario diciendo:

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a aquellos con los que estoy conectado en una llamada, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más libre, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información, porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

Lo que más me marca como favorito de Otter es que puedo prestar toda mi atención a aquellos con los que estoy conectado en una llamada, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más libre, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información, porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

3. Fireflies. ai (la mejor para la inteligencia de conversaciones impulsada por IA)

a través de Fireflies.ai

Fireflies. ai es una de las alternativas populares a Tactiq. Ayuda a los equipos a automatizar la toma de notas durante las reuniones, especialmente para los equipos de ventas y de intentos correctos de los clientes. Su punto fuerte es un asistente de reuniones con IA que captura las conversaciones clave, extrae elementos de acción y crea notas de reuniones con opción de búsqueda para consultarlas más adelante.

Va más allá de la transcripción básica al ofrecer funciones como inteligencia de conversación e integraciones CRM, lo que la convierte en una potente herramienta para los equipos de ventas y marketing que buscan mejorar el rendimiento. Esto le ayuda a obtener información valiosa de las interacciones con los clientes, identificar tendencias clave y entrenar eficazmente a sus equipos.

Las mejores funciones de Fireflies. ai

Capture automáticamente los elementos clave de las reuniones del equipo de ventas y las llamadas de los clientes, lo que facilita el envío de correos electrónicos de seguimiento o la adopción de los siguientes pasos

Transcribe conversaciones con gran precisión, incluso con varios hablantes, utilizando las funciones de reconocimiento de voz

Analice las conversaciones con información de IA para comprender los problemas y mejorar la productividad

Integración con más de 20 plataformas populares, como Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce y otras

Fireflies. Límites de la IA

El precio puede ser un obstáculo para equipos más pequeños o usuarios individuales, lo que lo hace menos accesible para profesionales preocupados por su presupuesto

Carece de funciones integradas de gestión de proyectos, lo que significa que no ofrece capacidades de seguimiento de tareas, por lo que requiere herramientas adicionales para la gestión del flujo de trabajo

Fireflies. Precios de IA

Free Forever

Pro : 18 $/mes por usuario

Business : 29 $/mes por usuario

Enterprise: 39 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Esto es lo que un usuario mencionó sobre esta herramienta:

Me encanta que Fireflies me permita escuchar y participar activamente en las reuniones que graba y transcribe. Ya no estoy atado a mi bolígrafo y mi cuaderno. También me gusta que, si me pierdo una reunión, pueda leer el resumen y la transcripción para saber qué pasó realmente.

Me encanta que Fireflies me permita escuchar y participar activamente en las reuniones que graba y transcribe. Ya no estoy atado a mi bolígrafo y mi cuaderno. También me gusta que, si me pierdo una reunión, pueda leer el resumen y la transcripción para saber qué pasó realmente.

4. Rev (lo mejor para transcripciones humanas y de IA de alta precisión)

a través de Rev

Rev es un actor bien establecido en la industria de la transcripción, que ofrece tanto transcripciones impulsadas por IA como la opción de transcripciones editadas por humanos. Esta combinación equilibra la velocidad y la precisión, atendiendo a aquellos que necesitan notas fiables de las reuniones sin sacrificar la calidad.

Mientras que las transcripciones de IA son rápidas y rentables, el servicio de edición humana garantiza el más alto nivel de precisión para reuniones importantes. Rev es particularmente útil para industrias donde la precisión es clave, como los sectores legal, médico y financiero.

Mejores funciones

Utilice la transcripción con IA para reuniones en línea con resultados rápidos y eficaces

Disfrute de servicios de transcripción editados por humanos para reuniones importantes o reuniones en persona con precisión garantizada

Compatibilidad con más de 15 idiomas, con identificación de varios hablantes y servicios de traducción también disponibles bajo petición

Límites de revisión

Los resúmenes y transcripciones de IA pueden no ser tan precisos como las transcripciones editadas por humanos en reuniones complejas o en entornos ruidosos

Precios revisados

Gratis para siempre

Básico: 14,99 $/mes por usuario

Pro: 34,99 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

5. Sonix (la mejor para transcripciones y traducciones en varios idiomas)

a través de Sonix

Sonix es una de las mejores alternativas a Tactiq, ya que está especializada en la transcripción y traducción multilingüe, lo que la convierte en una solución ideal para empresas que operan en un contexto global.

Conocido por su precisión y velocidad, utiliza la transcripción con IA para convertir rápidamente las grabaciones de sus reuniones en transcripciones bien estructuradas. También proporciona un sólido conjunto de funciones de edición, que permiten a los usuarios ajustar las transcripciones, corregir errores y resaltar fácilmente los momentos clave.

Las mejores funciones de Sonix

Transcriba reuniones de audio y vídeo en más de 53 idiomas, lo que lo hace ideal para sus equipos globales

Obtenga opciones de búsqueda fáciles para localizar rápidamente las notas de las reuniones utilizando palabras y frases clave importantes

Integración con herramientas populares como Dropbox, Zoom, Microsoft Teams y Google Meet

Proteja sus datos confidenciales con cargas cifradas y gestión de archivos

Límites de Sonix

Aunque la compatibilidad multilingüe es un punto fuerte, la precisión puede variar en función del idioma elegido

Precios de Sonix

Estándar : 0 $/mes

Premium : 16,50 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2: 4. 7/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4. 9/5 (más de 130 reseñas)

6. Fathom IA (la mejor para equipos de ventas y de atención al cliente)

a través de Fathom IA

Fathom AI es una herramienta de transcripción de IA que va más allá de la simple toma de notas, ofreciendo a las empresas una herramienta para extraer conclusiones clave e información procesable. Esta herramienta está específicamente diseñada para ofrecer compatibilidad a equipos virtuales y de ventas que necesitan asegurarse de que los detalles importantes de las reuniones sean capturados con precisión sin intervención manual.

Este asistente de IA es conocido por su interfaz fácil de usar, que permite una configuración rápida y una fácil integración en los flujos de trabajo existentes. Es una de las mejores alternativas a Tactiq, con funciones como etiquetado de notas, colaboración en tiempo real y recordatorios prácticos para garantizar que los equipos estén alineados.

Las mejores funciones de Fathom IA

Utilice resúmenes de reuniones basados en IA para extraer información clave y elementos de acción de cualquier reunión

Separe las notas con un sistema inteligente de resaltado y etiquetado de notas para categorizar fácilmente su discusión en función del tema, asunto u otras categorías

Exporta resúmenes de reuniones en múltiples formatos como PDF o CSV

Descubra los límites de la IA

Límite de idiomas de transcripción, lo que puede suponer un problema para las reuniones multilingües

Integración solo con Zoom, lo que limita su uso a equipos que dependen de otras plataformas de reuniones

Precios de Fathom IA

Free Forever

Premium : 19 $/mes por usuario

Edición para equipos : 29 $/mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 5/5 (más de 600 reseñas)

7. Fellow (la mejor para agendas de reuniones estructuradas y notas colaborativas)

a través de Fellow

Fellow es un asistente de IA diseñado para equipos que priorizan las notas de reuniones colaborativas y la creación eficiente de agendas. Esta herramienta agiliza la planificación y organización de reuniones al permitir a los usuarios crear agendas de reuniones compartidas antes de las reuniones y tomar notas colaborativas.

El principal punto fuerte de la herramienta radica en su enfoque en la colaboración en equipo, ofreciendo todas las funciones que ayudan a los equipos a realizar un seguimiento de los elementos de acción, las decisiones tomadas y los problemas pendientes. Es especialmente útil para los gestores de proyectos, los equipos de ventas y los equipos de atención al cliente, que necesitan asegurarse de que todos los miembros del equipo están alineados y tienen claros los siguientes pasos.

Otras funciones destacadas

Cree actas de reuniones colaborativas con agenda, permitiendo que varios participantes contribuyan en tiempo real

Elabore una agenda compartida antes de las reuniones, lo que le ayudará a promover reuniones en línea organizadas y eficaces

Integración perfecta con las principales plataformas como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack y otras

Siga los comentarios y el seguimiento fáciles después de las reuniones para garantizar el seguimiento de los elementos de acción de las reuniones anteriores

Límites de Fellow

El plan Free tiene varias limitaciones para las funciones de toma de notas con IA, con límites de transcripción, grabación y toma de notas de un máximo de 5 reuniones por usuario

Se centran principalmente en los flujos de trabajo de las reuniones; con capacidades limitadas de gestión de proyectos más allá de los elementos de acción

Precios de los compañeros

Free Forever

Teams : 7 $/mes por usuario

Empresa : 15 $/mes por usuario

Enterprise: 25 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de compañeros

G2: 4. 7/5 (más de 2000 reseñas)

Capterra: 4. 9/5 (más de 30 reseñas)

Una reseña de usuario menciona :

Fellow ha aumentado significativamente mi organización y productividad en torno a las reuniones. Me permite ir increíblemente preparado cada día, lo que me permite estar más presente y atento durante el tiempo que paso en las sesiones. Y cuando no puedo asistir a una reunión, la grabación y las transcripciones que genera la IA de Fellow son mejores que las de cualquier otra plataforma que haya utilizado.

Fellow ha aumentado significativamente mi organización y productividad en torno a las reuniones. Me permite ir cada día increíblemente preparado, lo que me permite estar más presente y atento durante el tiempo que paso en las sesiones. Y cuando no puedo asistir a una reunión, la grabación y las transcripciones que genera la IA de Fellow son mejores que las de cualquier otra plataforma que haya utilizado.

8. Descript (Lo mejor para la transcripción de podcasts y vídeos con edición de IA)

a través de Descript

Descript es una herramienta de transcripción de audio y vídeo que destaca por sus capacidades de edición. Es especialmente popular entre quienes necesitan transcribir podcasts, reuniones en línea, grabaciones de vídeo o cualquier contenido de audio y, al mismo tiempo, editar o producir medios de comunicación.

Aunque muchas alternativas a Tactiq ofrecen transcripción básica, Descript se distingue por su edición única basada en texto y su completo conjunto de funciones. Esto significa que puede integrar la transcripción y la edición en un único flujo de trabajo sin necesidad de un software independiente para la edición de vídeo.

Describe las mejores funciones

Edite archivos de audio y vídeo directamente desde las transcripciones, lo que facilita el corte, el empalme o la edición de sus archivos multimedia

Utilice la opción de grabación de pantalla para grabar reuniones o presentaciones en línea junto con la transcripción en tiempo real

Automatización del proceso de edición de vídeo y audio mediante las funciones de edición con IA para eliminar palabras de relleno como «um» o «uh» tanto en audio como en vídeo

Describe limitaciones

El plan Free tiene funciones limitadas para las notas de reuniones o los aspectos más destacados de las reuniones con IA en comparación con otras alternativas a Tactiq

Los nuevos usuarios que no estén familiarizados con las herramientas de edición de vídeo o audio tienen que aprender a utilizarlo

Descripción de precios

Free Forever

Aficionado : 19 $/mes por usuario

Creador : 35 $/mes por usuario

Business : 50 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas descriptivas

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

9. tl;dv (Lo mejor para reuniones de vídeo con transcripción de IA)

a través de tl;dv

tl;dv (abreviatura de Too Long; Didn't View) es una herramienta de transcripción de IA única diseñada para aquellos que buscan específicamente ahorrar tiempo y obtener las conclusiones clave de las reuniones virtuales. Este asistente de reuniones de IA resume automáticamente los puntos clave de la reunión y proporciona a los usuarios resúmenes concisos que destacan ideas prácticas.

Esto lo hace ideal para gestores de proyectos, equipos de ventas y gestores de éxito de clientes que necesitan una herramienta de transcripción en tiempo real para resaltar puntos clave y digerir información rápidamente.

Las mejores funciones de tl;dv

Obtenga resúmenes instantáneos de las reuniones que capturen los detalles más importantes de cualquier reunión virtual

Utilice plantillas personalizables de notas de reuniones para diversos casos de uso, como actualizaciones de proyectos, reuniones de equipo de ventas o sesiones de lluvia de ideas

Capacidad para resaltar puntos clave sobre reuniones en su CRM o enviar tareas relevantes a Jira, Slack o cualquier otra herramienta que esté utilizando

límites de tl;dv

Carece de funciones avanzadas como la edición de notas o la personalización de notas de reuniones en un formato concreto

Algunos usuarios informan de que la herramienta a menudo tiene problemas con reuniones en las que intervienen varios oradores o con debates muy rápidos y complejos

tl;dv pricing

Free Forever

Pro: 29 $/mes por usuario

Business : 98 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de tl;dv

G2: 4. 7/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: NA

A los usuarios les gusta tl;dv por su capacidad para transcribir reuniones multilingües, y un usuario dijo:

Llevo un tiempo usando tl;dv después de evaluar muchas opciones. Como trabajo en investigación de mercado, es increíblemente útil para capturar ideas de las entrevistas y analizar las transcripciones en detalle, que son impecables, incluso en diferentes idiomas (lo he probado en español, inglés, inglés con personas de Oriente Medio e inglés con personas de la India). Así que, diría que es prácticamente infalible.

Llevo un tiempo usando tl;dv después de evaluar muchas opciones. Como trabajo en investigación de mercado, es increíblemente útil para capturar ideas de las entrevistas y analizar las transcripciones en detalle, que son impecables, incluso en diferentes idiomas (lo he probado en español, inglés, inglés con personas de Oriente Medio e inglés con personas de la India). Así que diría que es prácticamente infalible.

10. Avoma (la mejor para obtener información basada en IA y colaboración en equipo)

a través de Avoma

Avoma es un asistente de reuniones con IA que se centra en ser la plataforma única para gestionar las interacciones internas y externas.

Transcribe las reuniones y las analiza para generar resúmenes, ideas y elementos de acción, lo que permite a los equipos centrarse en las tareas de seguimiento en lugar de examinar conversaciones enteras. Con la detección automática de temas, el análisis de sentimientos y la inteligencia de negocios, puede extraer información procesable de sus conversaciones y mejorar la toma de decisiones.

Las mejores funciones de Avoma

Capture y transcriba llamadas y reuniones de clientes automáticamente utilizando funciones avanzadas de transcripción con tecnología de IA

Analice conversaciones y detalles de reuniones con funciones de inteligencia conversacional habilitadas por IA

Identifique los temas y tendencias clave en las interacciones con los clientes con gran precisión

Evalúe el sentimiento de los clientes, los puntos clave de discusión y los niveles de compromiso en sus análisis posteriores a la reunión

Límites de Avoma

Sus funciones pueden resultar abrumadoras para los usuarios que buscan una solución más básica y automatizada para tomar notas

El precio de las funciones avanzadas y de los análisis más detallados de las reuniones es elevado en comparación con otras alternativas a Tactiq

Precios de Avoma

Asistente de reuniones con IA : 29 $/mes por usuario (facturación anual)

Inteligencia de conversación : 69 $/mes por usuario (facturación anual)

Inteligencia de ingresos: 99 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4. 6/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

A los usuarios les gustan las funciones de Avoma, que son una combinación de herramientas de transcripción de reuniones y herramientas de inteligencia de ingresos, y un usuario dice:

Para mí, lo más útil de Avoma es la información que recibo después de mis llamadas. Por ejemplo, cuánto hablé yo frente a cuánto habló el cliente durante las llamadas. Suelo hablar de más en algunas de las llamadas, así que me permite revisarlas y ver cuánto tiendo a hacerlo. Otra función que utilizo en todas las llamadas es la tarjeta de puntuación. Solo con eso he mejorado la calidad de mis llamadas.

Para mí, lo más útil de Avoma es la información que recibo después de mis llamadas. Por ejemplo, cuánto he hablado yo frente a cuánto ha hablado el cliente durante las llamadas. Tiendo a hablar de más en algunas de las llamadas, así que me permite revisarlas y ver cuánto tengo pendiente. Otra función que utilizo en cada llamada es la tarjeta de puntuación. Solo con eso he mejorado la calidad de mis llamadas.

11. MeetGeek (la mejor para la gestión y el seguimiento automatizados de reuniones)

via MeetGeek

MeetGeek es un asistente de reuniones basado en IA que automatiza el proceso de grabación, transcripción y resumen de reuniones. La herramienta es ideal para que las empresas hagan un seguimiento de los resultados de las reuniones, especialmente en entornos de ventas, éxito de clientes y gestión de proyectos

La herramienta utiliza IA para reducir la sobrecarga administrativa asociada a las reuniones, lo que garantiza que los asistentes puedan centrarse en el debate. Esto la convierte en una gran opción para los equipos que desean minimizar las tareas posteriores a la reunión y proporcionar un seguimiento coherente.

Las mejores funciones de MeetGeek

Grabe y transcriba reuniones automáticamente con gran precisión utilizando las funciones de transcripción de reuniones basadas en IA

Genere resúmenes automatizados de las discusiones de las reuniones con conclusiones clave y elementos de acción

Etiqueta elementos de acción adicionales y asigna seguimientos después de las reuniones automáticamente

Integración con otras plataformas de videoconferencia como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y otras

Límites de MeetGeek

Aunque automatiza las transcripciones de las reuniones y los seguimientos, no ofrece la profundidad de análisis ni las funciones de inteligencia de conversación que sí ofrecen otras alternativas a Tactiq

Precios de MeetGeek

Básico: Free Forever

Pro : 19 $/mes por usuario

Business : 39 $/mes por usuario

Enterprise: 59 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de MeetGeek

G2: 4. 6/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

A los usuarios les gusta cómo este asistente de reuniones con IA ayuda a transcribir las reuniones, y un usuario dijo:

*Me encanta que no tenga que hacer garabatos, tomar notas o incluso tratar de averiguar lo que me pierdo porque, aunque no esté presente en la reunión, MeekGeek estará presente en esa reunión por mí y resumirá todo con pequeños detalles. Te mantiene organizado y siempre por delante

*Me encanta que no tenga que hacer garabatos, tomar notas o incluso tratar de averiguar lo que me pierdo porque, aunque no esté presente en la reunión, MeekGeek estará presente en esa reunión por mí y resumirá todo con pequeños detalles. Te mantiene organizado y siempre por delante

Tome el control de sus reuniones con ClickUp

La herramienta de transcripción de reuniones adecuada puede transformar la forma en que su equipo colabora y aumentar la productividad. Aunque Tactiq es una opción sólida, las alternativas que hemos explorado ofrecen funciones únicas que podrían adaptarse mejor a sus necesidades.

Ahí es donde ClickUp destaca. Con transcripción de reuniones impulsada por IA, elementos de acción automatizados y herramientas de colaboración fluidas, ClickUp garantiza que cada reunión sea productiva y procesable, ya sea en ventas, éxito del cliente o gestión de proyectos.

Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo y experimente una forma más inteligente de gestionar reuniones, realizar un seguimiento del progreso e impulsar los resultados. 🚀