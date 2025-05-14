Las 10 mejores grabadoras de voz con IA para transcripción y creación de contenido

¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea brillante y la has perdido antes de poder anotarla? ¿O te cuesta mantenerte al día con las notas de las reuniones o las sesiones de brainstorming?

Las grabadoras de voz con IA te sacan fácilmente de este bache.

Las grabadoras de voz con IA hacen mucho más que grabar tu voz: generan transcripciones, organizan el contenido, mejoran la claridad del audio y se integran con tus flujos de trabajo. Tanto si eres creador de contenido, estudiante o profesional de la empresa en busca de opciones, tenemos 10 herramientas de grabación de voz con IA que te harán la vida más fácil. ✨

Otter. ai (la mejor para la transcripción en tiempo real de reuniones en línea/fuera de línea)

Descript (la mejor para la edición integral de audio y vídeo)

Movavi (la mejor para vídeos de formación y tutoriales)

Rev Voice Recorder (la mejor para transcripciones generadas por humanos)

Temi (la mejor para transcripciones rápidas y asequibles)

Krisp (la mejor para la cancelación de ruido y una comunicación clara)

Smart Voice Recorder (la mejor para grabaciones de audio de alta calidad)

Say&Go (la mejor para notas de voz rápidas sobre la marcha)

Notta (la mejor para transcripción y documentación en tiempo real)

¿Qué debes buscar en una grabadora de voz con IA?

A la hora de seleccionar una herramienta de grabación de audio basada en IA, busca las siguientes funciones:

Transcripción precisa con IA : elige una herramienta de grabación que también funcione como : elige una herramienta de grabación que también funcione como herramienta de transcripción con IA y ofrezca transcripciones en tiempo real o casi instantáneas con alta precisión, especialmente durante la grabación de reuniones con varios participantes.

Cancelación de ruido : elige una grabadora que elimine el ruido de fondo no deseado para mejorar la calidad del audio. Esto resulta especialmente útil si realizas grabaciones en entornos ruidosos o al aire libre.

Formatos de archivo personalizables : para garantizar la compatibilidad con diversas plataformas, selecciona una herramienta de grabación de voz con IA que pueda guardar y exportar archivos de audio y transcripción en diferentes formatos, como MP3, WAV, TXT, Docx, etc.

Integración en la nube : una app de grabación de voz que haga copias de seguridad de todas tus grabaciones y transcripciones en la nube te resultará muy útil. Si además se sincroniza automáticamente para que puedas acceder a ellas desde cualquier dispositivo, mejor que mejor.

Transcripciones con función de búsqueda : ¿Quieres ahorrar tiempo al revisar las transcripciones? Busca herramientas de grabación de audio que generen transcripciones con función de búsqueda. Estas te permitirán realizar búsquedas por palabras clave dentro del texto.

Compatibilidad multilingüe : opta por una herramienta de grabación de audio con IA que admita varios idiomas y traducciones. Esto resulta muy útil cuando se tiene una plantilla o una clientela internacional.

Control de la velocidad de reproducción: si quieres acelerar o ralentizar los clips de audio mientras revisas grabaciones largas, elige una herramienta de grabación de voz con IA que tenga la función de control de la velocidad de reproducción.

Las 10 mejores grabadoras de voz con IA

Aquí está nuestra lista de las 10 mejores grabadoras de voz con IA que debes probar:

1. ClickUp (la mejor creación de contenido y gestión de flujos de trabajo con IA)

Graba voz y vídeo en ClickUp Graba tu pantalla, el vídeo de tu cámara web y el audio sin esfuerzo con ClickUp Clips.

ClickUp es una potente aplicación para el trabajo que también funciona como un versátil software de comunicación empresarial impulsado por IA. Tanto si buscas la creación de contenido como la colaboración, ClickUp cumple todos tus requisitos.

Si necesitas una grabadora de voz con IA, tienes ClickUp Clips, que te permite grabar, guardar y compartir audio y vídeo. También puedes utilizar Voice Clips en los comentarios de las tareas y enviar archivos de audio a tu equipo dentro o fuera de ClickUp. Solo tienes que pulsar el botón de grabar y dejar que ClickUp se encargue del resto.

Captura tus ideas, comparte novedades o crea completas guías de productos con la grabadora de pantalla Clips. ¡Mira este breve vídeo explicativo para aprender a usarla correctamente!

Para complementar Clips, también tienes ClickUp Brain, la IA nativa de ClickUp. Transcribe automáticamente las grabaciones de voz y vídeo para que tu público pueda explorar el contenido más rápidamente.

Transcribe audio y vídeos en tiempo real con ClickUp Brain

También crea un resumen si necesitas extraer los puntos clave de las transcripciones.

Estas dos funciones, junto con la facilidad de uso de ClickUp, la convierten en una de las mejores herramientas de grabación de voz con IA del mercado.

Obtén notas, transcripciones y resúmenes automatizados de reuniones con ClickUp AI Notetaker.

Además de estas capacidades, AI Notetaker de ClickUp es el compañero perfecto para tus reuniones. Genera transcripciones claras y buscables en tiempo real y destaca los puntos clave, las decisiones y las acciones a realizar en las notas de la reunión. Gracias a su integración en tus tareas y flujos de trabajo, puedes convertir la información en acciones sin perder el ritmo.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza ClickUp Brain para buscar información específica en transcripciones y obtener información útil del contenido de tu entorno de trabajo.

Graba, guarda y comparte vídeos con las partes interesadas utilizando ClickUp Clips. Crea un repositorio de vídeos centralizado utilizando el hub de clips.

Adjunta clips y grabaciones de voz a las tareas de ClickUp para mantener y mejorar el contexto.

Accede a plantillas personalizables para gestionar guiones de voz en off y calendarios de producción.

📮 ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto será cosa del pasado. Solo tienes que hacer la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo o de las aplicaciones de terceros conectadas.

Limitaciones de ClickUp

Una curva de aprendizaje pronunciada para aquellos que no son expertos en tecnología.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Antes no era fácil organizar el trabajo y la carga de trabajo. CU me ha ayudado a organizar nuestras ideas y la carga de trabajo, asignarla a las personas, mantener los archivos en un solo lugar y realizar el uso compartido de cualquier cosa desde cualquier espacio con cualquier persona. Las funciones de grabación de pantalla son muy útiles como sustituto de Loom.

2. Otter. IA (la mejor para la transcripción en tiempo real de reuniones en línea/fuera de línea)

a través de Otter.ai

Otter.ai es un avanzado software de conversión de voz a texto y una herramienta de grabación de voz basados en IA. Graba, transcribe y resume automáticamente las conversaciones en tiempo real, lo que lo convierte en una solución esencial para grabar reuniones, conferencias y entrevistas.

La plataforma se integra a la perfección con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, lo que permite la transcripción automática de reuniones virtuales con identificación de los interlocutores, marcas de tiempo y resaltado de palabras clave. Gracias a la IA, Otter.ai garantiza que los usuarios puedan buscar, realizar edición y usar compartido de transcripciones fácilmente, lo que hace que la toma de notas sea más eficiente y práctica.

Las mejores funciones de Otter. ai

Genera transcripciones automáticas durante conversaciones en directo o mediante la reproducción de audio.

Comenta y realiza la edición de transcripciones en tiempo real a través de funciones de colaboración.

Personaliza la plataforma con vocabulario específico del sector, lo que garantiza una mayor precisión en las transcripciones.

Utiliza Otter Pilot, el asistente de IA de Otter, para obtener información instantánea.

Limitaciones de Otter. IA

El modo de grabación requiere una conexión a internet estable y continua para la transcripción en directo.

La precisión tiene un límite para archivos de audio con acentos o ruido de fondo.

Precios de Otter.ai

Básico

Pro : 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa : 30 $ al mes por usuario

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2 : 4,4/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

3. Descript (la mejor para la edición completa de audio y vídeo)

vía Descript

Descript es una innovadora herramienta de edición de audio y vídeo basada en IA que combina la edición avanzada con herramientas fáciles de usar, lo que la convierte en una herramienta de IA ideal para podcasters y creadores de contenido. Es nada menos que un estudio profesional en el que los usuarios pueden grabar o cargar archivos multimedia, y Descript transcribe automáticamente los archivos de audio a texto, lo que permite una edición intuitiva basada en texto.

Su tecnología Regenerate te permite crear voces en off realistas, mientras que la transcripción automática simplifica el flujo de trabajo para los creadores que trabajan en podcasts, vídeos o presentaciones.

Además, la IA de Descript mejora la calidad del audio al reducir el ruido de fondo y mejorar la claridad, lo que da como resultado un sonido de calidad profesional.

Las mejores funciones de Descript

Detecta y elimina automáticamente las palabras de relleno, eliminando las disfluencias como «um» y «uh» de las grabaciones.

Graba y realiza la edición de vídeos con las funciones de grabación de pantalla integradas.

Crea audiogramas para la promoción de podcasts o fragmentos de audio en las redes sociales.

Colabora con tus equipos mediante el uso compartido de proyectos y comentarios directamente desde la app.

Límites de Descript

Errores ocasionales en la sincronización de audio durante la edición de vídeo.

Una curva de aprendizaje pronunciada para principiantes que no estén familiarizados con la edición de audio avanzada.

Precios de Descript

Free

Aficionados : 19 $ por persona al mes.

Creador : 35 $ por persona/mes

Business : 50 $ por persona al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2 : 4,6/5 (más de 770 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Descript?

Descript es una herramienta revolucionaria para cualquiera que desee optimizar su proceso de edición de audio y vídeo, especialmente para principiantes. Cuenta con excelentes funciones como transcripción automática, grabación de pantalla y edición basada en texto.

4. Movavi (la mejor para vídeos de formación y tutoriales)

vía Movavi

Tanto si estás desarrollando presentaciones corporativas como guías de instrucciones en vídeo y tutoriales, el paquete de software multimedia de Movavi te permite crear contenidos pulidos y atractivos.

Movavi ofrece sólidas funciones de grabación y edición de voz con IA, pensadas tanto para usuarios novatos como profesionales. Su interfaz intuitiva permite a los usuarios grabar, editar y mejorar fácilmente pistas de audio, lo que la hace ideal para crear locuciones, podcasts y otros proyectos de audio.

¿Qué más? La grabadora de pantalla te permite capturar y añadir actividades en pantalla mediante herramientas de edición como anotaciones, efectos y transiciones. Las funciones impulsadas por IA del software, como la eliminación de ruido y la eliminación de fondo, garantizan una salida de audio de alta calidad al minimizar los sonidos no deseados y las distracciones.

Las mejores funciones de Movavi

Sincroniza el audio con los sujetos en movimiento de tus vídeos.

Inserta subtítulos y leyendas en tus vídeos para mejorar la accesibilidad.

Utiliza la grabación de pantalla integrada para capturar al instante la actividad que se muestra en la pantalla.

Accede a plantillas listas para usar para una rápida producción de vídeos.

Limitaciones de Movavi

Más centrada en la edición de vídeo que en la grabación de audio.

Marca de agua en las exportaciones de la versión de prueba gratuita, a menos que se actualice a planes de pago.

Precios de Movavi

Editor de vídeo : 19,95 $.

Vídeo Editor Plus : 222,95 $.

Vídeo Suite Plus : 250,95 $.

Ilimitado : 849 $. 15

Licencia de empresa: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Movavi

G2 : 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1050 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Movavi?

Ayuda a convertir archivos de audio y vídeo, ofrece muchas opciones de conversión y el precio es muy razonable para un software tan bueno. La claridad es excelente.

5. Rev Voice Recorder (la mejor para transcripciones generadas por humanos)

vía Rev

¿Buscas algo más que otra grabadora de voz? ¿Qué tal una que combine audio y grabación de voz de alta calidad con transcripciones precisas hasta en un 99 %?

Rev Voice Recorder es una aplicación con IA diseñada para permitirte grabar audio con una claridad cristalina mientras filtra el ruido de fondo no deseado y proporciona servicios de transcripción en tiempo real realizados por personas (y basados en software).

Tiene compatibilidad con diferentes formatos de audio, lo que aumenta su versatilidad. Además, su interfaz fácil de usar garantiza una navegación fluida, lo que permite a los usuarios grabar, realizar edición y compartir archivos de audio sin esfuerzo.

Las mejores funciones de Rev Voice Recorder

Se integra con varias plataformas, lo que facilita el uso compartido y la colaboración entre dispositivos.

Elige entre transcripciones generadas por IA o por personas.

Organiza tus grabaciones con potentes funciones de gestión de archivos.

Uso compartido y recorte de grabaciones para optimizar el audio antes de la transcripción.

Límites de Rev Voice Recorder

Puede tener dificultades para transcribir con precisión a hablantes con acentos o dialectos marcados, lo que puede dar lugar a posibles errores.

Carece de herramientas de colaboración integradas para el uso compartido de comentarios.

Precios de Rev Voice Recorder

La grabadora en línea es gratuita. Los cargos por transcripción son los siguientes:

Transcripción humana : 1,99 $ por minuto.

Transcripción con IA: 0,25 $ por minuto.

Valoraciones y reseñas de Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (más de 310 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

6. Temi (la mejor para transcripciones rápidas y asequibles)

a través de Temi

Temi es una herramienta de transcripción basada en IA que convierte fácilmente audio y vídeo en texto. Curiosamente, su empresa principal es Rev. La plataforma se centra en la precisión equilibrada con la asequibilidad, lo que la convierte en una gran herramienta para aquellos que necesitan transcripciones fiables para complementar sus estrategias de comunicación.

Genera, edita y exporta transcripciones rápidamente; destaca los momentos clave; o convierte contenido de audio/vídeo en formato de texto con Temi.

La mejor función de Temi

Obtén transcripciones rápidas con IA en tan solo 5 minutos para la mayoría de los archivos.

Disfruta de la identificación de hablantes para una categorización más clara de las conversaciones en un entorno grupal.

Trabaja con transcripciones editables gracias a las herramientas integradas para corregir, personalizar y resumir.

Añade marcas de tiempo para navegar más fácilmente por las transcripciones.

Límites de Temi

El rendimiento disminuye en los clips de audio que contienen ruido de fondo o acentos marcados.

No tiene compatibilidad para la colaboración en equipo.

Precios de Temi

Gratis durante los primeros 45 minutos, luego 0,25 $ por minuto de audio.

Valoraciones y reseñas de Temi

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. Krisp (la mejor para la cancelación de ruido y una comunicación clara)

vía Krisp

Si alguna vez has deseado que tus reuniones online no sonaran como una obra en construcción o una orquesta en una cafetería, Krisp es la solución basada en IA que mantiene tu audio nítido y sin distracciones.

Su avanzada tecnología de cancelación de ruido garantiza un audio nítido al filtrar los sonidos no deseados tanto de las transmisiones entrantes como de las salientes. De este modo, la comunicación se desarrolla según lo planificado y tu contenido de audio (por ejemplo, podcasts o conferencias) suena limpio y profesional independientemente del entorno.

Además de la cancelación de ruido, Krisp ofrece un asistente de reuniones con IA que proporciona transcripción en tiempo real y grabaciones automáticas de reuniones. Las grabaciones y transcripciones son fácilmente accesibles y compartibles, lo que promueve una colaboración eficiente y ayuda a los miembros del equipo a acceder fácilmente a la información clave.

Las mejores funciones de Krisp

Ajusta y neutraliza los acentos en tiempo real para una comunicación más clara entre personas con diferentes antecedentes lingüísticos.

Se integra a la perfección con numerosas plataformas de comunicación, como Zoom, Microsoft Teams y Slack.

Silenciar el ruido de otros participantes durante las reuniones para aumentar la concentración.

Utiliza análisis para supervisar el rendimiento de las reuniones y el tiempo de conversación.

Limitaciones de Krisp

El procesamiento excesivo podría degradar la calidad del audio.

Requiere una conexión a Internet estable y continua para la cancelación de ruido en tiempo real.

Precios de Krisp

Free

Pro : 16 $

Empresa: 30 $

Valoraciones y reseñas de Krisp

G2 : 4,7/5 (más de 560 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krisp?

Como gestor de proyectos, siempre me ha costado mucho redactar actas detalladas de las reuniones. ¡Lo odio! Por eso, acabé por dejarlas pendientes... (sí, soy culpable, ya que es una práctica terrible). ¡Pero KRISP lo ha cambiado todo! (literalmente). Ahora he vuelto a la práctica de redactar actas de las reuniones de mis proyectos... Ahora solo tengo que revisar los detalles del texto que ha generado KRISP y enviarlo al equipo y al cliente.

8. Smart Voice Recorder (la mejor para grabaciones de audio de alta calidad)

a través de Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder es una aplicación sencilla pero eficaz para grabar audio de alta calidad en tu smartphone Android. Está diseñada para grabar sobre la marcha y permite grabar conversaciones, conferencias y notas de forma sencilla.

La aplicación cuenta con una función intuitiva de «salto automático» que cancela los silencios y solo graba el audio relevante. Smart Voice Recorder también te permite exportar archivos de audio en diferentes formatos, según tus necesidades.

Las mejores funciones de Smart Voice Recorder

Graba largas sesiones de audio sin interrupciones.

Detecta y omite los silencios automáticamente para ahorrar espacio de almacenamiento.

Muestra el espectro de audio en tiempo real para una monitorización más precisa.

Nombra y organiza los archivos de forma eficaz para recuperarlos rápidamente.

Límites de Smart Voice Recorder

Los anuncios de la versión gratuita perturban la experiencia del usuario.

Carece de funciones de cancelación de ruido, lo que la hace inadecuada para entornos ruidosos.

Precios de Smart Voice Recorder

Free

Valoraciones y reseñas de grabadoras de voz inteligentes

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Say&Go (la mejor para notas de voz rápidas sobre la marcha)

Say&Go es una aplicación intuitiva para tomar notas de voz que te permite capturar fácilmente ideas, recordatorios y tareas, incluso cuando estás en movimiento.

Documenta tus pensamientos e ideas rápidamente sin necesidad de escribir manualmente. Su diseño minimalista te permite concentrarte en la tarea sin distracciones.

La mejor función de Say&Go

Captura notas de voz breves con un solo toque para comenzar a grabar.

Establece recordatorios para notas específicas y mantente al día con tus tareas.

Organiza tus notas por etiquetas para filtrarlas y recuperarlas rápidamente.

Activa la grabación manos libres mediante ajustes personalizables.

Limitaciones de Say&Go

Adecuada solo para notas de voz cortas y recordatorios, no está diseñada para sesiones largas.

Carece de funciones avanzadas como transcripción y edición.

Precios de Say&Go

Pago único de 2,99 $.

Valoraciones y reseñas de Say&Go

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Notta (la mejor para transcripción y documentación en tiempo real)

vía Notta

Notta es una herramienta de transcripción basada en IA que convierte el habla en texto con una precisión excepcionalmente alta. Tiene compatibilidad con varios idiomas y se integra con plataformas de reuniones populares como Zoom.

Sin embargo, Notta realmente destaca por su capacidad para generar transcripciones en tiempo real que informan a las personas sobre los últimos avances en cualquier debate. Úsala como herramienta de IA para la documentación con el fin de mantener a todos al día, mejorar la colaboración y consolidar la toma de notas.

La mejor función de Notta

Realiza un trabajo con varios idiomas (58 para ser exactos) para beneficiarte de una usabilidad global.

Obtén resúmenes generados por IA, que condensan transcripciones extensas en resúmenes concisos.

Exporta el archivo de texto en diferentes formatos, incluidos PDF y TXT.

Sincroniza varios dispositivos mediante tecnología en la nube.

Sin límites

Requiere una conexión a internet activa para las transcripciones en tiempo real.

Errores ocasionales en transcripciones con acentos complejos.

Precios de Notta

Free

Pro : 14,99 $ al mes

Empresa : 27,99 $ al mes.

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Notta

G2 : 4,5/5 (más de 140 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notta?

Transcripción de muy buena calidad. El inglés británico se capta bien. Y parece que el modelo realiza varias pasadas para comprender el contexto y volver a transcribir. Debido a esa supuesta funcionalidad, la calidad del resultado es relativamente alta en comparación con otras transcripciones.

Dale voz a tus proyectos con ClickUp

Las grabadoras de voz con IA son excelentes para capturar, transcribir y gestionar audio. Tanto si quieres generar contenido de audio como tomar notas de los puntos clave de una reunión, la lista anterior te ayudará a encontrar la herramienta de grabación de voz adecuada. Elijas la que elijas, ahorrarás tiempo, aumentarás la productividad y mejorarás la comunicación.

Pero si eliges ClickUp, obtendrás mucho más que una simple grabadora de voz. ClickUp AI Notetaker transcribe y organiza automáticamente, y te ayuda a poner en práctica las conclusiones de las reuniones.

ClickUp Clips te permite grabar, realizar el uso compartido y incrustar instantáneamente grabaciones de pantalla con audio.

ClickUp Brain resume conversaciones, extrae ideas clave e incluso responde preguntas sobre tus notas, para que nunca tengas que revisar grabaciones largas.

A diferencia de las grabadoras de voz con IA independientes, ClickUp lo reúne todo en una sola plataforma, de modo que tus grabaciones, notas y transcripciones se integran a la perfección con tus tareas, documentos, cronogramas de proyectos y herramientas de colaboración del equipo. ¡Se acabó el tener que saltar de una aplicación a otra!

Tanto si eres un particular como si formas parte de un equipo, regístrate en ClickUp para experimentar la máxima productividad de principio a fin.