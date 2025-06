Las 10 mejores alternativas a Fireflies IA para explorar en 2025

Fireflies IA es una de las mejores herramientas de IA para reuniones virtuales. Actúa como tu asistente virtual, toma notas, genera resúmenes y facilita la colaboración.

Sin embargo, una vez que te registras en Fireflies, es posible que te desanime un poco su interfaz tan recargada. Y cuando empieces a utilizarlo, es posible que encuentres imprecisiones y errores en las notas de tus reuniones.

Si ya te enfrentas a estos problemas, estás en el lugar adecuado. Este blog contiene las 10 mejores alternativas a Fireflies, cuidadosamente seleccionadas.

Descubre cuál de estas herramientas cumple todos tus requisitos.

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí están las 10 mejores alternativas a Fireflies IA: ClickUp: La mejor herramienta de IA para reuniones, gestión de tareas y colaboración La mejor herramienta de IA para reuniones, gestión de tareas y colaboración Fathom: La mejor para generar resúmenes y transcripciones de reuniones Otter. ai: La mejor para generar transcripciones de reuniones en tiempo real Avoma: La mejor para la gestión integral de reuniones Grain: Ideal para crear clips de reuniones y mantener los equipos sincronizados MeetGeek. ai: Lo mejor para tomar notas y mantener un repositorio de notas de reuniones tl;dv: Ideal para equipos de empresas que desean capturar los detalles clave de las reuniones y crear informes de IA Gong: Ideal para equipos de ventas para analizar y mejorar las llamadas Tactiq: La mejor para la transcripción automatizada en tiempo real Chorus. ai: La mejor para la inteligencia de conversaciones basadas en acuerdos

Límites de Fireflies IA

Fireflies IA es popular por su facilidad de uso y versatilidad. Cuenta con excelentes funciones de transcripción, es compatible con diferentes idiomas y ofrece varias opciones de integración para gestionar las discusiones de las reuniones. Sin embargo, según los usuarios, el software tiene ciertas desventajas.

Problemas de precisión : Se producen errores ocasionales en los servicios de transcripción, especialmente con idiomas distintos del inglés, acentos marcados, audio con ruido y términos técnicos. Además, la herramienta tiene dificultades para distinguir a varios participantes

Resúmenes vagos : Los resúmenes de reuniones generados por IA a menudo requieren ediciones, ya que los contextos a veces no están claros. Además, hay errores en las traducciones

Plan gratuito limitado : El plan gratuito de Fireflies IA es básico. No puedes acceder a las funciones del asistente IA ni a la búsqueda inteligente. Además, hay resúmenes IA limitados y un total de 800 minutos de almacenamiento/asiento para tus reuniones

Falta de personalización: Fireflies IA no ofrece muchas opciones de personalización para los ajustes de grabación. Además, no hay informes personalizados para ver toda la información de tus reuniones en un solo lugar

🧠 ¿Sabías que... Según un estudio, el mercado global de asistentes de reuniones con IA se valoró en 1950 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 11 880 millones de dólares en 2031. El segmento «Organizador de reuniones» domina el mercado entre los diferentes tipos gracias a su interfaz de usuario intuitiva y su integración con herramientas de productividad populares.

Alternativas a Fireflies IA de un vistazo

Antes de profundizar, aquí tienes un adelanto de las 10 mejores herramientas, sus funciones clave y las estructuras empresariales para las que son más adecuadas

Las 10 mejores alternativas a Fireflies IA

1. ClickUp (la mejor herramienta de IA para reuniones, gestión de tareas y colaboración)

Transcribe reuniones, gestiona agendas y colabora con ClickUp

¿Buscas una herramienta que sea mucho más que un grabador de reuniones? Descubre ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo que combina la gestión de reuniones y proyectos en una sola plataforma.

¿La solución de ClickUp para reuniones productivas? ¡Un tomador de notas con IA integrado que vive en tu calendario! Esta ingeniosa herramienta toma notas por ti, lo que te permite mantenerte completamente concentrado en tus reuniones.

Se integra perfectamente con aplicaciones de terceros, como Zoom, Teams y Google Meet, lo que la convierte en una solución versátil. El AI Notetaker documenta automáticamente el nombre de la reunión, la fecha y los asistentes, e incluso proporciona una grabación de audio completa.

También ofrece información resumida con una panorámica rápida, puntos clave y próximos pasos en un formato de lista de control muy claro. Además, obtienes transcripciones detalladas para esas revisiones en profundidad. Después de la reunión, puedes acceder fácilmente a tus notas en un documento privado de ClickUp, etiquetado y listo para que lo revises o lo compartas.

Además, ClickUp Meetings lo reúne todo en un solo lugar: gestión de agendas, ajuste de elementos de acción, documentación de reuniones semanales y mucho más. De este modo, puedes acceder a todos tus documentos, tareas y otros materiales sin cambiar de pestaña. Puedes utilizar la plantilla de notas de reuniones de ClickUp para estructurar estas notas y asegurarte de que estén bien documentadas antes de compartirlas con las partes interesadas.

ClickUp Brain, la herramienta con IA de ClickUp, también puede ayudarte a traducir las notas de tus reuniones a otros idiomas y sugerir mejoras/tareas potenciales para organizar la información correctamente. ¿Lo mejor? Puedes convertir directamente las notas y resúmenes de las reuniones en tareas o elementos de acción y enlazarlos a proyectos y flujos de trabajo específicos.

Genera resúmenes de reuniones y traduce notas de reuniones con ClickUp Brain

Además, ClickUp Docs te permite crear documentos en vivo con notas de reuniones. Puedes utilizarlos como recursos dinámicos a los que los equipos pueden recurrir durante sus llamadas con los clientes. También es fácil buscar cualquier reunión específica o detalles de una tarea en el documento para encontrarlo en cuestión de segundos.

ClickUp también tiene varias plantillas para reuniones que puedes utilizar cuando estás demasiado ocupado para configurar agendas, actas y estructurar notas. Por ejemplo, la plantilla de actas de reuniones de ClickUp te ayuda a:

Organiza la agenda de la reunión, los elementos de acción y los participantes

Realice un seguimiento de las ideas y los resultados clave de la reunión

Asigna elementos de acción como tareas a tus compañeros de equipo

Descargar esta plantilla Graba la información más importante de tus reuniones con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Del mismo modo, puedes utilizar la plantilla de reuniones de ClickUp para gestionar los elementos de tu agenda, las notas y los seguimientos.

Las mejores funciones de ClickUp

Toma el control de las reuniones: El ClickUp AI Note Taker transcribe automáticamente las reuniones, resume los puntos clave y crea tareas prácticas, lo que facilita el seguimiento y la toma de decisiones

Crea elementos de acción : convierte las notas en tareas pendientes con : convierte las notas en tareas pendientes con las tareas de ClickUp , añade detalles y etiqueta a las personas responsables de realizarlas

Organización y edición de notas : Organiza y edita las notas y tareas de las reuniones en un solo lugar con : Organiza y edita las notas y tareas de las reuniones en un solo lugar con el Bloc de notas de ClickUp

Grabaciones de pantalla : comparte grabaciones de pantalla con transcripciones basadas en IA dentro de las notas de la reunión con : comparte grabaciones de pantalla con transcripciones basadas en IA dentro de las notas de la reunión con ClickUp Clips y transcríbelas al instante con ClickUp Brain

Colaboración en tiempo real: accede a notas, compártelas con tu equipo y colabora en conversaciones utilizando : accede a notas, compártelas con tu equipo y colabora en conversaciones utilizando ClickUp Chat

Limitaciones de ClickUp

Con tantas personalizaciones y funciones, puede que te lleve algún tiempo familiarizarte con la herramienta

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ por usuario/mes

Business : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Contacta para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

ClickUp AI Notetaker: Añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aprecio que ClickUp esté en constante evolución en términos de innovación de software, especialmente con el auge de la IA. Las herramientas de IA que han incorporado a la plataforma han ahorrado tiempo a nuestro equipo de producción al ayudar en la creación de tareas, la redacción de indicaciones o los resúmenes de las reuniones. Aparte de las funciones de IA, ClickUp está a la altura de la gran cantidad de plataformas de gestión de proyectos que hemos utilizado en el pasado. Creo que ClickUp tiene demasiadas capas para realizar una tarea sencilla. Me gustaría ver una mayor visibilidad de alto nivel en las series de tareas.

Aprecio que ClickUp esté en constante evolución en términos de innovación de software, especialmente con el auge de la IA. Las herramientas de IA que han incorporado a la plataforma han ahorrado tiempo a nuestro equipo de producción al ayudar en la creación de tareas, la redacción de indicaciones o los resúmenes de las reuniones. Aparte de las funciones de IA, ClickUp está a la altura de la gran cantidad de plataformas de gestión de proyectos que hemos utilizado en el pasado. Creo que ClickUp tiene demasiadas capas para realizar una tarea sencilla. Me gustaría que hubiera más visibilidad de alto nivel en las series de tareas.

📖 Más información: Cómo compartir y colaborar en notas

2. Fathom (la mejor para generar resúmenes y transcripciones de reuniones)

vía Fathom

Si tu equipo no es experto en tecnología, Fathom puede ser un valioso asistente para tus reuniones. A diferencia de la interfaz de usuario recargada de Fireflies IA, Fathom tiene una interfaz limpia, lo que la convierte en la herramienta para tomar notas más fácil de usar para las reuniones de tus proyectos.

Puedes organizar tus debates de la A a la Z en un resumen de la reunión y crear un plan de acción en cuestión de minutos. Fathom genera notas detalladas de las reuniones e incluso extrae los elementos de acción para que puedas utilizarlos rápidamente para crear correos electrónicos de seguimiento.

¿Lo más destacado? Fathom es excelente con las traducciones. Es compatible con 28 idiomas y genera notas precisas independientemente del idioma de la reunión.

Descubre las mejores funciones

Crea y comparte clips de vídeo cortos de partes específicas de la reunión para transmitir solo la información más importante

Genera resúmenes de lo más destacado de las llamadas y resume las notas de las reuniones con IA

Obtenga todos los datos necesarios, como vistas de página, principales fuentes de referencia, etc., en un solo panel con Fathom Analytics

Comprenda las limitaciones

No hay opción para copiar y pegar notas sin enlazar automáticamente el vídeo de la reunión o añadir un botón «ver» al final

El proceso de instalación es sencillo, pero largo

Comprenda los precios

Free

Premium : 19 $ al mes por usuario

Edición para equipos : 29 $ al mes por usuario

Team Edition Pro: 39 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Lo mejor es que entiende casi todo lo que digo en mis reuniones. Lo más sorprendente es que se une a mí en cada reunión como si fuera un asistente personal. La capacidad de IA lo hace más versátil en el mantenimiento de registros. En general, me gusta mucho. Sin embargo, no puedo descargar mis grabaciones. Además, la opción de pantalla completa no es realmente pantalla completa. Porque muestra el panel lateral, que puede que no necesite todo el tiempo.

Lo mejor es que entiende casi todo lo que digo en mis reuniones. Lo más sorprendente es que se une a mí en cada reunión como si fuera un asistente personal. La capacidad de IA lo hace más versátil en el mantenimiento de registros. En general, me gusta mucho. Sin embargo, no puedo descargar mis grabaciones. Además, la opción de pantalla completa no es realmente pantalla completa. Porque muestra el panel lateral, que puede que no necesite todo el tiempo.

3. Otter. ai (la mejor para generar transcripciones de reuniones en tiempo real)

Otter. ai es una gran alternativa a Fireflies AI para equipos pequeños. Incluye una herramienta de IA para notas de reuniones que resume y genera transcripciones de reuniones en tiempo real para que puedas prestar toda tu atención a la llamada.

Si no puedes asistir a la llamada, Otter puede proporcionarte información clave de la reunión e incluso crear elementos de acción para los siguientes pasos. También puedes buscar y reproducir transcripciones específicas sincronizadas con el texto, editarlas y anotarlas con imágenes y comentarios.

Otter. ai: mejores funciones

Reúna conversaciones de voz en directo y actualizaciones asíncronas y obtenga información valiosa de Otter y sus compañeros de equipo con IA Chat

Utiliza Otter para identificar a varios interlocutores, crear espacios en las transcripciones para las pausas y obtener marcas de tiempo para cada tema tratado en la reunión

Captura imágenes automáticamente cuando se comparten o cambian pantallas en la llamada para contextualizar las transcripciones

Limitaciones de Otter.ai

A veces, Otter. ai no graba las llamadas completas

Las transcripciones suelen ser muy imprecisas

La función de búsqueda es defectuosa y puede resultar difícil de navegar al principio

Precios de Otter.ai

Básico : Gratis

Pro : 16,99 $ por usuario/mes

Business : 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Otter.ai

G2: 4,4/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Era barato, pero requería mucho tiempo revisar las transcripciones, lo cual era muy frustrante. Si el audio es claro y conciso, funciona bien, pero si hay ruido de fondo o acentos, a menudo no lo capta correctamente.

Era barato, pero requería mucho tiempo revisar las transcripciones, lo cual era muy frustrante. Si el audio es claro y conciso, funciona bien, pero si hay ruido de fondo o acentos, a menudo no lo capta correctamente.

4. Avoma (la mejor para la gestión integral de reuniones)

vía Avoma

Mientras que Fireflies AI es principalmente una herramienta de transcripción con IA, Avoma va más allá de los servicios básicos de transcripción. Es una herramienta de gestión de reuniones que te ayuda a programar llamadas, crear agendas de reuniones y realizar análisis posteriores a las reuniones.

Avoma es conocida por sus funciones de inteligencia de conversaciones y ofrece un análisis más profundo de tus reuniones. Te permite automatizar la puntuación de las llamadas para mejorar la calidad, equipar a los equipos de ventas con respuestas en tiempo real y realizar un seguimiento de los comentarios y el rendimiento de tu equipo.

Las mejores funciones de Avoma

Obtenga transcripciones en tiempo real de llamadas y reuniones en más de 60 idiomas

Genera correos electrónicos de seguimiento con IA que resumen las reuniones y comunican los siguientes pasos en cuestión de minutos

Utilice tarjetas de puntuación basadas en objetivos para cada reunión y obtenga información sobre las áreas clave que deben mejorarse

Limitaciones de Avoma

Avoma tiene múltiples funciones adicionales que pueden resultar abrumadoras al principio

La configuración de la herramienta lleva mucho tiempo. Debes personalizar cada sección para sacarle el máximo partido

No se pueden descargar listas de reproducción. Debe encontrar el fragmento en la lista de reproducción, buscar la llamada y, a continuación, encontrar el fragmento en la llamada

Precios de Avoma

AI Meeting Assistant : 24 $ por usuario/mes

Conversation Intelligence : 69 $ al mes por usuario

Revenue Intelligence: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Avoma es una de las herramientas que utilizo a diario. Calificación y comentarios de IA en llamadas. Es útil para prestar atención a cosas que puedes olvidar o identificar oportunidades de mejora cuando diriges o participas en llamadas. Los comentarios ayudan a mejorar el soporte al cliente que puedes ofrecer. El software en sí es muy fácil de usar y se integra con otros programas para facilitar la grabación de llamadas. Sin embargo, a veces, los comentarios de la IA pueden ser muy rígidos y no tienen en cuenta las variables de la llamada o el flujo de la misma.

Avoma es una de las herramientas que utilizo a diario. Calificación y comentarios de IA en llamadas. Es útil para prestar atención a cosas que puedes olvidar o identificar oportunidades de mejora cuando diriges o participas en llamadas. Los comentarios ayudan a mejorar el soporte al cliente que puedes ofrecer. El software en sí es muy fácil de usar y se integra con otros programas para facilitar la grabación de llamadas. Sin embargo, a veces, los comentarios de la IA pueden ser muy rígidos y no tienen en cuenta las variables de la llamada o el flujo de la misma.

📖Más información: Las mejores soluciones de software para la gestión de reuniones y agendas

5. Grain (ideal para crear clips de reuniones y mantener los equipos sincronizados)

vía Grain

Grain destaca como alternativa a Fireflies IA por sus funciones de colaboración en equipo. La herramienta te permite resaltar momentos específicos de la reunión con clips, igual que los fragmentos de audio de Fireflies, pero mejor. Esta función es perfecta cuando necesitas compartir solo segmentos importantes de la reunión con los miembros de tu equipo. Además, puedes etiquetar a personas y avisarlas con notificaciones automáticas.

Lo mejor es que puedes integrar Grain con Zoom y Microsoft Teams para tomar notas, grabar, transcribir y resumir reuniones, e incluso crear actas de reuniones. También puedes utilizar sus plantillas de notas de reuniones para estructurar las notas de las reuniones como quieras.

Las mejores funciones de Grain

Escribe notas, etiqueta momentos específicos o recorta segmentos de la reunión con un bloc de notas en vivo

Resalta secciones de la transcripción, deja comentarios con marca de tiempo y etiqueta a las personas relevantes

Crea clips de vídeo y compártelos con todos los equipos mediante listas de reproducción e historias

Límites de grano

El reconocimiento de frases en las etiquetas inteligentes es limitado. Es difícil capturar frases específicas en todas las llamadas de forma coherente

De forma predeterminada, por defecto, las grabaciones de las reuniones solo se pueden compartir internamente

La función de categorización automática no tiene la opción de grabar reuniones externas selectivas y enviar sus resúmenes de IA a través de Slack

Precio del grano

Free

Starter : 19 $ por asiento/mes

Business : 39 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grain

G2: 4,7/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grain?

He probado muchas apps diferentes para grabar llamadas, tomar notas y revisar reuniones. Grain es la única que hace que todo este proceso sea fácil de usar. Sus fragmentos, pistas de conversación y búsqueda de llamadas son muy fáciles en comparación con Gong y otras.

He probado muchas apps diferentes para grabar llamadas, tomar notas y revisar reuniones. Grain es la única que hace que todo este proceso sea fácil de usar. Sus fragmentos, pistas de conversación y búsqueda de llamadas son muy fáciles en comparación con Gong y otras.

💡Consejo profesional: Implemente un protocolo estándar para el uso compartido de clips en su equipo. Por ejemplo, mantenga los clips por debajo de los dos minutos y añada contexto en las descripciones para comprender rápidamente el tema de la reunión sin tener que verla en su totalidad.

6. MeetGeek. ai (ideal para tomar notas y mantener un repositorio de notas de reuniones)

vía MeetGeek

MeetGeek es una excelente alternativa a Fireflies IA que te ayuda a tomar notas, generar resúmenes con IA y automatizar la gestión de reuniones, desde el ajuste de la agenda hasta los seguimientos. Escucha tus conversaciones y las clasifica en temas clave y aspectos destacados, como hechos, elementos de acción, decisiones, preocupaciones, etc.

MeetGeek también te permite extraer automáticamente información clave de las llamadas y ponerte al día con las reuniones anteriores. La herramienta se integra perfectamente con sistemas CRM como HubSpot, proporcionando información crítica sobre los clientes durante las llamadas del equipo de ventas.

Las mejores funciones de MeetGeek.ai

Accede a las notas de reuniones pasadas y recuerda detalles específicos con una búsqueda por palabras clave

Envía resúmenes detallados por correo electrónico con puntos clave después de cada reunión

Personaliza el nombre de tu asistente de reuniones con IA, los mensajes de chat y los resúmenes de las reuniones que compartes para llevar tu marca al siguiente nivel

Limitaciones de MeetGeek.ai

A algunos usuarios no les gusta la intrusión predeterminada de MeetGeek cada vez que comparten una reunión. La herramienta se inserta en todas las reuniones de los participantes, incluso si crean un inicio de sesión solo para acceder a las notas

La función de grabación es difícil de navegar y requiere varios clics para localizar el enlace y añadirlo a una reunión

Precios de MeetGeek. ai

Básico : plan Free

Pro : 19 $ al mes por usuario

Business : 39 $ al mes por usuario

Enterprise: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre MeetGeek. ai

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MeetGeek. ai?

Me gusta la facilidad de uso de MeetGeek; la posibilidad de obtener actas, notas e información inmediatamente después de que concluye una reunión; las funciones de personalización disponibles; y el soporte al cliente es increíble. Sin embargo, a veces, no se puede unirse a las reuniones programadas en el último minuto.

Me gusta la facilidad de uso de MeetGeek; la posibilidad de obtener actas, notas e información inmediatamente después de que concluye una reunión; las funciones de personalización disponibles; y el soporte al cliente es increíble. Sin embargo, a veces, no se puede unirse a las reuniones programadas en el último minuto.

📖 Más información: Cómo compartir y colaborar en notas

7. tl;dv (Ideal para equipos corporativos que desean capturar los detalles clave de las reuniones y crear informes de IA)

tl;dv es el asistente inteligente para reuniones que se conecta directamente a tus plataformas de reuniones, incluyendo Zoom, Teams y Google Meet, y se encarga del trabajo pesado de grabar todas tus reuniones. Puedes crear resúmenes con IA y destacar lo más importante de tus conversaciones, obtener transcripciones detalladas, saltar a segmentos específicos de la transcripción, etiquetar momentos importantes y crear y compartir clips.

A diferencia de Fireflies IA, la herramienta te permite personalizar los temas y plantillas de los informes para presentar los resúmenes de las reuniones como tú quieras. ¿Lo mejor? tl;dv te envía un resumen de la lista de tareas pendientes al final de cada día para facilitarte las cosas.

tl;dv mejores funciones

Crea clips de las reuniones y únelos en un solo carrete para evitar saturar el chat de tu equipo con múltiples clips

Marca con una marca de tiempo los segmentos importantes de la reunión que deseas revisar más tarde e invita a tus compañeros de equipo a participar en un debate

Obtenga información sobre los ponentes, como el tiempo medio de intervención, el monólogo más largo, las preguntas y mucho más

limitaciones de tl;dv

A veces, el bot tl;dv no aparece en las reuniones cuando se utiliza la versión gratuita

La versión móvil es considerablemente menos intuitiva que la de escritorio, lo que dificulta la grabación de reuniones sobre la marcha

El visor de grabaciones de reuniones tiene fallos al reproducir las grabaciones

tl;dv precios

Gratis para siempre

Pro : 29 $ por asiento/mes

Business : 98 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

valoraciones y reseñas tl;dv

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: Sin reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre tl;dv?

Enviar TLDV a reuniones a las que no puedo asistir y utilizar la función de transcripción me ha ayudado enormemente a aumentar mi productividad. Poder navegar rápidamente a las partes más complicadas de una conversación y recapitular rápidamente los chats más complejos ha supuesto un gran cambio. Su soporte ha sido excelente y el precio es razonable. Ahora lo uso en todas las reuniones. Sin embargo, me gustaría que se ampliara la función de transcripción, para que me resulte más fácil exportar y compartir los puntos clave de una reunión con cualquier miembro de mi equipo, independientemente de si es usuario de tl;dv. También sería estupendo poder utilizarlo como grabador de pantalla/audio y extraer transcripciones de ahí, ya que no todas las plataformas permiten grabar.

Enviar TLDV a reuniones a las que no puedo asistir y utilizar la función de transcripción me ha dado un gran impulso en mi productividad. Poder navegar rápidamente a las partes difíciles de una conversación y recapitular a gran velocidad los chats complejos ha sido un cambio revolucionario. Su soporte ha sido excelente y el precio es razonable. Ahora lo uso en todas las reuniones. Sin embargo, me gustaría que se ampliara la función de transcripción, para que me resulte más fácil exportar y compartir los puntos clave de una reunión con cualquier miembro de mi equipo, independientemente de si es usuario de tl;dv. También sería estupendo poder utilizarlo como grabador de pantalla/audio y extraer transcripciones de ahí, ya que no todas las plataformas permiten grabar.

📖 Más información: Plantillas de listas de tareas gratis en Excel y ClickUp

8. Gong (ideal para equipos de ventas para analizar y mejorar las llamadas)

vía Gong

Gong es una fusión de grabaciones de reuniones e inteligencia de ventas. Es una herramienta de transcripción con IA que ofrece funciones avanzadas de análisis de ventas, como la identificación de los puntos débiles de los clientes, la captura de las interacciones con los clientes, información de IA sobre el estado de los acuerdos y mucho más.

La herramienta reúne a los equipos de ventas, productos y marketing bajo un mismo techo. Mientras que los equipos de ventas pueden realizar un seguimiento de las llamadas y analizar los acuerdos, los equipos de marketing y productos pueden recopilar los comentarios de los clientes con Gong. Además, también pueden utilizar la herramienta para crear correos electrónicos de seguimiento rápidos.

Gong ayuda con las previsiones, la gestión del proceso de ventas y el análisis de la pérdida de clientes, además de transcribir las reuniones del equipo de ventas. También ofrece recomendaciones para mejorar los argumentos de venta y las interacciones con los clientes.

Las mejores funciones de Gong

Busca información importante en reuniones del equipo de ventas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y notas

Genera resúmenes de 30 segundos para estar al día de la actividad de los acuerdos

Obtenga información relacionada con los acuerdos en conversaciones sobre precios, menciones de la competencia, etc., para identificar los riesgos

Detecte tendencias, descubra información sobre el mercado y encuentre oportunidades en su canal de ventas con previsiones y elaboración de informes

Limitaciones de Gong

El panel está demasiado recargado y no hay una forma fácil de filtrar los detalles clave más rápidamente

No permite descargar llamadas en bloque, lo que lo hace ineficaz para corporaciones con grandes volúmenes de datos

El proceso de incorporación de autoservicio lleva mucho tiempo sin la ayuda del equipo de Gong

Según algunos usuarios, Gong es caro para las pequeñas empresas

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,8/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Gong ha supuesto una gran diferencia para nuestro equipo de ventas. Es ideal para revisar llamadas, detectar lo que funciona y aprender unos de otros. Me encanta cómo destaca aspectos como el tiempo de conversación y las objeciones, lo que nos permite comprender realmente nuestras llamadas. Además, se conecta con nuestro CRM, por lo que todo está en un solo lugar. Ha sido muy útil para mejorar nuestro enfoque y cerrar acuerdos más rápido. Sin embargo, hay mucha información en Gong y al principio puede resultar un poco abrumador. Sería bueno que el panel fuera más fácil de filtrar para poder centrarnos en los detalles clave más rápidamente.

Gong ha supuesto una gran diferencia para nuestro equipo de ventas. Es ideal para revisar llamadas, detectar lo que funciona y aprender unos de otros. Me encanta cómo destaca aspectos como el tiempo de conversación y las objeciones, lo que nos permite comprender realmente nuestras llamadas. Además, se conecta con nuestro CRM, por lo que todo está en un solo lugar. Ha sido muy útil para mejorar nuestro enfoque y cerrar acuerdos más rápido. Sin embargo, hay mucha información en Gong y al principio puede resultar un poco abrumador. Sería bueno que el panel fuera más fácil de filtrar para poder centrarnos en los detalles clave más rápidamente.

🧠 ¿Sabías que? El 80 % de las transacciones de ventas requieren al menos cinco correos electrónicos de seguimiento u otras formas de contacto. Con las herramientas de IA para reuniones, puedes generar correos electrónicos de seguimiento rápidamente con un mínimo esfuerzo.

9. Tactiq (la mejor para la transcripción automatizada en tiempo real)

vía Tactiq

Tactiq es un asistente para reuniones que graba, transcribe y resume reuniones en directo sin necesidad de que un bot se una a la reunión. La herramienta proporciona notas estructuradas de las reuniones para realizar un seguimiento de las conversaciones y obtener información útil para dar los siguientes pasos.

Transcribe las reuniones en tiempo real, te permite resaltar notas durante las llamadas en directo y notifica a los participantes sobre la transcripción en directo. También puedes realizar capturas de pantalla durante la reunión, generar elementos de acción, correos electrónicos de seguimiento e información personalizada con consultas de IA personalizadas.

Las mejores funciones de Tactiq

Añade capturas de pantalla a las transcripciones y convierte las transcripciones en resúmenes, recapitulaciones y actualizaciones de progreso para reuniones más productivas

Obtén transcripciones detalladas por participante con identificación de los hablantes

Haz preguntas, crea tickets de Jira y asigna tareas con Tactiq IA

Limitaciones de Tactiq

La función de análisis es básica

A veces, las palabras transcritas son incorrectas

La versión gratuita solo incluye 10 transcripciones al mes

Precios de Tactiq

Free

Pro : 12 $ al mes por usuario

Equipo : 20 $ al mes por usuario

Enterprise: Personalizado

Valoraciones y reseñas de Tactiq

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tactiq?

Tactiq tiene una función increíble y sencilla que almacena y utiliza IA para resumir reuniones de muchas plataformas de reuniones online diferentes, como Google, Microsoft y Zoom. Creo que estamos en un momento en el que la mayoría de las «tecnologías de IA» están sobrevaloradas, por lo que su precio es absurdo. No soy un usuario de pago, así que solo utilizo transcripciones gratuitas y luego utilizo ClickUp AI para resumirlo todo. En pocas palabras, es muy caro.

Tactiq tiene una función increíble y sencilla que almacena y utiliza IA para resumir reuniones de muchas plataformas de reuniones online diferentes, como Google, Microsoft y Zoom. Creo que estamos en un momento en el que la mayoría de las «tecnologías de IA» están sobrevaloradas, por lo que su precio es absurdo. No soy un usuario de pago, así que solo utilizo transcripciones gratuitas y luego utilizo ClickUp AI para resumirlo todo. En pocas palabras, es muy caro.

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una app, aplicación, para todo el trabajo como ClickUp, tu gestión de proyectos, mensajería, correos electrónicos y chats convergen en un solo lugar. Es hora de centralizar y dinamizar

10. Chorus. ai (la mejor para la inteligencia conversacional basada en acuerdos)

Chorus. ai tiene funciones de transcripción similares a las de Fireflies. Graba, transcribe y resume reuniones con identificación de los interlocutores y descarga de transcripciones. También puedes tomar fragmentos de segmentos importantes de la reunión y enviarlos directamente a los participantes.

Sin embargo, a diferencia de Fireflies IA, Chorus. ai analiza las conversaciones en tiempo real para proporcionar información útil que sirva de base para las presentaciones y estrategias. La herramienta captura todas las conversaciones, incluidas las llamadas, videoconferencias y correos electrónicos, y las analiza para determinar la probabilidad de cerrar acuerdos.

Las mejores funciones de Chorus.ai

Transcribe llamadas del equipo de ventas, extrae información y valora las grabaciones de llamadas para determinar su impacto

Utilice informes y paneles interactivos para ver análisis de llamadas de ventas y el rendimiento de los empleados y los equipos

Revisa las presentaciones grabadas para identificar áreas que requieren mejoras

Limitaciones de Chorus.ai

Los resúmenes de reuniones carecen de información detallada, lo que obliga a los usuarios a volver a leer las transcripciones, lo que puede resultar frustrante

Chorus suele repetir elementos en los resúmenes, los resúmenes y las tareas pendientes, por lo que es esencial realizar comprobaciones y ediciones exhaustivas

Tiene funciones limitadas de personalización de informes y paneles

El software se ralentiza al manejar grandes volúmenes de datos, lo que afecta al rendimiento

Precios de Chorus.ai

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chorus.ai

G2: 4,5/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Chorus.ai?

En cuanto termina la reunión, tengo mi transcripción lista para compartir los puntos clave con mis compañeros y otras personas. No hace falta dedicarle tiempo extra, es muy fácil. Además, transcribí algunas reuniones en vídeo que grabé con mi cámara y, ¡en unos minutos las tenía transcritas! Sin embargo, a pesar de sus valiosas funciones, hay algunas áreas que creo que se podrían mejorar. Por ejemplo, cuando se une un nuevo usuario, tengo que darle una explicación detallada debido a la interfaz de usuario compleja y abrumadora, que dificulta la navegación. Las opciones de personalización de la plataforma para los informes y los paneles también son limitadas, lo que provoca retrasos en el rendimiento, especialmente con grandes volúmenes de datos.

En cuanto termina la reunión, tengo lista la transcripción para compartir los puntos clave con mis compañeros y otras personas. No hace falta dedicarle tiempo extra, es muy fácil. Además, transcribí algunas reuniones en vídeo que grabé con mi cámara y, ¡en unos minutos ya las tenía transcritas! Sin embargo, a pesar de sus valiosas funciones, hay algunos aspectos que creo que se podrían mejorar. Por ejemplo, cuando se une un nuevo usuario, tengo que darle una explicación detallada debido a la interfaz de usuario compleja y abrumadora, lo que dificulta la navegación. Las opciones de personalización de la plataforma para informes y paneles también son limitadas, lo que provoca retrasos en el rendimiento, especialmente con grandes volúmenes de datos.

📖 Más información: Plantillas y ejemplos de actas de reuniones para Word y ClickUp

Elige ClickUp como tu asistente para reuniones

Las reuniones pueden mantenerte ocupado todo el día y pueden ser contraproducentes, pero no si cuentas con la herramienta de IA adecuada para reuniones que te ayude a llevar el peso. Por lo tanto, todo se reduce a elegir la mejor alternativa a Fireflies AI para tu empresa.

Ten en cuenta las necesidades de tu empresa para conseguir la herramienta ideal para reuniones eficaces. Por ejemplo, si eres un equipo pequeño que busca una herramienta de transcripción básica, puedes probar las funciones de IA de Tactiq. Del mismo modo, si eres una corporación que busca mejorar la calidad de las llamadas de ventas, considera Avoma o Chorus. ai.

Si buscas una app que lo haga todo para el trabajo, elige ClickUp. Tanto si quieres grabar reuniones, compartir clips, crear resúmenes e informes de reuniones o crear tareas de proyectos directamente desde las notas de tus reuniones, ¡ClickUp lo tiene todo!

¡Regístrate gratis en ClickUp para tener reuniones más productivas!