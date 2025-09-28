11 plantillas gratuitas de diagramas Lotus para la lluvia de ideas y el mapeo de ideas

El primer diagrama Lotus fue creado en la década de 1970 por Yasuo Matsumura, un consultor de gestión japonés. Inspirado por los mapas mentales y otras técnicas de creatividad de la época, quería diseñar un método estructurado de lluvia de ideas que facilitara a los equipos ampliar una idea central de forma sistemática.

Y esa es la belleza de un diagrama Lotus. Comience con una sola idea en el centro y luego déjela desarrollarse en grupos organizados de posibilidades. Lo que suele comenzar como un concepto vago se convierte en un mapa de conexiones que puede correlacionar correctamente.

En esta guía, exploraremos plantillas gratuitas de diagramas Lotus de ClickUp y otros, para inspirar la creatividad, el pensamiento estructurado y la colaboración del equipo.

¿Qué son las plantillas de diagramas Lotus?

una plantilla de Lotus Diagram es una herramienta visual de lluvia de ideas y organización para estructurar ideas, conceptos o tareas de forma clara y jerárquica. *

Se llama así por su parecido con una flor de loto, con una idea central rodeada de capas interconectadas de ideas y conceptos relacionados.

El diagrama suele consistir en una cuadrícula de 3×3 en la que la celda central es la idea principal y las 8 celdas circundantes son ideas secundarias. A continuación, cada una de esas ideas secundarias puede convertirse en el centro de otra cuadrícula de 3×3 (otro loto).

a través de Edit.org

¿Qué hace que una plantilla de Lotus Diagram sea buena?

Antes de empezar a correlacionar ideas, debes saber qué diferencia a una plantilla de Lotus Diagram sólida de una débil:

Fácil de seguir: ayuda a distinguir fácilmente la idea principal de los pétalos y las expansiones con el espacio adecuado, la alineación, los bordes, los códigos de color y los iconos, etc.

Expansión estructurada: le permite añadir más flores (capas de subideas) sin romper el diseño y trabaja igual de bien para una lluvia de ideas sencilla (solo una flor de loto) o una planificación detallada (múltiples flores)

Espacio para notas: Tiene espacio suficiente para palabras clave o pequeños bocetos y márgenes para notas más largas o etiquetas adhesivas

Organización visual: facilita la visualización de las conexiones y la jerarquía de un solo vistazo con líneas limpias, simetría y codificación por color opcional

Indicaciones de orientación: Ayuda a los principiantes a estructurar sus pensamientos sin complicar demasiado el diagrama con rótulos como «Idea principal» o «Paso de acción»

👀 ¿Sabías que...? El término «lluvia de ideas» se remonta a la década de 1940 y fue acuñado por el ejecutivo publicitario Alex F. Osborn en Applied Imagination (1953). Osborn hizo hincapié en reglas como «buscar la cantidad» y «abstenerse de criticar» para estimular la creatividad.

Plantillas de diagramas Lotus de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de diagramas Lotus que aparecen en esta lista de blog:

Plantillas de diagramas Lotus

ClickUp también ofrece más de 1000 plantillas que combinan estas herramientas en un único flujo de trabajo. Amplían la técnica más allá del plan y la conectan directamente con la ejecución.

Echemos un vistazo a otras plantillas de diagramas Lotus que pueden ayudarle a empezar 👇

1. Plantilla Lotus Blossom Brainstorming de Visual Paradigm

a través de Visual Paradigm

Para los equipos que necesitan ir más allá de las ideas superficiales, la plantilla Lotus Blossom Brainstorming presenta una cuadrícula estructurada para expandir un tema central en múltiples capas de ideas secundarias. Al forzar la amplitud y la profundidad, ayuda a descubrir ideas que tu equipo podría pasar por alto.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Comience con una idea principal en el centro y añada ocho bloques exteriores para los temas clave

Convierta las ramas en subbloques adicionales, creando una «flor» visual que fomenta una exploración más profunda de cada concepto

Utiliza el diseño de cuadrícula codificada por color para ver cómo se establecen la conexión, crecen y divergen las ideas

✅ Ideal para: Responsables de estrategia de producto que correlacionan nuevas funciones o educadores que diseñan marcos de aprendizaje multinivel

💡 Consejo profesional: En ClickUp mapas mentales, puedes crear diagramas Lotus que van más allá de la visualización. Empieza con un lienzo en blanco para hacer una lluvia de ideas libremente o elige un mapa basado en tareas para conectar instantáneamente cada rama con elementos procesables. Inspirándote en los mejores ejemplos de mapas mentales, puedes crear dependencias entre tareas, reorganizar prioridades con la función de arrastrar y soltar, e incluso rastrear los flujos de trabajo hasta metas más amplias. Haga lluvias de ideas, conecte tareas y priorice flujos de trabajo de forma visual con ClickUp mapas mentales

2. Plantilla de Lotus Diagram de Conceptboard

a través de Conceptboard

La plantilla de diagrama Lotus de Conceptboard aporta una estructura clara a las discusiones en el lugar de trabajo desde el principio. Abra el tablero, invite a su equipo y coloque el tema principal en el cuadrado central. A partir de ahí, el primer anillo se llena con ocho ideas iniciales. Cada una de ellas se convierte en un punto de partida para nuevas ideas en el siguiente anillo.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Identifica ideas superpuestas que se pueden combinar o relacionar para descubrir conceptos más sólidos

Deja que las ideas inesperadas te inspiren nuevas posibilidades y te ayuden a generar un conjunto completo de 24 opciones distintas en torno a tu objetivo principal

Exporta la plantilla como PDF e imprímela para revisarla en grupo

✅ Ideal para: Facilitadores de talleres que organizan sesiones virtuales de lluvia de ideas en las que es esencial una participación estructurada

🧠 Dato curioso: ¡El método de brainwriting 6-3-5 puede generar 108 ideas en solo 30 minutos! Inventado en 1968 por Bernd Rohrbach, este trabaja haciendo que 6 personas anoten 3 ideas cada 5 minutos y luego intercambien sus hojas, aprovechando rápidamente la creatividad de los demás.

3. Plantilla de diagrama Lotus de Pizarra de Whiteboard Team

a través de Pizarra Equipo

la plantilla de diagrama Lotus de Whiteboard Team convierte una sola idea en una red de posibilidades, ideal para emprendedores. Comience escribiendo su tema principal en el cuadrado central. Los bloques circundantes sirven como indicaciones para las ideas de la primera ronda y, a partir de ahí, cada idea se puede ampliar hacia afuera hasta que el tablero se llene de conceptos relacionados.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Asigna diferentes color a las secciones de tu tablero para separar visualmente los grupos de ideas, lo que facilitará seguir las conexiones a medida que tu diagrama se amplíe

Añada, mueva o combine notas adhesivas libremente para mantener su flujo de pensamiento, y utilice el espacio ilimitado del lienzo para evitar sentirse limitado por el espacio

Utilice herramientas de pizarra para eliminar duplicados, destacar ideas distintivas y correlacionar claramente los siguientes pasos a seguir

✅ Ideal para: Fundadores de startups que realizan lluvias de ideas rápidas para planear sprints con equipos distribuidos

💡 Consejo profesional: Una vez que el diagrama alcance una fase en la que necesite comentarios o aportaciones del grupo, pasa a un ajuste más colaborativo, como ClickUp Whiteboards. Whiteboards es una herramienta de lluvia de ideas que te permite combinar figuras, notas adhesivas, conectores y tareas incrustadas en el mismo lienzo. Colabora, visualiza e integra tareas en diagramas Lotus con ClickUp Whiteboards

4. Plantilla de Lotus Diagram de Figma

a través de Figma

La plantilla de diagrama de loto de Figma (FigJam) está diseñada para equipos creativos que desean que sus sesiones de lluvia de ideas sean tan dinámicas como su trabajo de diseño. Su diseño interactivo facilita la colaboración en tiempo real, mientras que la estructura visual mantiene las ideas organizadas sin poner límite al flujo creativo.

Esta plantilla es perfecta para el desarrollo de productos, la creación de ideas de marca o la plan de campañas.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Mantén un alto nivel de participación con funciones interactivas como reacciones con emojis, votaciones y chat con el cursor para chatear

Ayuda a los equipos a clasificar, agrupar y priorizar ideas en tiempo real

Etiqueta grupos, realiza encuestas rápidas para votar prioridades y coloca tareas de seguimiento directamente en sus tableros de diseño o proyectos

✅ Ideal para: Investigadores de UX y diseñadores de productos que realizan sprints de diseño y necesitan ideas para la lluvia de ideas

5. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza y perfecciona tus ideas de forma sistemática con la plantilla ClickUp Brainstorming

La plantilla ClickUp Brainstorming aplica un marco de trabajo de estilo loto en la práctica. Sus ideas comienzan en la fase de Braindump, luego ramifican en Ideación, pasan por Briefing y terminan en Ejecución. Esto refleja la forma en que un diagrama de loto impulsa el pensamiento hacia afuera desde un único concepto clave hacia múltiples capas de refinamiento.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Utiliza tareas de ClickUp para asignar propietarios, urgencia y plazos, asegurándote de que cada idea esté correctamente categorizada y sea fácil de priorizar

Configura las automatizaciones de ClickUp para resaltar automáticamente las ideas más sólidas como soluciones ganadoras

Aplica Campos personalizados para realizar un seguimiento de las definiciones de los problemas, los recursos y la propiedad

✅ Ideal para: gestores de productos que figuran hojas de ruta de funciones o jefes de diseño que dirigen sesiones de ideación entre equipos

💡 Consejo profesional: Algunos diagramas son difíciles de poner en marcha o se estancan una vez que has completado las ideas obvias. En momentos como estos, solo tienes que recurrir a ClickUp Brain, tu socio de IA dentro de ClickUp. Si te quedas mirando un grupo vacío, puede sugerirte nuevas direcciones. Consigue nuevas ramas y pétalos para tu diagrama Lotus con ClickUp Brain

6. Plantilla de ideas para lluvia de ideas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estructura y amplía las unidades educativas con la plantilla ClickUp Brainstorm Ideas

Para los educadores que planifican unidades o estructuran nuevos cursos, la plantilla ClickUp Brainstorm Ideas convierte un tema único en ramas organizadas. Comience con un tema central, como Energía renovable. Solicite ideas y sus detalles a través de ClickUp Formularios, y vea cómo cada envío se incluye en una lista maestra de ideas con campos para el área temática, la prioridad y el resultado previsto.

A partir de ahí, las ideas se despliegan en la plataforma de lluvia de ideas de la plantilla, donde puedes agruparlas en categorías como módulos, proyectos o evaluaciones y clasificarlas con las fases MoSCoW: imprescindible, recomendable, opcional y para revisión.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Utilice las notas adhesivas de arrastrar y soltar para introducir ideas, conceptos, sugerencias o posibles soluciones

Agrupa las ideas relacionadas utilizando códigos de color o disposiciones espaciales para identificar temas y patrones

Para cada idea priorizada, desarrolla un plan de acción detallado que describa los pasos, los recursos, los propietarios y los cronogramas

✅ Ideal para: Profesores que diseñan planes de lecciones de varias semanas o coordinadores de planes de estudio que estructuran las materias básicas en unidades detalladas

📮 Información de ClickUp: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo, que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

7. Plantilla de pizarra para ideas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice y organice ideas creativas con la plantilla de pizarra para ideas de ClickUp

La lluvia de ideas suele comenzar con un torrente de ideas, pero sin estructura, estas pueden desvanecerse en muy poco tiempo. Por eso, la plantilla de pizarra de ideas de ClickUp las reúne en un tablero altamente personalizable, muy similar a un diagrama de loto, para ayudar a los educadores y profesionales de la empresa.

Comience con un tema central y luego ramifique hacia categorías (proceso, producto o personas), de modo que se formularios en formas fáciles de seguir y desarrollar.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Utilice la vista de diagrama de ideación para generar ideas y visualizar posibles soluciones a los problemas

Añade figuras para enmarcar temas, dibuja flechas para la conexión de pensamientos relacionados, incrusta documentos para referencia o incluso enlaza ideas directamente a las tareas de ClickUp

Etiqueta a los miembros del equipo con «Asignar comentarios » y añade campos personalizados como «impacto» y «prioridad»

✅ Ideal para: gestores de producto que dirigen sprints de diseño o profesores que imparten talleres colaborativos sobre ideas complejas

💡 Bonificación: Aproveche todo el potencial de sus sesiones de lluvia de ideas con las plantillas Lotus utilizando las herramientas más inteligentes disponibles: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps, aplicaciones, además de en la web, para encontrar inspiración, materiales de referencia y notas de lluvias de ideas anteriores en cuestión de segundos

Utilice Talk to Text para expresar sus ideas, dictar sesiones de lluvia de ideas o comando su flujo de trabajo, completada sin necesidad de utilizar las manos, dondequiera que le surja la creatividad

Aprovecha herramientas de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una solución única, contextual y lista para su uso en la empresa Prueba ClickUp Brain MAX, la aplicación de escritorio con IA contextual que realmente entiende tu proceso creativo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA y mantén tus sesiones de lluvia de ideas, la gestión de ideas y las plantillas de Lotus en un solo lugar.

8. Plantilla de mapa mental de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mapea y conecta ideas en evolución de forma flexible con la plantilla ClickUp mapa mental

La plantilla ClickUp Mapa Mental le ofrece una forma clara de capturar una idea principal y ramificarla en pensamientos relacionados. La bombilla central ancla su tema principal y, a partir de ahí, las ramas codificadas por color se extienden en subideas y aportaciones. Cada rama es fácil de ampliar, contraer o reorganizar, por lo que puede remodelar su mapa a medida que evoluciona su pensamiento.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Crea tareas de ClickUp directamente en el tablero y enlazalas a ideas

Dibuja con la herramienta de lápiz para tomar notas rápidas, añade notas adhesivas para capturar comentarios, añade bloques de texto para mayor claridad o sube imágenes que tengan compatibilidad con tu lluvia de ideas

Cambie fácilmente entre la lluvia de ideas de forma libre y la planificación estructurada con flujos de trabajo sencillos, diagramas de flujo o cronogramas creados junto con su mapa

✅ Ideal para: Diseñadores y profesionales del marketing que organizan ideas para campañas o direcciones creativas

📘 Más información: Cómo las pizarras virtuales potencian las agencias creativas

9. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp Squad

Obtenga plantillas gratis Visualice y agrupe sugerencias creativas de forma colaborativa con la plantilla ClickUp Squad Brainstorm

La plantilla ClickUp Squad Brainstorm está diseñada para líderes de equipo que buscan una herramienta para unir a su equipo, aclarar sus objetivos, comprender sus motivaciones y ayudarles a trabajar de forma más eficaz como unidad.

Puede centrarse en una o varias de las siguientes 9 áreas clave de debate:

Consenso del equipo: cómo colabora el equipo Salud del equipo: Bienestar individual Team Rhythm: Mejorar la dinámica del equipo comunicación en equipo*: métodos de comunicación y uso compartido de información clave Reuniones de equipo: horarios, ubicaciones y participantes de las reuniones Flujo de trabajo en equipo: Adaptación de los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia Decisiones del equipo: cómo se toman las decisiones rol del equipo: Responsabilidades individuales Recursos del equipo: Herramientas y recursos que utilizará el equipo

Elija un tema para empezar o repáselos uno por uno. Para cada uno, pida a los miembros del equipo que cojan una nota adhesiva, escriban sus ideas y las coloquen en el tablero del tema. Esta actividad puede ayudar significativamente a sacar a la luz perspectivas diversas y promover un debate productivo.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Anime a todos los miembros del equipo a aportar ideas y añádalas a la herramienta de pizarra blanca para crear un entorno interactivo de lluvia de ideas

Elija las ideas más prometedoras para seguir adelante, combinándolas o perfeccionándolas según sea necesario

Asigna tareas basadas en las ideas de selección y establece plazos y responsabilidades para garantizar su implementación

✅ Ideal para: Equipos de producto, equipos de diseño y grupos multifuncionales que necesitan un espacio central para intercambiar ideas libremente

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para pizarras blancas para el uso compartido en Zoom y ClickUp

10. Plantilla de lluvia de ideas para empresas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organice ideas, sincronice la creatividad del equipo y priorice las necesidades con la plantilla ClickUp Business Brainstorming

Las grandes ideas siempre surgen de la estructura. La plantilla de lluvia de ideas para empresas de ClickUp ayuda a tu equipo a organizar la creatividad en cuatro perspectivas: lo que nos gusta, lo que sabemos, lo que la gente necesita y lo que está dispuesta a pagar

Utilice el tablero de lluvia de ideas para descubrir oportunidades de alto nivel y, a continuación, desglose cada idea con la técnica de la flor de loto para explorar subideas y ángulos innovadores.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Pida a los miembros del equipo que hagan uso compartido de sus ideas en notas adhesivas que se pueden personalizar y duplicar para mantener la coherencia

Haz clic y arrastra cada nota adhesiva a la categoría o sección adecuada del tablero

Convierta las ideas en tareas viables: haga clic en la nota adhesiva, seleccione Convertir, elija Tarea y, a continuación, haga clic en Convertir en tarea

✅ Ideal para: Equipos de innovación que impulsan la lluvia de ideas estructurada para encontrar nuevas soluciones

📚 Más información: Ejemplos y estrategias de mapeo de procesos

11. Plantilla de gestión de ideas innovadoras de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Recopile, evalúe y perfeccione las propuestas de investigación de forma sistemática con la plantilla de gestión de ideas innovadoras de ClickUp

La plantilla ClickUp Innovation Idea Management ofrece a los equipos de investigación un sistema específico para recopilar propuestas y evaluarlas de forma justa. A continuación, orienta las ideas más sólidas hacia su ejecución, como un diagrama Lotus que expande un concepto en ramas, examina cada ángulo y guía a los equipos hacia las direcciones más prometedoras.

Cada idea comienza con un formulario de aportación de ideas (a través de ClickUp Forms), en el que los empleados, socios o incluso inversores pueden enviar sus conceptos. Una vez enviada, la idea se convierte en una tarea en ClickUp, con campos personalizados como coste, investigador, revisor, impacto y tipo. Esto significa que cada sugerencia entra en el proceso con datos claros y comparables.

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla:

Mueva las ideas a través de estados como Nueva idea, Investigación, Evaluación, En espera, Aprobada o Rechazada

Utilice la vista del tablero de estado para realizar un seguimiento de las ideas arrastrándolas a la columna adecuada a medida que cambia su estado

Cambie a la vista de cronograma de fechas de lanzamiento para ver cuándo está previsto el lanzamiento de cada idea aprobada, agrupadas por departamento y codificadas por color según su impacto

✅ Ideal para: Responsables de I+D que desean capturar y ampliar conceptos nuevos antes de establecer prioridades

De la lluvia de ideas a la acción con ClickUp

Los diagramas Lotus son excelentes para organizar ideas, pero su verdadero poder se manifiesta cuando se conectan con el trabajo posterior. Una plantilla independiente puede ayudarte a correlacionar posibilidades, pero no las convertirá automáticamente en tareas, prioridades o próximos pasos.

Para ello, necesitas ClickUp.

Dentro de esta plataforma, puedes esbozar tu diagrama Lotus en mapas mentales, colaborar en él con tu equipo en Pizarra y, a continuación, pedir a ClickUp Brain que sugiera ideas, complete los detalles que faltan o incluso cree elementos visuales. Cada rama de tu diagrama puede enlazarse directamente a una tarea, por lo que no se pierde nada entre la plan y la ejecución.

Si ha estado utilizando plantillas de diagramas Lotus para organizar sus pensamientos, el siguiente paso es convertir esas ideas en acciones.

👉 Prueba ClickUp gratis hoy mismo y comprueba lo rápido que tus lluvias de ideas pueden convertirse en progreso real.