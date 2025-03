8 mejores alternativas de correo electrónico para la comunicación en la empresa

Ah, el correo electrónico. Es sencillo. Es familiar. Es... anticuado y dolorosamente lento. 🐌

Claro, es bueno para discusiones formales o para enviar documentos importantes. Pero, a medida que dependemos más de la colaboración digital, ha quedado claro que el correo electrónico no se diseñó para gestionar comunicaciones colaborativas a gran escala.

Por suerte, hay muchas alternativas al correo electrónico que están diseñadas para ofrecer compatibilidad global colaboración en tiempo real . Y si adopta una o varias de estas alternativas al correo electrónico, podrá acelerar la productividad de sus tareas de colaboración.

¿Aún no está seguro de si está preparado para dejar atrás el correo electrónico? No se preocupe. Lo entendemos Para que veas de dónde venimos, veamos rápidamente por qué el correo electrónico no está preparado para satisfacer tus necesidades de comunicación en la empresa moderna.

A continuación, compartiremos ocho de las mejores alternativas al correo electrónico y herramientas de comunicación para agilizar la comunicación entre su equipo y su empresa comunicaciones de empresa . 🙌

3 Razones por las que necesitas una alternativa al correo electrónico

El correo electrónico es el lugar donde muere la colaboración.

No, en serio, no estamos exagerando; 70% de los empleados cree que el correo electrónico supone una enorme pérdida de productividad.

¿Por qué?

Porque, a diferencia de otros soluciones de puestos de trabajo híbridos el correo electrónico carece de las funciones y la flexibilidad que favorecen una colaboración eficaz.

Veamos los tres problemas principales del correo electrónico. 👀

1. El correo electrónico no es apropiado para un bucle de retroalimentación en tiempo real 🔁

El feedback guía nuestra mejora continua y ágil. Cuanto más rápido y regularmente recibas feedback, antes podrás utilizarlo para hacer cambios informados.

Sin embargo, el correo electrónico es notoriamente lento y poco fiable.

Imagina que has enviado un documento por correo electrónico a diez personas para que lo revisen. ¿Cuánto tiempo tendrás que esperar para que te respondan?

¿Unas horas? ¿Un día? ¿Una semana o dos? De hecho, ¿cómo sabes que han visto tu correo electrónico? (Y el correo electrónico de seguimiento pasivo-agresivo)

Sin la capacidad de facilitar un bucle de retroalimentación en tiempo real, el correo electrónico hace que el desarrollo y el crecimiento avancen a paso de tortuga.

2. Los correos electrónicos pueden perderse fácilmente en hilos 📨

El correo electrónico es un callejón sin salida.

Después de un par de mensajes de ida y vuelta, localizar información específica en un hilo de correo electrónico empieza a ser difícil, y eso sólo cuando se trata de una conversación de uno a uno. Si añades a la conversación a otras personas, encontrar información específica en un hilo es como buscar un grano de sal en un cajón de arena.

De hecho, el 73% de los empleados afirman que dedican demasiado tiempo a localizar los correos electrónicos. el 56% considera que la tarea de buscar documentos en su bandeja de entrada es extremadamente frustrante.

3. El correo electrónico no es ágil 🐌

Si quieres crear una obra maestra, tienes que ser capaz de mantener conversaciones colaborativas ágiles. Las ideas deben fluir y refluir; los planes deben ser complejos; los elementos deben desecharse y mejorarse a medida que el proyecto va tomando figura.

El correo electrónico no sólo dificulta las conversaciones ágiles.

Ninguna de tus conversaciones se produce en tiempo real. Los grandes hilos de correo electrónico son confusos y difíciles de navegar. Los empleados se quedan al margen de las novedades, lo que genera silos de conocimiento y pérdida de productividad. Todos estos problemas pueden dañar el flujo de trabajo interno y la calidad de los proyectos.

8 Alternativas al correo electrónico para la comunicación en la empresa

No todo está perdido: existen muchas alternativas al correo electrónico que puede utilizar para sus comunicaciones de empresa.

En primer lugar, veamos el software de gestión de proyectos.

1. Software de gestión de proyectos

Una gran parte de las comunicaciones de su empresa gira en torno a software de gestión de proyectos ¿verdad? Pero, ¿alguna vez ha intentado gestionar un proyecto a través de Gmail o Outlook?

Es tedioso. Es confuso. No hay un sistema de almacenamiento central para el uso compartido de archivos, ni un bucle de retroalimentación en tiempo real, ni visibilidad del proyecto. Y todo porque las plataformas de correo electrónico no están diseñadas para la gestión de proyectos.

la solución: software de gestión de proyectos.

¿La solución para los amantes del correo electrónico? Gestión de proyectos por correo electrónico en ClickUp ¡!

La mejor herramienta: El software de gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp

Gestione sus correos electrónicos y su trabajo en un solo lugar: envíe y reciba correos electrónicos en cualquier lugar de ClickUp, cree tareas a partir de correos electrónicos, configure la automatización, adjunte correos electrónicos a cualquier tarea y mucho más

Si lo que busca es una gestión de proyectos sencilla, ClickUp se la ofrece. Pero, ¿qué es exactamente lo que convierte a ClickUp en una herramienta de gestión de proyectos de cinco estrellas?

Pues bien, un software de gestión de proyectos como ClickUp está diseñado para agilizar el proceso de gestión de proyectos y ayuda a personas y equipos de todos los tamaños a aumentar su productividad reuniendo todo su trabajo en un único lugar.

Sus funciones flexibles y avanzadas le permiten asignar fácilmente tareas y realizar un seguimiento de las mismas, gestionar eficazmente múltiples tareas pendientes, configurar automatizaciones personalizadas, comunicarse en tiempo real con los miembros del equipo y mucho más, todo ello en una plataforma centralizada.

ClickUp también evita que las comunicaciones de su empresa se conviertan en una telaraña de caos. Centraliza las comunicaciones y le proporciona visibilidad de extremo a extremo de cada conversación (completada con un servicio de correo electrónico seguro, por supuesto).

Con la ClickApp Correo electrónico con ClickUp, los usuarios de Outlook, IMAP, Office 365 y Gmail pueden conectar sus cuentas de correo electrónico a ClickUp para enviar y recibir correos electrónicos directamente desde una tarea de ClickUp, lo que facilita la agilización de las comunicaciones, el seguimiento de las conversaciones y la gestión de los correos electrónicos ahorrar tiempo de saltar a otra pestaña para gestionar los correos electrónicos. 📧

Envíe y reciba correos electrónicos dentro de ClickUp para agilizar la gestión del correo electrónico

No sólo puede enviar y recibir correos electrónicos directamente desde las tareas, sino que también puede: