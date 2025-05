Las 11 mejores alternativas a Notta para una transcripción precisa

Es fácil perder la concentración durante las reuniones largas, pero las transcripciones te ayudan a ponerte al día. ¿Cuál es el problema? La transcripción manual es lenta y, sinceramente, tediosa. Ahí es donde las herramientas de transcripción con IA como Notta intentan facilitar las cosas.

Pero aquí está la cosa: la interfaz de Notta no es la más intuitiva, y si el inglés no es tu lengua materna, sus transcripciones pueden ser impredecibles. También tiene problemas con la identificación de los hablantes, lo que dificulta el seguimiento de las conversaciones en reuniones con varios hablantes.

Si está buscando una alternativa a Notta o incluso un software de transcripción con IA que ofrezca transcripciones más precisas, mayor facilidad de uso y funciones avanzadas, está en el lugar adecuado.

Después de una semana de pruebas (y demasiado café), hemos reunido las 11 mejores alternativas a Notta, desglosando sus funciones clave, inconvenientes y precios para ayudarte a encontrar la herramienta de transcripción de IA perfecta para tus necesidades.

¡Empecemos!

¿Qué debe buscar en una alternativa a Notta?

Si la alternativa a Notta que elijas no cumple todos tus requisitos, volverás al principio. Para ahorrarte la molestia, estas son algunas de las funciones clave que debe tener una herramienta de transcripción de IA eficaz:

Transcripción precisa con tecnología de IA: Elija una alternativa a Notta con transcripción automática precisa y funciones avanzadas como identificación del hablante, detección de emociones y análisis de sentimientos para obtener información más detallada

Seguridad: Seleccione una herramienta con cifrado de extremo a extremo y que cumpla con los estándares de la industria como SOC 2 y GDPR, especialmente si trabaja en finanzas o atención médica

Colaboración en tiempo real: Encuentre un software de transcripción que sea compatible con entornos de trabajo compartidos, permisos de equipo y edición en tiempo real para aumentar la productividad

Subtítulos y traducción de idiomas: Elija una opción que genere subtítulos y traduzca vídeos para llegar a una audiencia global

Rentabilidad: Busque una herramienta de transcripción con IA con planes de precios flexibles que se adapten a su empresa sin sobrepasar su presupuesto

Múltiples integraciones: Elija un software que se conecte con sus herramientas de CRM, gestión de proyectos y comunicación existentes para un flujo de trabajo fluido

Funciones sin conexión: Seleccione un competidor de Notta que funcione sin conexión a Internet, lo que le permitirá transcribir archivos de audio y vídeo en cualquier momento y lugar

📮ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabares con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 o menos plataformas. Pero, ¿qué tal si usamos una super app, aplicación, que lo haga todo? Como la app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace visible el trabajo y te permite concentrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

Las 11 mejores alternativas a Notta de 2025

¿Sabe lo que necesita? Exploremos las 11 mejores alternativas a Notta de 2025:

1. ClickUp (la mejor para gestionar flujos de trabajo y transcripciones en un solo lugar)

Concéntrese en sus reuniones mientras ClickUp AI Notetaker toma nota de todo por usted

En la parte superior de la lista está ClickUp, la app, aplicación, Todo para el trabajo que mantiene tus reuniones, documentos, tareas y proyectos perfectamente organizados en una sola plataforma.

ClickUp AI Notetaker es la joya de la corona de su suite de productividad para reuniones. La función reúne la grabación, la transcripción y el resumen en un único proceso optimizado, para que puedas seguir participando mientras trabaja en segundo plano.

Con solo activar el interruptor, se generarán automáticamente transcripciones con capacidad de búsqueda, se resaltarán las conclusiones clave y se ayudará a crear tareas directamente a partir de las notas de la reunión. Se acabó el tener que apresurarse a anotar cosas o olvidarse de elementos de acción: solo notas claras y organizadas después de cada reunión.

Después, deja que ClickUp Brain, el copiloto nativo de IA de la plataforma, acceda a los puntos clave, las listas de tareas y las actualizaciones automatizadas del progreso con simples mensajes de texto.

Resuma las notas de su reunión en segundos con ClickUp Brain

Después, simplemente organice y gestione todos los datos relacionados con sus reuniones con ClickUp Meetings. El conjunto de herramientas se encarga de todo, desde la edición de texto enriquecido hasta la creación de listas de control, para ayudarle a estar al día de su Agenda.

Haz una lista de todas tus tareas e ideas importantes en Bloc de notas de ClickUp

¿Tienes una transcripción larga o un resumen detallado de una reunión? Puedes soltarlo directamente en ClickUp Docs y colaborar con tu equipo en tiempo real. ¿Necesitas un lugar para ideas rápidas y listas de tareas pendientes? ClickUp Bloc de notas te ofrece un espacio sencillo y ordenado para mantener todo organizado.

Obtener plantilla gratis Resuma sus debates y decisiones organizados con la plantilla de Actas de reuniones

¿Necesitas un poco de ayuda extra? Echa un vistazo a la biblioteca de plantillas personalizables de ClickUp para mantener tus reuniones organizadas y sin problemas.

Por ejemplo, la plantilla de actas de reuniones de ClickUp incluye secciones integradas para agendas, conclusiones clave, tareas asignadas y seguimientos, para que puedas realizar fácilmente el seguimiento de los debates, las decisiones y los elementos de acción, todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de ClickUp

Captura transcripciones y resúmenes en tiempo real durante las reuniones

Convierta directamente las notas de reuniones generadas por IA en tareas rastreables

Traduzca el contenido a más de 10 idiomas, incluidos el chino y el árabe

Automatice los resúmenes, la asignación de tareas, los plazos y las prioridades con las Automatizaciones de ClickUp

Integración con más de 1000 apps, aplicaciones de empresas como Loom, Zendesk y más

Acceda a plantillas de gestión de reuniones, como la plantilla de Notas de reunión de ClickUp , para gestionar sus notas y resúmenes

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden tener que pasar por una curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Corporación: Contacto para precios

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/mes por usuario

ClickUp AI Notetaker: Añadir a cualquier plan de pago por precios tan bajos como 6 $/mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

💡Consejo profesional: La transcripción no es lo único en lo que ClickUp es un maestro. Desde la creación de reglas de automatización personalizadas hasta la generación de resúmenes (StandUp) personales, aquí hay algunos trucos de herramientas que ClickUp AI puede hacer como su asistente de trabajo permanente.

Lo que dicen los usuarios reales sobre ClickUp

Me encanta que sea una app para tomar notas y una app de gestión de proyectos, todo en un mismo lugar. Las funciones y la configuración facilitan el seguimiento de varios proyectos, así como la vista de paneles para todas las tareas.

Me encanta que sea una app para tomar notas y una app de gestión de proyectos, todo en uno. Las funciones y la configuración facilitan el control de varios proyectos, así como la vista de paneles para todas las tareas.

2. Descript (la mejor para la edición de contenido de audio con tecnología de IA)

vía Descript

Muchos podcasters, editores de vídeo y equipos remotos utilizan Descript por sus funciones de edición inteligente de primera categoría.

La plataforma va más allá de la simple transcripción, ya que permite editar archivos de audio y vídeo cambiando el texto de la transcripción.

Por ejemplo, con su función Overdub, puedes crear un clon realista de tu voz mediante IA o utilizar voces de archivo para corregir errores: solo tienes que escribir el texto correcto y Descript generará un audio con un sonido natural a juego.

Además de estas, Descript también incluye regeneración de audio con IA, eliminación de ruido de fondo e identificación de hablantes, todo ello dentro de una plataforma colaborativa fácil de usar.

Describir las mejores funciones

Obtenga transcripciones con IA con hasta un 95 % de precisión en más de 25 idiomas

Edición de archivos de audio complejos y corrección de grabaciones cambiando el texto de la transcripción

Clonar voces y regenerar audio sin regrabar

Elimina automáticamente las palabras de relleno, las pausas incómodas y el ruido de fondo

Exportar transcripciones a formatos como SRT, VTT y PDF

Integración con más de 1000 herramientas de terceros a través de Zapier

Descripción de los límites

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para principiantes

Descripción de precios

Plan Aficionado: 24 $/mes por usuario

Plan Creador: 39 $/mes por usuario

Plan Business: 70 $/mes por usuario

Descripción de valoraciones y reseñas

G2: 4. 6/5. 0 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4. 8/5. 0 (más de 170 reseñas)

👀 ¿Sabías que...? La transcripción existe desde hace miles de años, ¡mucho antes de que la IA se hiciera cargo del trabajo! Los primeros transcriptores o escribas conocidos se remontan al año 3400 a. C. en el antiguo Egipto. Registraban todo a mano y desempeñaron un papel clave en la documentación durante siglos, hasta que la imprenta cambió las reglas del juego en el siglo XV.

3. Fireflies. IA (la mejor para detectar automáticamente los temas)

a través de Fireflies.ia

Además de crear notas detalladas y con capacidad de búsqueda, Fireflies. IA ayuda a los profesionales mediante el seguimiento y etiquetado automático de los puntos clave de discusión durante la transcripción.

Puede comprender con precisión los términos específicos de la industria y organizar las conversaciones en tiempo real. Por ejemplo, durante una reunión de producto, puede etiquetar secciones como «Presupuesto», «Cronograma» y «Funciones», para que pueda encontrar rápidamente lo que necesita sin tener que buscar en toda la transcripción.

Fireflies. Las mejores funciones de la IA

Transcriba reuniones con un 90 % de precisión en más de 30 idiomas

Añadir comentarios y reacciones a secciones específicas de la transcripción

Compartir notas de reuniones con miembros del equipo en tiempo real

Analiza las reuniones para identificar sentimientos con inteligencia conversacional

Conéctese con más de 60 apps, aplicaciones, nativas y de terceros, como Zoom y Zapier

Fireflies. Límites de la IA

Identifica erróneamente a los oradores en ocasiones

Algunos usuarios encuentran que el panel es torpe

Fireflies. Precios de IA

Free

Pro: 18 $/mes por asiento

Business: 29 $/mes por asiento

Enterprise: 39 $/mes por asiento

Fireflies. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4. 8/5 basado (más de 600 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Lo que dicen los usuarios reales sobre Fireflies. IA

He descubierto que el software es fácil de usar y de acceder. Las actas son tan buenas como las de una persona, con la ventaja añadida de la grabación de audio/vídeo, la transcripción y algunos extras interesantes.

He descubierto que el software es fácil de usar y de acceder. Las actas son tan buenas como las de una persona, con la ventaja añadida de la grabación de audio/vídeo, la transcripción y algunos extras interesantes.

4. Otter. IA (la mejor para el reconocimiento personalizado de idiomas)

a través de Otter.ia

Estudiantes, investigadores y periodistas prefieren Otter.ai por su función de vocabulario personalizado, que permite a los usuarios añadir palabras, nombres y términos técnicos específicos del sector antes de las reuniones.

Por ejemplo, si un investigador médico añade términos como «microscopía de inmunofluorescencia» o «retículo endoplásmico», la plataforma los reconocerá correctamente en futuras grabaciones.

Además, Otter ofrece actas de reuniones de 30 segundos, resúmenes, subtítulos en tiempo real, notas editables y reproducción para maximizar la colaboración y la productividad.

Las mejores funciones de Otter. IA

Utiliza Otter Bot para transcribir llamadas, entrevistas y podcasts en tiempo real

Generación automática de resúmenes y aspectos destacados con las identidades de los oradores

Cree vocabulario personalizado para nombres, acrónimos y jerga específicos

Ajuste la velocidad de reproducción de 0,5x a 3x

Exportar transcripciones en diferentes formatos como PDF, SRT y MP3

Sincronizar con calendarios como iOS, Outlook y Google para el seguimiento de eventos programados

Límites de Otter. IA

La versión gratis tiene un límite de grabación de 30 minutos

La edición puede resultar engorrosa y confusa

Precios de Otter. IA

Free

Pro: 16,99 $/mes por usuario

Business: 30 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. IA

G2: 4. 3/5 (más de 290 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 90 reseñas)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Otter. IA

Me encanta. Mi herramienta diaria para las reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir la jerga, los murmullos y algunas pronunciaciones erróneas, pero una vez hecho esto, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para el seguimiento, incluso que analice conversaciones para cosas como causas fundamentales y demás.

Me encanta. Mi herramienta diaria para las reuniones. Las transcripciones requieren algunos retoques después de la grabación para corregir la jerga, los murmullos y algunas pronunciaciones erróneas, pero una vez que lo hago, Otter bot es genial. Le pido que me resuma cosas, que cree borradores de correos electrónicos para el seguimiento, incluso que analice conversaciones para cosas como causas fundamentales y demás.

5. Fellow (la mejor para convertir transcripciones en flujos de trabajo estructurados)

a través de Fellow

Fellow no es solo una herramienta de transcripción con IA, es un sistema de gestión de reuniones que convierte automáticamente las conversaciones en elementos procesables y hace un seguimiento de ellos.

La IA identifica los puntos clave (por ejemplo, las frases de toma de decisiones) y los organiza en secciones que se pueden buscar, como Agendas, Notas, Decisiones y Tareas. Así, si alguien dice: «Asignemos esta tarea a Leah», Fellow puede crear una tarea para Leah con una fecha límite y enlazarla a las notas de la reunión.

La herramienta también se integra con plataformas CRM como Asana y ClickUp, lo que le ayuda a combinar sus reuniones con diferentes tareas y proyectos.

Otras funciones destacadas

Transcriba y grabe reuniones en 35 idiomas

Utilice más de 500 plantillas para crear notas y agendas de reuniones con su equipo en tiempo real

Asignar y realizar el seguimiento de elementos de acción directamente desde las notas de la reunión

Conéctese con más de 50 integraciones nativas, incluyendo CRM, plataformas de videoconferencia como Microsoft Teams y Calendarios

Límites comunes

No se pueden ordenar los elementos de acción por fecha límite

Los fallos ocasionales podrían afectar a las notas guardadas

Compañero de precios

Free

Team: 11 $/mes por usuario

Business: 23 $/mes por usuario

Solo: 29 $/mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de compañeros

G2: 4. 7/5 (más de 2200 reseñas)

Capterra: 4. 9/5 (más de 30 reseñas)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Fellow

Fellow ha aumentado significativamente mi organización y productividad en torno a las reuniones. Me permite ir cada día increíblemente preparado, lo que me permite estar más presente y atento durante el tiempo que paso en las sesiones. Y cuando no puedo asistir a una reunión, la grabación y las transcripciones que genera la IA de Fellow son mejores que las de cualquier otra plataforma que haya utilizado.

Fellow ha aumentado significativamente mi organización y productividad en torno a las reuniones. Me permite ir cada día increíblemente preparado, lo que me permite estar más presente y atento durante el tiempo que paso en las sesiones. Y cuando no puedo asistir a una reunión, la grabación y las transcripciones que genera la IA de Fellow son mejores que las de cualquier otra plataforma que haya utilizado.

6. Sonix (la mejor para transcripciones en varios idiomas)

a través de Sonix

Las empresas con equipos internacionales pueden beneficiarse enormemente de la experiencia multilingüe de Sonix, que transcribe archivos de audio o vídeo en más de 53 idiomas sin necesidad de modelos de idiomas separados.

Este software de transcripción con IA puede detectar automáticamente los cambios de idioma en la misma grabación y manejar con precisión el reconocimiento de voz de diferentes acentos y dialectos. Incluso mantiene el formato correcto para los caracteres y la puntuación que no están en inglés.

Las mejores funciones de Sonix

Obtenga resúmenes generados por IA, títulos de capítulos y detección de temas

Edite transcripciones con reconocimiento de hablante y marcas de tiempo directamente en el navegador

Uso del reproductor multimedia Sonix para el uso compartido de clips de vídeo o transcripciones completas

Cargar y combinar varias pistas de audio en una transcripción

Integración con más de 25 herramientas como Salesforce y Skype

Límites de Sonix

No tiene app, aplicación móvil

Funciones de edición limitadas en comparación con otras

Precios de Sonix

Todos los planes tienen una plataforma y tarifas por hora de transcripción y traducción con IA.

Estándar: 0 $ + 10 $/hora

Premium: 22 $/mes por usuario + 5 $/hora (transcripción IA) + 3 $/hora (traducción IA)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2: 4. 7/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4. 9/5 (más de 130 reseñas)

🧠 Dato curioso: Bell Labs construyó el primer sistema de reconocimiento de voz, Audrey, en la década de 1950. Ocupaba una habitación entera y solo podía reconocer los números del 1 al 9, ¡pero con una precisión del 90 %!

7. Rev (la mejor para generar transcripciones verificadas por humanos)

a través de Rev

Rev te ofrece lo mejor de ambos mundos al combinar IA con transcriptores humanos para alcanzar una precisión superior al 99 %.

Este enfoque híbrido permite a los expertos revisar y corregir errores en transcripciones automatizadas. Es especialmente útil para trabajos legales, médicos y académicos, donde incluso los errores menores pueden tener un gran impacto.

La plataforma también ofrece API de voz a texto y permite editar, resaltar, comentar y añadir subtítulos en 17 idiomas.

Revisar las mejores funciones

Detección automática de voz en más de 35 idiomas

Graba y marca momentos clave con la app, aplicación móvil

Automatización de la transcripción a gran escala mediante la integración de API

Integración con Google Meet, Zoom y Microsoft Teams a través de VoiceHub

Extraiga ideas y genere resúmenes con el Asistente de transcripción IA

Límites de revisión

Dificultades para reconocer diferentes acentos

A los usuarios les resulta difícil introducir los nombres de los oradores

Precios de Rev

Free

Básico: 14,99 $/usuario al mes

Pro: 34,99 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

Para una máxima flexibilidad, también ofrece planes minuto a minuto para transcripciones, leyendas y subtítulos, lo que le permite elegir entre las versiones de IA y humana.

Valoraciones y reseñas

G2: 4. 7/5. 0 (más de 300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Trint (la mejor para grandes corporaciones de medios de comunicación)

a través de Trint

Trint, en la que confían importantes cadenas de noticias como la BBC y The Washington Post, es una opción popular entre periodistas y reporteros porque puede manejar y organizar fácilmente grandes cantidades de transcripciones.

Al igual que Otter, tiene un Creador de vocabulario donde los equipos pueden crear (como términos políticos u oficinas regionales) y compartir listas de palabras personalizadas para mejorar la precisión. Además, es compatible con la colaboración en tiempo real, reconoce más de 30 idiomas y convierte transcripciones en podcasts y artículos.

Las mejores funciones de Trint

Edite archivos en tiempo real con su equipo utilizando resaltados, marcadores, etiquetas y comentarios

Transcripción de voz a texto para más de 30 idiomas

Utilice la función de búsqueda rápida para buscar temas e ideas específicos

Generación automática de subtítulos instantáneos

Límites de Trint

La transcripción es lenta

No puede diferenciar bien entre los oradores

Precios de Trint

Starter: 80 $/mes por asiento

Avanzado: 100 $/mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Trint

G2: 4. 4/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Lo que dicen los usuarios reales sobre Trint

La interfaz de Trint es decente y trabaja muy duro en la interpretación del contenido. También se puede utilizar cuando se entrevista a una persona de un entorno lingüístico diferente. Aquí y allá, el registro de ciertos dialectos contiene chapuzas que luego son rectificadas por las propias personas.

La interfaz de Trint es decente y trabaja muy duro en la interpretación del contenido. También se puede utilizar cuando se entrevista a una persona de un entorno lingüístico diferente. Aquí y allá, el registro de ciertos dialectos contiene chapuzas que luego son rectificadas por las propias personas.

9. Avoma (la mejor para la inteligencia de las conversaciones del equipo de ventas)

a través de Avoma

Avoma, un buen asistente de reuniones con IA para equipos de ventas, no solo transcribe las llamadas, sino que también las analiza como un profesional.

Tomemos como ejemplo su función Deal Intelligence. Si un cliente potencial dice: «Tenemos que consultarlo con el departamento jurídico el mes que viene», la IA no solo lo transcribirá, sino que también lo marcará como posible retraso, ajustará un recordatorio y hará un seguimiento de tendencias similares en el equipo de ventas.

De esta manera, sus equipos pueden detectar objeciones comunes, señales de compra y menciones de la competencia a lo largo de muchas llamadas.

Las mejores funciones de Avoma

Analizar las emociones de los participantes

Genere resúmenes concisos de las reuniones con los puntos clave y los elementos de acción

Utilice cuadros de mando para el análisis y la mejora de las reuniones

Automatización de correos electrónicos de seguimiento con resúmenes y próximos pasos

Integre con herramientas CRM como HubSpot y Pipedrive para obtener información procesable

Límites de Avoma

Personalización limitada de análisis

Puede tardar en cargarse

Precios de Avoma

Asistente de reuniones IA: 29 $/mes por usuario

Inteligencia de conversación: 69 $/mes por usuario

Inteligencia de ingresos: 99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4. 6/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Fathom (la mejor para autónomos y emprendedores en solitario)

a través de Fathom

La mayoría de las herramientas de IA para reuniones limitan a los usuarios gratis a unas pocas horas o establecen límites de almacenamiento, pero no Fathom: su generoso plan Free incluye grabaciones, transcripciones y almacenamiento ilimitados de las reuniones.

Esta herramienta, de uso habitual entre autónomos y organizaciones sin ánimo de lucro, puede grabar y transcribir todas tus reuniones sin preocuparse por los límites. También ofrece resúmenes de reuniones con IA, búsqueda básica y compatibilidad con 25 idiomas, lo que la convierte en una opción económica para quienes dirigen una empresa en solitario.

Descubra las mejores funciones

Automatizar y sincronizar notas de llamadas con sistemas CRM como Salesforce y HubSpot

Transcriba reuniones en 25 idiomas, incluidos español y francés

Obtenga acceso instantáneo a las grabaciones después de la reunión

Integración directa con más de 10 herramientas y más a través de Zapier

Comprender los límites

Los resúmenes de las reuniones no se pueden editar

Ask Fathom solo se aplica a una sola llamada o grabación

Fathom pricing

Free

Premium: 19 $/mes por usuario

Team Edition: 29 $/mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 4500 reseñas)

Capterra: 5/5 (más de 600 reseñas)

11. Tl;dv (la mejor para crear fragmentos de reuniones)

a través de tl;dv

Tl;dv, también conocido como «too long didn't view» (demasiado largo, no lo vi), hace honor a su nombre al convertir las reuniones largas en vídeos cortos y compartibles con transcripciones adjuntas.

Identifica automáticamente los momentos clave de las reuniones largas mediante el análisis de los patrones de habla, el tono y la participación. A continuación, crea clips de tamaño reducido y enlazados a la transcripción que se pueden compartir al instante.

De esta manera, los compañeros de equipo obtienen los puntos clave sin tener que ver toda la reunión, lo que la convierte en una opción útil para los equipos remotos que necesitan actualizaciones rápidas.

Las mejores funciones de Tl;dv

Resuma las transcripciones con el tomador de notas de tl;dv

Transcripción automática en más de 30 idiomas

Revisar los puntos destacados con marca de tiempo en lugar de toda la reunión

Haga un seguimiento de la participación en la reunión para ver quién está viendo sus grabaciones

Integración con más de 5000 herramientas populares a través de Zapier

Personalice los temas y las plantillas (de elaboración de) informes

Límites de Tl;dv

La versión móvil no es tan intuitiva

Las grabaciones de las reuniones tienen un límite de 3 horas

Precios de Tl;dv

Free Forever

Pro: 29 $/mes por asiento

Business: 98 $/mes por asiento

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tl;dv

G2: 4. 7/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: Reseñas no disponibles

Lo que los usuarios reales dicen sobre tl;dv

TL;DV me ha salvado la vida, sobre todo como persona con TDAH. Seamos realistas: concentrarnos durante las reuniones y hacer un seguimiento de cada pequeño detalle no es precisamente nuestro punto fuerte. Ahí es donde esta herramienta realmente brilla. Me permite concentrarme plenamente en la conversación real sin estresarme por garabatear notas o tratar de recordar todo.

TL;DV me ha salvado la vida, sobre todo como persona con TDAH. Seamos realistas: concentrarnos durante las reuniones y hacer un seguimiento de cada pequeño detalle no es precisamente nuestro punto fuerte. Ahí es donde esta herramienta realmente brilla. Me permite concentrarme plenamente en la conversación real sin estresarme por garabatear notas o tratar de recordar todo.

Transcribir, resumir, organizar: ¡la alternativa a Notta que lo hace todo!

Las notas y transcripciones de las reuniones no solo sirven para guardar registros, sino que ayudan a los equipos a estar en la misma página, recordar detalles clave y convertir las conversaciones en acción. Y la herramienta de transcripción de IA adecuada es clave para que este proceso sea sencillo.

Sin embargo, la «mejor» herramienta depende de lo que necesite. Por ejemplo, si tiene un presupuesto ajustado, Fathom podría ser una buena opción. Si la precisión es su prioridad, Rev podría ser una mejor opción.

Pero si necesita algo que vaya más allá de la transcripción, ClickUp es la solución. No solo proporciona una transcripción precisa impulsada por IA, sino que también conecta sus notas directamente con tareas, proyectos y flujos de trabajo.

Con funciones avanzadas como transcripción en tiempo real, transcripciones con función de búsqueda, conclusiones clave y creación automática de tareas, ClickUp convierte sus reuniones en decisiones prácticas sin complicaciones adicionales.

¡Empiece con el plan Free de ClickUp y obtenga transcripciones instantáneas de sus llamadas de audio y videollamadas!