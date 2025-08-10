los 10 mejores convertidores de audio a texto para una transcripción rápida y precisa

¿Alguna vez ha reproducido cinco veces un clip de audio de 10 minutos solo para entender una frase que no ha quedado clara?

Ya sea que estés tratando de capturar notas de una conferencia, editar entrevistas o gestionar las actas de una reunión, transcribir audio manualmente es una tarea que consume mucho tiempo y que a nadie le gusta, ni necesita hacer.

Un conversor de audio a texto transcribe grabaciones de audio, desde notas de voz hasta archivos de vídeo completos, en texto claro y editable en cuestión de minutos.

En esta guía, analizaremos los mejores convertidores de audio a texto gratis, gratuitos para convertir contenido hablado en transcripciones que se pueden buscar y compartir.

🧠 Dato curioso: Si consideras que reproducir ciertos medios es una forma de transcripción, Thomas Edison fue el primero en desarrollar una máquina para hacerlo. En 1877, el fonógrafo de Edison se convirtió en el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. Sin embargo, el método es frágil y propenso a sufrir daños.

Aquí tienes una breve comparación de las herramientas de conversión de audio a texto, donde puedes explorar las opciones para ayudarte a elegir la mejor:

Herramienta de conversión de audio a texto Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Ideal para particulares, creadores de contenido, podcasters, equipos remotos y empresas de todos los tamaños que necesitan transcripción, colaboración y gestión de tareas integradas Transcripción de notas de voz mediante IA Notetaker, integración de tareas, colaboración en equipo Plan Free disponible; personalizaciones para corporaciones Otter. ai Ideal para equipos pequeños y medianos, estudiantes y profesionales remotos que necesitan transcripción con IA en tiempo real durante las reuniones Compatibilidad con varios idiomas, identificación de hablantes, integración con Zoom/Google Meet Plan Free disponible; planes de pago a partir de 8,33 $ al mes Descript Ideal para particulares, creadores de contenidos y podcasters que necesitan editar transcripciones junto con archivos de audio/vídeo Función de doblaje, detección de varios hablantes y edición de vídeo Plan Free disponible; planes de pago a partir de 24 $ al mes Rev Ideal para particulares, estudiantes y empresas que necesitan transcripciones revisadas por humanos Servicios de transcripción humana, subtitulado de archivos de vídeo Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14,99 $ al mes Trint Ideal para equipos medianos, periodistas y creadores de contenido que necesitan transcripción con IA y edición colaborativa Edición en tiempo real, resúmenes automatizados, transcripciones con función de búsqueda Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 80 $ al mes Sonix Ideal para equipos globales, creadores de contenido y estudiantes que necesitan transcripciones rápidas en varios idiomas Compatibilidad con varios idiomas, puntuación automática e identificación de hablantes Plan estándar gratuito, plan de pago a partir de 16,522 $ al mes por asiento HappyScribe Ideal para equipos multilingües, educadores y creadores de contenido que necesitan transcripciones fáciles de usar Transcripción automática, alta precisión, compatibilidad con archivos de vídeo Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9 $ al mes Notta Ideal para particulares, estudiantes y pequeños equipos que necesitan transcribir audio a varios idiomas Compatibilidad con varios idiomas, puntuación automática y transcripción en tiempo real Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,49 $ al mes Temi Ideal para particulares, estudiantes y autónomos que necesitan transcripciones rápidas y sin complicaciones con un presupuesto ajustado Transcripción instantánea, compatible con MP3, MP4, WAV y M4A Versión de prueba gratuita disponible; pago por uso desde 0,25 $/min Google Speech-to-Text Ideal para particulares, estudiantes y autónomos que necesitan transcripciones rápidas y sin florituras con un presupuesto ajustado Transcripción de voz a texto en tiempo real, puntuación automática, compatibilidad con varios idiomas Nivel gratuito disponible; uso de pago desde 0,006 $ por 15 segundos

¿Qué debe buscar en un conversor de audio a texto?

Tenga en cuenta estas funciones clave en un convertidor de audio a texto para garantizar que obtiene transcripciones rápidas, precisas y seguras que se adaptan a su flujo de trabajo:

Precisión : gestiona diversos acentos, hablantes rápidos y ruido de fondo sin distorsionar la transcripción

Velocidad : transcribe rápidamente un archivo de audio de 5 minutos, sin necesidad de pausas para tomar café

Compatibilidad con formatos de archivo : Compatible con un amplio intervalo de formatos de audio y vídeo, como WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI y MOV

Seguridad : protege tus datos, especialmente cuando se trata de conferencias privadas o reuniones confidenciales

Compatibilidad con integración : se conecta con las herramientas que ya utilizas, como Documentos de Google, gestores de tareas o software de edición de vídeo

Opciones de exportación : permite exportar transcripciones en formatos flexibles como TXT, DOCX, PDF o SRT para subtítulos

Compatibilidad con idiomas: ofrece transcripción en varios idiomas y dialectos para flujos de trabajo multilingües

👀 ¿Sabías que...? Los gobiernos de todo el mundo están impulsando la tecnología de conversión de voz a texto en la educación para hacer el aprendizaje más accesible. En EE. UU., la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) es compatible con el uso de herramientas de transcripción interactivas para estudiantes sordos.

📚 Lea también: Plantillas gratuitas para tomar mejores notas en reuniones

El mejor conversor de audio a texto

Ahora que ya sabes qué buscar, veamos las mejores herramientas que te ayudarán a transcribir como un profesional.

1. ClickUp (el mejor para flujos de trabajo de productividad en equipo)

Captura cada palabra con ClickUp AI Notetaker

ClickUp, la app para todo el trabajo, es tu centro de comandos con IA que ofrece una transcripción robusta de notas de voz, una integración perfecta de tareas y potentes funciones de colaboración en equipo, todo en un solo lugar.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker transcribe automáticamente el audio de reuniones, notas de voz y videollamadas, y es compatible con plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet.

🎥 Ver

Después de una reunión o grabación, ClickUp genera un documento estructurado en ClickUp Docs. El documento incluye grabaciones de audio y vídeo, para que puedas volver a visitar los momentos clave. El nombre y la fecha de la reunión aparecen en la parte superior para una referencia rápida, y hay una lista completa de asistentes para realizar un seguimiento de quiénes estuvieron presentes.

También hay una transcripción con función de búsqueda de toda la conversación, lo que te permite ampliar o reducir partes específicas según sea necesario. Pero eso no es todo: ClickUp extrae los puntos clave, los organiza por temas e incluso enumera los siguientes pasos a seguir en una práctica lista de control.

Guarde automáticamente transcripciones, archivos de vídeo y resúmenes en un documento privado

Este proceso de transcripción automatizado garantiza que no se pierda ningún detalle, lo que lo hace ideal para transcribir entrevistas, conferencias, sesiones de brainstorming o grabaciones de podcasts.

Para los creadores de contenido, esto significa que pueden convertir fácilmente archivos de audio en texto editable y con capacidad de búsqueda, extraer fragmentos destacados y generar subtítulos para contenido de vídeo.

💡 Bonus: Si quieres: Pregunte, dicte y dé comandos a su trabajo con la voz, sin usar las manos y en cualquier lugar, con Talk to Text

Obtenga compatibilidad de voz a texto en más de 40 idiomas, por lo que es perfecto para su equipo global.

Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, con una única solución independiente de LLM y preparada para la corporación

Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y la web Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. No se trata de otra herramienta de IA más para añadir a tu colección. Es la primera app de IA contextual que las sustituye a todas. Captura ideas, comparte instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

Luego está ClickUp Docs. Si alguna vez has deseado tener unos Documentos de Google más funcionales integrados en tu paquete de productividad. Puedes editar, comentar, compartir notas y enlazar transcripciones de audio a tareas u OKR en tiempo real.

Colabora con tu equipo y trabaja en un documento común utilizando ClickUp Docs

Los documentos privados garantizan la seguridad y la privacidad, mientras que la posibilidad de etiquetar, buscar y filtrar las notas de las reuniones facilita la localización de información específica. Los miembros del equipo que se hayan perdido una reunión pueden ponerse al día rápidamente revisando la transcripción o el resumen, y todos pueden aportar comentarios o ediciones directamente en el documento.

ClickUp Brain

A diferencia de los convertidores básicos de audio a texto, ClickUp está diseñado para una colaboración total, desde etiquetar a los compañeros de equipo con contexto hasta asignar tareas directamente a través de transcripciones.

Los elementos de acción identificados durante las reuniones o en el audio transcrito se pueden convertir instantáneamente en tareas de ClickUp, asignarse a los miembros del equipo y realizar un seguimiento hasta su finalización.

Este flujo de trabajo automatizado está gestionado por ClickUp Brain.

Convierte cada elemento de acción de tus llamadas en una tarea rastreable con ClickUp Brain

Brain optimiza el flujo de trabajo desde la discusión hasta la ejecución. Es perfecto para equipos remotos y usuarios centrados en la productividad que necesitan garantizar el seguimiento de las decisiones tomadas en las reuniones.

Brain aprende los flujos de trabajo de su equipo, muestra los documentos relevantes, sugiere prioridades para las tareas e incluso redacta borradores de contenido, todo ello basándose en sus datos de audio y texto continuos. También publica automáticamente resúmenes y elementos de acción en los canales de chat del equipo, lo que elimina la necesidad de transferir manualmente la información entre herramientas.

Las mejores funciones de ClickUp

Resalte texto o utilice comandos de barra inclinada para convertir al instante el contenido a varios idiomas, incluidos inglés, francés, español, alemán, japonés, chino, árabe y muchos más

Acceda a grabaciones completas de audio y vídeo de reuniones junto con transcripciones para obtener una documentación completa y facilitar la revisión

Busca y filtra todas las notas y transcripciones de reuniones desde el hub de documentos o el calendario de ClickUp , lo que facilita la localización de discusiones y decisiones pasadas.

Genere y edite contenido con el asistente de redacción con IA, que incluye la redacción, el resumen y la mejora de documentos de proyectos, informes y subtítulos para archivos de vídeo

Automatice la creación de listas de tareas a partir de transcripciones y comparta las tareas asignadas con los miembros del equipo ausentes

Utiliza la transcripción con IA en ClickUp Clips para generar texto con función de búsqueda en clips de vídeo grabados

Limitaciones de ClickUp

Requiere un poco de aprendizaje si solo lo utilizas para transcribir

No es ideal para transcribir vídeos/archivos de audio largos sin contexto del equipo

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

ClickUp ofrece una flexibilidad sin igual con vistas personalizables (Lista, Tablero, Gantt, Calendario), potentes automatizaciones y documentos, metas y seguimiento del tiempo integrados, todo en un único entorno de trabajo. Centraliza la colaboración en equipo y la gestión de proyectos, lo que nos permite sustituir múltiples herramientas como Trello, Asana y Notion por un único sistema cohesionado. Potente herramienta de productividad todo en uno para gestionar equipos y proyectos.

2. Otter. ai (el mejor para la transcripción de reuniones en tiempo real)

a través de Otter.ai

Otter. ai es uno de los favoritos para la transcripción en tiempo real para Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Convierte las palabras habladas en notas estructuradas mientras sigues hablando.

Tanto si trabajas con audio como con vídeo, es compatible con múltiples formatos, como FLV, y te permite exportar transcripciones como TXT, DOCX, PDF o incluso SRT para subtítulos.

Con integraciones para herramientas como Google Calendar y Dropbox, se adapta perfectamente a tu flujo de trabajo. También es compatible con varios idiomas, añade etiquetas a los interlocutores y convierte las conversaciones en notas y elementos de acción que se pueden compartir. Perfecto para reuniones, conferencias, podcasts... cualquier cosa en la que no quieras perderte ni una palabra.

Las mejores funciones de Otter.ai

Obtenga resúmenes y notas de reuniones generados por IA con compatibilidad multilingüe (español, alemán, francés, etc.)

Realice una sesión rápida de preguntas y respuestas dentro de las transcripciones con Otter IA Chat

Identifique a los hablantes y el vocabulario personalizado del archivo de audio

Integración con Google Calendar, Dropbox y mucho más

Límites de Otter.ai

La interfaz de usuario puede resultar confusa, con frecuentes indicaciones para comprar productos adicionales

El etiquetado de hablantes puede requerir ajustes manuales para mayor precisión

Precios de Otter.ai

Básico : plan Free disponible

Pro : 16,99 $ al mes por usuario

Business : 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Otter. ai Valoraciones y opiniones

G2 : 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta la página de resumen con la lista de control de elementos de acción que se pueden marcar en el navegador. El desglose de roles, necesidades, cronogramas, opiniones, puntos débiles y objeciones es muy útil para resumir la discusión. Las capturas de pantalla también son muy útiles para recapitular lo que se ve en una pantalla compartida. Otter es fácil de implementar, el registro es rápido y empieza a funcionar de inmediato. Lo utilizo en todas mis reuniones, a menos que los participantes soliciten lo contrario, y puedo enviar los resúmenes automáticamente a diferentes canales de Slack en función de quiénes hayan participado en la reunión, etc. […] Sería bueno que Otter detectara los nombres de los participantes en función de los nombres que aparecen en la reunión.

Me gusta la página de resumen con la lista de control de elementos de acción que se pueden marcar en el navegador. El desglose de roles, necesidades, cronogramas, opiniones, puntos débiles y objeciones es muy útil para resumir la discusión. Las capturas de pantalla también son excelentes para recapitular lo que se ve en una pantalla compartida. Otter es fácil de implementar, el registro es rápido y comienza a funcionar de inmediato. Lo utilizo en todas las reuniones que tengo, a menos que los participantes soliciten lo contrario, y puedo enviar los resúmenes automáticamente a diferentes canales de Slack en función de quiénes hayan participado en la reunión, etc. […] Sería bueno que Otter detectara los nombres de los participantes en función de los nombres que aparecen en la reunión.

3. Descript (el mejor para editar transcripciones junto con audio/vídeo)

a través de Descript

Imagina editar un podcast como si fuera un documento de Google. Descript incluye un servicio de transcripción integrado que te permite cortar, pegar y eliminar archivos de audio con solo editar la transcripción del texto.

Perfecto para creadores, instructores de cursos y equipos de marketing, este conversor de audio a texto es compatible con la grabación y transcripción de audio en múltiples formatos, incluyendo la detección de hablantes y subtítulos automáticos. Admite todo, desde MP3 hasta WAV e incluso FLAC, por lo que tendrás todos los formatos cubiertos. También puedes simplemente subir una grabación o incluso extraerla de Zoom y grabar dentro de la plataforma.

Las mejores funciones de Descript

Convierte archivos de audio y vídeo a texto con transcripción automática en más de 22 idiomas (español, alemán, francés, etc.)

Edita archivos de audio editando el texto: corta palabras, corta sonido (¡o vídeo!)

Utiliza Overdub para clonar tu voz y corregir errores sin necesidad de volver a grabar

Crea audiogramas, subtítulos y clips sociales con un solo clic

Acceda a la grabación de pantalla, la síntesis de voz con doblaje y la edición multipista

Limitaciones de Descript

La clonación de voz (doblaje) solo está disponible en los planes de pago

La aplicación de escritorio puede resultar lenta con proyectos grandes

Precios de Descript

Plan Free disponible

Aficionados : 24 $ al mes por usuario

Creador : 35 $ al mes por usuario

Business : 65 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2 : 4,6/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Una reseña de G2 dice:

Tenemos una relación de amor-odio con Descript. Lo hemos utilizado durante cuatro años y siempre ha tenido errores. A lo largo del desarrollo de la app, los desarrolladores introducen una función con errores y luego los corrigen. La función funciona perfectamente durante un tiempo y luego vuelve a fallar en una actualización posterior. Aplaudo al equipo por intentar añadir tantas funciones a la app, pero preferiría poder trabajar con un producto estable, y aunque utilizamos Descript para una gran parte de nuestro flujo de trabajo semanal, siempre estamos atentos a la competencia porque nunca hemos sentido que pudiéramos confiar en la app.

Tenemos una relación de amor-odio con Descript. Lo hemos utilizado durante cuatro años y siempre ha tenido errores. A lo largo del desarrollo de la app, los desarrolladores introducen una función con errores y luego los corrigen. La función trabaja perfectamente durante un tiempo y luego vuelve a fallar en una actualización posterior. Aplaudo al equipo por intentar añadir tantas funciones a la app, pero preferiría poder trabajar con un producto estable, y aunque utilizamos Descript para una gran parte de nuestro flujo de trabajo semanal, siempre estamos atentos a la competencia porque nunca hemos sentido que pudiéramos confiar en la app.

💡 Consejo profesional: Limpia siempre el audio antes de subirlo. Tanto si transcribes audio como vídeo, el ruido de fondo, los ecos y las superposiciones de voces pueden confundir incluso a las mejores herramientas de transcripción de IA. Utiliza una app de reducción de ruido de audio o un espacio de grabación silencioso para aumentar al instante la precisión de la transcripción cuando conviertas tu audio y vídeo. 📚 Lectura adicional: Las mejores alternativas a Descript para la edición de vídeo y audio con IA

4. Rev (el mejor para la precisión de la transcripción verificada por humanos)

a través de Rev

Rev es la herramienta de transcripción para perfeccionistas con plazos que cumplir. Combina la velocidad de la IA con una precisión de nivel humano, lo que la hace ideal para archivos legales, conferencias académicas, grabaciones de podcasts, entrevistas profesionales o cualquier otro ámbito en el que una palabra equivocada pueda causar estragos.

Solo tienes que subir tu archivo de audio o vídeo, elegir el proceso de transcripción (humano o IA) y obtendrás una transcripción pulida en formatos como Word, TXT o incluso subtítulos. ¿Trabajas con material confidencial? Rev trata la seguridad como si se tratara de secretos de Estado, con cumplimiento de la norma SOC 2 y opciones de NDA integradas.

Las mejores funciones de Rev

Elija entre transcripción humana o IA en función de la velocidad y el presupuesto

Añada subtítulos a archivos de vídeo con compatibilidad multilingüe (español, alemán, francés, etc.)

Sube archivos de audio en MP3, MP4, WAV y muchos más formatos

Acceda a la API de Rev para automatizar el proceso de transcripción

Utilice plantillas de resumen personalizables que le ayudarán a extraer los puntos clave de sus transcripciones

Límites de Rev

No ofrece transcripción en directo ni en tiempo real

Solo es compatible con transcripciones generadas por humanos en inglés

Precios de Rev

Plan Free hasta 45 minutos

Básico: 14,99 $ por usuario/mes

Pro: 34,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rev

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rev?

Una reseña de G2 dice:

Rev hace que sea increíblemente fácil convertir mis archivos de audio en transcripciones claras y precisas con un mínimo esfuerzo por mi parte. Me encanta lo sencilla que es la interfaz: la carga de archivos es rápida, los tiempos de entrega son cortos y el formato es limpio y profesional […] Aunque la precisión suele ser buena, especialmente con audios claros, en ocasiones pueden surgir problemas con nombres propios, términos técnicos o locutores que hablan en voz baja. Me gustaría que hubiera una forma más intuitiva de guardar y reutilizar el vocabulario personalizado o las correcciones de nombres.

Rev hace que sea increíblemente fácil convertir mis archivos de audio en transcripciones claras y precisas con un mínimo esfuerzo por mi parte. Me encanta lo sencilla que es la interfaz: la carga de archivos es rápida, los tiempos de entrega son cortos y el formato es limpio y profesional […] Aunque la precisión suele ser buena, especialmente con audio claro, en ocasiones pueden surgir problemas con nombres propios, términos técnicos o hablantes que hablan en voz baja. Me gustaría que hubiera una forma más intuitiva de guardar y reutilizar el vocabulario personalizado o las correcciones de nombres.

5. Trint (ideal para la edición colaborativa de transcripciones e historias en varios formatos de archivo)

a través de Trint

Si Documentos de Google y una herramienta de transcripción tuvieran un hijo multilingüe y con talento editorial, ese sería Trint. Este conversor de audio a texto no solo transcribe archivos de audio, sino que convierte las palabras habladas en contenidos completos.

Sube tu grabación (audio o vídeo) y Trint la transcribirá de forma clara, con la opción de traducirla a más de 40 idiomas.

Está diseñado para equipos que necesitan editar, revisar y publicar transcripciones sin interminables idas y venidas. Colabora en tiempo real, deja comentarios, resalta citas e incluso integra directamente Adobe Premiere Pro para transcribir archivos de vídeo como un profesional.

Las mejores funciones de Trint

Edita transcripciones como si fueran documentos y enlázalas al archivo de audio original

Añada identificación de hablantes, códigos de tiempo y resaltados

Colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real en la misma grabación de audio y transcripciones

Exporta archivos en DOCX, SRT, CSV y muchos más formatos

Traduce tu transcripción a más de 50 idiomas

Limitaciones de Trint

La precisión puede disminuir en grabaciones con ruido o con varios hablantes

No es ideal para necesidades de transcripción en tiempo real/en directo

Precios de Trint

Versión de prueba gratuita

Starter : 80 $ al mes por persona

Avanzado : 100 $ al mes por persona

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Trint

G2 : 4,4/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trint?

Una reseña de G2 dice:

Transcripción insuperable en mis dos idiomas principales (inglés y francés). Su capacidad para transcribir subtítulos también es excelente. Herramientas todo en uno, no es necesario ir a Premiere para los subtítulos, más cómodo que Word para la transcripción básica de audio, hace un trabajo maravilloso identificando a los hablantes. Gran edición en línea también y muy cómoda app, aplicación móvil […] La etiqueta de precio es realmente alta como todas las herramientas SaaS, empieza barato y luego los precios suben y un día te despiertas y miras tus facturas y te quedas en shock cuando te das cuenta de cuánto cuesta.

Transcripción insuperable en mis dos idiomas principales (inglés y francés). Su capacidad para transcribir subtítulos también es excelente. Herramientas todo en uno, no es necesario recurrir a Premiere para los subtítulos, más cómodo que Word para la transcripción básica de audio, identifica muy bien a los hablantes. La edición online también es estupenda y la app, aplicación móvil, muy práctica […] El precio es realmente alto, como todas las herramientas SaaS: al principio es barato, pero luego los precios suben y un día te despiertas, miras tus facturas y te quedas en shock al darte cuenta de cuánto cuesta.

📚 Lea también: Las mejores apps y herramientas de IA para tomar notas

6. Sonix (el mejor para la transcripción rápida de archivos de audio con traducción automática de palabras habladas)

a través de Sonix

Si la velocidad de transcripción fuera un deporte olímpico, Sonix se llevaría al menos la medalla de plata en la categoría de toma de notas (por supuesto, ClickUp se haría con el oro). Sonix es una herramienta de transcripción con IA que destaca en la transcripción de audio y vídeo en más de 40 idiomas, como francés, alemán, español, hindi y muchos más, al tiempo que gestiona tus datos de forma eficaz.

Su marca de tiempo automatizada, separación de hablantes y editor basado en navegador hacen que el proceso de transcripción sea muy sencillo, sin necesidad de software adicional ni instalaciones pesadas.

Solo tiene que soltar sus archivos, dejar que se procesen y listo. Tanto si está subiendo grabaciones de audio, reuniones de Zoom o archivos de vídeo, Sonix le ofrece transcripciones rápidas y precisas en un formato fácil de editar, buscar y compartir.

Las mejores funciones de Sonix

Transcriba en más de 40 idiomas con traducción automática

Busque, edite y resalte directamente en el editor de transcripciones

Descarga tus transcripciones como texto, subtítulos o documentos de Google

Exporta en múltiples formatos de archivo, incluidos SRT, DOCX y PDF

Integración con Zoom, Dropbox y mucho más

Limitaciones de Sonix

Sin opción de transcripción en tiempo real/en directo

La precisión depende en gran medida de la calidad del audio

Precios de Sonix

Estándar : uso gratuito de la plataforma + 10 $ por hora para traducción y transcripción, respectivamente

Premium : 16,52 $ al mes por asiento + 5 $ por hora para traducción y transcripción, respectivamente

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2 : 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix?

Una reseña de G2 dice:

Es una herramienta fantástica para transcribir mensajes de voz del trabajo sobre la marcha y mantenerlos organizados. Los enlaces de inicio de sesión en la versión de escritorio web no cambian de tamaño.

Es una herramienta fantástica para transcribir mensajes de voz del trabajo sobre la marcha y mantenerlos organizados. Inicia sesión en los enlaces de la versión de escritorio web, no cambia el tamaño.

📮 Información de ClickUp: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo más profundo y centrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯 Con los agentes de IA de ClickUp y ClickUp Brain, puedes automatizar flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y transformar las notas de tus reuniones en pasos prácticos, todo ello desde la misma plataforma. No necesitas herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para automatizar y optimizar tu jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar.

7. Happy Scribe (ideal para equipos multilingües que transcriben archivos de vídeo, piensan y hablan en subtítulos)

a través de Happy Scribe

Si su equipo habla con 10 acentos diferentes antes del almuerzo, Happy Scribe podría ser la herramienta de transcripción que está buscando. Está diseñada para usuarios multilingües y equipos globales que necesitan transcripciones y subtítulos rápidos y precisos en un solo lugar.

Solo tienes que subir tu archivo de audio o vídeo y elegir entre transcripción humana o IA. Es compatible con más de 120 idiomas, dialectos y acentos, desde español y francés hasta hindi y alemán, lo que lo hace ideal para proyectos internacionales.

Las mejores funciones de Happy Scribe

Cambie entre IA y transcripción humana con una precisión del 99 %

Disfruta de más de 120 idiomas, acentos y dialectos

Revisa, edita y exporta en múltiples formatos, como TXT, DOCX, SRT y muchos más, con el editor integrado en el navegador

Integración con YouTube, Zoom y Google Drive

Limitaciones de Happy Scribe

La transcripción humana tiene un tiempo de entrega más largo

Sin compatibilidad con transcripción en directo

Precios de Happy Scribe

Starter : 12 $ por 60 min (pago por uso)

Lite : 9 $ al mes

Pro : 29 $ al mes

Business: 89 $ al mes

Valoraciones y opiniones de Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Happy Scribe?

Una reseña de G2 dice:

¿Qué es lo que más me gusta? En primer lugar, es muy fácil de usar. No hay que buscar nada para poder utilizarlo. Me ayuda a transcribir vídeos a texto, lo que me permite crear publicaciones en redes sociales utilizando el texto de los vídeos.

¿Qué es lo que más me gusta? En primer lugar, es muy fácil de usar. No hay que buscar nada para poder utilizarlo. Me ayuda a transcribir vídeos a texto, lo que me permite crear publicaciones en redes sociales utilizando el texto de los vídeos.

8. Notta (el mejor para transcripciones en tiempo real en distintos dispositivos)

a través de Notta

Notta convierte cualquier archivo de audio en texto limpio en tiempo real: solo tienes que subir archivos MP3, WAV, AAC o incluso archivos de vídeo desde Zoom o Google Meet. Este conversor de audio a texto se sincroniza entre dispositivos, por lo que puedes empezar en tu teléfono y terminar en el navegador sin perderte nada.

Con soporte multilingüe y resúmenes basados en IA, Notta facilita la transcripción de audio, el etiquetado de hablantes y la búsqueda en todas las transcripciones como si estuvieran en Documentos de Google. Perfecto para personas ocupadas que tienen que lidiar con grabaciones, reuniones y equipos globales.

Las mejores funciones de Notta

Sincroniza entre la web, dispositivos móviles y dispositivos inteligentes

Resuma, destaque y realice búsquedas por palabras clave para una revisión rápida con IA

Compatibilidad con más de 58 idiomas con separación precisa de hablantes

Sin limitaciones

Opciones de exportación (TXT, PDF, etc.) bloqueadas tras un muro de pago

El modo sin conexión solo está disponible en las apps móviles

Precios de Notta

Plan Free disponible

Pro : 13,49 $ al mes por usuario

Business : 27,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notta

G2 : 4,5/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Una reseña de G2 dice:

Arrastra y suelta un enlace o archivo de vídeo y obtén un resumen completo del vídeo en segundos. Puedo arrastrar varios archivos de 10 a 20 a la vez, lo que me encanta. Luego lo convierto al formato de resumen de YouTube. Lo uso para vídeos de cursos y es imprescindible. Me gustaría poder establecer la plantilla de resumen de YouTube como estándar para no tener que hacer clic en ella para cada resumen de vídeo, lo que lleva entre 15 y 30 segundos adicionales para convertir.

Arrastra y suelta un enlace de vídeo o un archivo y obtén un resumen completo del vídeo en segundos. Puedo arrastrar varios archivos de 10 a 20 a la vez, lo que me encanta. Luego lo convierto al formato de resumen de YouTube. Lo uso para los vídeos de los cursos y es imprescindible. Me gustaría poder establecer la plantilla de resumen de YouTube como estándar para no tener que hacer clic en ella para cada resumen de vídeo, lo que lleva entre 15 y 30 segundos adicionales para convertir.

9. Temi (el mejor para transcripciones rápidas y sencillas de audio y vídeo con un presupuesto ajustado)

a través de Temi

Si tienes una fecha límite y necesitas transcribir archivos de audio o convertir archivos de vídeo sin esperar, Temi lo hace en menos de cinco minutos.

Solo tienes que subir tu archivo de audio, relajarte y dejar que su motor de reconocimiento de voz (entrenado con acentos reales, no con tonos robóticos) convierta tus palabras en texto legible.

El editor de transcripciones es limpio, funciona en el navegador y te permite editar, resaltar y descargar tus archivos en diferentes formatos sin necesidad de otra app. Bonus: incluso marca la hora en tu transcripción, por lo que encontrar ese momento memorable de tu último podcast es pan comido.

Las mejores funciones de Temi

Sube archivos de audio o vídeo y obtén transcripciones en cuestión de minutos

Compatibilidad con múltiples formatos de archivo, incluidos MP3, MP4, WAV y M4A

Perfecciona tus transcripciones con las herramientas de edición integradas en la app

Transcripciones con marcas de tiempo y rótulos precisos para los interlocutores

Limitaciones de Temi

La precisión disminuye con el ruido de fondo o con varios hablantes

Carece de herramientas de IA para resumir y colaborar

Precios de Temi

Gratis hasta 45 minutos

Pago por uso: 0,25 $/minuto de audio

Valoraciones y reseñas de Temi

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Google Speech-to-Text (ideal para desarrolladores que buscan una transcripción escalable y basada en IA)

a través de Google Speech-to-Text

Google Speech-to-Text decodifica el habla a gran escala. Entrenada con decenas de miles de horas de archivos de audio y vídeo, esta herramienta de transcripción puede convertir audio en más de 125 idiomas con una precisión impresionante.

Tanto si trabajas con grabaciones de reuniones ruidosas como si subes entrevistas con calidad de estudio, se adapta al sonido de fondo, a los altavoces e incluso a diferentes formatos de archivo, como WAV, FLAC y MP3.

Pero aquí está el inconveniente: no es una herramienta plug-and-play como Otter o Notta. Se trata de un conversor de audio a texto diseñado para desarrolladores, creado para apps, CRM y grandes procesos de transcripción, con opciones de integración en su sitio web. Necesitarás saber cómo funciona Google Cloud y las API.

Aun así, si estás creando un proceso de transcripción en una plataforma o deseas transcribir audio y vídeo a gran escala con puntuación automática, marcas de tiempo de palabras y diarización de hablantes, nada supera la potencia bruta del motor de Google.

Las mejores funciones de Google Speech-to-Text

Transcribe transmisiones en tiempo real o por lotes

Anota automáticamente la puntuación y los interlocutores

Obtenga puntuaciones de confianza por palabra para una mayor precisión

Se integra perfectamente con los servicios de Google Cloud

Límites de Google Speech-to-Text

Requiere conocimientos técnicos para la configuración y la integración

Sin interfaz de usuario integrada; solo acceso API

Precios de Google Speech-to-Text

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Una reseña de G2 dice:

Hace un gran trabajo de transcripción, es preciso y apenas necesita edición. Es bueno tener alternativas a otros productos, especialmente a Google, porque se integran en todas las líneas de productos y están alojados en la nube.

Hace un gran trabajo de transcripción, es preciso y apenas necesita edición. Es bueno tener alternativas a otros productos, especialmente a Google, porque se integran en todas las líneas de productos y están alojados en la nube.

Transcribe sobre la marcha con ClickUp

Los convertidores de audio a texto han avanzado mucho, desde transcripciones básicas hasta herramientas inteligentes y de alta calidad impulsadas por IA que pueden resumir, etiquetar a los hablantes e incluso integrarse con tus apps favoritas.

Si buscas velocidad, precisión y la personalización justa para adaptarse a tu flujo de trabajo, las herramientas de esta lista te lo ofrecen. Pero si quieres dar un paso más en términos de seguridad, convertir las palabras habladas en tareas procesables, completar notas con capacidad de búsqueda y optimizar la colaboración en equipo, ClickUp es la clara ganadora.

Transforma la forma en que su equipo captura y comparte notas, lo que garantiza una conexión (a internet) más sólida y una mayor productividad del equipo.

Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis y disfrute de soluciones de transcripción rápidas, precisas e integradas.