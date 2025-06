las 13 mejores alternativas a MeetGeek IA para una gestión más inteligente de las reuniones

¿Tus reuniones están llenas de ideas, pero tus notas? A medias.

Quizás MeetGeek IA captura la conversación, pero ¿qué pasa con los elementos de acción que no se siguen? ¿O las transcripciones que tu equipo nunca lee?

Si tu herramienta actual se limita a la transcripción, te está costando más que tiempo: te está costando impulso. Especialmente si el tamaño de tu equipo está creciendo o tus flujos de trabajo necesitan más que resúmenes.

Hemos revisado 13 alternativas a MeetGeek IA que no solo graban, sino que piensan, organizan y se integran con tus herramientas para que puedas actuar más rápido después de cada llamada.

Encuentre la que mejor se adapte a su forma de trabajar. 👇

¿Qué es MeetGeek IA?

MeetGeek IA es una herramienta de transcripción y toma de notas para reuniones que utiliza inteligencia artificial para grabar conversaciones, generar resúmenes y extraer puntos clave. Captura automáticamente las discusiones, los elementos de acción y las decisiones, proporcionando documentación sin necesidad de tomar notas manualmente.

Los usuarios pueden acceder a transcripciones, aspectos destacados y grabaciones después de cada llamada. MeetGeek IA se utiliza a menudo en entornos de teletrabajo o híbridos para crear un registro coherente de las reuniones del equipo y ayudar con la documentación y las tareas de seguimiento.

🧠 Dato curioso: La palabra «reunión» proviene del inglés antiguo mētan, que significa «encontrarse». Esto significa que las reuniones han formado parte de la interacción humana durante siglos, incluso en la Edad Media.

¿Por qué optar por alternativas a MeetGeek IA?

MeetGeek IA ofrece funciones útiles para la transcripción y los resúmenes de reuniones, pero algunos equipos buscan alternativas basadas en la adecuación de una herramienta a sus necesidades y flujos de trabajo específicos.

Estas son algunas de las razones por las que los equipos exploran alternativas a MeetGeek IA:

Problemas de precisión: Las transcripciones pueden perder contexto o frases clave cuando hay ruido de fondo, voces superpuestas o una conexión a Internet inestable durante las llamadas

Compatibilidad lingüística limitada: con solo unos pocos idiomas compatibles, los equipos internacionales pueden encontrar limitada la herramienta de transcripción con IA para la comunicación interregional diaria

Planes de precios restrictivos: Para particulares o equipos pequeños, el coste mensual puede parecer elevado en comparación con la frecuencia con la que se utiliza la herramienta

Falta de opciones de integración: Las limitadas opciones de integración con CRM y gestión de proyectos pueden interrumpir sus flujos de trabajo establecidos

Automatización mínima del flujo de trabajo: Las tareas y los seguimientos a menudo deben añadirse manualmente, lo que ralentiza las acciones posteriores a la reunión

👥 ¿Una regla sencilla para celebrar reuniones más eficaces? Que sean reducidas. El antiguo director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, es un firme defensor de la «regla de las dos pizzas»: si dos pizzas no dan para alimentar a todos los asistentes a la reunión, el grupo es demasiado grande. La idea es sencilla: los equipos más reducidos permiten una mayor concentración, una mejor colaboración y que se pierdan menos opiniones entre el ruido. 🍕

Alternativas a MeetGeek IA de un vistazo

Antes de entrar en detalles, echemos un vistazo rápido a cómo se comparan estas alternativas a MeetGeek IA en cuanto a funciones clave. 📝

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios ClickUp Lo mejor para la inteligencia de conversaciones Tamaño del equipo: equipos de ventas y soporte al cliente de diversos tamaños que necesitan información sobre las conversaciones ClickUp AI Notetaker transcribe reuniones, genera elementos de acción y ClickUp Brain permite buscar contenido Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Otter. ai Lo mejor para la transcripción integrada con herramientas de colaboración Tamaño del equipo: equipos pequeños y grandes que necesitan transcripción y colaboración en tiempo real Transcripción automática, búsqueda por palabras clave, identificación de interlocutores, colaboración en tiempo real Desde 16,99 $ al mes por usuario Fireflies. ai Lo mejor para la captura de reuniones multiplataforma Tamaño del equipo: equipos medianos y grandes que trabajan en varias plataformas Rastreadores personalizados, integración multiplataforma, resúmenes basados en IA, base de datos con función de búsqueda Desde 18 $ al mes por usuario Avoma Lo mejor para la inteligencia de conversaciones Tamaño del equipo: equipos de ventas y soporte al cliente que necesitan información sobre las conversaciones Análisis centrado en las ventas, seguimiento del sentimiento, información sobre conversaciones Desde 29 $ al mes por usuario Fathom Lo mejor para notas de reuniones con IA gratis, con puntos clave Tamaño del equipo: equipos que necesitan resúmenes sencillos de reuniones Genera vídeos con lo más destacado, transcripciones con función de búsqueda y organiza el espacio del equipo Free tl;dv Ideal para resúmenes de vídeo sencillos y uso compartidoTamaño del equipo: equipos pequeños y medianos que necesitan resúmenes de reuniones rápidos y fáciles de digerir Transcripción automática, búsqueda por palabras clave, identificación de interlocutores y colaboración en tiempo real Desde 29 $ al mes por usuario Rev Lo mejor para la precisión de transcripción verificada por humanos Tamaño del equipo: equipos pequeños y grandes que necesitan transcripciones de alta precisión Transcripción híbrida humana y con IA, compatibilidad multilingüe, servicios especializados para campos técnicos Desde 14,99 $ al mes por usuario Sonix. ai Lo mejor para la reutilización automatizada de contenido de vídeo Tamaño del equipo: equipos de contenido que reutilizan contenido de vídeo/audio de manera eficiente Transcripción, subtítulos y traducciones automatizados, optimización de contenidos para plataformas como las redes sociales Desde 5 $/hora por transcripción con IA Krisp Lo mejor para reuniones sin ruidos Tamaño del equipo: equipos remotos que necesitan cancelación de ruido en tiempo real Recorta momentos, comparte lo más destacado y transcribe reuniones en más de 28 idiomas Desde 16 $ al mes por usuario Tactiq Ideal para usuarios de Google Workspace Tamaño del equipo: equipos que utilizan Google Meet para reuniones en línea Transcripción perfecta de Google Meet, integración con Documentos de Google, resaltados codificados por colores Desde 12 $ al mes por usuario Grain IA Ideal para crear vídeos destacados que se pueden compartir Tamaño del equipo: equipos creativos que necesitan resúmenes visuales de las reuniones Supresión de ruido en tiempo real, control de la actividad del micrófono y análisis detallados Desde 19 $ al mes por usuario Notta. ai Ideal para transcripciones multilingües Tamaño del equipo: equipos globales que necesitan transcripciones en varios idiomas Anote reuniones, reutilice contenidos en clips de vídeo y colabore en tiempo real Desde 13,49 $ al mes por usuario Sembly IA Identificación de tareas, análisis de la dinámica de las reuniones y soporte para la toma de decisiones Transcripción en tiempo real en 58 idiomas, reducción de ruido y funciones de colaboración en equipo Desde 15 $ al mes por usuario

Las mejores alternativas a MeetGeek IA que puedes utilizar

Si estás listo para explorar tus opciones, aquí tienes las mejores alternativas a MeetGeek IA que vale la pena probar para llevar a cabo reuniones productivas. 👇

1. ClickUp (ideal para notas de reuniones con IA y gestión del flujo de trabajo)

Las notas de las reuniones suelen quedar sin tocar en la bandeja de entrada de alguien o desaparecer en unidades desordenadas. Las tareas se descuidan, nadie recuerda las decisiones clave y los seguimientos se retrasan o se pierden. Depender de herramientas desconectadas para la transcripción, la toma de notas y la creación de tareas convierte cada reunión en un proceso fragmentado.

ClickUp es la app para todo el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Las reuniones en ClickUp reúnen todas las partes del flujo de trabajo de tus reuniones en un solo sistema conectado, desde la planificación hasta la ejecución, para que tu equipo pueda centrarse en hacer el trabajo, no en volver sobre él.

Captura y convierte los puntos clave en tareas al instante

Captura y convierte los puntos clave con el tomador de notas ClickUp AI

Una vez que comienza la reunión, ClickUp AI Notetaker toma el control. Transcribe toda la conversación, la condensa en notas fáciles de digerir y extrae automáticamente los elementos de acción.

Supongamos que el equipo de éxito del cliente organiza una llamada sobre la estrategia de incorporación. La IA genera un resumen que incluye las metas, los cronogramas y los obstáculos del cliente, y luego crea tareas de seguimiento como «Compartir materiales de formación» o «Programar una reunión para la semana 2».

Obtenga información detallada a partir de transcripciones y tareas

Revisa las discusiones utilizando las transcripciones con función de búsqueda de ClickUp Brain

Justo después de la reunión, ClickUp Brain hace que esa información sea buscable y utilizable. Escanea las transcripciones para ayudarte a encontrar rápidamente los temas clave, averiguar quién dijo qué y revisar las decisiones esenciales.

Supongamos que un compañero de equipo quiere comprobar quién acordó actualizar el panel de (elaboración de) informes. ClickUp Brain puede extraer ese momento de la transcripción en segundos, sin necesidad de desplazarse por una grabación de una hora.

Más allá de las reuniones, ClickUp Brain funciona como un asistente inteligente en todo tu entorno de trabajo.

Haz preguntas como «¿Qué acordamos para el cronograma de la campaña de abril?» y obtén respuestas de notas de reuniones anteriores, tareas enlazadas y documentos relacionados. Por ejemplo, si alguien se une a un proyecto a mitad de camino, no necesitará una sesión informativa completa. Brain conecta los puntos por ellos utilizando decisiones reales y el contexto que ya existe en ClickUp.

✨ Bonificación: Los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre varios modelos de IA externos, incluidos GPT-4o y Claude, para realizar lluvias de ideas, generar conceptos y mucho más.

Realice un seguimiento de los resultados de las reuniones con documentos y plantillas enlazados

Realiza un seguimiento de los resultados recurrentes a través de ClickUp Docs

Para unificarlo todo, ClickUp Docs almacena todas las notas de las reuniones, los resúmenes y las acciones enlazadas en un único documento en tiempo real.

Por ejemplo, un equipo directivo que realiza revisiones mensuales del negocio puede utilizar un único documento de ClickUp para realizar un seguimiento del historial de reuniones, ver todos los elementos de acción y supervisar su finalización sin tener que desplazarse entre diferentes plataformas.

Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Captura claramente los resultados de las reuniones con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp

También puedes utilizar la plantilla de actas de reuniones de ClickUp, una de las plantillas para tomar notas más prácticas de ClickUp para equipos. Cada reunión tiene su propia subpágina con fecha, para que nada se pierda ni se olvide. Haz una lista de los asistentes, enlaza las grabaciones, conecta las tareas con los elementos de acción y documenta las decisiones clave, todo en un solo lugar. Es un sistema fiable y repetible para equipos que desean optimizar las reuniones sin complicaciones.

Manténgase sincronizado con el flujo de su reunión

ClickUp no solo toma notas, sino que las conecta. Con integraciones nativas para Google Meet, Zoom, Slack, Google Calendar y más de 1000 herramientas a través de Zapier, ClickUp facilita la conversión de las discusiones en resultados. Ya sea que estés sincronizando reuniones, realizando el seguimiento de elementos de acción o actualizando a los clientes, todo es un flujo de trabajo fluido.

Las mejores funciones de ClickUp

Personaliza tu agenda diaria: Deja que Deja que el Calendario de ClickUp priorice automáticamente las tareas y bloquee el tiempo de concentración con IA

Únete a reuniones sin problemas: Accede a llamadas de Zoom, Google Meet y Teams directamente desde ClickUp Calendar sin cambiar de app

Manténgase al día con su agenda: Reciba recordatorios automáticos de reuniones en ClickUp para asegurarse de estar siempre preparado

Encuentra el momento perfecto: Compara fácilmente la disponibilidad de tu equipo a través del Calendario de ClickUp para encontrar el momento más conveniente para todos

Graba resúmenes de reuniones: Captura explicaciones rápidas con Captura explicaciones rápidas con ClickUp Clips para mantener informados a tus compañeros de equipo de forma asíncrona

Colabora en ideas en directo: configura configura Pizarras de ClickUp para intercambiar ideas durante las reuniones y convertir los puntos en tareas en tiempo real

Centraliza las discusiones de las reuniones: Mantén todas las actualizaciones y decisiones en Mantén todas las actualizaciones y decisiones en ClickUp Chat , justo al lado de las tareas y documentos relevantes

Limitaciones de ClickUp

Funciona mejor dentro de la plataforma ClickUp, lo que limita su idoneidad para equipos que necesitan una solución independiente o multiplataforma

Requiere una breve curva de aprendizaje para aprovechar todo el potencial de los flujos de trabajo impulsados por IA, especialmente para equipos que no están familiarizados con las herramientas de IA

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 160 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4440 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Mira lo que un usuario de Reddit dijo sobre el uso de ClickUp

Al principio era escéptico sobre todas las funciones adicionales, pero me han acabado convenciendo. […] Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, parecía otro truco de IA. Pero me ha ahorrado algunas tareas de escritura tediosas, especialmente cuando necesito resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero es útil cuando estoy desbordado. La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Solíamos perder muchos elementos de acción después de las reuniones, pero ahora lo captura todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente.

Al principio era escéptico sobre todas las funciones adicionales, pero me han acabado convenciendo. […] Al principio no estaba muy convencido con ClickUp Brain, parecía otro truco de IA. Pero me ha ahorrado algunas tareas de escritura tediosas, especialmente cuando necesito resumir correos electrónicos largos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero es útil cuando estoy desbordado. La función de toma de notas con IA fue la verdadera sorpresa. Solíamos perder muchos elementos de acción después de las reuniones, pero ahora lo captura todo y asigna las tareas automáticamente. El seguimiento ha mejorado notablemente.

a través de Otter.ai

Otter. ai convierte automáticamente las conversaciones en notas que se pueden buscar, con etiquetas de los interlocutores. También se integra con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para que puedas capturar y organizar las transcripciones de las reuniones sin pasos adicionales.

A diferencia de MeetGeek, que se centra en las métricas, Otter te permite actualizar las notas sobre la marcha. Obtienes 300 minutos gratis y los planes de pago te abren más puertas, lo que resulta útil si valoras más la vinculación de herramientas que el análisis en profundidad.

Las mejores funciones de Otter.ai

Navega a puntos específicos de la discusión utilizando una búsqueda por palabras clave que conecta directamente con las marcas de tiempo de tus grabaciones

Ofrece compatibilidad a los miembros del equipo con diferentes preferencias de aprendizaje proporcionando alternativas de texto al contenido de audio

Identifica las decisiones críticas y los elementos de acción mediante un sistema de resaltado que hace que el seguimiento sea más eficiente

Convierta las reuniones en resúmenes listos para enviar por correo electrónico y comparta notas y actualizaciones al instante

Limitaciones de Otter.ai

La precisión disminuye en entornos ruidosos o con acentos muy marcados

Crea cuentas automáticamente y se une a las reuniones sin consentimiento, lo que lleva a algunos equipos a buscar alternativas

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Esto es lo que dijo un usuario de Reddit sobre su experiencia con Otter. ai

Me encanta. Lo uso a diario para mis reuniones. Las transcripciones requieren algunos ajustes después de la grabación para corregir jerga, palabras mal pronunciadas y algunos errores, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para el seguimiento e incluso que analice conversaciones para encontrar causas raíz y cosas por el estilo.

Me encanta. Lo uso a diario para mis reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir jerga, palabras mal pronunciadas y algunos errores, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para el seguimiento e incluso que analice conversaciones para encontrar causas raíz y cosas por el estilo.

3. Fireflies. ai (Lo mejor para capturar reuniones multiplataforma)

a través de Fireflies.ai

Fireflies. ai se conecta a la perfección con todos tus dispositivos tecnológicos. Una vez configurado, se encarga automáticamente de grabar y transcribir, creando un repositorio de conversaciones independientemente de dónde se celebren las reuniones. La base de datos con función de búsqueda transforma el conocimiento disperso de las reuniones en información organizada y accesible que los miembros del equipo pueden consultar semanas o meses después.

Y mientras MeetGeek realiza un seguimiento de los KPI, esta herramienta se conecta a Salesforce y Slack para equipos que viven en flujos de trabajo.

Las mejores funciones de Fireflies. ai

Crea rastreadores personalizados para identificar y resaltar automáticamente las discusiones sobre temas específicos, como precios o competidores

Envía archivos de audio pregrabados en formatos como MP3, M4A o WAV para obtener transcripciones precisas y garantizar que todas tus conversaciones queden documentadas

Descarga la extensión Chrome para capturar reuniones en diversas plataformas basadas en la web, incluidas herramientas de videoconferencia y sistemas VoIP

Utilice las apps de resúmenes superinteligentes con IA para personalizar los resúmenes de las reuniones, centrándose en los elementos de acción, las palabras clave o las panorámicas que más le importan

Limitaciones de Fireflies. ai

Los elementos de acción pueden ser inexactos, con tareas asignadas a la persona equivocada en ocasiones

Los nombres de los ponentes no se pueden corregir en la sección «Tiempo de intervención del ponente», aunque estén mal escritos o sean incorrectos

Las transcripciones de Fireflies. ai no permiten ediciones directas para corregir errores en los nombres o el contenido

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $ al mes por usuario

Business: 29 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (más de 645 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

📮 Información de ClickUp: La productividad tiende a fluctuar a lo largo de la semana, lo que puede afectar directamente a la eficacia de las reuniones. Según los datos de una encuesta, el 35 % de las personas afirma que el lunes es su día menos productivo. Otro 11 % considera que el martes es el día más difícil, mientras que el 7 % experimenta la mayor caída de concentración el miércoles. Esto significa que las reuniones programadas a principios de semana no siempre reciben la energía o la atención que necesitan. ClickUp ayuda a los equipos a celebrar mejores reuniones, sin importar el día. Las agendas de reuniones en documentos, los elementos de acción asignados y las automatizaciones que ahorran tiempo mantienen las discusiones centradas y los seguimientos claros, incluso cuando la productividad es baja.

4. Avoma (la mejor para la inteligencia de conversaciones)

a través de Avoma

Avoma ofrece un enfoque diferente al de MeetGeek IA. Transcribe y analiza conversaciones, captando palabras de relleno, menciones de la competencia o pistas del equipo de ventas.

Vinculado a HubSpot, organiza la programación y el seguimiento de las reuniones, dirigido a equipos de ventas o de intentos correctos. MeetGeek cuenta números, pero Avoma escucha lo que se dice, ayudando a los grupos que necesitan sopesar las decisiones.

Las mejores funciones de Avoma

Acelere la incorporación de nuevos miembros del equipo de ventas proporcionándoles acceso a una biblioteca de conversaciones con función de búsqueda

Identifique oportunidades de coaching a través de análisis basados en IA que resaltan los patrones de conversación correctos

Realice un seguimiento de la opinión de los clientes a lo largo del ciclo de ventas con la detección automatizada de señales positivas y negativas

Compare las métricas de rendimiento de los miembros del equipo para reconocer y replicar los enfoques correctos

Limitaciones de Avoma

Muestra notas demasiado detalladas que pueden resultar confusas y abrumadoras

Se centra principalmente en casos de uso de equipos de ventas, lo que limita su versatilidad para la gestión general de reuniones

Precios de Avoma

Asistente de reuniones con IA: 29 $ al mes por usuario

Inteligencia de conversaciones: 69 $ al mes por usuario

Inteligencia de ingresos: 99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1335 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

5. Fathom (el mejor para notas de reuniones con IA gratis con puntos clave)

vía Fathom

Fathom te ofrece almacenamiento ilimitado y gratuito de transcripciones, y funciona con Zoom, Google Meet o Teams. Mientras MeetGeek se encarga del análisis, Fathom lo mantiene sencillo con notas que puedes compartir rápidamente, sin necesidad de configuración. Esta herramienta se une automáticamente a tus videollamadas, captura el contenido y lo resume en puntos destacados que se pueden poner en práctica.

La interfaz de usuario limpia se centra en ofrecer solo lo que necesitas sin una complejidad abrumadora.

Las mejores funciones de Fathom

Captura los momentos importantes durante las reuniones en directo con un solo clic para consultarlos fácilmente más tarde

Comparte solo las partes relevantes de la reunión con tus compañeros de equipo mediante la selección inteligente de resaltados

Revisa los puntos clave organizados por ponente para comprender las aportaciones de cada participante

Transcribe y resume reuniones en más de 28 idiomas, adaptándose a equipos diversos

Comprender las limitaciones

En comparación con la competencia, Fathom carece de funciones de análisis en profundidad

Las consultas realizadas con «Ask Fathom» no se guardan, lo que dificulta volver a consultar información anterior

Precios de Fathom

Free

Premium: 19 $ al mes por usuario

Edición para equipos: 29 $ al mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 4945 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 735 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Veamos qué opina un usuario de Reddit sobre la herramienta

Fathom es genial, lo uso a diario. Tiene una transcripción completa y puedes hacer preguntas a la IA, que revisa la transcripción para mostrarte las marcas de tiempo de las respuestas.

Fathom es genial, lo uso a diario. Tiene una transcripción completa y puedes hacer preguntas a la IA, que revisa la transcripción para mostrarte las marcas de tiempo de las respuestas.

🧠 Dato curioso: La fatiga por Zoom es real. Las reuniones por vídeo pueden ser más agotadoras que las presenciales porque el cerebro tiene que trabajar más para procesar las señales no verbales que aparecen en la pantalla.

6. tl;dv (ideal para resúmenes de vídeos sencillos y uso compartido)

Esta herramienta de IA para reuniones se centra en convertir el vídeo en el centro de su estrategia de documentación de reuniones. El propio nombre, too long; didn't view (demasiado largo; no lo vi), refleja el problema fundamental que resuelve: hacer que las reuniones largas sean consumibles. Destaca por crear clips de vídeo cortos a partir de reuniones más largas que se pueden compartir fácilmente con las partes interesadas.

MeetGeek analiza minuciosamente las estadísticas, pero la IA de tl;dv se centra en los puntos de acción y cubre varios idiomas, lo que es ideal para personas de todo el mundo que prefieren actuar con rapidez en lugar de profundizar.

tl;dv mejores funciones

Genera transcripciones con función de búsqueda que enlazan directamente con los segmentos de vídeo correspondientes para obtener contexto adicional

Organice automáticamente las reuniones en espacios de equipo que mantienen los proyectos y departamentos correctamente estructurados

Etiqueta a los miembros del equipo en los comentarios para dirigir su atención a marcas de tiempo específicas del vídeo

Controle cómo y cuándo se comparten las grabaciones y los resúmenes de las reuniones, asegurándose de que la información correcta llegue al público adecuado

Límites de tl;dv

Carece de una función de eliminación automática de palabras de relleno para transcripciones

No se puede unirse de forma consistente a las reuniones programadas, lo que da como resultado la pérdida de grabaciones

Límite del plan Free a 10 notas de reuniones con IA y 10 consultas para la función «Ask tl;dv»

tl;dv precios

Free

Pro: 29 $ al mes por usuario

Business: 98 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. Rev (la mejor opción para la precisión de transcripciones verificadas por humanos)

vía Rev

A diferencia de las alternativas totalmente automatizadas de MeetGeek, Rev combina la tecnología de IA con servicios de transcripción humana para garantizar la precisión. Este enfoque híbrido ofrece resultados mucho más fiables, especialmente en situaciones con contenidos complejos o con mala calidad de audio.

Para equipos multilingües, las capacidades de traducción de este software de conversión de voz a texto proporcionan una flexibilidad adicional que los servicios puramente automatizados no pueden igualar.

Revisa las mejores funciones

Pida transcripciones bajo demanda sin necesidad de confirmar suscripciones mensuales cuando las necesidades varían

Accede a servicios de transcripción especializados para terminología técnica, médica o jurídica que requiera conocimientos específicos del sector

Solicite transcripciones literales que capturan cada palabra tal y como se ha dicho

Reciba marcas de tiempo, identificación de hablantes y documentos formateados listos para su uso profesional

Limitaciones de la versión

Ofrece un proceso de control de calidad inconsistente

Ofrece un soporte al cliente deficiente, con informes de respuestas tardías y problemas con la gestión de cuentas y el cumplimiento de pedidos

Precio de revisión

Suscripción a VoiceHub

Free

Básico: 14,99 $ al mes por usuario

Pro: 34,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Transcripciones por minuto

Transcripción humana: 1,99 $/minuto

Transcripción con IA: 0,25 $/minuto

Subtítulos por minuto

Subtítulos humanos: 1,99 $/minuto

Subtítulos con IA: 0,25 $/minuto

Subtítulos por minuto

Subtítulos globales: 6,49 $ a 15,99 $/minuto

Valoraciones y reseñas de Rev

G2: 4,7/5 (más de 360 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 45 opiniones)

8. Sonix. ai (Lo mejor para la reutilización automatizada de contenido de vídeo)

a través de Sonix.ai

Mientras que muchas herramientas se centran únicamente en las reuniones, Sonix. ai destaca con todo el contenido grabado, desde entrevistas en podcasts hasta seminarios web y sesiones de formación.

Los profesionales de los medios de comunicación aprecian cómo la plataforma genera automáticamente subtítulos, traducciones y transcripciones editables a partir de un único archivo fuente. La interfaz de edición permite perfeccionar las transcripciones manteniendo una sincronización perfecta con el medio original.

Las mejores funciones de Sonix.ai

Transforma archivos de audio y vídeo en texto editable y con capacidad de búsqueda con marcas de tiempo automatizadas para facilitar la navegación

Genera subtítulos en varios idiomas para ampliar el alcance de tu audiencia sin sesiones de grabación adicionales

Exporta contenido en formatos optimizados para diferentes plataformas, incluyendo redes sociales, sitios web y materiales de formación

Organice bibliotecas multimedia con entornos de trabajo personalizados que mantienen los diferentes proyectos y equipos debidamente separados

Limitaciones de Sonix. ai

Se cobra por minuto, lo que puede resultar costoso para usuarios ocasionales

Solo es compatible con archivos pregrabados, sin opción de conversión de voz a texto en directo

Precios de Sonix. ai

Estándar: Gratis (pago por uso) Transcripción con IA: 10 $/hora Traducción con IA: 10 $/hora Análisis con IA: No disponible

Transcripción con IA: 10 $/hora

Traducción con IA: 10 $/hora

Análisis de IA: No disponible

Premium: 22 $/usuario/mes Transcripción con IA: 5 $/hora Traducción con IA: 3 $/hora Análisis con IA: 5 $/mes

Transcripción con IA: 5 $/hora

Traducción con IA: 3 $/hora

Análisis de IA: 5 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Transcripción con IA: 10 $/hora

Traducción con IA: 10 $/hora

Análisis de IA: No disponible

Transcripción con IA: 5 $/hora

Traducción con IA: 3 $/hora

Análisis de IA: 5 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sonix. ai

G2: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 130 opiniones)

9. Krisp (ideal para reuniones sin ruidos)

vía Krisp

Mientras que la mayoría de las alternativas a MeetGeek se centran en lo que ocurre después de una reunión, Krisp se concentra en mejorar la experiencia de la reunión mediante una supresión avanzada del ruido. Esta herramienta crea una burbuja de claridad de audio al eliminar las distracciones de fondo en tiempo real.

Los equipos remotos e híbridos valoran especialmente cómo Krisp nivela el campo de juego entre los entornos de oficina y domésticos.

Las mejores funciones de Krisp

Supervise sus hábitos en las reuniones con análisis detallados, que incluyen el tiempo total de la reunión, la duración media de las llamadas y la proporción entre tiempo de habla y tiempo de escucha

Mejora la claridad en las conversaciones ajustando los acentos en tiempo real, lo que facilita una mejor comprensión en entornos diversos

Utiliza un widget flotante para controlar las funciones de Krisp durante las llamadas, como activar o desactivar la cancelación de ruido y supervisar la actividad del micrófono

Elimine los efectos de eco causados por la acústica de la sala o los micrófonos sensibles, garantizando un audio claro y profesional durante las llamadas

Limitaciones de Krisp

Límite de cancelación de ruido a 60 minutos al día en el plan Free

Tiende a filtrar en exceso el audio en ocasiones, lo que da como resultado una calidad de voz entrecortada o robótica

Ofrece un rendimiento inconsistente dependiendo de los auriculares o el micrófono utilizados

Precios de Krisp

Free

Pro: 16 $ al mes

Business: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Krisp

G2: 4,7/5 (más de 560 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krisp?

Esto es lo que un usuario de Reddit dijo sobre su experiencia con Krisp

Probamos Krisp. Ai hace aproximadamente un año y nos pareció que funcionaba muy bien. […] Tiene la capacidad de procesar tanto el audio entrante como el saliente, por lo que puede ser útil para llamadas en las que los clientes tienen unos auriculares de mala calidad. Parte de nuestras pruebas consistió en buscar vídeos con mucho ruido de fondo, como gente cortando el césped o utilizando maquinaria pesada, y luego los reproducimos con y sin Krisp. Parecía funcionar tal y como se anunciaba, aunque el exceso de ruido de fondo tendía a hacer que la voz sonara un poco robótica.

Probamos Krisp. Ai hace aproximadamente un año y nos pareció que funcionaba muy bien. […] Tiene la capacidad de procesar tanto el audio saliente como el entrante, por lo que puede ser útil para llamadas en las que los clientes tienen unos auriculares de mala calidad. Parte de nuestras pruebas consistió en buscar vídeos con mucho ruido de fondo, como gente cortando el césped o utilizando maquinaria pesada, y luego reproducirlos con y sin Krisp. Parecía funcionar tal y como se anunciaba, aunque el exceso de ruido de fondo tendía a hacer que la voz sonara un poco robótica.

10. Tactiq (ideal para usuarios de Google Workspace)

a través de Tactiq

Tactiq es una alternativa ligera a MeetGeek que se integra perfectamente con Google Workspace. Su extensión para Chrome requiere una configuración mínima y tiene una curva de aprendizaje suave para los nuevos usuarios.

Los equipos suelen adoptar Tactiq cuando necesitan una solución sencilla sin la confirmación de un cambio complejo de plataforma. La herramienta captura las conversaciones cotidianas del equipo en lugar de las presentaciones formales o las reuniones con los clientes.

Las mejores funciones de Tactiq

Instálalo y configúralo en cuestión de minutos a través de una sencilla extensión de Chrome sin necesidad de intervención del departamento de TI

Convierte las conversaciones de Google Meet en documentos colaborativos con una fricción mínima

Resalte los puntos importantes durante las reuniones con códigos de colores que hacen que las revisiones sean más eficientes

Exporta transcripciones directamente a Documentos de Google, donde la colaboración en equipo continúa de forma natural

Limitaciones de Tactiq

Limita la funcionalidad fuera de Chrome y se centra principalmente en Google Meet

Las transcripciones gratuitas están limitadas a 10 reuniones al mes, lo que puede no satisfacer las necesidades de los usuarios frecuentes

Precios de Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mes por usuario

Equipo: 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

11. Grain AI (ideal para crear vídeos destacados que se pueden compartir)

a través de Grain IA

Grain IA se diferencia de MeetGeek al transformar la forma en que los equipos comparten información de las reuniones a través de fragmentos de vídeo en lugar de solo texto. Este enfoque conserva el contexto, el tono y las señales visuales que a menudo se pierden en las transcripciones tradicionales.

Los equipos de contenido y marketing valoran la capacidad de Grain para reutilizar el contenido de las reuniones para el uso compartido de conocimientos internos y la comunicación externa.

Las mejores funciones de Grain IA

Reutilice los testimonios de los clientes de las llamadas del equipo de ventas y conviértalos en potentes activos de marketing para aumentar el compromiso

Colabora en colecciones de vídeos con tus compañeros de equipo para crear documentación completa de los proyectos

Anote las reuniones en tiempo real para generar clips de vídeo de los momentos clave para los miembros del equipo

Compila listas de reproducción con los aspectos más destacados de las reuniones para formar a los nuevos empleados de forma eficaz

Límites de Grain IA

No captura diapositivas u otras ayudas visuales durante las reuniones

Carece de integraciones sólidas con CRM y herramientas de gestión de tareas

Pone menos énfasis en la información automatizada que sus competidores centrados en la IA

Precios de Grain IA

Free

Starter: 19 $ al mes por usuario

Business: 39 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grain IA

G2: 4,6/5 (más de 295 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grain IA?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre esta herramienta

Me gusta lo fácil que es usar Grain y lo versátil que es. Es lo suficientemente sencillo como para que cualquiera pueda aprender a usarlo, pero también tiene muchas funciones avanzadas para usuarios más experimentados.

Me gusta lo fácil que es usar Grain y lo versátil que es. Es lo suficientemente sencillo como para que cualquiera pueda aprender a usarlo, pero también tiene muchas funciones avanzadas para usuarios más experimentados.

🔍 ¿Sabías que...? Las reuniones ocupan una parte considerable de la semana laboral, y la mayoría de los profesionales dedican más de tres horas a la semana a ellas. Curiosamente, aunque lo normal es tener una o dos reuniones al día, el 46 % de los empleados se enfrenta a tres o más reuniones diarias.

12. Notta. ai (la mejor para transcripciones multilingües)

a través de Notta.ai

Notta. ai aborda la transcripción en tiempo real en 58 idiomas, uniéndose a Zoom, Teams o Webex con notas y resúmenes vinculados a Salesforce o Zapier. MeetGeek se inclina por el análisis, pero Notta abarca voces de todo el mundo con plantillas de notas de reuniones dirigidas a equipos diversos.

Los equipos conscientes de su presupuesto aprecian cómo Notta equilibra el coste con la funcionalidad sin renunciar a funciones esenciales. La plataforma es compatible con diversos entornos de reunión, lo que la hace lo suficientemente versátil para organizaciones con diversos canales de comunicación.

Las mejores funciones de Notta. ai

Edita transcripciones de forma colaborativa, inserta imágenes y comparte notas para promover el uso compartido de la información

Mejora la claridad de tus grabaciones reduciendo el ruido de fondo y garantizando transcripciones de alta calidad

Organice el contenido de las reuniones con carpetas personalizadas y etiquetas para una gestión eficiente de la información

Acceda a la función de transcripción en plataformas de escritorio, móviles y web con contenido sincronizado

Limitaciones de Notta. ai

Los plazos de caducidad de la versión de prueba poco claros han dado lugar a cargos inesperados para algunos usuarios

Los problemas de estructura de las frases y puntuación a veces requieren edición manual para mayor claridad

El plan Free carece de funciones avanzadas como resúmenes generados por IA y opciones de personalización

Precios de Notta. ai

Free

Pro: 13,49 $ al mes

Business: 27,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precio personalizado (a partir de 51 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Notta. ai

G2: 4,5/5 (más de 185 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta. ai?

Un crítico de G2 dice

Transcripción de muy buena calidad. El inglés británico se capta bien. Y parece que el modelo realiza varias pasadas para comprender el contexto y volver a transcribir. Gracias a esa funcionalidad, la calidad del resultado es relativamente alta en comparación con otras transcripciones.

Transcripción de muy buena calidad. El inglés británico se capta bien. Y parece que el modelo realiza varias pasadas para comprender el contexto y volver a transcribir. Gracias a esa funcionalidad, la calidad del resultado es relativamente alta en comparación con otras transcripciones.

🧠 Dato curioso: Las actas de las reuniones no se miden en minutos. La palabra proviene del latín minuta scriptura, que significa «pequeña escritura», en referencia a la toma de notas breves.

13. Sembly IA (la mejor para el seguimiento de elementos de acción)

a través de Sembly IA

Sembly IA destaca por su énfasis en extraer información útil de las conversaciones. Este software de gestión de reuniones va más allá de la transcripción básica para identificar automáticamente decisiones, tareas e ideas.

Los equipos que se enfrentan a una sobrecarga de información valoran especialmente cómo el asistente de IA de Semblian sintetiza largas discusiones en resúmenes concisos. Conecta el contenido de las reuniones con los resultados del flujo de trabajo, lo que ayuda a salvar la brecha entre las conversaciones y el trabajo real.

Las mejores funciones de Sembly IA

Obtenga valiosos análisis sobre la dinámica de las reuniones, como el tiempo de conversación y el sentimiento, para mejorar futuras colaboraciones

Analiza los temas recurrentes en todas las reuniones para identificar las prioridades y los retos de la organización

Realice un seguimiento del estado de finalización de las tareas generadas en las reuniones para mejorar la responsabilidad del equipo

Aproveche los compañeros de equipo con IA de Sembly para que le ayuden en tareas como el análisis de datos, la toma de decisiones y la comunicación

Limitaciones de Sembly IA

Carece de la capacidad de exportar el contenido de las reuniones, como tareas y resúmenes, a formatos como documentos de Word

Pone menos énfasis en los componentes de vídeo en la documentación de las reuniones

Precios de Sembly IA

Free

Profesional: 15 $ al mes

Equipo: 29 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sembly IA

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sembly IA?

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre Sembly IA

Me gusta que puedo clasificar las grabaciones de reuniones en tipos o categorías específicas, lo que me permite obtener un diseño conciso de las notas de la reunión y los elementos pendientes. También me gusta que puede detectar mi voz y hace un buen trabajo capturando conclusiones y elementos pendientes.

Me gusta que pueda clasificar las grabaciones de las reuniones en tipos o categorías específicas, lo que me permite obtener un diseño conciso de las notas de la reunión y los elementos pendientes. También me gusta que pueda detectar mi voz y que haga un buen trabajo capturando las conclusiones y los elementos pendientes.

🔍 ¿Sabías que...? Para la mayoría de las personas, la participación es lo que determina el éxito o el fracaso de una reunión. De hecho, el 62 % afirma que es el factor más importante para que una reunión sea productiva. Casi la mitad también señaló que si los participantes parecen desinteresados al principio, es probable que la reunión vaya cuesta abajo.

✨ Menciones especiales

Airgram: ideal para agendas colaborativas y flujos de trabajo de reuniones Claap: ideal para actualizaciones de vídeo asíncronas y alineación de equipos Supernormal: ideal para notas de reuniones automatizadas con elementos de acción

Las reuniones más inteligentes comienzan en ClickUp

Las herramientas de IA para reuniones están cambiando la forma en que los equipos llevan a cabo las reuniones, capturan ideas y dan seguimiento a las decisiones. Si bien MeetGeek IA ha sido una opción confiable, estas 13 alternativas demuestran que hay mucho espacio para encontrar una herramienta que se adapte exactamente a la forma en que trabaja tu equipo.

ClickUp destaca porque reúne las notas de las reuniones y el trabajo en equipo en un mismo espacio.

El tomador de notas IA se encarga de las transcripciones y los resúmenes, al tiempo que enlaza los elementos de acción directamente con tus proyectos. La información de las reuniones permanece conectada a las tareas, los documentos y los cronogramas, lo que facilita el paso de la discusión a la entrega sin perder ningún paso.

Si eso es lo que tu equipo necesita para mejorar sus reuniones, ¡prueba ClickUp gratis hoy mismo! ✅