Las 10 mejores alternativas a GoSearch IA que vale la pena explorar en 2025

Solo intentas responder a una pregunta rápida en Google, pero de repente tienes 15 pestañas abiertas que no tienen nada que ver. Herramientas como GoSearch AI están diseñadas para ayudarte a buscar de forma más inteligente, proporcionando resultados que tienen sentido dentro de tu contexto de trabajo.

Dicho esto, hay muchas otras herramientas que vale la pena probar, dependiendo de si buscas fuentes más precisas, explicaciones más detalladas o simplemente una forma más limpia de realizar búsquedas.

Algunas alternativas a GoSearch IA funcionan más como asistentes de investigación, ayudándole a formular mejores preguntas, mientras que otras se especializan en ofrecerle respuestas detalladas y específicas. En última instancia, la meta al realizar búsquedas en línea debería ser tener todo bajo un mismo techo. Sin dispersión de la IA, sin trabajo desconectado.

Exploremos los competidores de GoSearch IA que hacen que la búsqueda sea fácil y divertida. ¡Empecemos! 💁

Alternativas a GoSearch IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a GoSearch:

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Búsqueda empresarial, respuestas contextuales basadas en IA, integración de Docs y Chat, IA unificada Brain MAX, gestión del conocimiento, agentes, pizarras blancas, integraciones. Búsqueda basada en IA que conecta el trabajo, el conocimiento y la ejecución. Plan Free; planes de pago disponibles. Guru Captura de conocimientos en tiempo real, tarjetas de conocimientos, verificación automatizada, integración con Slack/Teams/Salesforce, actualizaciones push. Captura y validación de conocimientos en tiempo real. Planes de pago desde 25 $/usuario/mes. Glean Integraciones profundas (más de 100 fuentes), respuestas personalizadas, agentes de IA proactivos, colaboración en tiempo real, controles de acceso seguros de seguridad. Búsqueda de corporación segura con integraciones profundas. Precios personalizados Algolia Búsqueda basada en API, tolerancia a errores tipográficos, personalización, búsqueda neuronal, multilingüe, integraciones de comercio electrónico. Búsqueda fácil para desarrolladores y optimización del comercio electrónico. Gratis; precios personalizados. Yext Gráfico de conocimiento, automatización de revisiones, análisis de opiniones, sincronización de directorios, respuestas basadas en IA. Gestión de grafos de conocimiento y automatización de revisiones. Precios personalizados Dashworks Búsqueda API en vivo, retención de datos cero, resumir, marcadores, resultados personalizados, GPT-4o/Claude. Descubrimiento de conocimientos impulsado por IA y asistencia en el flujo de trabajo. Prueba gratuita; planes de pago desde 12 $/usuario/mes. Lucidworks Fusion Búsqueda híbrida neuronal, orquestación de IA generativa, modelos de incrustación personalizados, adquisición de datos, estudios sin código. Búsqueda híbrida y orquestación generativa de IA. Precios personalizados Búsqueda empresarial elástica Arquitectura distribuida, búsqueda vectorial, análisis Kibana, procesamiento Logstash, alta disponibilidad. Búsqueda escalable de nivel corporativo con análisis avanzados. Prueba gratuita; precios personalizados. Coveo Más de 50 integraciones de fuentes, NLP, clasificaciones personalizadas, aplicación Slack, análisis Snowflake, sugerencias basadas en IA. Análisis de búsqueda de corporación impulsado por IA. Precios personalizados IBM Watson Discovery Ingesta de datos no estructurados, NLP/ML, OCR, seguridad basada en roles, integración con Watsonx LLM. Ingesta avanzada de datos no estructurados y búsqueda contextual. Prueba gratuita; precios personalizados.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debe buscar en las alternativas a GoSearch IA?

Estos son algunos factores clave que debes tener en cuenta al elegir una alternativa a GoSearch IA:

Capacidades de IA: búsqueda semántica robusta, respuestas generativas, comprensión contextual y compatibilidad con soporte para información basada en IA.

Interfaz intuitiva: interfaces intuitivas, configuración rápida (sin código o con poco código, si es posible) y requisitos mínimos de conocimientos técnicos.

Opciones de integración: Compatibilidad con aplicaciones para el lugar de trabajo como Notion, Google Workspace, Zendesk y muchas más.

Personalización y flexibilidad: flujos de trabajo personalizados, canales de búsqueda, API e integraciones que se adaptan a necesidades únicas.

Análisis e elaboración de informes: información sobre la actividad de los usuarios, funciones de búsqueda avanzadas y lagunas de contenido a través de funciones de elaboración de informes.

Escalabilidad: capacidad para manejar conjuntos de datos grandes y complejos y garantizar la compatibilidad con el crecimiento de la organización sin ralentizaciones.

🧠 Dato curioso: El primer intento registrado de indexar conocimientos se remonta a hace 2000 años. Calímaco, un erudito griego, creó los Pinakes, un catálogo de 120 pergaminos con autores y trabajos. Se trataba, en esencia, del primer «motor de búsqueda» del mundo.

Las mejores alternativas a GoSearch IA

Las mejores alternativas a GoSearch IA ofrecen una función de búsqueda inteligente que realmente entiende el contexto. Otra característica imprescindible es un potente índice de datos, que garantiza que tu información esté organizada y sea fácil de recuperar.

¡Veamos algunas! 👇

1. ClickUp (la mejor opción para búsquedas basadas en IA que conectan el trabajo, el conocimiento y la ejecución)

Prueba ClickUp Docs gratis. Haga una indicación para utilizar las herramientas de gestión del conocimiento de ClickUp para encontrar información relevante.

ClickUp , el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, combina la gestión de proyectos, los documentos y la comunicación del equipo, todo en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda con IA de última generación.

Esto es lo que hace que ClickUp sea la alternativa ideal a GoSearch IA:

Busca sin esfuerzo con Enterprise Search.

Todos los equipos conocen la frustración de preguntarse: «¿Dónde estaba ese archivo?».

Con ClickUp Enterprise Search, no tendrás que perder horas buscando en Google Drive, Confluence o incluso en ClickUp Tasks. Indexa todo, incluidos documentos, chats, tareas y herramientas de terceros, para que tu equipo pueda encontrar al instante los detalles del proyecto que necesita.

ClickUp Enterprise Search te ayuda a reunir todo el contexto de trabajo en un solo lugar

Por ejemplo, solo tienes que escribir «Buscar los últimos comentarios de los clientes sobre la campaña del tercer trimestre» en la barra de búsqueda y obtendrás resultados relacionados.

Libera todo el potencial de un entorno de trabajo de IA convergente con ClickUp Brain.

La búsqueda es potente, pero si quieres un entorno de trabajo que piense contigo, tienes ClickUp Brain. El compañero de trabajo con IA funciona como el asistente de IA contextual para ofrecer respuestas instantáneas y contextuales de todas las tareas, documentos y chats.

Supongamos que abre ClickUp un lunes por la mañana. En lugar de buscar entre sus notas, solo tiene que dar una indicación a ClickUp Brain: «Resumir el progreso de la campaña de la semana pasada y redactar un informe para el cliente». En cuestión de segundos, tendrá un correo electrónico listo para enviar y un panel del proyecto actualizado con las últimas tareas.

Brain también te permite elegir entre motores de búsqueda LLM como ChatGPT Claude, Gemini o DeepSeek, dependiendo de la tarea, buscar en la web y desencadenar flujos de trabajo en Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive y más desde un solo lugar.

Aprovecha la IA 10 veces más potente con ClickUp Brain MAX.

Ahora, lleva el soporte de IA al máximo nivel. La mayoría de los equipos actuales sufren de «expansión de IA » , ya que utilizan ChatGPT para redactar, Notion AI para documentos y Gemini para la lluvia de ideas. Como aplicación de escritorio independiente, ClickUp Brain MAX las sustituye a todas por un centro de IA unificado. Evita la expansión innecesaria de la IA y garantiza que todo lo que necesitas para multiplicar por diez tu productividad se encuentre en una sola plataforma, impulsada por la productividad basada en la voz.

Unifique la información de la IA y otras herramientas de terceros con ClickUp Brain MAX .

Además, la gestión del conocimiento de ClickUp transforma tu entorno de trabajo en una única fuente de información veraz. Los equipos pueden capturar ideas, documentar procesos y organizar conocimientos de forma estructurada y con capacidad de búsqueda. Las funciones de colaboración integradas facilitan la redacción, revisión y perfeccionamiento del contenido directamente en el lugar donde se realiza el trabajo.

Automatice sus flujos de trabajo de conocimiento con los agentes de ClickUp.

Los agentes de ClickUp se pueden configurar en espacios, carpetas, listas y chats para responder a desencadenantes específicos, como preguntas en un canal o actualizaciones de tareas, publicando actualizaciones, generando resúmenes o respondiendo a consultas utilizando la información a la que tienen acceso.

Al aprovechar tanto los datos del entorno de trabajo (tareas, documentos, chats) como las fuentes externas, Autopilot Agents garantiza que su equipo siempre tenga acceso rápido a los conocimientos relevantes, reduce el esfuerzo manual y ayuda a mantener la información organizada y actualizada. Esto facilita a los equipos encontrar respuestas, mantener los proyectos en marcha y centrarse en trabajos de mayor valor.

Responda a preguntas repetitivas en los canales de chat de ClickUp, realice la automatización de informes diarios y semanales, clasifique y asigne mensajes, añada recordatorios y mucho más con ClickUp Agents.

Las mejores funciones de ClickUp

Crea y organiza conocimientos: crea documentos dinámicos, wikis y POE que están enlazados directamente a los proyectos con crea documentos dinámicos, wikis y POE que están enlazados directamente a los proyectos con ClickUp Docs

Colabora en tiempo real: mantén las conversaciones del equipo en contexto conectando los debates con los elementos de trabajo con mantén las conversaciones del equipo en contexto conectando los debates con los elementos de trabajo con ClickUp Chat.

Visualice ideas: correlacione procesos, haga lluvias de ideas y planifique flujos de trabajo con diagramas de arrastrar y soltar vinculados a la ejecución con correlacione procesos, haga lluvias de ideas y planifique flujos de trabajo con diagramas de arrastrar y soltar vinculados a la ejecución con ClickUp Pizarras.

Conecta tus herramientas: Reúne datos de aplicaciones como Google Drive y GitHub en un único entorno de trabajo con función de búsqueda gracias a Reúne datos de aplicaciones como Google Drive y GitHub en un único entorno de trabajo con función de búsqueda gracias a las integraciones de ClickUp.

Acelere el contenido: redacte borradores de documentos, resuma notas y genere actualizaciones de productos directamente donde trabaja su equipo con AI Writer for Work de ClickUp Brain.

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus amplias opciones de personalización y su rico conjunto de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp ha transformado por completo la forma en que nuestro equipo colabora, gestiona proyectos y realiza el seguimiento del rendimiento. Antes teníamos que hacer malabarismos con Slack, Documentos de Google, hojas de cálculo y tableros de proyectos en diferentes plataformas, lo cual era complicado, ineficiente y provocaba que se nos pasaran cosas por alto constantemente. Desde que cambiamos a ClickUp, todo está en un solo lugar: tareas, cronogramas, documentos, paneles, comentarios e incluso notas de reuniones. Es increíblemente personalizable, pero lo suficientemente intuitivo como para que todos puedan adoptarlo rápidamente. Funciones como las automatizaciones, el asistente de escritura con IA y el Calendario renovado nos ahorran mucho tiempo. ¿Y lo mejor? Se adapta a nuestras necesidades, tanto si lanzamos una nueva campaña como si gestionamos operaciones a largo plazo.

ClickUp ha transformado por completo la forma en que nuestro equipo colabora, gestiona proyectos y realiza el seguimiento del rendimiento. Antes teníamos que hacer malabarismos con Slack, Documentos de Google, hojas de cálculo y tableros de proyectos en diferentes plataformas, lo que resultaba complicado, ineficaz y provocaba que se nos pasaran cosas por alto constantemente.

Desde que cambiamos a ClickUp, todo está en un solo lugar: tareas, cronogramas, documentos, paneles, comentarios e incluso notas de reuniones. Es increíblemente personalizable, pero lo suficientemente intuitivo como para que todos puedan adoptarlo rápidamente. Funciones como las automatizaciones, el asistente de redacción con IA y el Calendario renovado nos ahorran mucho tiempo. ¿Y lo mejor? Se adapta a nuestras necesidades, tanto si lanzamos una nueva campaña como si gestionamos operaciones a largo plazo.

🎥 Vea más información sobre la gestión del conocimiento de ClickUp aquí:

2. Guru (la mejor para la captura y validación de conocimientos en tiempo real)

vía Guru

Guru es una plataforma basada en IA que organiza el conocimiento de su empresa y le ayuda a convertirlo en información útil con «tarjetas de conocimiento».

La herramienta comprende el contexto y los roles de los usuarios para ofrecer las respuestas adecuadas en el momento oportuno, mientras que la verificación automatizada mantiene tu contenido preciso y actualizado. Esto te proporciona una excelente experiencia de búsqueda.

Mientras que GoSearch realiza búsquedas en tus sistemas existentes, Guru requiere que migres el contenido a su propio entorno. Esta compensación te ofrece mayor seguridad, control centralizado e información verificada.

Las mejores funciones de Guru

Captura conocimientos de correos electrónicos, documentos, páginas web y chats en tiempo real.

Valida la información periódicamente con herramientas de verificación integradas creadas por expertos.

Reciba actualizaciones y notificaciones push sobre cambios en las políticas, los procedimientos y el conocimiento del producto.

Descubra información relevante directamente en herramientas como Slack, Teams y Salesforce.

Limitaciones de Guru

Es difícil realizar la ubicación rápida de información específica sin etiquetas y categorización adecuados.

Es difícil encontrar recursos utilizando palabras clave.

Precios de Guru

Autoservicio: 25 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de expertos.

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Guru?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Es fácil de usar y, si las tarjetas contienen las palabras clave, la búsqueda de una tarjeta específica es muy rápida... Cuando un flujo de trabajo es complejo y requiere comprobar muchos pasos, sería mejor que se permitieran otros colores o tamaños de fuente, ya que a veces es fácil pasar por alto pasos importantes con tanta información.

Es fácil de usar y, si las tarjetas contienen las palabras clave, la búsqueda de una tarjeta específica es muy rápida... Cuando un flujo de trabajo es complejo y requiere comprobar muchos pasos, sería mejor que se permitieran otros colores o tamaños de fuente, ya que a veces es fácil pasar por alto pasos importantes con tanta información.

🔍 ¿Sabías que...? El famoso Watson de IBM ganó Jeopardy! en 2011. Esta fue una de las primeras demostraciones de cómo el procesamiento del lenguaje natural (NLP) podía filtrar montañas de datos para ofrecer respuestas precisas.

3. Glean (la mejor opción para búsquedas de seguridad empresarial con integraciones profundas)

a través de Glean

Glean es una plataforma de inteligencia artificial de la corporación que tiene conexiones con más de 100 fuentes, desde bases de datos hasta aplicaciones. Permite a los empleados formular preguntas en inglés sencillo y ofrece respuestas personalizadas al comprender el contexto y los roles de los usuarios para una mejor recuperación de la información.

Los agentes de IA proactivos de la herramienta revelan información que no sabías que debías buscar y realizan la automatización de los flujos de trabajo repetitivos. A diferencia de GoSearch AI, que se centra en la búsqueda cognitiva, Glean aprende activamente del comportamiento de los usuarios para sugerir información relevante incluso antes de que la solicites.

Aprovecha las mejores funciones.

Gestiona los permisos y los controles de acceso para garantizar la seguridad de los datos de la empresa y su cumplimiento con la normativa.

Configura paneles personalizados para realizar el seguimiento de los proyectos en curso y los resultados con facilidad.

Colabora en tiempo real mediante el uso compartido de resultados de búsqueda, referencias y archivos relevantes con tus compañeros de equipo.

Recopile limitaciones

Los resultados de la búsqueda pueden ser un poco amplios y se necesitan algunos clics adicionales para encontrar la información más relevante.

Los análisis son inflexibles y no se puede cambiar la interfaz de usuario para esto.

Obtenga información sobre los precios.

Precios personalizados

Recopile valoraciones y reseñas.

G2: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Glean?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Lo que más me gusta de Glean es lo fácil que me resulta encontrar y acceder a la información en todas las aplicaciones de mi lugar de trabajo. Ahorra tiempo, reduce el trabajo duplicado y hace que la colaboración sea más eficiente.

Lo que más me gusta de Glean es lo fácil que me resulta encontrar y acceder a la información en todas las aplicaciones de mi lugar de trabajo. Ahorra tiempo, reduce el trabajo duplicado y hace que la colaboración sea más eficiente.

📮 Información de ClickUp: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con seis conexiones principales a diario para recopilar información esencial, alinear prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp aborda este problema poniendo al alcance de la mano el contexto de forma instantánea.

4. Algolia (la mejor para la optimización del comercio electrónico y la búsqueda fácil para desarrolladores)

a través de Algolia

Algolia es una plataforma de búsqueda basada en API que ayuda a las empresas a crear experiencias de búsqueda rápidas para sus sitios web y aplicaciones. Piensa en tiempos de respuesta inferiores a 100 milisegundos con funciones inteligentes como tolerancia a errores tipográficos, personalización y resultados con reconocimiento geográfico.

Se centra en la búsqueda orientada al cliente en lugar del conocimiento interno. Esto lo hace ideal para sitios de comercio electrónico, plataformas de contenido y aplicaciones donde la experiencia del usuario tiene un impacto directo en los ingresos.

La tecnología de búsqueda neuronal de la plataforma utiliza IA para comprender la intención del usuario y el contexto de los resultados personalizados.

Las mejores funciones de Algolia

Implemente la búsqueda multilingüe para proporcionar compatibilidad con audiencias globales.

Utilice funciones para la gestión dinámica de contenidos, análisis avanzados y herramientas de comercialización que proporcionan ventajas como la optimización de los ingresos.

Aprovecha la búsqueda por facetas para filtrar y refinar los resultados de manera eficiente.

Integre con plataformas de comercio electrónico como Shopify y Salesforce para optimizar el descubrimiento de productos y las conversiones.

Limitaciones de Algolia

Es difícil buscar en varios índices para una sola consulta en esta app.

Los usuarios informan de sinónimos y reglas limitados para las palabras clave.

Precios de Algolia

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Algolia

G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Algolia?

Una reseña lo expresa así:

Algolia es una herramienta que incluye muchas funciones. Sin embargo, no es tan fácil de implementar como cabría pensar. No era «plug and play». La implementación está integrada en el sitio web y es necesario realizar trabajo en la interfaz antes de poder implementarla correctamente.

Algolia es una herramienta que incluye muchas funciones. Sin embargo, no es tan fácil de implementar como cabría esperar. No es «plug and play». La implementación está integrada en el sitio web y es necesario realizar trabajo en la interfaz antes de poder implementarla correctamente.

🧠 Dato curioso: antes de la llegada de los ordenadores, los bibliotecarios eran los «motores de búsqueda humanos». De hecho, el sistema decimal Dewey (creado en 1876) sigue siendo uno de los sistemas de organización del conocimiento más antiguos de la historia.

📖 Lea también: Las mejores alternativas y competidores de Confluence

5. Yext (la mejor para la gestión de gráficos de conocimiento y la automatización de reseñas)

a través de Yext

Yext es una plataforma de visibilidad de marca que ayuda a las empresas a controlar su presencia digital, incluidos los motores de búsqueda con IA, las redes sociales y los directorios locales. Así, no tendrá que actualizar manualmente el horario comercial, las fotos o la información de contacto en cientos de plataformas.

La plataforma utiliza IA para optimizar las páginas locales para búsquedas de alta intención, realiza la automatización de la recopilación de reseñas en más de 80 plataformas y proporciona análisis de opiniones para ayudarte a mantener la reputación de tu marca.

Las mejores funciones de Yext

Cree y gestione un «gráfico de conocimiento» que sincroniza todo en tiempo real con más de 200 directorios y servicios de búsqueda.

Supervise, recopile y responda a las opiniones de los clientes de Google, Facebook, Yelp y otras plataformas desde un único panel.

Automatice las respuestas a las reseñas utilizando plantillas basadas en IA, personalizando las interacciones a gran escala.

Comparte reseñas positivas en tu sitio web sin problemas con sencillos widgets de reseñas.

Limitaciones de Yext

Es difícil utilizar eficazmente sus funciones de colaboración para equipos.

La comunicación con los clientes no es fiable.

Precios de Yext

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Yext

G2: 4,4/5 (más de 850 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Yext?

Aquí tienes un breve comentario de un usuario real:

Yext facilita la gestión de múltiples canales de reseñas y, en especial, las actualizaciones de Google Business, todo en un solo lugar... Aunque el producto principal es sólido, Scout parece un poco prematuro y no ofrece suficiente valor como para justificar el coste adicional. También me gustaría que pudiéramos aprovechar mejor las funciones más avanzadas, como las clasificaciones de IA (Scout), pero me parece que no son lo suficientemente intuitivas ni están completamente desarrolladas.

Yext facilita la gestión de múltiples canales de reseñas y, en especial, las actualizaciones de Google Business, todo en un solo lugar... Aunque el producto principal es sólido, Scout parece un poco prematuro y no ofrece suficiente valor como para justificar el coste adicional. También me gustaría que pudiéramos aprovechar mejor las funciones más avanzadas, como las clasificaciones de IA (Scout), pero me parece que no son lo suficientemente intuitivas ni están completamente desarrolladas.

6. Dashworks (la mejor para el descubrimiento de conocimientos impulsado por IA y la asistencia en el flujo de trabajo)

a través de Dashworks

Dashworks es un software de búsqueda empresarial basado en IA que realiza la automatización del 87 % de las consultas internas. Se conecta directamente a tus aplicaciones, como Slack, Jira, correos electrónicos y documentos, utilizando búsquedas API en tiempo real para descubrir al instante la información relevante.

La plataforma utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático, incluidos GPT-4o y Claude. Su enfoque de retención de datos cero busca en sus sistemas conectados en tiempo real sin almacenar copias, lo que facilita el acceso a la información.

En lugar de crear una base de conocimientos centralizada tradicional, Dashworks mantiene todo en sus sistemas originales y los busca de forma dinámica.

Las mejores funciones de Dashworks

Resuma documentos y correos electrónicos al instante, ahorrando tiempo en lectura e investigación.

Utiliza marcadores para marcar preguntas o respuestas específicas que puedas consultar rápidamente más adelante.

Seleccione contenido automáticamente y muestre los archivos y enlaces más importantes en función del uso real y la relevancia.

Personaliza los resultados en función del departamento, el rol y la jerga de la empresa para cada usuario.

Limitaciones de Dashworks

No tiene opciones de integración flexibles.

No se puede establecer un intervalo de tiempo específico para recuperar la información.

Precios de Dashworks

14 días de versión de prueba gratuita

Plan para equipos: 12 $ al mes por usuario.

Plan Business: 15 $ al mes por usuario (mínimo 10 asientos)

Plan Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Dashworks

G2: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dashworks?

Aquí tienes una perspectiva de primera mano:

Dashworks ha supuesto un cambio revolucionario para nuestras operaciones de soporte en Luxury Presence... Aunque la función de búsqueda es muy potente, en ocasiones los resultados no son tan precisos como nos gustaría, lo que nos obliga a realizar búsquedas manuales.

Dashworks ha supuesto un cambio revolucionario para nuestras operaciones de asistencia en Luxury Presence... Aunque la función de búsqueda es muy potente, en ocasiones los resultados no son tan precisos como nos gustaría, lo que nos obliga a realizar búsquedas manuales.

🔍 ¿Sabías que...? El primer algoritmo de búsqueda de Google, PageRank ( 1996), se inspiró en la forma en que los artículos académicos se citan entre sí. La idea de la «importancia por referencias» es la base de la mayoría de los sistemas modernos de clasificación de búsquedas de corporaciones.

7. Lucidworks Fusion (la mejor para la búsqueda híbrida y la orquestación de IA generativa)

a través de Lucidworks Fusion

Lucidworks es un software de búsqueda de corporación basado en IA diseñado para romper los silos de datos y aumentar la productividad con búsquedas inteligentes en diversas propiedades digitales.

Mediante el uso de la búsqueda híbrida neuronal, combina la coincidencia tradicional de palabras clave con la comprensión semántica impulsada por la IA. La plataforma ofrece opciones de implementación flexibles, incluyendo SaaS, autohospedado o híbrido.

También obtienes herramientas completas como Studios (una interfaz sin código para crear experiencias de búsqueda) y Signals Beacon para el seguimiento en tiempo real de la interacción de los usuarios. Funciona bien tanto con la búsqueda de comercio electrónico orientada al cliente como con el descubrimiento de conocimientos internos.

Las mejores funciones de Lucidworks Fusion

Coordina sinfonías de IA en toda tu corporación con Lucidworks AI, que combina la búsqueda híbrida y la IA generativa para un descubrimiento de datos más inteligente.

Entrene, gestione e implemente modelos de integración personalizados para optimizar el rendimiento de métricas empresariales y lingüísticas específicas de cada dominio.

Conecta y unifica datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes de datos utilizando Lucidworks Data Acquisition.

Limitaciones de Lucidworks Fusion

Los usuarios informan de que la documentación técnica a menudo no es suficiente, ya que no proporciona las respuestas que se buscan.

Hay segmentos de código rotos en muchos lugares, lo que dificulta su lectura.

Precios de Lucidworks Fusion

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidworks Fusion

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lucidworks Fusion?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Plataforma de búsqueda para el procesamiento de grandes volúmenes de datos que ayuda a los equipos de TI con la consulta de documentos, el índice NoSQL y la creación de bases de datos. La función que más me ha gustado es la búsqueda contextual. La visualización de datos es de primera categoría y fácil de usar.

Plataforma de búsqueda de procesamiento de grandes volúmenes de datos que ayuda a los equipos de TI con consultas de documentos, índices NoSQL y creación de bases de datos. La función que más me gustó es la función de búsqueda contextual. La visualización de datos es de primera categoría y fácil de usar.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Qatalog para la gestión del conocimiento

8. Elastic Enterprise Search (la mejor opción para búsquedas escalables de nivel corporativo con análisis avanzados)

a través de Elastic Enterprise Search

Elasticsearch es un popular motor de búsqueda de código abierto que impulsa todo, desde las recomendaciones de contenido de Netflix hasta los análisis en tiempo real de Uber. Obtienes un control total sobre tu infraestructura de búsqueda.

Sus capacidades avanzadas de IA, como la búsqueda vectorial y la generación aumentada de recuperación, permiten una comprensión semántica más allá de la simple coincidencia de palabras clave.

A diferencia de otras herramientas más especializadas, el ecosistema de Elastic incluye Kibana para la visualización de datos y Logstash para el procesamiento de datos. Esto crea un conjunto de herramientas para la búsqueda, el análisis y la supervisión. Mientras que GoSearch IA se centra específicamente en los sistemas de gestión del conocimiento en el lugar de trabajo, Elastic es más bien una herramienta para que los desarrolladores creen aplicaciones de búsqueda personalizadas.

Las mejores funciones de Elastic Enterprise Search

Escala sin problemas con una arquitectura distribuida que ofrece compatibilidad con fragmentación, replicación e índice dinámico.

Consigue una alta disponibilidad y tolerancia a fallos gracias a los mecanismos de automatización de conmutación por error y replicación entre clústeres.

Supervise el uso de la búsqueda y el comportamiento de los usuarios para optimizar la relevancia de las búsquedas y mejorar la experiencia del usuario.

Limitaciones de Elastic Enterprise Search

Es difícil reindexar documentos si se produce un cambio significativo en el esquema.

Ajustar índices o puntos de datos para la búsqueda puede resultar complicado.

Precios de Elastic Enterprise Search

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Elastic Enterprise Search

G2: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Elastic Enterprise Search?

Vea lo que opinó este crítico:

Es muy rápido, fácil de implementar y escalable, ofrece una solución integral desde la ingesta de datos utilizando un gran número de integraciones con otras herramientas y plataformas... La migración desde bases de datos tradicionales que contienen muchas relaciones en sus esquemas de tablas es difícil de migrar a Elastic, ya que hay otros trucos y técnicas para hacerlo, pero creo que se puede mejorar.

Es muy rápido, fácil de implementar y escalable, ofrece una solución integral desde la ingestión de datos utilizando un gran número de integraciones con otras herramientas y plataformas... La migración desde bases de datos tradicionales que contienen muchas relaciones en sus esquemas de tablas es difícil de migrar a Elastic, ya que hay otros trucos y técnicas para hacerlo, pero creo que se puede mejorar.

🧠 Dato curioso: El primer dispositivo de búsqueda mecánico fue construido en 1949 por el ingeniero del MIT Vannevar Bush. Conceptualizó el «Memex», una máquina similar a un escritorio que permitía a los usuarios navegar y enlazar documentos en microfilm. Esta visión inspiró directamente el sistema de hipervínculos que utilizamos hoy en día.

📚 Lea también: Las mejores alternativas a Elasticsearch

9. Coveo (la mejor para el análisis de búsquedas de corporaciones con tecnología de IA)

a través de Coveo

Coveo establece conexiones con más de 50 fuentes, como Salesforce, Microsoft 365 y ServiceNow, para consolidar todo. Lo que distingue a Coveo es su enfoque en comprender la intención del usuario.

Mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, ofrece resultados contextuales, ajuste automático de la relevancia y clasificaciones personalizadas basadas en los roles y los comportamientos de los usuarios.

La herramienta de búsqueda en la intranet con IA también ofrece recomendaciones de contenido proactivas y análisis detallados para realizar el seguimiento de las interacciones e identificar las lagunas de contenido. A diferencia de las herramientas de búsqueda más básicas, funciona tanto con aplicaciones de gestión del conocimiento interno como con aplicaciones orientadas al cliente.

Las mejores funciones de Coveo

Organice las páginas de listado de productos con compatibilidad con la IA, utilizando el Administrador de páginas de listado de productos para una comercialización óptima.

Realice búsquedas en toda la empresa desde Slack sin cambiar de aplicación utilizando la aplicación Coveo Slack.

Accede a análisis avanzados a través de la integración con Snowflake para combinar los datos de Coveo con otras herramientas de inteligencia empresarial.

Habilita la clasificación basada en IA y las sugerencias desplegables para optimizar los flujos de trabajo en el soporte al cliente.

Limitaciones de Coveo

Manejar el sistema de elaboración de informes en su plataforma de administración puede ser complicado, a diferencia de las alternativas a Coveo.

El soporte y la documentación deben mejorarse.

Precios de Coveo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coveo

G2: 4,3/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coveo?

Así es como un usuario describió su experiencia:

Coveo nos permite crear un índice unificado de todo nuestro conocimiento sobre los productos. Gracias a los modelos de permisos y personalizaciones integrados de Coveo, podemos ofrecer ese contenido de múltiples formas... En ocasiones, se han lanzado nuevas funciones que, tras un tiempo, no se han actualizado ni han recibido soporte técnico. La integración con Slack es un ejemplo de ello. Algunos de los servicios profesionales que hemos contratado han consumido horas más rápido de lo esperado.

Coveo nos permite crear un índice unificado de todo nuestro conocimiento sobre los productos. Gracias a los modelos de permisos y personalizaciones integrados de Coveo, podemos ofrecer ese contenido de múltiples formas... En ocasiones, se han lanzado nuevas funciones que, tras un tiempo, no se han actualizado ni han recibido compatibilidad. La integración con Slack es un ejemplo de ello. Algunos de los servicios profesionales que hemos contratado han consumido horas más rápido de lo esperado.

10. IBM Watson Discovery (ideal para la ingesta avanzada de datos no estructurados y la búsqueda contextual)

a través de IBM Watson Discovery

IBM ofrece una búsqueda en la base de conocimientos basada en IA a través de Watson Discovery, una plataforma que utiliza NLP y ML avanzados para obtener información de diversos repositorios de datos.

La plataforma reconoce las estructuras de los documentos, extrae contenido de tablas y encabezados, y extrae texto de imágenes mediante tecnología OCR.

Integre la IA generativa y los modelos de lenguaje grandes a través de la plataforma Watsonx de IBM. A continuación, puede utilizar un marco de generación aumentada por recuperación para producir respuestas y conocimientos contextualmente relevantes, e incluso generar consultas SQL a partir de datos complejos.

Las mejores funciones de IBM Watson Discovery

Ingesta, normaliza y enriquece datos no estructurados de múltiples formatos, como JSON, HTML, PDF y Word.

Garantiza una seguridad de nivel empresarial con acceso basado en roles, cifrado y capacidades de auditoría.

Enseñe a «Watson» el lenguaje de su sector con herramientas intuitivas para la integración personalizada de conocimientos especializados.

Limitaciones de IBM Watson Discovery

Muestra errores cuando se realizan varias consultas.

Tiene dificultades con cualquier dato que contenga imágenes.

Precios de IBM Watson Discovery

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson Discovery?

Así es como un usuario describió su experiencia:

IBM Watson Studio ayuda a extraer valor de los datos combinando los múltiples procesos del análisis de datos. Estas fases incluyen la adquisición y limpieza de datos, la comunicación de los resultados y la aplicación de modelos de IA. IBM Watson Studio fue desarrollado por IBM. El hecho de que la aplicación facilitara el suministro de ejemplos e información a los demás miembros del grupo fue otra función que resultó ser de gran utilidad.

IBM Watson Studio ayuda a extraer valor de los datos combinando los múltiples procesos del análisis de datos. Estas fases incluyen la adquisición y limpieza de datos, la comunicación de los resultados y la aplicación de modelos de IA. IBM Watson Studio fue desarrollado por IBM. El hecho de que la aplicación facilitara el suministro de ejemplos e información a los demás miembros del grupo fue otra función que resultó ser de gran utilidad.

🔍 ¿Sabías que... Yahoo comenzó en 1994 no como un motor de búsqueda, sino como un directorio de sitios web seleccionados por personas, una versión digital de una biblioteca.

Explorar estas alternativas a GoSearch IA deja claro una cosa: la búsqueda es solo la mitad del camino.

Una vez que encuentres la información adecuada, aún debes establecer una conexión entre ella y tu trabajo, tu equipo y tus metas más importantes.

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, te ofrece exactamente eso. Con Enterprise Search, puedes obtener respuestas de todo tu entorno de trabajo al instante. ClickUp Brain y ClickUp Brain MAX van más allá con resúmenes basados en IA, generación de tareas e información contextual más detallada.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅