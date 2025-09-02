Los mejores agentes /IA para el análisis de datos y obtener información más inteligente

🔎 ¿Sabías que... el 90 % de los datos del mundo se crearon en solo dos años, entre 2022 y 2024, y se esperaba que aumentaran otro 150 % en 2025? No es solo una estadística, es una llamada de atención.

Cada segundo, las empresas, los clientes personalizados y los sistemas generan enormes cantidades de datos. Pero sin las herramientas adecuadas, solo son ruido. Los métodos tradicionales de análisis de datos tienen dificultades para mantenerse al día, lo que convierte los conocimientos en obstáculos en lugar de avances.

Los agentes de IA para el análisis de datos cambian las reglas del juego. Automatizan tareas tediosas, identifican patrones y transforman los datos sin procesar en inteligencia útil, lo que le ayuda a tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez. Siga leyendo mientras exploramos las mejores herramientas basadas en IA que están transformando el análisis de datos.

Los mejores agentes de análisis de datos con IA de un vistazo

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios* ClickUp • Agentes Autopilot para el análisis automatizado de datos • Panel y más de 15 vistas para la visualización • Plantillas de análisis predefinidas • Acceso a IA multimodelo Ideal para todos los Teams (particulares, pymes, corporaciones) que necesitan gestión de proyectos y análisis de datos basados en IA en un único entorno de trabajo Plan Free disponible; Corporación: precios personalizados IBM Cognos Analytics • Datos estructurados y no estructurados unificados • Reconocimiento de patrones basado en IA • Acceso basado en rol y supervisión del cumplimiento • Flexibilidad de implementación híbrida Ideal para equipos de medianas y grandes empresas que necesitan (elaboración de) informes de inteligencia empresarial con seguridad de nivel Enterprise Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 10,60 $ al mes por usuario Tableau /IA • Detección automatizada de anomalías • Análisis predictivo y simulaciones • Preprocesamiento y limpieza de datos • Integración de CRM y flujo de trabajo Ideal para analistas de datos y equipos de empresa que necesitan visualización interactiva y paneles en tiempo real (versión de) prueba gratuita disponible; precios personalizados ChatGPT resumir informes extensos • Preguntas y respuestas en lenguaje natural • Genera scripts de Python • Genera ideas ocultas Ideal para personas y Teams que necesitan interpretación de datos basada en IA sin panel Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes; Enterprise: precios personalizados Polymer IA • Más de 8 widgets dinámicos para análisis • Comparación de múltiples conjuntos de datos • Acceso seguro basado en API • Personalización de la marca para panel Ideal para equipos de comercio electrónico, equipo de ventas y marketing que necesitan análisis dinámicos de productos Los planes de pago comienzan en 50 $ al mes; API Enterprise: precios personalizados DataRobot • Aprendizaje automático automatizado (AutoML) • Optimiza la selección y el rendimiento de los modelos • Preprocesamiento automatizado de datos • Implementación en la nube, en las instalaciones o en entornos híbridos Ideal para empresas que no cuentan con equipos internos de ciencia de datos y necesitan modelos predictivos y de aprendizaje automático con automatización (versión de) prueba gratuita disponible; precios personalizados KNIME • Automatización de flujos de trabajo de código abierto • Plantillas de flujos de trabajo predefinidas • Se integra con Python, R y Java • Automatiza todo el ciclo de vida del aprendizaje automático Ideal para científicos y analistas de datos que prefieren flujos de trabajo de ciencia de datos de código abierto, sin código o con poco código Plan Free disponible; planes de pago a partir de 99 $ al mes; Enterprise: precios personalizados Qlik • Sincronizar datos en tiempo real entre fuentes • Análisis asociativo para patrones ocultos • Soporte para consultas en lenguaje natural • Implementación flexible (en la nube/híbrida) Ideal para corporaciones y equipos de BI que necesitan análisis en tiempo real y exploración asociativa (versión de) prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 200 $ al mes; Enterprise: precios personalizados Snowflake IA Data nube • Almacenamiento de datos multi-nube escalable • Optimización de la carga de trabajo impulsada por IA • Autoescalado para cargas de trabajo de ML • Compatibilidad con datos estructurados y no estructurados Ideal para grandes corporaciones que necesitan un almacenamiento de datos nativo en la nube y basado en IA (versión de) prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 2 $/crédito; corporación: precios personalizados RapidMiner • Análisis predictivo y automatización • Simulaciones de gemelos digitales • Segmentación de clientes • Elimina los silos de datos con IA Ideal para equipos de tamaño mediano y de corporación que necesitan modelos predictivos y toma de decisiones basada en IA (Versión de) prueba gratuita disponible; precios personalizados

¿Qué debe buscar en los agentes de /IA para el análisis de datos?

🔎 ¿Sabías que...? Se prevé que los agentes de IA se encarguen de más del 80 % de las tareas de análisis de datos en las grandes corporaciones, frente a solo el 20 % en 2021. ¡Eso supone un aumento de cuatro veces en solo unos años!

Los agentes de IA para el análisis de datos son sistemas avanzados y multiagente que utilizan el aprendizaje automático (ML), los modelos de lenguaje grandes (LLM) y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para transformar grandes volúmenes de flujos de datos sin procesar en información predictiva en tiempo real.

Pero no todas las herramientas de big data basadas en IA ofrecen el mismo valor. Si desea maximizar su inversión, céntrese en estas consideraciones clave:

*información en tiempo real: Opte por un agente de IA que automatice el procesamiento manual de datos y proporcione actualizaciones en directo. Esto es especialmente necesario en los sectores de las finanzas, la ciberseguridad y el comercio electrónico, donde incluso un segundo de retraso supone una pérdida de millones

Integración de datos de múltiples fuentes: rompa los silos de datos. Los mejores agentes de IA extraen información de múltiples fuentes de datos, como bases de datos en la nube, CRM, herramientas de BI y API, lo que le proporciona un acceso a los datos de 360°

Visualización avanzada de datos: ¡Experimente los datos como nunca antes! Los paneles basados en IA convierten los números y el texto sin procesar en gráficos interactivos, mapas de calor y (elaboración de) informes. Esto facilita ¡Experimente los datos como nunca antes! Los paneles basados en IA convierten los números y el texto sin procesar en gráficos interactivos, mapas de calor y (elaboración de) informes. Esto facilita el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos

Capacidades de PLN: Realice tareas analíticas complejas con sencillas consultas en lenguaje natural. Haga preguntas en inglés sencillo («¿Cómo fueron nuestro equipo de ventas del tercer trimestre en comparación con el del segundo?») y obtenga respuestas inmediatas, similares a las de un humano, sin necesidad de escribir código

Escalabilidad: ¡Analice miles (o miles de millones) de puntos de datos! Elija un agente de IA que se adapte al crecimiento de su empresa, al igual que la infraestructura de Amazon, que gestiona ¡Analice miles (o miles de millones) de puntos de datos! Elija un agente de IA que se adapte al crecimiento de su empresa, al igual que la infraestructura de Amazon, que gestiona 12 millones de pedidos al día

*análisis predictivo: ¡vaya más allá de los datos históricos de equipo de ventas! Los mejores agentes de IA realizan previsión de tendencias futuras, detectan anomalías y optimizan los niveles de inventario para tomar decisiones empresariales más inteligentes

funciones de colaboración: *Convierta la información en acción. Los paneles compartidos, los comentarios en tiempo real y el uso compartido de informes permiten tomar decisiones basadas en datos y trabajar en equipo en todos los departamentos

*seguridad robusta: Proteja la integridad de sus datos y su reputación. Las herramientas de IA que cumplen con el RGPD, la HIPAA y la SOC-2 proporcionan un cifrado de nivel Enterprise, protegiendo la información confidencial de violaciones y amenazas cibernéticas

*recuerda: la IA no solo se limita al procesamiento de datos, sino que también permite predecir comportamientos. Netflix, por ejemplo, utiliza análisis de datos basados en IA para realizar una previsión de qué verán los usuarios a continuación, personalizando las recomendaciones en tiempo real para mantenerlos enganchados. Con los agentes de IA para el análisis de datos, descubrirá el «porqué» detrás de cada clic, vista y conversión. ¡Y ahí es donde comienza el verdadero intento correcto basado en los datos!

Los 10 mejores agentes /IA para el análisis de datos

Transformar datos sin procesar en información útil en tiempo real requiere tiempo y esfuerzo. Con la IA, el proceso es más rápido y eficiente.

Antes de destacar las mejores herramientas, aquí tienes un resumen de cómo utilizar la IA para el análisis de datos:

Aplique la automatización a la recopilación de datos de múltiples fuentes para obtener información completa y de alta calidad

Corrija las inconsistencias y simplifique la información para obtener un análisis de datos en tiempo real en el que pueda confiar

Genera (elaboración de) informes en tiempo real que mejoren la accesibilidad de los datos y agilicen la toma de decisiones

¿Está listo para explorar los mejores agentes de análisis de datos de IA que lo hacen posible? ¡Empecemos!

1. ClickUp (lo mejor para la gestión de proyectos basada en datos e impulsada por IA)

Empieza a analizar datos con ClickUp AI ClickUp actúa como su copiloto de datos, ayudándole a pasar de los números sin procesar a las decisiones que realmente impulsan los resultados

Cualquier herramienta puede procesar números. Pero solo unas pocas pueden situarlos en el contexto de decisiones más inteligentes, rápidas e impactantes.

Ahí es precisamente donde ClickUp destaca. Como la app, aplicación Todo para el trabajo, unifica equipos, procesos y datos en un solo lugar. Puede utilizarla para realizar seguimiento de los KPI críticos, optimizar los flujos de trabajo y visualizar en tiempo real los datos que son importantes para los resultados de su empresa.

ClickUp está redefiniendo el análisis de datos con ClickUp Autopilot Agents, compañeros de equipo de IA que no solo te brindan compatibilidad en tu trabajo, sino que también lo realizan por ti. Piensa en ellos como operadores proactivos dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp, que utilizan la capa de IA de ClickUp Brain para analizar, resumir e incluso crear scripts a partir de tus datos, y luego pasan los resultados directamente a la acción.

Analice y resumir la información de sus datos: ClickUp Brain le ofrece conclusiones clave en cuestión de segundos

Así es como funciona: usted carga un nuevo conjunto de datos de equipo de ventas en ClickUp. En lugar de procesar los números manualmente, su agente autopiloto personalizado se pone en marcha. Ejecuta un script de Python (generado por Brain si usted no tiene uno), limpia los datos y extrae información clave.

A continuación, inserta un resumen en lenguaje sencillo en la tarea relevante de ClickUp, crea subtareas para investigaciones de seguimiento y señala las anomalías a su equipo. Por último, el agente envía los resultados a un panel de ClickUp, donde los KPI se actualizan en tiempo real para que los revise la dirección.

Elija entre agentes predefinidos o cree los suyos propios en ClickUp para automatizar los flujos de trabajo de análisis de datos

Los paneles de ClickUp hacen que la visualización de datos sea más sencilla e más interesante. Supervise el ROI, evalúe las tendencias predictivas, ajuste alertas de anomalías o profundice en métricas clave, sin verse limitado por aburridas hojas de cálculo.

Adapta las visualizaciones a tus necesidades de análisis de datos: evalúa el rendimiento del marketing, el progreso de los proyectos, la planificación de costes y la carga de trabajo del equipo con los paneles de control de ClickUp

Tanto si necesita una visión general como un análisis en profundidad, las más de 15 vistas de ClickUp se lo ponen fácil. ¿Lo mejor de todo? ¡No tiene que empezar el proceso de análisis de datos desde cero!

Las plantillas de análisis predefinidas de ClickUp convierten conjuntos de datos complejos en informes estructurados y fáciles de leer, lo que le ahorrará horas de trabajo manual. Eche un vistazo a estas plantillas para empezar con buen pie:

💡 Consejo profesional: con ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA de escritorio, no estás limitado a un solo modelo de IA, sino que puedes enviar consultas a través de múltiples modelos (GPT, Claude, Gemini y más) para obtener información más rica y precisa. Esto realmente destaca al analizar datos de aplicaciones conectadas como Hojas de cálculo de Google, HubSpot o Slack. Por ejemplo, Brain puede extraer datos sobre la interacción de los clientes de HubSpot, cruzar la información sobre el gasto en campañas de Sheets y resumir las tendencias en un lenguaje sencillo. Al aprovechar las ventajas de diferentes modelos (uno para el razonamiento y otro para la síntesis), se obtiene un análisis más profundo y fiable sin la proliferación de la IA. Cambie entre los mejores modelos de IA desde ClickUp utilizando Brain MAX

las mejores funciones de ClickUp*

Establezca metas, realice un seguimiento del progreso y mida el intento correcto con ClickUp Metas , asegurándose de que cada dato relevante impulse la acción

Utilice ClickUp Formulario para recopilar datos estructurados y no estructurados de las interacciones con el servicio de atención al cliente, los comentarios de los usuarios y otras fuentes de datos empresariales

Segmente a los clientes personalizados en función de los datos de transacción, los niveles de compromiso y los patrones históricos para optimizar la recopilación de comentarios y realizar un análisis exhaustivo

Documente los flujos de trabajo de preprocesamiento de datos y análisis estadístico con ClickUp Documento para mantener la accesibilidad de los datos

*límite de ClickUp

La amplia extensión de funciones puede resultar abrumadora para los principiantes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Lo más destacado de una reseña de G2 :

*Durante los últimos años, he utilizado ClickUp como mi principal herramienta de organización. Me ha proporcionado análisis de datos que me han permitido ahorrar dinero y tomar mejores decisiones, integrar a mis Teams y asumir responsabilidades, dirigir la empresa con menos personal, pero más eficiente y feliz, y, por último, crecer de forma más inteligente y pensar de forma creativa para resolver muchos problemas que habrían requerido mucho tiempo y dinero

🎥 P. D. ¿Quieres ajustar tu propio agente ClickUp Autopilot para el análisis de datos? Este tutorial te ayudará:

2. IBM Cognos Analytics (el mejor para la elaboración de informes de inteligencia empresarial)

vía IBM

IBM Cognos Analytics transforma los datos sin procesar en inteligencia empresarial basada en IA con la generación automatizada de informes. Su capacidad para comprender y responder a consultas en lenguaje natural resulta atractiva tanto para los científicos de datos como para los usuarios empresariales.

Ya sea que esté analizando datos, optimizando operaciones o haciendo previsión de ingresos, Cognos simplifica la toma de decisiones mediante la automatización de la exploración y la visualización. El generador de paneles de control de arrastrar y soltar elimina la tediosa configuración, mientras que la seguridad de nivel corporación protege sus datos.

Las mejores funciones de IBM Cognos Analytics

Unifique fuentes de datos estructuradas y no estructuradas en una única fuente de información veraz

Utilice el reconocimiento de patrones basado en IA para detectar ineficiencias antes de que se agraven

Implemente el control de acceso basado en rol, la autenticación SSO y la supervisión del cumplimiento normativo impulsada por IA para proteger los datos confidenciales

Impleméntelo en sus instalaciones, en la nube o como solución híbrida, con una reconfiguración mínima

Límites de IBM Cognos Analytics

El precio es elevado para las pequeñas empresas o Teams con presupuestos ajustados

Puede producirse latencia en el procesamiento con conjuntos de datos extremadamente grandes o complejos

Precios de IBM Cognos Analytics

Estándar: 10,60 $ al mes por usuario

Premium: 42,40 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de IBM Cognos Analytics

G2: 4,1/5 (más de 420 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Cognos Analytics?

Extraído directamente de una reseña de Capterra:

Le permite establecer la conexión (a internet) de los datos generados por diferentes fuentes y crear informes personalizados para su uso compartido en tiempo real... Su licencia tiene un coste elevado en comparación con plataformas similares. Tiene una curva de aprendizaje pronunciada y su interfaz de usuario tiene mucho margen de mejora.

💡Consejo profesional: Combine IBM Cognos con software de análisis predictivo basado en IA para obtener información más detallada a partir del análisis exploratorio de datos, el análisis de opiniones y la modelización estadística, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas y basadas en datos

3. Tableau IA (ideal para la visualización interactiva de datos y panel)

a través de Tableau IA

El siguiente en nuestra lista es Tableau, una herramienta fiable que se encuentra entre las mejores herramientas de IA para la visualización de datos. Tableau no solo simplifica los datos con gráficos y tablas fáciles de interpretar, sino que también le ayuda a descubrir patrones ocultos en ellos. Úselo para identificar tendencias y realizar predicciones respaldadas por datos con paneles interactivos.

¿Qué lo diferencia? Tableau Pulso, un sistema de alertas en tiempo real que le mantiene informado sobre las métricas empresariales clave en el momento en que cambian. Detecte anomalías de forma temprana, reaccione más rápido y manténgase por delante de los riesgos, todo ello mientras garantiza la seguridad de los datos con Einstein Trust Layer.

Las mejores funciones de Tableau

Detecte tendencias en tiempo real con la detección automatizada de patrones y alertas de anomalías

Modele escenarios futuros utilizando análisis predictivos y simulaciones hipotéticas

Úselo como agente de preprocesamiento de datos para limpiar, estructurar y optimizar conjuntos de datos sin procesar para su análisis

Integre fácilmente la información en sistemas CRM, (elaboración de) informes y flujos de trabajo de empresa

Límites de Tableau

Los archivos grandes tardan un tiempo en cargarse y, a veces, provocan fallos en el software

Los costes de licencia se acumulan para equipos más grandes o implementaciones avanzadas

Precios de Tableau IA

tableau Viewer:* Precios personalizados

tableau Explorer: *Precio personalizado

tableau Creador: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Tableau IA

G2: 4,2/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tableau IA?

Un usuario de G2 hace uso compartido:

Ofrece una forma intuitiva y muy interactiva de visualizar datos. La interfaz de arrastrar y soltar facilita la creación de paneles complejos sin necesidad de tener amplios conocimientos técnicos. La conexión a múltiples fuentes de datos es una ventaja significativa, y las potentes capacidades de visualización permiten una narración de datos clara y reveladora.

4. ChatGPT (el mejor para la interpretación de datos basada en IA)

a través de ChatGPT

ChatGPT es como tener un analista de datos a tu disposición. Te ayuda a explorar, interpretar y refinar los datos a través de una conversación natural. En lugar de revisar paneles o escribir consultas complejas, solo tienes que hacer preguntas en inglés sencillo y te proporcionará información útil al instante.

Ya sea que esté resumiendo informes extensos, explorando tendencias emergentes o generando scripts de Python para el procesamiento de datos, ChatGPT automatiza las tareas rutinarias para que pueda centrarse en tomar decisiones óptimas basadas en datos.

Las mejores funciones de ChatGPT

Resumir informes extensos en segundos, sin necesidad de realizar una selección manual ni tener conocimientos técnicos

Traduce conjuntos de datos complejos en información clara y fácil de digerir

Descubra tendencias y correlaciones ocultas con la lluvia de ideas impulsada por la IA

Haga preguntas abiertas y reciba recomendaciones instantáneas respaldadas por datos

Límites de ChatGPT

En ocasiones, puede generar información que parece plausible, pero que es incorrecta

Carece de panel integrado y visualización directa de datos

Precios de ChatGPT

Más: 20 $ al mes

Equipo: 25 $ al mes

Pro: 200 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Un crítico de G2 dice:

Como suscriptor de pago durante varios meses, he utilizado ChatGPT varias veces al día, incluso para escribir código Python. Sus capacidades de análisis de datos, especialmente cuando se combinan con su capacidad para interpretar y explicar gráficos e imágenes complejos, lo convierten en una herramienta excelente para aprender y comprender temas específicos de un ámbito concreto.

5. Polymer IA (ideal para el acceso dinámico a datos y el análisis de productos)

a través de Polymer

¿Le cuesta entender los datos de los clientes? Polymer AI facilita el análisis de productos para los equipos de comercio electrónico, marketing y equipo de ventas. Le ayuda a realizar un seguimiento en tiempo real del comportamiento de los usuarios, el rendimiento de las ventas y las tendencias del mercado.

A diferencia de las herramientas de BI tradicionales, Polymer IA elimina la complejidad del análisis de datos: ¡sube un conjunto de datos o conecta una fuente (a internet), y la IA lo estructura todo por ti!

¿Necesita compartir información? Incorpore los paneles de Polymer directamente en sitios web, apps, o presentaciones para colaborar sin problemas con Teams o partes interesadas externas.

Las mejores funciones de Polymer IA

Acceda a más de 8 widgets dinámicos, incluidos gráficos de barras, mapas de calor y gráficos de series temporales para obtener información más detallada

Compare y analice múltiples conjuntos de datos en paralelo para unificar las métricas de empresa en un solo lugar

Gestión de los permisos de los usuarios a través de una API segura, asegurándose de que solo las personas adecuadas tengan acceso a los datos críticos

Personalice la interfaz con los logotipos, color y fuentes de su marca para disfrutar de una experiencia perfecta

Límite de los polímeros

La interfaz puede resultar abrumadora para los usuarios novatos

Podría beneficiarse de una biblioteca de plantillas más amplia

Precios de polímeros

Starter: 50 $ al mes por editor

Pro: 100 $ al mes por editor

Teams: 250 $ al mes por 3 editores

acceso a la API: *Precios personalizados a partir de 500 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Polymer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Polymer?

Directamente de una reseña de G2:

El diseño intuitivo y fácil de usar de Polymer me permite analizar mis datos muy rápidamente. Me encanta que pueda analizar matrices en celdas de hojas de cálculo, algo que no es posible en Excel o Hojas de cálculo de Google. Su nueva función de paneles me permite crear paneles atractivos que puedo construir y realizar un uso compartido rápido.

📮ClickUp Insight: Nuestra encuesta reveló que el 62 % de los encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude para la generación de contenido, el análisis de datos y mucho más. Sin embargo, cambiar constantemente de pestaña para hacer preguntas a la IA conlleva costes de interruptor y cambio de contexto que ralentizan el trabajo. ¡No con ClickUp Brain! Está integrado directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp, entiende las indicaciones de texto sin formato y ofrece respuestas específicas para cada tarea sin interrumpir tu flujo de trabajo. ¡Duplica tu productividad con ClickUp! 🚀

6. DataRobot (lo mejor para el aprendizaje automático y la modelización predictiva mediante automatización)

a través de DataRobot

¿No dispone de un equipo sólido de análisis de datos? ¡No hay problema! DataRobot es una solución de aprendizaje automático (AutoML) que le ayuda a crear, probar e implementar modelos de IA sin necesidad de conocimientos técnicos.

Desde la previsión financiera y la detección de fraudes hasta la optimización de la cadena de suministro, DataRobot automatiza todo el ciclo de vida de la IA, ayudando a los Business a extraer información, reducir riesgos y mejorar la eficiencia.

Las mejores funciones de DataRobot

Optimice el rendimiento del modelo probando múltiples algoritmos e hiperparámetros para identificar el que mejor se adapta a sus datos

Automatice la creación de modelos para eliminar los pasos manuales y acelerar el proceso de desarrollo

Aproveche las capacidades de AutoML para optimizar el preprocesamiento de datos, la ingeniería de funciones y la selección de modelos

Implemente modelos en entornos en la nube, locales o híbridos con un esfuerzo mínimo

Límites de DataRobot

Requiere una gran potencia de procesamiento de datos, lo que puede ralentizar el rendimiento del sistema

el límite total de 100 GB y el límite de 11 GB por conjunto de datos pueden resultar restrictivos para el análisis de datos a gran escala

Precios de DataRobot

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DataRobot

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre DataRobot?

Esta es la opinión de un usuario de G2:

Se trata de una tecnología de automatización que nos ayuda en el preprocesamiento de datos, la ingeniería de funciones, la elección del mejor modelo e incluso el ajuste de hiperparámetros. Ahorra tiempo y puede manejar grandes volúmenes de datos.

➡️ Más información: Ejemplos y plantillas de paneles para la gestión de proyectos

7. KNIME (lo mejor para la ciencia de datos de código abierto y la automatización del flujo de trabajo)

a través de KNIME

KNIME simplifica la integración de datos, la automatización de flujo de trabajo y el aprendizaje automático con un enfoque de código abierto, sin código o con poco código. Diseñado para científicos de datos, analistas y equipos de empresa, permite a los usuarios crear, automatizar y escalar flujos de trabajo de gestión de datos.

Con la compatibilidad con AutoML, las empresas pueden entrenar, evaluar e implementar modelos de ML con un esfuerzo manual mínimo. Su interfaz de arrastrar y soltar conecta fuentes de datos, transformaciones y algoritmos de ML en flujos de trabajo estructurados y reproducibles, lo que garantiza la trazabilidad y la gobernanza.

Las mejores funciones de KNIME

Integre con marcos de big data, servicios en la nube y bibliotecas de IA/ML para obtener una accesibilidad sin igual

Acelere la exploración de datos con plantillas de flujo de trabajo predefinidas y recomendaciones de IA

Amplíe las capacidades con nodos KNIME personalizados y scripts nativos en Python, R y Java

Automatice todo el ciclo de vida del aprendizaje automático, desde la implementación hasta la supervisión, el reentrenamiento y la escalabilidad en la nube

Límites de KNIME

Requiere una configuración compleja incluso para operaciones básicas de Excel

La detección del tipo de columna tiene dificultades con múltiples archivos, lo que obliga a realizar correcciones manuales

Precios de KNIME

plataforma analítica KNIME: *Free

plan personal de Community Hub:* gratuito

plan KNIME Community Hub equipo:* desde 99 $ al mes

KNIME Business Hub: Desde 39 900 $ al año

Valoraciones y reseñas de KNIME

G2: 4,4/5 (más de 60 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre KNIME?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Su interfaz de flujo de trabajo visual reduce significativamente la barrera para los no programadores, al tiempo que sigue siendo un proveedor de una extensión avanzada para los expertos

8. Qlik (ideal para análisis en tiempo real y exploración de datos asociativos)

a través de Qlik

La mayoría de las herramientas de BI obligan a los usuarios a seguir rutas de consulta rígidas y predefinidas, lo que significa que a menudo se pasan por alto conocimientos valiosos. El motor de análisis asociativo de Qlik da un giro a la situación, permitiendo a los usuarios explorar los datos de forma eficiente y descubrir tendencias, patrones y relaciones inesperadas.

Ya sea que esté visualizando conjuntos de datos complejos, realizando análisis ad hoc o generando información de IA, Qlik facilita el descubrimiento de datos. Además, con la sincronización en tiempo real entre múltiples fuentes de datos, sus decisiones siempre estarán respaldadas por los datos más recientes disponibles.

Las mejores funciones de Qlik

Sincroniza datos en tiempo real entre múltiples agentes de datos sin necesidad de actualizaciones manuales

Descubra correlaciones ocultas con análisis asociativos basados en IA que van más allá de las consultas estándar

Convierta consultas en lenguaje sencillo en información útil con el intuitivo Insight Advisor de Qlik

Adáptese sin problemas con implementaciones en la nube, locales o híbridas adaptadas a su infraestructura

Límites de Qlik

Requiere más tiempo de incorporación debido a su enfoque analítico avanzado

Precios de Qlik

qlik Nube Analytics Standard: *200 $ al mes

*qlik Nube Analytics Standard: 825 $ al mes

*qlik Nube Analytics Premium: 2750 $ al mes

qlik Nube Analytics Corporación: *Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Qlik

G2: 4,4/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Qlik?

Aquí tiene una reseña de Capterra: $$a

Qlik Sense se puede instalar tanto en las instalaciones como en la nube, lo que ofrece a la organización que lo utiliza la posibilidad de controlar mejor dónde se almacenarán los datos y desde dónde se accederá a ellos, lo que supone una gran ventaja cuando se desea mantener los datos seguros y locales. Otra gran ventaja de Qlik Sense es que, con un poco de tiempo, se pueden crear paneles muy claros y eficaces que presentan los datos de empresa de la organización.

más información:* El mejor software de análisis de encuestas

9. Snowflake IA Data nube (el mejor agente de IA para el almacenamiento de datos escalable)

a través de Snowflake

Los almacenes de datos tradicionales suelen tener problemas de velocidad, escalabilidad y análisis en tiempo real. Snowflake AI Data Cloud redefine el juego al combinar elasticidad instantánea, análisis basados en IA y acceso a nubes sin interrupciones, todo en una sola plataforma.

Olvídese del ajuste manual del rendimiento y las lentas consultas de datos: Snowflake automatiza la optimización de la carga de trabajo, lo que le permite ejecutar modelos de IA, analizar conjuntos de datos masivos y unificar el procesamiento de datos estructurados y no estructurados sin esfuerzo.

Las mejores funciones de Snowflake IA Data nube

Ofrezca un alto rendimiento para grandes volúmenes de datos, usuarios y cargas de trabajo con un único motor escalable

Consiga una integración perfecta de multi-nube entre AWS, Azure y Google Cloud, sin copias redundantes

Escala automáticamente los recursos informáticos para gestionar las cargas de trabajo de IA y ML en tiempo real

Procese y analice datos no estructurados para flujos de trabajo basados en IA, aplicaciones de agentes o entrenamiento de modelos

Límite de Snowflake IA nube

Soporte integrado con límite para datos no estructurados

Un reto para los que se inician en el almacenamiento de datos en la nube

Precios de Snowflake IA Data nube

estándar, Enterprise, Crítico para el negocio: *A partir de 2 $/crédito; el precio varía en función de la ubicación y la plataforma

Almacenamiento bajo demanda: A partir de 23 $/TB al mes; el precio varía según la región

Virtual Privado Snowflake: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Snowflake IA Data Cloud

G2: 4,6/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Snowflake IA Data nube?

Un usuario de G2 dice:

Snowflake facilita el inicio de la carga, la consulta y el análisis de sus datos con una configuración mínima. A diferencia de otras soluciones, no es necesario escribir infraestructura como código. El uso compartido de datos es potente y ha eliminado prácticamente la carga que supone la integración de datos de proveedores.

10. RapidMiner (el mejor para el modelado predictivo y la automatización basados en IA)

a través de RapidMiner

Por último, pero no menos importante, Altair RapidMiner es su puerta de acceso, impulsada por IA, a decisiones más innovadoras, rápidas y basadas en datos. Diseñado para equipos de todos los niveles de habilidad, unifica el análisis, la automatización y la IA sin alterar sus sistemas existentes.

Rompa los silos de datos y descubra información oculta con herramientas avanzadas de estructura de datos. ¿Necesita acceder a los «datos ocultos» que se encuentran en archivos PDF, (elaboración de) informes y archivos heredados/a? Las capacidades de extracción automatizada de RapidMiner convierten la información que se pasa por alto en inteligencia empresarial revolucionaria.

Las mejores funciones de RapidMiner

Escala modelos de /IA con una arquitectura flexible que ofrece compatibilidad con tecnologías tradicionales y de última generación

Simule procesos de empresa con gemelos digitales para mejorar la toma de decisiones y la colaboración

Realiza una previsión de tendencias y descubra oportunidades con herramientas intuitivas de análisis predictivo

Optimice la divulgación con una segmentación inteligente de los clientes personalizados en todos los canales de marketing

Límites de RapidMiner

Los precios por niveles pueden resultar restrictivos para las pequeñas empresas o los usuarios individuales

Carece de aceleración por GPU, lo que puede ralentizar el rendimiento de los modelos que requieren un uso intensivo de recursos computacionales

Precios de RapidMiner

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de RapidMiner

G2: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre RapidMiner?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Esto potencia nuestra organización con aprendizaje automático avanzado y análisis de datos, lo que permite una toma de decisiones más inteligente. Su automatización y modelado predictivo agilizan los procesos de datos complejos, mejorando la eficiencia.

🌈 Truco de ClickUp: Según la Encuesta Global sobre Crisis y Resiliencia 2023 de PwC, el 91 % de las organizaciones experimentaron al menos un evento disruptivo, excluyendo las pandemias, en los últimos dos años. Los agentes de IA para el análisis de datos ayudan a detectar riesgos ocultos, a realizar una previsión de tendencias y a perfeccionar la toma de decisiones, pero los conocimientos por sí solos no protegerán su empresa. Combine el análisis de datos con el software de gestión de riesgos para actuar antes de que los riesgos se agraven. Con ClickUp, obtendrá lo mejor de ambos mundos en una sola plataforma. Ajusté fácilmente la supervisión en tiempo real, las alertas automatizadas y los flujos de trabajo estructurados con IA agencial para convertir la información de la IA en una mitigación proactiva de los riesgos.

Menciones especiales ¿Busca más herramientas de IA para el análisis de datos? Vale la pena echarles un vistazo a estas: : Combina funciones generativas y predictivas, lo que ofrece un control total sobre los datos, los modelos y la implementación, ya sea en las instalaciones, en un entorno aislado o en la nube H2O.ai: Combina funciones generativas y predictivas, lo que ofrece un control total sobre los datos, los modelos y la implementación, ya sea en las instalaciones, en un entorno aislado o en la nube julius /IA :* Chatee con sus datos utilizando lenguaje natural y obtenga información instantánea, sin necesidad de código ni consultas Unifica los lagos y almacenes de datos para ofrecer flujos de trabajo fluidos de ingeniería de datos, aprendizaje automático y análisis Databricks Lakehouse:Unifica los lagos y almacenes de datos para ofrecer flujos de trabajo fluidos de ingeniería de datos, aprendizaje automático y análisis

De datos sin procesar a información útil: potencie su análisis de datos con ClickUp

Los datos son el nuevo oro, pero solo si sabes cómo extraerlos. Los agentes de análisis de datos de IA transforman los números sin procesar en información valiosa, automatizan los flujos de trabajo y facilitan la toma de decisiones más inteligentes.

Pero los conocimientos por sí solos no generan resultados. Necesita un sistema que convierta el análisis en acción, y ahí es donde ClickUp destaca.

¿Por qué lidiar con múltiples herramientas de procesamiento de datos, (elaboración de) informes, colaboración y gestión de tareas cuando ClickUp lo reúne todo en un solo lugar? Analice, elabore estrategias y ejecute, sin el caos que supone cambiar de contexto.

¿Listo para que tu data haga su trabajo de forma más inteligente? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y convierte la información en impacto!