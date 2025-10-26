10 alternativas gratis a Visio para Mac que vale la pena usar en 2025

Con diagramas de flujo, organigramas, diagramas de red y otros elementos visuales, Microsoft Visio ha sido la herramienta de diagramación preferida por ingenieros, diseñadores y gestores de proyectos. Es potente, flexible y excelente para convertir ideas complejas en imágenes claras.

Pero hay un gran inconveniente: Visio no está diseñado para macOS. Si eres usuario de Mac, para que funcione tendrás que lidiar con soluciones de trabajo como configuraciones de arranque dual, escritorios remotos o complementos externos. No es lo ideal.

Entonces, ¿qué puede hacer un usuario de Mac? Existen numerosas alternativas gratuitas a Visio para Mac que ofrecen funciones similares (o mejores). En esta publicación, hemos recopilado las mejores alternativas a Visio para Mac para crear diagramas, abrir archivos de Visio y trabajar sin problemas.

Tanto si estás diseñando una arquitectura de sistemas compleja como si simplemente estás creando un organigrama de equipo, aquí encontrarás una alternativa a Visio para Mac que se adapta a tu flujo de trabajo (sin necesidad de instalaciones adicionales).

las 10 mejores alternativas a Visio para Mac de un vistazo

Aquí tienes un avance de los precios, las funciones y las estructuras de las mejores alternativas a Visio para Mac:

Herramientas Lo mejor para Funciones principales Precios* ClickUp Equipos de cualquier tamaño que necesiten pizarras colaborativas, mapas mentales y plantillas de diagramas basados en IA, todo en un solo lugar Pizarras blancas, mapas mentales, plantillas de diseño y prototipos, IA integrada con ClickUp Brain y Brain Max Planes gratis, personalizados para corporaciones OmniGraffle Corporaciones que necesitan prototipos rápidos y flujos de trabajo automatizados Edición de gráficos vectoriales, plantillas personalizables, automatización del flujo de trabajo, prototipado rápido (versión de) prueba gratuita; precio a partir de 149,99 $ Diagrams.net Empresas de software de mediana y gran escala que buscan herramientas de diagramación basadas en la web con funciones colaborativas Herramientas de colaboración, plantillas de diseño para diagramas UML, diagramas de red y organigramas Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 37 $ al mes ConceptDraw DIAGRAM Empresas de software a gran escala que necesitan herramientas de visualización complejas Conectores dinámicos, visualizaciones complejas e integraciones con las herramientas de ConceptDraw Office (versión de) prueba gratuita; planes de pago desde 199 $ Lucidchart Corporaciones que requieren diagramas técnicos y visualización de infraestructuras Generación de diagramas y mapas mentales con IA, colaboraciones en tiempo real y visualización de infraestructuras Gratis, gratuito/a; de pago a partir de 10 $ por usuario LibreOffice Draw Autónomos y pequeñas empresas que se ocupan de diseños técnicos y esquemas detallados ilustraciones en 3D, colaboración multiplataforma, conectores y funciones de capas Free Forever Edraw Max Equipos de diseño y startups que trabajan en ilustraciones científicas. Análisis DAFO, análisis de gráficos, diagramas y generación de mapas mentales. Precio: desde 45,99 $. MindNode Particulares y pequeñas y medianas empresas que necesitan mapas mentales complejos y sesiones de brainstorming colaborativas. Etiquetas visuales, ramas plegables y modo de enfoque. Plan Free disponible; de pago a partir de 2,99 $ al mes. Creately Agencias de marketing y creativas que utilizan flujos de trabajo sin código para visualizar múltiples campañas de marketing. Automatización de flujos de trabajo sin código, reglas y fórmulas personalizables y organización inteligente con paneles de carpetas. Plan Free disponible; de pago a partir de 8 $/usuario al mes. Flying Logic Empresas de fabricación de automóviles y maquinaria que necesitan razonamiento avanzado y creación de prototipos. Modelado de relaciones causa-efecto, simulaciones de sistemas dinámicos y puertas lógicas y operadores integrados. Precio: desde 24 $ al mes.

¿Qué debes buscar en una alternativa a Visio para Mac?

Elegir una alternativa a Visio para Mac no solo tiene que ver con la compatibilidad con macOS: necesitas una herramienta que cumpla todos los requisitos en cuanto a función, facilidad de uso y colaboración.

Estas son las funciones imprescindibles para garantizar que tu herramienta de diagramación se adapte a tu visión:

Interfaz intuitiva y fácil de usar : busca una alternativa a Visio para Mac con una interfaz limpia y de arrastrar y soltar que facilite la creación de diagramas, diagramas de flujo y gráficos organizativos, sin necesidad de manuales ni títulos de informática.

Amplia biblioteca de plantillas y ejemplos de diagramas: las plantillas integradas y las plantillas integradas y los ejemplos de diagramas ya preparados (como diagramas de flujo, mapas mentales, organigramas y diagramas de red) te ayudan a empezar más rápido y a mantener la coherencia visual.

Compatibilidad total con archivos Visio : asegúrate de que tu herramienta tenga compatibilidad con los formatos .vsd y .vsdx para poder abrir, edición y exportar archivos Visio sin problemas de formato.

Funciones de colaboración en tiempo real : elige una plataforma en la que varios usuarios puedan comentar, realizar edición y actualizar diagramas juntos, ideal para equipos remotos y momentos en los que «acabas de recibir una notificación».

Funciones de visualización inteligentes : busca herramientas que ofrezcan cuadrículas de ajuste, alineación automática y guías inteligentes; estas ayudas de formato mantienen todo ordenado y listo para su presentación.

Seguridad y control de acceso robustos : tu alternativa a Visio para Mac debe incluir uso compartido cifrado, permisos de usuario y cumplimiento de normas de privacidad como el RGPD, especialmente si haces trabajo con información confidencial.

Generoso plan gratuito: encuentra una versión gratuita con funciones básicas sólidas, como diagramas ilimitados, herramientas de exportación y opciones de diseño clave, para que puedas crear y hacer uso compartido sin tener que pagar nada.

👀 ¿Sabías que... el 30 % de los empleados cree que la colaboración remota es mejor que la presencial, mientras que el 50 % no ve ninguna diferencia? Este cambio demuestra el poder de las herramientas digitales, que han hecho que la ubicación sea menos relevante y permiten a los equipos comunicarse y gestionar tareas visuales, como el mapeo de procesos, con la misma eficacia desde cualquier lugar.

Las mejores alternativas a Visio para Mac

Bien, ahora exploremos las funciones, límites y todo lo demás para ayudarte a elegir la alternativa a Visio adecuada para Mac. ¡Recuerda las cualidades esenciales que hemos especificado anteriormente!

ClickUp (ideal para la gestión de proyectos y la creación colaborativa de diagramas)

Haz una lluvia de ideas y visualiza tus ideas mediante diagramas de flujo y mapas mentales con ClickUp.

¿Buscas una alternativa a Visio para usuarios de Mac que combine potentes herramientas de diagramación con funciones completas de gestión de proyectos?

ClickUp , la app para todo lo relacionado con el trabajo, te ayuda a crear mapas mentales a partir de ideas, diagramar tus flujos de trabajo, crear diagramas de flujo precisos y prototipos de procesos en un entorno colaborativo y fácil de usar.

En lugar de saltar de una app a otra, puedes intercambiar ideas, crear y ejecutar justo donde el resto de tu equipo hace trabajo.

Son rápidas, visuales y están diseñadas para adaptarse a tus necesidades, tanto si estás correlacionando un sistema complejo como si estás esbozando tu próxima gran idea.

Intercambia ideas con ClickUp Pizarra.

Imagina tener un lienzo digital personalizado, en el que puedas diseñar, planear y colaborar en tiempo real. Eso es ClickUp Pizarra.

Utiliza pizarras para crear diagramas de flujo, organigramas, mapas de sistemas y mapas mentales desde cero, o utiliza figuras y plantillas ya preparadas. Arrastra, suelta y conecta elementos fácilmente para esbozar procesos, esbozar ideas o planear prototipos de forma visual.

🎥 Vea cómo utilizar las pizarras para colaborar con su equipo:

A diferencia de Visio, que es estático y aislado, ClickUp Whiteboards te permite enlazar elementos de la pizarra a las tareas de ClickUp, lo que convierte las sesiones de lluvia de ideas directamente en acciones.

👉 Supongamos que estás planificando un nuevo proceso de incorporación. Solo tienes que abrir una pizarra de ClickUp y correlacionar cada paso utilizando figuras de diagramas de flujo. Añade notas para los comentarios del equipo y conecta los pasos con flechas para mostrar el flujo de trabajo. Incluso puedes convertir cada paso en una tarea y asignarla a tu equipo.

Organiza y dibuja conexiones (a internet) con mapas mentales

Una vez que termine tu sesión de lluvia de ideas en la pizarra, puedes dar un paso más con ClickUp mapas mentales para organizar y perfeccionar tus ideas.

A diferencia de los diagramas inertes de Visio, estos mapas son dinámicos, interactivos y están totalmente integrados en tu flujo de trabajo.

Mapea flujos de trabajo y conceptos con ClickUp mapas mentales

Puedes empezar con un mapa mental en blanco para hacer una lluvia de ideas libremente o utilizar el modo basado en tareas para visualizar tus proyectos existentes. Es perfecto para trazar las funciones de los productos, planear los flujos de trabajo de contenido, crear prototipos y esbozar todas las fases del proyecto.

Arrastra y conecta nodos, añade dependencias e incluso convierte ramas directamente en tareas ejecutables.

Plantilla de diagrama de red de proyectos de ClickUp

Si no sabes por dónde empezar a visualizar tus ideas y planes, ClickUp ofrece plantillas personalizables gratuitas.

Por ejemplo, la plantilla de diagrama de red de proyectos de ClickUp te permite correlacionar las conexiones, ideas y dependencias de un proyecto para su flujo de trabajo.

Obtenga plantillas gratis Identifica dependencias y conexiones en tareas de diseño con el diagrama de red de proyectos de ClickUp

Puedes visualizar tareas interdependientes en el mismo lugar, supervisar plazos y progreso, y asignar recursos en consecuencia. Con las funciones colaborativas de ClickUp, puedes hacer uso compartido y actualizar fácilmente tu diagrama de red en tiempo real.

Prueba ClickUp AI para idear y generar diagramas

Además, también puedes generar diagramas directamente con ClickUp Brain.

Puedes transformar simples puntos de datos, relaciones o descripciones de procesos en diagramas profesionales, como diagramas de flujo, diagramas de red y mapas mentales, lo que te ahorrará horas de trabajo de diseño manual y garantizará la precisión y la coherencia.

Utiliza ClickUp Brain para generar mapas mentales sobre la marcha

También puede identificar lagunas en tus prototipos, resumir el progreso de las tareas y ofrecer reuniones automáticas, generadores de subtareas y preguntas y respuestas contextuales. Genial, ¿verdad?

Ahora, la gran pregunta es: ¿puedes usar ClickUp en tu MacBook en todo su esplendor?

¡Sí!

Puedes descargar ClickUp en Mac o en cualquier dispositivo iOS o Windows y acceder a tu trabajo desde cualquier lugar. Úsalo en el móvil o en el escritorio, añádelo como extensión de Chrome o complemento de correo electrónico. Independientemente de cómo quieras utilizarlo, las funciones de ClickUp serán igual de fluidas y flexibles.

💡 Bonus: Si quieres: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps de conexión (a internet), además de en la web, diagramas, archivos de proyecto o documentación de procesos

Utiliza Talk to Text para hacer preguntas, dictar notas y gestionar tu flujo de trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aprovecha docenas de herramientas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude y Gemini, con una única solución contextual y lista para su uso en la empresa que te permitirá colaborar de forma visual y aumentar tu productividad Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA contextual para Mac que realmente entiende tu trabajo, ya que está integrada en tu entorno de trabajo. Despídete de tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de IA: utiliza tu voz para generar ideas de diagramas, crear mapas de procesos, elaborar documentación, asignar tareas y mucho más, todo en un solo lugar.

Las mejores funciones de ClickUp

Divida los proyectos grandes en partes manejables, visualice las dependencias y organice las ideas de forma jerárquica

Elige entre varios lienzos de diagramas, elementos de arrastrar y soltar y herramientas de dibujo a mano alzada para crear diagramas adaptados a tus necesidades

Trabajo en tiempo real con tu equipo, anota diseños, deja comentarios y asigna tareas directamente desde diagramas o pizarras

Integrá herramientas como Figma y Canva para optimizar el flujo de trabajo de diseño

Vincula diagramas a tareas, documentos de ClickUp y otros elementos del proyecto para una gestión fluida del flujo de trabajo

Visualiza los cronogramas, las dependencias y el progreso de los proyectos mediante diagramas de (diagrama de) Gantt interactivos, que te ayudarán a planear los proyectos y asignar los recursos

Colabora con tu equipo en ClickUp Chat para convertir instantáneamente las conversaciones en tareas, resumir los debates con IA y ponerte al día con las actualizaciones del proyecto sin salir de tu entorno de trabajo de diagramación o mapeo de procesos

Límites de ClickUp

Algunos usuarios pueden encontrar las funciones extensas un poco abrumadoras

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre ClickUp?

Una reseña de TrustRadius dice:

Desde grandes proyectos de diseño hasta simples listas pendientes, utilizamos ClickUp para terminar nuestras tareas. Se utiliza en toda la empresa y aborda el problema de la gestión de tareas para ver el progreso y las tareas en curso que deben ejecutarse.

Desde grandes proyectos de diseño hasta simples listas pendientes, utilizamos ClickUp para terminar nuestras tareas. Se utiliza en toda la empresa y aborda el problema de la gestión de tareas para ver el progreso y las tareas en curso que deben ejecutarse.

💡 Consejo profesional: Añade una descripción de cada tarea, explicando exactamente lo que hay que hacer para completarla. Escribe una barra inclinada (/) en el cuadro de descripción de la tarea y elige tablas, tiras, plantillas y mucho más para esbozar las instrucciones rápidamente.

2. OmniGraffle (la mejor para la creación rápida de prototipos)

a través de OmniGraffle

¿Necesitas crear rápidamente un prototipo para un lanzamiento urgente? Diseñado exclusivamente para usuarios de Apple, OmniGraffle es un software equivalente a Visio y un potente programa de diagramación que te permite diseñar diagramas de flujo, esquemas funcionales, diagramas de flujo de datos y mapas mentales con un control creativo total.

Puedes crear diseños con píxeles perfectos, personalizar plantillas de prototipos y acceder a bibliotecas de figuras para crear diagramas rápidamente. Este software de diagramas de flujo para Mac también incluye funciones avanzadas como edición vectorial, combinaciones de figuras y automatización de flujo de trabajo con scripts.

Las mejores funciones de OmniGraffle

Automatiza las tareas de diseño mediante AppleScript y JavaScript

Accede a documentos recientes, así como a toda tu colección de plantillas y patrones

Arrastra y suelta elementos con facilidad utilizando una interfaz intuitiva que ofrece compatibilidad con guías inteligentes, ajuste y alineación para obtener diagramas limpios

Edita gráficos vectoriales, conectores y capas con herramientas avanzadas como curvas Bézier, combinaciones de figuras y edición de puntos

Úsalas como herramienta de mapas mentales con nodos, conectores y lienzos en capas que se pueden arrastrar y soltar

Límites de OmniGraffle

La interfaz de usuario no es tan intuitiva como otras alternativas a Visio

La herramienta de diagramación solo cuenta con compatibilidad con Mac, lo que puede ser un problema si más adelante cambias a Windows

Precios de OmniGraffle

Licencia estándar v7: 149,99 $

Licencia v7 Pro: 249,99 $

Valoraciones y reseñas de OmniGraffle

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre OmniGraffle?

Un crítico de Capterra dice:

Ofrece un gran control sobre la tipografía, y la diagramación orientada a objetos es increíblemente potente para crear diferentes versiones del mismo diagrama para diferentes situaciones. También tiene buenas opciones de importación y exportación, y es ideal para trabajar en Mac, iPhone y iPad. OmniGraffle es una potente herramienta de diagramación, pero tiene algunas deficiencias notables para flujos de trabajo avanzados. No ofrece compatibilidad con fuentes de datos en tiempo real y sus capacidades gráficas son bastante limitadas. Además, carece de la capacidad de importar y exportar estructuras de datos jerárquicas o relacionales, lo que puede suponer un límite importante para el trabajo de información sofisticado.

Ofrece un gran control sobre la tipografía, y la diagramación orientada a objetos es increíblemente potente para crear diferentes versiones del mismo diagrama para diferentes situaciones. También tiene buenas opciones de importación y exportación, y es ideal para trabajar en Mac, iPhone y iPad. OmniGraffle es una potente herramienta de diagramación, pero tiene algunas deficiencias notables para flujos de trabajo avanzados. No ofrece compatibilidad con fuentes de datos en tiempo real y sus capacidades gráficas son bastante limitadas. Además, carece de la capacidad de importar y exportar estructuras de datos jerárquicas o relacionales, lo que puede suponer un límite importante para el trabajo de información sofisticado.

🧠 Dato curioso: ¡Un MacBook moderno es más de un millón de veces más rápido que el ordenador de navegación del Apolo que impulsó el alunizaje! Mientras que el ordenador del Apolo funcionaba a 0,043 MHz con solo 4 KB de RAM, los Mac actuales cuentan con procesadores multinúcleo con una velocidad de más de 3 GHz y hasta 128 GB de RAM, lo que los hace lo suficientemente potentes como para ejecutar modelos de IA, simulaciones en 3D o incluso renderizar películas completas.

3. Diagrams.net (la mejor opción para crear diagramas basados en la web)

a través de Diagrams.net

Aunque Visio se integra a la perfección con la tecnología de Microsoft, sincronizarlo con otras herramientas como Google Workspace es complicado. Se necesitan extensiones y complementos, lo que anula toda la comodidad.

Sin embargo, Diagrams.net (antes Draw.io) cuenta con compatibilidad casi total con todos los tipos de diagramas y gráficos que puedas imaginar. Puedes elegir entre guardar los archivos en la nube o descargarlos directamente en tu dispositivo y hacer uso compartido externo.

Es increíblemente ligero y hace su trabajo directamente en tu navegador. También puedes descargar (descargar) en tu Mac.

Las mejores funciones de Diagrams.net

Crea una amplia variedad de tipos de diagramas , incluidos diagramas de flujo, diagramas UML, diagramas de red y gráficos organizacionales

Accede a tus diagramas desde cualquier lugar con opciones de almacenamiento en la nube, que se integran a la perfección con plataformas como Google Drive, OneDrive, Dropbox y GitHub

Diseña organigramas de forma eficiente utilizando la intuitiva función de arrastrar y soltar, completar con figuras y conectores personalizables

Genera ideas de forma eficaz con funciones de mapas mentales y otras herramientas de visualización de datos para esbozar conceptos y sus interconexiones

Colabora con tus compañeros de equipo en diagramas de flujo y diseños mediante cursores de uso compartido

Límites de Diagrams.net

Este sustituto de MS Visio no tiene suficientes símbolos esenciales para dibujar un diagrama EER

La interfaz de usuario es más torpe que la de otros programas de diagramación

Precios de Diagrams.net

Nube: Estándar: gratis, gratuito/a Avanzado: 37 $ al mes

Estándar: Gratis

Avanzado: 37 $ al mes

Centro de datos: Hasta 500 usuarios: 6250 $ Hasta 1000 usuarios: 9500 $ Hasta 2000 usuarios: 13 000 $ Hasta 3000 usuarios: 13 500 $ Hasta 4000 usuarios: 13 750 $

Hasta 500 usuarios: 6250 $

Hasta 1000 usuarios: 9500 $

Hasta 2000 usuarios: 13 000 $

Hasta 3000 usuarios: 13 500 $

Hasta 4000 usuarios: 13 750 $

Estándar: Gratis

Avanzado: 37 $ al mes

Hasta 500 usuarios: 6250 $

Hasta 1000 usuarios: 9500 $

Hasta 2000 usuarios: 13 000 $

Hasta 3000 usuarios: 13 500 $

Hasta 4000 usuarios: 13 750 $

Diagrams. net: valoraciones y reseñas

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Diagrams.net?

Una reseña de G2 dice:

Lo utilizo como herramienta portátil para crear prototipos de cualquier software. Es la herramienta más sencilla, con muchas funciones útiles y sin necesidad de instalación. Por eso me resulta fácil de usar y muy beneficiosa. Me encanta su finalidad y sus ventajas.

Lo utilizo como herramienta portátil para crear prototipos de cualquier software. Es la herramienta más sencilla, con muchas funciones útiles y sin necesidad de instalación. Por eso me resulta fácil de usar y muy beneficiosa. Me encanta su finalidad y sus ventajas.

4. ConceptDraw DIAGRAM (ideal para desarrolladores de software y equipos de TI)

a través de ConceptDraw DIAGRAM

Alrededor del 71 % de los proyectos de TI fracasan, no por un código defectuoso, sino porque los equipos no pueden estimar con precisión los cronogramas ni anticipar los obstáculos.

Una herramienta fiable de diagramación y mapas mentales como ConceptDraw te ayuda a trazar las fases de desarrollo, crear diagramas de flujo de trabajo y detectar posibles problemas desde el principio.

Está diseñado específicamente para profesionales de TI que necesitan algo más que imágenes básicas. Con herramientas para diagramas de red, arquitectura de software y flujo de trabajo del sistema, se integra directamente con la suite ConceptDraw Office, reuniendo en un solo lugar la creación de diagramas, mapas mentales y plan de proyecto.

Funciona a la perfección en macOS y Windows, lo que lo convierte en la alternativa a Visio para Mac preferida por los equipos técnicos multiplataforma.

Las mejores funciones de ConceptDraw DIAGRAM

Diseña visualizaciones complejas, como diagramas de flujo, diagramas de red y esquemas de ingeniería, con un control preciso

Exporta e importa archivos Visio y otros formatos como PDF, SVG y archivos de imagen para una compatibilidad perfecta

Intégralas con las herramientas de ConceptDraw Office (MINDMAP y PROJECT) para un flujo de trabajo unificado que abarca la lluvia de ideas, el plan y la ejecución

Personaliza diagramas con opciones de estilo avanzadas, conectores dinámicos, capas y objetos inteligentes para lograr mayor claridad e impacto visual

Límites de ConceptDraw DIAGRAM

No todas las plantillas permiten representaciones cruzadas o transversales

El software no está basado en la nube ni en la web, por lo que debes descargar (descargar) en tu dispositivo

Precios de ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: 499 $

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 $

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 $

ConceptDraw PROYECTO 15: 299 $

ConceptDraw MINDMAP 16 y PROJECT 15: 399 $

Valoraciones y reseñas de ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre ConceptDraw DIAGRAM?

Una reseña de Capterra dice:

Tener una alternativa a Visio para Mac con la capacidad de crear diagramas atractivos, así como planos de plan y otros gráficos. Algunas partes de la interfaz no son tan intuitivas como las que estaba acostumbrado a usar en Visio. Además, el producto requiere actualizaciones con cada nueva versión del sistema operativo Mac.

Tener una alternativa a Visio para Mac con la capacidad de crear diagramas atractivos, así como planos de plan y otros gráficos. Algunas partes de la interfaz no son tan intuitivas como las que estaba acostumbrado a usar en Visio. Además, el producto requiere actualizaciones con cada nueva versión del sistema operativo Mac.

👀 ¿Sabías que... el 64 % de los empleados pierde al menos tres horas a la semana por una colaboración deficiente, y que para 1 de cada 5, ese número aumenta a seis horas! Aunque Visio se integra con Microsoft Teams, sus limitadas funciones de colaboración suelen quedarse cortas cuando se trata de proyectos creativos y dinámicos que requieren aportaciones en tiempo real y flexibilidad.

5. Lucidchart (ideal para diagramas técnicos y visualización de infraestructuras)

vía Lucidchart

Un 33 % de las personas prefiere macOS para trabajos profesionales como el desarrollo de productos y otros proyectos técnicos, gracias a su velocidad y su arquitectura basada en Unix. Lucidchart te ofrece eso al funcionar bien tanto con dispositivos Windows como Apple.

Obtendrá colaboración en tiempo real en cualquier dispositivo, integraciones perfectas con herramientas como AWS, Azure, Jira y Google Workspace, y la posibilidad de importar y realizar edición en diagramas de Visio sin ningún tipo de fricción.

Además, la generación de diagramas basada en IA y la enorme biblioteca de plantillas de Lucidchart lo convierten en la plataforma ideal tanto para expertos técnicos como para pensadores visuales.

Las mejores funciones de Lucidchart

Genera diagramas con indicaciones de IA, creando rápidamente diagramas de flujo, diagramas de secuencia, diagramas de clases y diagramas de relaciones entre entidades.

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo mediante la edición, los comentarios y el uso compartido simultáneos para mejorar la productividad y el trabajo en equipo.

Vista archivos Visio e intégralos a la perfección con plataformas populares como Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub y Slack, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido entre herramientas.

Crea correlacionar de personal y diagramas de flujo en Excel e impórtalos al software.

Importa y exporta archivos desde diversas fuentes, como Microsoft Visio, draw.io, Gliffy y OmniGraffle, lo que facilita la transición y la colaboración entre diferentes herramientas de diagramación.

Diagramas personalizados con una biblioteca de figuras y plantillas para diagramas de flujo, diagramas de red, diagramas UML y organigramas.

Límites de Lucidchart

Las herramientas de acción rápida a veces dificultan un poco el desplazamiento de los objetos.

No puedes crear perfiles de flujo de trabajo de marca con esta alternativa a Microsoft Visio.

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $

Equipo : 10 $/usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Lucidchart?

Una reseña de G2 dice:

Me gusta su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, su amplio intervalo de plantillas y sus funciones de colaboración en tiempo real, que facilitan la lluvia de ideas y el diseño de sistemas, incluso entre equipos en distribución. La integración con herramientas como Google Drive, Jira y Microsoft 365 también agiliza considerablemente los flujos de trabajo.

Me gusta su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, su amplio intervalo de plantillas y sus funciones de colaboración en tiempo real, que facilitan la lluvia de ideas y el diseño de sistemas, incluso entre equipos de distribución. La integración con herramientas como Google Drive, Jira y Microsoft 365 también agiliza considerablemente los flujos de trabajo.

6. LibreOffice Draw (ideal para diseñadores gráficos autónomos y pequeñas empresas)

a través de LibreOffice Draw

Lo que diferencia a LibreOffice Draw de Visio es que es completamente gratis, gratuito/a y de código abierto, pero sigue siendo compatible con un amplio intervalo de formatos, incluidos los archivos VSD, y se ejecuta de forma nativa en macOS, Windows y Linux.

Con herramientas para objetos 3D, conectores, capas y figuras personalizadas, Draw supera con creces lo que cabría esperar de una herramienta que no cuesta nada. Si eres estudiante, autónomo o cualquier persona que necesite funciones de diagramación básicas o intermedias sin quedarse atrapado en un ecosistema propietario, esta es la herramienta ideal para sustituir a Visio.

Las mejores funciones de LibreOffice Draw

Crea todo, desde bocetos rápidos hasta diagramas complejos, con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, adecuada para diseños técnicos y esquemas detallados.

Diseña diagramas de flujo, gráficos organizacionales e ilustraciones en 3D utilizando figuras, conectores y funciones de capas integradas.

Importa y exporta diseños en múltiples formatos, incluidos archivos de Microsoft Visio y otras apps, para una colaboración fluida entre plataformas.

Realiza la edición con precisión utilizando herramientas para cambiar el tamaño, agrupar, ajustar curvas y creación de objeto personalizado.

Límites de LibreOffice Draw

La interfaz es torpe y un poco anticuada.

Las herramientas de diagramación no ofrecen muchas figuras predefinidas

Precios de LibreOffice Draw

Free Forever

Valoraciones y reseñas de LibreOffice Draw

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre LibreOffice Draw?

Una reseña de G2 dice:

Es un software de dibujo gratis y de código abierto, disponible para descargar y utilizar sin coste alguno. Es compatible con otros formatos de archivo de dibujo, lo que facilita la colaboración y el intercambio de información. Incluye un gran número de herramientas eficaces para dibujar, crear gráficos, diagramas, organigramas y otras imágenes. Forma parte de la suite de productividad LibreOffice, integrándose fácilmente con otros programas de la suite, como Writer y Calc. Es un software accesible y fácil de usar, con una interfaz intuitiva y un número de recursos y tutoriales disponibles en línea.

Es un software de dibujo gratis y de código abierto, disponible para descargar y utilizar sin coste alguno. Es compatible con otros formatos de archivo de dibujo, lo que facilita la colaboración y el intercambio de información. Incluye un gran número de herramientas eficaces para dibujar, crear gráficos, diagramas, organigramas y otras imágenes. Forma parte de la suite de productividad LibreOffice, integrándose fácilmente con otros programas de la suite, como Writer y Calc. Es un software accesible y fácil de usar, con una interfaz intuitiva y un número de recursos y tutoriales disponibles en línea.

🧠 Dato curioso: Mucho antes de Visio, Apple introdujo MacPaint e HyperCard en la década de 1980, lo que permitió a los usuarios crear y organizar contenido visual. Estas herramientas sentaron las bases para muchas de las aplicaciones de diagramación actuales.

7. Edraw Max (ideal para proyectos de diseño e ilustraciones científicas)

a través de Edraw Max

Además de su incompatibilidad con Mac, Visio tiene limitaciones en cuanto a variedad de plantillas y facilidad de uso. Edraw Max ofrece diagramación basada en IA, una interfaz divertida e intuitiva y compatibilidad perfecta con macOS y Windows.

Las herramientas de IA de este software de diagramas de flujo de trabajo ayudan a generar estructuras automáticamente, extraer texto e incluso sugerir diseños, lo que ahorra horas de trabajo manual. Tendrás acceso a un amplio intervalo de plantillas y símbolos listos para usar, lo que te permitirá ponerte en marcha fácilmente, independientemente de tu sector.

Las mejores funciones de Edraw Max

Genera diagramas y crea mapas mentales sin esfuerzo con herramientas basadas en IA que pueden analizar gráficos y extraer texto

Realiza análisis DAFO y crea cronogramas de proyectos con herramientas de visualización y ( diagrama de) Gantt

Colabora en tiempo real con los miembros de tu equipo en un entorno de trabajo basado en la nube, lo que permite un trabajo en equipo fluido y la creación conjunta en un lienzo infinito

Importa y exporta archivos en múltiples formatos, incluidos VSDX, PDF, Word, Excel y muchos más, lo que garantiza la compatibilidad y la facilidad para el uso compartido

Accede a diversas plantillas y símbolos para crear diagramas rápidos y profesionales

Límites de Edraw Max

Los diagramas de cableado se vuelven confusos y necesitan ajustes manuales cuando se trata de dependencias complejas

Precios de Edraw Max

Plan semestral individual: 79 $

Plan individual perpetuo: 245 $

Plan Perpetual Bundle: 390 $

Para equipos: 119 $ al año por usuario (facturado anualmente)

Para empresas: Precios personalizados

Para estudiantes: Desde 68 $

Para educadores: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Edraw Max

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

📮 ClickUp Insight: Solo el 10 % de los gerentes utilizan una matriz de habilidades para asignar el trabajo, pero el 44 % afirma que intenta adaptar las tareas a los puntos fuertes y los objetivos. Sin las herramientas adecuadas para brindarles compatibilidad, la mayoría de los gerentes se ven obligados a tomar estas decisiones basándose en el contexto inmediato, no en los datos. ¡Aquí es precisamente donde necesitas un asistente inteligente! ClickUp Brain puede recomendar asignaciones de tareas mediante el análisis del historial de trabajo, las habilidades etiquetadas e incluso las metas de aprendizaje. Con él, puedes descubrir fortalezas ocultas y encontrar a la persona más adecuada para el trabajo, no solo a la que está disponible. resultados reales: *Atrato experimentó un aumento del 30 % en la velocidad de desarrollo de productos y una reducción del 20 % en la sobrecarga de trabajo de los desarrolladores gracias a la gestión de la carga de trabajo de ClickUp.

8. MindNode (ideal para la lluvia de ideas y para planear itinerarios)

a través de MindNode

Microsoft Visio está diseñado para la estructura. Pero si necesitas una herramienta versátil que ofrezca compatibilidad tanto con el trabajo creativo como con la planificación personal, MindNode es la alternativa ideal para ti. Es una alternativa más fluida e intuitiva, diseñada para ayudarte a capturar y establecer la conexión de las ideas para sesiones de lluvia de ideas, plan de proyecto y, incluso, itinerarios de viaje.

Puedes convertir ideas libres en planes estructurados con la función de arrastrar y soltar, utilizar el modo de concentración para eliminar distracciones e incluso sincronizar tareas con Apple Recordatorios.

Las mejores funciones de MindNode

Convierte tus ideas en acciones añadiendo tareas, prioridades y recordatorios directamente a tus mapas mentales

Captura ideas de forma visual con mapas mentales intuitivos y haz lluvias de ideas, organiza y perfecciona tus pensamientos de forma colaborativa

Utiliza etiquetas visuales para categorizar y añadir más contexto a tus ideas

Oculta partes de tu mapa mental cuando la estructura se complique demasiado

Personaliza tu flujo de trabajo con temas, pegatinas y ramas plegables

Límites de MindNode Draw

No puedes configurar tus propios atajos de teclado, y las teclas rápidas disponibles son bastante limitantes

Los nodos solo se pueden añadir horizontalmente

Precios de MindNode Draw

Free

MindNode Plus: 2,99 $ al mes

MindNode Draw: valoraciones y reseñas

G2: 4,3/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los clientes reales sobre MindNode?

Una reseña de G2 dice:

Volcar mis pensamientos y esquemas es muy fácil, y como está totalmente integrado a través de iCloud, puedo acceder y revisar mis esquemas mentales en cualquiera de mis dispositivos personales para mantener la continuidad. La presentación visual de MindNode es minimalista y me gusta que no sature la pantalla, ya que ofrece plantillas visuales que mejoran la estructuración de las ideas.

Volcar mis pensamientos y esquemas es muy fácil, y como está totalmente integrado a través de iCloud, puedo acceder y revisar mis esquemas mentales en cualquiera de mis dispositivos personales para mantener la continuidad. La presentación visual de MindNode es minimalista y me gusta que no sature la pantalla, ya que ofrece plantillas visuales que mejoran la estructuración de las ideas.

9. Creately (ideal para esbozar campañas de marketing y otras campañas creativas)

a través de Creately

Creately está diseñado para facilitar el trabajo en equipo. A diferencia de Visio, que solo funciona en Windows, Creately funciona sin problemas en Mac, Windows y en cualquier navegador. Cuenta con compatibilidad para la importación y exportación de archivos Visio, lo que facilita la colaboración con compañeros que aún utilizan Microsoft Visio.

Además de potentes funciones de diagramación y colaboración, también puedes tener tu base de datos personalizada, generar imágenes específicas para cada contexto y acceder a vistas específicas para cada cliente. Sus funciones de colaboración en tiempo real y su visor Visio gratuito lo convierten en una alternativa versátil a Visio para Mac.

Las mejores funciones de Creately

Ajusta la automatización de flujo de trabajo sin código para simplificar procesos complejos sin necesidad de programar

Utiliza plantillas para diagramas de flujo complejos y básicos, mapas mentales, organigramas y mucho más

Personaliza reglas y fórmulas para múltiples flujos de tareas, OKR, alineación de objetivos y acceso basado en roles

Disfruta de una organización inteligente con paneles de carpetas y una fácil colocación de conectores para obtener diagramas claros y profesionales

Integra Slack, Google Drive, Confluence y aplicaciones de productividad para Mac

Límites de Creately

Aunque Creately puede manejar proyectos complejos, la velocidad de procesamiento lo ralentiza

Los usuarios elaboran informes de que la interfaz no está bien optimizada para teléfonos

Precios de Creately

Free

Personal: 8 $ al mes por usuario

Equipo: 8 $ al mes por usuario

Empresa: 149 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Creately

G2: 4,4/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los clientes reales sobre Creately?

Un crítico de Capterra escribe:

La interfaz de Creately es intuitiva, lo que facilita la creación de diagramas y contenido visual incluso para los principiantes. Me encantan las numerosas plantillas que ofrece Creately, ya que me ahorran mucho tiempo. Otra cosa que me gusta es la integración con diferentes herramientas. Aunque hay muchas plantillas disponibles, solo se pueden personalizar algunas, lo que considero un gran problema. También he notado pequeños retrasos en ocasiones, aunque puede que se deba a mi conexión a Internet.

La interfaz de Creately es intuitiva, lo que facilita la creación de diagramas y contenido visual incluso para los principiantes. Me encantan las numerosas plantillas que ofrece Creately, ya que me ahorran mucho tiempo. Otra cosa que me encanta es la integración con diferentes herramientas. Aunque hay muchas plantillas disponibles, solo se pueden personalizar algunas, lo que considero un gran problema. También he notado pequeños retrasos en ocasiones, aunque puede que se deban a mi red.

10. Flying Logic (la mejor para la creación de prototipos mecánicos)

a través de Flying Logic

Visio se queda corto cuando se trata de prototipos mecánicos. Carece de la capacidad de modelar lógica en tiempo real, simular relaciones de causa y efecto o adaptar diagramas dinámicamente a medida que evolucionan las ideas. Para estos casos de uso, Flying Logic es una mejor alternativa.

Te ayudan a modelar procesos, analizar resultados y simular visualmente el efecto dominó de las decisiones en tiempo real. Además de su compatibilidad perfecta con macOS, su enfoque único de diagramas causales y basados en dependencias lo hace ideal para la resolución de problemas complejos, el plan y el análisis de causas raíz.

Las mejores funciones de Flying Logic

Modele relaciones de causa y efecto utilizando diagramas basados en la lógica que se adaptan a medida que los crea

Simule sistemas dinámicos con actualizaciones en tiempo real, recálculo visual del flujo y la posibilidad de probar ideas de forma interactiva

Proporciona compatibilidad con el razonamiento y la planificación avanzados para tareas como el análisis de causas raíz, la planificación de proyectos y la creación de prototipos mecánicos

Exporta diagramas a formatos como PDF, PNG y OPML para facilitar el uso compartido y la documentación

Utiliza puertas lógicas y operadores integrados para crear flujos de trabajo estructurados y basados en decisiones

Integrate con metodologías de plan como la teoría de las restricciones y la gestión de proyectos de cadena crítica

Límites de Flying Logic

La plataforma tiene una curva de aprendizaje más pronunciada debido a su enfoque basado en la lógica

La interfaz parece anticuada en comparación con las herramientas modernas y visualmente pulidas

Precios de Flying Logic

Individual: 10 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Flying Logic

G2: No hay reseñas disponibles

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué opinan los clientes reales sobre Flying Logic?

Un crítico de Reddit dice:

Me gusta MUCHO Flying Logic para Mac (no sé si tienen versión para PC). Entiende los CRT y otras herramientas de pensamiento. Nunca tengo que perder tiempo moviendo todo manualmente, así que todo tiene sentido.

Me gusta MUCHO Flying Logic para Mac (no sé si tienen versión para PC). Entiende los CRT y otras herramientas de pensamiento. Nunca tengo que perder tiempo moviendo todo manualmente, así que todo tiene sentido.

Reemplaza los diagramas desordenados y los flujos de trabajo rígidos, visualiza mejor con ClickUp

Aunque todas las alternativas a Visio que hemos analizado ofrecen potentes funciones para crear diagramas en Mac, cada una tiene sus pros y sus contras. Algunas son excelentes para diagramas de flujo, pero se quedan cortas en cuanto a la integración de tareas. Otras destacan en la creación de mapas mentales, pero carecen de flexibilidad colaborativa. Algunas ofrecen plantillas sólidas, pero no se adaptan bien a las necesidades de los equipos.

Si quieres una solución de diagramación potente, rápida, flexible y profundamente conectada con tu flujo de trabajo, elige ClickUp.

Desde la lluvia de ideas en pizarras blancas hasta la organización de ideas con mapas mentales y la conversión de elementos visuales en tareas viables, ClickUp te ofrece todo en un solo lugar.

Puedes correlacionar sistemas complejos, planear prototipos, completar tareas y colaborar en tiempo real sin cambiar de herramienta.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y da vida a tus ideas con un trabajo visual más inteligente y sencillo.