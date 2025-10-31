Las 10 mejores alternativas a los 10 mejores proyectos de ChatGPT

El departamento jurídico de su empresa trabaja de manera muy diferente al equipo de ventas. Del mismo modo, los equipos de marketing tienen menos puntos en común con el departamento financiero que, por ejemplo, con el equipo jurídico. Sin embargo, hay un elemento que une a todos los departamentos: el contexto, especialmente cuando se integra con los servicios de Google.

En palabras del pintor estadounidense Kenneth Noland ,

Para mí, el contexto es la clave. De ahí surge la comprensión de todo.

ChatGPT Proyectos se basa en este principio. Proporciona espacios de proyecto dedicados donde puedes agrupar archivos, conversaciones e instrucciones relacionados.

Muchas herramientas de IA ofrecen ahora capacidades similares o incluso más avanzadas, como la generación de contenido, el análisis de datos, la búsqueda web en tiempo real y la generación de imágenes.

En este artículo, exploraremos las mejores alternativas a ChatGPT Proyectos disponibles actualmente en el mercado, incluidas opciones que ofrecen una versión gratis, gratuita/a para equipos que desean probar las capacidades de IA antes de actualizar.

Las mejores alternativas a ChatGPT Proyectos de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las mejores alternativas a ChatGPT Proyectos para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas funciones clave, incluyendo funciones adicionales como el análisis avanzado de datos, los precios y las valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* Valoraciones ClickUp Entorno de trabajo de IA convergente con programación flexible, planificación de recursos, IA ambiental y automatización. ClickUp Brain, vistas de carga de trabajo y cronograma, campos personalizados, control de tiempo integrado, plantillas de programación, más de 1000 integraciones. Planes gratis, personalizados para corporaciones. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Productividad impulsada por IA dentro del entorno de trabajo de Google. (Elaboración de) informes de investigación profunda, generación de imágenes y vídeo, automatización de Gmail y Docs, razonamiento multimodal. Plan Free; planes de pago desde 19,99 $ al mes por usuario. G2: 4,4/5 Capterra: No hay suficientes reseñas Perplexity IA Investigación en tiempo real y conocimientos multimodales. Búsqueda en tiempo real con citas, múltiples modelos de IA, carga de archivos, colaboración en espacios e integración de API. plan Free; planes de pago desde 20 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Productividad de IA en todas las apps de Microsoft. (elaboración de) informes, resúmenes de reuniones, análisis de Excel, modo Think Deeper, entradas multimodales. Plan Free; planes de pago desde 20 $ al mes por usuario. G2: 4,4/5 Capterra: No hay suficientes reseñas Claude Conversaciones de IA similares a las humanas y razonamiento avanzado. Tres modelos de IA, compatibilidad con código, razonamiento de formato largo, análisis de datos de imágenes e integraciones de flujo de trabajo. Plan Free; planes de pago desde 20 $ al mes por usuario. G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Desarrollo de IA de código abierto y uso compartido de modelos. Más de 100 000 modelos preentrenados, hub colaborativo, bibliotecas de ajuste fino, espacios, API de inferencia. Planes de pago desde 9 $ al mes por usuario. G2: No hay suficientes reseñas Capterra: No hay suficientes reseñas Notion Entorno de trabajo de productividad impulsado por IA. Resumen de documentos, traducción, perfeccionamiento gramatical, sugerencias para la lluvia de ideas y automatización de tareas. plan Free; planes de pago desde 12 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Organización visual de proyectos y colaboración en equipo. Tableros Kanban, automatización Butler, rótulos y filtros, Power-Ups, actualizaciones en tiempo real. plan Free; planes de pago desde 5 $ al mes por usuario. G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Creación de una base de conocimientos para el equipo centrada y sin publicidad. Docs ilimitados, respuestas basadas en IA, análisis de participación, panel de conocimientos, integraciones. Planes de pago desde 10 $ al mes por usuario. G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Flujos de trabajo personalizados con documentos y hojas de cálculo en un solo lugar. Docs interactivos, integraciones de paquetes, automatización sin código, bloques de escritura con IA, uso compartido granular. Plan Free; planes de pago desde 12 $ al mes por usuario. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

¿Por qué optar por alternativas a ChatGPT Proyectos?

Aunque ChatGPT Proyectos ayuda a organizar chats y archivos relacionados para obtener respuestas contextuales, sigue heredando muchas de las limitaciones fundamentales de ChatGPT.

Muchos usuarios culpan a los cambios recientemente introducidos:

Antes, cuando le daba tareas relacionadas con mi campo, como calcular el VAN, la TIR, la TIR anual, etc. (finanzas), me daba respuestas acertadas, pero ahora me da muchas respuestas erróneas e, incluso después de explicarle dónde se equivoca, sigue dando respuestas erróneas. *

Tenga en cuenta las siguientes deficiencias que empujan a muchos equipos a recurrir a las mejores alternativas a ChatGPT:

Capacidad con límite para hacer referencia a conversaciones pasadas con precisión dentro del mismo proyecto, lo que provoca que se pierda el contexto durante tareas largas o complejas.

Capacidades visuales y de generación de imágenes limitadas en comparación con otras plataformas de IA generativa que pueden crear imágenes y diseñar activos directamente.

Límites de uso en la carga de archivos, la duración de las conversaciones y las llamadas a la API, lo que puede interrumpir proyectos a gran escala o que involucran a varios departamentos.

Falta de integración nativa con aplicaciones populares de Google como Documentos de Google, Hojas de Cálculo de Google y entorno de trabajo, lo que hace que la colaboración entre herramientas sea más manual.

Las 10 mejores alternativas a ChatGPT Proyectos que puedes utilizar

Si buscas plataformas que vayan más allá de ChatGPT Proyectos, con modelos de IA flexibles y funciones de colaboración más amplias, estás en el lugar adecuado. Aquí tienes 10 de las mejores alternativas a ChatGPT Proyectos que puedes explorar:

ClickUp (lo mejor para la gestión de proyectos y flujos de trabajo con IA)

Solicite respuestas instantáneas impulsadas por IA en todas sus herramientas y archivos utilizando ClickUp Brain.

Uno de los mayores retos de ChatGPT es lo desconectado que se siente del resto de su flujo de trabajo. No tiene un ecosistema integrado al que referirse y depende únicamente de los datos que usted le proporciona, lo que a menudo da lugar a errores o información incompleta. Esto no solo significa que tiene que estar saltando de ChatGPT a otra herramienta de IA, sino que también tiene que ir y venir entre los lugares donde se encuentran sus proyectos. Lamento decírtelo, pero estás atrapado en una red de expansión de la IA y expansión del trabajo. ClickUp resuelve el trabajo desconectado con una IA de trabajo completada. Los usuarios tienen acceso a una plataforma de gestión de proyectos impulsada por IA que une la planificación de tareas, la automatización, la colaboración y el análisis en tiempo real en un solo lugar.

Programación y priorización de tareas impulsadas por IA con ClickUp Brain

ClickUp Brain proporciona programación inteligente, priorización e información predictiva para proyectos complejos. Esto significa que por fin podrás decir adiós al desorden en el trabajo, ahorrar mucho tiempo y gestionar todo desde un único entorno de trabajo conectado. Profundicemos en ello.

Genere resúmenes instantáneos de los sprints completados para mantener al equipo directivo informado sin esfuerzo con ClickUp Brain*.

Imagina a un director de marketing que gestiona el lanzamiento de varios productos. En lugar de planificar manualmente las campañas, ClickUp Brain prioriza automáticamente las tareas, asigna plazos en función de la capacidad del equipo y señala posibles cuellos de botella.

Lleve la productividad al siguiente nivel con ClickUp Brain.

Después de cada sprint, genera resúmenes instantáneos, lo que mantiene al equipo directivo al día sin necesidad de realizar trabajo adicional (de elaboración de informes).

Un gestor de proyectos solo tiene que preguntar: «¿Qué está bloqueando el rediseño de nuestro sitio web?», y ClickUp Brain responde con los bloque y las acciones recomendadas.

🎥 Aquí tienes un breve vídeo que te guía por el proceso de plantear preguntas relacionadas con tu trabajo a la IA:

Al planear un evento, puede generar automáticamente una lista de control detallada, asignar propietarios y programar tareas sin necesidad de configuración manual.

💡 Consejo profesional: Actualiza a Brain MAX para desbloquear funciones avanzadas de productividad. Con acceso a múltiples modelos de IA premium (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek y más), puedes manejar razonamientos complejos, código y escritura creativa sin cambiar de herramienta. Los usuarios de Brain MAX elaboran informes sobre ahorrar 1,1 días a la semana, trabajar cuatro veces más rápido utilizando la función Talk to Text basada en IA y reducir los costes en un 88 % en comparación con el mantenimiento de múltiples apps de productividad. Su capacidad de búsqueda profunda escanea las herramientas y los archivos conectados para proporcionar respuestas inteligentes y ricas en contexto, mientras que la generación de imágenes y la búsqueda web integradas ayudan a los equipos a intercambiar ideas, redactar contenido e investigar sin salir de ClickUp. Vea este vídeo para obtener más información:

Experimenta una colaboración eficiente con ClickUp Doc y Pizarra.

Redacta resúmenes de campaña de forma colaborativa y convierte los comentarios en tareas al instante con ClickUp Doc

Los proyectos a menudo se estancan porque la información está oculta en correo electrónico o aislada en diferentes herramientas.

ClickUp Docs permite a los equipos crear y realizar edición en documentos dinámicos, como resúmenes de campañas, especificaciones de productos o bases de conocimientos, con tareas y comentarios integrados para una acción inmediata.

La planificación visual es igual de importante. Con ClickUp Whiteboards, los equipos pueden correlacionar los flujos de trabajo durante la planificación de sprints o hacer una lluvia de ideas para campañas de marketing, y luego convertir las notas adhesivas directamente en tareas procesables sin tener que volver a introducir los datos.

Correlacionar visualmente los planes de sprint y convertir las notas adhesivas en tareas prácticas con ClickUp Whiteboards.

Para los responsables de la toma de decisiones, los paneles de ClickUp reúnen los KPI, los datos de carga de trabajo y el seguimiento del progreso en tiempo real.

📌 Ejemplo: un director de ventas puede ver el flujo de operaciones, las cuotas y el rendimiento del equipo en una sola vista, lo que facilita la reasignación de recursos antes de que se cumplan los plazos.

Automatice el seguimiento del progreso de los objetivos con ClickUp Tasks.

El seguimiento manual del progreso suele dar lugar a informes desactualizados y respuestas tardías. Establece metas como tareas y subtareas de ClickUp, y conecta cada una de ellas a un objetivo medible, donde los porcentajes de finalización se actualizan automáticamente a medida que avanza el trabajo.

Una startup que trabaja con OKR trimestrales, por ejemplo, puede identificar al instante los proyectos en riesgo y ajustar su enfoque.

Las acciones repetitivas, como notificar a los clientes potenciales, escalar tickets de soporte o asignar aprobaciones rutinarias, pueden automatizarse por completo. Con ClickUp Automatización, estos procesos repetitivos se ejecutan sin intervención humana.

Con el tiempo, ClickUp Brain aprende estos patrones de flujo de trabajo y recomienda nuevas automatizaciones de gestión de proyectos, como la asignación automática de tareas de revisión recurrentes.

Automatiza acciones repetitivas como la escalación de tickets y la asignación de tareas con la ayuda de ClickUp Automatización.

Las mejores funciones de ClickUp

Programación y priorización de tareas impulsadas por IA con ClickUp Brain.

Análisis predictivo que señala los riesgos del proyecto y sugiere la reasignación de recursos.

Documentos, pizarras y paneles de control para la colaboración y la elaboración de informes en tiempo real.

Seguimiento de metas que se enlaza directamente con las tareas y actualiza el progreso automáticamente.

Automatizaciones que gestionan acciones repetitivas, como actualizaciones de estado y asignaciones de tareas.

Brain Max con múltiples modelos premium de IA para razonamiento avanzado, voz a texto y búsqueda profunda.

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios debido a su amplio intervalo de funciones.

Una configuración de automatización compleja puede requerir tiempo para ajustarla.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esta reseña de G2 recoge:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

📖 Lea también: Un entorno de trabajo de IA convergente, como ClickUp, converge todas las herramientas de trabajo y plataformas de IA que necesita para ejecutar proyectos sin problemas, planear su tiempo, realizar un seguimiento de sus metas, gestionar (y crear) conocimientos y tener siempre un contexto completo de su trabajo.

2. Google Gemini (lo mejor para la productividad impulsada por IA dentro del entorno de trabajo de Google)

a través de Google Gemini

Muchos equipos que utilizan Gmail, Documento y Drive se enfrentan a un problema común: demasiados cambios de contexto.

Investigar ideas, redactar contenido y analizar datos a menudo implica saltar entre diferentes herramientas y pestañas, incluida la búsqueda de Google. Esto ralentiza los proyectos y crea lagunas en la colaboración. Google Gemini pretende resolver este problema incorporando IA avanzada directamente en Google Workspace.

Ayuda a los equipos a investigar más rápido, escribir de forma más inteligente e incluso generar imágenes o vídeos sin salir de sus app, aplicación.

Las mejores funciones de Google Gemini

Gestione investigaciones complejas con informes de Deep Research que resumen horas de lectura en la web en conclusiones prácticas.

Genere imágenes y vídeos con Imagen 4 y Veo 3 para crear elementos visuales para campañas o vídeos explicativos sin necesidad de herramientas externas.

Automatice la redacción de documentos y las respuestas por correo electrónico directamente en Gmail y Docs con AI Pro, lo que reduce la escritura repetitiva y mejora los tiempos de respuesta.

Integre Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) para gestionar proyectos, programar reuniones y mostrar archivos relevantes al instante.

Habilite el razonamiento multimodal para procesar texto, imágenes, audio y código simultáneamente.

Límites de Google Gemini

Las imprecisiones ocasionales en las respuestas requieren una verificación manual.

La generación de imágenes puede distorsionar los detalles y presentar dificultades con los diagramas técnicos.

Las citas de investigaciones profundas pueden ser difíciles de rastrear.

Precios de Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 $ al mes por usuario.

Google AI Ultra: 249,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Google Gemini

G2 : 4,4/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Google Gemini

Esta reseña de Capterra nota:

Me alegro de tener algo que me ayude a encontrar opciones de diseño o sugerencias que pueda querer utilizar. Puedo preguntar por el precio habitual de algo, como mis luces para botellas. Me proporciona rápidamente la ayuda que necesito cuando la necesito. Parece estar más actualizado y ser más fácil de usar que otras cosas que he probado. Incluso le he configurado para que me envíe recordatorios.

Me alegro de tener algo que me ayude a encontrar opciones de diseño o sugerencias que pueda querer utilizar. Puedo preguntar por el precio habitual de algo, como mis luces para botellas. Me proporciona rápidamente la ayuda que necesito cuando la necesito. Parece estar más actualizado y ser más fácil de usar que otras cosas que he probado. Incluso le he hecho un ajuste para que me envíe recordatorios.

📮 ClickUp Insight: Un número sorprendente de personas afirma que las tareas repetitivas dominan su jornada laboral: el 21 % dedica más del 80 % de su tiempo a ellas, mientras que otro 20 % afirma que estas tareas ocupan al menos el 40 % de su día. Eso supone casi la mitad de la semana dedicada a un trabajo que no requiere un pensamiento profundo ni creatividad. Con ClickUp AI Agents, puede reducir drásticamente este trabajo rutinario. Desde crear tareas y enviar recordatorios hasta redactar correos electrónicos, escribir notas de reuniones e incluso ajustar flujos de trabajo completos, ClickUp automatiza todo en cuestión de minutos. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra una hora al día por cada empleado gracias al uso de ClickUp Automatización, lo que aumenta la eficiencia general en un 12 %.

3. Perplexity IA (la mejor para la investigación en tiempo real y la obtención de información multimodelo)

a través de Perplexity IA

Los equipos que dependen de motores de búsqueda o herramientas de investigación dispersas suelen perder horas recopilando información fiable. En concreto, los trabajadores pierden 59 minutos al día buscando información dispersa en el almacenamiento en la nube y en hilos de conversación.

Perplexity AI aborda estos problemas combinando una interfaz similar a la de un buscador con múltiples modelos de IA, navegación web en tiempo real y citas para cada respuesta.

Esto lo hace ideal para investigadores, consultores y analistas que necesitan respuestas fiables y respaldadas por fuentes sin tener que revisar manualmente cientos de enlaces.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Realice búsquedas en tiempo real con fuentes citadas para obtener contenido fiable respaldado por investigaciones.

Cambie entre múltiples modelos de IA (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek y Sonar) para obtener diversos enfoques de razonamiento.

Cargue archivos PDF, CSV, imágenes y archivos de texto para resumir datos o extraer información automáticamente.

Colabora con equipos a través de espacios, donde los miembros pueden hacer uso compartido de archivos, dar indicación a la IA y crear bases de conocimiento internas.

Integre la API de Perplexity con más de 800 herramientas de productividad a través de plataformas de terceros como Albato o Boost Space.

Limitaciones de Perplexity IA

Dificultades para mantener el contexto en las preguntas de seguimiento.

Capacidades multilingües con límite, especialmente para idiomas menos comunes.

Se han elaborado informes de seguridad relacionados con las URL de imágenes subidas que permanecen accesibles al público.

Precios de Perplexity IA

Free

Perplexity Pro : 20 $ al mes por usuario.

Perplexity Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA.

G2 : 4,7/5 (más de 45 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Perplexity IA

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Me encanta cómo Perplexity convierte una simple pregunta en un chat rápido y útil que extrae información real de la web, completar con enlaces para que puedas comprobarla tú mismo. Es muy fácil de usar, sin menús confusos ni exceso de opciones, y recuerda lo que hemos hablado anteriormente, por lo que las preguntas de seguimiento resultan naturales.

Me encanta cómo Perplexity convierte una simple pregunta en un chat rápido y útil que extrae información real de la web, completar con enlaces para que puedas comprobarla tú mismo. Es muy fácil de usar, no tiene menús confusos ni un exceso de opciones, y recuerda lo que hemos hablado anteriormente, por lo que las preguntas de seguimiento resultan naturales.

👀 Dato curioso: La primera pintura creada por IA se vendió por 432 500 dólares. Un retrato llamado «Edmond de Belamy», generado por un algoritmo, se subastó en Christie's, lo que supuso un hito en el arte impulsado por la IA.

4. Microsoft Copilot (la mejor opción para la productividad basada en IA en todas las apps de Microsoft)

a través de Microsoft

Microsoft Copilot está integrado directamente en Word, Excel, Outlook y Teams, lo que ayuda a los usuarios a evitar la redacción manual y el formato repetitivo.

En lugar de alternar entre correos electrónicos y hojas de cálculo para crear informes o presentaciones, Copilot puede resumir reuniones, generar diapositivas y sugerir fórmulas. Esto lo convierte en una opción práctica para las empresas que ya dependen en gran medida del ecosistema de Microsoft.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot

Genere informes, presentaciones y correo electrónico directamente en Word, PowerPoint y Outlook.

Resumir reuniones, sugiera elementos a tomar y gestione tareas en Teams.

Analice hojas de cálculo, sugiera fórmulas y cree gráficos visuales en Excel.

Ofrece el modo Think Deeper para razonamientos complejos, ayuda con el código y conocimientos de investigación.

Proporcione interacción multimodal con entradas de voz, texto e imágenes.

Límites de Microsoft Copilot

Respuestas más lentas durante las horas punta para los usuarios gratuitos.

Control informático con límite en comparación con los asistentes tradicionales.

Inexactitudes ocasionales en las correcciones del código técnico.

Precios de Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : gratis, gratuito/a

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (más de 85 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Microsoft Copilot

Esta reseña de G2 nota:

Lo mejor de Copilot es que ofrece resultados bien documentados, con referencias y muy detallados. He utilizado otras plataformas de IA y he comparado las respuestas, pero hasta ahora Copilot ha sido excelente a la hora de generar respuestas.

Lo mejor de Copilot es que ofrece resultados bien documentados, con referencias y muy detallados. He utilizado otras plataformas de IA y he comparado las respuestas, pero hasta ahora Copilot ha sido excelente a la hora de generar respuestas.

5. Claude (ideal para conversaciones de IA similares a las humanas y razonamiento avanzado)

a través de Claude

Claude, de Anthropic, utiliza el procesamiento del lenguaje natural para que las interacciones con la IA resulten más naturales y contextuales que los chatbots tradicionales.

A diferencia de las respuestas robóticas o excesivamente técnicas, los usuarios obtienen respuestas de conversación que se adaptan al tono y la intención. El modelo Opus de Claude puede manejar tareas de razonamiento complejas, como la depuración de código o el análisis de múltiples pasos, mientras que sus modelos Sonnet y Haiku ofrecen compatibilidad con consultas rápidas y ligeras.

📌 Ejemplo: un director de marketing que prepara un análisis competitivo puede cargar notas de investigación y pedirle a Claude que las estructure en un informe detallado. En lugar de limitarse a pegar información, Claude analiza posibles ángulos, valida los hechos y redacta un texto que parece escrito por un experto humano.

Las mejores funciones de Claude

Ofrece tres modelos de IA (Haiku, Sonnet, Opus) optimizados para la velocidad, la precisión y el razonamiento complejo.

Compatible con la generación de código, la depuración y las recomendaciones arquitectónicas.

Analice imágenes estáticas, extraiga datos y ofrezca información contextual.

Permita largas y sensibles al contexto conversaciones con una gran capacidad de retención de memoria.

Ofrece integración con miles de apps de terceros para la automatización del flujo de trabajo.

Límites de Claude

Carece de capacidades de generación de imágenes y vídeos.

A veces solo completa tareas parciales antes de solicitar confirmación.

No es tan completo como ChatGPT a la hora de resumir enlaces.

Precios de Claude

Free

Pro : 20 $ al mes por usuario.

Máximo: 100 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Claude

G2 : 4,4/5 (más de 55 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Claude

Esta reseña de Capterra incluye la función:

Me ha ayudado tanto en mi vida personal como profesional, ampliando mis conocimientos, mostrándome un camino de aprendizaje real, creando rutinas y realizando la automatización de mis tareas. *

6. Hugging Face (la mejor opción para el desarrollo de IA de código abierto y el uso compartido de modelos)

a través de Hugging Face

Imagina que estás desarrollando un chatbot fintech que necesita manejar varios idiomas, detectar el sentimiento en los mensajes de los clientes y proporcionar información financiera en tiempo real.

En lugar de pasar meses entrenando modelos desde cero, puede utilizar Hugging Face para seleccionar rápidamente un transformador preentrenado, ajustarlo con sus propios datos e implementarlo a través de la API de inferencia.

Esta plataforma de código abierto ofrece a los desarrolladores y organizaciones acceso a miles de modelos, herramientas de IA para el entrenamiento y la implementación de modelos, y una comunidad colaborativa para el uso compartido y la mejora de las aplicaciones de IA. Hugging Face facilita la creación de soluciones avanzadas de PLN, visión y IA generativa sin necesidad de una infraestructura pesada ni curvas de aprendizaje pronunciadas.

Las mejores funciones de Hugging Face

Proporcione acceso a más de 100 000 modelos preentrenados para PLN, visión artificial e IA generativa.

Facilite la colaboración a través del Model Hub y del Hugging Face Hub para alojar y permitir el uso compartido de modelos.

Admite la compatibilidad y la implementación con bibliotecas de código abierto como Transformers, Datasets y Tokenizers.

Ofrece espacios para crear y compartir app, aplicación interactiva de IA sin tener que gestionar la infraestructura.

Ofrece inferencia en tiempo real a través de la API Hugging Face Inference para una integración perfecta en la producción.

Límites de Hugging Face

Requieren importantes recursos informáticos para modelos transformadores de gran tamaño.

Contiene posibles sesgos en los conjuntos de datos y modelos que deben mitigarse.

Presenta una curva de aprendizaje para principiantes al implementar funciones avanzadas.

Precios de Hugging Face

Pro : 9 $ al mes por usuario

Equipo : 20 $ al mes por usuario

Corporación: 50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Hugging Face

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios sobre Hugging Face

Esta reseña de G2 reveló lo siguiente:

Lo mejor que le ha pasado a la comunidad de IA. La comunidad está añadiendo y reutilizando modelos. Ayúdanos a conseguir los mejores modelos verificados para que los probemos. *

👀 Dato curioso: Watson, de IBM, creó un tráiler lleno de suspense para la película de terror Morgan, seleccionando escenas y secuenciándolas por sí mismo.

7. Notion (lo mejor para un entorno de trabajo todo en uno y productividad impulsada por IA)

a través de Notion

Imagina que estás sentado en tu escritorio con una taza de café, mirando una larga lista de cosas que tienes que terminar antes de mañana. Tienes informes que resumir, correos electrónicos que redactar y un equipo que espera novedades.

En lugar de saltar de una app a otra, abre Notion. En cuestión de minutos, tus notas estarán organizadas, los informes se condensarán en breves resúmenes y el primer borrador de tu correo electrónico estará listo para uso compartido.

Esto es lo que hace que Notion sea útil. Es como un cuaderno familiar, pero con un asistente silencioso y atento integrado. Te ayuda a traducir documentos para tus compañeros de equipo en el extranjero, a corregir frases torpes en tus propuestas e incluso a generar ideas cuando te sientes bloqueado.

Las mejores funciones de Notion

Resumir (elaboración de) informes largos y notas de reunión para ahorrar tiempo.

Traduce documentos para una colaboración más fluida con equipos globales.

Perfecciona la gramática y el estilo para una comunicación más clara.

Haga una lluvia de ideas y redacte publicaciones, correo electrónico y plan utilizando indicaciones rápidas.

Automatice las actualizaciones en las listas de tareas y las bases de datos para un seguimiento sin esfuerzo.

Límites de Notion

Funciona mejor si utilizas plenamente el entorno de trabajo de Notion.

Se necesita un plan de pago para un uso ampliado de la IA.

Acceso offline con límite.

Precios de Notion

Free

Más : 12 $ al mes por usuario.

Empresa : 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4,7/5 (más de 6700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Notion

Esta reseña de G2 destacó:

*Notion IA, especialmente la nueva función de nota de reuniones, supone un gran cambio para cualquiera que se aventure por su cuenta. Es como tener un asistente o coordinador sentado a tu lado en las reuniones para capturar todos los detalles importantes y los elementos a realizar, mientras tú prestas toda tu atención a los asistentes a la reunión.

8. Trello (ideal para la organización visual de proyectos y la colaboración de equipo)

a través de Trello

Trello es una popular herramienta de gestión de proyectos basada en Kanban que ayuda a los equipos a organizar tareas y realizar un seguimiento visual del progreso. Con su sistema de tarjetas y tableros, está diseñada para ser sencilla, lo que facilita planear proyectos, la asignación de responsabilidades y la supervisión de los flujos de trabajo.

Los equipos pueden personalizar los tableros para adaptarlos a sus procesos, automatizar acciones rutinarias e integrar Trello con sus herramientas marcadas como favoritas, todo ello manteniendo una colaboración sencilla y transparente.

Las mejores funciones de Trello

Organice las tareas con tableros, listas y tarjetas para obtener una visión general clara del proyecto.

Automatice las acciones repetitivas con la automatización de Butler.

Personalice los flujos de trabajo con rótulos, filtros y Power-Ups.

Facilita la colaboración con comentarios, adjuntos y actualizaciones en tiempo real.

Accede a Trello desde tu escritorio o dispositivo móvil para la gestión de proyectos sobre la marcha.

Límites de Trello

Falta de elaboración de informes avanzados y control de tiempo integrado.

Escalabilidad con límite para proyectos grandes y complejos.

Función offline restringida.

Precios de Trello

Free

Estándar : 5 $ al mes por usuario

Premium : 10 $ al mes por usuario.

Corporación: 17,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 700 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Trello

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Trello me ha ayudado a organizar mejor mis asuntos personales. Por ejemplo, un bloguero compartió su tablero de IA de Trello. Ahorro mucho tiempo utilizando este tablero; de hecho, fue el esfuerzo de esta persona, pero Trello permitió el uso compartido de su excelente trabajo.

Trello me ha ayudado a organizar mejor mis asuntos personales. Por ejemplo, un bloguero compartió su tablero de IA de Trello. Ahorro mucho tiempo utilizando este tablero; de hecho, fue gracias al esfuerzo de esta persona, pero Trello permitió el uso compartido de su excelente trabajo.

9. Slite (ideal para crear una base de conocimientos de equipo centrada y gratuita)

a través de Slite

Cuando los equipos crecen, también lo hace el desorden de documentos dispersos y conversaciones a medias. Slite ofrece una alternativa tranquila. Es un espacio compartido donde tu equipo puede escribir, organizar y encontrar información sin ahogarse en el desorden.

A diferencia de las herramientas de colaboración con IA que intentan hacer todo, Slite se centra en hacer bien una cosa: ayudar a los equipos a gestionar el conocimiento y tomar decisiones juntos.

Su diseño limpio y bien definido hace que sea difícil crear un documento desordenado, lo que significa que su equipo dedicará menos tiempo al formato y más tiempo al uso compartido de lo que realmente importa.

Las mejores funciones de Slite

Crea y organiza documentos ilimitados en un entorno de trabajo colaborativo.

Utilice respuestas basadas en IA y asistencia para la edición para mantener los conocimientos actualizados.

Realice un seguimiento de la participación con análisis de documentos y del espacio de trabajo.

Gestione el conocimiento de toda la empresa con un panel dedicado.

Conéctese con herramientas como Slack y Google Drive para disfrutar de flujos de trabajo más fluidos.

Límites de Slite

No hay API pública para integraciones personalizadas.

Menos funciones similares a las de una base de datos en comparación con el software de gestión de tareas como Notion.

Precios de Slite

Estándar : 10 $ al mes por usuario

Premium : 15 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slite

G2 : 4,6/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Slite

Esta reseña de G2 tiene la función de:

Su utilidad de búsqueda Ask, basada en IA, parece muy prometedora y está bien implementada. Es preciosa, lo que hace que sea «divertido» escribir documentación y mantenerla actualizada. La documentación está terminada, aunque pendiente de revisión.

Su utilidad de búsqueda Ask, basada en IA, parece muy prometedora y está bien implementada. Es muy atractiva, lo que hace que sea «divertido» escribir documentación y mantenerla actualizada. La documentación está muy bien terminada.

10. Coda (la mejor opción para crear flujos de trabajo personalizados con documentos y hojas de cálculo en un solo lugar)

a través de Coda

Algunos equipos trabajan mejor cuando no tienen que elegir entre un documento y una hoja de cálculo. Coda te ofrece ambos, sin necesidad de cambiar de pestaña.

La herramienta es un documento flexible y todo en uno donde la redacción, la planificación, el cálculo y la automatización conviven en armonía. Tanto si estás creando un calendario de contenido con actualizaciones de estado en tiempo real como si estás realizando el seguimiento de las solicitudes de funciones de productos en un espacio compartido, Coda se adapta a tu estilo y no al revés.

Es especialmente útil para equipos dinámicos que necesitan algo más que un documento estático, pero no quieren la pesadez de una herramienta de gestión de proyectos tradicional.

Las mejores funciones de Coda

Combina documentos, tablas y vistas interactivas en un solo lienzo.

Utiliza Packs para establecer conexión con herramientas como Gmail, Slack y Jira.

Cree reglas de automatización del flujo de trabajo con una lógica sencilla y sin código.

Añade bloques de IA para asistencia en la redacción, resumen y generación de ideas.

Controle el uso compartido con el bloqueo de documentos, las páginas ocultas y los rols del entorno de trabajo.

Límites de Coda

Puede resultar complejo de configurar para los usuarios novatos.

El acceso sin conexión tiene un límite.

Precios de Coda

Free

Pro : 12 $ al mes por usuario.

Equipo : 36 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2 : 4,7/5 (más de 470 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Coda

Esta reseña de Capterra nota:

La facilidad con la que se puede involucrar a los compañeros de equipo para que colaboren en directo en la base de conocimientos, el desarrollo de software o el contenido de habilitación de equipo de ventas ha supuesto, por primera vez en nuestra empresa, una verdadera aceptación del sistema de conocimientos.

La facilidad con la que se puede incorporar a los compañeros de equipo para colaborar en directo en la base de conocimientos, el desarrollo de software o el contenido de habilitación de equipo de ventas ha supuesto, por primera vez en nuestra empresa, una verdadera aceptación del sistema de conocimientos.

👀 Dato curioso: La Institución Smithsonian utiliza la IA para examinar millones de artefactos digitalizados, lo que permite buscar tesoros ocultos e incluso etiquetar automáticamente fotografías históricas.

Menciones honoríficas: otras alternativas útiles a ChatGPT Proyecto.

Además de las principales alternativas a ChatGPT Proyectos que hemos mencionado, existen otras plataformas basadas en IA que pueden ayudar con la creación de contenido y la automatización.

Instancia, elegir la herramienta de escritura con IA adecuada puede acelerar la redacción de anuncios publicitarios, correos electrónicos y artículos largos, al tiempo que se mantiene la coherencia de la marca.

Aquí tienes tres herramientas adicionales que pueden resultarte útiles:

Jasper : Diseñado para equipos de marketing y creadores de contenido que buscan redactar rápidamente textos publicitarios, correos electrónicos y entradas de blog.

Writesonic : ayuda a los equipos a producir artículos optimizados para SEO, descripciones de productos y contenido para redes sociales.

Copy.ai : ofrece plantillas de IA para generar ideas de productos, crear titulares y redactar mensajes de campaña.

ClickUp es la mejor alternativa que estabas esperando.

Cada equipo trabaja de forma diferente y, aunque ChatGPT Projects aporta una valiosa organización y contexto al trabajo impulsado por la IA, no siempre es suficiente para gestionar los complejos proyectos actuales.

Los equipos modernos necesitan algo más que chats aislados: necesitan visibilidad compartida. ¡ClickUp te ofrece precisamente eso! En lugar de saltar entre hilos de chat y documentos de proyectos, ClickUp combina la gestión de tareas basada en IA, la colaboración y la elaboración de informes en tiempo real en un solo lugar.

Proporciona a los equipos el contexto que necesitan, al tiempo que automatiza las tareas repetitivas, realiza un seguimiento de las metas y ofrece un razonamiento avanzado con ClickUp Brain Max.

Si está listo para llevar la gestión de proyectos con IA un paso más allá y mantener todos los departamentos en conexión (a internet), regístrese hoy mismo en ClickUp.