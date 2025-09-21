Programación en pareja con IA: cómo mejorar la eficiencia del código con IA

Hay días en los que programar es como volar. Estás en tu elemento, cada pieza de código que escribes encaja a la perfección y te das cuenta de por qué te enamoraste de esto en primer lugar.

¿Otros días? Eres tú, una pila interminable de pestañas, un error persistente y la inquietante sensación de que esto te va a llevar todo el día.

La programación en pareja con IA es ideal para esos días (y también para los buenos).

Es tu compañero de programación que nunca se cansa, capaz de detectar errores en tu código, sugerirte enfoques alternativos cuando te quedas atascado e incluso escribir casos de prueba completos desde cero

En este artículo, analizaremos la programación en pareja con IA, sus ventajas y veremos cómo se compara con su homóloga tradicional. También exploraremos algunas herramientas populares de programación en pareja con IA que te facilitarán la vida.

¿Qué es la programación en pareja con IA?

La programación en pareja con IA implica colaborar con un asistente de IA dentro de su entorno de desarrollo integrado (IDE) como si fuera un segundo ingeniero al teclado. Es muy parecido al trabajo en pareja con un compañero humano, pero con modelos de aprendizaje automático ocupando el otro «asiento»

En esencia, un programador en pareja con IA hace tres cosas bien:

Comprende tu meta: Lee tu código y el contexto del proyecto para comprender el panorama general de lo que estás tratando de construir o arreglar

*propone cambios: Ofrece sugerencias inteligentes, que pueden estar en un intervalo desde terminar la línea de código que estás escribiendo hasta completar todo el código

Explica y critica: Desglosa bloques de código complejos en lenguaje sencillo, responde a tus consultas e incluso explica por qué sus sugerencias son mejores

🚫 Lo que no es la programación en pareja con IA: Piloto automático. La IA no decidirá su arquitectura ni definirá su postura de seguridad. Solo le sugerirá: usted es quien decide qué incluir en su código y qué rechazar.

Programación en pareja con /IA frente a programación en pareja con humanos

En la programación en pareja tradicional, dos desarrolladores comparten una sola pantalla: uno escribe el código (el «conductor») y el otro lo revisa (el «navegador»). Es colaborativo, sin duda, pero también requiere mucho tiempo. Además, no siempre es fácil encontrar un compañero que se adapte a tu ritmo (y paciencia).

La programación en pareja con IA parte de la misma idea de dos cerebros trabajando juntos simultáneamente en un problema, pero sustituye al segundo humano (o al navegador) por un modelo de IA.

¿La ventaja? El navegador IA está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nunca se cansa.

Y, dado que se ha entrenado con una enorme base de código, puede ofrecer sugerencias muy relevantes, actuar como proveedor de diversas soluciones a un problema, generar código e identificar errores sutiles que un humano podría pasar por alto.

Aspect Programación en pareja tradicional programación en pareja con /IA* Participantes Dos desarrolladores humanos haciendo trabajo juntos Un desarrollador trabajando en el trabajo con un asistente de código de IA Estilo de colaboración Discusión verbal continua, toma de decisiones en uso compartido, alternancia entre los rols de «conductor» y «navegante» Los humanos dirigen el contexto y la intención; la IA sugiere código, explicaciones o alternativas al instante Uso compartido de conocimientos Fuerte transferencia de conocimientos del dominio, prácticas de código y enfoques de resolución de problemas entre humanos La IA proporciona sugerencias y explicaciones sobre el código, pero tiene límites a la hora de transferir conocimientos humanos o de empresa Disponibilidad Requiere la coordinación del tiempo y el esfuerzo entre dos desarrolladores Disponible bajo demanda, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin restricciones de programación Beneficios para el aprendizaje Fomenta el trabajo en equipo, la comunicación y las habilidades de tutoría Acelera el aprendizaje individual al proporcionar comentarios rápidos y fragmentos de código Velocidad y productividad Puede ser más lento debido a las discusiones y la búsqueda de consenso Normalmente es más rápido para escribir y depurar código, aunque sigue siendo necesaria la revisión Control de calidad Los compañeros revisan continuamente el código en cuanto a diseño, estilo y corrección La IA revisa los patrones y la sintaxis, pero puede pasar por alto problemas específicos del contexto o de la arquitectura Mejores casos de uso Resolución de problemas complejos, incorporación de jóvenes talentos, mejora de la cohesión del equipo Prototipado rápido, depuración, generación de plantillas, aumento de la productividad individual

👀 ¿Sabías que...? Un experimento controlado realizado en Google, en el que participaron 96 ingenieros a tiempo completo, reveló que la asistencia de la IA redujo el tiempo de completación de las tareas en torno a un 21 %, aunque con un amplio intervalo de confianza. El estudio sugiere que quienes dedican más tiempo a escribir código a diario obtienen mejores resultados

¿Cómo es el trabajo de la programación en pareja con IA?

Empezar a utilizar un programador en pareja con IA no es nada complicado. Funciona de forma muy similar a añadir cualquier otro complemento o extensión. Configúralo y ya estarás listo para empezar a escribir código.

Veámoslo paso a paso:

Elige el compañero de IA que mejor se adapte a tu asiento: Busca una herramienta de programación en pareja con IA que funcione para tu proyecto y se integre fácilmente en tu configuración. Elige una herramienta que tenga buena reputación en cuanto a integridad y seguridad de los datos Instalar e iniciar sesión: Añade la extensión o el complemento a tu configuración y, a continuación, crea una cuenta para iniciar sesión. Asegúrate de autor el acceso a tu código/medios/archivos (pone un límite cuidadoso al acceso si es necesario) Empieza a escribir código: Pon las cosas en marcha escribiendo tus consultas o solicitudes. Sé lo más claro y específico posible, ya que cuantos más detalles proporciones, mejor será el resultado Sugerencias de revisión: Puede aceptar y modificar o incluso rechazar las sugerencias de código generadas por la IA. No existe una regla estricta que le obligue a adaptar su código a lo que dice la IA. Recuerde que usted tiene el control total *haga preguntas de seguimiento: muchas plataformas de IA tienen compatibilidad con conversación bidireccional. Por lo tanto, si no entiende una sugerencia, haga una pregunta de seguimiento o guíela en la dirección correcta Prueba, repite y fíjalo: Una vez que estés satisfecho con el código, ejecuta tus pruebas para comprobar su eficiencia. Modifica tus indicaciones si la prueba falla y perfecciona tu código Conviértelo en parte de tu rutina: Empieza poco a poco. Úsalo primero para Empieza poco a poco. Úsalo primero para escribir documentación para código o pruebas unitarias. A medida que te sientas más cómodo, empezarás a usar la IA para tareas más complejas, como la depuración o incluso la sugerencia de patrones arquitectónicos

Ventajas de la programación en pareja con IA

A continuación, encontrará cinco ventajas claras de la programación en pareja con IA para mejorar su proceso de desarrollo:

acelere la codificación sin tomar atajos: *los programadores en pareja con IA generan sugerencias de código en tiempo real, lo que permite a los desarrolladores pasar de la idea a la ejecución con menos esfuerzo

mejora la calidad del código en todos los ámbitos: * Los modelos de lenguaje grandes (LLM) se entrenan con bases de datos extensas y de alta calidad. Eso significa que tu herramienta de IA puede recomendar soluciones que siguen las buenas prácticas. ¿El resultado? Tu código es ahora más limpio y menos propenso a errores

Aprende más rápido mientras escribes código: Para los desarrolladores más noveles o incluso para los más experimentados que se aventuran en lenguajes de programación desconocidos, la IA actúa como un mentor. Explica sugerencias, proporciona sugerencias contextuales y responde a tus dudas

*mantén los proyectos en marcha incluso cuando tus compañeros de equipo no estén disponibles: /IA no cierra sesión a las 6 de la tarde ni necesita un descanso para tomar café. Puedes seguir haciendo trabajo de forma productiva sin tener que esperar a que un compañero humano revise tu código

Céntrate más en la innovación y menos en el trabajo rutinario: a los desarrolladores les resulta más fácil mantener un estado de flujo durante más tiempo cuando tienen menos trabajo repetitivo que hacer. Al encargarse de tareas rutinarias como escribir documentación, la IA aligera tu carga de trabajo, lo que a los desarrolladores les resulta más fácil mantener un estado de flujo durante más tiempo cuando tienen menos trabajo repetitivo que hacer. Al encargarse de tareas rutinarias como escribir documentación, la IA aligera tu carga de trabajo, lo que aumenta la productividad de los desarrolladores

🔍 ¿Sabías que...? Una encuesta de GitHub reveló que los desarrolladores que utilizaron GitHub Copilot terminaron sus tareas un 55 % más rápido que los que no lo hicieron. Solo tardaron 1 hora y 11 minutos (de media) en completar su tarea, mientras que los desarrolladores que no utilizaron GitHub Copilot tardaron 2 horas y 41 minutos

Herramienta Funciones principales Ideal para ClickUp 🌟 Escriba código más rápido, obtenga sugerencias de autocompletado y explicaciones de código con ClickUp Brain🌟 Organice las tareas de desarrollo en sprints, establezca fechas de vencimiento y realice un seguimiento del estado🌟 Escriba, almacene y colabore en la documentación de la API, las instrucciones de configuración, los fragmentos de código reutilizables, las buenas prácticas de codificación, etc. , con ClickUp Doc🌟 Discuta los detalles de implementación o solicite comentarios utilizando los comentarios asignados🌟 Integre con GitHub, GitLab y otras herramientas🌟 Realice un seguimiento de la velocidad de los sprints, el recuento de errores o el estado de la implementación Desarrolladores y equipos que desean código + gestión de proyectos en un solo lugar GitHub Copilot 🌟 Asigna problemas directamente a Copilot🌟 Aprueba o rechaza sugerencias de código con Next Edit Suggestions🌟 Cambia entre diferentes modelos de chatbot, como Claude, Gemini y ChatGPT, para escribir código🌟 Utiliza agentes de IA para extraer automáticamente el contexto de repositorios y servidores MCP🌟 Realiza trabajo con varios IDE y lenguajes Desarrolladores que ya utilizan GitHub y desean sugerencias rápidas de código mediante IA e integraciones de repositorios más estrechas Cursor 🌟 Obtenga sugerencias automáticas de edición de varias líneas🌟 Corrija errores de código con reescrituras inteligentes🌟 Extraiga automáticamente el contexto de su base de código con modelos de recuperación personalizados🌟 Coloque imágenes en el chat para añadir contexto visual Desarrolladores de software que desean un copiloto de programación profundamente integrado que pueda depurar, refactorizar y adaptar código a gran escala Qodo 🌟 Crea pruebas guiadas por chat dentro de tu IDE🌟 Genera, sugiere y realiza edición de código utilizando IA en segundos🌟 Automatiza la ejecución de tareas con codificación agente inteligente🌟 Cambia fácilmente entre modelos de IA en función de la tarea Desarrolladores individuales y equipos que desean una potente generación de código guiada por chatear y sensible al contexto Tabnine 🌟 Obtenga sugerencias de código generadas por IA que tienen en cuenta el contexto🌟 Implemente de forma segura a través de VPC, SaaS o en las instalaciones🌟 Automatice la generación de código directamente desde los requisitos de Jira🌟 Explique su proyecto en lenguaje natural para incorporar rápidamente al agente de IA Empresas con estrictas necesidades de datos/privacidad que desean asistencia de IA en el desarrollo de software Bolt 🌟 Desarrolle aplicaciones full-stack con IA (también conocida como prompt-to-app)🌟 Modifique rápidamente la interfaz de usuario de su app con un potente editor visual 🌟 Personalice el funcionamiento interno con acceso completo al código fuente de su app 🌟 Añada código personalizado de forma flexible Startups, desarrolladores de app y autónomos que desean crear aplicaciones full-stack a partir de una indicación en cuestión de minutos AskCodi 🌟 Genere, revise y corrija su código con IA🌟 Reestructure rápidamente el código existente🌟 Traduzca código entre diferentes lenguajes de programación utilizando el traductor de lenguajes🌟 Descifre código complejo y errores con explicaciones de código y error Estudiantes, desarrolladores junior y cualquier persona que necesite perfeccionar sus habilidades de código con explicaciones rápidas

Cómo ClickUp complementa la programación en pareja con IA

Cuando se programa, lo difícil no suele ser escribir el código, sino todo lo que ocurre a su alrededor: planear sprints, realizar un seguimiento de las incidencias, documentar los cambios y mantener al equipo coordinado.

ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, es una solución integral para su equipo de desarrollo de software.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar la plataforma de gestión de proyectos de software ClickUp para centralizar todo tu ciclo de vida de ingeniería.

Visualiza tus flujos de trabajo con ClickUp Views

Vea las cadenas de dependencia para evitar cuellos de botella y planear el trabajo en el orden correcto con ClickUp Views

Con más de 15 vistas personalizadas, entre las que se incluyen Lista, Tablero, Gantt, Calendario, mapa mental, Carga de trabajo y muchas más, todos los miembros del equipo pueden cambiar al instante a la vista que mejor se adapte a su tarea.

Gestiona las tareas de sprint de forma visual en un tablero Kanban, realiza una previsión de cronogramas con diagramas de Gantt y equilibra la capacidad con la vista Carga de trabajo.

centralice la documentación con ClickUp Documento *

ClickUp Docs ofrece a los equipos de desarrollo un espacio único y con conexión (a internet) para crear, organizar y colaborar en el documento.

Los desarrolladores pueden crear documento, wikis y bases de conocimiento ilimitadas directamente en ClickUp. Con la colaboración en tiempo real, puedes etiquetar a tus compañeros de equipo, añadir comentarios en línea e incluso convertir secciones de texto en tareas procesables.

Documenta tus puntos finales API utilizando ClickUp Documento

Dado que los documentos conviven con las tareas y los proyectos, permanecen conectados al trabajo en curso. Ya sea que esté documentando puntos finales de API, capturando retrospectivas de sprints o creando una base de conocimientos, todo permanece accesible y actualizado.

realice un seguimiento del progreso con ClickUp Sprints *

La gestión de sprints en hojas de cálculo o múltiples herramientas hace que los equipos de desarrollo pierdan rápidamente visibilidad. Los gráficos de burndown no reflejan la realidad, los obstáculos surgen demasiado tarde y las prioridades pendientes quedan ocultas.

Realice un seguimiento del progreso de cada sprint, establezca metas claras y ajuste el cronograma según sea necesario, todo ello sin salir de la plataforma con ClickUp Sprints

Con ClickUp Sprints, sus equipos de desarrollo pueden gestionar cada ciclo de sprint dentro de un único entorno de trabajo. Establezca fechas para los sprints, asigne tareas con puntos de historia o duración estimada, realice un seguimiento de los resultados con gráficos de velocidad y burndown en tiempo real, y traslade automáticamente los elementos sin terminar al siguiente sprint.

Ofrece a los desarrolladores y gestores de proyectos una vista clara y unificada de todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

💡 Consejo profesional: Captura al instante las discusiones sobre la planificación de sprints, las reuniones diarias, las revisiones de código o los debates sobre arquitectura en forma de notas estructuradas con el AI Notetaker de ClickUp.

automatización de la documentación, las revisiones y los (resumen) StandUp con ClickUp Brain *

ClickUp Brain transforma la forma en que los equipos de desarrollo gestionan el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el plan hasta el lanzamiento.

Deja que tu equipo se centre en escribir y enviar código de calidad, mientras Brain se encarga de:

documentación automatizada: *Genere especificaciones, notas de arquitectura y resúmenes de funciones en cuestión de segundos

revisiones de código más rápidas: *Cree casos de prueba rápidos y detecte casos extremos al instante

*actualizaciones de sprint y (resumen) StandUp: resumir el progreso, los obstáculos y los siguientes pasos sin esfuerzo manual

respuestas a comentarios y notas: *Redacta respuestas y resume los debates en conclusiones claras

ClickUp Brain ayuda a generar documentación sobre productos

¿Quiere conocer las buenas prácticas para utilizar la IA en la redacción de documentación? Este vídeo le ayudará.

reduce el trabajo manual con ClickUp Automatizaciones *

Los desarrolladores no deberían perder tiempo moviendo tareas, actualizando estados o gestionando tareas repetitivas de sprint.

Automatiza las tareas repetitivas para simplificar la programación con las más de 100 automatizaciones integradas de ClickUp

Las automatizaciones de ClickUp se encargan del trabajo rutinario para que tu equipo pueda centrarse en crear, probar y distribuir software. Algunos casos de uso incluyen:

*ciclos de sprint optimizados: mueve automáticamente las tareas listas del backlog al sprint, asígnalas y actualiza los estados a medida que avanza el progreso

*seguimiento de errores simplificado: etiqueta, asigna y prioriza automáticamente los tickets de errores tan pronto como se notifican (elaboración de) informes

*revisiones de código más inteligentes: envía notificaciones a los revisores cuando una tarea vinculada a una solicitud de incorporación de cambios cambia de estado, lo que reduce los retrasos

*entregas más rápidas: Asigna tareas automáticamente cuando el trabajo pasa a control de calidad y establece fechas límite para que los ciclos de pruebas sean predecibles

Flujos de trabajo coherentes: Estandarice los procesos recurrentes, como cerrar problemas resueltos, archivar sprints completados o actualizar documentación, sin intervención manual

🌟 Bonificación: Mientras que las automatizaciones se encargan de los flujos de trabajo predecibles, los agentes de piloto automático preconfigurados de ClickUp se ejecutan en segundo plano y toman decisiones proactivas para tu equipo de desarrollo. Un agente no solo puede asignar una incidencia, sino también ajustar las prioridades del sprint cuando se acumulan los bloqueos. Los equipos también pueden diseñar agentes personalizados adaptados a su flujo de trabajo, como un agente que supervise las solicitudes de extracción, señale patrones de código de alto riesgo o genere notas de lanzamiento automáticamente. Juntos, transforman la gestión del flujo de trabajo de actualizaciones reactivas en un sistema adaptativo e inteligente que evoluciona con su proceso.

realice un seguimiento de la velocidad, los errores y la capacidad con los paneles de ClickUp *

ClickUp Dashboards reúne todas las métricas de su equipo en un centro de mando en tiempo real. Realice un seguimiento de la velocidad de los sprints, los errores abiertos, las tareas vinculadas a las relaciones públicas, los calendarios de implementación y las cargas de trabajo del equipo, todo ello en tiempo real.

Los paneles de ClickUp realizan el seguimiento de la velocidad de los sprints, el número de errores o el estado de la implementación

*los widgets personalizados te permiten añadir gráficos de burndown, realizar un seguimiento de los plazos de entrega o comparar la capacidad del equipo con el rendimiento real. En lugar de perseguir informes, tu equipo de desarrollo ve una única fuente de información veraz para todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

Unifique su pila tecnológica con las integraciones de ClickUp

Con las integraciones de ClickUp, tu código, tus conversaciones y tus tareas permanecen conectados. Los desarrolladores pueden vincular confirmaciones a tareas, actuar como desencadenante de automatizaciones en fusiones de PR y recibir notificaciones de Slack.

De esta manera, los gestores de producto tienen la vista del progreso del desarrollo en ClickUp, mientras que los ingenieros se mantienen centrados en sus IDE, lo que garantiza menos cambios de contexto, menos actualizaciones perdidas y un proceso de lanzamiento más fluido.

📮 ClickUp Insight: El 74 % de los empleados utiliza dos o más herramientas solo para encontrar la información que necesita, pasando de correos electrónicos a chats, notas, herramientas de gestión de proyectos y documentación. Este cambio constante de contexto hace perder tiempo y reduce la productividad. Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp unifica todo tu trabajo (correo electrónico, chat, documentos, tareas y notas) en un único entorno de trabajo con función de búsqueda, para que todo esté exactamente donde lo necesitas.

Casos de uso reales de la programación en pareja con IA

Las empresas ya están recurriendo a asistentes de IA para la automatización de partes del código y de tareas repetitivas relacionadas con el desarrollo. Veamos cinco casos de uso en los que la IA está marcando la diferencia:

Escribir pruebas unitarias automáticamente ✍🏼

Aunque parezca increíble, una herramienta de IA solo tarda unos minutos en analizar funciones y módulos completos y sugerir pruebas unitarias bien estructuradas. A continuación, puede revisar el caso de prueba y hacer que sea personalizado según sea necesario, en lugar de escribirlo desde cero.

📌 Ejemplo: Goldman Sachs, una empresa líder mundial en inversiones bancarias, utilizó la IA de Diffblue para generar pruebas unitarias Java a gran escala. Convirtió lo que los ingenieros denominaban «un año de redacción de pruebas unitarias» en un trabajo que se realizaba de la noche a la mañana. Consiguieron reducir el tiempo medio de redacción de cada caso de prueba de 30 minutos a tan solo 10 segundos.

Refactorización de código heredado/a 👩‍💻

El código heredado/a es la pesadilla del progreso. Afortunadamente, los asistentes de IA pueden revisar tu código al instante, identificar patrones de codificación vulnerables comunes y proponer refactorizaciones limpias en muy poco tiempo.

📌 Ejemplo: StratusNex, una empresa de software, tenía una base de código Java monolítica plagada de lógica enredada, un destino común para las aplicaciones heredadas/a. El uso de herramientas de IA como GitHub Copilot ayudó a reducir el esfuerzo manual en un 70 % y los costes de migración en un 60 %, pasando de 1,2 millones de euros a 360 000 euros. También mejoró la incorporación de desarrolladores en un 40 % y redujo el tiempo de inactividad.

Generación de documentación y archivos README 🗂️

Crear documentación de código es una tarea fundamental, pero tediosa. Un asistente de IA puede analizar tu código, tus comentarios y toda la estructura del proyecto para generar automáticamente archivos README y documentación de API precisos y con formato.

📌 Ejemplo: Durante el IBM WatsonxTM Challenge de 2024, más de 150 equipos internos pusieron a prueba el asistente de codificación de IA de IBM y redujeron el tiempo de generación de documentación en un 59 %. De hecho, un desarrollador utilizó indicaciones en lenguaje natural para generar código que automáticamente reveló múltiples archivos que carecían de documentación. En cuestión de minutos, marcaron más de 750 archivos JavaScript, una tarea que de otro modo habría llevado semanas de búsqueda manual.

Depuración con explicaciones de IA 🪲

En lugar de saltar de una pestaña a otra para comprender qué falla en tu código, simplemente puedes pedirle a la IA que te explique el error o fallo, por qué puede haber ocurrido y cómo puedes solucionarlo.

🛠️ En la práctica: Los desarrolladores de AWS que utilizan Amazon Q descubrieron que la IA podía explicar los errores en un lenguaje sencillo, revelar las causas fundamentales e incluso generar automáticamente casos de prueba, lo que ahorraba a los equipos horas de búsqueda en archivos de registro.

Planificación de sprints asistida por IA 🤖

Además de la programación intensiva, las herramientas de IA para el desarrollo también pueden ayudarte a plan y realizar un seguimiento del estado de tus tareas y proyectos.

📌 Ejemplo: Para Atrato, una startup en crecimiento, gestionar proyectos con herramientas dispersas como Notion y Google Drive funcionó hasta que dejó de hacerlo. Al consolidar las tareas, los puntos de sprint y el seguimiento de la velocidad en la plataforma fácil de usar y basada en IA de ClickUp, el equipo ganó visibilidad tanto de las tareas inmediatas como de la hoja de ruta más amplia. Los resultados fueron difíciles de ignorar: un aumento del 30 % en la velocidad de desarrollo y una reducción del 20 % en la sobrecarga de los desarrolladores.

🌟 Bonificación: Para los desarrolladores, algunas de las ideas más importantes surgen fuera del IDE, durante la planificación de sprints, las retrospectivas o las sesiones ad hoc en la pizarra. ¿El reto? Convertir esas conversaciones en tareas viables sin perder detalles. Con Talk-to-Text de Brain MAX, en lugar de escribir actualizaciones o comentarios sobre las tareas manualmente, los ingenieros solo tienen que hablar y Brain MAX convierte sus palabras en documentación clara, lista para asignar, para seguimiento y para actuar.

Límites y retos del uso de la IA en la programación en pareja

Es cierto que la IA potencia tu programación, pero no es un superhéroe. Al igual que cualquier otra herramienta, los asistentes de IA y los editores de código tienen puntos ciegos que todo desarrollador debe conocer:

Lagunas contextuales

Un asistente de IA solo es tan bueno como lo que sabe. El uso compartido de archivos parciales o dar indicaciones vagas con detalles incompletos producirá una respuesta segura pero incompleta.

✅ Solución: Proporcione siempre el contexto por adelantado (y de forma clara). Incluya confirmaciones recientes, comentarios de funciones o notas de arquitectura en sus indicaciones para que la IA genere código contextualizado.

Sesgo heredado del código público

Los modelos de IA utilizan código público como datos de entrenamiento, lo que puede incluir prácticas obsoletas y patrones de código sesgados (por ejemplo, elegir bibliotecas que son populares pero no cuentan con seguridad). Como resultado, es muy probable que las sugerencias de código de tu IA reflejen este sesgo.

✅ Solución: Equilibre la asistencia de la IA a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software con el criterio humano. Los equipos deben revisar periódicamente el código sugerido por la IA en comparación con las buenas prácticas actuales para garantizar que se ajuste a los estándares del sector.

Dependencia excesiva de las sugerencias de la IA

Es tentador pedirle todo a la IA (y aceptar sus sugerencias a ciegas), especialmente cuando estás bajo presión. Sin embargo, los resultados de la IA pueden estar plagados de errores, especialmente cuando se trata de lógica de alto riesgo o de tareas específicas de un dominio.

✅ Solución: Establece límites al usar la IA para la codificación y el desarrollo. Resérvala para tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, como escribir casos de prueba unitarios o generar documentación. Y lo más importante, revisa siempre las sugerencias de la IA antes de aceptarlas.

Protección de datos confidenciales

El envío de código propietario a una IA alojada en la nube puede exponer datos confidenciales e infringir sus requisitos de cumplimiento normativo.

✅ Solución: Elige herramientas de IA que cuenten con políticas sólidas de gestión de datos para garantizar la retención cero de datos y un alojamiento seguro.

Propiedad intelectual y cuestiones éticas

Dado que los LLM se entrenan con código disponible públicamente, los fragmentos de código sugeridos pueden duplicar involuntariamente código protegido por derechos de autor, lo que podría acarrearle problemas.

✅ Solución: Los desarrolladores pueden evitar problemas relacionados con los derechos de autor ejecutando fragmentos generados por IA a través de verificadores de plagio de código. También es importante que las empresas apliquen políticas de revisión claras para evitar violaciones involuntarias de la propiedad intelectual.

Así resume un usuario de Reddit su experiencia con la programación en pareja con IA:

El futuro de la programación en pareja con /IA

En los próximos años, la programación en pareja con IA será mucho más que solo «velocidad». Transformará la forma en que los desarrolladores crean, depuran, colaboran e innovan. ¿Cómo? Vamos a descubrirlo:

Un compañero de código creado especialmente para ti

Cada desarrollador tiene un estilo de trabajo y unas preferencias únicos. Las herramientas de desarrollo de software del futuro aprenderán estos patrones y adaptarán sus sugerencias en consecuencia. Para los nuevos compañeros de equipo, estas herramientas también pueden servir como guías de visita del repositorio, explicando por qué las cosas se construyen de la manera en que se construyen.

Detectar errores antes de que se produzcan

Los asistentes de programación actuales detectan los problemas una vez que has escrito el código. Las herramientas de IA del futuro detectarán los patrones que suelen provocar errores y los señalarán de forma temprana. Al predecir las rutas de código riskantes, la IA reducirá significativamente los ciclos de depuración y dará a los desarrolladores una mayor confianza en sus borradores iniciales.

🧠 Dato curioso: El primer «error» en 1947 fue una polilla real atrapada en un relé del Harvard Mark II. En aquel entonces, la depuración consistía literalmente en eliminar insectos. Las herramientas de IA del futuro cerrarán el círculo, detectando posibles errores antes de que se cuelen en tu código y evitando horas de resolución de problemas.

Código que se repara a sí mismo

En lugar de esperar a que los desarrolladores revisen los registros después de un fallo, las futuras herramientas de IA podrían supervisar el software en tiempo real y aplicar correcciones de código automáticamente. Por ejemplo, una plataforma de IA podrá detectar una fuga de memoria en una app de producción y corregirla sobre la marcha, lo que reducirá el tiempo de inactividad y ahorrará horas de ingeniería.

Los desarrolladores como coordinadores, no solo programadores

En el futuro, los desarrolladores no dedicarán la mayor parte de su tiempo a escribir código. Más bien, guiarán múltiples sistemas de /IA/ y desempeñarán el rol de navegadores, asignando tareas, validando resultados y centrándose en la arquitectura de alto nivel.

ClickUp: el nuevo compañero que marca como favorito de tu equipo de desarrollo

Una cosa está clara: la IA no está aquí para sustituir a los desarrolladores, sino para empoderarlos.

Desde escribir código más limpio hasta mantener los proyectos por buen camino, las herramientas adecuadas de programación en pareja con IA ayudan a los desarrolladores a centrarse en el trabajo que realmente marca la diferencia. ClickUp es el compañero favorito de tu equipo de desarrollo.

Desde automatizar las actualizaciones de sprints con Brain hasta optimizar el seguimiento de errores mediante Automatización, desde visualizar el SDLC en paneles hasta la conexión de código con Integrations, ClickUp reúne todo lo que tu equipo necesita en un solo lugar. Además, con Brain MAX, puedes elegir tu modelo de lenguaje grande preferido.

Una vez solucionado este problema, su equipo podrá centrarse en lo que más importa: impulsar la innovación y mejorar la calidad del código.

¿Está listo para ver cómo la IA se adapta a los flujos de trabajo de desarrollo de software de su equipo? Regístrese en ClickUp gratis.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los equipos de corporación pueden adoptar de forma segura la programación en pareja con IA eligiendo una herramienta que ofrezca cumplimiento SOC 2, implementaciones en la nube seguras, cifrado en reposo y en tránsito, y controles estrictos de privacidad de datos.

Aunque la IA es excelente para detectar problemas comunes, como errores de sintaxis o señales de alerta de rendimiento, carece del criterio y la capacidad de tomar decisiones matizadas de un desarrollador experto. Las revisiones humanas siguen desempeñando un rol insustituible en la evaluación de la arquitectura, la lógica empresarial y los casos extremos que la IA no puede comprender del todo.

La mayoría de las herramientas de IA tienen compatibilidad con varios lenguajes de programación, incluidos Python, JavaScript, C#, Java, TypeScript, Go y otros. Sin embargo, esta cobertura no es universal. Hay herramientas que se especializan en lenguajes de desarrollo web, mientras que otras ofrecen soporte para marcos de trabajo nicho o emergentes.

Sorprendentemente pequeño. La mayoría de las herramientas se integran directamente en los IDE que ya utilizan los desarrolladores, por lo que el flujo de trabajo es similar. Solo tienes que empezar a escribir y aparecerán las sugerencias o fragmentos de código de IA según sea necesario.