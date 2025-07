las 13 mejores herramientas de búsqueda de IA para intranets en 2025

Me encanta la combinación de la gestión de tareas personales con la gestión del conocimiento empresarial, las notas rápidas y el cerebro de IA de ClickUP es FANTÁSTICO. Es increíblemente sensible al contexto y, literalmente, un asistente bestial. Documentos anidados, jerarquía de tareas, campos personalizados, filtrado avanzado... esta app, aplicación, lo tiene todo, y no es demasiado complicado ponerla en marcha. También tiene integraciones útiles en plataformas empresariales estándar, lo cual es genial